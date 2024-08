The Art of Agile Epics: Tworzenie, śledzenie i mierzenie sukcesu

Zarządzanie zwinnymi epikami jest jak żonglowanie kręgielnią. Wystarczy oderwać od nich wzrok, by zepsuć całe przedsięwzięcie. Jednak przy wystarczającej praktyce i solidnym zestawie narzędzi, kierownicy projektów mogą z łatwością opanować sztukę zakończonych epickich projektów w najkrótszych zwinnych iteracjach. 🤹

Jeśli jesteś już na drodze do zrobienia tego, nie martw się - jesteśmy tutaj, aby rozszyfrować tajny klucz do harmonizacji zwinnych epic z efektywnym zarządzaniem projektami!

Niniejszy artykuł zawiera kompleksowy wgląd w naturę zwinnych epic, ich miejsce w szerszej metodologii zwinnej oraz ich powiązanie z historiami użytkowników i zadaniami. Zamieścimy również listę różnych podejść i ich korzyści wraz z rzeczywistymi przykładami zwinnych epic, aby zilustrować ich praktyczne zastosowanie.

Zagłębmy się w ramy stojące za zwinnymi epikami!

Co to jest Agile Epic?

Agile Epic to zbiór mniejszych i wzajemnie połączonych zadań, znanych również jako user stories, sformatowanych jako wymagania, które spełniają potrzeby użytkownika końcowego. Zbiory te pomagają zespołom programistycznym stworzyć hierarchię oczekujących zadań i konsekwentnie dostarczać jakość swoim klientom

W większości przypadków zwinne epopeje nie składają się z niskopoziomowych zadań, które można zakończyć w jednej iteracji. Pomyśl o epikach jak o gałęziach drzewa, z których każdy liść reprezentuje historię użytkownika - będą one spadać jeden po drugim, a nie wszystkie naraz. 🍂

Mimo to należy zachować spójność we wszystkich epikach - w tym miejscu pojawiają się agile themes. Motywy są pniem zwinnego drzewa i reprezentują ogólne kierunki procesu rozwoju bez wchodzenia w zbyt wiele szczegółów. Pomagają one zwinnym teamom ustalać priorytety pracy i upewniać się, że są one zgodne z większymi celami projektu.

Za pomocą epic można szczegółowo określić początkowe ustawienie tematu i przekształcić cel w ciąg zadań.

Rola Agile Epic w zarządzaniu projektami

Zwinne epopeje są niezbędne do wyszczególnienia ogólnego celu projektu i utorowania drogi do spełnienia wymagań klienta. Dzięki jasnemu zrozumieniu kontekstu tematu, Teams zmniejszają ryzyko bycia przytłoczonym i oddalenia się od celu.

Mając to na uwadze, oto jak zwinne epopeje pomagają zapewnić płynną realizację projektu:

Zapewnienie holistycznego widoku: Epiki rozbijają początkowe ogólne wymagania i pozwalają na tworzenie konkretnych historii użytkownika na ich podstawie. Zapewniają strategiczną mapę drogową dla rozwoju produktu i kierują priorytetyzacją pracy

Epiki rozbijają początkowe ogólne wymagania i pozwalają na tworzenie konkretnych historii użytkownika na ich podstawie. Zapewniają strategiczną mapę drogową dla rozwoju produktu i kierują priorytetyzacją pracy Uproszczenie alokacji zasobów: Zrozumienie zakresu i rozmiaru epic pomaga kierownikom projektów podejmować świadome decyzje przy alokacji zasobówzapewnić, że wszystkie zadania zostaną zakończone w terminie *Zarządzanie backlogiem: Epiki są kluczowe w ustalaniu priorytetów pracy i zarządzaniu backlogiem produktu. Kierownicy projektów, wraz z właścicielami produktów i programistami, ustalają priorytety epic w oparciu o czynniki takie jak pilność i niestandardowe potrzeby klienta

Zrozumienie zakresu i rozmiaru epic pomaga kierownikom projektów podejmować świadome decyzje przy alokacji zasobówzapewnić, że wszystkie zadania zostaną zakończone w terminie *Zarządzanie backlogiem: Epiki są kluczowe w ustalaniu priorytetów pracy i zarządzaniu backlogiem produktu. Kierownicy projektów, wraz z właścicielami produktów i programistami, ustalają priorytety epic w oparciu o czynniki takie jak pilność i niestandardowe potrzeby klienta Promowanie współpracy: Teams o różnych funkcjach i różnych zadaniach mogą być częścią tego samego epic, promując współpracę i wzmacniając wewnętrzną dynamikę. Dalsze dzielenie epic na mniejsze historie zapewnia skuteczne zarządzanie zależnościami

Teams o różnych funkcjach i różnych zadaniach mogą być częścią tego samego epic, promując współpracę i wzmacniając wewnętrzną dynamikę. Dalsze dzielenie epic na mniejsze historie zapewnia skuteczne zarządzanie zależnościami Monitorowanie postępów: Epiki zapewniają ramy do monitorowania postępów i śledzenia kamieni milowych. Kierownicy projektów używają epic do oceny trajektorii projektu, identyfikowania zagrożeń i problemów oraz wprowadzania korekt w razie potrzeby

Utrzymanie ustalonej hierarchii może stać się wyzwaniem wraz ze wzrostem liczby i rozmiaru zwinnych epików. Jeśli tak się stanie, możesz wykorzystać szablony zarządzania projektami -dostarczają one gotowych ram i zapewniają spójność w całym zespole Scrum.

Efektywnie zarządzaj i śledź swoje zadania za pomocą widoku Tablicy przypominającego Kanban w ClickUp

Korzyści z używania Agile Epic

Jedną z najbardziej zauważalnych korzyści płynących ze stosowania Agile Epic jest udoskonalenie Zarządzanie projektami Scrum . Epic zapewnia ramy do zarządzania zakresem projektu poprzez rozbicie dużych i złożonych wymagań na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty . Umożliwia to zespołom efektywne ustalanie priorytetów pracy i zapewnia, że wysiłki rozwojowe koncentrują się na dostarczaniu wartości.

To tylko jeden z powodów, dla których warto wdrożyć je w swoich procesach. Poznajmy jeszcze kilka innych! ⚙️

Wyniki zorientowane na klienta

Rozbicie epic na historie użytkowników, zwinne zarządzanie projektami nie tylko ustanawia jasne zależności, ale zapewnia, że epic odpowiada na wszystkie specyficzne potrzeby klienta.

Pomaga to firmie nadać priorytet opiniom klientów i wprowadzać zmiany, które są zgodne z bieżącymi celami biznesowymi, uzasadniając zasoby interesariuszy. Po ustaleniu obrazu tego, czego naprawdę potrzebuje użytkownik końcowy produktu, wszystkie zespoły będą w stanie skutecznie zaspokoić te potrzeby.

Elastyczność

Wraz z ewolucją bazy klientów zmienia się dynamika rynku, a wraz z nią ogólne wymagania dotyczące projektu. To właśnie tutaj zwinny framework robi różnicę - epic promuje elastyczność i zdolność adaptacji

Strategicznie dzieląc obciążenie pracą, pozwalasz programistom i całemu zespołowi Scrum lub agile wrócić do konkretnej historii użytkownika z dowolnej epopei i dostosować, poprawić, przywrócić lub nawet całkowicie odrzucić.

Lepsze zarządzanie czasem

Epiki są ograniczone czasowo i naturalnie mają daty rozpoczęcia i zakończenia. Oznacza to, że możesz:

Zarządzać nimi w wielu sprintach zamiast przytłaczać deweloperów

Jasno oszacować, kiedy epic zostanie zakończony

Przeglądać poprzednie sprinty, aby tworzyć dokładniejsze prognozy dla przyszłych epików

Chociaż na początku może to być czasochłonny proces, gdy już nabierzesz nawyku śledzenia wszystkich epic jednocześnie, będziesz w stanie zoptymalizować bieżące procesy i dokonywać dokładniejszych szacunków.

Praktyczny przykład Agile Epic

Choć termin epic wywodzi się z ustawienia zwinnego tworzenia oprogramowania, można go łatwo zastosować do każdego procesu, który można podzielić na łatwiejsze do zarządzania części. Aby dokładniej wyjaśnić ten termin, narysujmy analogię i zobaczmy prawdziwy przykład zwinnej epiki. ⏸️

Przykład:_ Konstruowanie zamkniętego ogrodu

Wyobraź sobie, że budujesz zamknięty ogród - spokojną oazę, w której ludzie mogą się zrelaksować i ponownie połączyć z naturą. Przeanalizujmy ten projekt z wykorzystaniem zasad agile.

W kontekście naszego ogrodu, epiki reprezentują szerokie kategorie prac, które są zgodne z celami projektu. Oto kilka potencjalnych epic:

Kształtowanie krajobrazu: Projektowanie układu, wybór roślin i tworzenie ścieżek

Projektowanie układu, wybór roślin i tworzenie ścieżek Infrastruktura: Budowa ogrodzenia, instalacja bramy i ustawienie systemu nawadniania

Budowa ogrodzenia, instalacja bramy i ustawienie systemu nawadniania Komfort: Dodanie ławek, zainstalowanie oświetlenia i włączenie funkcji dekoracyjnych

Historie użytkownika przedstawiają konkretne funkcje ogrodu z perspektywy użytkownika końcowego. Pomagają one podzielić epikę na możliwe do wykonania zadania. Jeśli weźmiemy epopeję infrastruktury jako przykład, jedna historia użytkownika może wyglądać następująco:

_Jako ogrodnik, chcę solidnego ogrodzenia, aby chronić ogród przed dzikimi zwierzętami i zachować prywatność

Każdy punkt historii użytkownika obejmuje różne zadania z określonymi ramami czasowymi na ich zakończenie. Na przykład, aby zakończyć powyższą historię użytkownika, zakończymy takie zadania, jak zakup materiałów do budowy ogrodzenia i bramy, instalacja rur nawadniających i testowanie systemu pod kątem wydajności.

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Jak tworzyć i śledzić Agile Epic

Aby prawidłowo tworzyć epopeje, należy upewnić się, że każda z nich jest zgodna z bieżącymi celami biznesowymi lub celami i kluczowymi wynikami (OKR). Burza mózgów, pisanie i śledzenie epic może być skomplikowanym procesem, ale dzięki odpowiedniemu narzędziu można go opanować w mgnieniu oka. 🛠️

Do zrobienia tego należy użyć holistycznego oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp ! The ClickUp Agile Suite pomaga przyspieszyć tworzenie epic za pomocą podpowiedzi AI specyficznych dla branży, śledzić każdy epic za pomocą wykresów burndown i celów SMART oraz współpracować z całym zespołem agile jednocześnie!

Krok 1: Zdefiniuj personę użytkownika dla epic

Zanim przejdziesz do epic, określ docelowego klienta projektu. Zadaj sobie pytanie:

czyjej perspektywy będą dotyczyć historyjki użytkownika?

na czym tak naprawdę zależy docelowym odbiorcom?

w jaki sposób produkt może poprawić ich doświadczenia?

Odpowiedzi na te pytania będą podstawą do napisania historyjek użytkownika, które spełnią wymagania klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyciągnięcie nowych potencjalnych klientów, czy poprawę obecnych doświadczeń, upewnij się, że celujesz w punkty bólu klienta i tworzysz odpowiednie historie użytkowników, które poprowadzą zespół programistów

Aby uzyskać przewagę nad procesem, użyj Szablon persony użytkownika ClickUp . Właściciele produktów mogą z łatwością tworzyć różne persony w zależności od płci, wieku i odsetek za pomocą pól niestandardowych. Wiele widoków pomaga również grupować te persony, aby uzyskać szerszy obraz i wizualizować, w jaki sposób każda z nich wchodzi w interakcję z produktem, identyfikując wspólne wzorce zachowań.

Widok kluczowych informacji na temat odbiorców docelowych, w tym ich motywacji, danych demograficznych i historii zawodowej za pomocą szablonu User Persona firmy ClickUp

Aby wprowadzić zmiany specyficzne dla firmy do zdefiniowanej persony użytkownika, użyj Tablice ClickUp . Te wirtualne tablice pozwalają na połączenie pomysłów i współpracę z zespołem Scrum w celu rozpoznania różnych wzorców zachowań w czasie rzeczywistym.

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboards w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w praktyczne elementy

Krok 2: Ustawienie celów i zdefiniowanie epiców

Po ustaleniu wymagań projektu, nadszedł czas na ustawienie jasnych celów w różnych epikach. Epiki powinny być na tyle szerokie, aby obejmowały znaczące obszary pracy, ale na tyle szczegółowe, aby zapewnić zespołowi praktyczne wskazówki.

Aby łatwo ustalić każdy zwinny epik, spróbuj swoich sił w Cele ClickUp . Twórz konkretne cele i przypisuj je osobom odpowiedzialnym. W miarę jak rozwój nabiera tempa, możesz wizualizować postępy na pierwszy rzut oka dzięki śledzeniu procentowemu - natychmiast dowiesz się, jak blisko jesteś osiągnięcia celu. 🎯

Użycie Widok czatu w ClickUp aby omówić swoje cele i wszelkie zmiany, które chcesz, aby Twoi zwinni członkowie wprowadzili za kulisami. Twórz grupy spotkań i przyznawaj członkom dostęp lub przypisz komentarze aby szybko oddelegować zadania.

Rolka postępu celów

Dla pełnej jasności celów, upewnij się, że każdy epic jest SMART :

S specyficzny

specyficzny M wykonalny

wykonalny A chievable

chievable **realistyczny

**ograniczony czasowo

Takie podejście eliminuje niejednoznaczność i zapewnia, że każdy członek zespołu rozumie wcześniej zdefiniowane oczekiwania. W tym przypadku Szablon tygodniowej karty wyników ClickUp ułatwia ustawienie jasnych, udostępnianych cotygodniowych celów które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji głównych celów.

Krok 3: Podziel epic na historyjki użytkownika

Po zdefiniowaniu i ustaleniu priorytetów epic, podziel je na mniejsze, bardziej szczegółowe historyjki użytkownika i wykonalne zadania. Epiki z bardziej szczegółowymi historyjkami użytkownika, które wymagają wielu sprintów, mogą być wizualnie ustrukturyzowane za pomocą wykresu Gantta dla większej przejrzystości.

Z Wykresy Gantta ClickUp'a można użyć różnych kolorów, aby odzwierciedlić wszystkie historie użytkownika i zadania lub posortować wszystkie zadania zależnie od ich rodzaju:

Terminy Priorytet Status

Uzyskaj natychmiastową aktualizację postępu dowolnego zadania, najeżdżając na nie kursorem, aby uzyskać wizualny procent wskaźnika zakończonych prac. Dodawaj zależności w celu automatycznej zmiany harmonogramu zadań i korzystaj z inteligentnego śledzenia ścieżek zależności, aby identyfikować historie użytkowników, które mogą potencjalnie poruszać się wolniej niż zamierzano. To z kolei zwiększa wydajność zespołu zarządzanie projektami możliwości.

Jeśli nie lubisz tworzyć historii użytkownika w staromodny sposób, możesz je natychmiast utworzyć za pomocą ClickUp AI i wykorzystaj ponad 100 podpowiedzi branżowych. Wystarczy poinstruować narzędzie, aby stworzyło historie użytkowników na podstawie dostarczonych danych i w razie potrzeby dostosować wynik.

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki ClickUp AI

Centralizuj wszystkie historie użytkowników i udostępniaj je odpowiednim interesariuszom podczas współedytowania na żywo z innymi użytkownikami za pomocą Dokumenty ClickUp -kierownik projektu może potrzebować dodatkowej pomocy od innych członków agile!

Krok 4: Zdefiniuj ramy czasowe i śledź każdy epic

Dąż do zrównoważonego limitu czasowego dla swoich zwinnych epic - nie nadmiernie długich lub zbyt krótkich. Zazwyczaj dąż do poświęcenia od 1 do 4 miesięcy na epic, uwzględniając wiele sprintów

Zapewnij swoim zwinnym epikom jasną oś czasu i usprawnij zarządzanie zasobami dzięki Szacowany czas ClickUp . Podczas przypisywania zadania wystarczy kliknąć opcję szacowanego czasu, aby dać zwinnym zespołom programistycznym ramy czasowe, na których można się oprzeć. Po dostarczeniu rozsądnych szacunków można zaplanować, ile czasu zajmie zakończenie jednej historii użytkownika.

Umożliwia to również interesariuszom lepsze oszacowanie, kiedy mogą spodziewać się dodania lub ulepszenia nowej funkcji.

Łatwe wyświetlanie i śledzenie szacowanego czasu w zadaniach ClickUp w celu lepszego zarządzania zasobami

Wskazówka dla profesjonalistów: Pomóż swojemu zespołowi w dotrzymywaniu terminów, wprowadzając ich do Śledzenie czasu projektu w ClickUp funkcja! W ten sposób zbierzesz cenne informacje o procesach, które wstrzymują Twój projekt.

Łatwym sposobem na udoskonalenie szacunków jest zastosowanie Szablon Sprint Burndown Chart firmy ClickUp . Użyj szablonu do natychmiastowej lokalizacji:

Zakończone poszczególne zadania historyjek użytkownika

Zadania, które są w trakcie realizacji

Zbyt długo oczekujące zadania

Skuteczny wykres spalania śledzi rzeczywistą i szacowaną pracę w czasie, przy czym oś x reprezentuje czas, a oś y odzwierciedla historie lub niepowodzenia napotykane przez zespół.

Skorzystaj z szablonu Sprint Burndown Chart od ClickUp, aby zwizualizować postępy w epic agile.

Wraz z wykresami spalania, Tablice Kanban oferują wizualną reprezentację trwających zadań i scen. Umożliwiają one wielu teamom monitorowanie postępu epic i user stories, znajdowanie luk i regulowanie progów pracy w toku. Tablice Kanban firmy ClickUp są do tego idealnym narzędziem - możesz płynnie przeglądać zadania historii użytkownika w oparciu o daty, przypisanych, status, priorytet i terminy. Czujesz, że coś się zgubiło? Szybko przemieszczaj się po kartach Tablicy za pomocą intuicyjnej funkcji przeciągnij i upuść. 🖱️

Krok 5: Zintegruj pętle informacji zwrotnych od klientów

Na różnych scenach jednej epopei, aktywnie poszukuj wkładu klienta i włączaj jego sugestie do projektu. Modyfikacje pomagają udoskonalić historie użytkowników, aby lepiej odpowiadały potrzebom użytkowników i oczekiwaniom klienta.

Możesz włączyć zwinne metodologie doskonalenia procesów i rejestruj opinie klientów. Zacznij od Widok formularza ClickUp do tworzenia konfigurowalnych formularzy - możesz przekształcić każdą odpowiedź w zadanie, które można śledzić, aby Twój zespół mógł nad nim natychmiast pracować i uniknąć zaległości. Poza tym możesz

Dodawać obowiązkowe lub opcjonalne pytania

Zmienić priorytet każdej odpowiedzi

Ustawić reguły aktywowane wyzwalaczami w celu automatyzacji procesów

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

Aby uzyskać pełny widok każdej skonwertowanej opinii, podaj Widok tabeli ClickUp'a próba edycji 15+ Pole niestandardowe które pozwalają na uporządkowanie wszystkich danych.

Najlepsze praktyki dla opanowania Agile Epic

Opanowanie agile epic wymaga połączenia strategicznego myślenia, skutecznej komunikacji i zdolności adaptacyjnych. Oto kilka najlepszych praktyk, które pomogą ci agile teams doskonale nimi zarządzać:

Zapewnij wystarczający kontekst: Upewnij się, że Twój zespół jasno rozumie historie użytkowników stojące za ich zadaniami i szerszy obraz tematu. Pomoże im to tworzyć rozwiązania zgodne z szerszymi celami

Upewnij się, że Twój zespół jasno rozumie historie użytkowników stojące za ich zadaniami i szerszy obraz tematu. Pomoże im to tworzyć rozwiązania zgodne z szerszymi celami Zapewnienie zaangażowania zespołu: Aktywna współpraca z interesariuszami, właścicielami produktu i członkami zespołu podczas definiowania i udoskonalania epic. Zapewnia to uwzględnienie różnych perspektyw 👫

Aktywna współpraca z interesariuszami, właścicielami produktu i członkami zespołu podczas definiowania i udoskonalania epic. Zapewnia to uwzględnienie różnych perspektyw 👫 Dostosuj szacunki czasu i wysiłku: Przejrzyj wstępne szacunki i porównaj je z czasem i wysiłkiem potrzebnym do zakończenia epic. Po udoskonaleniu procesów będziesz w stanie ustalać priorytety z większą dokładnością

Przejrzyj wstępne szacunki i porównaj je z czasem i wysiłkiem potrzebnym do zakończenia epic. Po udoskonaleniu procesów będziesz w stanie ustalać priorytety z większą dokładnością Efektywne zarządzanie zależnościami: Identyfikacja i zarządzanie zależnościami pomiędzy epikami i innymi elementami projektu. Pomoże to uniknąć wąskich gardeł i opóźnień. Aby zapewnić płynną współpracę, regularnie komunikuj się z odpowiednimi Teamsami

Identyfikacja i zarządzanie zależnościami pomiędzy epikami i innymi elementami projektu. Pomoże to uniknąć wąskich gardeł i opóźnień. Aby zapewnić płynną współpracę, regularnie komunikuj się z odpowiednimi Teamsami Interpretacja i adaptacja: Regularne sprawdzanie postępów w realizacji epic, otrzymywanie informacji zwrotnych od interesariuszy i dostosowywanie swojego podejścia w oparciu o wyciągnięte wnioski

Zdominuj swoje zwinne epiki z ClickUp

Teraz, gdy wiesz już wszystko o skutecznym tworzeniu zwinnych epic, możesz ustalać priorytety pracy, zarządzać zależnościami i dostarczać wartość przez cały cykl życia projektu.

Na szczęście nie musisz opracowywać tych procesów ręcznie - ClickUp Cię wspiera. Wykorzystaj zwinność platformy narzędzia do zarządzania projektami takie jak AI, pola niestandardowe, tablice, pulpity i formularze opinii, aby płynnie tworzyć, mierzyć i śledzić swoje zwinne epopeje. Zarejestruj się w ClickUp i pozwól swojemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne - powodzeniu projektu. 🥇