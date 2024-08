7 zasad Lean, które pomogą w rozwoju oprogramowania

Chcesz poznać siedem zasad lean? I jak praktycznie z nich korzystać?

Trafiłeś we właściwe miejsce.

W tym artykule wyjaśnimy każdą zasadę w prosty sposób i pokażemy, jak zastosować ją w procesie tworzenia oprogramowania.

Zaczynajmy.

Krótkie wprowadzenie do Lean i Lean Manufacturing

Lean Manufacturing został zapoczątkowany przez Toyotę w latach 70-tych. Głównym celem Lean Manufacturing była redukcja marnotrawstwa. Zamiast wykorzystywać pracowników jako trybiki na linii produkcyjnej, zaczęto wykorzystywać System szczupłej produkcji Toyoty był niezwykle skoncentrowany na eliminacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesie produkcji samochodów.

Po przeanalizowaniu i ocenie swoich procesów znaleźli trzy rodzaje marnotrawstwa:

Muda: Są to wszelkie dodatki, które są bezużyteczne i nie dodają żadnej wartości. Niektóre rzeczy nie dodają żadnej wartości, ale są niezbędne - jak testowanie produktu. Inne procedury mogą być fajne, ale nie są dostawcą żadnej wartości końcowej dla klientów.

**Metody i techniki Lean powinny wyrównywać pracę między wszystkimi stronami i nikt nie powinien czekać ani być nadmiernie obciążony. The

inwentaryzacja części, zasobów i wydajności

powinny być właściwą ilością stworzoną przez właściwą ilość pracowników we właściwym czasie

Muri: Odnosi się do przeciążonego pracownika. Każda osoba w zespole powinna być obciążona pracą o podobnej wielkości, a także mieć czas na regenerację. Cykle pracy powinny być zarządzane w taki sposób, aby to uwzględnić.

Powiedzieć, że ta koncepcja metodologii rozwoju zadziałała i poprawiła ich wyniki finansowe, to mało powiedziane. Ich biznes rozkwitł, a wszyscy konkurenci Toyoty przyjęli podobną metodologię lean .

Te zasady i metody zostały następnie opracowane dla świat rozwoju oprogramowania . Tom i Mary Poppendieck napisali obszerny przewodnik dotyczący adaptacji tych metod i zasad lean do metodologii tworzenia oprogramowania .

Zrozumieli, że ostatecznym celem lean jest nieustanne dążenie do wartości ponad wszystkim innym. Wynikała z tego wartość dla firmy i wartość dla niestandardowego klienta. Wierzyli, że takie podejście do tworzenia oprogramowania maksymalizuje wartość dla obu stron.

Siedem zasad Lean

Podczas gdy te siedem koncepcji Lean jest ogólnie kojarzonych z Zwinny rozwój i Scrum, są również istotne dla zarządzania projektami Lean.

poznaj różnica między Agile i Lean_ ._

W rzeczywistości te koncepcje lean mają wartość dla każdego metodologia projektu której używasz. Czy to Waterfall, PRINCE2, GTD - każda organizacja może zacząć uczyć się od tych siedmiu przewodnich koncepcji lean.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich:

1. Eliminacja marnotrawstwa

Lean Production kładzie nacisk na odrzucanie wszystkiego, co nie wnosi wartości do gotowego produktu. Wyeliminowanie tych marnotrawnych działań i procesów powinno znaleźć się na szczycie listy do zrobienia

szczupłe zarządzanie

.

Oryginalny system Toyota Lean Production zidentyfikował te rodzaje typowych marnotrawstw:

Nadprodukcja: Produkcja w nadmiarze lub zanim jest potrzebna. Niepotrzebny transport: Niepotrzebny transport z miejsca na miejsce, który grozi uszkodzeniem bez powodu. Zapasy: Przechowywanie zapasów zwiększa koszty, nadmiar zapasów pochłania przestrzeń i opóźnia innowacje. Ruch: Iteracyjny, nieproduktywny ruch pracowników na hali produkcyjnej. Wady: Problemy z jakością, z których wynika strata czasu i pieniędzy dług techniczny w ponownym wykonaniu proces produkcyjny . Nadmierne przetwarzanie: Używanie niepotrzebnej ciągłej integracji i iteracji do zrobienia pracy, która wymaga tylko prostych narzędzi. Oczekiwanie: Okres, w którym zapasy muszą pozostawać bezczynne pomiędzy jakimikolwiek krokami dodającymi wartość, takimi jak pętle sprzężenia zwrotnego.

Zastosowanie do Lean Software Development

Dla teamów zajmujących się wydajnością, oprogramowaniem i marketingiem, eliminacja marnotrawstwa często wygląda zbyt łatwo. Może to oznaczać mniej pętli sprzężenia zwrotnego i mniej mniejszych zadań do wykonania w ramach projektu. Poprawa

zarządzanie cyklem pracy

może zaoszczędzić Twojej firmie miliony każdego roku.

Posiadanie wstępnie zatwierdzonych cykli pracy jest dobrym sposobem do zrobienia tego. W swojej książce formuła Marketingu 10x garrett Moon twierdzi, że wstępnie zatwierdzone cykle pracy są kluczem do 10-krotnego przyspieszenia metod tworzenia oprogramowania i cyklu życia.

kiedy zatwierdzanie jest częścią procesu, staje się wrogiem szybkiej wysyłki pracy. Po przejściu na wyższy szczebel, zatwierdzanie zajmuje całą wieczność. I zostaniesz zasypany małymi, 10-procentowymi poprawkami, ponieważ każdy, kto ma rękę w procesie tworzenia ciasta, chce mieć pewność, że jego odciski kciuka są widoczne" - mówi Moon.

Jeśli te pętle sprzężenia zwrotnego powodują głównie marnotrawstwo, a nie ulepszenia

cykl życia oprogramowania

a następnie rozważyć ich wyeliminowanie. To samo dotyczy wszelkich funkcji produktu, które chciałbyś dodać. Jeśli Twoi niestandardowi klienci nie skorzystają z tej wydajności - przestań próbować ją dalej rozwijać.

Jak ClickUp pomaga wyeliminować marnotrawstwo:

Ścieżka krytyczna i Zarządzanie zasobamiClickUp jest najlepszym na świecie free oprogramowanie do zarządzania projektami . Używany przez duże firmy i teams startupów na całym świecie, ma wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie zarządzać swoimi projektami. Oto niektóre z jego potężnych funkcji, które pomogą Ci zastosować zasady lean:

Oto jak ClickUp może pomóc Ci wyeliminować marnotrawstwo:

Ścieżka krytyczna projektu to funkcja, która pomaga zidentyfikować najważniejsze zadania do zakończenia projektu. Pozwala ona skupić się wyłącznie na tych integralnych zadaniach, pomijając wszelkie nieistotne.

Dlatego jest to kluczowy element każdej strategii eliminacji marnotrawstwa. Ta wizualna funkcja zarządzania projektami pomaga zredukować projekt do jego najważniejszych elementów, usuwając po drodze wszelkie nadmiarowe, nieistotne zadania.

ClickUp posiada wbudowane wykresy Gantta, które automatycznie obliczają ścieżkę krytyczną projektu. Wykresy Gantta w ClickUp zapewniają dostęp do najwyższej klasy funkcji zarządzania wizualnego. Pomaga to nadążyć za harmonogram produkcji i dokonać szybkiej zmiany, aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne działania.

ClickUp posiada również wbudowane mapy myśli, które pomagają Twojemu zespołowi efektywnie tworzyć pomysły. Dzięki mapom myśli możesz dokładnie zaplanować zakres projektu, eliminując po drodze wszelkie niepotrzebne działania.

Efektywne zarządzanie zasobami jest podstawą wszystkich procesów lean. Musisz upewnić się, że Twoje zasoby są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób przez cały czas. Dzięki ClickUp Widok Box, można to zrobić bezpośrednio z pulpitu.

Kierownicy projektów mogą korzystać z widoku zespołu, aby zobaczyć, co ma każdy członek zespołu:

Zakończone

Nad którymi obecnie pracuje

Nad czym będzie pracował

Jest to łatwy sposób na podsumowanie obciążenia pracą twojego zespołu i upewnienie się, że efektywnie wykorzystujesz ich talenty.

2. Build Quality In

Metodologia Lean dąży do rozwoju jakości w kontrolowany, zdyscyplinowany sposób.

Dlaczego?

Gdy próbujesz dodać jakość do produktu bez żadnej struktury, możesz stworzyć tony odpadów. Na przykład nadmierne testowanie i nadmiar dzienników są częstymi produktami ubocznymi rygorystycznego cyklu życia oprogramowania, który nie dostarcza żadnej wartości dla produktu końcowego.

Zastosowanie do Lean Software Development

Zastosowanie tej metodologii rozwoju do cyklu życia oprogramowania nie jest trudne. Niektóre powszechne alternatywy dla rozwoju oprogramowania lean w celu budowania jakości to:

Programowanie w parach: Polega na skłonieniu dwóch programistów do połączenia swoich umiejętności i wspólnej pracy nad wymaganiami projektu . Rozwój oparty na testach: Obejmuje to ustawienie wytycznych i metryk dla programistów przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. Na przykład ustalenie kryteriów dla kodu przed faktycznym napisaniem go dla oprogramowania. Automatyzacja testów: Automatyzacja testów może odgrywać ogromną rolę w eliminowaniu wszelkich złożonych, ręcznych procesów, z którymi ludzie mogą mieć trudności. Automatyzacja testów i procesów może również łatwo przyspieszyć żmudne zadania administracyjne.

Jak ClickUp pomaga rozwijać jakość: Automatyzacja administracyjna

Nadrzędnym tematem "Zbuduj jakość" jest automatyzacja procesów od samego początku. Gdy procesy lub cykle pracy zostaną przetestowane i zweryfikowane, spróbuj je natychmiast zautomatyzować.

W ClickUp możesz szybciej zautomatyzować swoje zadania, korzystając z szablony , listy kontrolne i czas szacunki aby pomóc procesom działać jeszcze szybciej.

3. Tworzenie wiedzy

Metodologia lean kładzie nacisk na tworzenie dokumentacji dla każdej sceny procesu. Wiedza ta będzie niezwykle pomocna w szkoleniu przyszłych Teams do efektywnego wykonywania tych zadań. Jest to również dobry sposób dla zespołu na zastanowienie się nad tym, co robią i poprawę wszelkich działań, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Zastosowanie do procesu tworzenia oprogramowania

Tworzenie wiedzy może obejmować przechowywanie informacji w narzędziu wiki lub repozytoriach kodu, takich jak GitHub lub GitLab . Dzięki nim Twój zespół może szybko przechowywać swoje wyniki i udostępniać je innym programistom, którzy mogą pracować nad podobnymi projektami.

Jak ClickUp pomaga tworzyć wiedzę: Dokumenty

ClickUp Docs to narzędzie, które pozwala na potężne narzędzie wiki dla dokumentów firmowych. Możesz przechowywać ważne dokumenty projektowe wraz z ich przestrzeniami projektowymi, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Możesz nawet zagnieżdżać strony w tych dokumentach, aby uprościć kategoryzację informacji.

Oto kilka innych przydatnych funkcji ClickUp Docs:

Korzystaj z opcji formatu tekstu sformatowanego, aby tworzyć szczegółowe dokumenty.

Edycja praw dostępu do każdego dokumentu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Możliwość publicznego udostępniania dokumentów. Można to wykorzystać do stworzenia łatwo dostępnej mapy drogowej online dla swoich klientów, dzięki czemu można stale otrzymywać informacje zwrotne.

Można również zezwolić Google na indeksowanie dokumentów, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania.

4. Defer Commitment

Odroczenie commitu kładzie nacisk na utrzymanie planów projektu i wymagania wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do nieprzewidzianych zmian, które mają miejsce. Podejmowanie nieodwracalnych decyzji należy pozostawić na sam koniec - gdy wszystko inne jest już ustawione. Pozwala to na przeanalizowanie wielu scenariuszy przed wybraniem tego, który najlepiej pasuje do Twojego biznesu.

Zastosowanie do procesu tworzenia oprogramowania

Korzystanie z

Podejście Sprint inspirowane Agile

do rozwoju produktu jest dobrym sposobem, aby sobie z tym poradzić. Są w tym świetne, ponieważ pozwalają Teamsom na:

Obrać tylko określoną część funkcji. Analizować jej znaczenie. Podejmij decyzję, czy powinna ona zostać opracowana w danym sprincie.

Jak ClickUp pomaga: Ustawienie sprintów

Aby ustawić sprinty w ClickUp, należy skonfigurować poszczególne listy w ramach projektów. Każda lista powinna reprezentować indywidualny sprint z dodatkową listą zatytułowaną "Backlog" To na tej liście można umieścić nowe funkcje i wymagania. Listy pełnią również funkcję dat rozpoczęcia i zakończenia, aby uchwycić wszystkie zadania zespołu w ramach danej listy. Więcej informacji na temat korzystania z

Sprinty w ClickUp

.

5. Dostarczaj szybko

Dostarczanie szybkiej pracy z wydajnością jest w czołówce wszystkich działań lean. Jednak aby ten szybki czas realizacji oprogramowania był naprawdę skuteczny, musi być zrównoważony w dłuższej perspektywie.

Większość firm programistycznych pada ofiarą jednego z tych marnujących czas, drenujących wydajność scenariuszy rozwoju produktu:

Marnowanie zbyt dużej ilości czasu na myślenie o przyszłych planach i praktykach rozwoju oprogramowania, które mogą nawet nie być konieczne. Twórcy oprogramowania nie reagują natychmiast na informacje zwrotne, blokady i czkawki w projektach. Próby nadmiernej optymalizacji i nadmiernego rozwoju planu lub rozwiązania.

Zastosowanie do procesu tworzenia oprogramowania

Aby działania związane z rozwojem produktu postępowały sprawnie, programiści muszą postępować zgodnie z tymi trzema krokami programowania ekstremalnego:

Krok 1: Zbuduj proste, nieskomplikowane rozwiązanie.

Krok 2: Zaoferuj je swoim niestandardowym klientom.

Krok 3: Wykorzystaj spostrzeżenia klientów, aby stopniowo wprowadzać wszelkie zmiany i ulepszenia.

Jeśli programiści wykonają wszystkie te kroki, nie będą mieli problemów z ustaleniem priorytetów i szybkim zrobieniem rzeczy.

Jak ClickUp pomaga szybko dostarczać:

Priorytety Działania Twojego zespołu mogą pozostać na właściwym torze dzięki priorytetom ClickUp. Możesz łatwo dodać

priorytety do każdego zadania, aby umożliwić zespołowi

wiedzieć, które z nich są ważne. Wszystkie priorytety ClickUp mają standardowy kod kolorystyczny:

Czerwony : Pilne

: Pilne Żółty : Wysoki priorytet

: Wysoki priorytet Niebieski : Normalny priorytet

: Normalny priorytet Szary: Niski priorytet

Ponieważ ten kod kolorystyczny jest standardem we wszystkich przestrzeniach projektu, Twój zespół zawsze będzie w stanie łatwo zidentyfikować najważniejsze zadania. Mogą nawet filtrować swoje zadania według priorytetu, aby najpierw podjąć próbę wykonania najważniejszych zadań.

6. Szanuj ludzi

Niestety, ta zasada jest często ignorowana, aby dostosować się do mentalności wygrywania za wszelką cenę, którą może stworzyć mandat "dostarczaj szybko".

Rozwój Lean kładzie nacisk na traktowanie każdego członka Teams z szacunkiem i współczuciem. Zasadę tę należy rozszerzyć na wszystkie aspekty interakcji organizacyjnych

Zatrudnianie

Wdrażanie

Rozwiązywanie konfliktów

Planowanie projektów

Doskonalenie procesów

Każdy z tych procesów rozwoju lean musi być prowadzony przez pełną szacunku, proaktywną rozmowę, która zachęca do wsparcia i zdrowej rywalizacji.

Zastosowanie do metodologii rozwoju oprogramowania

Poppendieckowie wierzą, że proces szczupłego rozwoju dla zarządzania IT jest najbardziej odpowiednim i skutecznym stylem szczupłego zarządzania. Musisz motywować i wspierać swoje zespoły programistów - nie próbować ich kontrolować.

Szczupłe zarządzanie zachęca ich do wyrażania swoich obaw i rozwiązywania problemów w otwartej, wspierającej atmosferze pracy, którą stworzyłeś.

Jak ClickUp pomaga w utrzymaniu szacunku:

Przypisane komentarze i profile

Najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie szacunku wśród inżynierów oprogramowania jest posiadanie skutecznych kanałów komunikacji. Ograniczają one konflikty i dają członkom zespołu możliwość wygodnego wyrażania siebie nawzajem.

Każdy projekt ClickUp posiada rozbudowane sekcje komentarzy, które pomagają Twojemu zespołowi wyjaśnić różnice zdań i efektywnie współpracować. Mogą oni udostępniać opinie tekstowe, obrazy, pliki i wideo, aby łatwo przekazać swoje uwagi. Jest to idealna platforma dla Twojego zespołu, aby zacząć szanować siebie nawzajem, jednocześnie wyrażając siebie.

Aby wspomóc szybką i skuteczną komunikację między inżynierami oprogramowania, ClickUp oferuje również możliwość przypisywania komentarzy:

Za każdym razem, gdy musisz przypisać zadanie członkowi zespołu, po prostu umieść jego etykietę w komentarzu i przypisz mu zadanie. Otrzyma on natychmiastowe powiadomienie, aby nie przeoczyć zadania. Teraz, gdy zadanie znajduje się na ich liście, mogą zacząć nad nim pracować i oznaczyć je jako zrobione.

Eliminuje to potrzebę nadmiernej informacji zwrotnej, ponieważ kierownik projektu może łatwo sprawdzić, czy zadanie zostało rozwiązane, czy nie. Może to również pomóc w przestrzeganiu koncepcji "eliminate waste" metodologii lean development.

Profile ClickUp dają kierownikom projektów przegląd:

Nad czym pracują ludzie.

Nad czym będą pracować.

Do zrobienia w ostatnim czasie.

Które z ich zadań nie zostały jeszcze zaplanowane.

Jest to idealny sposób dla kierowników projektów na śledzenie tego, nad czym pracują poszczególni pracownicy. W połączeniu z widokiem Box (jak wyjaśniono powyżej) można zachować sprawiedliwą dystrybucję pracy.

Gwarantuje to, że nie przepracujesz swoich pracowników i nie spowodujesz wypalenia lub niezadowolenia. Jest to niezwykle ważne w kontekście szacunku.

7. Optymalizacja całości

Książki takie jak The Lean Startup kładą nacisk na myślenie całościowe podczas pracy z metodologią Lean. Właściciele produktów i udziałowcy muszą podsumować swój startup i procesy jako całość przed wprowadzeniem jakichkolwiek drastycznych zmian.

Rzeczy, które mogą wydawać się niepraktyczne z wąskiego punktu widzenia, mogą być podstawą dla większych, bardziej wydajnych procesów . To od Ciebie zależy, czy zidentyfikujesz te połączenia i spróbujesz zoptymalizować swój proces jako całość, a nie poszczególne komponenty.

Zastosowanie do metodologii rozwoju oprogramowania Teams o różnych funkcjach są dobrym rozwiązaniem dla optymalizacji całości. Ponieważ każdy w zespole może zajmować się żądaniami od początku do końca, reprezentowane są różne opinie na temat problemów. Pomaga to myśleć o potrzebach klientów z różnych perspektyw - co utrudnia porywanie się na cele zespołu.

Jak ClickUp pomaga:

Wiele widoków Najbardziej udane innowacje powstają, gdy weźmie się pod uwagę ludzi z różnych działów, takich jak sprzedaż i wsparcie.

Aby pomóc Twojej firmie w powodzeniu w funkcjonowaniu takich wielofunkcyjnych zespołów, ClickUp oferuje wiele widoków. Każdy z zespołów, czy to dział rozwoju oprogramowania, marketingu czy wsparcia, znajdzie widok, który odpowiada jego potrzebom i preferencjom.

Ponieważ ClickUp dostosowuje się do potrzeb każdego działu, nie będziesz musiał używać wielu narzędzi, aby zadowolić swoich pracowników. Ułatwia to konsolidację pracy i współpracę zespołu na rzecz wspólnego celu.

Oto krótkie spojrzenie na każdy z tych widoków, które ułatwiają zarządzanie wizualne:

Widok Tablicy

Ten widok jest idealny dla

Teams SCRUM

przyzwyczaiły się do Tablicy Kanban. Pozwala im ona łatwo przenosić zadania i wprowadzać zmiany na bieżąco.

Widok listy

Widok listy pomaga zespołowi zobaczyć swoje zadania i zadania na liście w stylu GTD (getting-things-done). Ułatwia on zaznaczanie zadań i podzadań projektu w miarę ich realizacji.

Box View

Widok Box jest szczególnie przydatny do optymalizacji całości, ponieważ daje najwyższemu kierownictwu przegląd wszystkiego, co dzieje się w organizacji. Ponieważ zadania są posortowane według osób przypisanych, łatwo jest zarządzać tym, co wszyscy inżynierowie oprogramowania mają na głowie i zapewnić sprawiedliwą dystrybucję zadań i obowiązków.

Me Mode

Tryb Me Mode wyświetla tylko projekty przypisane do użytkownika. Pomaga to skupić się wyłącznie na obowiązkach i zadaniach.

Różnica między Agile a metodologią Lean Development

Metodologia rozwoju Lean i Agile są do siebie bardzo podobne. W rzeczywistości wiele procesów pracy Agile zawiera w sobie pewne zasady Lean. Na przykład, dostarczanie szybkich wyników jest podstawową zasadą większości zespołów Agile.

Istnieją jednak pewne wyraźne różnice między tymi dwiema metodami rozwoju. Po pierwsze, Agile nadaje priorytet relacjom pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Z drugiej strony, metodologia rozwoju Lean kładzie nacisk na spojrzenie na zespół i organizację jako całość.

W manifeście Agile stwierdza się, że celem zespołu programistów jest przezwyciężenie problemów i stworzenie działającego produktu końcowego. Chociaż jest to również cel w rozwoju Lean, znaczenie procesu jest podkreślane nad produktem końcowym w filozofii Lean.

Chociaż te dwie metodologie różnią się pod pewnymi względami, każda z tych zasad może wnieść wartość dodaną do procesów pracy. Eliminacja marnotrawstwa ( lean six sigma (metoda Lean Six Sigma) i spójność grupy (metoda Agile) to pozytywne cechy, z których może skorzystać każdy projekt. Aby w pełni je wykorzystać, należy zastosować zasady każdej z metodologii w celu ukształtowania własnego, unikalnego procesu pracy w firmie, który pozwoli na zrobienie wszystkiego z należytą wydajnością.

Podsumowanie

Siedem zasad Lean to świetny plan optymalizacji procesów pracy. Jeśli będziesz ich pilnie przestrzegać, uzyskasz usprawnione procesy, które zapewnią wydajność i produktywność.

W międzyczasie, dlaczego nie zarejestrować się w ClickUp i skorzystać z jego pomocnych funkcji, aby dostosować się do metodologii lean już dziś?