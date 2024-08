Jak zarządzać rejestrem produktu? Z przykładami i szablonami

W prawdziwym świecie zaległości oznaczają nagromadzenie nieukończonych zadań. Na studiach zaległości to egzaminy, których jeszcze nie zdałeś. "Mam ogromne zaległości" nie jest dobrą rzeczą. Nie jest tak jednak w przypadku zwinnego rozwoju produktu.

W zwinnym scrumie, backlog produktu jest listą życzeń lub planem na przyszłość, podczas gdy backlog sprintu jest zaplanowaną listą zadań na sprint. Podczas gdy słowo backlog nadal oznacza zadania, które nie zostały jeszcze ukończone, jego cel w agile jest inny.

Ale najpierw zrozummy zaległości.

Co to jest Backlog Produktu?

A zaległości produktowe to lista zadań, funkcji, historyjek użytkownika i poprawek błędów, nad którymi zespół programistów będzie pracował podczas realizacji mapy drogowej produktu. Charakteryzuje się następującymi cechami.

Działa jako pojedyncze źródło wymagań dla zespołu programistów

Rozbija wizję organizacyjną wysokiego poziomu na zadania

Priorytetyzuje elementy i funkcje na mapie drogowej produktu

Pozostaje dynamiczny, ewoluując wraz z potrzebami rynku, konsumentów i organizacji

Co zawiera rejestr produktu?

Zasadniczo rejestr produktu zawiera wszystko, nad czym muszą pracować zwinne zespoły. Może to być:

Nowe funkcje

Ulepszenia istniejących funkcji

Poprawki błędów

Żądania klientów

Elementy działań z retrospektywy

Dług techniczny

Aktualizacje infrastruktury

Kto jest właścicielem rejestru produktu?

Właściciel produktu jest właścicielem rejestru produktu, publikując go na stronie narzędzie do zarządzania produktem . Jednak cały wielofunkcyjny zespół a scrum master bierze odpowiedzialność za jego tworzenie, aktualizację i utrzymanie.

Czym różni się rejestr produktu od mapy drogowej produktu?

Podróż rozwoju produktu

Backlog produktu to szczegółowy podział mapy drogowej produktu. Podczas gdy mapa drogowa komunikuje cele i kierunek na wysokim poziomie, zaległości zawierają szczegóły na poziomie zadań dotyczące ich realizacji.

Mapa drogowa wspiera zespoły biznesowe i menedżerów, podczas gdy rejestr produktu jest przeznaczony dla programistów. Mapa drogowa koncentruje się na metrykach i celach, podczas gdy zaległości produktowe określają zadania i szczegóły ich realizacji elementy działań .

Jak wygląda backlog produktu?

Oto przykład rejestru produktu. Rozważamy funkcje wieloosobowej gry online. Każdej funkcji przypisano punkt fabularny, a elementy zaległości są uporządkowane na podstawie ich priorytetu, z elementem o najwyższym priorytecie (priorytet=1) na górze.

Przykład zaległości produktowych

Aby zobaczyć, jak może to wyglądać w Twoim przypadku, zapoznaj się z sekcją Szablon zaległości projektu ClickUp . Możesz go również natychmiast dostosować do swojego produktu!

Korzyści z posiadania rejestru produktu

Jako jeden z podstawowych artefaktów scrumowych, zwinny backlog zapewnia strukturę i możliwość działania w rozwoju produktu. Oto w jaki sposób.

Zwinność zespołu

Właściciel produktu udostępnia backlog produktu całemu zespołowi, otwierając go do dyskusji przed każdym sprintem. Zespół wspólnie ustala priorytety, rozmawiając o tym, co jest ważne. Dyskusje te tworzą lepszą współpracę między członkami zespołu, wspierając innowacje.

Planowanie iteracji

Zwinny zespół scrumowy dodaje wszystkie zadania do rejestru zadań. Dla każdej iteracji w zwinnych projektach, zespół ocenia zaległości, identyfikuje elementy do rozwoju, omawia kompromisy i tworzy listę zadań sprint backlog .

Kotwica dla pracy

Kiedy deweloperzy biorą elementy z backlogu do opracowania, są do niego zakotwiczeni. Zapobiega to odejściu od planu lub poczuciu zagubienia w środku sprintu.

Uwzględnianie informacji zwrotnych

Zwinny rejestr produktowy dokumentuje informacje zwrotne od klientów/użytkowników, a także elementy działań z retrospektyw zespołu. Pomaga to w ciągłym doskonaleniu, które jest podstawą zwinnego rozwoju produktu.

Dzięki tym wszystkim korzyściom i nie tylko, zaległości produktowe odgrywają kluczową rolę w zwinnym frameworku.

Rola zarządzania rejestrem produktu w Agile

Rejestr produktu służy konkretnemu celowi w ramach zwinnego tworzenia oprogramowania. Podróż rozwoju produktu wygląda następująco.

Wizja produktu > Strategia produktu > Mapa drogowa produktu > Rejestr produktu > Rejestr sprintu > Wydanie produktu

W tej podróży rejestr produktu przekształca wizję i mapę drogową w wykonalne zadania. Pomaga kierownictwu zobaczyć, w jaki sposób ich wizja zostanie zrealizowana. Pokazuje zespołowi programistów, w jaki sposób ich codzienna praca przyczynia się do rozwoju firmy i służy jako superset funkcji dla zaległości sprintu.

Zdrowy rejestr produktowy jest głównym wyznacznikiem efektywnego rejestru sprintu.

Rejestr produktowy a rejestr sprintu

Różnice między rejestrem produktu a rejestrem sprintu

Jak ustalać priorytety elementów rejestru produktowego?

Jednym z kluczowych zadań właściciela produktu w zarządzaniu rejestrem produktu jest ustalanie priorytetów. Właściciel produktu decyduje, na czym zespół musi się skupić, aby zmaksymalizować wartość.

Parametry priorytetyzacji rejestru produktowego

Dlatego krytycznym parametrem ustalania priorytetów pozycji zaległości produktu jest wartość. Wartość biznesowa może być dowolna z poniższych.

Potrzeby lub satysfakcja klienta

Przychody lub rentowność

Zarządzanie ryzykiem lub zgodność z przepisami

Zróżnicowanie produktów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej

Wartość używana do ustalania priorytetów zaległości może być również wewnętrzna i zdefiniowana na poziomie inżynieryjnym.

Czas na opracowanie funkcji

Zasoby/koszty potrzebne do opracowania

Jeśli potrzebujesz pomocy Zarządzanie produktem Aha! może pomóc w identyfikacji tych parametrów, łącząc cele strategiczne z codziennymi zadaniami.

Techniki priorytetyzacji backlogu

Możesz zastosować dowolną z poniższych technik w oparciu o wartość, którą wybierzesz do priorytetyzacji.

Model Kano: Przedstawiony na wykresie model Kano porównuje zadowolenie klientów z inwestycjami w implementację. Pomaga zespołom w ustalaniu priorytetów funkcji, które mogą zadowolić klientów i zrealizować inwestycje.

Model MoSCoW: Jest to skrót od "must-have", "should-have", "could-have" i "won't-have", który pomaga zespołom w ustalaniu priorytetów dla najważniejszych funkcji.

Głosowanie łączne: Każdy interesariusz otrzymuje 100 punktów - lub symbolicznych dolarów - które członkowie zespołu mogą wydać na wybrane przez siebie funkcje. Funkcje, za które zapłacono najwięcej, otrzymują priorytet.

Ranking stosów: Zamiast wymieniać i nadawać priorytety wszystkim elementom, metoda ta polega na zestawianiu historii użytkownika z innymi i podejmowaniu indywidualnych decyzji dotyczących priorytetów.

Najmniejszy wysiłek najpierw: Jeśli zespół potrzebuje szybkich zwycięstw, właściciel produktu nadaje priorytet najłatwiejszym lub najprostszym zadaniom.

Koszt opóźnienia: W tej metodzie priorytet nadawany jest zadaniom o największym koszcie alternatywnym. Jeśli przesunięcie rozwoju funkcji o dwa tygodnie będzie coś kosztować, na przykład utraconą szansę biznesową lub lukę w produkcie, nadajesz temu priorytet z zaległości.

Zarządzanie zaległościami produktowymi może być trudne, ponieważ tak wiele czynników wpływa na ustalanie priorytetów i tak wiele technik. Oto niektóre z typowych wyzwań, przed którymi stają zespoły produktowe.

Wyzwania związane z zarządzaniem backlogiem produktu

Niejednoznaczne potrzeby użytkowników: Jednym z największych wyzwań związanych z zarządzaniem backlogiem produktu jest brak jasnej wiedzy na temat tego, czego chce klient. Niejasne historie użytkowników mogą wykoleić rozwój.

Przeładowany backlog: Backlog produktu nie jest zrzutem każdego pomysłu, jaki kiedykolwiek mieli wszyscy. Jest to dopracowana lista funkcji/zadań, które mają sens biznesowy. Backlog może stać się nieporęczny, jeśli właściciel produktu nie jest w stanie wyeliminować nieważnych/nieistotnych historyjek użytkownika.

Zmęczenie decyzjami: Nieporęczny backlog oznacza zbyt wiele decyzji dla menedżera produktu. Może to być przytłaczające i prowadzić do zmęczenia decyzjami.

Starzejący się backlog: Backlog produktu musi być aktualizowany, aby był pomocny. Jeśli zespół zaniedba backlog lub go nie zaktualizuje, może on stać się nieistotny, a tym samym nie zostanie przyjęty.

Niekompletna definicja: Każdy element zaległości musi być jasno zdefiniowany. Zarządzanie backlogiem staje się wyzwaniem, gdy użytkownicy biznesowi i właściciele produktów tego nie robią.

Zmieniające się priorytety: Podczas gdy zwinne zespoły oczekują i potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb, zmiana priorytetów w środku sprintu może być destrukcyjna.

Wszystkie te wyzwania można pokonać dzięki jasnemu, strategicznemu i opartemu na współpracy procesowi zarządzania rejestrem produktu.

Jak tworzyć i zarządzać rejestrem produktu

Tworzenie i zarządzanie rejestrem produktu jest jednym z najważniejszych obowiązków właściciela produktu. Prawidłowe wykonanie tego zadania stanowi podstawę udanego zwinnego rozwoju produktu .

Potrzebujesz kompleksowego, elastycznego i wydajnego sposobu tworzenia pozycji zaległości i zarządzania zaległościami produktu. Istnieje kilka narzędzi do zarządzania zaległościami produktowymi dostępnych obecnie na rynku.

Oto jak można wykorzystać narzędzie takie jak ClickUp do zarządzania produktami aby zrobić to dobrze.

1. Skorzystaj z mapy drogowej produktu

Mapa drogowa produktu jest punktem wyjścia do tworzenia zaległości. Destyluje wizję organizacyjną i produktową w kierunku i daje perspektywę biznesową fundamentalną dla wysiłków inżynieryjnych.

Zrozum więc dokładnie mapę drogową produktu i wykorzystaj ją do kierowania swoją podróżą rozwojową. Wizualne mapy drogowe w ClickUp mogą pomóc zespołom inżynieryjnym, produktowym i biznesowym w dążeniu do tych samych celów.

mapa drogowa produktu na ClickUp_

2. Zbieranie potencjalnych funkcji dla zaległości

Mapa drogowa jest pierwszym z wielu źródeł, które mogą sugerować funkcje dla zaległości produktowych. Oto kilka wnikliwych miejsc do sprawdzenia.

Badania użytkowników: Przeprowadź badania użytkowników, które pomogą Ci zidentyfikować, czego chcą użytkownicy. Prosta ankieta wykorzystująca Formularze ClickUp może być świetnym punktem wyjścia.

Formularze ClickUp do przeprowadzania ankiet wewnętrznych lub ankiet użytkowników

Opinie klientów: Skargi, problemy i zgłoszenia użytkowników pomagają zrozumieć, czego klienci nie chcą. Dane te można również znaleźć w recenzjach produktów.

Zespół QA: Analitycy jakości są Twoimi pierwszymi użytkownikami. Przeprowadź z nimi szczegółowe rozmowy, aby zrozumieć, co działa, a co nie. Zanotuj spostrzeżenia z tych rozmów na stronie Dokumenty ClickUp i udostępnić je zespołowi.

Zespół sprzedaży: Są najbliżej klienta. Zapytaj ich, co mówią klienci i odpowiednio zbuduj swój backlog. Użyj ClickUp Docs, aby połączyć różne rekordy, spostrzeżenia i przepływy pracy.

Analiza konkurencji: Zobacz, jakie produkty podobne do Twojego budują, aby uzyskać inspirację. Pamiętaj jednak, aby robić to bardzo ostrożnie. Nie chcesz przecież stworzyć kolejnego naśladowczego produktu.

3. Zorganizuj elementy zaległości produktowych

Teraz, gdy masz już wiele elementów, które można opracować, nadszedł czas, aby je uporządkować, aby można było nimi efektywnie zarządzać.

Skonfiguruj elementy zaległości jako zadania

Typy zadań w ClickUp dla lepszego zarządzania zaległościami produktowymi

Skonfiguruj każdy element zaległości na Zadania ClickUp skategoryzowane jako zadania, funkcje, wady, opinie i inne. Dodaj dalsze informacje, takie jak:

Szczegółowe opisy, podzadania i listy kontrolne

Użytkownicy i obserwatorzy

Terminy iszacowany czas* Niestandardowe pola do obsługi unikalnych procesów

Nie wiesz od czego zacząć? Nie ma sprawy. Wybierz spośród tych dziesięciu darmowych szablonów zaległości produktowych aby pokonać pustą stronę.

Dodaj informacje potrzebne do ustalenia priorytetów

Pozycje zaległości produktowych będą traktowane priorytetowo tylko wtedy, gdy zapewniają wartość biznesową. Dodaj niezbędne informacje w zależności od parametrów wybranych do określenia wartości i technik, których zamierzasz użyć do priorytetyzacji zaległości.

Na przykład, jeśli wartością jest czas potrzebny na zbudowanie produktu, to Punkty Sprintu ClickApp umożliwia przypisanie punktów fabuły do każdego elementu w oparciu o wysiłek wymagany do jego ukończenia.

Priorytetyzacja elementów rejestru produktu do rozwoju

Priorytetyzacja rejestru produktowego jest integralną częścią procesu procesu rozwoju produktu . Obowiązkiem właściciela produktu jest upewnienie się, że właściwe elementy są traktowane priorytetowo. Podczas ustalania priorytetów zadań należy pamiętać o następujących czynnikach.

widok listy z niestandardowymi statusami do priorytetyzacji elementów zaległości w ClickUp_

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo informacji o wartości, rezultatach i miarach sukcesu

Sortuj je w oparciu o zdefiniowane wagi i kryteria oceny

Bądź strażnikiem tego, które funkcje są traktowane priorytetowo

Nie blokuj pomysłów tak bardzo, jak to możliwe, zamiast tego usuwaj ich priorytety

Po podjęciu decyzji o ustaleniu priorytetów, ustawpriorytety w ClickUp Eksperci Agile zalecają posiadanie głębokiego rejestru produktowego, co oznacza, że zadania o wyższym priorytecie będą miały więcej szczegółów niż te o niższym priorytecie. Co za tym idzie, będziesz dodawać szczegóły do pozycji zaległości w miarę zbliżania się do ich rozwoju.

Ustawianie priorytetów dla zadań w ClickUp

Dopracuj zaległości produktowe

Aby zapewnić zdrowy potok pracy na przyszłość, konieczne jest regularne udoskonalanie rejestru produktowego. Ćwiczenie to, znane również jako backlog grooming, ma na celu

Wyeliminowanie przestarzałych elementów lub historyjek użytkownika

Dodanie nowo odkrytych elementów

Jeśli historie użytkowników są zbyt duże na jeden sprint, należy je podzielić

Ponowna ocena priorytetów i szacunków

Ustaw odpowiednie statusy, aby łatwo było uzyskać dostęp doTablica Kanban ClickUp #### Utrzymywanie zaległości produktowych

Oprócz powyższych kroków, właściciel produktu jest odpowiedzialny za utrzymanie backlogu produktu w dobrym stanie.

Czyszczenie rejestru produktu: Trochę z tego zostanie zrobione podczas refinementu przed sprintami. Upewnij się, że wszystkie ukończone elementy zostały oznaczone jako wykonane i zarchiwizowane.

Komunikowanie rejestru produktowego: Utwórz niestandardowe widoki dla zespołu i innych interesariuszy biznesowych, aby na bieżąco informować ich o zaległościach.

tablica Kanban backlogu produktu na ClickUp_

Widok tablicy Kanban jest doskonały dla zespołu programistów. ClickUp Dashboard kluczowych wskaźników i wydajności jest idealny dla kierownictwa biznesowego.

pulpit nawigacyjny wydajności ClickUp dla interesariuszy biznesowych_

Używaj backlogu w retrospektywach: Backlog produktu będzie prawdopodobnie zawierał historię funkcji. Wykorzystaj te informacje, aby wesprzeć retrospektywy, przegląd sprintu i przyszłe plany iteracji.

Jak każdy proces w agile, płucz i powtarzaj zarządzanie rejestrem produktu. Dąż do ciągłego doskonalenia.

Bez wysiłku zarządzaj rejestrem produktu za pomocą ClickUp

Rejestr produktu może być twoją supermocą lub piętą achillesową, w zależności od tego, jak się nim posługujesz. Zaktualizowany, kompleksowy, jasno zdefiniowany i zakomunikowany backlog może kierować rozwojem produktu we właściwym kierunku. ClickUp został zaprojektowany, aby to umożliwić!

Dzięki ClickUp oprogramowanie do zarządzania cyklem życia dzięki ClickUp możesz planować, budować i wysyłać wszystko w jednym miejscu. Od dokumentowania rozmów i spostrzeżeń na pięknych wiki projektu po tworzenie raportów do retrospektyw, ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Co więcej? ClickUp AI przyspiesza tworzenie planów rozwoju i dokumentacji. Pomaga generować pomysły na produkty, mapy drogowe i dokumentację za pomocą narzędzi AI stworzonych przez ekspertów w ramach ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .