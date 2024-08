10 szablonów portfolio projektów w Excel & ClickUp

Zarządzanie projektami nie ogranicza się do odhaczania zadań na liście do zrobienia. To złożony proces usprawniania pracy w celu osiągnięcia wyników. A dzięki szablonom do zarządzania projektami będziesz mieć narzędzia do wizualizacji, zarządzania i optymalizacji wielu projektów jednocześnie.

W tym wpisie omówimy 10 szablonów, które usprawnią proces zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy gonią cię terminy, czy też stoisz na czele projektów transformacyjnych, szablony te będą twoją gwiazdą przewodnią!

Czym jest szablon do zarządzania projektami?

Szablon do zarządzania portfelem projektów to gotowa do użycia struktura, która pomaga w organizacji i strategicznym zarządzaniu postępami projektów. Jest to dynamiczne narzędzie zaprojektowane w celu zapewnienia przejrzystości, dostosowania i wglądu.

Przechwytuje istotne wskaźniki, oś czasu, zasoby i ryzyko, zapewniając całościowy widok sytuacji każdego projektu w stosunku do innych i, co ważniejsze, zgodnie z celami Business.

W szablonach tych nie chodzi tylko o organizację. Chodzi o wydajność, optymalizację i strategiczne przewidywanie dla każdego biura zarządzania projektami. Dzięki solidnemu szablonowi PPM nie tylko śledzisz zadania, ale także tworzysz architekturę powodzenia.

Co składa się na dobry szablon do zarządzania projektami?

W przypadku zarządzania wieloma projektami, korzystanie z ogólnych lub źle dopasowanych szablonów może prowadzić do bałaganu. Nie wszystkie szablony są sobie równe. Jakie więc elementy odróżniają dobry szablon od przeciętnego?

Prostota i łatwość obsługi: Dobre szablony do zarządzania projektami nie powinny powodować drapania się po głowie. Powinny być intuicyjne i proste. Pamiętaj, że celem szablonu PPM jest ułatwienie ci życia, a nie komplikowanie go niepotrzebnymi dzwonkami i gwizdkami

Dobre szablony do zarządzania projektami nie powinny powodować drapania się po głowie. Powinny być intuicyjne i proste. Pamiętaj, że celem szablonu PPM jest ułatwienie ci życia, a nie komplikowanie go niepotrzebnymi dzwonkami i gwizdkami Możliwość dostosowania: Każdy projekt, Teams i organizacja jest wyjątkowa. Doskonały szablon zapewnia elastyczność, która pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb, zapewniając, że pozostanie on odpowiedni i będzie pełnił swoją funkcję niezależnie od wielkości i typu projektu

Każdy projekt, Teams i organizacja jest wyjątkowa. Doskonały szablon zapewnia elastyczność, która pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb, zapewniając, że pozostanie on odpowiedni i będzie pełnił swoją funkcję niezależnie od wielkości i typu projektu Możliwości integracji: Dobry szablon PPM powinien łatwo integrować się z innymi narzędziami i platformami, zwłaszcza w dzisiejszej erze cyfrowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację z systemem CRM, czy pobieranie danych z innego oprogramowania, płynna integracja zmniejsza ilość ręcznych zadańwprowadzanie danych i potencjalnych błędów

Dobry szablon PPM powinien łatwo integrować się z innymi narzędziami i platformami, zwłaszcza w dzisiejszej erze cyfrowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację z systemem CRM, czy pobieranie danych z innego oprogramowania, płynna integracja zmniejsza ilość ręcznych zadańwprowadzanie danych i potencjalnych błędów Skalowalność: W miarę rozwoju Twojego biznesu, Twoje projekty również mogą się rozrastać. Zdecyduj się na szablon, który z łatwością poradzi sobie z dodawaniem nowych projektów, nie stając się zagraconym lub nieporęcznym

10 szablonów do zarządzania projektami w 2024 roku

Krajobraz oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzia stale się rozwijają. Ważne jest, aby wyposażyć się w najlepsze zasoby na wyciągnięcie ręki.

W tej sekcji przedstawimy 10 wyróżniających się szablonów do zarządzania projektami, które są nie tylko modne, ale i niezwykle skuteczne. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierownikiem projektu, czy dopiero zaczynasz, znajdziesz tutaj coś, co usprawni Twoje procesy, poprawi współpracę i zapewni powodzenie projektu.

1. Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp

Masz dość żonglowania wieloma projektami w różnych działach i programach? Wejdź Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp . Ten znakomity szablon umożliwia łatwe śledzenie poszczególnych projektów i pozwala na sprawdzanie ich kondycji i postępów w czasie rzeczywistym.

Dzięki dziewięciu statusom w zakresie od "nierozpoczęty" do "w trakcie przeglądu", zarządzanie projektami staje się dziecinnie proste. Uwzględniając dwa niestandardowe pola dla budżetów, możesz śledzić swoje finanse bez wysiłku.

Dodatkowo, trzy typy widoków, Weekly Status Reports, Teams i PMO Roadmap, zapewniają, że zawsze masz dokładny widok potrzebny do podejmowania świadomych decyzji.

2. Szablon do zarządzania portfolio ClickUp

Zrób krok naprzód w zarządzaniu projektami dzięki Szablon do zarządzania portfolio ClickUp . Ten kompleksowy szablon działa jak centrum dowodzenia, pozwalając bez wysiłku ustalać priorytety projektów, zarządzać zasobami, zadaniami i celami strategicznymi.

Wizualizuj postępy, utrzymuj swoje Teams w zgodzie z celami i zawsze upewnij się, że interesariusze mają dane, których potrzebują na wyciągnięcie ręki.

Dzięki 16 niestandardowym statusom, takim jak "Zagrożone" i "W trakcie realizacji", zawsze jesteś na bieżąco. Sześć niestandardowych atrybutów wzbogaca punkty danych, w tym wydatki i szacowany koszt. A różnorodne widoki, takie jak główna lista Portfolios i SOP projektu, sprawiają, że dostęp do informacji i ich porządkowanie to pestka.

3. Szablon ClickUp Design Portfolio

Prezentowanie swojej pracy nigdy nie było tak łatwe. Szablon portfolio projektowego ClickUp jest kluczem do prezentacji projektów z profesjonalizmem i przejrzystością, na jaką zasługują.

Od organizowania projektów w atrakcyjny wizualnie sposób, po uwzględnienie istotnych szczegółów, takich jak rezultaty projektu i oś czasu, ten szablon ma wszystko pod kontrolą. Co więcej, dzięki statusom zadań, takim jak "Recenzje klienta" i "Do zatwierdzenia", można łatwo ocenić status projektu.

Niestandardowe atrybuty w tym szablonie projektu, takie jak Kategoria projektu, dodatkowo pozwalają na wzbogacenie danych. Dzięki różnorodnym widokom, w tym widokowi wszystkich projektów i widokowi projektów, dostęp do portfolio staje się intuicyjny i wydajny.

4. Szablon zadania ClickUp Design Portfolio

Usprawnij swoje zarządzanie projektami jak profesjonalista. Szablon zadania ClickUp's Design Portfolio jest przepustką do zorganizowanego i wydajnego procesu projektowania.

Opierając się na podstawach szablonu Design Portfolio, wersja skoncentrowana na zadaniach przybliża mikro-zadania, które składają się na większe projekty. Szablon ten przypomina szkło powiększające, skupiając się na poszczególnych scenach projektowania, kategoriach i wynikach.

Rozbicie projektów na możliwe do zarządzania zadania zapewnia, że każdy szczegół, bez względu na to, jak drobny, otrzyma uwagę, na jaką zasługuje. Ustal priorytety priorytetyzuj zadania, monitoruj terminy, wspieraj współpracę i udostępniaj swoje arcydzieła bez wysiłku. Dzięki niestandardowym polom rejestrującym scenę projektową, kategorię projektową i efekt końcowy, każdy ważny szczegół jest na wyciągnięcie ręki.

5. Szablon planu projektu wysokiego poziomu ClickUp

Planowanie projektu może przypominać poruszanie się po labiryncie, ale nie z Szablon planu projektu ClickUp na wysokim poziomie . To potężne narzędzie zmienia sposób planowania, dzieląc złożone procesy na łatwo przyswajalne zadania. W szablonie tym nie chodzi o szczegóły; chodzi o ustawienie tonu i kierunku projektu.

Jego uporządkowany układ zapewnia, że liderzy projektów mają panoramiczny widok projektu, w tym cele, zadania i oczekiwane wyniki. Czy to tworząc szczegółowy przegląd projektu, czy też ustawienie zespołu oczekiwania, ten szablon Cię wspiera. Niestandardowe statusy, takie jak "Wdrożony" i "W trakcie", zapewniają, że zawsze jesteś na bieżąco z biciem serca swojego projektu.

Bogactwo danych jest gwarantowane dzięki niestandardowym polom, takim jak Copy Stage i Approver. Zanurz się w różne widoki, w tym oś czasu i listę rezultatów, a zobaczysz, dlaczego ten szablon jest najlepszym przyjacielem kierownika projektu.

6. Szablon listy projektów IT ClickUp

Projekty informatyczne to skomplikowana sieć szczegółów, zależności i dynamicznych zmian. Uznając tę złożoność, Szablon listy projektów IT ClickUp dostarcza kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające łatwe nadzorowanie wielu projektów IT. Szablon ten stanowi kamień węgielny dla każdego menedżera IT dążącego do skrupulatnej organizacji i nadzoru.

Szablon ten służy jako centrum dowodzenia, konsolidując każdy element projektu IT w jednym, spójnym pulpicie. To coś więcej niż tylko narzędzie do śledzenia; to czynnik umożliwiający dostosowanie, w którym Teams krążą wokół wspólnych zadań, terminów i celów.

Kluczowe korzyści obejmują scentralizowane informacje o projekcie, efektywną alokację zasobów i ustrukturyzowane ramy planu. Szablon integruje niestandardowe statusy, takie jak "zablokowane" i "w trakcie przeglądu" oraz niestandardowe pola, takie jak "złożoność zadania" i "poziom wysiłku", aby zoptymalizować wizualizację postępów.

Zintegrowane widoki, w tym "Podsumowanie projektu" i "Kalendarz", ułatwiają szybkie rozpoczęcie i efektywne zarządzanie projektami, dodatkowo wspierane przez funkcje takie jak tagowanie i powiadomienia e-mail.

7. Szablon rezultatów projektu ClickUp

Każdy kierownik projektu zdaje sobie sprawę z wartości dobrze zdefiniowanego rezultatu, który umożliwia śledzenie postępów i ustawienie oczekiwań. Szablon rezultatów projektu ClickUp zapewnia kompleksowe ujęcie wniosków projektowych, każdej fazy i kamieni milowych, przedstawiając jasną mapę drogową prowadzącą do powodzenia.

Jest to narzędzie nawigacyjne, wyznaczające kurs od koncepcji do kulminacji. Każdy faza projektu jest skrupulatnie nakreślony, zamieniając abstrakcyjne rezultaty w namacalne kamienie milowe z jasnymi ośmioma czasu, obowiązkami i wynikami.

Obejmując każdy niuans, od alokacji budżetowych po planowanie awaryjne, szablon nie tylko śledzi podróż projektu, ale także ją kształtuje. Uwzględnienie w szablonie kluczowych elementów, takich jak koszty, koordynacja projektu, sceny rozwoju i zaangażowanie interesariuszy, sprawia, że jest to kompleksowy plan powodzenia, zapewniający, że każdy projekt płynnie płynie z doków do pożądanego miejsca docelowego.

8. Szablon projektów ClickUp

W sferze zarządzania projektami żadne przedsięwzięcie nie jest zbyt małe, aby nie było skomplikowane. Uznając wyjątkowe zawiłości projektów na mniejszą skalę, Szablon projektów ClickUp oferuje systematyczną strukturę zarządzania projektami. Zapewnia jasne ramy współpracy, pomagając w efektywnym śledzeniu postępów.

Szablon ten oferuje zestaw list projektów, z których każda została starannie zaprojektowana, aby zapewnić liniową, uporządkowaną i wydajną realizację. Jednocześnie zapewnia jasne ramy nawigacji; sedno jego doskonałości leży w elastyczności - oferując teamom autonomię w dostosowywaniu ścieżek projektów.

Dzięki wielu typom widoków, w tym "Weekly Status Reports" i "Gantt", Teams mogą kompleksowo przeglądać swoje projekty. Konfigurowalne statusy i pola, takie jak "Budżet" i "Typ elementu PMO", dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, zapewniając efektywne zakończenie projektów.

9. Excel Portfolio Management Dashboard by ITSM Docs

przez ITSM Docs

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym opartym na danych, efektywne zarządzanie projektami jest często pomostem między pomysłami a ich realizacją. Wykorzystując możliwości programu Excel, ten szablon wykresu Gantta w pulpicie nawigacyjnym oferuje transformacyjne rozwiązanie do zarządzania wieloma projektami jednocześnie.

Poza zwykłą konsolidacją, pulpit ten odkrywa podróż projektu - od jego mapy drogowej po aspekty fiskalne, dynamikę zasobów i radar ryzyka. Szablon, misternie wykonany w MS Excel, może obsłużyć do dziesięciu projektów z łatwością godną pochwały.

Jego błyskotliwość polega na prostocie - oferując kierownikom projektów prosty sposób na aktualizację informacji o projekcie, jednocześnie dostarczając dogłębnych spostrzeżeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o migawkę kondycji projektu, zagłębienie się w dane finansowe, czy też spektrum ryzyka związanego z projektem, ten pulpit krystalizuje każdy aspekt w namacalne wskaźniki.

Może pomieścić do dziesięciu projektów, konsolidując wszystkie istotne dane w jednej zakładce. Pulpit integruje również istotne wskaźniki, takie jak otwarte ryzyka i oczekujące elementy działań, co czyni go niezbędnym narzędziem dla osób zarządzających projektami.

10. Szablon Powerpoint do zarządzania projektami od SlideTeam

przez SlideTeam

Sztuka zarządzania projektami polega w równym stopniu na prezentacji, jak i na orkiestracji. Szablon Powerpoint firmy SlideTeam jest tego przykładem, przekształcając surowe dane projektu w wizualne arcydzieło. Dzięki gotowym slajdom menedżerowie mogą skutecznie prezentować wyniki portfolio, ocenę ryzyka i projekty specyficzne dla danego działu.

Ta atrakcyjna wizualnie prezentacja zawiera wskaźniki KPI, takie jak "podsumowanie portfolio" i "alokacje netto", dostarczając całościowego widoku inwestycji firmy. Ponadto pozwala na zilustrowanie potencjalnego ryzyka, zapewniając kompleksowy nadzór nad wszystkimi projektami. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić projekty finansowe, informatyczne czy marketingowe, ten szablon zapewni Ci wszystko.

Organizuj zadania projektu i dopasuj Teams z ClickUp

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i wzajemnie powiązanym świecie biznesu, zarządzanie projektami i nadzór nad nimi są ważniejsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy chodzi o projekty IT, rezultaty, czy inicjatywy na małą skalę, menedżerowie potrzebują ustrukturyzowanego, systematycznego i usprawnionego sposobu monitorowania i kierowania swoimi przedsięwzięciami.

Kompleksowa biblioteka szablonów ClickUp jest świadectwem zaangażowania firmy w spełnienie tych wymagań. Oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, od zawiłości list projektów IT po szerszy zakres ogólnych rezultatów projektów, ClickUp zapewnia, że organizacje, niezależnie od zakres projektu lub rozmiar, mają narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu.

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, zróżnicowany zakres szablonów w arsenale ClickUp pokazuje jego zdolności adaptacyjne, zapewniając, że Business może płynnie wyprzedzać swoje projekty.