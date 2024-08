Jak zostać skutecznym liderem projektu dla swojego zespołu?

Projekty sprawiają, że świat biznesu się kręci. Specjaliści ds. zarządzania projektami zwykle otrzymują wiele zasług za sukces projektu, ale nie są jedynymi, którzy osiągają wyniki. Menedżerowie projektów mogą przyciągać cały szum, ale liderzy projektów to osoby, które nadzorują projekty, rozwijają duże pomysły i zarządzają zasobami.

Bycie liderem projektu to znacznie więcej niż dotrzymywanie terminów i nadzorowanie zadań. Wymaga motywowania członków zespołu i osiągania celów projektu . Może to brzmieć całkiem podobnie do roli kierownika projektu, ale te dwa stanowiska nie są do końca takie same.

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym są liderzy projektów i czym różnią się od kierowników projektów. Przedstawimy również najbardziej pożądane cechy skutecznych liderów projektów, a także 10 strategii, które pomogą Ci stać się najlepszym liderem projektu na świecie. 🙌

Czym jest lider projektu?

Lider projektu zarządza ogólnym plan projektu i zapewnia rezultaty są ukończone w określonym czasie. W przeciwieństwie do tradycyjnego kierownika projektu, lider projektu koncentruje się bardziej na kierowaniu i inspirowaniu zespołu projektowego. Rola ta obejmuje wyższy poziom zaangażowania, koncentrując się bardziej na strategicznych i interpersonalnych aspektach projektu zarządzanie zespołem .

Liderzy projektów korzystający z ClickUp mogą upewnić się, że ich komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskać szybki podgląd przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Liderzy projektów zazwyczaj zajmują się zadaniami takimi jak:

Definiowanie zakresu projektu

Opracowanie planu projektu z zadaniami, harmonogramami, zasobami i kamieniami milowymi

Wyznaczanie celów i zadań

Tworzenie zespołu projektowego

Zarządzanie zasobami i budżetem

Koordynacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami

Śledzenie postępów projektu

Motywowanie i mentoring członków zespołu

Świętowanie sukcesów i analizowanie porażek

Liderzy zarządzania projektami mają silne umiejętności przywódcze i wiedzą, jak budować pozytywne, produktywne środowisko pracy, w którym każdy czuje się częścią zespołu. Potrzebują oni świetnych umiejętności interpersonalnych, choć zrozumienie zarządzania projektami narzędzia i metodologie, takie jak Scrum i wytyczne PMI, również nie zaszkodzą.

Lider Projektu vs Kierownik Projektu

Jeśli szukasz ról kierowniczych w projektach, możesz natknąć się na oferty pracy zarówno dla kierowników projektów, jak i liderów projektów. Role te częściowo się pokrywają, ale w rzeczywistości są to dwa odrębne stanowiska. Sprawdź kluczowe różnice między tymi dwiema rolami, aby dowiedzieć się, która z nich jest najlepsza dla twojego doświadczenia i umiejętności.

Główny przedmiot zainteresowania

Kierownicy projektów są wdrożeniowcami. Wykonują projekt i kontrolują wszystkie ruchome części. Zajmują się spełnianiem celów projektu, utrzymywaniem wszystkich prac w ramach zakresu projektu i zapewnianiem, że rezultaty projektu zostały ukończone na czas.

Z drugiej strony, liderzy projektów są wizjonerami. Nie jest niczym niezwykłym, że lider projektu wymyśla wstępny pomysł na projekt. Ci główni delegatorzy przekazują swoją wizję kierownikom projektów do realizacji, podczas gdy oni koncentrują się na sukcesie projektu na wysokim poziomie. 💡

Podczas gdy liderzy projektów są nadal przyziemni i racjonalni, są szalonymi geniuszami zarządzanie projektami . Są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i akceptowania nietypowych pomysłów. Kierownicy projektów równoważą to bardziej wyważonym, zorientowanym na działanie podejściem, zapewniając, że pomysły lidera projektu są rzeczywiście możliwe do zrealizowania.

Kwalifikacje

Profesjonalista kierowników projektów jest certyfikowanych przez Project Management Institute jako Project Management Professionals (PMP). Jest to specjalny certyfikat, który potwierdza, że kierownik wie, jak postępować zgodnie z wieloma metodologiami lub ramami pracy.

Liderzy projektów nie posiadają oficjalnych poświadczeń. Posiadanie certyfikatu PMP jako lidera projektu ma dużą wartość, ale nie zawsze jest wymagane. Jest to bardziej ogólna rola, więc ważniejsze jest, aby lider projektu posiadał wiedzę instytucjonalną, umiejętności interpersonalne i zdrową wyobraźnię.

Obowiązki

Kierownicy projektów nadzorują plan projektu, harmonogram projektu i przepływ pracy zespołu. Zazwyczaj zarządzają zasobami i budżetami, choć niektóre organizacje powierzają to zadanie liderowi projektu. Kierownicy projektów zapewniają również, że projekty są zgodne z najlepszymi praktykami PMI i przepisami branżowymi.

Wizualnie porównuj obciążenia zespołu i śledź postępy dzięki widokowi osi czasu ClickUp

Lider projektu wspiera wizję zespołu i dostosowuje ją do celów projektu. Skupiają się na innowacyjności i kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Ponieważ są oni zazwyczaj odpowiedzialni za dynamikę interpersonalną, liderzy projektów zajmują się rozwiązywaniem konfliktów. Niezależnie od tego, czy chodzi o konflikt w zespole projektowym, czy z klientem, są oni mediatorami.

Rola w dynamice zespołu

Kierownicy projektów są bardziej zorientowani na politykę i podążają za ustrukturyzowanymi procesami decyzyjnymi. Liderzy projektów są bardziej elastyczni i adaptacyjni niż kierownicy projektów. W tym celu kierownik projektu działa bardziej jako nadzorca lub koordynator projektu. Lider projektu jest również liderem zespołu, który działa jako mentor. Wspierają współpracę i wzmacniają środowisko pracy, które - jeśli jest dobrze realizowane - wspiera świetną pracę i silną kulturę zespołu.

Charakterystyka skutecznego lidera projektu

Liderzy projektów powinni inspirować i kierować zespołem, aby nie tylko osiągnąć swoje cele, ale także rozwijać się i doskonalić w tym procesie. Jest to zaskakująco wymagająca rola, która wymaga połączenia umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie konfliktów, i twardych, takich jak zarządzanie projektami. Każda firma potrzebuje czegoś innego od swoich liderów projektów, ale profesjonaliści z tymi cechami są bezkonkurencyjni. ✨

Wizjonerskie myślenie

Liderzy projektów powinni być w stanie spojrzeć z szerszej perspektywy. Podczas gdy kierownicy projektów koncentrują się na najdrobniejszych szczegółach realizacji planu projektu, liderzy projektów pozostają dwa kroki do przodu, dostosowując cele projektu do większej wizji. Przewidują przyszłe wyzwania i możliwości oraz pomagają swojemu zespołowi dostosować się do potrzeb, aby stworzyć jeszcze lepszy produkt końcowy.

Wiedza techniczna lub branżowa

Innowacyjność i kreatywność są bardzo pomocne w pracy lidera projektu, ale nadal potrzebne są umiejętności techniczne. Niektóre organizacje mogą wymagać posiadania certyfikatu PMP dla tej roli, podczas gdy inne mogą wymagać doświadczenia, certyfikatów lub umiejętności specyficznych dla branży. Liczy się to, że posiadasz twarde umiejętności zarządzania doświadczonym zespołem.

Silne umiejętności komunikacyjne

Liderzy projektów muszą wyróżniać się zarówno w komunikacji werbalnej, jak i pisemnej. Utrzymują statek w ruchu, więc jasna, bezpośrednia komunikacja jest koniecznością. Dobrzy liderzy wkraczają do akcji, aby wyjaśnić nieporozumienia i zamieszanie, więc ważne jest, aby wiedzieć, jak zarządzać awariami komunikacji bez frustrowania zespołu.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną konwersację

Inteligencja emocjonalna

Ludzie są skomplikowani, więc kierownik projektu musi posiadać wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Aktywne słuchanie, radzenie sobie ze stresem, empatia i regulacja emocjonalna to cechy, których wszyscy oczekują od lidera projektu. Umiejętności te pomogą ci poradzić sobie z trudnymi kwestiami, które nieuchronnie pojawiają się w trakcie projektu, niezależnie od tego, czy jest to konflikt interpersonalny, czy nieuzasadniony termin klienta.

Decyzyjność

Lider projektu jest tym, który decyduje, więc musisz być w stanie podejmować rozsądne decyzje w odpowiednim czasie pod presją. Ale nie każda decyzja będzie tu odpowiednia; musisz być w stanie dokonywać innowacyjnych, przemyślanych wyborów. Nie oznacza to również, że musisz pracować w próżni. Doświadczeni liderzy projektów wiedzą, jak zbierać informacje zwrotne, oceniać je i włączać do swoich procesów decyzyjnych.

Elastyczność

Decyzyjność jest ważna, ale równie ważne jest, aby lider projektu wiedział, kiedy nadszedł czas na zmianę kierunku. Musisz dostosować się do zmieniających się zakresów projektu, dynamiki zespołu i wszystkich nieprzewidzianych wyzwań, które pojawiają się w trakcie trwania projektu.

Umiejętności delegowania

Nie można robić wszystkiego samemu. Skuteczni liderzy projektów rozumieją mocne strony każdej osoby w projekcie i odpowiednio delegują zadania. To zdejmuje pracę z ciebie, ale także wzmacnia zespół i buduje kulturę zaufania.

10 strategii, aby stać się skutecznym liderem projektu

Solidny lider projektu może odróżnić sukces od porażki. Postępuj zgodnie z tymi profesjonalnymi strategiami, aby zwiększyć swoje umiejętności i poprowadzić swój zespół do sukcesu.

1. Używaj odpowiednich narzędzi

Podziel cele, zadania, punkty agile i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym ClickUp 3.0 Dashboard

Projekty mają tak wiele ruchomych części. Łatwo się w nich pogubić, jeśli nie ma się odpowiedniego systemu organizacyjnego lub platformy, która mogłaby Cię wesprzeć. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

ClickUp to oprogramowanie do pracy, zarządzania zespołem i platforma do zarządzania projektami która usprawnia przepływ pracy i organizację zadań. Ty skupiasz się na wielkich pomysłach, a my pomożemy Ci je zrealizować.

Nie ma potrzeby planowania codziennych rozmów statusowych. Wystarczy skonfigurować projekt w ClickUp i dostosować pulpit nawigacyjny w dowolny sposób. Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków, aby wspierać swoje podejście przywódcze, przepływy pracy i preferencje.

Ale zarządzanie projektami to tylko wierzchołek góry lodowej. Dokumenty w czasie rzeczywistym asystent pisania AI, mnóstwo szablonów i w 100% konfigurowalne pulpity nawigacyjne sprawiają, że kierowanie projektem w ClickUp jest dziecinnie proste.

2. Uporządkuj swój dzień

Prawdopodobnie uczestniczysz w wielu spotkaniach. Nie pozostawia ci to zbyt wiele czasu na rzeczywistą pracę. Zamiast nadmiernie się planować, starannie ustrukturyzuj swój dzień za pomocą narzędzia takiego jak planer dzienny . Niezależnie od tego, czy śledzisz go cyfrowo, czy na papierze, planowanie harmonogramu z tygodniowym wyprzedzeniem znacznie ułatwi zrównoważenie zadań i spotkań. Daje to nawet możliwość delegowania pracy, więc nie bój się planować z wyprzedzeniem!

3. Znajdź to, co nie działa i napraw to

Niektórzy ludzie są zadowoleni ze status quo. Liderzy projektów wiedzą jednak, że zmiana jest czasem niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Jeśli wiesz, że coś jest zepsute i nie działa dla zespołu, napraw to! Doskonalenie procesów jest częścią skutecznego przywództwa w projekcie. Zapytaj swój zespół o nieefektywności lub słabości w procesach, technologii lub podejściu do przywództwa. Zawsze możesz utworzyć anonimowy formularz opinii do zbierania szczerych opinii. Kluczem jest podjęcie działań w związku z tymi sugestiami zamiast zamiatania ich pod dywan. Podejmowanie działań buduje zaufanie w zespole i usprawnia biznes - to wygrana-wygrana!

4. Zostań mistrzem ustalania priorytetów

Użyj filtrów w widoku listy ClickUp, aby sortować zadania według statusu, priorytetu i kilku innych pól niestandardowych, aby uzyskać dostosowany widok swojej pracy

Masz tylko tyle zasobów dla tego projektu. Jako lider projektu musisz przypisać odpowiednie poziomy priorytetów i odpowiednio podzielić zasoby. Zamiast podejmować decyzje w oparciu o emocje, ważne jest, aby uszeregować priorytety w oparciu o pilność i ważność. Może to wymagać użycia narzędzi takich jak Szablon matrycy priorytetów ClickUp aby podejmować bezstronne decyzje.

5. Wyznaczanie celów rozwoju osobistego

Liderzy projektów poświęcają się swoim zespołom. Ale kiedy ostatnio inwestowałeś w swój własny rozwój? Wyznaczanie celów przywódczych i kontynuuj rozwijanie swoich umiejętności jako lider projektu. Wyznacz Cele SMART na przykład "Wezmę udział w kursie przywództwa online do końca pierwszego kwartału" lub "Zwiększę retencję pracowników o 5% do grudnia 2024 roku"

Ustalanie mierzalnych celów dla zadań i projektów z automatyczną progresją, aby skuteczniej osiągać cele z określonymi ramami czasowymi i wymiernymi celami

6. Wyjaśnij, w jaki sposób współpracujesz z kierownikami projektów

Ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, jest nadepnięcie komuś na odcisk. Każdy uczestnik projektu musi mieć jasno określone role, które nie będą się pokrywać. Unikaj przeróbek i niechęci, określając, kto jest odpowiedzialny za co. Zawsze możesz przydzielać zadania automatycznie w narzędziu takim jak ClickUp, aby zminimalizować zamieszanie.

7. Zwiększ swoje umiejętności budowania zespołu

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

I nie, nie mówimy tu o upadkach zaufania czy weekendowych rekolekcjach. Budowanie zespołu nie odbywa się tylko podczas wydarzeń organizowanych raz w roku; dzieje się to każdego dnia. Codzienne interakcje mają większy wpływ na kulturę zespołu niż cokolwiek innego, więc jeśli chcesz wspierać bardziej produktywne miejsce pracy, stań się mistrzem w budowaniu zespołu. Może to wyglądać następująco:

Zapewnianie zespołowi szkoleń i możliwości uczenia się

Dawanie pracownikom autonomii i uprawnień decyzyjnych

Skuteczne zarządzanie spotkaniami zespołu

Poważne traktowanie opinii członków zespołu

Uznawanie sukcesów zespołu

Bycie graczem zespołowym, niezależnie od tego, czy wymaga to dłuższych godzin pracy, czy też podejmowania zadań, których nikt inny nie chce wykonywać

Żadna z tych rzeczy nie brzmi tak zabawnie jak ćwiczenie upadku zaufania, ale te strategie naprawdę poruszą igłę i wzmocnią spójny zespół projektowy.

8. Motywuj i inspiruj swój zespół

Wypalenie i brak entuzjazmu mogą zniweczyć postępy w projekcie i zaszkodzić morale zespołu. Od ciebie, jako lidera zespołu, zależy, czy wszyscy będą zaangażowani. Doceniaj ciężką pracę swojego zespołu namacalnymi nagrodami, udostępniaj wskaźniki, które dowodzą, że ich ciężka praca się opłaca, i działaj zgodnie z sugestiami lub opiniami pracowników.

9. Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami

Liderzy projektów są innowatorami i marzycielami. Jako lider projektu, ludzie oczekują od ciebie świeżego spojrzenia i nowych pomysłów. Czytaj wiadomości, wypróbuj najnowsze technologie i dowiedz się, co dzieje się w Twojej branży. Poświęć co najmniej 10 minut dziennie na zapoznanie się z trendami, abyś mógł myśleć nieszablonowo.

10. Buduj zróżnicowaną sieć kontaktów

Jeśli spędzasz cały swój czas z ludźmi ze swojej branży, prawdopodobnie nie usłyszysz wielu interesujących lub nowych pomysłów. Aby uzyskać świeże pomysły, musisz opuścić swoją strefę komfortu i nawiązać kontakt z nowymi ludźmi. Słuchaj podcastów, czytaj książki i bierz udział w wydarzeniach networkingowych dla innych branż lub grup zainteresowań. Nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie kolejny świetny pomysł!

ClickUp Makes Zarządzanie projektami A Breeze

Liderzy projektów utrzymują projekty na właściwym torze, ale są kimś znacznie więcej. Są w równym stopniu szalonym geniuszem, wizjonerem i rozjemcą. Być może nie poświęca się im tyle uwagi, co kierownikom projektów, ale innowacje po prostu nie mogą się wydarzyć bez liderów projektów za kierownicą. 🏎️

Zwiększ produktywność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Niezależnie od tego, czy myślisz o karierze lidera projektu, czy też jesteś na dobrej drodze do zostania liderem projektu, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. ClickUp wspiera Cię na każdym kroku. Przechowujemy całą komunikację zespołu, ważne pomysły, dokumenty burzy mózgów, dane i treści w jednym miejscu, dzięki czemu możesz skupić się na prawdziwych innowacjach.

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Stwórz darmowy ClickUp Workspace już teraz aby zarządzać projektami za pomocą jednego kliknięcia.