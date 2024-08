50 produktywnych rzeczy do zrobienia, gdy nudzisz się w pracy

Nawet w najbardziej pracowite dni można znaleźć kilka dziwnych przerw. Niezależnie od tego, czy jesteś wcześnie na spotkanie, właśnie skończyłeś zadanie, czy próbujesz rozluźnić się w ciągu dnia, zawsze są kilkuminutowe przerwy, aby zamienić nudę w wydajne chwile.

Osoby o wysokiej wydajności są w stanie zrobić tak wiele, ponieważ podejmują świadomy i zaangażowany wysiłek, aby każdego dnia robić małe rzeczy, które prowadzą do postępu.

Potraktuj tę listę jako źródło kilku pomysłów do zrobienia tego samego! Ale z własnym spinem. 🤗

Praca odbywa się głównie online, zarówno w zespołach stacjonarnych, jak i zdalnych. I choć nie da się całkowicie uciec od czasu spędzanego przed ekranem, wybraliśmy te 50 sposobów na przekształcenie nudy w wydajność, ponieważ albo wymagają one odejścia od monitora, albo w jakiś sposób zmniejszają stres i niepokój, albo jedno i drugie.

W tej chwili być może nawet czytasz ten post podczas opóźnienia w pracy - co jest świetne! Czytaj dalej, aby poznać więcej sposobów na przekształcenie tych dodatkowych minut w coś, z czego możesz być dumny.

50 wydajnych rzeczy do zrobienia, gdy się nudzisz

krótkie zastrzeżenie: to, czego nie znajdziesz na tej liście, to sugestia, aby odpalić Netflix lub Hulu lub przewijać media społecznościowe - te opcje nie przyniosą ci wiele na dłuższą metę. Mamy nadzieję, że dzięki temu postowi zrozumiesz, że małe wybory w naszym dniu robią różnicę!

Zwróć uwagę na to, jak spędzasz dodatkowe minuty, ponieważ to właśnie tam następuje rzeczywisty rozwój.

A jeśli chodzi o bardziej praktyczne notatki, podzieliliśmy każdy element na kategorie, aby pomóc ci łatwo poruszać się po tej bestii listy. Miłego korzystania 😊

1. Zorganizuj się dzięki aplikacji zwiększającej wydajność, takiej jak ClickUp!

Jeśli jeszcze nie organizujesz się za pomocą platformy online, czas zacząć. Aplikacje te mogą pomóc ci stworzyć i trzymać się nawyków, które pozwolą ci osiągnąć wiele w sferze osobistej i zawodowej.

Jeśli porzuciłeś swój codzienny planer aby uniknąć noszenia go ze sobą do kawiarni, załatwiania spraw i na spotkania, pokochasz wygodę posiadania tych samych informacji dostępnych za pośrednictwem telefonu lub laptopa. 🙌🏼

Ustawienie Cele SMART , tworzyć matryce SWOT, tworzyć listy kontrolne, planować swój tydzień i strategować za pomocą jednego narzędzia stworzonego do obsługi tego wszystkiego i o wiele więcej, ClickUp!

miej swój kalendarz, zadania i przypomnienia zawsze pod ręką i uzyskuj do nich dostęp z dowolnego urządzenia dzięki ClickUp_

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" zarządzanie zadaniami rozwiązanie używane do rozwiązywania wszystkiego, od złożonych projektów po proste zadania do zrobienia. Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem zadań, czy studentem żonglującym zadaniami lub nadrzędną listą zakupów, ClickUp oferuje setki konfigurowalnych funkcji aby pomóc Ci uporządkować sprawy.

Funkcje ClickUp gwarantujące radość z użytkowania

🎨 Tablice ClickUp **Wypełnij dodatkowe minuty swojego dnia nieskończonym płótnem do rysowania, pisania i wyrażania siebie! Zacznij od szablonu, a nawet zaproś współpracowników do gry w przełamywanie lodów, Animal Drawing Battle, aby poprawić nastrój w pracy.

✅ Zagnieżdżone listy kontrolne: Bądź na bieżąco nawet z najmniejszymi zadaniami do zrobienia i upewnij się, że żaden kamień nie pozostanie nieodwrócony dzięki zagnieżdżonym listom kontrolnym, które można przypisywać innym i organizować za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. To bardzo satysfakcjonujące. 😌

🏅 Cele ClickUp : Ustaw osobiste cele dla siebie lub profesjonalne cele dla zespołu dzięki wysoce wizualnej funkcji ClickUp Goals, która może aktualizować się automatycznie, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek zobaczyć, jak blisko jesteś swoich celów.

📄 Dokumenty ClickUp : Stwórz idealny dokument, wiki lub bazę wiedzy z mnóstwem opcji stylizacji, aby wyróżnić swoje teksty - a następnie udostępnianie swojej pracy każdemu za pośrednictwem adresu URL.

📝 Notatnik ClickUp i Rozszerzenie Chrome : Notuj szybkie pomysły lub codzienne obowiązki w cyfrowym notatniku ClickUp i pobierz rozszerzenie ClickUp do przeglądarki Chrome, aby uzyskać dostęp do notatnika, śledzić czas i tworzyć zadania z praktycznie dowolnego miejsca w sieci.

Pobierz rozszerzenie ClickUp do Chrome'a, aby kontynuować zapisywanie każdej myśli w Notatniku

ClickUp może zrobić dla Ciebie o wiele więcej i to za darmo! Dowiedz się więcej o platformie, jak wypada na tle innych alternatyw i mnóstwa dodatkowych darmowych zasobów na stronie Blog ClickUp .

2. Dbaj o swoją skrzynkę odbiorczą e-mail!

To wręcz przerażające, jak łatwo jest pozwolić, by skrzynka odbiorcza e-mail wymknęła się spod kontroli. Ale podobnie jak nieubłagana siła matki natury, skrzynka odbiorcza pozostawiona samej sobie może szybko przerosnąć nasze możliwości kontroli, jeśli nie będziemy się nią codziennie zajmować.

Mówiąc najprościej: zacznij porządkować swoją skrzynkę odbiorczą gdzie tylko możesz.

Zarchiwizuj wiadomości, które zostały już otwarte i zaadresowane, odłóż wiadomości, które mogą poczekać na inny dzień i wyrzuć wszystko, co po prostu zajmuje przestrzeń.

Jeśli naprawdę chcesz się w to zagłębić, utwórz foldery, aby uporządkować swoje e-maile na podstawie kategorii ich zawartości. Nie jesteś gotowy, by rozstać się z kuponem 25% zniżki na e-mail z ulubionego sklepu? Zarchiwizuj go. Nie chcesz usunąć e-maila z potwierdzeniem na przyszłotygodniowy mecz Suns? To też zapisz.

Każda wiadomość ma swoje miejsce, a ty poczujesz się lżej wiedząc, gdzie je znaleźć.

3. Oczyść swój fizyczny obszar roboczy

Zmniejszenie fizycznego bałaganu ma taki sam wpływ na jasność umysłu.

Posortuj i schowaj notatki i dokumenty porozrzucane po biurku, wyrzuć przyklejone do monitora karteczki, które nie mają już znaczenia, a następnie wytrzyj powierzchnie. Pozwól sobie na zacząć z naprawdę czystym kontem aż po ekrany i klawiaturę.

A jeśli potrzebujesz inspiracji, jak to wygląda w rzeczywistości, poprosiliśmy nasz zespół ClickUp, aby pokazał nam swoje własne uporządkowane biurka:

via Juan Cardenas

via Neil Amaral

via Nick Potok

Nie chodzi o to, że jesteśmy maniakami czystości, mamy po prostu obsesję na punkcie organizacji. 💜

Dlatego nie mogliśmy wybrać tylko jednego do udostępniania!

...BTW, jeśli jesteś podobny do mnie i zazwyczaj jesz przekąski przy biurku, możesz chcieć wytrzeć myszkę na wszelki wypadek. 👀🖱

4. Uporządkuj swój komputer i pulpit

Posiadanie niestandardowego obrazu pulpitu może dodać trochę bardzo potrzebnego szczęścia do twojego dnia, ale upewnij się, że ekran pulpitu jest czysty od bezpańskich plików i pobranych plików, abyś mógł je zobaczyć!

Jeśli na pulpicie jest teraz goręcej niż na amerykańskim rynku mieszkaniowym, spróbuj podzielić poszczególne pliki na odpowiednie foldery według kategorii lub działów i wyrzuć wszystko, co po prostu nie pasuje.

Pro tip: pamiętaj też o opróżnieniu kosza komputera! 🚮

5. Zaktualizuj swój komputer

Aby wszystko działało szybko, sprawdzaj aktualizacje!

Jeśli zauważysz, że masz 20 minut przestoju, sprawdź zakładkę About This Mac z rozwijanej listy z ikoną jabłka w lewym górnym rogu ekranu. Chrome, Evernote, Grammarly i inne wtyczki są również stale aktualizowane, aby zapewnić ich najwyższą wydajność! Spóźniłeś się na odświeżenie aplikacji?

6. Ustawienie segregatora życia

Może nie brzmi to porywająco, ale będziesz bardzo zadowolony, że do zrobienia!

Stwórz segregator lub folder z ważnymi dokumentami, numerami, hasłami i kontaktami, o których zawsze zapominasz lub które gubisz. Trzymaj wszystko razem, aby uniknąć przeczesywania szuflad biurka następnym razem, gdy będziesz musiał ponownie wprowadzić numer PIN do Wi-Fi, który ustawiłeś pięć lat temu.

7. Wyeliminuj czynniki rozpraszające

W jaki sposób można uporządkować nie tylko fizyczny obszar roboczy, ale także przestrzeń życiową? Jeśli pracujesz z domu , możesz pracować w tym samym miejscu, w którym śpisz, jesz lunch, czytasz i przygotowujesz posiłki.

Poprawa ogólnej funkcji przestrzeni staje się jeszcze ważniejsza w miarę zmniejszania powierzchni, ale niewielkie zmiany mające na celu uporządkowanie lub poprawę samopoczucia w głównych obszarach życia mogą mieć pozytywny wpływ na to, jak się czujesz zarówno w czasie osobistym, jak i zawodowym.

I nie musi to trwać długo!

Zacznij od pozmywania naczyń lub szybkiego przetarcia powierzchni, a następnie możesz zacząć bardziej krytycznie myśleć o większych zmianach funkcji, które chcesz wprowadzić. Skonsultuj się z zasady feng shui aby upewnić się, że zmiany są zamierzone i udowodniono, że pomagają zwiększyć wydajność pracy zdalnej .

8. Uporaj się ze swoją szafą

To wymaga osobnej wzmianki, ponieważ jest to ogromne zadanie. Poza organizacją (według koloru, długości rękawa, sezonu lub wszystkich trzech), co można zmniejszyć?

Stworzenie dodatkowej przestrzeni może przypomnieć ci o ubraniach, które kiedyś kochałeś, ale o których zapomniałeś lub ujawnić podstawowe elementy, których twoja szafa wciąż potrzebuje.

Jest to również świetny czas na wybranie kilku ulubionych strojów, aby wyeliminować zmęczenie codziennymi decyzjami i stres związany z porannym ubieraniem się - szczególnie, gdy masz zaległości!

Ale co ważniejsze, weź pod uwagę oddanie niechcianych elementów lub zabranie ich do sklepu konsygnacyjnego, aby dać im nowe życie!

9. Podbij małe zadania, które odkładasz od dni, tygodni lub miesięcy

Sprzątanie samochodu, aktualizacja dowodu rejestracyjnego, mycie pędzli do makijażu lub ponowne sezonowanie żeliwa - wszyscy mamy takie "rzeczy", o których wiemy, że zajmą tylko kilka minut, ale nie możemy się do zrobienia.

10. Przejrzyj swój budżet, inwestycje i oszczędności

A jeśli nie masz jeszcze budżet osobisty już, stwórz go!

Nawet jeśli jest to tylko lista głównych miesięcznych wydatków lub subskrypcji, pomoże ci to wyeliminować element zaskoczenia z twoich finansów. Codzienne otwieranie aplikacji bankowej może być przerażające, ale pomoże ci podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące wydatków i zapewni ci spokój ducha.

Wolne chwile w ciągu dnia można również wykorzystać na przegląd i zarządzanie opcjami finansowymi takich jak 401K lub wszelkie możliwości dopasowania, w których uczestniczy Twoja firma! Niewielka kwota może wiele zdziałać. 💜

🛀🏼 Wszystko ✨ Samoopieka✨

Zdrowe nawyki prowadzą do zdrowszego stylu życia (wewnątrz i na zewnątrz). Zacznij tutaj, aby uzyskać porady i wskazówki dotyczące poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego w dodatkowych minutach dnia.

11. Pij wodę

Poważnie, ile wody dzisiaj wypiłeś?

Nickelodeon via GIPHY

12. Dbaj o swoje rośliny

Dobrze jest o coś dbać, a jeśli nie masz zwierzaka, roślina jest solidnym punktem wyjścia.

Zrób sobie przerwę w ciągu dnia, aby oczyścić liście, spryskać je i umieścić na słońcu na kilka minut. Ponadto rośliny oczyszczają powietrze poprzez fotosyntezę i poprawiają poziom stresu.

Jeśli jednak masz zwierzaka, upewnij się, że roślina jest nietoksyczna dla zwierząt lub znajduje się poza ich zasięgiem. 🐶

13. Wykorzystaj swój wolny czas i zrób z niego "czas dla siebie

Może to być cokolwiek, co po prostu sprawia, że czujesz się dobrze. Twój "czas dla siebie" jest cenny! Wykorzystaj go mądrze. Pomyśl o "dbaniu o siebie", ale bez żadnych poważnych zasad lub osądów, które by Cię powstrzymywały.

Niezależnie od tego, czy pracować z domu lub na miejscu, istnieje prawdziwa wartość w dobrym samopoczuciu i tym, jak te pozytywne uczucia przekładają się na etykę pracy.

Pomaluj paznokcie, otwórz wodę sodową na patio, nałóż nawilżającą maseczkę na twarz lub - uwaga - po prostu pozwól sobie na chwilę nudy. Życie może toczyć się dość szybko, pozwól sobie na przestrzeń do zatrzymania się i nierobienia niczego, ponieważ nuda rodzi kreatywność! Po takiej przerwie wróć do swoich zadań odświeżony i odmłodzony.

14. Ulepsz swoją poranną rutynę

Zdrowe nawyki rodzą zdrowy styl życia - a zdrowie to bogactwo! Bądź dumny z tych małych rytuałów, które pomagają Ci rozpocząć dzień w najlepszy możliwy sposób i nadaj priorytet nawet najmniejszym codziennym czynnościom, które wprawiają Cię w dobry nastrój.

Dzień pełen wydajności zaczyna się od wyspania się i wypicia dużej szklanki wody. Zanim wyjdziesz do pracy lub usiądziesz przy biurku, czy możesz zmieścić się w łatwy spacer lub pożywny posiłek, który uzupełni poranną kawę? Punkty bonusowe, jeśli uda Ci się przejść przez rutynę bez sprawdzania telefonu. 🧖🏼‍♀️

15. Porusz swoje ciało

Rozciągaj się, uprawiaj jogę lub ćwicz, nawet przy biurku!

Joga na krześle istnieje, więc wymówka w postaci poczucia limitu w biurowym boksie nie ma tu znaczenia. Istnieje wiele YouTube i blogów fitness, które oferują darmowe zasoby, do których można uzyskać dostęp i śledzić praktycznie z dowolnego miejsca.

Siedzenie na krześle przy biurku, chodzenie w butach na obcasach i wielogodzinna praca przy klawiaturze może mieć naprawdę negatywny wpływ na biodra, ramiona, szyję i plecy - ale nigdy nie będziesz żałować tych kilku minut dziennie, które poświęcisz na poprawienie tych nawyków. Bez względu na to, jak duże lub małe są te ruchy w danym momencie, to działa!

16. Medytuj lub módl się

Medytacja jest wspaniała, a korzyści z niej płynące są nieograniczone! Już 10 minut codziennej medytacji może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, zwiększyć samoświadomość, skupić się na teraźniejszości, zmniejszyć negatywne emocje i zyskać nową perspektywę.

Nie mówi się jednak, że medytacja jest w rzeczywistości dość trudna!

Platformy streamingowe, w tym YouTube, Spotify i aplikacje wellness, takie jak Headspace, to świetne miejsca do rozpoczęcia medytacji. Wypróbuj medytację z przewodnikiem i rozejrzyj się za tymi, które lubisz! Istnieje również mnóstwo rodzajów medytacji, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie.

17. Idź na spacer

Twój pies pokocha ten spacer.

Brzmi to prawie zbyt łatwo, ale spacerowanie przez co najmniej 30 minut każdego dnia niesie ze sobą mnóstwo potężnych korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Podobnie jak słynne spacery Roberta Frosta po lesie, codzienna przechadzka może pomóc oczyścić umysł, poprawić nastrój, poprawić jakość snu, zmniejszyć stres i korzystnie wpłynąć na ogólne postrzeganie siebie. Poważnie, co jest do stracenia?

Spacery to także świetny sposób na oderwanie się od codziennej bańki. Odkryj nowy obszar w swojej okolicy lub mieście i rzuć sobie wyzwanie, zostawiając słuchawki AirPods w domu lub testując nowy podcast dotyczący wydajności lub audiobook.

🧠 Zamelduj się ze swoim obecnym i przyszłym ja

Zacznij od pytania:

Jak się czuję?

Jak bym siebie opisał?

Jakie są moje cele?

Teraz zastanów się, jak chciałbyś odpowiedzieć na te pytania w przyszłym tygodniu, za miesiąc, a nawet kilka lat później.

18. Plan posiłków

Czy zawsze wydaje Ci się, że zapominasz tej jednej rzeczy, której naprawdę potrzebowałeś ze sklepu za każdym razem, gdy do niego idziesz?

Wyeliminuj zgadywanie, co kupisz, co z tym zrobisz i ile faktycznie zjesz w ciągu tygodnia, sporządzając wcześniej listę! Zapisz kilka zbilansowanych przepisów na każdy codzienny posiłek i przekąskę, która z pewnością przypadnie Ci do gustu. Następnie skonstruuj listę zakupów wokół tych kluczowych składników.

Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która spędza znaczną ilość czasu podczas przerwy na lunch, wpatrując się w swoją lodówkę, daj swojemu przyszłemu ja zdrowy impuls, sprawiając, że opcje przygotowane na posiłek będą oczywistym wyborem.

19. Zrewiduj swoje postanowienia noworoczne

Gdzie jesteś ze swoimi cele długoterminowe lub kwartalne ?

To świetna okazja do refleksji i poklepania się po plecach za rozwój, na który ciężko pracowałeś. A jeśli nie jesteś tak daleko, jak miałeś nadzieję, że będziesz, nie ma czasu jak teraźniejszość, aby dokonać ponownej oceny i dokonać nowych strategicznych wyborów .

Sprawdź te_ szablony postanowień noworocznych !

20. Tworzenie codziennej listy do zrobienia

Zapisz wszystko, co masz dziś do zrobienia i uwzględnij nie tylko zadania związane z pracą. Musisz wynieść śmieci? Do zrobienia? Umyć twarz? Umieść to na swojej liście do zrobienia.

Czasami najtrudniejszą częścią dnia jest samo rozpoczęcie, ale pozwolenie sobie na dreszczyk emocji związany z wykreśleniem nawet najmniejszej rzeczy z listy może zwiększyć wydajność we wszystkich właściwych miejscach.

I nie musisz do zrobienia tego sam! Pozwól sobie na aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia do zrobienia ciężkich rzeczy za Ciebie z wystarczającą elastycznością, aby nadążyć za Twoim pracowitym dniem. Od codziennych zadań po listy zakupów, proste przypomnienia i nie tylko, możesz polegać na platformy wydajności jak ClickUp dla każdego elementu w kalendarzu.

Nie wspominając już o tym, że nigdy nie będziesz musiał martwić się o pozostawienie swojej listy w domu! Uzyskaj dostęp do swoich list z pulpitu, telefonu komórkowego lub zakładki przeglądarki.

21. Pisz w dzienniku

Nasz CEO, Zeb Evans przysięga na to.

Zastanów się nad swoim dniem, ostatnimi osiągnięciami, myślami, uczuciami i rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Pisanie dziennika jest również idealnym miejscem do rozpoczęcia manifestowania swojego przyszłego ja!

Świeża, pusta strona może onieśmielać, ale dobra wiadomość jest taka, że nie ma złego sposobu na prowadzenie dziennika. Zapisz cytaty lub mantry, które są dla ciebie ważne, stwórz listę do siebie, wypisz swoje cele i zacznij rzeźbić osobę, którą chcesz się stać.

Oto niektóre z naszych_ ulubione cytaty o pracy zespołowej aby pomóc ci się zainspirować!

🌱 Rozwój osobisty i zawodowy

Małe wydajne rzeczy, które robią dużą różnicę w domu, w pracy i w powiązaniach.

22. Rozwiąż quiz dotyczący osobowości lub stylu komunikacji

Może to nie tylko nauczyć cię czegoś nowego o sobie, ale także pomóc ci lepiej zrozumieć swoich rówieśników. Wiedza o tym, jak ludzie lubią, gdy się z nimi rozmawia i jak z nimi pracować, pozwoli ci zajść daleko w każdym aspekcie życia. Oto kilka z nich na dobry początek:

Plus za to, że jest odsetki! Każdy inny kampanie tam? 🙋🏼‍♀️

23. Przejmij inicjatywę w pracy

Jeśli masz wystarczająco dużo czasu, to jest to idealny moment, aby pomóc i wziąć na siebie dodatkową odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli reszta twojego teamu jest zawalona robotą. Lub jeśli jesteś pełen pomysłów i nie wiesz, co z nimi zrobić, zbierz je w propozycji lub prezentacji i "zachwyć" szefa swoją proaktywnością i dbałością o szczegóły!

24. Zaktualizuj swoje CV lub profil na LinkedIn

Kiedy ostatni raz spojrzałeś na swoje CV?

Łatwiej jest zaktualizować swoje CV lub CV, gdy obowiązki zawodowe są świeże w pamięci. Pomyślenie o wszystkich sposobach, w jakie wnosisz wartość dodaną do swojego zespołu, jest również nieco podbudowujące dla ego. Nie bój się chwalić swoimi osiągnięciami zawodowymi, ponieważ zaufaj mi, wszyscy inni też to zrobią. 😎

25. Załóż bloga

Podziel się swoją wiedzą i załóż bloga, nie masz nic do stracenia, a wszystko do zaoferowania! W dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo AI narzędzi do pisania aby pomóc ci przezwyciężyć blok pisarski.

Bonus: Sprawdź te **Narzędzia do pisania AI !

26. Lepsze zapamiętywanie

Ćwicz swój mózg z sudoku, krzyżówkami, ciekawostkami i grami pamięciowymi! To jak wieczór ciekawostek, tylko bez bawolich skrzydełek. 🙂

27. Bądź na bieżąco z wiadomościami z branży lub ze świata

Bycie na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie lub z najnowszymi innowacjami w branży, to świetny sposób na utrzymanie poczucia bezpieczeństwa w pracy i gotowości na cały dzień - może to również pomóc w uzupełnieniu rozmowy przy chłodnicy wody! Co więcej, nadrobienie zaległości nie musi zajmować więcej niż 10 minut dziennie.

Poszukaj codziennego biuletynu e-mail, który "naprawdę lubisz czytać", takiego jak Morning Brew lub Axios, aby wyeliminować czas, który w przeciwnym razie poświęciłbyś na samodzielne zbieranie informacji!

28. Ćwicz swoje obecne umiejętności

Zawsze jest miejsce na poprawę umiejętności, które już posiadasz, a ćwiczenie jest świetnym sposobem na utrzymanie ostrości swoich umiejętności technicznych. Wypróbuj kilka problemów treningowych lub zapytań, aby zamienić swój dodatkowy wolny czas w kolejną okazję do utrzymania przewagi.

Zwłaszcza jeśli obecnie jesteś rekordzistą pod względem największej liczby kolejnych rzutów kornholem w biurze, upewnij się, że ten tytuł nadal należy do ciebie.

29. Naucz się nowej umiejętności

W tym samym duchu, jakich umiejętności chciałeś się nauczyć, ale nigdy tego nie zrobiłeś? Weź udział w kursie online, obejrzyj samouczek lub rozpocznij nową certyfikację - nie musisz pracować nad nowym stopniem naukowym, aby zdobyć cenne narzędzie. Nauka nowej umiejętności może zająć zaledwie godzinę, a może wymagać kilku szybkich minut dziennie, ale nigdy się nie dowiesz, dopóki po prostu nie zaczniesz!

30. Zdobądź motywację

Obejrzyj motywujące wideo, posłuchaj podcastu na temat wydajności, lub wziąć do ręki książkę o rozwoju osobistym która pomoże ci wrzucić wyższy bieg.

Na szczęście dla ciebie, stworzyliśmy listę naszych ulubionych podcastów o wydajności aby dać ci przewagę w poszukiwaniach.

31. Czytaj

Mówi się, że rozpoczęcie dnia od 15 minut czytania może pomóc Ci poczuć się bardziej skoncentrowanym. Poszukaj czegoś wzbogacającego! Wybieraj tytuły z merytorycznymi wskazówkami, które pomogą ci ruszyć do przodu w jakimś obszarze twojego życia.

P.S. audiobooki się liczą 😉

32. Obejrzyj wykład TED Talk

Może to brzmieć jak sposób odpowiedzialnej osoby na zwlekanie, ale TED Talks są zdecydowanie bardziej odżywcze dla mózgu niż cokolwiek, co jest teraz na Netflixie, więc dajemy temu zielone światło. 🚦

Ponadto, istnieje wiele wideo TED. Poważnie, bardzo dużo. Poszukaj mini-wykładów, które odnoszą się do twoich odsetków, pasji, pracy lub powiązań. Kiedy zaczynasz inwestować czas w ulepszanie części siebie, wszyscy wokół ciebie też to czują! To piękna rzecz. Podjęcie tych pierwszych kroków pod okiem jednych z najlepszych edukatorów, jakich TED ma do zaoferowania, to dobry początek.

Po drugiej stronie tej myśli, twój wybór również nie musi być tak głęboki! Oderwij się od tego, co cię przytłacza, oglądając jedno z wielu wystąpień Neila deGrasse'a Tysona na TED. 🚀

🎶 Wzmacniacze serotoniny (AKA stara dobra zabawa)

To moja ulubiona sekcja. 💃🏼

33. Stwórz playlistę wydajności

Czy całkowita cisza kiedykolwiek wydaje się trochę za cicha? 🧐

Istnieje mnóstwo list odtwarzania, stacji i artystów idealnych do zwiększenia koncentracji. Niezależnie od tego, czy jesteś długoletnim zwolennikiem lofi lub uwielbiasz słuchać muzyki z filmów o Harrym Potterze, poświęć kilka wolnych minut na zestawienie swojej ulubionej muzyki, aby uniknąć marnowania czasu pomijanie utworów lub rozpraszanie się.

34. Jam out do ulubionej piosenki

Gorąco polecam wszystko na ta playlista przez naszych własnych DJ-ów Roda i Joeya Coxa!

35. Zrób sobie przyjemność!

Na kawę! Na lunch! Na przekąskę!

36. Zaplanuj następne wakacje, pobyt lub weekendowy wypad

Have a planowanie wydajności dzień! Wykorzystaj to jako okazję do bycia turystą we własnym mieście! Nie musisz sięgać do swoich oszczędności, aby trochę się zabawić. Zrób sobie mały dzień marzeń i podaruj sobie coś ekscytującego na koniec tygodnia.

37. Rozejrzyj się za nową lokalizacją do pracy lub nauki

To świetny sposób na urozmaicenie dnia i zmianę otoczenia. Dni mogą łatwo się ze sobą łączyć, gdy po prostu podróżujesz z łóżka do głównego biura i kanapy, dzień po dniu, ale sprawdzenie nowego lokalnego miejsca może pomóc w uzyskaniu świeżego spojrzenia na swoje zadania.

A jeśli jesteś podobny do mnie, daje ci to również powód do czesania włosów. 💇🏼‍♀️

🎨 Skontaktuj się ze swoją kreatywną stroną

Pomysły na wyrażenie siebie w sposób, o którym wcześniej nie myślałeś.

38. Połączenie z odsetkami artystycznymi

Istnieje nieskończenie wiele sposobów na kreatywność w ciągu dnia, ale posłuchaj mnie: zacznij od kolorowanki. Po prostu do zrobienia.

39. Rozpocznij projekt DIY

Twoja strona główna to Twoja oaza! Nawet jeśli jesteś najemcą, istnieje mnóstwo szybkich i łatwych projektów DIY, które pomogą Ci upiększyć przestrzeń za niewielką lub zerową cenę.

Projekty te są również świetnym sposobem na zwiększenie pewności siebie i przypomnienie, że jesteś w stanie zrobić wszystko, co tylko sobie ustawisz. Nabierz nawyku bycia proaktywnym i tworzenia zmian, które chcesz zobaczyć wokół siebie, zmieniając swój dom w dom swoich marzeń.

40. Rozpocznij nowe hobby

Jednym z moich ulubionych cytatów jest "nie musisz być dobry w swoim hobby" Nierealistyczne oczekiwanie, że musisz być dobry we wszystkim, co robisz, może powstrzymywać cię przed wieloma rzeczami, które możesz kochać, ale których nigdy nie próbowałeś.

Eksperymentuj z przygotowywaniem własnych koktajli, aby urozmaicić dzień pracy, naucz się szydełkować, wypróbuj nowy przepis lub zacznij grać na ukulele. Robienie czegoś, ponieważ sprawia ci to przyjemność, jest jedynym powodem, dla którego musisz to robić.

41. Podejmij dodatkowe zajęcie

...Ale jeśli jesteś dobry w danym hobby, czy możesz przekształcić je w projekt z pasją?

42. Zbieraj i zachowuj swoje ulubione wspomnienia

osobista historia_: Niedawno przejrzałem swoją rolkę z aparatu i wybrałem około 100 ulubionych zdjęć do wydrukowania, bez zamiaru oprawiania ich w ramki. Ten stos zdjęć w formacie 4×6 stoi teraz na moim biurku i sięgam po niego niemal codziennie.

Większość z nich przedstawia przyjaciół, miejsca, zwierzęta, rodzinę lub po prostu dobre wspomnienia, które wywołują uśmiech na mojej twarzy. 🥲

Możesz wykorzystać ten sam sentyment i uczynić go swoim własnym za pomocą jednego oprawionego zdjęcia na biurku, ściany ze zdjęciami, a nawet albumu jako łatwego przypomnienia o małych rzeczach, które sprawiają, że cała twoja ciężka praca jest tego warta!

43. Stwórz tablicę wizji lub inspiracji

Jest to powszechne rzemiosło do zrobienia na przełomie roku, ale nigdy nie jest za późno, aby zacząć! Zwłaszcza, że tablice wizji zazwyczaj przedstawiają inspirację dla obecnej wersji siebie lub pomysły na najbliższą przyszłość.

Przejrzyj Pinterest, swoje ulubione magazyny i blogi w poszukiwaniu obrazów, słów i ról, które przekazują wartości, które chcesz mieć na pierwszym planie na co dzień.

Poza tym, co za urocza rzecz do udekorowania obszaru roboczego!

☎️Phone przyjaciel (lub kolega, lub członek rodziny)

Poważnie, czy rozmawiałeś dziś z innym człowiekiem? Odbierz telefon lub przejdź się po biurze, aby nawiązać te szybkie, ale ważne połączenia w ciągu dnia.

44. Spotkaj się z członkiem rodziny lub starym przyjacielem

Jeśli nie możesz od razu porozmawiać, ustaw inny czas na rozmowę, który będzie odpowiedni dla was obojga! Planowanie może być trudne, ale zawsze jest czas, aby ponownie połączyć się z kimś, kogo kochasz.

45. Zaplanuj kawę z kolegą lub przyjacielem

Przerwij dzień powszedni i odśwież swój mózg rozmową, która nie ma nic wspólnego z zadaniami w pracy. Dotyczy to również Zooma! Jeśli Twój Teams jest zdalny, wrzuć 15 minut do kalendarza współpracownika jako zabawną niespodziankę. ☕️

46. Sieć online

Poszukaj na swoich ulubionych platformach nadchodzących seminariów lub zapisz się na wydarzenie networkingowe, aby spotkać się z innymi osobami z Twojej branży. Istnieje również wiele forów, stron i grup online, które pomogą Ci połączyć się z nowymi osobami w Twojej społeczności zawodowej w sposób, który najbardziej Ci odpowiada!

47. Napisz e-mail do współpracownika

Czy w Twojej firmie jest ktoś, kogo podziwiasz, ale nigdy nie miałeś z nim spotkania? A może ktoś z różnych działów z pracą, o której chciałbyś dowiedzieć się więcej - wyślij mu wiadomość! Nigdy się nie dowiesz, dopóki nie zapytasz.

48. Dotrzyj do potencjalnych klientów

Oceń ich odsetki, wyślij wprowadzenie lub napisz e-maile z podziękowaniami do potencjalnych klientów lub partnerów. Następnie utwórz szablony z tych e-maili, aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu na tym froncie w przyszłości!

🫶🏼 Do zrobienia czegoś dobrego

Nigdy nie jest zły czas, aby pomóc.💜🦄

49. Mały sklep

Zastanów się, jak możesz wesprzeć lokalny Business. Z przyzwyczajenia łatwiej jest uciekać się do najpopularniejszych sprzedawców detalicznych, ale z pewnością istnieje mnóstwo niesamowitych małych Businessów, które można znaleźć na stronach takich jak Etsy, a nawet lokalnie na swoim podwórku.

Pomyśl: prezenty, produkty codziennego użytku, lokalnie uprawiana żywność i środki czystości. Zawsze jest więcej opcji niż te oczywiste!

50. Losowe akty życzliwości Losowe akty życzliwości są dla nas bardzo ważne. 🎗

Na świecie dzieje się tak wiele i wydaje się, że wiadomości nigdy się nie kończą. Czasami trudno jest wstać i iść do pracy tak, jakby wszystko było w porządku, nawet jeśli naprawdę tak nie myślimy.

Jeśli masz trochę wolnego czasu w ciągu dnia pracy, spędź go mądrze, szukając przyczyn i ludzi, którym możesz pomóc. Przekaż darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej, poświęć swój czas jako wolontariusz, a nawet zwróć się do swojej firmy! Wiele Business ustawione budżety lub oferują dopasowanie darowizn do tego właśnie scenariusza.

Zawsze warto się odwdzięczyć. 🤝

Aby uzyskać więcej pomysłów na wydajność, sprawdź nasze przewodnik po hackach wydajności !

Zacznij chwytać dzień z ClickUp!

TL;DR: chodzi o to, by żyć świadomie!

Bądź obecny, celowy i myślący o tym, jak wykorzystujesz swój czas - cały! Twoja energia i wysiłek są cenne i szczerze mówiąc, życie jest zbyt krótkie, aby pozwolić im się zmarnować podczas przewijania mediów społecznościowych.

Niech rzeczy, do zrobienia których się nudzisz, odzwierciedlają to, kim jesteś i kim chcesz być! Może się okazać, że nie tylko obniży to twoje samopoczucie poziom codziennego stresu ale także pomaga prowadzić ogólnie szczęśliwsze i zdrowsze życie. A kto by tego nie chciał?

Jeśli czujesz się nieco przytłoczony wszystkimi pomysłami na tej liście, nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie niż od góry!

Zorganizuj swoje osobiste i zawodowe potrzeby w pełni konfigurowalnej i łatwej w użyciu platformie wydajności zaprojektowanej, aby pomóc Ci odnieść sukces. 💜

Wykorzystaj najbliższą wolną chwilę, aby pobrać ClickUp i zacznij optymalizować swoje do zrobienia za darmo, na zawsze. 🚀