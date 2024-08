15 pomysłów na organizację biurka zwiększających produktywność

Organizacja biurka zawsze była trudna dla wielu z nas, którzy pracują w domu lub w biurze.

Na przykład, gdy byłem dziennikarzem, układałem stare gazety, wydrukowane strony i projekty układów na całym moim dużym biurku i tabeli konferencyjnej.

Moją preferowaną metodą było układanie wszystkich papierów, broszur i starych notatek w szafce obok biurka, a następnie nie patrzenie na nie przez naprawdę długi czas.

powodzenia w znalezieniu mojej listy do zrobienia lub znalezieniu pliku w mgnieniu oka

Oto dobra wiadomość: istnieje lepszy sposób na utrzymanie porządku na biurku (a dokładniej 15 z nich)!

Oto 15 naszych wskazówek i trików dotyczących organizacji biurka, które pomogą ci być na bieżąco z pracą i znaleźć wszystko w mgnieniu oka.

Zaczynajmy.

15 pomysłów i wskazówek dotyczących organizacji biurka

1. Zachowaj otwartą przestrzeń na biurku

Obszar bezpośrednio przy komputerze powinien być wolny od jakiegokolwiek bałaganu. W ten sposób można od razu przejrzeć dokumenty lub dokumenty bez wyczyszczonej przestrzeni biurka lub biura.

Nie trzymaj też rzeczy w tym miejscu zbyt długo.

Przeglądaj, edytuj, zatwierdzaj i przenoś je dalej.

Coś w rodzaju Kanban workflow!

To kolejny obszar, w którym aplikacje organizacyjne i oprogramowanie do zarządzania projektami to świetne zasoby, które warto mieć. W wielu narzędziach, takich jak ClickUp, można przeglądać i załączać dokumenty właśnie tam, utrzymywanie uporządkowanej przestrzeni cyfrowej również.

Odsetki od wypróbowania cyklu pracy w stylu Kanban? Sprawdź Prosty szablon tablicy Kanban firmy ClickUp !

Umieść wszystkie swoje zadania, terminy i szczegóły projektu w jednym miejscu dzięki szablonowi Simple Gantt Chart od ClickUp

Pobierz ten szablon

2. Miej swój pulpit przed sobą

Trzymanie pulpitu lub laptopa przed sobą pomaga zachować koncentrację.

Jednak powinno to być również wygodne, więc upewnij się, że monitor stoi w taki sposób, że możesz siedzieć naprzeciwko niego z wyprostowanymi plecami. Zapewnij sobie wystarczająco dużo miejsca, około 1,5 stopy przed sobą.

a co z kablami komputerowymi?

Trzymaj je za biurkiem i wypróbuj opaski do kabli komputerowych, aby utrzymać te kable i ładowarki na dystans.

Jeśli chcesz, zawsze możesz też postawić organizer na pulpicie.

3. Umieść rzeczy, których używasz najczęściej w pobliżu dominującej ręki

Umieszczenie najczęściej używanych elementów w pobliżu może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych ruchów, które mogą prowadzić do dyskomfortu lub zmęczenia. Na przykład wielokrotne sięganie po element znajdujący się po drugiej stronie biurka może z czasem powodować ból ramion i szyi, prowadząc do zmniejszenia wydajności i dyskomfortu.

Szybka rada: Wykorzystaj przestrzeń na ścianie. Jeśli nie masz dużo przestrzeni do przechowywania w biurze lub masz małe biurko, rozwiązaniem może być pływająca półka. Jeśli jednak nie masz wolnej przestrzeni na ścianie, kup sztaplowany schowek na biurko.

4. Trzymaj na biurku tylko to, czego potrzebujesz

Trzymanie na biurku tylko tego, czego potrzebujesz, to doskonały sposób na utrzymanie porządku i wydajności. Zagracony obszar roboczy może rozpraszać i utrudniać skupienie się na wykonywanym zadaniu. Trzymając tylko niezbędne elementy w zasięgu ręki, stworzysz czystszy, bardziej usprawniony obszar roboczy, który pozwoli ci lepiej się skoncentrować.

5. Oznacz swoje pliki kolorami

Tak, trzymaj pilne i niezbędne rzeczy.

Ale możesz zrobić dodatkowy krok i podzielić je na różne sekcje za pomocą kolorowych uchwytów na pliki, organizerów plików lub sortowników. 📂

Powiedzmy:

Czerwony jest dla marketingu

Zielony jest dla sprzedaży

Niebieski jest dla kreacji/projektu

Żółty dla raportowania i tak dalej.

W ten sposób szybko rozpoznasz kolor, gdy będziesz potrzebować konkretnego elementu.

Zastosuj ten sam poziom koordynacji kolorów w swoim wirtualnym biurze z ClickUp! Spróbuj użyć Szablon matrycy priorytetów ClickUp do organizowania zadań za pomocą różnych kolorów i priorytetów.

Skorzystaj z szablonu matrycy priorytetów ClickUp, aby zidentyfikować krytyczne zadania według pilności, wpływu i ważności

Pobierz szablon

6. Grupowanie podobnych elementów

O ile nie jesteś artystą, który używa farb akrylowych, pędzli i wielu innych materiałów, wszystkie twoje materiały biurowe prawdopodobnie zmieszczą się w jednej szufladzie.

Zachowaj jedną szufladę na wielofunkcyjne materiały biurowe.

I nie ma nic złego w tym, że trafią tam nożyczki, a także karteczki samoprzylepne , pinezki i ulubiona taśma Washi.

Teraz możesz wykorzystać pozostałe szuflady na inne rzeczy, takie jak te druty, których nigdy nie zapomniałeś wyrzucić, a może nawet wyznaczoną szufladę na śmieciowe jedzenie. 😉

W ClickUp możesz włączyć grupowanie do swojego wirtualnego biura!

Skorzystaj z naszego Zorganizowana hierarchia projektów do grupowania powiązanych zadań i umieszczania rzeczy tam, gdzie ich miejsce.

bonus:_ *Oprogramowanie do planowania przestrzeni* _!**_

7. Porzuć samoprzylepne notatki

czy jesteś osobą, która wykłada cały swój monitor karteczkami samoprzylepnymi, a potem nazywa wszystko "ważnym"?

Jeśli chodzi o pomysły na organizację biura, to prawdopodobnie nie jest to najlepsza droga.

Nie tylko jedna z tych notatek może spaść i wylądować w koszu na śmieci, ale przypinanie tak wielu notatek na monitorze wygląda tandetnie i bałaganiarsko.

Lepszym rozwiązaniem byłoby otrzymywanie powiadomień w zarządzaniu projektami lub platforma wydajności gdzie byliby bezpieczni z dala od niebezpieczeństw biurowej próżni.

Zachowaj te notatki tylko dla najpilniejszych zadań lub ostatniego szalonego pomysłu, o którym nie chcesz zapomnieć podczas lunchu.

Pamiętaj, że notatki samoprzylepne służą tylko do pilnych przypomnień. Nie są one przypominajką lista do zrobienia .

Chcesz dowiedzieć się więcej_ Organizacja biura_ opcje? Sprawdź 30 najlepszych narzędzi, które pomogą Ci natychmiast .

8. Limit elementów osobistych

Ograniczenie elementów osobistych, takich jak zdjęcia i bibeloty na biurku, może być niezwykle pomocne w utrzymaniu porządku i wydajności. Choć dekorowanie obszaru roboczego osobistymi elementami może być kuszące, nadmierny bałagan może szybko rozpraszać uwagę i odbierać biurku jego funkcję.

9. Kontroluj powiadomienia Przeciążenie powiadomień to prawdziwa rzecz. Chociaż może się to zdarzyć tylko cyfrowo, nadal może wpływać na sposób myślenia przy biurku.

Jeśli odłożysz telefon komórkowy do szuflady lub na bok w uchwycie na telefon, nie będziesz tak rozproszony.

Alternatywnie, można zdecydować się na narzędzia takie jak ClickUp, które pozwalają na niestandardowe powiadomienia !

Inteligentne powiadomienia pozwalają zdecydować, jakie działania wyzwalają powiadomienia. Niezależnie od tego, czy jest to nowy komentarz, utworzone zadanie, zmiana statusu, ClickUp może wysyłać powiadomienia o czymkolwiek chcesz.

10. Przechowuj na biurku tylko istotne i pilne dokumenty

Pamiętasz, jak na początku tego artykułu mówiłem o tych wszystkich papierach?

Ile z nich było potrzebnych?

Ile z tego było niezwykle pilne?

Na pewno nie wszystko.

Po przejrzeniu dokumentu powinienem był go wyrzucić lub odłożyć do bardziej długoterminowego przechowywania.

*_Marzysz o biurze bez papieru ? Spójrz na te 11 wskazówek, dzięki którym stanie się to rzeczywistością .

11. Użyj swoich książek lub zabierz je na stronę główną

W jednym miejscu, w którym pracowałem, mieliśmy klub książki, w którym członkowie zespołu czytali różne książki każdego miesiąca, a następnie udostępniali je.

Często też wymienialiśmy się książkami, a ja nawet przyniosłem kilka z domu.

W teorii było to świetne, dopóki nie zacząłem układać ich wysoko na półce. 📚

Korzystałem z nich tylko od czasu do czasu i nie na tyle często, by trzymać je przy sobie.

Jeśli nie chcesz rozstawać się ze swoimi książkami, zaopatrz się w regał lub półkę na nie, zamiast rozrzucać je po biurku.

Czujesz się kreatywny? Wypróbuj podpórki do książek DIY, aby utrzymać książki tam, gdzie powinny być.

12. Posprzątaj przed wyjazdem

Jednym ze świetnych nawyków jest sprzątanie obszaru roboczego przed wyjściem.

Staraj się sprzątać codziennie, aby następnego dnia zacząć od nowa. Co tydzień lub co miesiąc uporządkuj cały obszar roboczy lub domowe biuro.

Jeśli chodzi o przestrzeń wirtualnego biurka w ClickUp, możesz być tak samo wydajny! Upewnij się, że wyczyściłeś powiadomienia w swojej aplikacji Skrzynka odbiorcza przed wylogowaniem.

W ten sposób codziennie zaczynasz od nowa!

13. Stwórz harmonogram ponownej oceny Czas harmonogramu w swoim dniu, aby usunąć te nic nie znaczące notatki i ponownie zastanowić się, w jaki sposób faktycznie korzystasz z systemu.

A Powtarzające się zadanie przypomnienie o tym jest do tego idealne!

Możesz także Szablon harmonogramu ClickUp do planowania wydarzeń i śledzenia wszystkiego.

Umieść swoje tygodniowe zadania w kalendarzu ClickUp

Pobierz szablon

14. Przenieś bałagan do uporządkowanej szafy

Zagracone obszary robocze mogą prowadzić do rozproszenia uwagi, stresu i spadku wydajności. Przenosząc niepotrzebne elementy z biurka do szafy lub przestrzeni do przechowywania, stworzysz czystszy, bardziej skoncentrowany obszar roboczy, który pomoże ci pozostać przy zadaniu i zrobić więcej.

Może się okazać, że posiadanie wyznaczonej przestrzeni do przechowywania elementów pomaga czuć się mniej przytłoczonym bałaganem, co prowadzi do większego poczucia spokoju i kontroli w środowisku pracy.

15. Ukryj przewody elektryczne

Ukrycie przewodów elektrycznych jest pomocną strategią w utrzymaniu porządku na biurku i zwiększeniu wydajności. Odsłonięte kable i przewody mogą tworzyć wizualnie zagracony obszar roboczy, prowadząc do rozproszenia uwagi i poczucia dezorganizacji.

Ponadto, splątane i odsłonięte przewody mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo potknięcia się lub zaplątania.

Zobacz, jak organizacja biurka może zmaksymalizować wydajność pracy

Możesz wykorzystać te pomysły organizacyjne, aby zachować koncentrację, wydajność i uniknąć bałaganu na biurku i w głowie.

Nie wspominając już o tym, że organizacja biurka wpływa na twoją wydajność w pracy. Środowisko pracy ma wpływ na projekty, zadania i współpracę w zespole.

A kiedy jesteś wolny od bałaganu, możesz swobodnie tworzyć.

Pomaga to odciąć się od rozpraszaczy i stworzyć świetne środowisko do pisania, pracy nad kolejnym wielkim pomysłem lub budowania czegoś nowego.

Posprzątanie biurka może być najlepszą rzeczą do zrobienia. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy profesjonalistą, skorzystaj z tych wskazówek, aby podnieść poziom

Pewnego dnia, gdy znajdziesz się znudzony w pracy upewnij się, że posprzątałeś swoje biurko!