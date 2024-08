10 najlepszych programów do planowania przestrzeni biurowej w 2024 roku

Przez lata pracowałem w różnych biurach i kierowałem różnymi teamami w trakcie mojej kariery. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, jak słuszne jest powiedzenie "środowisko wpływa na wydajność". Budowa lub optymalizacja przestrzeni biurowej w celu zapewnienia lepszej funkcji może znacznie zwiększyć nie tylko wydajność pracowników, ale także ich zadowolenie z pracy.

Zadanie to staje się jeszcze bardziej kluczowe, gdy projektujesz własną przestrzeń roboczą, konceptualizujesz obszar roboczy dla małego zespołu lub regulujesz rozległe biuro dla dużej firmy. Rozwiązanie - oprogramowanie do planowania przestrzeni biurowej! Te progresywne narzędzia pozwalają opracowywać plany pięter biurowych, przeprowadzać burze mózgów nad innowacyjnymi układami biurowymi i w postępie usprawniać sposób działania zespołu.

Na tym blogu podpowiem ci, na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do projektowania i planowania przestrzeni biurowej, a także wskażę 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do planowania przestrzeni. 🤩

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania przestrzeni ?

Podobnie jak w przypadku innych platform i narzędzi, oprogramowanie do planowania przestrzeni powinno być zwinne i ułatwiać, a nie utrudniać życie. 🛠️

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do planowania przestrzeni narzędzia do planowania .

Funkcja przeciągnij i upuść : Zbuduj obszar roboczy swoich marzeń dzięki interaktywnym narzędziom, które pozwalają z łatwością przesuwać biurka, krzesła i inne elementy wyposażenia

: Zbuduj obszar roboczy swoich marzeń dzięki interaktywnym narzędziom, które pozwalają z łatwością przesuwać biurka, krzesła i inne elementy wyposażenia Funkcje raportowania : W dzisiejszych czasach menedżerowie obiektów potrzebują danych, aby zobaczyć, jak dobrze działają plany przestrzeni. Poszukaj narzędzia, które automatycznie generuje raporty i śledzi metryki, aby wspierać decyzje dotyczące wykorzystania pomieszczeń

: W dzisiejszych czasach menedżerowie obiektów potrzebują danych, aby zobaczyć, jak dobrze działają plany przestrzeni. Poszukaj narzędzia, które automatycznie generuje raporty i śledzi metryki, aby wspierać decyzje dotyczące wykorzystania pomieszczeń Planowanie scenariuszy : Zbierz różne projekty przestrzeni i przeprowadź je przez symulacje, aby zobaczyć, jak dobrze sprawdzają się w różnych okolicznościach, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni

: Zbierz różne projekty przestrzeni i przeprowadź je przez symulacje, aby zobaczyć, jak dobrze sprawdzają się w różnych okolicznościach, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni Automatyzacja : Planowanie przestrzeni to nie tylko projektowanie układów biurowych, ale także zarządzanie ich wykorzystaniem. Ustaw automatyzację korzystania z sal spotkań i rezerwacji biurek, aby zapewnić płynniejsze środowisko pracy

: Planowanie przestrzeni to nie tylko projektowanie układów biurowych, ale także zarządzanie ich wykorzystaniem. Ustaw automatyzację korzystania z sal spotkań i rezerwacji biurek, aby zapewnić płynniejsze środowisko pracy Zezwolenia: Planowanie przestrzeni wymaga efektywnej współpracy różnych Teamsów. Wybierz narzędzie, które umożliwia ustawienie uprawnień, tak aby menedżer finansowy mógł uruchamiać raportowanie, dział HR mógł przeglądać plany licencji, amenedżerowie projektów wizualnych mogą prowadzić rezerwacje pokoi - wszystko bez wchodzenia sobie w drogę

10 najlepszych oprogramowań do planowania przestrzeni do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy do rozpoczęcia planowania i zarządzania bardziej efektywnymi obszarami roboczymi? Oto narzędzia do planowania, które warto wypróbować już dziś. Od oprogramowania do projektowania po układy i narzędzia do zarządzania miejscem pracy - istnieje sposób na wizualizację przestrzeni i budowanie bardziej wydajnych środowisk pracy. 👀

1. ClickUp #### Najlepsze do zarządzania projektami biurowymi

Konwertuj swoje pomysły na zadania w ramach funkcji ClickUp Tablica

ClickUp jest narzędzie do zarządzania projektami które zapewnia organizację i kontrolę nad wszystkimi drobnymi szczegółami związanymi z projektowaniem przestrzeni biurowej. Oferując wysoki poziom niestandardowych ustawień, narzędzie to pozwala przyspieszyć planowanie i usprawnić realizację. 🙌

Zastosowanie Tablice ClickUp do mapowania przestrzeni biurowej. Poręczne narzędzie do rysowania pozwala wyrazić swoją kreatywność, a jednocześnie uwzględnia pomiary, aby zachować skalę. Współpraca w czasie rzeczywistym oznacza, że możesz współpracować ze swoimi współpracownikami, aby narysować projekt biura cyfrowo za pomocą aplikacji oprogramowanie Tablica . Integracje ClickUp z narzędziami do rysowania ożywiają Twoją wizję i pozwalają pracować z narzędziami, które są dla Ciebie najważniejsze. Połączenie a aplikacja do komunikacji jak Slack, aby uzyskać opinie klientów lub członków Teams na temat projektu biura. Dokumentuj integracje, aby uzyskać podpisy i poparcie kluczowych interesariuszy.

Używaj Zadania ClickUp'a aby automatycznie przydzielać zadania odpowiednim członkom zespołu. Przypisuj zadania związane z przygotowaniem przestrzeni biurowej, zatwierdzeniami i kontaktami z wykonawcami i budowniczymi, aby zrealizować swoje wymarzone biuro. Dodaj flagi priorytetów i zależności, aby wyróżnić pracę, która wymaga uwagi w pierwszej kolejności.

Chcesz zwizualizować, ile czasu zajmie zaplanowanie przestrzeni biurowej? Użyj Wykresy Gantta w ClickUp do tworzenia osi czasu dla każdego kroku w procesie planowania. Wybierz niestandardowe kodowanie kolorami dla scen i teamów oraz dodaj niestandardowe pola do śledzenia mniejszych kroków.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym aby współpracować z projektantami wnętrz, wykonawcami i agencjami wydającymi pozwolenia w celu oceny planów przestrzeni

Automatyzacja zadań w celu przydzielenia pracy projektantom, interesariuszom i deweloperom na każdym scena procesu planowania

Ponad 1000 szablonów, w tymSzablony map koncepcyjnychłatwiej i szybciej przeprowadzisz burzę mózgów, zaprojektujesz i zatwierdzisz swoją przestrzeń biurową

Wyzwalacz powiadomień, gdy zadania są opóźnione lub gdy kluczowa scena planu zostanie pomyślnie zakończona

Burza mózgów z wbudowaną funkcjąoprogramowanie do tworzenia map myśli do testowania kilku projektów i szkicowania pomysłów

Tablica i dokumenty ClickUp funkcja współpracy wypełnia lukę między burzą mózgów a efektywnymi projektami i zarządzaniem cyklem pracy

Gotowe szablony, takie jakZarządzanie przestrzenią biurową ClickUp do zarządzania planowaniem przestrzeni biurowej

Zarządzaj przestrzenią biurową bardziej efektywnie dzięki szablonowi do zarządzania przestrzenią biurową ClickUp

LickUp limit

Istnieje mnóstwo funkcji, które umożliwiają wysoki stopień niestandardowy, ale oznacza to, że trzeba poświęcić trochę czasu na naukę narzędzia

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach, ale ceny są przystępne dla większości osób i teamów

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

2. Accruent

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania kosztami biurowymi

przez Accruent Accruent to oprogramowanie do zarządzania przestrzenią, które ułatwia przeglądanie limitów zajętości i analizowanie sposobu wykorzystania przestrzeni biurowej w celu poprawy wykorzystania i obniżenia kosztów operacyjnych. Zacznij od przesłania danych obiektu i zbadaj różne przestrzenie i układy, aby zobaczyć, co odpowiada potrzebom Twojego zespołu. Skorzystaj z wbudowanych automatyzacji, aby wyświetlić status zajętości, przydział przestrzeni i przydziały działów.

Najlepsze funkcje Accruent

Intuicyjny pulpit raportowania oferuje wgląd w celu obniżenia kosztów nieruchomości, poprawy planowania sal konferencyjnych i zwiększenia bezpieczeństwa obiektu

Optymalizacja zarządzania przestrzenią z dowolnego miejsca dzięki funkcji pulpitu, aplikacji komputerowej i tabletu

Automatyzacja umożliwia wysyłanie alertów i powiadomień, gdy boksy są zarezerwowane, a transakcjami można zarządzać bezpośrednio w oprogramowaniu

VisualMap i AutoCAD oferują wizualizacje przestrzeni biurowej w celu ulepszenia układów i zarządzania lokalizacjami zespołów

Accruent limit

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że aktualizacja uprawnień wymaga kilku kroków i mogłaby zostać usprawniona

Istnieje krzywa uczenia się, ponieważ istnieje wiele różnych funkcji

Accruent cena

Kontakt dla wycena

oceny i recenzje Accruent

G2 : 3.9/5 (100+ recenzji)

: 3.9/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

3. Maptician

Najlepsze dla hybrydowych środowisk pracy

przez Maptician Maptician to oprogramowanie do zarządzania przestrzenią, które ma na celu zaspokojenie potrzeb hybrydowych środowisk pracy z mieszanką pracowników biurowych i zdalnych. Można go używać do usprawnienia alokacji przestrzeni, tworzenia pulpitów do zarządzania gośćmi i przeprowadzania planowania scenariuszy. Niestandardowe narzędzia angażowania pracowników w oprogramowaniu idą krok dalej, budując obszary robocze, które dostosowują się do wymagań pracowników. 👨🏽‍💻

Najlepsze funkcje Maptician

Użyj planera układu, aby zaprojektować, zaplanować i zbudować przestrzenie, które mają dobry przepływ i promują wydajność

Zarządzanie portfolio nieruchomości za pomocą wizualnych pulpitów, które w przejrzysty sposób przedstawiają rezerwacje pokoi, wykorzystanie przestrzeni i renderingi biur

Automatyzacja analizy obszarów roboczych zapewnia wgląd w koszty operacyjne i wskaźniki wykorzystania

Zespół wdrożeniowy inarzędzia wsparcia oferują szkolenia, dzięki którym Ty i całe biuro będziecie na bieżąco z układem i kursami projektowania

Limity

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby oprogramowanie do zarządzania przestrzenią miało więcej opcji projektowania i skrótów klawiaturowych w narzędziu do tworzenia planów pięter

Analizy i raportowanie nie zawsze są intuicyjne, a ich pełne zrozumienie wymaga trochę czasu

Maptician ceny

Cena dla wszystkich: $4/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Maptician

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

4. SmartDraw

Najlepszy do szczegółowego tworzenia diagramów i burzy mózgów

przez SmartDraw SmartDraw to rozwiązanie SaaS, które pozwala tworzyć diagramy, przeprowadzać burze mózgów i realizować plany w jednej przestrzeni. Integracja z AWS, Teams i Jira usprawnia współpracę i przenosi burze mózgów i sesje planowania na nowy poziom. Oprogramowanie tablicy SmartDraw umożliwia szkicowanie planów pięter i natychmiastowe udostępnianie projektów dzięki wbudowanym profesjonalnym narzędziom do prezentacji.

SmartDraw najlepsze funkcje

Narzędzie do tworzenia diagramów oferuje wsparcie AI do automatycznego przenoszenia, dodawania i usuwania kształtów bez wpływu na elementy połączenia, takie jak meble biurowe

Tysiące szablonów, w tym plany pięteroszczędność czasu jeśli chodzi o tworzenie modeli nowej przestrzeni biurowej

Narzędzia do rysowania wspomaganego komputerowo (CAD) umożliwiają zmianę skali, dodawanie wymiarów oraz przeciąganie i upuszczanie elementów wyposażenia w celu wizualizacji miejsca pracy

Warstwy pozwalają zagłębić się w logistykę, taką jak HVAC, hydraulika i elektryka, aby zaprojektować przestrzenie, które są funkcjonalne i opłacalne

SmartDraw limity

Narzędzie nie oferuje modeli 3D ani renderingów

Większa różnorodność funkcji i szczegółów wymaga czasu na naukę

SmartDraw cena

Pojedynczy użytkownik : $9.95/miesiąc

: $9.95/miesiąc Wielu użytkowników: $8.25/miesiąc dla 3+ użytkowników

SmartDraw oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

5. Coworktech

Najlepsze dla kompleksowych usług planowania biura

przez Coworktech Coworktech to agencja zajmująca się planowaniem, która usprawnia przestrzenie biurowe na każdym kroku. Niezależnie od tego, czy szukasz wsparcia w zakresie planów pięter, czy porad dotyczących połączenia telekomunikacyjnego lub poprawy bezpieczeństwa, narzędzie usprawnia Twoje najcenniejsze procesy.

Najlepsze funkcje Coworktech

Bezproblemowe wsparcie przy wdrażaniu nowych członków zespołu dzięki dostępowi do narzędzi firmowych, powiadomieniom dotyczącym zarządzania relacjami z klientami i zautomatyzowanym zadaniom związanym z papierkową robotą

Narzędzia do zarządzania biurem zapewniają, że kluczowe narzędzia, takie jak Wi-Fi, sieci i narzędzia internetowe, są bezpieczne i niezawodne

Kompleksowe zarządzanie oznacza, że zespół wsparcia w Coworktech zajmuje się wszystkim, od zrobienia planu po zabezpieczenie dostawców i monitorowanie systemów

Zespół ekspertów może pomóc w projektowaniu i ustawieniach na różnych kontynentach i w kilku językach

Limity Coworktech

Mniejsza kontrola nad wynikami i niestandardowymi ustawieniami, ponieważ zarządzanie jest przekazywane zewnętrznemu zespołowi ekspertów

To nie tyle narzędzie programowe, co agencja, która zajmuje się wieloma zadaniami związanymi z planowaniem przestrzeni

Coworktech cena

Kontakt dla wycena

oceny i recenzje Coworktech

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Wisp by Gensler

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania miejscem pracy i aktualizacji CAD

via Wisp Wisp to oprogramowanie do zarządzania miejscem pracy zaprojektowane w celu poprawy sposobu, w jaki pracujemy, czy to w biurze, czy w zespole zdalnym. Rozwiązanie do zarządzania przestrzenią i miejscem pracy pozwala śledzić ruchy i mierzyć zajętość, aby położyć podwaliny pod lepsze plany pięter. Gdy jesteś gotowy do projektowania, narzędzia i funkcje CAD oznaczają, że ożywisz swoje projekty w ciągu kilku minut, a nie dni. ✅

Najlepsze funkcje Wisp

Nieograniczone aktualizacje CAD zapewniają dostęp do najnowszych technologii podczas mapowania planów pięter i aranżacji biurek

Narzędzia do wizualizacji danych zapewniają wgląd w sposób wykorzystania przestrzeni, identyfikują wąskie gardła i usprawniają podejmowanie decyzji

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają łączenietechniki burzy mózgów z narzędziami do projektowania, aby tworzyć lepsze cykle pracy z całym zespołem w jednej przestrzeni

Oparte na chmurzeNarzędzie SaaS oznacza, że można zarządzać rezerwacjami, planować powrót do biura oraz analizować ruch i raportowanie z dowolnego miejsca, nawet w podróży

Wisp limit

Chociaż można uzyskać dostęp do oprogramowania online z telefonu, nie ma dedykowanej aplikacji mobilnej

Nie ma funkcji ustalania priorytetów, więc organizowanie biletów i zgłoszeń nie jest tak łatwe

Wisp cena

Jednorazowa opłata za wdrożenie : 6 250 USD (plus bieżące opłaty miesięczne)

: 6 250 USD (plus bieżące opłaty miesięczne) Bieżąca miesięczna subskrypcja : $600

: $600 Wiązana cena wraz ze wzrostem powierzchni powyżej 75 000 stóp kwadratowych

oceny i recenzje Wisp

G2 : 4.8/5 (40+ opinii)

: 4.8/5 (40+ opinii) Capterra: 5/5 (16+ recenzji)

7. SpaceIQ

Najlepsze rozwiązanie do efektywnej maksymalizacji i planowania przestrzeni

przez SpaceIQ SpaceIQ to oprogramowanie, które ma na celu pomóc firmom zmaksymalizować ich powierzchnię i zbudować bardziej wydajne biura. Jest to narzędzie, które łączy w sobie zalety narzędzia do planowania przestrzeni z funkcjami zarządzania, aby być na bieżąco z kosztami, danymi dotyczącymi wykorzystania i planowaniem scenariuszy.

Najlepsze funkcje SpaceIQ

Narzędzie do planowania biura pozwala zarządzać niestandardowymi układami na różnych piętrach, a wbudowane scenariusze przeprowadzają testy projektów, aby sprawdzić ich wydajność

Zarządzanie miejscem pracy za pomocą narzędzi, które śledzą dane dotyczące ludzi, mebli i zasobów w prostych pulpitach

Wbudowane narzędzia do raportowania umożliwiają udostępnianie dokładnych kosztów działowi finansowemu na podstawie liczby pracowników lub powierzchni

Rozwiązania dla portfolio nieruchomości informują na bieżąco, czy posiadasz jedną nieruchomość, czy kilka biur rozproszonych po całym świecie

Limity SpaceIQ

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej opcji kodowania kolorami w celu wyróżnienia danych

Usługi szkoleniowe i wdrożeniowe mogłyby zostać ulepszone, aby zmniejszyć krzywą uczenia się

SpaceIQ cena

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SpaceIQ

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

8. OfficeSpace

Najlepszy do rezerwacji pokoi i codziennych operacji

przez OfficeSpace OfficeSpace to hybrydowe narzędzie do planowania i organizacji przestrzeni, które usprawnia pracę, niezależnie od tego, czy budujesz biuro w domu, czy też zbierasz pomysły na optymalizację biurowca mieszczącego dziesiątki teamów. Narzędzie umożliwia zarządzanie rezerwacjami pomieszczeń, tworzenie planów pięter i połączenie z pracownikami.

OfficeSpace najlepsze funkcje

Korzystaj z funkcji rezerwacji w czasie rzeczywistym, aby pracownicy mogli rezerwować sale spotkań, przestrzenie konferencyjne i biurka

Distance Planner natychmiast generuje układy licencji i umożliwia wprowadzanie zmian za pomocą jednego kliknięcia

Planowanie scenariuszy wizualizuje opcje układu i zapewnia informacje zwrotne od interesariuszy w narzędziu, aby usprawnić zatwierdzanie

Zarządzanie codziennymi operacjami dzięki natychmiastowym rezerwacjom, zleceniom serwisowym i narzędziom do zarządzania gośćmi

OfficeSpace limity

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej danych na temat wykorzystania biurek, aby lepiej skalować usługi

Obsługa klienta i usługi szkoleniowe mogłyby być bardziej rozbudowane

OfficeSpace ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cennika

OfficeSpace oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (90+ opinii)

: 4.7/5 (90+ opinii) Capterra: 4.9/5 (30+ recenzji)

9. BlueYonder

Najlepsze dla sprzedawców detalicznych

przez BlueYonder BlueYonder to narzędzie do organizacji przestrzeni i projektowania, które pomaga sprzedawcom detalicznym tworzyć bardziej efektywne układy dla klientów. Zwiększ przychody, ułatw konsumentom znalezienie potrzebnych produktów i zmaksymalizuj przestrzeń sprzedaży dzięki temu narzędziu. 💪

Najlepsze funkcje BlueYonder

Funkcje mikro i makro planów pięter umożliwiają tworzenie szerokich przeglądów lub zagłębianie się w szczegóły w celu zoptymalizowania przestrzeni

Funkcje zarządzania oferują spójne projekty pięter w różnych sklepach i zmniejszają ryzyko blokad magazynowych

Wykorzystaj raportowanie danych do oceny rentowności, ruchu sprzedaży i wąskich gardeł przestrzeni

Łatwe przełączanie między pulpitami w celu widoku sklepów w różnych lokalizacjach

Limity BlueYonder

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że interfejs jest nieco zagracony

Niestandardowe ustawienia mogłyby być lepsze, oferując większą elastyczność i kontrolę

BlueYonder cena

Kontakt dla Cena

oceny i recenzje BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ recenzji)

: 4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

10. Robin

Najlepsze dla zdalnych Teamów

przez Robin Robin to narzędzie programowe zaprojektowane w celu optymalizacji doświadczeń hybrydowych środowisk pracy. Narzędzie to pozwala zwiększyć współpracę między zespołami zdalnymi i biurowymi oraz usprawnić cykl pracy.

Najlepsze funkcje Robin

Wykorzystanie automatyzacji do przypisywania zasobów lub rezerwowania przestrzeni dla pracowników zdalnych w celu współpracy z osobami znajdującymi się w określonych biurach

Projektuj plany pięter za pomocąnarzędzia do zarządzania tablicami które maksymalizują przestrzeń w oparciu o analitykę i twarde dane

Aplikacja mobilna umożliwia rezerwację biurek i eliminuje nieporozumienia

Widoki w czasie rzeczywistym pozwalają zobaczyć, które przestrzenie są zajęte i kiedy obszary są zarezerwowane

Robin limit

Aplikacja może działać nieprawidłowo, wpływając na rezerwacje i potwierdzenia zarezerwowanych przestrzeni

Jest to narzędzie do zarządzania i bardziej ograniczone, jeśli chodzi o planowanie przestrzeni, w porównaniu z alternatywami

Robin ceny

Biurko i rezerwacja pokoju : Od 419 USD/miesiąc

: Od 419 USD/miesiąc Opcjonalne dodatki: Kontakt w sprawie cen i dodatkowych opłat

Robin oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

Kładź podwaliny pod wydajne Teams z ClickUp

Dzięki tym narzędziom do zarządzania przestrzenią i stopami kwadratowymi, możesz marzyć, projektować i zarządzać obszarami roboczymi, które są bardziej wydajne, opłacalne i angażujące. Wybierz spośród narzędzi CAD, które tworzą plany pięter i układy mebli lub zdecyduj się na narzędzia, które zarządzają codziennymi analizami, ruchami i wydatkami związanymi z hybrydowymi lub biurowymi środowiskami pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozpocznij burzę mózgów nad nowymi układami biur i natychmiast przejdź do lepszego zarządzania tymi przestrzeniami. Dzięki wysokiemu stopniowi niestandardowego dostosowania, intuicyjnemu interfejsowi i setkom funkcji, wykorzystaj narzędzie do planowania projektów aby zaprojektować biuro o większej wydajności. ✨