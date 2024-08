5 najlepszych alternatyw i konkurentów Roam Research na rok 2024 (funkcje, ceny)

Niezależnie od tego, czy chodzi o oferty produktowe, umowy, czy ostatni z seriali Netflix, który musisz rozpocząć, wszyscy mamy do czynienia z tonami informacji każdego dnia.

Czym jest Roam Research?

Roam Research to narzędzie do organizowania i oceny informacji w obszarze roboczym online. Nazywa siebie "narzędziem do robienia notatek dla myślenia sieciowego" i "zbiorowej inteligencji"

Co jest wymyślnym sposobem na powiedzenie, że głównym powodem, dla którego powinieneś używać Roam, jest to, że może on obsługiwać i konsolidować wszystkie twoje dane w jednym miejscu!

Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

Roam graph , który jest jak pajęczyna 🕸 lub sieć wiedzy. Tutaj użytkownicy mogą łatwo poruszać się i łączyć pomysły

, który jest jak pajęczyna 🕸 lub sieć wiedzy. Tutaj użytkownicy mogą łatwo poruszać się i łączyć pomysły graficzna baza danych , która organizuje wszystkie notatki, dokumenty i wszystko w bazie danych Roam

, która organizuje wszystkie notatki, dokumenty i wszystko w bazie danych Roam Połączenie dwukierunkowe Web clipper

3. Notion

Trzecią alternatywą jest Notion to aplikacja zapewniająca wydajność, której celem jest ujednolicenie procesów pracy w firmie. Jest to w zasadzie połączenie narzędzia do robienia notatek, obszaru roboczego i systemu udostępniania, który pozwala na współpracę z zespołem.

Notion ma również tryb ciemny i jasny, na wypadek gdyby miało to dla ciebie znaczenie.

Niestety, Notion nie pozwala na tworzenie własnych pulpitów!

To najgorszy koszmar kierownika projektu.

Sprawdź top_ Notion alternatives and porównanie Notion z Evernote (nasze drugie narzędzie na tej liście)

Kluczowe funkcje Notion

Wiki do tworzenia katalogów dokumentów

Wiele widoków bazy danych, w tym oś czasu, kalendarz itp.

Blokowanie zawartości strony, aby zapobiec przypadkowym edycjom

Zalety Notion

Edycja w czasie rzeczywistym i współpraca zespołowa nad stronami lub bazami danych

Wsparcie dla podświetlania składni

Wiele szablonów dla kierowników projektów, startupów, HR itp.

Notion limity

NieFunkcja wykresu Gantta* Ograniczone opcje raportowania

Brak funkcji mapy myśli

Notion ceny

Notion oferuje trzy opcje cenowe:

Personal (Free): Synchronizacja na wszystkich urządzeniach Nieograniczona liczba stron Udostępnianie maksymalnie pięciu gościom

Plus ($8/miesiąc): Historia wersji Nieograniczone przesyłanie plików Nieograniczona liczba gości

Business ($15/użytkownik na miesiąc): Obszar roboczy do współpracy SSO SAML Zaawansowana analiza stron

Enterprise

Oceny użytkowników Notion

Capterra: 4.7/5 (250+ opinii)

4.7/5 (250+ opinii) g2: 4.5/5 (150+ opinii)

Sprawdź nasze pełne_ Notion vs Roam guide !

4. DocuWiki

Jeśli szukasz alternatywy open source dla Roam Research, DokuWiki jest świetnym narzędziem, które nie potrzebuje bazy danych. Spodoba ci się wiele wtyczek, które rozszerzają zestaw funkcji DocuWiki, wspieranych przez tętniącą życiem społeczność.

Trudno jednak przejść obojętnie obok jego wyglądu.

Wizualnie utknąłeś z czymś, co wygląda, jakby zostało stworzone, gdy Mac nazywał się Macintosh. 🤦

Kluczowe funkcje DokuWiki

Automatyczne generowanie tabeli zawartości

Opcja czarnej listy spamu dla otwartych ekosystemów internetowych

Edycja sekcji umożliwiająca łatwą edycję poszczególnych sekcji długiego dokumentu

Zalety DokuWiki

Wsparcie dla Markdown

Mnóstwo opcji wtyczek dla składni, administratora itp.

Szablony do niestandardowego układu strony

Limity DokuWiki

Może być trudny do wdrożenia dla użytkowników nietechnicznych

Oprogramowanie wygląda na przestarzałe

Brak możliwości zarządzania zadaniami

Ceny DokuWiki

DokuWiki to darmowe oprogramowanie typu open source.

Oceny użytkowników DokuWiki

Capterra: 4/5 (N/A)

4/5 (N/A) g2: 3.8/5 (10+ recenzji)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki jest darmowym, otwartoźródłowym narzędziem do samodzielnego hostingu o bardzo zapadającej w pamięć nazwie. Pozwala uchwycić każdą myśl, zorganizować złożone informacje i udostępniać je zespołowi.

Planujesz powieść? Tworzenie listy do zrobienia? TiddlyWiki może być twoim przyjacielem.

Jednak jego funkcje są ograniczone tylko do "słów"

Jeśli więc chcesz zarządzać zadaniami lub ustawić przypomnienia dla notatek,..

Kluczowe funkcje TiddlyWiki

Konfigurowalne skróty klawiaturowe

Pasek narzędzi redaktora do szybkiego formatu tekstu

Dodatek TiddlyMap do łączenia stron na prostym wykresie

Zalety TiddlyWiki

Można zainstalować wtyczki językowe, aby zmienić język wnioskowania użytkownika

Pozwala na niestandardowy układ strony i tiddlera

Wsparcie dla języka znaczników MathML dla notacji matematycznych (zmienne, równania itp.)

Limity TiddlyWiki

Brak możliwości współpracy

Ograniczone zarządzanie zadaniami

Ryzyko utraty danych, jeśli nie zostanie utworzona kopia zapasowa w aplikacjach takich jak Dropbox

Cennik TiddlyWiki

TiddlyWiki jest Free dla wszystkich.

Oceny użytkowników TiddlyWiki

Capterra: N/A

N/A g2: N/A

Robienie notatek stało się łatwiejsze dzięki Roam Research Alternative

Roam Research to świetne narzędzie do tworzenia notatek, przechowywania wiedzy i tworzenia połączeń między różnymi jednostkami danych w dynamicznej sieci (pajęczyna).

Jednakże umiejętności zarządzania zadaniami są ograniczone i nie ma darmowego planu.

Nie można również pominąć faktu, że jest to narzędzie do robienia notatek bez aplikacji mobilnej.

Właśnie dlatego potrzebujesz potężnego narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp.