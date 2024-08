Darmowe szablony Start Stop Continue

Wewnętrzna informacja zwrotna może być mieczem obosiecznym dla każdej organizacji. ⚔️

Kiedy jest to zrobione dobrze, poprawia współpraca zespołowa identyfikuje obszary wymagające poprawy w procesach i zapewnia wytyczne dotyczące wprowadzania zmian przy minimalnym oporze. Źle przeprowadzony cykl informacji zwrotnej robi coś wręcz przeciwnego - tworzy chaos lub, co gorsza, wywołuje reakcja walki lub ucieczki u członków zespołu z powodu zmniejszonego poczucia bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz kultywować zdrową kulturę informacji zwrotnej w swoim zespole, dodaj szablony Start Stop Continue do swojego firmowego zestawu narzędzi. Te starannie skonstruowane ramy przygotowują grunt pod otwarte i konstruktywne rozmowy na temat osiągania wspólnych celów bez stresowania kogokolwiek. 😌

Zebraliśmy 10 najskuteczniejszych szablonów Start Stop Continue dla różnych scenariuszy informacji zwrotnych. Użyj ich, aby zaangażować swój zespół i stwórz środowisko, w którym wszyscy wygrywają! ✌️

Co to jest szablon Start Stop Continue?

Uzyskanie użytecznej informacji zwrotnej jest trudne, ponieważ opiera się na wkładzie osób o unikalnych perspektywach. Czynniki takie jak dynamika społeczna, rozproszone myśli, niejasne stwierdzenia lub osobiste uprzedzenia mogą uczynić ten proces bezużytecznym.

Szablony te koncentrują się na ciągłym doskonaleniu i złagodzić wpływ tych zmiennych, jednocześnie poprawiając całą dyskusję za pomocą trzech skoncentrowanych sekcji:

Start: Wychwytuje nowe pomysły (takie jak zachowania, innowacyjne strategie lub działania), które zespół powinien ZACZĄĆ WDRAŻAĆ, aby uzyskać lepsze wyniki 🏃 Stop: Identyfikuje istniejące procesy lub nawyki, które tworzą blokady lub marnują zasoby, a które zespół powinien PRZESTAĆ ROBIĆ. Ta sekcja jest jak weryfikacja rzeczywistości, pomagająca pozbyć się martwej wagi bez poczucia osobistego ataku 💣 Kontynuuj: Uznaje obecne procesy z pozytywnymi wynikami. Mogą one nie być częścią standardowych procedur operacyjnych firmy, ale zespół powinien KONTYNUOWAĆ je, aby utrzymać tempo 🎶

Podsumowując, ten szablon jest niekonfrontacyjnym narzędziem do wymiany konstruktywnych, 360-stopniowych informacji zwrotnych w ramach zdrowej burzy mózgów. Możesz wykorzystać ten proces współpracy, aby uzyskać cenny wgląd w nieudane lub udane praktyki lub zapewnić wkład w dowolny proces, przepływ pracy, projekt lub wydarzenie.

Łatwe dostosowywanie Zakres projektu Szablon Whiteboard poprzez dodanie dokumentów, zadań i innych elementów

Podczas gdy tradycyjna sesja Start Stop Continue wykorzystuje karteczki samoprzylepne do przymocowania do tablicy lub ściany, istnieją opcje oprogramowania, które ułatwiają to zdalnym członkom zespołu w celu zwiększenia współpracy.

Co składa się na dobry szablon Stop Start Continue?

Dobrze opracowany szablon Start Stop Continue powinien zbierać pozytywne opinie, ale także znajdować wąskie gardła lub problemy w procesach, które mogą obniżać wydajność zespołu. Szablon Ćwiczenie Start Stop Continue służy głównie do zbierania informacji zwrotnych.

Dlatego praca z szablonem jest kluczowa i wymaga tych podstawowych aspektów:

Przyjazny dla użytkownika i konkretny: Identyfikuje główne obszary, na temat których użytkownik ma przekazać informacje zwrotne, nie pozostawiając miejsca na niejasne odpowiedzi

Identyfikuje główne obszary, na temat których użytkownik ma przekazać informacje zwrotne, nie pozostawiając miejsca na niejasne odpowiedzi Bez bałaganu: Umożliwia przejrzysty przegląd każdej sekcji w ćwiczeniu Start Stop Continue, co ma kluczowe znaczenie dla łączenia kropek i burzy mózgów

Umożliwia przejrzysty przegląd każdej sekcji w ćwiczeniu Start Stop Continue, co ma kluczowe znaczenie dla łączenia kropek i burzy mózgów Przyjazny dla śledzenia: Pomagaśledzić i raportować wdrożenie informacji zwrotnej i jej wpływ na przestrzeni czasu

Pomagaśledzić i raportować wdrożenie informacji zwrotnej i jej wpływ na przestrzeni czasu Możliwość dostosowania: odpowiada unikalnym wymaganiom dotyczącym informacji zwrotnych

odpowiada unikalnym wymaganiom dotyczącym informacji zwrotnych Przejrzystość i współpraca: Opinie Twojego zespołu są ważne, a udostępnienie im dokumentów do współpracy zespołowej pomaga wszystkim pozostać zaangażowanymi

10 szablonów Start Stop Continue do wykorzystania w 2024 roku

Stwórz znaczący i ustrukturyzowany cykl informacji zwrotnej za pomocą tych 10 najlepszych szablonów Start Stop Continue. Uwzględniliśmy opcje dla ClickUp , Microsoft Word i Powerpoint - możesz je przejrzeć, aby określić, który z nich jest zgodny z Twoimi obecnymi celami! 👀

1. Szablon ClickUp Start Stop Continue

Użyj szablonu SSC na Clickup, aby rozpocząć sesje Stop-Start-Continue

Szablon ClickUp Start Stop Continue to solidne narzędzie do oceny i ulepszania dowolnego przepływu pracy w celu dopasowania go do konkretnych potrzeb zespołu. Ta wszechstronna struktura ćwiczeń zespołowych umożliwia dokładną inspekcję działań, które należy zainicjować, zatrzymać lub kontynuować - wszystkie ułożone w schludne, oznaczone kolorami sekcje

Trzy rzędy szablonu pozwalają Tobie lub członkom Twojego zespołu dodawać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w formie notatek post-it, dzięki czemu ogólny widok przypomina tablice w stylu Kanban. Jedno spojrzenie na wypełniony szablon wystarczy, aby zorientować się, co działa, a co należy usunąć. ❌

Tego przyjaznego dla początkujących szablonu można używać w niemal każdym przypadku biznesowym w różnych zespołach, w tym:

Usuwanie wąskich gardeł iudoskonalanie procesów wewnętrznych Prospecting nowi klienci Optymalizacja kanałów komunikacji

Wzmacnianie relacji z klientami

Wdrażanie nowych pracowników

Ograniczenie wydatków na śmieciowe biuro

Poprawazarządzanie czasem* Ciągłe doskonalenie

Dzięki intuicyjnemu projektowi szablonu można tworzyć plany działania i przypisywać je jako zadania do określonych członków zespołu.

Masz do czynienia z ruchomymi celami? Na szczęście wszystkie elementy szablonu można zmodyfikować, aby uwzględnić nowe cele, dzięki czemu jest on idealny dla kierownika projektu pracującego z Zespołami Scrum . Możesz także przekształcić zebrane informacje w zwięzłe przewodniki, które przydadzą się w przyszłości! ️

2. Szablon tablicy ClickUp Start Stop Continue

Możesz teraz wizualnie tworzyć i omawiać listę wykonalnych sugestii dotyczących usprawnienia pracy za pomocą tego szablonu Start, Stop, Continue.

Ulepsz swoją grę z opiniami dzięki Szablon tablicy ClickUp Start Stop Continue Czym różni się on od tego, który omówiliśmy w poprzedniej sekcji? Po pierwsze, przenosi ćwiczenie Start Stop Continue na wyższy poziom dzięki Tablica ClickUp ! 💪

To retrospektywa na poziomie zaawansowanym szablon zawiera interaktywną tablicę z ustrukturyzowanymi kolumnami do wizualizacji perspektyw i wypełnienia luki między luźnymi informacjami zwrotnymi a możliwymi do wykonania planami. Jest to koło ratunkowe dla zdalnych zespołów zmagających się z spotkania retrospektywne ułatwiając dyskusje na temat postępów i wyników różnych inicjatyw.

Korzystanie z szablonu do zbiorowej refleksji jest dość proste. Wystarczy zaangażować wszystkich członków zespołu i wypełnić sekcje Start, Stop i Continue, prowadząc dyskusje w czasie rzeczywistym.

Standardowy pasek narzędzi Whiteboard umożliwia zespołowi korzystanie z obrazów, linków do stron internetowych i Dokumenty ClickUp aby dodać więcej kontekstu do opinii. Wspólne doświadczenia i punkty widzenia tworzą wizualne podsumowanie tego, co działa, a co wymaga zmiany.

Menedżerowie i liderzy korzystają z tego szablonu, ponieważ umożliwia on przeciąganie i upuszczanie w celu rysowania połączeń, wskazywania luk lub proponowania rozwiązań. Mogą również przydzielać zadania pracownikom i przekształcać te rozwiązania w możliwe do śledzenia działania następcze! 🧐

3. Szablon opinii pracowników ClickUp

Dowiedz się, co pracownicy myślą o zarządzaniu, kulturze korporacyjnej, wynagrodzeniach, dodatkach i środowisku pracy dzięki szablonowi opinii pracowników ClickUp Szablon opinii pracowników ClickUp został zaprojektowany z myślą o całych organizacjach, a nie konkretnych procesach. Tworzy bezpieczną przestrzeń dla zespołu do dzielenia się swoimi przemyśleniami, oferując kluczowe spostrzeżenia na temat każdego obszaru, który może wymagać dopracowania. 💎

Zawiera 16 niestandardowych pól do zbierania opinii w formie ocen. Pola takie jak Użycie zespołu, Połączenie, Szczęście pracowników i Jasność ról mogą odkryć problemy, które zwykle pozostają niezauważone. 🪰

Z perspektywy stop-start-continue, szablon daje szerszy wgląd w ogólny obszar roboczy, ostatecznie pomagając zawęzić problemy do konkretnych działów. Na przykład, jeśli zbierasz wyjątkowo niskie oceny z działu łańcucha dostaw, uruchom bardziej ukierunkowany cykl informacji zwrotnych, aby sprawdzić, czy problem jest słaby priorytetyzacja projektów , silosy lub coś innego.

Wszystkie działy są oznaczone kolorami, więc nawigacja po ocenach jest łatwa. Szablon oferuje te cztery widoki, aby łatwo przełączać się między perspektywami:

Wszyscy respondenci Odpowiedzi Ankieta dotycząca opinii pracowników Zacznij tutaj!

Dodaj filtry do dowolnej kolumny lub punktu oceny, aby usprawnić wyniki.

4. Szablon formularza opinii klienta ClickUp

Zbieraj i ulepszaj opinie klientów za pomocą naszego konfigurowalnego szablonu formularza opinii, aby uporządkować opinie w jednym miejscu i uzyskać lepsze spostrzeżenia

Chcesz zbierać zewnętrzne opinie od klientów i interesariuszy? Poznaj szablon Szablon formularza opinii klienta ClickUp !

Szablon umożliwia uzyskanie cennego wglądu w postrzeganie Twoich projektów, produktów i usług. W zależności od specyfiki przepływu pracy możesz utworzyć formularz tak szczegółowy, jak to tylko możliwe do oceń swoje mikroprocesy i ich wpływ na zadowolenie klientów, a co za tym idzie, na przychody. 💸

Oprócz zwykłego formatu oceny od jednej do pięciu gwiazdek, szablon zawiera różne pola, takie jak Reason for Score, Customer Tier i Suggestions for Improvement. Użyj zebranych informacji, aby ulepszyć analizę start-stop-continue przed następnym cyklem produkcyjnym lub rozwojowym. ♻️

Pomimo szerokich możliwości dostosowywania, korzystanie z szablonu jest dziecinnie proste - nawet dla początkujących menedżerów i specjalistów Menedżerów CRM do zarządzania, mierzenia lub uzyskiwania wglądu w wydajność swojego zespołu. Oferuje sześć różnych typów widoków do przełączania się między perspektywami.

Na przykład, widok Provider Rating daje wgląd w pracę personelu obsługującego klientów, podczas gdy widok Overall Recommendation może wskazać procesy, które należy utrzymać.

5. Szablon retrospektywny ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Retrospectives Template, aby tworzyć skuteczne dokumenty uzupełniające Zwinne zespoły nieustannie mierzą się z oceną zakończonych sprintów i planowaniem ulepszonych przepływów pracy w projekcie. Ale z Szablon retrospektywny ClickUp jako pomocnik, refleksje po projekcie staną się zabawnym spacerem po parku z członkami zespołu! 🏞️

Szablon sprawia, że retrospektywy sprintu produktywne i angażujące dzięki takim funkcjom jak

Przygotowane przeglądy: Aby uchwycić najważniejsze informacje zwrotne zespołu bez dygresji

Aby uchwycić najważniejsze informacje zwrotne zespołu bez dygresji Dedykowana przestrzeń: Aby ułatwić otwarte dyskusje na temat tego, co należy rozpocząć, zatrzymać i kontynuować. Dodaj statystyki projektu, reakcje na komentarze i otwarte pytania, aby uzyskać kontekstowe informacje zwrotne

Aby ułatwić otwarte dyskusje na temat tego, co należy rozpocząć, zatrzymać i kontynuować. Dodaj statystyki projektu, reakcje na komentarze i otwarte pytania, aby uzyskać kontekstowe informacje zwrotne Pomysły do działania: Aby zidentyfikować wzorce lub wyciągnąć wnioski ze spotkania i przekształcić je w dalsze zadania,ClickUp Automation możliwości inawet Przypomnienia Możesz zaprosić wszystkich do dyskusji lub zachować ją tylko dla odpowiednich członków zoptymalizować cele swojego zespołu . Szablon robi jednak więcej niż tylko sprawia, że głos wszystkich jest słyszalny. 📢

Użyj opcji niestandardowych statusów, pól i widoków, aby zwizualizować postępy poczynione przez różne osoby etapy retrospektywy . Graj z listą, Oś czasu, Gantt , Obciążenie pracą i Układ kalendarza do monitorowania postępów projektów.

Jeśli zarządzasz wieloma sprintami jednocześnie, zalecamy skonfigurowanie niestandardowych powiadomień, aby skutecznie je śledzić. 🔎

6. Szablon planu działania ankiety pracowniczej ClickUp

Miej oko na procesy operacyjne swojego zespołu i rozliczaj pracowników z ich postępów

Jeśli chcesz przejść do trybu detektywistycznego z ćwiczeniem start-stop-continue, zaufaj Szablon planu działania ankiety pracowniczej ClickUp aby być Watsonem dla Twojego Sherlocka! 🕵️

Z jego model 4M i 1E szablon jest kompasem w podróży do zaangażowania pracowników i odpowiedzialność, szczególnie w przypadku zespołów produkcyjnych. 🧭

Istotą tego szablonu jest identyfikacja krytycznych kwestii należących do kategorii 4M/1E:

Człowiek: Dotyczy kwestii takich jak niepotrzebne koszty nadgodzin lub czas bezczynności Metoda: Rozpoznaje wady w istniejących procesach, instrukcjach, specyfikacjach i przewodnikach Maszyna: Wskazuje, w jaki sposób można skalibrować istniejący sprzęt w celu optymalizacji produkcji Materiał: Wykrywa luki w procesie zamawiania i przechowywania materiałów Środowisko: Ujawnia kwestie środowiskowe, takie jak wilgotność i krótki czas przerwy, które zmniejszają produktywność

Szablon służy również jako formularz ankiety dla każdego członka zespołu manualnego i operacyjnego.

Weźmy na przykład firmę produkującą sok jabłkowy. Pytania mogą dotyczyć tego, w jaki sposób dodanie maszyny do sortowania owoców może obniżyć koszty pracy (inicjatywa Start) lub czy należy zmniejszyć ilość zamawianych produktów, aby zapobiec ich psuciu się (inicjatywa Stop). Całkiem owocne, powiedzielibyśmy! 🍎

Celem szablonu jest pomoc w tworzeniu planów działania dla realokacji zasobów i wdrażanie zmian. Możesz dodać terminy i obarczyć jednego lub więcej pracowników odpowiedzialnością za konkretne rozwiązania.

7. Szablon wyciągniętych wniosków ClickUp

Zamień każdą wygraną lub przegraną w lekcję dla swojego zespołu dzięki szablonowi ClickUp Lessons Learned Template

Uczenie się lekcji biznesowych w trudny sposób jest jak z ubiegłego wieku. Szablon wyciągniętych wniosków ClickUp pozwala zespołowi wykorzystać wcześniejsze doświadczenia i podejmować bardziej świadome decyzje. 🫂

Wskaż, co zadziałało, a co nie podczas każdego z nich faza projektu od planowania wstępnego do zamknięcia. Przenieś działania przez cztery statusy - przegląd, wymaga działania, przegląd i do przeglądu - i sklasyfikuj informacje zwrotne jako pozytywne lub negatywne, aby upewnić się, że żadna kluczowa lekcja nie umknie uwadze.

To szablon skoncentrowany na wyciąganiu wniosków na przyszłość pomoc podsumowanie nieudanych akcji aby zapobiec powtarzaniu tych samych błędów przez nowych członków zespołu. Eliminuje to również zbędne przechwytywanie tych samych informacji zwrotnych w kółko. ❤️‍🩹

Szablon oferuje pięć unikalnych widoków, które dodają głębi i różnorodności procesowi oceny. Na przykład Lessons Learned View może być doskonałym punktem odniesienia przed rozpoczęciem podobnego projektu. Widok Let's Improve Our Projects! jest całkowitym przełomem dla projektów, które utknęły w martwym punkcie z powodu wewnętrznej nieefektywności. 🌧️

8. Szablon przeglądu heurystycznego ClickUp

Zdefiniuj obszary do dyskusji UX dla swoich aplikacji i stron internetowych za pomocą szablonu ClickUp Heuristic Review Template

Jesteś nowy w heurystycznej ocenie produktów lub usług z interfejsami cyfrowymi? To nic trudnego Szablon oceny heurystycznej ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi recenzentów dostarczanie systematycznych informacji zwrotnych na temat testowanego użytkownika użyteczność i przyjazność dla użytkownika . Zebrane dane wejściowe pomagają zespołom projektowym i programistycznym przerobić aplikację lub stronę internetową w celu zapewnienia optymalnego komfortu użytkowania. 📱

Ten szablon jest przyjazny dla początkujących, ale smacznie szczegółowy, aby ułatwić analizę start-stop-continue. Domyślnie dostępnych jest pięć sekcji dla następujących aspektów projektu:

Widoczność stanu systemu Dopasowanie między systemem a światem rzeczywistym Kontrola i swoboda użytkownika Spójność i swoboda Zapobieganie błędom

Każdy członek zespołu ds. informacji zwrotnej otrzymuje jedną karteczkę samoprzylepną, aby dodać swoje oceny i określić wagę odkrytych błędów i usterek . Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy przypisywać więcej niż pięciu ewaluatorów do jednego interfejsu. Ponieważ zbyt wielu kucharzy może zepsuć rosół! 🧑‍🍳

Pomimo tego, że jest to szablon skoncentrowany na projektowaniu, jego konfigurowalność umożliwia dostosowanie go do różnych przypadków użycia. Jeśli wrócisz do szablonu w przyszłości, skorzystaj z konspektu Heuristic Review, aby uzyskać przegląd oryginalnych dialogów projektowych.

9. Szablon Microsoft Word Start Stop Continue autorstwa CFO Perspective

Arkusz roboczy Start-Stop-Continue firmy CFO Perspective został zaprojektowany w celu usprawnienia proces planowania strategicznego dla firm Szablon Microsoft Word Start Stop Continue Template by CFO Perspective dodaje unikalny, trójwymiarowy kąt do procesu informacji zwrotnej. To, co wyróżnia ten szablon, to sprytny podział kolumn przeglądu w celu uchwycenia informacji zwrotnych od trzech kluczowych kategorii interesariuszy:

Ty Klienci Pracownicy

Łatwo sobie wyobrazić, jak ten szablon może być przydatny w każdym scenariuszu biznesowym. Załóżmy, że tworzysz przykładową recenzję dla firmy obuwniczej. Chcesz obniżyć koszty surowców, duża część twoich klientów chce, abyś przestał sprzedawać produkty ze skóry zwierzęcej, a twoi pracownicy chcą mieć więcej talentów projektowych w zespole. Potencjalnym wspólnym rozwiązaniem może być stopniowe wycofywanie skórzanych butów i inwestowanie w projektowanie butów ze sztucznej skóry. 👢

Jest to łatwy w użyciu szablon do oceny konkretnych kwestii na jednej kartce papieru. Jeśli obsługujesz złożone przepływy pracy ze słabo połączonymi komponentami, szablon może nie być najlepszym wyborem.

10. Szablon PPT Start Stop Continue autorstwa SlideTeam

Trzyetapowy proces szablonu sprawia, że jest on doskonałym narzędziem do prezentacji dla szerokiego grona odbiorców

Martwisz się o przekazanie swojemu zespołowi analizy start-stop-continue? SlideTeam's PPT Start Stop Continue Template może pomóc w stworzeniu żywych, wciągających prezentacji, a wszystko to w łatwym w nawigacji formacie Powerpoint. 🤩

Ten nieskomplikowany szablon nie jest narzędziem do zbierania opinii, ale nie zawiedzie Cię, jeśli chodzi o prezentacje. Domyślnie pierwszy slajd zawiera trzy najważniejsze sekcje w stosach oznaczonych kolorami, które natychmiast przyciągają uwagę odbiorców.

Kilka następnych slajdów można dostosować za pomocą wzorów, kształtów i wykresów, aby dotrzeć do różnych odbiorców. Masz dostęp do tysięcy edytowalnych ikon dla praktycznie każdego tematu. Jeśli chcesz stworzyć prezentację bardziej przyjazną dla marki, dodaj ikony z repozytorium swojej firmy!

Szablon jest kompatybilny z Google Slides i można go również pobrać w formacie panoramicznym.

Snappy Snapshot!

Oto przegląd każdego szablonu, który dziś zbadaliśmy:

Pokonaj nadmierne myślenie dzięki szablonom Start Stop Continue

W świecie biznesu nie ma miejsca na nadmierne myślenie. Bez względu na wyboje na drodze, nie możesz pozwolić sobie na marnowanie czasu na powracanie do przestarzałych procesów i zajmowanie się tymi samymi błędami.

Skorzystaj z naszej kolekcji najlepszych szablonów Stop Start Continue, aby korzystać z każdego cyklu prób i błędów. Będziesz w stanie opracować jasne cele i celowe plany działania, które pomogą członkom twojego zespołu maszerować naprzód z pewnością siebie!