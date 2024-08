Jak wykorzystać ćwiczenia Start-Stop-Continue do usprawnienia procesów?

Kiedy wiele umysłów podchodzi do jednego problemu, otrzymujemy rozwiązania, które działają.

W zapracowanej organizacji zajmującej się wieloma problemami, pomyśl o tym, jak potężne byłoby, gdyby wszyscy pracowali razem nad znalezieniem rozwiązań.

Spośród wielu podejść, tym, które działa dobrze, jest ćwiczenie Start-Stop-Continue. Dlaczego jest ono ważne?

Cóż, są trzy powody - musisz zacząć stosować innowacyjne podejście, przestać marnować zasoby na nieefektywne procesy i kontynuować powodzenie praktyk, aby osiągnąć cele organizacyjne.

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z planowaniem, innowacjami, wydajnością operacyjną, zaangażowaniem pracowników czy reagowaniem kryzysowym, odpowiedź leży w burzy mózgów i odpowiedzi na te trzy pytania.

Wydaje się dość proste? Cóż, to trochę więcej niż to, a my zajmiemy się szczegółami dotyczącymi znaczenia, elementów, korzyści i właściwych sposobów wdrażania struktury Start-Stop-Continue.

Czym jest framework Start-Stop-Continue?

Struktura Start-Stop-Continue (SSC) jest prostym, ale skutecznym narzędziem wykorzystywanym na różnych polach, takich jak Business, rozwój osobisty, zarządzanie projektami i ćwiczenia budowania zespołu. Został zaprojektowany, aby pomóc osobom lub teamom zastanowić się nad ich działaniami, zachowaniami, procesami lub strategiami poprzez podzielenie ich na trzy główne obszary: rzeczy do zrobienia, rzeczy do zaprzestania i rzeczy do kontynuowania.

Zbieranie informacji zwrotnych to nie tylko formalność - to sposób na pokazanie pracownikom, że cenisz ich opinie i pomysły. Jednak najlepsze wyniki można uzyskać, gdy jest to wysiłek grupowy. W tym właśnie pomaga struktura Start-Stop-Continue. Teams spotyka się, aby każdy mógł wnieść swój wkład w trzy aspekty:

**Po pierwsze, co powinieneś zacząć robić? Zidentyfikuj działania, które idealnie pasują do twoich celów. Ustawia to scenę dla proaktywnych inicjatyw, które przyczyniają się do ogólnego powodzenia **Następnie, co należy zatrzymać? Wstrzymaj działania, które nie przynoszą już wartości. Ta strategiczna decyzja uwalnia przestrzeń dla działań, które naprawdę mają znaczenie **Zidentyfikuj te działania, które po cichu wygrywają nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Chodzi o rozpoznanie i wzmocnienie tego, co już działa

Stwórz dobrze prosperującą i szczęśliwszą siłę roboczą dzięki tym trzem zasadom. Jest to wspólny język, ułatwiający liderom i członkom zespołu analizę i poprawę wyników.

Elementy szablonu Retrospektywy Start-Stop-Continue

Teraz, gdy powiedzieliśmy ci, dlaczego powinieneś zacząć, zatrzymać i kontynuować, uczyńmy te elementy bardziej prostymi:

START

Rozpocznij od zidentyfikowania nowych inicjatyw, praktyk lub procesów, które powinieneś wprowadzić, aby zwiększyć wydajność lub sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Obejmuje to zarówno aspekty techniczne, jak i behawioralne.

Na przykład, oddelegowanie pracy mogłoby być lepsze w Twojej organizacji. Występuje wiele nieporozumień, a terminy są często niedotrzymywane. To sygnał, by wprowadzić oprogramowanie do zarządzania projektami usprawniające komunikację i śledzenie zadań. Załóżmy, że wielu członków zespołu pracuje nad różnymi aspektami projektu. Zadania ClickUp pomagają stworzyć scentralizowaną przestrzeń projektu, w której jasno definiujesz każde zadanie, przypisujesz je do odpowiedzialnych członków i wyznaczasz termin. Takie podejście okazuje się szczególnie pomocne przy zarządzaniu ważniejszymi projektami, takimi jak wydarzenia firmowe, gdzie oddelegowanie jest kluczowe.

Efektywność w najlepszym wydaniu dzięki zadaniom ClickUp - zobacz swoje zadania jak chcesz i przesuwaj je, aby je uporządkować

Rozważmy poniższy przykład, w którym przypisujesz zadania do odpowiednich członków i kategoryzujesz problemy na podstawie ich statusu - te, które są obecnie w trakcie przeglądu, te, które są w trakcie realizacji oraz zadania, które są zakończone i gotowe do uruchomienia.

Na froncie behawioralnym, rozpocznij regularne ćwiczenia budowania zespołu, które pomogą zorganizować współpracującą siłę roboczą o podwyższonym morale.

STOP

Następnie należy wyeliminować działania lub procesy uznane za nieefektywne, zbędne lub utrudniające postęp. Pozwala to Teams na pozbycie się elementów, które mogą ich powstrzymywać.

Na przykład, cały zespół wykonuje czasochłonny proces ręcznego generowania raportów. Kluczem jest tutaj całkowite zaprzestanie tego procesu i przejście na zautomatyzowany system. Jednak nie tylko generowanie raportów wymaga automatyzacji.

Usprawnienie każdego rutynowego zadania w firmie, które pochłania wiele godzin, ma kluczowe znaczenie. Na przykład, ręczne dostosowywanie statusów projektów, przypisywanie zadań lub stosowanie etykiet staje się uciążliwe, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużym zespołem. Automatyzacja ClickUp pomaga w automatyzacji tych zadań i płynnie integruje się z niezbędnymi narzędziami, takimi jak Dropbox i Slack. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać działania/zadania, które chcesz zautomatyzować.

Zadania ClickUp Automations pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań, dzięki czemu nie trzeba stale pilnować ich zakładek

Aby zapewnić, że Twoje ręczne obciążenie pracą stanie się minimalne, mamy ponad 100 automatyzacji na Twój ratunek. Założymy się, że już nigdy nie wrócisz do marnowania godzin na rutynowe zadania!

KONTYNUUJ

Na tym kroku struktury Start-Stop-Continue potwierdzasz i wzmacniasz powodzenie i skuteczność praktyk, aby ułatwić proces. Chodzi o utrzymanie działań, które pozytywnie przyczyniają się do realizacji celów i wyników organizacji.

Na przykład, konkretny kanał komunikacji znacząco przyczynił się do informowania wszystkich członków zespołu. Zapewnia on widoczność projektów w czasie rzeczywistym i utrzymuje wszystkich w pętli. Nawet nowi pracownicy uważają go za niezwykle łatwy w użyciu.

Można aktualizować statusy zadań, udostępniać ważne pliki i przekazywać szczegółowe komentarze. W ten sposób każdy jest informowany o aktualnym stanie zadań, kamieniach milowych i przeszkodach.

Należy nadal z niego korzystać, ponieważ zapewnia taką przejrzystość i współpracę. Podobnie, jeśli konkretne metodologie zarządzania procesami konsekwentnie dawały wyniki, można zastosować je w przyszłych projektach.

Korzyści z używania retrospektyw Start-Stop-Continue

Regularne przeprowadzanie ocen Start-Stop-Continue pozwala zespołowi pozostać zwinnym i reagować na ewoluujące zmiany wymagania projektu i zmiany w branży.

Spójność jest tu kluczem, co prowadzi do następujących korzyści:

Korzyść #1: Wyodrębnienie przydatnych danych

Co jest lepsze niż suche, nudne i zbędne informacje zwrotne?

**Praktyczna informacja zwrotna, która usprawnia podstawowe procesy

Rozważmy scenariusz, w którym firma zmaga się z dużą rotacją nowych pracowników. W takiej sytuacji, z kim lepiej skonsultować się niż z pracownikami, którzy zdecydowali się pozostać?

Załóżmy, że sugerują oni ulepszenie podręcznika onboardingu za pomocą serii wideo. Albo zalecają zastąpienie nagrywanych sesji programami mentorskimi i ustawienie odpowiedniego celów komunikacyjnych .

Wdrażasz te zmiany i zauważasz, że włączanie pracowników w kulturę firmy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. A jeśli zbieranie informacji zwrotnych jest dla ciebie często kłopotliwe, rozważ skorzystanie z usługi szablon informacji zwrotnej jak pokazano poniżej.

Użyj widoku Tablica w sekcji formularz opinii szablon do porządkowania elementów i łatwego przenoszenia kart między scenami oceny

Oceń swój obecny proces onboardingu i przekaż sugestie dotyczące ulepszeń za pomocą tego szablonu. Ułatwia to zachowanie opinii w nienaruszonym stanie i wykorzystanie ich do innych celów.

Po zebraniu i zapisaniu informacji zwrotnych, przystąp do zrobienia rzeczy, które pomogą ci osiągnąć twoje cele, odrzuć zachowania i działania, które nie pomagają, i kontynuuj robienie rzeczy, które przybliżą cię do twoich celów.

W ten sposób osiągasz natychmiastowe cele i kultywujesz sposób myślenia, w którym Teams konsekwentnie udoskonalają swoje podejście.

Korzyść #2: Identyfikacja i praca nad obszarami wymagającymi poprawy

Regularne oceny Start-Stop-Continue wyposażają zespół w ostry obiektyw do identyfikacji konkretnych obszarów wymagających poprawy w ramach procesów.

Dla przykładu, rozważmy scenariusz, w którym twój zespół polega w dużej mierze na komunikacji e-mail. Z perspektywy lidera może to być postrzegane jako skuteczny sposób rozpowszechniania informacji.

Jednak w ramach oceny Start-Stop-Continue członek zespołu może wyrazić obawy dotyczące opóźnień i potencjalnych nieporozumień spowodowanych korzystaniem z e-maili, zwłaszcza w pilnych sprawach. Oto, jak członek zespołu może wskazać tę lukę, korzystając z ram Start-Stop-Continue:

Zacznij korzystać z platformy współpracy, która oferuje częste aktualizacje

Informacja zwrotna: _"Zauważyłem, że ważne aktualizacje i pilne wiadomości często giną w wątkach e-maili. Korzystanie z platformy do współpracy, takiej jak ClickUp, Slack lub Microsoft Teams, byłoby bardziej efektywne. Narzędzia te zapewniają kanał w czasie rzeczywistym, w którym pilne wiadomości nie zostaną przeoczone, a zespół będzie na bieżąco informowany bez konieczności przeglądania licznych e-maili"

Przestań używać e-maili do pilnej komunikacji

Informacje zwrotne: _"E-maile nie są najlepszym medium dla pilnych spraw. Łatwo jest przeoczyć ważne wiadomości lub zgubić je w zatłoczonej skrzynce odbiorczej. Powinniśmy rozważyć zaprzestanie korzystania z e-maili do pilnej komunikacji i zachęcić zespół do korzystania z komunikatorów internetowych na platformie współpracy w sprawach ważnych czasowo."

Kontynuowanie regularnych spotkań Teams dla lepszej przejrzystości projektów

Informacja zwrotna: _"Doceniam nasze regularne spotkania zespołu; zapewniają one przestrzeń do dyskusji na temat projektów i jasności. Kontynuujmy tę praktykę, ponieważ zapewnia ona, że wszyscy są na tej samej stronie. Możemy jednak wykorzystać te spotkania do sprostania wyzwaniom związanym z komunikacją za pośrednictwem e-maili i zbadania sposobów na płynniejsze przejście na platformę współpracy"

To tylko jeden z przykładów tego, jak struktura Start-Stop-Continue pomaga zoptymalizować cykl pracy . Dzięki tym ramom można zająć się przestarzałymi lub niedostatecznie wykorzystywanymi technologiami, lukami w obsłudze klienta, strategiami rozwoju produktów itp.

Motywowanie Teams i poszczególnych osób do poprawy cyklu pracy

Model Start-Stop-Continue zachęca Teams do identyfikowania nowych praktyk lub zachowań, które usprawniają cykl pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyjęcie nowych narzędzi, wdrożenie innowacyjnych technik, czy wprowadzenie wydajne procesy takie podejście motywuje zespół do znajdowania lepszych sposobów na realizację zadań.

Projektowanie mapy Mapa myśli od zera w trybie Blank i przekształcanie węzłów w zadania w ClickUp

Przyjrzyjmy się innemu scenariuszowi, aby lepiej to zrozumieć:

_Zespół marketingowy konsekwentnie staje przed wyzwaniami związanymi z dotrzymywaniem terminów realizacji projektów i zauważa spadek skuteczności swoich kampanii w mediach społecznościowych

Korzystając z procesu Start-Stop-Continue można:

Włączyć narzędzie do mediów społecznościowych w celu poprawy planu i realizacji

Uznać, że poświęcanie nadmiernej ilości czasu na ręczną analizę danych ogranicza ich wydajność i zaprzestać tej praktyki

Wybrać zautomatyzowane narzędzie analityczne dozaoszczędzić czas i skupić się na bardziej strategicznym podejmowaniu decyzji

Uznanie powodzenia cotygodniowych sesji burzy mózgów i zobowiązanie się do kontynuowania tego wspólnego podejścia

W wyniku tych zmian członkowie zespołu czują się zmotywowani do rozpoczęcia pracy. Nowe narzędzie do planowania mediów społecznościowych, które zdecydowali się wdrożyć, ułatwia im obciążenie pracą i jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży.

Jak wdrożyć strukturę Start-Stop-Continue

Aby upewnić się, że Twój zespół czerpie korzyści z wyżej wymienionych ćwiczeń Start-Stop-Continue, oto prosty proces wdrażania struktury Start-Stop-Continue.

Krok 1: Zacznij od jasnego ustawienia celów

Wdrażając model Start-Stop-Continue, potrzebujesz jasnego kierunku do identyfikacji nowych praktyk, punktów odniesienia do oceny istniejących praktyk, które musisz przerwać, oraz podstawy do wzmocnienia powodzenia praktyk.

Pomaga w tym ustawienie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów (SMART).

Zamiast szerokiego celu, takiego jak zwiększenie sprzedaży, skup się na konkretnym produkcie lub usłudze. Następnie należy przejść do kwantyfikacji tych celów w celu ich precyzyjnej oceny. Podczas tego procesu zaangażuj wszystkich kluczowych interesariuszy, takich jak przedstawiciele handlowi i zespoły marketingowe.

Na przykład, oto jak może wyglądać dobrze zdefiniowany cel:

Zidentyfikuj działania, które należy rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować w naszej strategii marketingu cyfrowego, aby osiągnąć 25% wzrost sprzedaży dla produktu X do końca tego kwartału

Ustawienie konkretnych cele zespołu aby pomóc teamom w ciągłym doskonaleniu się w ich osiąganiu. A jeśli śledzenie celów jest czymś, z czym często boryka się twój team, to opcja ClickUp Cele funkcja pomaga.

Korzystaj z wymiernych kamieni milowych w ClickUp Goals, aby śledzić postępy w realizacji różnych celów obejmujących liczby, finanse, wyniki binarne i cele zorientowane na zadania w różnych zespołach

Po zidentyfikowaniu obszarów do poprawy (Start), działań, które należy przerwać (Stop) i praktyk, które należy kontynuować (Continue), ClickUp Goals pozwala przełożyć te spostrzeżenia na konkretne cele zespołu.

Na przykład, jeśli "poprawa kanałów komunikacji" została zidentyfikowana jako inicjatywa początkowa, ustaw cel w ClickUp, aby zwiększyć efektywność komunikacji w zespole.

Pozwala to również na wizualizację i śledzenie wielu celów w jednym pulpicie. Kontroluj wszystkie kluczowe cele dzięki mierzalnym celom i zautomatyzowanemu śledzeniu postępów.

Krok 2: Wybór szablonu Start-Stop-Continue

Teraz, gdy ustawiłeś już konkretne cele, nadszedł czas, aby zebrać informacje zwrotne od swojego zespołu.

Chociaż możesz żonglować arkuszami Excel i dokumentami Word, sugerujemy zapoznanie się z niektórymi z nich najlepsze szablony Start-Stop-Continue do kategoryzowania, analizowania i przydzielania zadań. Nie zapominajmy też o wizualnej reprezentacji, która ułatwia przekazywanie informacji zwrotnych i zrozumienie każdego obszaru.

Wykres Start-Stop-Continue pomaga Teams odpowiednio ustalić priorytety ich pracy

Ale najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni szablon Start-Stop-Continue, koncentrując się na następujących kwestiach:

Wyczyszczone przedstawienie za pomocą wierszy, kategorii i elementów takich jak notatki samoprzylepne

Projekt przyjazny dla początkujących, aby zapewnić, że zespół łatwo dostosuje się do modelu informacji zwrotnej

Możliwość dostosowania do różnych scenariuszy biznesowych, od eliminacji wąskich gardeł po poprawę komunikacji i wdrażanie nowych pracowników

Intuicyjny design, który ułatwia dane powstania planów działania i przydzielania zadań

Możliwość przekształcania zebranych danych w cenne zasoby, takie jak poradniki

Chociaż można znaleźć wiele opcji, które spełniają jeden lub drugi obszar, Szablon Start-Stop-Continue firmy ClickUp obejmuje wszystko, co zostało wzmiankowane powyżej, a nawet więcej!

Wystarczy jeden rzut oka na całą tablicę, aby uzyskać wgląd w to, co jest korzystne, a co nie. Ten szablon wykracza poza podstawy, zapewniając kompleksowy widok podstawowych działań zespołu za pomocą cennych danych.

Weźmy scenariusz, w którym planujesz ulepszyć swoją strategię tworzenia zawartości i marketingu. Korzystając z szablonu, zidentyfikuj i wzmiankuj następujące elementy:

Zacznij badać dane powstania wideo: W odpowiedzi na rosnący trend konsumpcji wideo, zacznij wdrażać zawartość wideo do swojej strategii. Ta sugestia prowadzi do tego, że ktoś pomyśli o kołowrotku akcji lub pomyśle na krótką zawartość wideo. Zanim się obejrzysz, będziesz mieć wiele notatek z kreatywnymi pomysłami

W odpowiedzi na rosnący trend konsumpcji wideo, zacznij wdrażać zawartość wideo do swojej strategii. Ta sugestia prowadzi do tego, że ktoś pomyśli o kołowrotku akcji lub pomyśle na krótką zawartość wideo. Zanim się obejrzysz, będziesz mieć wiele notatek z kreatywnymi pomysłami Zaprzestanie używania określonego słowa kluczowego : Jeśli zauważysz, że określone słowo kluczowe nie rezonuje już z twoimi celami lub nie osiąga dobrych wyników w wynikach wyszukiwania, być może nadszedł czas, aby przestać je podkreślać. W tym samym czasie pojawią się inne frazy lub słowa kluczowe, które nie przyciągają uwagi. Gdy uczynimy z tego ćwiczenie zespołowe, szybciej uzyskamy wszystkie te wyniki.

: Jeśli zauważysz, że określone słowo kluczowe nie rezonuje już z twoimi celami lub nie osiąga dobrych wyników w wynikach wyszukiwania, być może nadszedł czas, aby przestać je podkreślać. W tym samym czasie pojawią się inne frazy lub słowa kluczowe, które nie przyciągają uwagi. Gdy uczynimy z tego ćwiczenie zespołowe, szybciej uzyskamy wszystkie te wyniki. Kontynuuj wykorzystywanie angażujących postów na blogu: Jeśli twój zespół konsekwentnie tworzy zawartość bloga, która otrzymuje pozytywne opinie, kontynuowanie tej powodzenia strategii jest niezbędne. Członkowie teamu mogą również zasugerować tematy, które wzbudzają stałe zaangażowanie. Dzięki temu wiesz, co jeszcze należy stworzyć i opublikować

Jak widzimy powyżej, szablon nie tylko dostarcza pomysłów, ale także daje przestrzeń do myślenia i rozwijania pomysłów innych osób.

Krok 3: Przeprowadzenie sesji burzy mózgów w celu wypełnienia szablonu

Szablon Start-Stop-Continue to coś więcej niż tylko ankieta przeprowadzona w celu zebrania informacji zwrotnych. Chodzi o to, aby zebrać informacje z kolektywnej dyskusji i poprawić wydajność zespołu

W tym celu pomocne jest przeprowadzenie sesji burzy mózgów, podczas której różne zespoły przedstawiają swój punkt widzenia, aby dojść do wspólnych wniosków.

Na przykład, niektórzy doświadczeni członkowie zespołu mogą być zadowoleni z zawartości istniejących narzędzi, czy to do zarządzania projektami , analizy danych lub innych zadań. Jednak inni członkowie zespołu, zwłaszcza nowi pracownicy, mogą mieć trudności z efektywnym wykorzystaniem tych narzędzi.

Co zrobić, jeśli te obawy nie są bezpośrednio zgłaszane? Zamiast po cichu opuszczać organizację, należy zachęcać pracowników do wyrażania swoich opinii. Zbieranie informacji zwrotnych pomaga w poszukiwaniu lepszych alternatyw lub wdrażaniu szkoleń upraszczających zadania.

Chociaż sale spotkań i Google Meets są odpowiednie do zbierania opinii, posiadanie narzędzia, które wizualnie komunikuje, koordynuje i łączy zespoły wirtualne i biurowe, ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy scenariusz pracy zdalnej stale się rozwija. Tablica ClickUp oferuje idealną kanwę dla płynnego działania w czasie rzeczywistym współpraca przy projektach i dyskusje na temat pomysłów.

Załóżmy, że Twój zespół pracuje nad zaprojektowaniem nowej kampanii marketingowej. Wykorzystaj tę przestrzeń do zbierania pomysłów i wizualizacji strategii kampanii. Spodoba ci się sposób, w jaki różni członkowie Teams mogą szkicować koncepcje, dodawać notatki ze swoimi przemyśleniami i wspólnie rozwijać swoje pomysły.

Rysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Tablicy, aby utworzyć schemat blokowy w ClickUp

Jeśli więc Twoi najlepsi eksperci ds. marketingu znajdują się w połowie świata, nie musisz się martwić. Szybko zbieraj i wdrażaj najlepsze pomysły za pomocą odpowiednich narzędzi.

Krok 4: Plan działania po analizie informacji zwrotnych

Teraz, gdy masz już kluczowe punkty, nadszedł czas, aby stworzyć praktyczny plan działania plan działania aby odnieść się do tych informacji zwrotnych. Do zrobienia tego skutecznie, jasno zdefiniujmy te krytyczne punkty z sesji burzy mózgów - wyzwania, możliwości lub trendy.

Oto kilka przykładów, aby lepiej to zrozumieć:

Start

Informacja zwrotna: Członkowie Twojego teamu chcą inicjować regularne sesje burzy mózgów, aby usprawnić współpracę.

Plan działania: Zaplanuj cotygodniowe spotkania burzy mózgów, aby zachęcić do udostępniania pomysłów i współpracy. Aby upewnić się, że twój zespół przedstawia swoje najlepsze pomysły, przygotuj narzędzie, które pozwoli im na efektywną burzę mózgów z dowolnego miejsca. Tablica ClickUp to przestrzeń, która zachęca do kreatywności. Dzięki samoprzylepnym notatkom i łącznikom każdy pomysł zyskuje przestrzeń i uwagę, której potrzebuje. Odpowiednio zaprezentowane pomysły są realizowane tak, jak powinny.

Przekształcając pomysły z burzy mózgów w wykonalne plany, wirtualna Tablica ClickUp wspiera płynną współpracę dla Twoich Teams

Ponadto, bądźmy szczerzy: jest to zabawny sposób omawiania pomysłów w porównaniu do rutynowych sesji Google Teams, w których Twój zespół uczestniczy bez przekonania. (Uwaga spoiler: kamera jest wyłączona, podobnie jak ich umysły)

Stop

Informacja zwrotna: Korzystanie z określonego narzędzie komunikacji powoduje zamieszanie i utrudnia współpracę.

Plan działania: Zaprzestanie korzystania z obecnego narzędzia komunikacji. Poszukaj platformy, która pomoże ci komunikować się w sposób przejrzysty. Etykietuj poszczególne osoby lub Teams, aby upewnić się, że przekazujesz właściwe wskazówki za pomocą funkcji takich jak @wzmianka.

Oddelegowane zadania i współpraca w czasie rzeczywistym dzięki dynamicznym funkcjom czatu ClickUp

Podczas gdy dyskusje na czacie są niesamowite, potrzebujesz wizualnej reprezentacji swojej pracy, aby upewnić się, że Twój zespół postępuje zgodnie z planem. Pulpity ClickUp zapewnia zakończony widok wszystkiego, co dzieje się w miejscu pracy.

Konfigurowalne karty pomagają również w dostarczaniu potrzebnych informacji. Kiedy postęp jest właściwie śledzony, zgadnij, co następuje - współpraca.

Z łatwością nawiguj po swoich projektach za pomocą konfigurowalnych pulpitów ClickUp - uzyskuj wgląd w czasie rzeczywistym i śledź swoje postępy

Jednak przed przejściem na inne narzędzie, jako liderzy biznesu, musicie wdrożyć okres próbny i zebrać opinie zespołu.

Kontynuuj

Informacje zwrotne: Członkowie Teams doceniają cotygodniowe aktualizacje postępów, które są obecnie stosowane.

Plan działania: Utrzymanie praktyki dostarczania cotygodniowych aktualizacji postępów. Rozważ ulepszenie formatu w oparciu o konkretne sugestie, aby aktualizacje były bardziej pouczające i angażujące.

Używać szablon raportowania tygodniowego podświetlając zadanie, dział i typ zadania. Pamiętaj, że zawsze łatwiej jest analizować, mając przed oczami wizualizacje. Oto jeden z nich:

Organizuj, ustalaj priorytety i komunikuj swoje cotygodniowe zadania za pomocą kompleksowego szablonu raportu tygodniowego ClickUp

Mając to na uwadze, oto jak będzie wyglądał Twój plan krótko-, średnio- i długoterminowy:

Działania natychmiastowe: : Zacznij planować cotygodniowe sesje burzy mózgów i informuj o zmianach w narzędziach komunikacyjnych

: Zacznij planować cotygodniowe sesje burzy mózgów i informuj o zmianach w narzędziach komunikacyjnych Działania średnioterminowe : Zebranie informacji zwrotnych na temat nowego narzędzia komunikacji po miesiącu i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Wdrożenie ulepszeń w formacie aktualizacji postępów

: Zebranie informacji zwrotnych na temat nowego narzędzia komunikacji po miesiącu i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Wdrożenie ulepszeń w formacie aktualizacji postępów Działania długoterminowe: Monitorowanie wpływu zmian w ciągu następnego kwartału, pozyskiwanie bieżących informacji zwrotnych i odpowiednie dostosowywanie strategii

Upewnij się, że stale monitorujesz postępy w realizacji swoich planów działania. Jednak samo monitorowanie nie wystarczy. A szablon wyciągniętych wniosków pomoże udokumentować i przeanalizować powodzenia i porażki projektu w każdym jego punkcie.

Usprawnij przyszłe projekty dzięki naszemu szablonowi wniosków z zarządzania projektami, aby łatwo uporządkować spostrzeżenia w celu zwiększenia wyników

Uruchom ćwiczenia Start-Stop-Continue za pomocą ClickUp

Cóż, jedna rzecz jest jasna z powyższej dyskusji - wiele jest zaangażowanych w uruchamianie ćwiczeń Start-Stop-Continue.

Musisz:

ustawić cele, przeprowadzić burzę mózgów z Teams, wypełnić szablon Start-Stop-Continue, stworzyć plany działania i śledzić postępy

Czy jeden szablon wystarczy do powodzenia tych ćwiczeń? Być może. Ale twoja praca będzie płynąć jak nigdy dotąd, jeśli wdrożysz kompleksowe rozwiązanie, takie jak ClickUp, które pomoże ci w ustawieniu celów, burzy mózgów, śledzeniu postępów i nie zapominajmy o naszym zgrabnym szablonie Start-Stop-Continue.

ClickUp Goals pomoże ci ustawić jasne cele dla ćwiczeń Start-Stop-Continue. W tym miejscu upewnisz się, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o cel i pożądane wyniki oceny Następnie pojawia się Tablica ClickUp do kreatywnej burzy mózgów nad projektem Aby pomóc Ci wszystko zgrabnie podsumować, mamy nasz szablon Start-Stop-Continue do wypełnienia szczegółów podczas ćwiczenia Wykorzystaj Tablicę podczas ćwiczenia Start-Stop-Continue, aby wizualnie przedstawić pomysły, informacje zwrotne i plany działania A na koniec śledzenie wyników - wszystko w ClickUp

Jeśli jesteś zaintrygowany i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp pomaga usprawnić procesy, skontaktuj się z naszym zespołem już dziś!