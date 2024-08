15 szablonów Free Meet the Teams w Word, Slides i ClickUp

Zbudowałeś niesamowity Teams, który utrzymuje Twoją firmę. Nadszedł czas, aby przedstawić ich nowym członkom zespołu, klientom lub potencjalnym klientom. Do zrobienia tego w odpowiedni sposób? szybki, asynchroniczny sposób ?

Łatwym sposobem dla menedżerów na poradzenie sobie z tym zadaniem jest użycie szablonu Meet the Team do prezentacji lub dokumentów, aby szybciej przedstawić wszystkich. Dowiesz się więcej o możliwościach tych szablonów i o tym, co składa się na solidny szablon wprowadzenia do zespołu. A następnie udostępnimy 15 darmowych szablonów, których można użyć do przedstawienia członków zespołu. 🤩

Co to jest szablon spotkania zespołu?

Szablon meet-the-team to konfigurowalna infografika lub schemat organizacyjny, który przedstawia kluczowych graczy w organizacji lub zespole działu. Jest on często używany jako szablon onboardingu aby przedstawić obecnych członków zespołu nowym pracownikom lub nowym osobom z innych działów.

Odpowiedni szablon umożliwia wyświetlenie tytułów stanowisk, umiejętności, doświadczenia i danych kontaktowych wszystkich osób w jednym, łatwym do przeglądania miejscu. Szablon ten służy jako ważne źródło informacji dla osób, które mogą szybko dowiedzieć się więcej o rolach pełnionych przez różnych członków zespołu, kim są i jak się z nimi skontaktować.

Te edytowalne szablony mogą być używane jako slajdy zespołu w szablonach prezentacji lub jako część pitch decków dla klientów. Infografiki zespołu można również wykorzystać w prezentacjach biznesowych, spotkania zespołu lub jako część pakiety wdrożeniowe dla nowych pracowników .

Co składa się na dobry szablon spotkania z zespołem?

Jeśli chodzi o przedstawienie zespołu, potrzebujesz wysokiej jakości szablonu. Ale co sprawia, że szablon Meet the Team jest solidny? Tworząc lub pobierając kolejne szablony wprowadzające, poszukaj dobrego szablonu Meet the Teams, który:

Będzie wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie osoby w zespole

Mieć uporządkowaną strukturę (wypunktowania, pola tekstowe tej samej wielkości itp.)

Zawierać podstawowe informacje w zwięzły sposób, który nie jest zbyt szczegółowy (nie chcesz przytłoczyć czytelnika ogromnymi blokami tekstu)

Dołącz wysokiej jakości zdjęcia w wysokiej rozdzielczości każdego członka teamu

Umieść na liście imię i nazwisko każdej osoby, tytuł stanowiska, krótki opis jej umiejętności i dane kontaktowe, takie jak e-mail lubmedia społecznościowe połączone

Możliwość dostosowania, w tym czcionek i schematów kolorów w celu dopasowania do marki

Można również wyróżnić podstawowe wartości wraz z osobowością lub odsetkami każdej osoby, jeśli jest to ważna część twojego kultura firmy .

15 szablonów Free Meet the Teams

Rozumiemy - jesteś zawalony robotą. 📚

Chociaż dokument Meet the Teams jest łatwy do stworzenia, często jest pomijany przy ustawieniu innych dokumentów zadań onboardingowych . Jednak zarezerwowanie odrobiny czasu i wysiłku na przygotowanie tego zasobu pomoże organizacji działać sprawniej i skuteczniej.

Oto 15 szablonów Meet Our Team, które możesz z łatwością wykorzystać w swoim biznesie.

1. Szablon spotkania zespołu ClickUp

Szablon spotkania zespołu ClickUp

Jeśli Twój zespół pracuje w Dokumentach, ten szablon jest dla Ciebie. Szablon Szablon spotkania Teams by ClickUp ułatwia przedstawienie nowych pracowników lub potencjalnych klientów fantastycznym członkom Teams. Jest to Dokument ClickUp szablon ze zdjęciami członków zespołu i polami tekstowymi, w których można umieścić informacje o tytułach ich stanowisk, umiejętnościach i odsetkach.

Przeciągnij i upuść różne sekcje, aby podzielić zespół na działy lub pogrupować pracowników według zespołów. Możesz przesłać swoje logo, zmienić czcionkę i stworzyć schemat kolorów do wykorzystania w markowych prezentacjach.

Szablon ten jest szczególnie przydatny do wdrażania nowych pracowników i jako część bazy danych informacji o firmie. Szablon zawiera połączone informacje kontaktowe każdego członka zespołu, w tym numery telefonów, adresy e-mail i adresy fizyczne.

2. Szablon e-mail wprowadzający do ClickUp dla zespołu

Szablon e-maila wprowadzającego do zespołu ClickUp

Chcesz, aby ludzie dowiedzieli się więcej o nowym członku Twojego zespołu? Użyj Szablon e-maila wprowadzającego do zespołu ClickUp .

Możesz użyć tego szablonu e-mail, aby przedstawić cały swój Teams nowemu klientowi lub powiadomić klientów i niestandardowych klientów, jeśli ktoś przeszedł do nowej roli. To łatwy sposób na poinformowanie klientów, że mają nowy punkt kontaktowy.

Jest również idealny do wdrażania nowych klientów i przedstawienie im zespołu, z którym będą pracować nad projektem. Jesteś już w e-mailu przez cały dzień, więc równie dobrze możesz zacząć wprowadzanie tam.

3. Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Szablon Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp to oszałamiająca opcja, aby przedstawić ludzi w swoim zespole. ✨

Jest idealny dla osób uczących się wizualnie i ułatwia włączenie schematu kolorów i typografii marki.

Funkcja szablonu umożliwia szybkie dodanie zdjęcia, informacji kontaktowych i informacji o roli członków zespołu. Nie trzeba tracić czasu na skomplikowane oprogramowanie do projektowania: wszystko jest gotowe w tym szablonie.

4. Szablon matrycy możliwości zespołu ClickUp

Szablon matrycy możliwości zespołu ClickUp

Chcesz udostępniać różne poziomy umiejętności członków Twojego Teams w różnych kategoriach? Użyj szablonu Szablon matrycy umiejętności zespołu ClickUp dla schematu organizacyjnego spotkania Teams.

Po lewej stronie szablonu znajdują się zdjęcia i imiona każdej osoby w zespole. W górnej części wykresu można podzielić kolumny na konkretne umiejętności, a następnie przypisać liczbę (zazwyczaj przy użyciu skali od 1 do 5), aby wykazać wiedzę specjalistyczną w każdym obszarze.

Ten rodzaj Meet the Wykres Teams ułatwia członkom zespołu sprawdzenie, do kogo mogą się zwrócić, gdy potrzebują odblokować zadanie lub uzyskać pomoc przy projekcie. Umożliwia również Zespół HR śledzenie rozwoju umiejętności każdego członka zespołu w czasie.

5. Szablon podręcznika pracownika ClickUp (zaawansowany)

Podręcznik pracownika ClickUp (zaawansowany) szablon

Jeśli jesteś odpowiedzialny za zatrudnienie i wdrożenie nowego członka zespołu, wiesz, że ma on wiele informacji, z którymi musi się zapoznać. Usprawnionym sposobem na wprowadzenie ich we wszystko, co muszą wiedzieć, jest użycie Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp . Pierwsza strona szablonu poświęcona jest przedstawieniu firmy i powitalnemu oświadczeniu lidera zespołu.

Na kolejnych stronach można zamieścić infografikę przedstawiającą spotkanie z zespołem, a także podstawowe wytyczne, zasady i procedury, których nowo zatrudniona osoba powinna przestrzegać. To podręcznik pracownika może służyć jako mapa drogowa, gdy dana osoba nawiguje po procesie dołączania do zespołu.

6. Szablon wdrożenia nowego pracownika ClickUp

Szablon wdrażania nowego pracownika ClickUp

Chcesz, aby Twój proces wdrażania zachwycił nowych pracowników?

Szablon Szablon wdrażania nowego pracownika w ClickUp ułatwia rozwiązywanie typowych zadań związanych z wdrażaniem nowych pracowników i śledzenie postępów. Zadania można przypisać do różnych działów: HR może zająć się ustawieniem konta e-mail i rejestracją listy płac, podczas gdy zespół IT może przyznać dostęp do różnych narzędzi.

Jednym z zadań, które można przydzielić nowemu pracownikowi, jest przegląd struktura teamu . W zadaniu umieść link do szablonu "Poznaj zespół", aby pracownicy mogli szybko sprawdzić, kto jest już na pokładzie. Nie zapomnij również dodać do szablonu zadania dla nowo zatrudnionej osoby!

7. Szablon przeglądu firmy ClickUp

Szablon przeglądu firmy ClickUp

Jeśli masz dużą firmę schemat organizacyjny pomocne jest posiadanie huba, w którym członkowie zespołu mogą zobaczyć, co dzieje się w różnych działach. Szablon przeglądu firmy ClickUp udostępnia informacje o Teams w różnych działach i segmentach biznesowych.

Użyj uproszczonej wersji tego szablonu, aby stworzyć przegląd firmy dla różnych działów, w tym marketingu cyfrowego, IT, zasobów ludzkich, sprzedaży i innych. Zamieść listę głównych projektów, nad którymi pracuje każdy z działów i zamieść informacje o każdym członku zespołu.

Możesz dołączyć slajd z przeglądem firmy do prezentacji zespołu zarządzającego lub użyć szablonu do śledzenia projektów i podzadań, które są w toku w każdym dziale. Jest to szczególnie przydatne, aby pomóc członkom Teams zrozumieć cross-functional teams .

8. Szablon Kultura firmy ClickUp

Szablon kultury firmy ClickUp

Spotkanie z zespołem to nie tylko poznanie imion i tytułów zawodowych wszystkich pracowników. To także odkrywanie marki, tożsamości i misji firmy. Użyj Szablon kultury firmy od ClickUp aby przedstawić nowym pracownikom wartości firmy wraz z nowymi twarzami, które będą widzieć na co dzień.

W sekcji "O nas" można umieścić kategorię "Poznaj zespół", zawierającą zdjęcia i podstawowe informacje o wszystkich członkach zespołu. Istnieją również sekcje, w których można rozwinąć misję i wartości firmy, a także pakiety wynagrodzeń, jeśli używasz tego jako części oferty pracy.

9. Szablon Google Slides Spotkanie Teams by SlideTeam

Przez SlideTeam

Ten slajd Google Szablon spotkania zespołu autorstwa SlideTeam to konfigurowalna infografika, której możesz użyć do przedstawienia swojego zespołu w PowerPoint Slides lub Google Slides. Możesz zmienić kolor, rozmiar i pozycję symboli zastępczych i kształtów, aby dopasować je do swojego brandingu. Możesz także edytować ikony i przesyłać obrazy dla każdej osoby. 🙌

Szablon ten doskonale nadaje się do przedstawiania nowych klientów zespołowi lub udostępniania wiedzy specjalistycznej różnych członków zespołu potencjalnym potencjalnym klientom.

10. Szablon PowerPoint Spotkanie Teams by SlideChef

Przez SlideChef

Szablon Szablon PowerPoint SlideChef infografika pozwala na kreatywność i pokazanie unikalnego stylu firmy. Od klasycznych kwadratów, prostokątów i okręgów po zabawne kształty i artystyczne układy - w tym szablonie PPT Teams każdy znajdzie coś dla siebie.

Podobnie jak inne projekty slajdów prezentacji PPT, można niestandardowo dostosować każdy aspekt, od schematu kolorów i typografii po układ i elementy, takie jak animacje i wykresy.

Aby rozpocząć, pobierz projekt, niestandardowy układ i obszary tekstu i zacznij tworzyć szablon PowerPoint dla zespołu. Slajdy można dodać do prezentacji PowerPoint lub zamieścić do nich połączony link w swojej prezentacji podręcznik Teams .

11. Microsoft Word Szablon spotkania Teams by Creately

Via Creately

Szablon Microsoft Word Meet the Team od Creately oferuje czyste, profesjonalne podejście do prezentacji zespołu. Dzięki prostemu układowi szablon ten pozwala na przejrzystą prezentację członków zespołu, ich roli, danych kontaktowych i ustawień umiejętności.

Szablon jest idealny dla użytkowników programu Word, ponieważ można go bezproblemowo wyeksportować do istniejących dokumentów Word, zapewniając w ten sposób niezbędną kompatybilność. Każdy element szablonu można łatwo edytować i niestandardowo dostosować, np. dopasowując kolory i czcionki do estetyki marki. Sprawia to, że szablon Creately jest doskonałym narzędziem do tworzenia spójnego dokumentu wprowadzającego zespół od podstaw lub zintegrowania go z istniejącym podręcznikiem firmowym!

12. Szablon wprowadzenia członków zespołu w PowerPoint od SlideModel

Via SlideModel

Szablon PowerPoint Team Member Introduction firmy SlideModel oferuje profesjonalny sposób na przedstawienie członków zespołu i ich roli w angażującym formacie. Dzięki eleganckiemu wyglądowi i przyjaznym dla użytkownika funkcjom, niestandardowe dopasowanie tego szablonu do potrzeb marki i stylu organizacji to pestka.

Ten szablon wyróżnia się schludnym i uporządkowanym układem, oferując symbole zastępcze dla zdjęć poszczególnych członków zespołu, tytuły stanowisk i krótkie opisy. Możesz nawet dodać zabawny fakt lub dwa o każdej osobie, aby wzmocnić poczucie połączenia zespołu. Łącząc profesjonalizm z osobistym charakterem, szablon ten jest idealny do wdrażania, prezentacji dla klientów lub spotkań firmowych .

13. Szablon profilu członka zespołu PowerPoint od SlideModel

Via SlideModel

Szablon profilu członka zespołu PowerPoint od SlideModel oferuje interaktywny i bardzo wizualny sposób na przedstawienie każdego członka zespołu z osobna. Ten kompleksowy szablon PowerPoint zawiera wstępnie sformatowane slajdy, na których można wyróżnić poszczególnych członków zespołu wraz z ich rolami, kwalifikacjami, unikalnymi umiejętnościami i danymi kontaktowymi.

Szablon zawiera elegancki symbol zastępczy profilu dla profesjonalnego zdjęcia i wiele sekcji tekstu, które można łatwo dostosować do stylu i kolorystyki marki. Udostępnianie zabawnych faktów o swoich pracownikach w celu promowania poczucie wspólnoty w zespole i angażować klientów lub nowych pracowników w bardziej ludzki i zrozumiały sposób.

14. Szablon slajdów PowerPoint Spotkanie Teams autorstwa SlideModel

Via SlideModel

Przedstaw kluczowych graczy w swojej organizacji w dobrym stylu dzięki szablonowi PowerPoint Meet the Team Slides autorstwa SlideModel. Żywy i dobrze zaprojektowany układ oferuje możliwość zaprezentowania zdjęcia, tytułu, umiejętności i obszarów specjalizacji każdego członka zespołu w atrakcyjny i przejrzysty sposób.

Dostosuj każdy element, w tym kolor, typografię i układ, aby wydobyć esencję swojej marki. To idealny materiał na spotkania Teams, prezentacje dla klientów lub jako kluczowa część procesu wdrażania nowych pracowników.

15. Szablon PowerPoint Employee Spotlight by SlideModel

Via SlideModel

Szablon PowerPoint Employee Spotlight od SlideModel oferuje interaktywny i angażujący sposób na wyróżnienie poszczególnych członków zespołu. Szablon ma funkcję dedykowanych slajdów do szczegółowego profilowania różnych członków, świętowania ich osiągnięć zawodowych, umiejętności, role, obowiązki i odsetki.

Układ jest konfigurowalny, co pozwala na dodanie brandingu firmy przy jednoczesnym podkreśleniu ludzkiego elementu zespołu. Szablon Spotlight tworzy inspirujące wrażenia wizualne, które są idealne do udostępniania podczas prezentacji, spotkań z pracownikami, przedstawiania klientów lub na stronie firmowym intranecie . Rozpowszechniaj informacje o ciężkiej pracy i poświęceniu swoich pracowników dzięki temu atrakcyjnemu szablonowi od SlideModel.

Wykorzystaj narzędzia do tworzenia prezentacji w swoim Teams

Niezależnie od tego, czy przedstawiasz nowego członka zespołu reszcie załogi, czy też chcesz przyciągnąć wzrok sposobem na udostępnianie swoich struktura Teams i wiedzy specjalistycznej z potencjalnymi klientami, szablon Meet the Team jest do zrobienia. ✅

ClickUp posiada szablon rozszerzenie biblioteki szablonów która może ci pomóc zarządzać zespołem i dodaj strukturę do swojej organizacji. Sprawdź różne kategorie, aby znaleźć tę, która sprawi, że Twój zespół będzie błyszczeć.