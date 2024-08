Stwórz zwycięską prezentację dla klienta: Wskazówki, triki i strategie

Prowadzenie prezentacji dla klientów może być zniechęcającym doświadczeniem.

Musisz przekonać klientów, że dobrze pasujesz do ich marki i masz najlepsze rozwiązanie ich problemu. Że twój produkt lub usługa może pomóc im osiągnąć ich cele.

Przy wielu elementach w miksie, prowadzenie angażujących i odpowiednich prezentacji staje się wyzwaniem.

Dowiedz się, jak przeprowadzić powodzenie prezentacji dla klienta, korzystając ze strategii opisanych w tym przewodniku.

Znaczenie prezentacji dla klienta

Prezentacja dla klienta ma na celu dać potencjalnym klientom dobre wyobrażenie o twojej specjalistycznej wiedzy. Pomaga im zobaczyć, jak może wyglądać współpraca z tobą i jaką wartość możesz dla nich wnieść.

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona prezentacja może pomóc w osiągnięciu sukcesu:

Opowiedzieć o swojej pracy w formacie wciągającej historii

Przedstawić potencjalnym klientom swoją wartość

Przedstawić postępy poczynione przez obecnego klienta

Podsumować projekty i przeanalizować, co poszło dobrze, a co nie Skuteczna komunikacja z klientem jest jedną z najbardziej krytycznych umiejętności dla profesjonalistów zajmujących się sprzedażą lub biznesem w dzisiejszych czasach.

5 podstawowych kroków do powodzenia prezentacji dla klienta

Tworzenie angażujących prezentacji dla klientów to ciężka praca, niezależnie od tego, czy masz zamiar przedstawić ofertę sprzedaży, czy kreatywny pokaz slajdów.

Skorzystaj z tej listy kontrolnej składającej się z pięciu kroków podczas tworzenia prezentacji i dodaj wartość do czasu spędzonego przez klienta:

Krok 1. Zbadaj i zaplanuj prezentację

Być może rozumiesz swoją pracę od podszewki, ale twój potencjalny klient musi jeszcze rozgrzać się do współpracy z tobą.

Właśnie dlatego najważniejsza część skutecznej prezentacji dla klienta zaczyna się od badań i planu.

Zobacz:

Kim są twoi docelowi odbiorcy (dla prezentacji) i jak wyglądają ich cele

Wszystko o potencjalnym kliencie, w tym jego problemy, inspiracje, odsetki i inne

Jak odpowiedzieć na największe cele, przeszkody i problemy klienta?

Ich Business, wielkość zespołu i branża (i jak twój produkt/usługi będą wspierać ich wizję)

Pytanie do zrobienia: gdzie znaleźć te dane?

Sprawdź następujące informacje:

Strona LinkedIn i strona internetowa klienta w celu uzyskania informacji na temat jego aktualnej oferty

Twoje wcześniejsze oferty w poszukiwaniu inspiracji - zwłaszcza jeśli obsługiwałeś klientów z tej samej branży

Strona klienta "O nas" i wideo online, aby lepiej zrozumieć idealny ton głosu i tematy prezentacji

Zbierz informacje o kliencie za pomocą szablonu dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp

Gdy już zdobędziesz wszystkie informacje o tym, co sprawia, że Twoi klienci są zadowoleni, pomóż im zrozumieć strukturę danych i sformatuj kluczowe punkty, które planujesz przedstawić za pomocą ClickUp AI. Wykorzystaj tego inteligentnego asystenta do wygenerowania prezentacji, która pomoże Ci szybciej osiągnąć cele potencjalnych klientów.

użyj podpowiedzi ClickUp AI, aby pisać angażujące prezentacje dla klientów w punktach

Następnie będziesz chciał wykorzystać spotkanie z klientem, aby porozmawiać o tym, dlaczego Twoja marka jest dla niego odpowiednia:

Zacznij od rozpoznania ich bolączek, pokazując im, że ich rozumiesz i budując zaufanie w tym procesie

Przejdź do zadawania pytań i sprawdź, czy mają jakieś palące problemy, które wymagają rozwiązania

Przedstaw swoją ofertę jako ostateczne rozwiązanie problemów klienta i powiąż swój produkt z jego bezpośrednimi potrzebami

Krok 2. Stwórz lejek marketingowy z prezentacji

Twoja prezentacja potrzebuje namacalnego celu końcowego, aby zapewnić skupienie i ukierunkowanie. Czy chcesz, aby klient podpisał umowę? A może chcesz, aby zarejestrował się na demo?

Tak czy inaczej, musisz jasno wiedzieć, do jakich działań chcesz ich zainspirować.

Oto kilka wskazówek, jak przekształcić prezentację w lejek marketingowy:

Zbuduj swoją narrację za pomocą atrakcyjnej historii, aby przyciągnąć uwagę odbiorców

Nie przeciążaj potencjalnego klienta tonami informacji

Upewnij się, że prezentacja jest konkretna i unikaj owijania w bawełnę

Przejmij kontrolę nad spotkaniem i spraw, by klienci skupili się na rozmowie

Zaprojektuj swój slide deck w odpowiedni sposób: Początek: Przedstaw, co jest prezentowane, dlaczego prezentujesz i czego klient powinien oczekiwać podczas współpracy Środek: Dodaj wizualizacje do swojej historii i stwórz wartość estetyczną Koniec: Poinformuj klienta o kolejnych krokach i dodaj odpowiednie wezwanie do działania



Skorzystaj z gotowych szablonów Szablon prezentacji ClickUp i niestandardowy według własnych upodobań.

Szablon prezentacji ClickUp jest świetny dla początkujących

Ten szablon umożliwia:

Łatwo organizować sekcje prezentacji, z jasną strukturą od początku do końca

Zbieranie informacji zwrotnych od kluczowych interesariuszy przed ostateczną prezentacją

Śledzenie wszystkich zadań związanych z prezentacją w jednym miejscu

Krok 3. Użyj angażującej wizualnie zawartości, aby przekazać swoją historię

Zbyt dużo tekstu na slajdach sprawia, że są one nudne i przytłaczają odbiorców.

Tak więc, podczas prezentacji, rozważ pomoce wizualne, takie jak infografiki, wykresy kołowe, wykresy słupkowe, obrazy, ręcznie rysowane ilustracje itp.

Te wizualizacje oferują takie korzyści jak:

Przyciągnięcie i utrzymanie uwagi klienta

Wizualne dopasowanie potrzeb klienta do produktu/usługi marki

Rozbijanie slajdów zawierających dużo tekstu w celu lepszego skupienia uwagi

Przekształcanie złożonych informacji w łatwe do przyswojenia dane

Użycie Tablice ClickUp jako kanwa do stworzenia wizualnej prezentacji na spotkanie i pokazania klientom swojej wartości.

Zabawa z wizualizacjami prezentacji za pomocą ClickUp Whiteboard

Krok 4. Zachęcaj do dwukierunkowej konwersacji

Niezależnie od tego, czy jest to prezentacja sprzedażowa, czy spotkanie onboardingowe, konieczne jest utrzymanie zaangażowania odbiorców. Innymi słowy, prezentacja nie może być monologiem.

Tak więc, do zrobienia prezentacji, niezbędne jest zachęcanie do dwukierunkowej interakcji.

Oto jak można to zrobić:

Unikaj small talk i zamiast tego powtarzaj, dlaczego konto klienta jest dla ciebie ważne

Zbieraj informacje zwrotne, zadając pytania takie jak:

Czy masz do nas jakieś pytania? Czy uważa Pan/Pani nasz produkt/usługę za satysfakcjonujące rozwiązanie dla Pana/Pani potrzeb? Jak możemy współpracować jako partnerzy i posunąć ten projekt do przodu?

Zmotywuj odbiorców do zadawania zapytań i zapewnij im wsparcie - niezależnie od tego, czy są one związane z zakresem, kosztami, osią czasu itp

Krok 5. Ustal wyczyszczone kolejne kroki, aby zamknąć prezentację Skuteczne zarządzanie klientem polega na ustaleniu jasnych kolejnych kroków na koniec spotkania.

Jeśli pozostawisz spotkanie otwarte, możesz nie usłyszeć odpowiedzi od swoich odbiorców.

Oto jak ustawić właściwe oczekiwania wobec klienta podczas zamknięcia prezentacji:

Nakreśl, co chcesz, aby zrobili w następnej kolejności

Bądź szczery i bezpośredni w kwestii tego, jak i kiedy będziesz wykonywać kolejne połączenia

Wyznacz klientowi określony termin i zawsze informuj go na bieżąco

Kluczowe elementy, które należy uwzględnić w prezentacji dla klienta

Popraw swoje umiejętności prezentacji dla klienta i ustaw swoją prezentację na powodzenie dzięki tym niezbędnym elementom:

1. Szczegółowy research klienta

Wykorzystaj podstawowe i wtórne metody badawcze, aby zebrać informacje o bolączkach klienta.

Uzyskaj odpowiedzi na te pytania podczas badań:

Jakie są krótko- i długoterminowe cele klienta?

Z jakimi problemami boryka się obecnie w swojej branży?

W jaki sposób klient mierzy powodzenie?

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj źródła takie jak strony internetowe firmy, raporty roczne, publikacje branżowe i platformy mediów społecznościowych, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zainwestuj w oprogramowanie do wdrażania klientów aby efektywnie organizować i prezentować swoje badania.

2. Punkty bólu klienta

Odniesienie się do bieżących wyzwań klienta świadczy o zrozumieniu jego najpilniejszych potrzeb, a w rozszerzeniu - o jego przydatności.

Do zrobienia pracy domowej na temat ostatnich działań klienta, aby zidentyfikować bieżące wyzwania, z którymi może się zmagać. Zaangażuj się również w dyskusje z kluczowymi interesariuszami, aby poznać ich opinie. Ponadto możesz użyć szablony rozpoczęcia projektu do przechwytywania informacji o klientach od samego początku.

Szablon ClickUp Project Kickoff oferuje strukturę do ustalania oczekiwań, wyjaśniania ról, oddelegowanych zadań i zrozumienia oś czasu projektu.

3. Punkty dowodu

Punkty potwierdzające potwierdzają Twoje twierdzenia i budują wiarygodność, podkreślając Twoje śledzenie i historie powodzenia. Aby je zaprezentować:

Zbierz studia przypadków, referencje i dane dotyczące wydajności, które pokazują skuteczność Twoich rozwiązań w branży

Skonstruuj swoją prezentację tak, aby strategicznie uwzględnić te punkty dowodu, podkreślając je w kluczowych momentach, aby wzmocnić wiarygodność

Użyj wizualizacji, takich jak wykresy lub diagramy, aby przedstawić swoje punkty dowodowe i uczynić je bardziej wpływowymi

4. Wezwanie do działania

Wyraźne wezwanie do działania kieruje klienta do kolejnych kroków, które powinien podjąć po prezentacji i prowadzi go do podjęcia decyzji.

Aby ułatwić im ten proces:

Wyraźnie nakreśl pożądany rezultat, niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowanie spotkania, podpisanie umowy, czy rozpoczęcie wersji próbnej

Zapewnienie klientowi wielu kanałów do podjęcia pożądanych działań i sprawienie, by były one dla niego jak najwygodniejsze

Podpowiedź i połączenie z klientem, aby wzmocnić wezwanie do działania i zapewnić dodatkowe wsparcie w razie potrzeby

5. Oczekiwana inwestycja i oś czasu

Przedstaw szczegółowy podział inwestycji wymaganych dla Twoich rozwiązań, w tym koszty, warunki płatności i potencjalny zwrot z inwestycji.

Aby uzyskać dokładne oszacowanie wymagań klienta w zakresie budżetu i osi czasu, należy zadać następujące pytania:

Jaki jest maksymalny budżet projektu?

Czy istnieją jakieś szczególne ograniczenia budżetowe, o których należy pamiętać?

Jak elastyczny jest budżet klienta? Czy są otwarci na dyskusje o korektach kosztów?

Jaki mają oś czasu do zrobienia projektu?

Co stanie się z terminem i kosztami w przypadku przekroczenia zakresu?

4 typowe błędy, których należy unikać podczas prezentacji dla klienta

Znajdź najlepsze miejsce dzięki swoim umiejętnościom prezentacji, unikając tych typowych błędów:

1. Niewłaściwe ustawienie sceny

Brak odpowiedniego kontekstu na początku prezentacji prowadzi do nieporozumień i braku zaangażowania ze strony klienta. Zarządzanie oczekiwaniami klienta i wyjaśnij, czego powinni oczekiwać odbiorcy.

Jeśli Twoi klienci czują się zdezorientowani co do celu prezentacji, nigdy nie będą w stanie w pełni zrozumieć wartości Twojej oferty.

Aby właściwie ustawić scenę, zastosuj się do tych kilku wskazówek:

Zrozum odbiorców i dostosuj swoje wprowadzenie do ich potrzeb

Wyczyszczone cele prezentacji i poinformowanie klientów, co mogą dzięki niej zyskać

Zacznij od atrakcyjnego haczyka, który przyciągnie uwagę odbiorców i nada ton reszcie prezentacji

2. Stawanie się defensywnym

Wykazywanie defensywnego języka ciała, takiego jak krzyżowanie ramion, unikanie kontaktu wzrokowego lub wyglądanie na spiętego, sygnalizuje klientom dyskomfort.

Może to natychmiast podważyć Twoją wiarygodność i relacje z nimi.

Co więcej, twoja defensywność może wyglądać bardziej jak brak pewności siebie w oczach klienta, prowadząc do załamania komunikacji i zaufania.

Aby wyostrzyć swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zwracaj uwagę na swój język ciała podczas sesji treningowych. Ćwicz również utrzymywanie otwartej postawy i nawiązywanie kontaktu wzrokowego, aby przekazać pewność siebie i otwartość

Jeśli zostanie zadane trudne pytanie, zachowaj spokój i otwartość

Zademonstruj aktywne słuchanie, kiwając głową, uśmiechając się i używając potwierdzających gestów. To pokazuje klientom, że cenisz ich wkład i jesteś zaangażowany w rozmowę

Jeśli nie jesteś czegoś pewien lub potrzebujesz wyjaśnień, zadawaj pytania grzecznie i z szacunkiem. Świadczy to o chęci zrozumienia i rozwiania wątpliwości klienta

3. Wzmianki o nieistotnych informacjach

Nieistotne szczegóły podczas prezentacji to strata czasu klienta. Jeśli nie ma wyraźnych korzyści z dodania dodatkowych informacji o usługach firmy, nie rób tego.

Na przykład, jeśli prezentacja dotyczy zarządzania kontem, nie mów o historii firmy, chyba że jest to bezpośrednio związane z powodzeniem strategii zarządzania kontem.

Zamiast tego skoncentruj się na przedstawieniu wyników na koncie jako głównym elemencie prezentacji. Pozwoli to skupić się na prezentacji i zapewni, że będziesz dostawcą cennych informacji, które bezpośrednio odnoszą się do odsetków i potrzeb klienta.

Oto kilka strategii skutecznego włączania odpowiednich danych do prezentacji:

Dodaj dane, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnych bolączek i odsetków klienta

Zidentyfikuj najważniejsze wskaźniki, które są zgodne z celami Twoich odbiorców i powiąż te wskaźniki z wpływem Twoich rozwiązań

Używaj wykresów, grafów i wizualizacji, aby prezentować dane w jasny i atrakcyjny sposób

Zapewnij kontekst prezentowanych danych - pomóż odbiorcom zrozumieć, dlaczego te liczby mają znaczenie i jak odnoszą się do ogólnej historii, którą opowiadasz

Używaj przykładów z życia wziętych i studiów przypadku, aby zilustrować, w jaki sposób twoje rozwiązania przyniosły wymierne wyniki podobnym klientom

4. Brak kierowania pętlą informacji zwrotnej

Zakończenie solidnej prezentacji to nie koniec twojej pracy. Bądź na bieżąco z potrzebami odbiorców, zaczynając od rozmowy telefonicznej.

Używaj free oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp i uzbroić swoją firmę w informacje zwrotne od klientów w czasie rzeczywistym na temat tego, co działa, a co nie. Dobry platforma zarządzania klientami może również zautomatyzować wiele z tych zadań.

Z Formularze ClickUp możesz przechwytywać odpowiedzi klientów i kierować pracę do właściwego zespołu we właściwym czasie. Dodatkowo, możesz konwertować odpowiedzi z ClickUp Forms na możliwe do śledzenia zadania, które można podłączyć bezpośrednio do cyklu pracy

przykład uzyskiwania opinii o produkcie przy użyciu logiki warunkowej w ClickUp Forms_

Czytaj więcej: Strategie zarządzania projektami klienta Pitch Perfectly With ClickUp

Jeśli chodzi o prezentację, trzymanie się podstaw ma sens. Jednakże, należy dostarczyć Big Idea w sposób, który zachwyci klientów i zdecydowanie ich przekona.

Włącz więc badania i opowiadanie historii oraz utrzymuj podejście zorientowane na klienta wyróżnić swoją prezentację .

Użyj oprogramowania do prezentacji, takiego jak ClickUp aby zapewnić doskonałe boiska!

Najczęściej zadawane pytania

1. **Jak mogę poprawić prezentację przed publicznością?

Oto kilka kluczowych wskazówek, jak przeprowadzić powodzenie prezentacji:

Poświęć czas i wysiłek na badanie i planowanie swojej prezentacji

Przekształć swoją prezentację w dobrze zdefiniowany lejek marketingowy

Wykorzystaj wizualizacje i zdjęcia, aby podkreślić USP swojego produktu lub usługi

Zamknij prezentację dwukierunkowym dialogiem i jasno określonymi kolejnymi krokami

2. **Co powinienem zawrzeć w prezentacji dla klienta?

Prezentacja dla klienta może zawierać następujące elementy:

Szczegółowe badania klienta

Punkty bólu klienta

Strategiczne punkty dowodu dla zawartości prezentacji

Odpowiednie wezwanie do działania dla odbiorców

Istotne szczegóły, takie jak oczekiwana inwestycja i oś czasu

3. **W jaki sposób ClickUp może pomóc w optymalizacji prezentacji dla klienta?

ClickUp oszczędza czas i wysiłek w tworzeniu skutecznych prezentacji dzięki różnym narzędziom, takim jak:

Szablon prezentacji ClickUp, który pomaga tworzyć skuteczne i angażujące prezentacje dla odbiorców

ClickUp AI, który pozwala wygenerować konspekt prezentacji w ciągu kilku sekund; na przykład tworząc prezentację sprzedażową dla procesu sprzedaży

Szablon Podsumowania Prezentacji ClickUp, który pomaga zrobić zabójcze pierwsze wrażenie podczas prezentacji

Skorzystaj z tych funkcji i zaoszczędź czas potrzebny na tworzenie prezentacji.