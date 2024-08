10 najlepszych narzędzi AI do prezentacji w 2024 roku

Prezentacje to skuteczny sposób na dzielenie się informacjami, ale tworzenie slajdów jest często czasochłonne.

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie tworzą profesjonalne i angażujące prezentacje, umożliwiając tworzenie dopracowanych prezentacji w kilka sekund. Dzięki sztucznej inteligencji możesz pożegnać się z żmudnym przenoszeniem elementów na slajdach i odzyskać czas na pracę nad tym, co najważniejsze.

Gotowy, by wykorzystać tę supermoc prezentacji? Dowiedz się więcej o Narzędzia do prezentacji AI , na co zwrócić uwagę i niektóre z najlepszych narzędzi do tworzenia prezentacji AI dostępnych w 2024 roku.

Czym są narzędzia AI do prezentacji?

Różne oprogramowanie i platformy wykorzystują sztuczną inteligencję, aby pomóc użytkownikom tworzyć, ulepszać i dostarczać atrakcyjne wizualnie slajdy. Narzędzia te mogą pomóc we wszystkich aspektach procesu tworzenia prezentacji, od początkowego tworzenia po zwiększanie zaangażowania.

W zależności od konkretnego narzędzia do prezentacji AI, może ono pomóc w zadaniach takich jak:

Projektowanie oszałamiających prezentacji: Sztuczna inteligencja może zrozumieć i przestrzegać zasad dobrego projektowania, umożliwiając jej tworzenie profesjonalnie wyglądających zestawów slajdów, które są atrakcyjne wizualnie i odpowiednie do treści

PowiedzNarzędzie do pisania AI o czym chcesz pisać, a ono wygeneruje treść dla każdego slajdu, a nawet utworzy notatki z przemówienia

PowiedzNarzędzie do pisania AI o czym chcesz pisać, a ono wygeneruje treść dla każdego slajdu, a nawet utworzy notatki z przemówienia Budowanie wizualizacji dla danych: Daj platformie swoje dane, a ona może stworzyć łatwe do odczytania wizualizacje twoich informacji, gotowe do dodania do twojego slajdu

Twórcy prezentacji AI pomagają szybciej tworzyć angażujące treści i skuteczniej łączyć się z odbiorcami. Ale przy tak wielu dostępnych obecnie kreatorach prezentacji AI, będziesz chciał pracować z kilkoma opcjami i określić, które najlepiej pasują do Twojego przepływu pracy i stylu.

Czego szukać w narzędziach AI do prezentacji

Szukając narzędzia do tworzenia prezentacji AI, warto zwrócić uwagę na intuicyjność i przyjazny dla użytkownika interfejs. Nie chcesz spędzać godzin na nauce obsługi nowego oprogramowania i nie powinieneś potrzebować rozległej wiedzy technicznej, aby wykorzystać te narzędzia do pracy.

Warto również upewnić się, że wybrane narzędzie AI dobrze integruje się z resztą stosu technologicznego. Oszałamiająca prezentacja na nic się nie zda, jeśli nie będzie działać z preferowanym oprogramowaniem, takim jak Google Slides lub Microsoft PowerPoint.

Powinieneś także szukać narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które oferują funkcje, których potrzebujesz. Na przykład, być może uwielbiasz projektować slajdy, ale nie jesteś dobry w tworzeniu angażujących tekstów. W takim przypadku poszukaj narzędzi, które koncentrują się na generowaniu treści z elementami interaktywnymi, abyś mógł rozwinąć swoje umiejętności projektowe.

Możesz też potrzebować generatora prezentacji AI, który zrobi wszystko, od projektowania grafiki po pisanie tekstów. Są to często płatne narzędzia, ale możesz skorzystać z bezpłatnych wersji próbnych, aby określić najlepsze opcje tworzenia prezentacji.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia prezentacji AI 2024

1. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai Beautiful.ai to innowacyjny kreator prezentacji AI, który ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu tworzenia angażujących prezentacji. Platforma tworzy inteligentne rekomendacje projektowe za pomocą intuicyjnego interfejsu i usprawnia proces tworzenia. Ty skupiasz się na treści, podczas gdy Beautiful.ai zarządza estetyką. Dostępne są konfigurowalne szablony, inteligentne wykresy do wizualizacji danych i analizy umożliwiające śledzenie, które slajdy wzbudzają największe zaangażowanie odbiorców.

Najlepsze cechy Beautiful.ai

Wnikliwe analizy dostarczają informacji o tym, które slajdy w prezentacji wywierają największy wpływ w środowisku zawodowym lub akademickim

Bezpieczne udostępnianie pomaga chronić poufne informacje, jednocześnie ułatwiając do nich dostęp kluczowych interesariuszy

Płynna integracja pozwala projektować slajdy w Beautiful.ai i edytować je w PowerPoint

Ograniczenia Beautiful.ai

Chociaż szablony oferują piękne projekty, niektórzy użytkownicy narzekają, że nie ma wystarczającej liczby opcji w porównaniu z innymi platformami. Niektórzy użytkownicy mogą chcieć mieć większą kontrolę nad ostatecznym projektem, niż pozwala na to platforma

Ceny Beautiful.ai

Pro dla użytkowników indywidualnych: $12/mo

Team do współpracy zespołowej: $40/mo

Enterprise dla zaawansowanych zabezpieczeń i wsparcia: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

Oceny i recenzje Beautiful.ai

G2: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

2. Uproszczony kreator prezentacji AI

Via Uproszczony kreator prezentacji AI Simplified's AI Presentation Maker obiecuje pomóc w łatwym tworzeniu prezentacji zgodnych z marką. Platforma obsługuje obrazy i

tworzenie treści

dla dowolnego tematu, a wyniki można dostosować do własnych potrzeb. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć sztucznej inteligencji, jaki temat chcesz zaprezentować, a ona wygeneruje prezentację w ciągu kilku sekund.

Uproszczone najlepsze cechy

Szereg wstępnie zaprojektowanych szablonów i obszerna biblioteka wizualna, nawet dla użytkowników korzystających z bezpłatnego planu

Integracja ze wszystkimi ulubionymi platformami, w tym Google Drive i Shopify

Łatwa współpraca nad prezentacjami w czasie rzeczywistym

Uproszczone ograniczenia

Oprogramowanie może szybko stać się drogie, zwłaszcza w porównaniu z podobnymi usługami. Może być zbyt kosztowne dla małych organizacji

Uproszczone ceny

Design Free: 0 USD za jedno stanowisko

Design Pro: 6 USD/miesiąc za jedno stanowisko

Design Business: 10 USD/miesiąc za pięć stanowisk

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

3. Slidebean

Via Slidebean Slidebean to oprogramowanie do prezentacji AI, które koncentruje się na pomaganiu założycielom i startupom w tworzeniu pitch decków. Pomaga uprościć proces pitchingu i zapewnia właściwą prezentację na odpowiednim etapie rozwoju firmy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wstępnego pitch decku, prezentacji marketingowej czy prezentacji sprzedażowej, Slidebean ma rozwiązania, które odpowiadają Twoim potrzebom i pomogą Ci uzyskać odpowiedź twierdzącą.

Najlepsze cechy Slidebean

Udostępnianie online zapewnia bezpieczeństwo Twojej prezentacji (i pomysłów!), jednocześnie przekazując właściwe informacje właściwym inwestorom

Analityka śledzi aktywność każdego slajdu w Twojej prezentacji, dzięki czemu wiesz, kto go oglądał, ile razy i kiedy

Łatwe opcje współpracy pomagają zaangażować cały zespół w akcję

Ograniczenia Slidebean

Interfejs użytkownika może być niezgrabny, a niektórzy użytkownicy mogą uznać edycjęGrafika generowana przez SI i obrazów trudne

Ceny slajdów

All Access: $199/rok

Accelerate: 499 USD/rok

Oceny i recenzje Slidebean

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4. Designs.ai

Via Designs.ai Designs.ai oferuje pełny zestaw narzędzi do tworzenia opartych na sztucznej inteligencji. Platforma oferuje pomoc AI w pisaniu, kreator logo, kreator prezentacji wideo i naturalnie brzmiących lektorów AI.

Ci, którzy szukają pomocy w projektowaniu prezentacji, pokochają Designmaker platformy, który tworzy treści wizualne w kilka sekund. Wybieraj z obszernej biblioteki szablonów prezentacji, a następnie przekaż platformie swoje treści i pozwól jej zająć się resztą.

Najlepsze cechy Designs.ai

Ogromna biblioteka szablonów i elementów projektu umożliwia dostosowanie prezentacji AI do własnych potrzeb

Funkcja zmiany rozmiaru jednym kliknięciem pozwala zoptymalizować prezentację pod kątem Instagrama, urządzeń mobilnych, ekranów projektorów i innych urządzeń

Intuicyjny edytor projektów oznacza, że nie musisz być mistrzem projektowania graficznego, aby stworzyć wspaniałą prezentację

Ograniczenia Designs.ai

Eksportowanie plików może być powolne i uciążliwe

Ceny Designs.ai

Basic: $19/miesiąc

Enterprise: Zadzwoń po niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Designs.ai

G2: 4.3/5 (6+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (2+ recenzji)

5. Boisko

Via Boisko Pitch pomaga tworzyć eleganckie prezentacje w kilka sekund. Wybierz szablon i dodaj zawartość, a wkrótce otrzymasz piękną prezentację gotową do udostępnienia. Platforma umożliwia udostępnianie linku, prezentowanie prezentacji na żywo, a nawet osadzanie jej w sieci, dzięki czemu można w dowolnym momencie skierować do niej widzów. Platforma ma solidne możliwości integracji, łącząc się z ulubionymi technologiami, takimi jak Slack, Vimeo i YouTube.

Najlepsze funkcje Pitch

Doskonałe możliwości integracji ułatwiają dodawanie treści do prezentacji i udostępnianie ich innym

Analityka pomaga śledzić, co działa w Twojej prezentacji i zobaczyć, co należy poprawić

Doskonałe narzędzia do prezentacji ułatwiają udostępnianie, nagrywanie i prezentowanie prezentacji

ograniczenia #### Pitch

Chociaż slajdy generowane przez sztuczną inteligencję są estetyczne, funkcje edycji slajdów mogą być niezgrabne

Ceny pitch

Starter: 0 USD, darmowy na zawsze

Pro: 8 USD na członka miesięcznie

Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje Pitch

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

6. Presentations.ai

Via Presentations.ai Presentations.ai ma na celu skrócenie czasu tworzenia prezentacji przy jednoczesnej poprawie ogólnej jakości projektu prezentacji. Platforma wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, aby ułatwić tworzenie i oferuje wiele spersonalizowanych opcji projektowania. Następnie możesz udostępniać, śledzić i analizować swoje prezentacje, aby zobaczyć, jak działają one na odbiorców.

Najlepsze cechy Presentations.ai

Tworzenie prezentacji w kilka sekund za pomocą jednego polecenia

Idealny wygląd końcowy dzięki różnym narzędziom do prezentacji i opcjom dostosowywania

Świetne opcje brandingu, dzięki którym wszystko, co tworzysz, ma spójny, dopracowany wygląd

Ograniczenia Presentations.ai

Platforma koncentruje się głównie na prezentacjach marketingowych, więc szablony mogą być frustrujące dla użytkowników, którzy chcą tworzyć prezentacje edukacyjne lub informacyjne. Niektóre szablony i slajdy znajdują się za paywallem, co ogranicza opcje dla darmowych użytkowników

Ceny Presentations.ai

Starter: 0 USD (w wersji beta)

Pro: 396 USD (w wersji beta)

Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje Presentations.ai

Niedostępne

7. Gamma

Via Gamma Gamma wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby pomóc użytkownikom tworzyć dynamiczne talie. Rozpocznij pisanie treści, a następnie użyj wbudowanego chatbota AI, aby zmienić wygląd swojej prezentacji. Gdy będziesz zadowolony z wyglądu, przejdź do trybu prezentacji i pokaż swoją pracę podczas prezentacji na żywo lub wyślij ją jako stronę internetową, aby użytkownicy mogli ją przeglądać niezależnie. Jest to elastyczna, przyjazna dla użytkownika platforma, która pomaga zaangażować odbiorców.

Gamma najlepsze cechy

Zmień wygląd swojego slajdów w dowolnym momencie za pomocą narzędzia do prezentacji wspomaganego sztuczną inteligencją

Osadzanie GIF-ów, wykresów, filmów, a nawet stron internetowych w celu ożywienia prezentacji

Natychmiastowe otrzymywanie informacji zwrotnych na temat prezentacji od widzów z szybkimi reakcjami

Ograniczenia gamma

Szablony oferują znaczne możliwości dostosowywania kolorów, ale są mało zróżnicowane pod względem układu i projektu

Cennik Gamma

Starter: Darmowy

Pro: Wkrótce

Oceny i recenzje Beautiful.ai

G2: 4/5 (6+ recenzji)

Capterra: 4/5 (1+ recenzji)

8. Kroma.ai

Via Kroma.ai Kroma.ai pomaga tworzyć piękne decki, niezależnie od tego, czy prezentujesz je potencjalnym inwestorom, czy też chcesz podzielić się swoimi pomysłami i danymi.

Wystarczy wybrać szablon, kolory i dodać logo. Następnie skorzystaj z generowanych przez ekspertów treści, aby przenieść swoją prezentację na wyższy poziom, czyniąc ją bardziej przekonującą i angażującą z pomocą liderów branży.

Najlepsze cechy Kroma.ai

Wybierz treści od ekspertów branżowych, aby ulepszyć swoją profesjonalną prezentację

Wyróżnij swoje liczby dzięki solidnym narzędziom do wizualizacji danych

Twórz oszałamiające prezentacje dzięki profesjonalnie zaprojektowanym szablonom, które zapewniają odpowiedni format do pracy

Ograniczenia Kroma.ai

Niektóre części interfejsu użytkownika nie są zbyt intuicyjne

Niektórym użytkownikom może nie zależeć na treściach pisanych przez ekspertów, co jest jednym z największych atutów platformy

Ceny Kroma.ai

Explorer: Bezpłatnie

Premium: 49,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: $1,699 rocznie

Oceny i recenzje Kroma.ai

Niedostępne

9. Tom

Via Tom Tome chce być Twoim narzędziem do prezentacji AI. Powiedz platformie, co chcesz zrobić za pomocą prostego monitu, a ona wygeneruje obrazy, kopie i slajdy, które pomogą Ci osiągnąć cel.

Możesz dostosować każdy aspekt projektu, prosząc narzędzie sztucznej inteligencji o zmianę tonu lub

wygenerować nowy obraz AI

w innym stylu. Świetnie nadaje się również do przekształcania nudnych dokumentów w dynamiczne prezentacje.

najlepsze cechy #### Tome

Pomaga znaleźć i zacytować referencje, które potwierdzają twoje twierdzenia

Łatwe tłumaczenia językowe umożliwiają udostępnianie prezentacji na całym świecie

Doskonałe, konfigurowalne szablony umożliwiają tworzenie prezentacji, prezentacji marketingowych i prezentacji edukacyjnych

ograniczenia #### Tome

Niektórzy użytkownicy napotykają problemy z platformą, choć może to wynikać z faktu, że narzędzie jest wciąż w fazie rozwoju

Ceny Tome

Darmowy na zawsze

Pro: 8 USD za osobę miesięcznie

Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

oceny i recenzje #### Tome

G2: 4.8/5 (20+ recenzji)

10. DeckRobot

Via DeckRobot DeckRobot to przydatna wtyczka, która w kilka sekund zamienia szkice w dopracowane prezentacje. Zapewnia nawet, że ostateczna prezentacja jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi brandingu korporacyjnego, dzięki czemu zachowujesz spójny branding we wszystkim, co tworzysz. To świetny sposób na skrócenie czasu ręcznego projektowania, a wszystkie dane pozostają bezpiecznie na serwerach.

Najlepsze cechy DeckRobot

Wtyczka do prezentacji PowerPoint umożliwia przygotowanie pierwszego szkicu prezentacji i przekształcenie go w dopracowaną wersję końcową

Dane pozostają bezpieczne, ponieważ wszystkie informacje pozostają na serwerze

Umożliwia przeprojektowanie za pomocą wstępnie ustawionego brandingu korporacyjnego jednym kliknięciem

Ograniczenia DeckRobot

Ta wtyczka jest przeznaczona dla programu PowerPoint, więc jeśli korzystasz z innej platformy, musisz zdecydować się na inne rozwiązanie AI

Ceny DeckRobot

Zadzwoń po niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeckRobot

Niedostępny

Inne narzędzia AI do tworzenia slajdów

Szukasz więcej narzędzi, które pomogą Ci wykorzystać moc sztucznej inteligencji? Jeśli tak, odkryj przełomową moc

ClickUp Brain

. ClickUp Brain płynnie integruje się z resztą platformy do zarządzania projektami. Oznacza to, że możesz używać sztucznej inteligencji ze swoimi

Dokumenty ClickUp

aby przenieść tworzenie treści na wyższy poziom.

Technologia sztucznej inteligencji ClickUp ulepsza pisane teksty dzięki sprawdzaniu gramatyki i pisowni oraz niestandardowym sugestiom dostosowanym do Twojej roli i stylu pisania. Wykorzystaj AI Writer for Work nie tylko do zmiany tonu, języka lub odbiorców treści, ale także do tworzenia nowych, trafnych tekstów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. AI Writer pomoże również uczynić tekst bardziej angażującym lub uprościć złożone koncepcje.

Sztuczna inteligencja ClickUp

narzędzia do pisania

mogą tworzyć wiadomości e-mail, szkice postów na blogu i podsumowywać długie dokumenty za pomocą kilku kliknięć. Generuj

elementy akcji

i dostarczyć podsumowania z

notatki ze spotkania

aby oszczędzić Ci żmudnych zadań administracyjnych. Istnieją podpowiedzi dla każdego działu, pomagając wszystkim w firmie pracować mądrzej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu doskonałej prezentacji, skorzystaj z funkcji

Szablon prezentacji ClickUp

jako punkt wyjścia. Możesz użyć zintegrowanych narzędzi AI do tworzenia treści, a następnie współpracować z resztą zespołu nad dopracowaniem ostatecznej prezentacji za pomocą innowacyjnych narzędzi do współpracy. Dzięki rozbudowanym opcjom integracji ClickUp, możesz z łatwością pobierać treści do swojej prezentacji i udostępniać je interesariuszom po jej ukończeniu.

ClickUp Brain rewolucjonizuje sposób pisania, zarządzania zadaniami i tworzenia treści. Zarejestruj swoje darmowe konto już dziś i zacznij korzystać z innowacyjnych narzędzi AI ClickUp, aby osiągnąć więcej!

