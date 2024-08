10 Szablonów dobrze zdefiniowanych ról i obowiązków w celu ustalenia odpowiedzialności

Zatrudnienie zespołu ekspertów nie gwarantuje powodzenia, jeśli role i obowiązki zespołu nie zostały precyzyjnie ustalone. 🧑‍🤝‍🧑

Niewłaściwe zdefiniowanie zadań może prowadzić do nieporozumień, zmniejszonego skupienia, nieudanych dostaw, nakładania się pracy, niewłaściwego wykonywania obowiązków wykorzystania zasobów i niezadowolenie pracowników. Według badania przeprowadzonego przez Efektywność 75% pracowników z jasną rolą zawodową zgłasza wyższy poziom satysfakcji z pracy.

Definiowanie ról, obowiązków, a nawet procedur jest częścią podręcznika każdego lidera. Proces ten może być jednak wyczerpujący i czasochłonny, zwłaszcza jeśli zarządzasz dużym zespołem. Na szczęście dzięki szablonom ról i obowiązków nie trzeba zaczynać od zera.

Omówimy 10 najlepszych szablonów do ustalania obowiązków i hierarchicznych przepływów w organizacji. Nasze przejrzyste recenzje pomogą ci znaleźć odpowiedni szablon w mgnieniu oka!

Co to jest szablon ról i obowiązków?

Powodzenie każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i branży, zależy od tego, jak dobrze jej pracownicy rozumieją i wykonują swoje obowiązki. Liderzy i Menedżerowie HR mogą skorzystać z szablonu ról i obowiązków, aby przedstawić pełen zakres obowiązków, zakres odpowiedzialności i oczekiwania dotyczące realizacji roli.

Jego domyślne sekcje zazwyczaj zawierają wytyczne, które pomagają wyjaśnić:

Tytuł stanowiska wraz z pożądanymi kompetencjami i umiejętnościami Dział(y) raportowania lub kierownicy projektów, do których należy się dostosować Hierarchiczne przepływy komunikacji (tj. do kogo pracownik raportuje) Podział kluczowych obowiązków i ról innych członków zespołu KPI i wskaźniki do oceny

Szablon odpowiedzialności pomaga zaprojektować obowiązki zgodnie z celami i zadaniami zespołu . Oprócz zapobiegania nieporozumieniom, jest to przydatne do:

Oceny wydajności : Zdefiniowane wskaźniki wydajności pomagają zmierzyć, jak dobrze członkowie zespołu radzą sobie z wyznaczonymi rolami

: Zdefiniowane wskaźniki wydajności pomagają zmierzyć, jak dobrze członkowie zespołu radzą sobie z wyznaczonymi rolami HR : Precyzyjne opisy stanowisk pomagają działowi HR znaleźć odpowiednich pracowników

: Precyzyjne opisy stanowisk pomagają działowi HR znaleźć odpowiednich pracowników Rozwój pracowników : Świadomi swoich obowiązków członkowie zespołu są bardziej skłonni do rozwijania swoich umiejętności i uczestniczenia wprocesach decyzyjnych z pewnością siebie

: Świadomi swoich obowiązków członkowie zespołu są bardziej skłonni do rozwijania swoich umiejętności i uczestniczenia wprocesach decyzyjnych z pewnością siebie Niska rotacja: Wyczyszczone role eliminują element zamieszania z równania, promując poczucie bezpieczeństwa pracy i zmniejszając rotację pracowników

Co składa się na dobry szablon ról i obowiązków?

Dobry szablon ról i obowiązków powinien mieć następujące cechy:

Wyczyszczona struktura: Szablon powinien być łatwy do naśladowania i mieć jasne sekcje omawiające różne aspekty roli zawodowej, od obowiązków po hierarchiczne ustawienia wstępne Monitorowanie postępów: Wiele najlepszych szablonów oferuje opcjeśledzenie postępów pracowników, dzięki czemu dokument jest przydatny do ćwiczeń oceniających Funkcje niestandardowe: Ponieważ profil stanowiska może ulec zmianie z powodu wydarzeń związanych z ekspansją lub restrukturyzacją, szablon powinien mieć miejsce na łatwe aktualizacje sekcji Dostępność: Odpowiedni członkowie Teams, tacy jak osoby oceniające wyniki i liderzy zespołów, powinni mieć dostęp do dokumentu Wsparcie współpracy: Szablon powinien umożliwiać wnoszenie wkładu przez różnych szefów projektów, zwłaszcza jeśli stanowisko obejmuje obowiązki obejmujące kilka działów

10 szablonów ról i obowiązków do wykorzystania w 2024 roku

Sprawdziliśmy dziesiątki szablonów ról i obowiązków i wybraliśmy 10 najlepszych opcji, które można zastosować do różnych nowoczesnych ról. Przejdźmy od razu do rzeczy! 🤩

1. Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp

Skorzystaj z szablonu ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp, aby zorganizować swój zespół i określić jego obowiązki

Powodzenie każdego projektu zależy od organizacji - powinien istnieć jasny zarys tego, kto co robi, jak i kiedy. Szablon Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp pomaga stworzyć zwięzłe, ale kompleksowe podsumowanie zaangażowania każdego pracownika w projekt i zapewnić maksymalną przejrzystość.

Urok szablonu polega na jego wszechstronności - może być stosowany we wszystkich niszach, od tworzenia oprogramowania AI po produkcję lalek Barbie. 💗

Starannie stworzone sekcje pomagają zdefiniować role, przypisać obowiązki i planować projekty. Zaczynasz od ogólnej sekcji Project Name, w której określasz nazwę projektu cele i zadania .

Niektóre godne uwagi sekcje przyjazne dla projektu obejmują:

Meet the Team : W tym miejscu należy wzmiankować osoby zaangażowane w projekt i omówić ich obowiązki. Możesz być tak szczegółowy, jak chcesz - nie ma maksymalnego limitu znaków, o który musisz się martwić!

: W tym miejscu należy wzmiankować osoby zaangażowane w projekt i omówić ich obowiązki. Możesz być tak szczegółowy, jak chcesz - nie ma maksymalnego limitu znaków, o który musisz się martwić! Oś czasu projektu :Podział pracy na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty (zadania), ustawienie celów i przedstawienie ich na osi czasu

Budżet i zasoby: Oszacuj, ile będzie kosztować każde działanie i zostaw miejsce na przedstawienie rzeczywistych kosztów ogólnych. Możesz porównać te dwa elementy, aby uzyskaćalokacji zasobów w przyszłości

Dołącz szablon do zadań i stwórz scentralizowane repozytorium informacji o projekcie dla swojego zespołu. Możesz używać tego szablonu jako zewnętrznego dokumentu - udostępniaj go z interesariuszom i partnerów, aby poinformować ich o najnowszych projektach, przedstawić im swój zespół i informować ich o aktualizacjach.

2. Szablon matrycy ról i uprawnień ClickUp

Szablon ClickUp Roles and Permission Matrix pomaga stworzyć łańcuch komendy i przypisać zadania do odpowiednich osób za pomocą kilku kliknięć

Określenie obowiązków każdej osoby w zespole to nie wszystko - musisz również nakreślić jak różne role oddziałują na siebie nawzajem i wyjaśnić poziom dostępu i uprawnień każdego pracownika.

Do zrobienia tego służy szablon Szablon ról i matrycy uprawnień ClickUp i zapewnić wydajną pracę zespołową i najwyższej jakości komunikację, która płynie we właściwym kierunku. 🌊

Szablon zapewnia, że każdy członek zespołu wie, do kogo się zgłasza i zapobiega nieporozumieniom poprzez ustawienie przejrzystego hierarchicznego łańcucha komend. Oferuje dwa widoki listy (zadania wewnętrzne i zadania zewnętrzne) oraz widok tablicy (zadania działu).

Widok Zadań wewnętrznych definiuje zadania wraz z wewnętrznymi rolami niezbędnymi do cyklów pracy opartych na zatwierdzaniu . Podaj informacje o dziale (np. Sales, Operations lub Marketing) i umieść znacznik wyboru pod rolami zaangażowanymi w zadanie. Określ osobę odpowiedzialną i pozostaw dodatkowe komentarze w polu Uwagi. Widok Zadania zewnętrzne jest podobny do poprzedniego, ale w tym przypadku skupia się na rolach zewnętrznych, takich jak hurtownicy, freelancerzy i sprzedawcy detaliczni.

Widok Department Tasks (Zadania działu) to Tablica Kanban gdzie zadania z poprzednich widoków są wyświetlane jako karty i pogrupowane według odpowiedzialnego działu (np. Marketing, HR lub Obsługa klienta ). Użyj go do wizualizacji obciążenia pracą zespołu.

Szablon domyślnie oferuje wiele ról zawodowych, takich jak CEO, wiceprezes, lider zespołu i szef HR, ale można zaktualizować bazę danych, aby dostosować ją do struktury firmy.

3. Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp

Zdefiniuj role użytkowników i określ poziom dostępu dla każdego ze swoich pracowników za pomocą szablonu ClickUp Role-Based Access Control Matrix Template

Wdrażanie protokołów bezpieczeństwa jest kluczowym elementem ochrony zasobów cyfrowych organizacji, ale definiowanie poziomów dostępu pracowników może być męczące. Szablon Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp upraszcza proces przypisywania odpowiednich kontroli dostępu.

Szablon został zaprojektowany z zachowaniem kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) podejście. Możesz zdefiniować poziom dostępu każdego pracownika do poufnych informacji, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i usprawnić procesy decyzyjne oparte na danych.

Ten szablon pomaga głównie w ustawieniu tych protokołów za pomocą trzech widoków.

Najbardziej przydatnym widokiem jest widok matrycy kontroli dostępu. To tutaj definiuje się elementy specyficzne dla danej branży i niestandardowe poziomy dostępu dla każdego z nich. ClickUp dostarcza siedem poziomów kontroli dostępu:

Autor Utwórz Widok Aktualizacja Powrót Usuń Konfiguruj

Wybierz, co każda rola użytkownika może zrobić z określonymi elementami, wybierając jeden lub więcej poziomów kontroli dostępu z rozwijanej listy.

Pozostałe dwa widoki (Użytkownicy zewnętrzni i Użytkownicy wewnętrzni) pozwalają zobaczyć zadania pogrupowane według typu roli. Niestandardowe role można dostosować do hierarchii organizacji.

4. Szablon matrycy przypisania odpowiedzialności ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Responsibility Assignment Matrix Template, aby zwizualizować procesy w swojej firmie i określić rolę każdego pracownika

Matryca przypisania odpowiedzialności (RAM) jest schemat zarządzania projektami który określa role wszystkich osób zaangażowanych w inicjatywę. Schemat Szablon matrycy przypisania odpowiedzialności ClickUp umożliwia ustawienie gotowego wykresu, który pomaga zwizualizować wkład każdego członka zespołu w projekt.

Jest to szablon typu Tablica. Dla niewtajemniczonych, Tablice ClickUp to wysoce spersonalizowane narzędzia cyfrowe idealne do wizualizacji pomysłów, burzy mózgów i pracy z zespołem w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji.

Ten szablon to Tablica z matrycą stworzoną przez ekspertów. Jej kolumny reprezentują różne procesy, podczas gdy wiersze przedstawiają poszczególnych pracowników. Wystarczy pobrać szablon Free i zmienić nazwy kolumn i wierszy zgodnie z własnymi potrzebami.

Dodaj wizualny charakter do swojej pamięci RAM za pomocą emoji. Domyślnie ClickUp oferuje cztery emoji do opisania tego, kto jest:

Odpowiedzialny ⚒️ Odpowiedzialny 🦾 Konsultowany 💼 Poinformowany 🤳

Po zakończeniu, siatka wizualna staje się wspólnym źródłem identyfikacji kluczowych pracowników i ćwiczeń komunikacyjnych.

5. Szablon matrycy RACI ClickUp

Skorzystaj z szablonu matrycy RACI ClickUp, aby nakreślić role członków zespołu w różnych zadaniach i działaniach

Zgadłeś - Szablon matrycy RACI ClickUp jest oparty na matrycy RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed). Zasadniczo jest on podobny w duchu do poprzedniego szablonu, który omawialiśmy. Ten ma jednak bardziej skomplikowaną konstrukcję, aby wesprzeć monitorowanie zadań.

Korzystanie z Szablon RACI jest dość prosty, nawet jeśli jesteś nowy w filozofii RACI. Zalecamy rozpoczęcie od widoku Matrix - to tutaj przypiszesz role zespołu dla czterech elementów RACI. Edytuj role, aby dopasować je do struktury swojej firmy.

Szablon oferuje różne konfiguracje widoków do monitorowania zadań. Na przykład, widok Project Status jest idealny do ustawienia realistycznych terminów i monitorowania postępu każdego zadania. Możesz tworzyć i przypisywać zadania dla każdej roli oraz dodawać atrybuty statusu, takie jak zablokowane, zakończone, w trakcie realizacji, przegląd wewnętrzny i do zrobienia.

Widok Project Team jest bardziej odpowiedni do śledzenia indywidualnych zadań. Widok Project Leadership daje członkom zespołu szybki wgląd w to, kto jest odpowiedzialny za konkretne zadanie lub podzadanie. Jeśli chodzi o widok Zasoby zewnętrzne, zestawia on wszystkie zasoby zewnętrzne potrzebne do wykonania pracy.

6. Szablon DACI ClickUp

Szablon ClickUp DACI Model Template pozwala określić zaangażowanie każdego członka zespołu w różne zadania i usprawnić procesy decyzyjne

Model DACI to struktura decyzyjna oparta na przypisywaniu określonych ról członkom zespołu w celu przyspieszenia i usprawnienia procesów decyzyjnych usprawnić procesy i uniknąć nieporozumień. "DACI" jest akronimem od Driver, Approver, Associate, and Informed. The Szablon DACI ClickUp podąża za tymi ramami do T.

Jego wiele widoków pozwala przypisać odpowiednie etykiety do zespołu i wyznaczyć linię odpowiedzialności. Zacznij od widoku DACI List, aby dodać zadania do członków zespołu, zdefiniować status priorytetu i scenę decyzyjną. Inne praktyczne widoki obejmują:

Priorities view : Do definiowania, które zadania powinny zostać zakończone w pierwszej kolejności. Można dodawać notatki w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub cennych wskazówek

: Do definiowania, które zadania powinny zostać zakończone w pierwszej kolejności. Można dodawać notatki w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub cennych wskazówek Widok Tablicy DACI : Jest to tablica Kanban wyświetlająca zadania z widoku listy DACI jako karty. Sortuje ona karty zadań w oparciu o scenę podejmowania decyzji (takie jak Tło, Gromadzenie danych i Alternatywy). Kryteria sortowania można zmienić, naciskając przycisk Grupuj według w prawym górnym rogu ekranu

: Jest to tablica Kanban wyświetlająca zadania z widoku listy DACI jako karty. Sortuje ona karty zadań w oparciu o scenę podejmowania decyzji (takie jak Tło, Gromadzenie danych i Alternatywy). Kryteria sortowania można zmienić, naciskając przycisk w prawym górnym rogu ekranu Widok Tablicy: Ta tablica Kanban sortuje zadania na podstawie ich statusu, który może być Nierozpoczęty, W trakcie i Ukończony

Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten jest 100% konfigurowalny - dostosuj go do swoich potrzeb Pola niestandardowe , dodawać nowe widoki i edytować sekcje, aby upewnić się, że ćwiczenie DACI jest zgodne z Twoim biznesem.

7. Szablon do planowania RACI ClickUp

Szablon planowania ClickUp RACI pomaga wizualizować role zespołu dla każdego działania związanego z projektem

Jeśli uwielbiasz układy RACI do definiowania ról w zespole, mamy dla Ciebie kolejną świetną opcję! Szablon Szablon do planowania RACI ClickUp może być Twoim narzędziem do zapewnienia jasności roli, wizualizacji i ulepszanie procesów oraz określenie osób odpowiedzialnych za zakończenie zadań, udzielanie porad lub podejmowanie decyzji.

Jest to szablon dokumentu i nie zawiera wielu widoków, ale to nie czyni go mniej wartościowym. Jest to idealne narzędzie dla liderów, którzy chcą stworzyć jednoźródłowy wizualny zarys działań w projekcie i ról użytkowników. Ponieważ opiera się na podejściu RACI, kategoryzujesz użytkowników w oparciu o następujące kategorie:

Odpowiedzialny: Jest to właściciel zadania, osoba odpowiedzialna za jego zakończenie Accountable: Dla użytkowników, którzy mają uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji Consulted: Użyj tej klasyfikacji dla użytkowników, którzy oferują wkład, ale nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Nie będą oni odpowiedzialni za zakończenie lub powodzenie projektu Informed: Dla użytkowników, którzy są na bieżąco z postępem projektu, ale nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji

Szablon ten oferuje tabelę z pozycjami stanowisk i działaniami w ramach projektu. Określ rolę każdej osoby zaangażowanej w projekt, umieszczając R, A, C lub I w odpowiednim polu. Oznacz pola kolorami dla łatwiejszego rozróżnienia i udostępniaj tabelę swojemu zespołowi, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

8. Szablon SOP odpowiedzialności za pracę ClickUp

Usprawnij proces szkoleniowy i zapewnij spójność w całej organizacji dzięki szablonowi SOP w zakresie szkolenia i rozwoju pracowników ClickUp

Dla większości Business standardowe procedury operacyjne (SOP) są mapami prowadzącymi do powodzenia. 🪙

The Szablon SOP dotyczący odpowiedzialności za pracę w ClickUp umożliwia utworzenie szczegółowego SOP opartego na rolach. Może on zawierać instrukcje dotyczące sposobu zakończenia różnych zadań, utrzymania jakości pracy i wydajności. Szablon zapewnia, że pracownicy przyjmują standardowe podejście do swojej pracy, minimalizując ryzyko błędów.

Szablon Szablon SOP oferuje przygotowane sekcje z tekstami zgodnymi ze standardami branżowymi, aby zdefiniować SOP głośno i wyraźnie. Wypełnij sekcje dotyczące celu, zakresu i procedur oraz dodaj dodatkowe zasoby na dole dokumentu (w razie potrzeby).

Jeśli dopiero zaczynasz pisać SOP, postępuj zgodnie z wbudowanym przewodnikiem szablonu. Możesz łatwo nakreślić łańcuchy oddelegowane i zawierać prekursory komunikacji, które mają być śledzone.

Aby SOP był bardziej zorientowany na działanie, dostosuj sekcję celu szablonu i użyj jej jako oświadczenie o pracy (SOW) . Zdefiniuj dalej SOW, dodając zakres projektu, cele, oś czasu i projekt rezultaty i wyjaśnienie, kto co robi i kiedy.

9. Szablon opisu stanowiska Microsoft Word autorstwa Betterteam

Twórz doskonałe opisy stanowisk do dokumentacji wewnętrznej lub ogłoszeń o pracę za pomocą szablonu opisu stanowiska Microsoft Word firmy Betterteam

Masz otwartą pozycję do obsadzenia? Szablon opisu stanowiska Microsoft Word od Betterteam pomoże ci szczegółowo opisać pozycję dzięki zorganizowanej strukturze.

Szablon zawiera cztery sekcje: Podlega, Przegląd stanowiska, Obowiązki i zakres odpowiedzialności oraz Kwalifikacje. Każda sekcja zawiera wytyczne dotyczące tego, co i jak należy napisać. Na przykład, w części Kwalifikacje, szablon instruuje, aby zawrzeć wypunktowane informacje, takie jak poziom wykształcenia, doświadczenie lub konkretne umiejętności, których szukasz, aby przyciągnąć odpowiednich kandydatów.

Format szablonu Microsoft Word umożliwia jego 100% dostosowanie. Dodaj dodatkowe sekcje, zmień czcionki i dostosuj szablon do marki swojej firmy.

10. Szablon roli i obowiązków w Microsoft Word by Template.net

Szablon Microsoft Word Job Roles and Responsibilities Template by Template.net pomaga nakreślić obowiązki związane z pracą w organizacji

Szablon Microsoft Word Job Roles and Responsibilities Template by Template.net pozwala jasno określić pozycje stanowisk w firmie i zwiększyć przejrzystość ról.

Szablon zapewnia idealne ramy do tworzenia ogłoszeń o pracę - definiuje tytuł stanowiska, typ pozycji, dział i łańcuch komendy. Główna część szablonu skupia się na szczegółowym opisie stanowiska. W tym miejscu należy zawrzeć wszystkie informacje o stanowisku, które pomogą przyciągnąć odpowiednich kandydatów.

Szablon dokumentu roli i obowiązków jest dostępny w formacie Microsoft Word i Dokumentów Google, więc możesz wybrać ten, który wolisz. Chociaż szablon nie oferuje zaawansowanych opcji współpracy i wizualizacji, jest idealny dla tych, którzy chcą rozwiązania bez dzwonków i gwizdków. 🔔

Możesz dostosować jego sekcje, aby uzyskać pożądane wyniki. Można na przykład dodać sekcję dotyczącą specjalnych umiejętności wymaganych na danym stanowisku, takich jak posiadanie określonego certyfikatu lub znajomość języka obcego.

Zbuduj swój idealny Teams z tymi szablonami ról i obowiązków

Idealne Teams nie są tworzone w sposób losowy - są tworzone z należytą starannością.

Bez zdefiniowanych ról i obowiązków pracowników, Twoja firma jest jak statek na morzu bez kompasu i pokładu pełnego nieprzeszkolonych marynarzy. Bez względu na to, jak bardzo będą się starać, statek nigdy nie dotrze do celu. ⛴️

Skorzystaj z naszych szablonów z listy, aby nadać kierunek swojemu zespołowi i w pełni wykorzystać jego umiejętności. Eksploruj ponad 1000 innych szablonów w bibliotece ClickUp i znajdź narzędzia do wsparcia różnych procesów biznesowych w mgnieniu oka!