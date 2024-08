Spójność zespołu: Strategie zwiększające wydajność w miejscu pracy

Teams nie jest grupą jednostek. Zgadza się, zespół to coś więcej niż tylko jego członkowie. To także systemy, wiedza i udostępniane połączenia między nimi.

Zespół, który pielęgnuje te systemy, aktywnie udostępnia wiedzę i wzmacnia połączenia, jest spójny, a zatem skuteczny.

W tym wpisie na blogu omówimy spójność i sposoby budowania spójnego zespołu.

Czym jest spójność Teams?

Spójność zespołu to zdolność zespołu do pełnienia funkcji jednej jednostki i wspólnej pracy. Jest to całość niematerialnych połączeń, pozytywnych relacji i wzajemnego zrozumienia członków zespołu.

Spójność Teams charakteryzuje się następującymi cechami.

Wielowymiarowość : Profesjonalne, behawioralne i emocjonalne relacje pomiędzy członkami zespołu

: Profesjonalne, behawioralne i emocjonalne relacje pomiędzy członkami zespołu Dynamiczna : Płynna i ewoluująca wraz z każdą zmianą, taką jak odejście członka zespołu lub dołączenie nowego

: Płynna i ewoluująca wraz z każdą zmianą, taką jak odejście członka zespołu lub dołączenie nowego Zbiorowy : Suma wszystkich powiązań interpersonalnych w zespole; klin między dowolnymi dwiema osobami może wpłynąć na cały zespół

: Suma wszystkich powiązań interpersonalnych w zespole; klin między dowolnymi dwiema osobami może wpłynąć na cały zespół Business-aligned : Skoncentrowany na celach Businessu i pracujący na rzecz wspólnego celu

: Skoncentrowany na celach Businessu i pracujący na rzecz wspólnego celu Organizacyjny: Zależność od organizacji, jej struktur, kultury, wartości i zachowań przywódczych

W przeciwieństwie do powszechnie rozumianych wskaźników, takich jak wydajność czy produktywność, spójność Teams jest nową koncepcją, która zyskuje na popularności, szczególnie w organizacjach usługowych. Oto dlaczego.

Znaczenie spójności zespołu

Zdolność zespołu do spójnej pracy jest podstawą powodzenia w biznesie, dlatego ma kluczowe znaczenie. Spójność teamu wiąże się również z kilkoma innymi korzyściami.

Wydajność teamu

Spójny zespół jest zorganizowany i wydajny. Członkowie Teams aktywnie eliminują zbędne działania i marnowanie czasu lub wysiłku. Oszczędzają niepotrzebne koszty i optymalizują efektywność zespołu.

Zorientowanie na cele

Spójność zespołu pomaga w osiąganiu indywidualnych i zbiorowych celów. Rozumieją swoje role i obowiązki. Ich miary powodzenia są jasno określone i wiedzą, jak je osiągnąć. Koncentrując się na celach, spójne zespoły

poprawiają wydajność pracy

.

Autonomia Teams

Spójny zespół jest przejrzysty i daje każdemu członkowi zespołu możliwość bycia autonomicznym i kreatywnym. Dzięki temu cały Teams ma kontekst do innowacyjnego rozwiązywania problemów.

Z drugiej strony, menedżer po prostu udziela wskazówek i wsparcia, a nie mikrozarządza. Tworzy to pozytywną kulturę pracy, zwalniając przy tym czas kierownika.

Zaangażowanie pracowników

Kiedy zespół jest spójny, jest również aktywnie zaangażowany. Każda osoba ma silne poczucie przynależności do zespołu i firmy. Są one zgodne z celem organizacji i zmotywowane do pracy na jego rzecz. Poprawia to wydajność zespołu.

Zdrowe środowisko pracy

Spójność wspiera efektywne

współpracę w zespole

. Zgrany zespół wzajemnie się wspiera. Pracują bliżej siebie, oferując pomoc i porady tym, którzy mają trudności. Przyjmują wspólną odpowiedzialność i działają jako jednostka.

W konsekwencji, słaba spójność zespołu może mieć negatywne konsekwencje, takie jak nieosiąganie celów, opóźnienia w realizacji projektów, wysoka absencja, niska satysfakcja z pracy itp.

Aby zapobiec słabej spójności grupy, należy najpierw nauczyć się ją identyfikować. Oto kilka wskazówek.

Jak zidentyfikować słabą spójność zespołu

Jeśli martwisz się, że twój team nie pracuje spójnie, ale nie jesteś pewien, w czym tkwi problem, poniżej znajdziesz kilka sygnałów, których należy szukać.

Nierozwiązane konflikty: Czy członkowie teamu popadają w konflikty, które nie są rozwiązywane w profesjonalny sposób? Jeśli konflikty te przeradzają się w niechęć lub stają się osobiste, oznacza to, że spójność zespołu jest słaba.

Brak przejrzystości: W zespole, który nie jest spójny, poszczególne osoby mają skłonność do wypowiadania się w sposób niejasny lub zatajania informacji. Gdy członkowie teamu nie udostępniają informacji w sposób proaktywny i otwarty, może to oznaczać brak poczucia bezpieczeństwa lub niezdrową rywalizację, którą należy rozwiązać.

Obwinianie: Zespół, który nie jest spójny, ma tendencję do obwiniania się nawzajem za niedociągnięcia. Członkowie teamu mogą nie brać na siebie osobistej odpowiedzialności, gdy coś idzie nie tak.

Brak zaangażowania członków Teams: Na spotkaniach można zauważyć, że członkowie grupy nie oferują swoich najlepszych pomysłów lub wykonują absolutne minimum. Mogą nie być skłonni do współpracy lub wprowadzania innowacji.

Brak zaufania: Zespół, który nie jest spójny, zawsze wypatruje problemów i czuje potrzebę ochrony.

Silna spójność zespołu wygląda zupełnie odwrotnie.

Oznaki silnej spójności zespołu

Każdy spójny zespół nie musi być

team tygrysów

. Muszą jednak wykazywać oznaki efektywnej współpracy. Oto kilka znaków, których należy szukać.

Silna komunikacja

Wyczyszczona i aktywna komunikacja jest podstawą spójności zespołu. Objawia się to na różne sposoby, np. przez członków zespołu:

Udostępnianie informacji i uznawanie wyzwań bez strachu

Pewni siebie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz lub wyrażają swoje opinie na piśmie za pośrednictwem e-maila/Slacka

Wygodne prowadzenie trudnych rozmów lub gorących debat w odsetkach związanych z projektem

Zabieranie głosu i udostępnianie opinii bez obawy o reperkusje

Aktywne dokumentowanie postępów i gotowość do przekazania zadań, jeśli to konieczne

Szybkie rozwiązywanie konfliktów

Spójne Teams nie są pozbawione konfliktów; po prostu rozwiązują je szybko i zdrowo. Są otwarci na różne opinie i różnice zdań. Kiedy debata przeradza się w konflikt, rozwiązują go między sobą i przechodzą nad nim do porządku dziennego.

Commitment to decisions

"Disagree but commit" to kluczowe motto zgranego zespołu. Gdy jeden lub dwóch członków Teams nie zgadza się z daną decyzją, zobowiązują się do jej realizacji bez względu na wszystko, nie spiesząc się, by powiedzieć "a nie mówiłem" lub zniweczyć postęp w późniejszym czasie.

Udostępnianie odpowiedzialności

Spójny zespół bierze wspólną odpowiedzialność za wszystkie powodzenia i porażki. Członkowie teamu rozliczają się nawzajem bez niepotrzebnego obwiniania się. Proaktywnie informują kolegów, jeśli stoją w obliczu wyzwań i szukają pomocy. Ci, którzy popełnili błędy, przyznają się do nich i zobowiązują się do ich naprawienia.

Stworzenie miejsca pracy o takim poziomie spójności zespołu wymaga świadomego myślenia i ciągłego wysiłku. Oto dziesięć strategii, które można wykorzystać do ustawienia silnych fundamentów.

10 strategii poprawy spójności Teams

Budowanie spójności zespołu nie jest działaniem jednorazowym. Jest to ciągłe ćwiczenie, które musi wykonywać każdy lider i menedżer zespołu. Jest to praktyka behawioralna, którą każdy musi podjąć.

Zachowania te można jednak wprowadzić w życie za pomocą dowolnego z poniższych sposobów

najlepszych narzędzi do zarządzania projektami

. Oto kilka strategii i sposobów wykorzystania odpowiednich narzędzi do ich wdrożenia.

1. Zdefiniuj swoją misję

Zespół, który rozumie misję, zjednoczy się, aby osiągnąć swoje cele. Aby poprawić spójność Teams, wyjaśnij swoją wizję przyszłości poprzez wykonalną i celową misję.

Umieść ją w kontekście potrzeb rynku i konkurencji

Spraw, by odpowiadała ona potrzebom emocjonalnym i zbiorowym motywacjom zespołu

Niech będzie długoterminowa, aby nie trzeba było jej często zmieniać

Niech będzie celowa

"Uporządkuj informacje na świecie i uczyń je powszechnie dostępnymi i użytecznymi" to misja Google dla ich wyszukiwarki. Jest ona kontekstowa, istotna, długoterminowa i celowa. Jest to misja, do której pracownicy mogą dążyć, nie tylko w godzinach pracy, ale także w życiu.

Po ustawieniu misji, opublikuj ją publicznie. Umieść ją na stronie tablica cyfrowa lub firmowej wiki, aby każdy mógł ją łatwo i często zobaczyć.

2. Ustawienie celów SMART dla zespołu

Jeśli misja definiuje "co" twojego zespołu, twoje cele pokazują "jak" Wyprowadź cele ze swojej misji. Ustaw cele zarówno dla zespołu, jak i poszczególnych jego członków. Uczyń je

Cele SMART

czyli konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Cele ClickUp, aby pozostać na szczycie swoich celów

Aby upewnić się, że zespół jest skoncentrowany na swoich celach przez cały czas, musisz udostępnić i śledzić postępy po drodze. Dobre narzędzie do zarządzania projektami umożliwi to zarówno w przypadku celów indywidualnych, jak i zespołowych.

ClickUp Cele

są zaprojektowane tak, aby były widoczne i dostępne dla zespołu przez cały czas. Aby poprawić spójność zespołu, użyj ClickUp Goals do przeprowadzenia szczegółowych rozmów z każdym członkiem zespołu, aby upewnić się, że rozumieją swoje cele.

Wyeliminuj niejasności. Omów zależności i powiązania, aby każdy miał jasność co do tego, za co jest odpowiedzialny.

3. Wzmocnienie zarządzania projektami

Zgrany zespół potrzebuje przestrzeni do współpracy. Biuro zazwyczaj pełni tę rolę, ale to nie wystarczy. Tym bardziej w przypadku teamów hybrydowych. Aby poprawić spójność zespołu, stwórz solidne systemy komunikacji.

Organizacja projektu: Ustaw kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, dla całej komunikacji w zespole. Podziel projekt na zadania, podzadania i listy kontrolne, aby członkowie zespołu zrozumieli, w jaki sposób ich codzienne działania przyczyniają się do realizacji celów biznesowych. Wyczyszczone oczekiwania i miary powodzenia dla każdego zadania.

Niestandardowe: Użyj ClickUp do tworzenia niestandardowych cykli pracy. Dodawaj niestandardowe pola, etykiety i osoby przypisane. Zapisuj swoje filtry. Automatyzacja powtarzalnych zadań/wydarzeń, takich jak spotkania standup . Ustawienie inteligentnych powiadomień. Interpretuj kod bezpośrednio w ClickUp.

Zarządzaj swoimi projektami w sposób, który jest dla Ciebie odpowiedni

Niestandardowe zarządzanie projektami ClickUp

.

Komunikacja w Teams: Umożliwienie członkom zespołu zadawania pytań i prowadzenia zdrowych debat poprzez zagnieżdżone komentarze i

Widok czatu ClickUp

.

bądź na bieżąco ze wszystkimi rozmowami dzięki widokowi czatu ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym: Co więcej? Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki

Wykrywanie współpracy ClickUp

. Poinformuj członków swojego zespołu, kiedy inni piszą na klawiaturze, aby mogli wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Jeśli dopiero zaczynasz, spróbuj

Szablony ClickUp do zarządzania projektami

na dobry początek. Dostosuj je do swoich potrzeb i stwórz własne!

4. Udostępnianie wiedzy

Aby funkcja zespołu była spójna, każdy członek zespołu musi przez cały czas posiadać całą wiedzę i kontekst. Jednak w zgiełku szybko zmieniającego się projektu łatwo jest, aby informacje przedostały się przez szczeliny.

Używaj

współpraca w ramach projektu

narzędzie takie jak ClickUp do udostępniania wiedzy, tworzenia wiki i połączenia ich z cyklami pracy.

przegląd dokumentów ClickUp_

Dokumenty ClickUp

' zagnieżdżone strony, opcje stylizacji, osadzone zakładki i wiele więcej umożliwiają tworzenie i udostępnianie wiedzy w całym zespole. Mogą również edytować te dokumenty, etykiety użytkowników, dodawać komentarze i efektywnie współpracować w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wiedza organizacyjna jest zawsze aktualna.

5. Wspólna burza mózgów

Aby zasada "nie zgadzaj się, ale commituj" działała, członkowie zespołu muszą być częścią procesu decyzyjnego od samego początku. Muszą widzieć problem, możliwe rozwiązania i proces myślowy stojący za ostatecznym wyborem.

tablica ClickUp do burzy mózgów_

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest zebranie zespołu do wspólnej burzy mózgów.

Tablica ClickUp

umożliwia rysowanie, dodawanie kształtów, pisanie tekstów, wstawianie notatek, etykietowanie użytkowników i wiele więcej w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, budujesz strategię biznesową, tworzysz mapę cyklu pracy, czy organizujesz zadania, użyj Tablicy, aby stworzyć przejrzystość. Zapraszaj do komentowania i buduj konsensus.

6. Buduj zaufanie

Aby być transparentnym, członkowie Teams muszą sobie ufać. Muszą wierzyć, że ich wyzwania i niedociągnięcia nie zostaną wykorzystane przeciwko nim. Stwórz kulturę zaufania - dawaj przykład.

Przeprowadzaj otwarte i szczere retrospektywy. Przyznawaj się do błędów. Zapisuj notatki z tych retrospektyw, aby pokazać, że błędy są w porządku, o ile się na nich uczymy.

Zachęcaj członków Teams do szczerego przyznawania się do błędów. Kiedy to zrobią, doceń ich i pomóż im naprawić błędy.

7. Świętuj powodzenie

Pozytywne wzmocnienie pochodzi ze świętowania dobrze zrobionej pracy. Za każdym razem, gdy zakończysz sprint lub rozwiążesz problem, świętuj powodzenie jako zespół. Zbierz cały team.

Zaplanuj działania budujące zespół, aby pomóc im lepiej się zrozumieć. Podczas tych działań:

Podziękuj członkom Teams za ich wkład w pracę

Identyfikuj i doceniaj wyjątkowe wysiłki

Doceniaj zachowania, które przyczyniają się do spójności zespołu

Ułatwiaj rozmowy między członkami zespołu, którzy są w konflikcie

Połącz powodzenie z celami i misją zespołu

Pulpity ClickUp

może w tym pomóc, oferując przeglądy wysokiego poziomu i dogłębne spostrzeżenia dzięki w pełni konfigurowalnym raportowaniom.

8. Decentralizacja procesu decyzyjnego

Jednym z największych wyzwań dla spójności zespołu jest centralizacja władzy. Menedżerowie często stają się spoiwem, które trzyma zespół razem, samodzielnie podejmując wszystkie decyzje.

Może to zaszkodzić zaangażowaniu i autonomii, które są niezbędne dla spójności zespołu. Może to również utrudniać

wydajność procesu

.

Aby tego uniknąć, należy aktywnie decentralizować podejmowanie decyzji. Oddeleguj problemy i zachęcaj członków zespołu do znajdowania rozwiązań. Pytaj ich o zdanie na temat podejmowanych decyzji (na tyle, na ile jest to rozsądne).

Szkol i trenuj członków zespołu, aby byli samozarządzalni. Ustawienie uznaniowych budżetów dla Teams, aby mogli wydać je na niezbędne narzędzia.

9. Zachęcanie do produktywnych konfliktów

W pracy opartej na wiedzy różnorodne punkty widzenia mają ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie oprogramowania, czy architektury, każda praca jest wzmacniana przez wkład i opinie różnych członków zespołu.

Podczas omawiania różnych pomysłów z pewnością pojawią się nieporozumienia. Obowiązkiem menedżera jest zachęcanie do zdrowych dyskusji między członkami zespołu, którzy nie zgadzają się ze sobą, tak aby konflikty mogły zostać rozwiązane.

Aktywnie słuchaj tego, co mówi każda osoba. Zadawaj dociekliwe pytania dotyczące ich racji. Kieruj rozmowę w stronę rozwiązania, zamiast zastanawiać się, kto ma rację, a kto nie.

Nie oznacza to, że menedżer musi odgrywać rolę mediatora w każdym konflikcie. Alternatywnie, menedżer musi stworzyć kulturę, w której członkowie zespołu mogą otwarcie ze sobą rozmawiać i samodzielnie rozwiązywać konflikty.

Ćwiczenia z budowania zespołu

zaprojektowane do zarządzania konfliktami są świetnym sposobem, aby to umożliwić.

10. Zatrudnianie dla spójności zespołu

Przede wszystkim należy pamiętać o spójności zespołu podczas zatrudniania. Nie oznacza to, że powinieneś zatrudniać podobne osoby o podobnych poglądach. Wręcz przeciwnie, dobrze wiadomo, że zróżnicowane Teams są lepsze dla Businessu.

Jednakże,

dynamika zespołu

zmienia się za każdym razem, gdy do zespołu dołącza nowa osoba. Aby stworzyć spójną grupę, menedżerowie muszą upewnić się, że nowy członek zespołu nie jest szczególnie destrukcyjny. Poszukaj kandydatów z

Umiejętności komunikacji i współpracy

Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych i rozwiązywania konfliktów

Umiejętność współpracy z innymi i dzielenia się wynikami

Ustawienie na bok polityki w odsetkach zespołu

Co ważniejsze, zatrudniaj i wynagradzaj sprawiedliwie. Nierówność i postrzegana niesprawiedliwość będą miały wpływ na spójność zespołu.

Buduj spójne Teamsy z narzędziami do współpracy ClickUp

Aby zespół był spójny, potrzebuje przemyślanej komunikacji, kultury otwartości i obszaru roboczego do współpracy.

Zespoły ClickUp

umożliwia to wszystko i jeszcze więcej.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami

zostało zaprojektowane jako jedna aplikacja dla wszystkich potrzeb biznesowych, niezależnie od rodzaju pracy. Zadania i podzadania wprowadzają porządek do projektu, tworząc przejrzystość.

Komentarze ułatwiają prowadzenie otwartych rozmów. Tablica i mapy myśli pomagają we wspólnym rozwiązywaniu problemów i burzy mózgów.

ClickUp Docs centralizuje informacje związane z projektem i udostępnia je wszystkim członkom zespołu. Cele i pulpity zapewniają wszystkim widoczność niezbędną do realizacji projektu. Zbuduj zgrany zespół z ClickUp.

Zarejestruj się za Free już dziś

.