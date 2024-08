Gotowość do działania w każdej chwili: Ostateczny przewodnik po drużynach tygrysów

Na pewno słyszałeś zdanie "Houston, mamy problem"

Ale co z drużynami tygrysów? 🐅

Ukute w gazecie z 1964 roku, Program Management zespoły tygrysów zostały rozsławione przez NASA, która utworzyła jeden z nich w celu zbadania awarii Apollo 13 i sprowadzenia astronautów w bezpieczne miejsce. 🌕

Ta grupa zadaniowa zdobyła Prezydencki Medal Wolności za swoją pracę. Chociaż nie możemy zagwarantować takiego samego stopnia uznania, z pewnością możemy pomóc Ci zbudować podejście zespołu tygrysów do potrzeb Twojej organizacji, abyś odniósł sukces.

Od czasu misji księżycowej w 1970 r. podmioty rządowe i firmy na całym świecie wdrażają zespoły tygrysie, aby utrzymać operacje przebiegały sprawnie . Zróżnicowane i wysoce wyspecjalizowane podejście zespołu tygrysów zostało stworzone wyłącznie w celu rozwiązania konkretnego (i często złożonego) problemu nękającego większą organizację.

Jak w przypadku każdej sprawdzonej strategii, stworzenie idealnego zespołu tygrysów jest sztuką. Jesteśmy jednak przekonani, że mając odpowiednie narzędzia, możesz wykorzystać tę metodę z największą korzyścią dla siebie. Śledź nas, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o zespołach tygrysów, zanim utworzysz taki zespół w swojej organizacji.

Dowiedz się, czym one są, jakie są ich zalety, najlepsze praktyki i w jaki sposób wiceprezes ds. marketingu w ClickUp wykorzystuje zespoły tygrysie do osiągania sukcesów.

Czym jest zespół tygrysów?

Zespół tygrysi to mały zespół, wielofunkcyjna grupa grupa ekspertów w organizacji, którzy spotykają się, aby rozwiązać złożony problem. W odróżnieniu od typowych zespołów zorientowanych na rozwiązywanie problemów, zespoły tygrysów nie tylko znajdują rozwiązanie, ale także opracowują systemy umożliwiające jego skuteczne wdrożenie.

Zespoły tygrysie tworzone są na dwa sposoby:

Zespół jest tworzony specjalnie w celu rozwiązania określonego problemu. Wszystkie obowiązki zespołu tygrysów mają pierwszeństwo przed typową rolą każdego członka, a gdy cel zostanie osiągnięty, powracają oni do swoich codziennych obowiązków

Zespół jest tworzony w celu rozwiązania określonego problemu lub osiągnięcia określonego celu w dodatku doich obecnego obciążenia pracą. To podejście zespołu tygrysów może wymagać codziennego lub tygodniowego bloku czasu w ich kalendarzach poświęconego sprawie, ale nie porzuci ich typowego harmonogramu, aby rozwiązać problem Wybrane podejście zależy od charakteru celu i wyznaczonego czasu na jego osiągnięcie. Być może członkowie zespołu tygrysów spotykają się konsekwentnie przez dłuższy czas lub często w ograniczonych ramach czasowych. Niezależnie od tego, zespół musi mieć zdolność do szybkich zmian i działania w razie potrzeby.

Zespoły tygrysie powinny składać się z członków z różnych działów lub oddziałów organizacji, aby wnieść szeroki zakres umiejętności. Celem jest stworzenie zróżnicowanego think tanku złożonego z członków wyższego szczebla, którzy wnoszą wieloletnie doświadczenie, wiedzę i perspektywy.

Dzięki temu zespół tygrysów będzie w stanie dostrzec wąskie gardła, obszary zainteresowania i rozwiązania, których przeciętny zespół mógłby nie zauważyć. Chodzi o wykorzystanie zbiorowych umiejętności i wiedzy wewnętrznych ekspertów w celu zidentyfikowania innowacyjnych rozwiązań i planów gry dla problemów, z którymi boryka się Twoja firma.

Brzmi dość prosto, prawda? Nie do końca, ale rezultat jest tego wart.

Wyzwania i korzyści stojące za podejściem zespołu tygrysów

Twoi przełożeni jako pierwsi powiedzą Ci, że wielofunkcyjna praca zespołowa jest ciągłym wyzwaniem. Jest to również podstawa każdego udanego zespołu tygrysów.

Prawidłowo przeprowadzona współpraca międzyfunkcyjna eliminuje silosy zespołowe zachęca do kreatywności, promuje zdrowe relacje w pracy i zwiększa produktywność . Ale kiedy to się nie udaje, wielofunkcyjny zespół może szybko poczuć się jak zbyt wielu kucharzy w kuchni. Amrita Mathur , wiceprezes ds. marketingu w ClickUp, wie wszystko o próbach, trudnościach i znaczących korzyściach płynących z zespołów tygrysów. Są one jedną z kluczowych strategii, które przeniosła do ClickUp z Superside gdzie rozwinęła firmę od praktycznie zera do 45 milionów dolarów rocznego przychodu (ARR) w ciągu zaledwie czterech lat.

Jej sekret? Strategiczny podział spotkań, aby każdy potrzebny członek był na bieżąco, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej, w pełni zdalnej kultury pracy.

Przełamywanie silosów w zespole lub firmie nie jest sprawą jednorazową, to mięsień, który wymaga cierpliwości, konsekwencji i celowego wysiłku. W przeciwnym razie silosy w zespole po prostu powrócą i często zakorzenią się głębiej w organizacji.

Zapewnienie, że zespół tygrysów obejmuje najbardziej wykwalifikowanych i dojrzałych ekspertów, jest najlepszym sposobem na sprostanie temu wyzwaniu. Wybrany zespół techniczny będzie miał duże doświadczenie w pracy nad projektami wielofunkcyjnymi i może szybko usunąć wszelkie bariery komunikacyjne, aby od razu zająć się nowymi przeszkodami.

Niezwykle cenne dla kierownictwa, zwłaszcza w zdalnej strukturze asynchronicznej, jest posiadanie wszystkich w jednym miejscu w tym samym czasie raz w miesiącu.

Amrita Mathur, wiceprezes ds. marketingu w ClickUp

Dzięki temu, że zespół jest szczupły, może on podejmować decyzje tak szybko, jak to możliwe (bez konieczności angażowania się w złożone procesy lub zatwierdzanie przez interesariuszy). Inne główne korzyści płynące z dobrze naoliwionego zespołu tygrysów obejmują:

Strategiczne podejmowanie decyzji przy wystarczającym wcześniejszym doświadczeniu i przezorności, aby rozważyć ich wpływ

Zdolność do analizowania złożonych problemów z wielu perspektyw

Natychmiastowy dostęp do zasobów, danych, spostrzeżeń i innych informacji z całej organizacji

Zainteresowanie nowymi procesami biznesowymi, kreatywnymi rozwiązaniami i innowacjami

Pozytywne i proaktywne spojrzenie na nieprzewidziane przeszkody

Wydajne zespoły tygrysów są również jednym z najbardziej opłacalnych sposobów optymalizacji wewnętrznej strategii. Ponad połowa kadry kierowniczej zgłosiła efektywność zasobów jako swój najwyższy priorytet w niedawnym badaniu Badanie ClickUp ten styl rozwiązywania problemów w grupach fokusowych może stać się jeszcze bardziej powszechny w różnych branżach.

Kiedy używać zespołu tygrysów

Zespoły tygrysie nie są codziennością. A ponieważ są one tworzone indywidualnie dla każdego przypadku, bardzo możliwe jest, że żadne dwa zespoły tygrysie nigdy nie będą miały tych samych członków grupy, nawet bez zmian organizacyjnych.

Te wyspecjalizowane grupy zadaniowe są tworzone z myślą o krytycznych kwestiach, które powstrzymują firmę przed osiągnięciem większych celów lub ukończeniem projektu o dużym wpływie - np. uporczywy błąd uniemożliwia klientom prawidłowe korzystanie z produktu lub główna inicjatywa kończy się niepowodzeniem i trzeba zbadać nowy plan ataku.

Zanim zaczniesz stosować podejście zespołu tygrysów, ważne jest, aby rozważyć, czy ta strategia jest najlepszą opcją w Twojej sytuacji. Zadaj sobie pytanie:

Czy wszystkie inne możliwe rozwiązania zostały wypróbowane w celu naprawienia problemu?

Czy potrafisz jasno zdefiniować problem, który wymaga rozwiązania?

Czy masz do czynienia ze złożonym problemem, który wymaga wglądu z różnych punktów widzenia?

Czy problem jest pilny i istotny dla powodzenia firmy?

Odpowiedzi na te pytania pomogą określić, czy nadszedł czas na utworzenie zespołu tygrysów, a także zainicjują odpowiednie punkty dyskusji w celu ugruntowania zakresu projektu.

Kto należy do zespołu tygrysów?

Nie ma sztywnych i szybkich zasad, jeśli chodzi o to, kto powinien znaleźć się w zespole A. Wszystko zależy od zakresu organizacji, problemu i celu.

Idealni członkowie są łatwi we współpracy, proaktywni i nie boją się przekraczać norm lub zakłócać długo utrzymywanych praktyk biznesowych dla dobra firmy.

Skonsultuj się z oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych i spojrzeć poza najlepszych wykonawców, aby znaleźć dynamicznych członków z szeregiem doświadczeń zawodowych (zarówno technicznych, jak i nietechnicznych).

Należy pamiętać, że dwu- lub trzyosobowe zespoły tygrysie są dość powszechne, chociaż bardziej złożone projekty mogą wymagać zespołów składających się z 10 lub więcej osób. Wszystko po to, by powiedzieć, że miejsce w zespole tygrysów jest niezwykle cenne i decyzje te powinny być podejmowane z najwyższą starannością i rozwagą.

3 kroki do stworzenia zespołu tygrysów

Sugerujemy rozpoczęcie od zestawu kryteriów opartych na problemie, z którym zespół tygrysów będzie musiał się zmierzyć i umiejętnościach niezbędnych do jego rozwiązania. Chociaż chcesz, aby zespół był niewielki, nie bój się myśleć szeroko podczas burzy mózgów na temat potencjalnych członków - szczególnie pod względem ich specjalizacji.

Postępuj zgodnie z tymi trzema prostymi krokami, aby skompletować zespół tygrysów ze wszystkimi odpowiednimi graczami:

Krok 1: Zdefiniuj problem

Ustal kto, co, gdzie, dlaczego i w jaki sposób rozwiązuje dany problem, zanim zaczniesz budować zespół. Użyj tych czynników, aby rozważyć przyczynę problemu i to, co może być potrzebne do jego rozwiązania.

Określenie tych cech pomoże ci krytycznie zastanowić się nad tym, na które zespoły ta kwestia ma największy wpływ, potrzebami projektu i ogólną złożonością. Ustalenie jasnych parametrów dotyczących zakres projektu na wczesnym etapie utrzyma zespół na zadaniu, gdy rozpocznie się prawdziwa praca i zapobiegnie niepotrzebnemu rezultaty od gromadzenia się w projekcie - AKA, pełzanie zakresu.

Krok 2: Zidentyfikuj najważniejsze umiejętności kluczowego gracza

Zrównoważony i wydajny zespół tygrysów składa się z doświadczonych ekspertów, którzy rozumieją problem pod każdym kątem - w tym ryzyka, stawek i niepowodzeń. Mając dobrze zdefiniowany problem, zadaj sobie pytanie:

Których zespołów lub działów dotyczy ten problem?

Jakiego rodzaju rozwiązania będzie wymagał ten problem?

Kto ma największy wgląd w ten problem?

Bardziej techniczne projekty mogą wymagać dodatkowego wsparcia ze strony zespołów inżynieryjnych lub produktowych, ale różnorodność jest kluczowa.

Zbyt wielu członków o zbyt podobnych lub zbyt specyficznych specjalizacjach spowolni postęp, stworzy martwe punkty w logice zespołu i potencjalnie wykluczy cenne perspektywy z rozmowy. Zamiast tego spójrz poza same tytuły zawodowe, aby stworzyć zespół o zróżnicowanym pochodzeniu, mocnych stronach i znajomości zagadnienia.

Krok 3: Zdecyduj, kto będzie liderem

Gdy członkowie zespołu są już na miejscu, nadszedł czas, aby wyznaczyć lidera zespołu tygrysów.

Osoba ta będzie działać jako moderator grupy, rzecznik i sponsor dodatkowych zasobów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mówiąc najprościej - jest to ogromna rola i prawdopodobnie czynnik decydujący o tym, czy zespół tygrysów osiągnie swój cel.

Jedno z badań wykazało, że 76% zespołów wielofunkcyjnych, które odniosły sukces miało jedną wspólną cechę - silny głos zarządzający w grupie.

Lider zespołu tygrysów może mieć ostateczny głos w sprawie najważniejszych decyzji grupy, ale musi także zachęcać do uczestnictwa, otwartego dyskursu i współpracy ze strony wszystkich członków zespołu. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do sytuacji, w której rozwiązania umkną uwadze lub problem pozostanie nierozwiązany.

Najlepsze praktyki i strategie zespołu Tiger

Alexa, odtwórz "Eye of the Tiger" zespołu Survivor.

Teraz, gdy omówiliśmy już podstawy i ustawiliśmy scenę, przejdźmy do strategii i najlepszych praktyk, aby poprowadzić drużynę tygrysów do zwycięstwa:

Przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie : Przed pierwszym spotkaniem zespołu tygrysów przygotuj ich na sukces, zbierając jak najwięcej informacji, aby szybko się do nich odwołać i uzyskać niezbędny kontekst. Jako kierownik projektu zespołu, upewnij się, że mają oni dostęp do wszystkich istotnych danych, spostrzeżeń, budżetów i zasobów, aby zrozumieć, jak ten problem się zaczął, aby go rozwiązać

: Przed pierwszym spotkaniem zespołu tygrysów przygotuj ich na sukces, zbierając jak najwięcej informacji, aby szybko się do nich odwołać i uzyskać niezbędny kontekst. Jako kierownik projektu zespołu, upewnij się, że mają oni dostęp do wszystkich istotnych danych, spostrzeżeń, budżetów i zasobów, aby zrozumieć, jak ten problem się zaczął, aby go rozwiązać Set Cele SMART: Ustal konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe (SMART) cele, aby dostosować każdego członka do tego, co należy osiągnąć i dlaczego

Cele SMART: Ustal konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe (SMART) cele, aby dostosować każdego członka do tego, co należy osiągnąć i dlaczego Myśl iteracyjnie : Zespoły tygrysów prawdopodobnie nie rozwiążą problemów z dnia na dzień. Będzie to wymagało prób i błędów, a także stopniowego postępu z tygodnia na tydzień, aby postępować zgodnie z mapą drogową opracowaną przez zespół ekspertów

: Zespoły tygrysów prawdopodobnie nie rozwiążą problemów z dnia na dzień. Będzie to wymagało prób i błędów, a także stopniowego postępu z tygodnia na tydzień, aby postępować zgodnie z mapą drogową opracowaną przez zespół ekspertów Zachęcaj do otwartych dyskusji : Przejrzystość jest kluczem do skutecznego zespołu tygrysów. Otwarta komunikacja sprzyja szczerym informacjom zwrotnym, koleżeństwu, innowacjom, produktywnym rozmowom i nie tylko

: Przejrzystość jest kluczem do skutecznego zespołu tygrysów. Otwarta komunikacja sprzyja szczerym informacjom zwrotnym, koleżeństwu, innowacjom, produktywnym rozmowom i nie tylko Dokumentacja projektu jest wszystkim : Od roli i obowiązków każdego członka po codzienne postępy - zapisz wszystko. Śledź, jak się sprawy mają, aby łatwo podjąć dyskusję w miejscu, w którym ją przerwałeś lub wykryć wąskie gardła, zanim będzie za późno

: Od roli i obowiązków każdego członka po codzienne postępy - zapisz wszystko. Śledź, jak się sprawy mają, aby łatwo podjąć dyskusję w miejscu, w którym ją przerwałeś lub wykryć wąskie gardła, zanim będzie za późno Zdefiniuj kanały komunikacji : Wydajność jest najważniejsza dla zespołu tygrysów i chociaż burza mózgów w cztery oczy jest idealna, nie zawsze jest wykonalna. Zanim Twoje najlepsze pomysły zaginą w skrzynce odbiorczej e-mail, podczas gdy reszta zespołu będzie rozmawiać wSlackustal jasne oczekiwania co do tego, w jaki sposób będziecie komunikować się ze sobą przez cały proces w czasie rzeczywistym i asynchronicznie

: Wydajność jest najważniejsza dla zespołu tygrysów i chociaż burza mózgów w cztery oczy jest idealna, nie zawsze jest wykonalna. Zanim Twoje najlepsze pomysły zaginą w skrzynce odbiorczej e-mail, podczas gdy reszta zespołu będzie rozmawiać wSlackustal jasne oczekiwania co do tego, w jaki sposób będziecie komunikować się ze sobą przez cały proces w czasie rzeczywistym i asynchronicznie Świętuj swoje zwycięstwa: Morale jest najważniejsze! Wyrażaj uznanie tam, gdzie jest ono należne i świętuj każde zwycięstwo swojego zespołu, bez względu na to, jak duże lub małe ono jest

Przyjęcie tych praktyk na wczesnym etapie zapewni, że Twój zespół tygrysów utrzyma swój strategiczny kierunek przez cały proces rozwiązywania problemów i zapobiegnie scope creep przed zbaczaniem zespołu z obranego kursu i innymi często popełnianymi błędami. Jednak największym zasobem dla zespołu tygrysów dowolnej wielkości i z dowolnej branży jest inwestowanie w potężne narzędzia oprogramowanie do zarządzania projektami do przechowywania ich pracy.

