9 sprawdzonych sposobów na poprawę wydajności pracy

Chcesz poprawić wydajność pracy? Musisz nauczyć się ustalać priorytety, oddelegować zadania i przejąć kontrolę nad swoim harmonogramem. A co najlepsze? Takie postępowanie może zapobiec marnowaniu czasu, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie.

Według badania 2020 przeprowadzonego przez FlexJobs 75% pracowników doświadczyło wypalenia zawodowego w pracy.

Unikanie wypalenia zawodowego

nie polega tylko na przetrwaniu, ale na rozwoju. Nadszedł czas, aby odkryć, jak można osiągnąć więcej bez przykuwania się do biurka na dodatkowe godziny.

Gotowy na głębokie zanurzenie się w świecie wydajności pracy i innowacyjnych umiejętności, które pomogą Ci opanować tydzień pracy? Wyruszmy razem w podróż ku bardziej wydajnej, zrównoważonej i satysfakcjonującej zdrowej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. 👊

Czym jest wydajność pracy?

Wydajność w pracy to miara tego, jak skutecznie wypełniasz swoje

rolę i obowiązki

w pracy. Liderzy oceniają wydajność pracy pracowników na podstawie jakości i ilości wykonanej pracy oraz czasu potrzebnego na jej wykonanie. ⏰

Poprawa wydajności pracy wymaga wysiłku na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Na poziomie organizacyjnym kierownictwo firmy musi:

ustawić rozsądne KPI: Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to wymierne miary osiągania określonych celów. KPI pomagają każdemu pracownikowi wiedzieć, czego się od niego oczekuje i w jaki sposób jego obowiązki przyczyniają się do realizacji celów całej firmy

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to wymierne miary osiągania określonych celów. KPI pomagają każdemu pracownikowi wiedzieć, czego się od niego oczekuje i w jaki sposób jego obowiązki przyczyniają się do realizacji celów całej firmy Stwórz ramy komunikacji: Skuteczne umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla powodzenia organizacji. Kierownictwo firmy powinno ustawić regularne spotkania "all-hands" i "one-on-one", aby zaoferować informacje zwrotne i pomóc pracownikom poprawić wydajność pracy

Skuteczne umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla powodzenia organizacji. Kierownictwo firmy powinno ustawić regularne spotkania "all-hands" i "one-on-one", aby zaoferować informacje zwrotne i pomóc pracownikom poprawić wydajność pracy Pomaganie pracownikom w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy: Każdy członek zespołu ma swoje mocne i słabe strony. Świetni menedżerowie inwestują w rozwój zawodowy i osobisty współpracowników, ucząc ich, jak wykorzystać swoje mocne strony i poprawić obszary słabości

Każdy członek zespołu ma swoje mocne i słabe strony. Świetni menedżerowie inwestują w rozwój zawodowy i osobisty współpracowników, ucząc ich, jak wykorzystać swoje mocne strony i poprawić obszary słabości Sprawiedliwie oddelegowane zadania: Rozwój zawodowy jest niemożliwy, jeśli pracownicy czują się wypaleni. Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za sprawiedliwe rozłożenie obciążenia pracą upewnienie się, że każdy członek zespołu czuje wyzwanie, ale jest w stanie ukończyć przydzielone mu zadania

Zwiększ wydajność dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na współpracy poprzez przypisywanie zadań, etykiety komentarzy i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Na poziomie indywidualnym pracownicy muszą ustalać jasne cele, tworzyć listy rzeczy do zrobienia, wykorzystywać swoje umiejętności zarządzania czasem i uporządkować swoje kalendarze.

Ale co jeszcze mogą zrobić menedżerowie do zrobienia, aby poprawić rozwój zawodowy swoich teamów i lepiej przyswajać konstruktywne informacje zwrotne? Poniżej omówimy wszystkie te kwestie!

9 sposobów na poprawę wydajności pracy

Szukasz praktycznych, prostych kroków do poprawy mojej wydajności w pracy? Skorzystaj z tych wskazówek i sztuczek, aby zmniejszyć stres, uwolnić obciążenie psychiczne i ostatecznie zrobić więcej do zrobienia pod koniec dnia. 🤩

1. Oddelegowane zadania dla dużych projektów

W zespole można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Tłumaczenie: Jeśli chcesz poprawić swoje wyniki w pracy, musisz nauczyć się sztuki oddelegowywania zadań.

Grupuj zadania na swojej

Tablica Kanban

według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp

Co więcej, prawdziwe zwiększenie wydajności pracy wymaga odpowiednich narzędzi. Z

Zadania ClickUp

pozwala podzielić duże projekty na zadania wielkości bryłek.

ClickUp ułatwia przypisywanie wielu członków zespołu do zadań, komentowanie elementów działań lub

zapobieganie nieporozumieniom dzięki nagraniom ekranu

. Ponadto można korzystać z różnych widoków, aby zobaczyć wszystkie zadania i podzadania (tj. każde działanie od początku do końca projektu) w jednym miejscu.

2. Ustawienie celów SMART i skuteczna komunikacja

Cele SMART to cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie - a ClickUp pomaga spełnić wszystkie pięć wymagań.

Wybieraj spośród różnych typów celów, aby mierzyć według waluty, procentów, liczb oraz prawdy lub fałszu

Z

Cele ClickUp

umożliwia ustawienie jasnych oś czasu, mierzenie tygodniowych wyników i dodawanie zadań z różnych teamów do jednego, osiągalnego celu. Co więcej, możesz śledzić swój postęp za pomocą celów liczbowych, prawdziwych/fałszywych i pieniężnych.

Aby pomóc

utrzymać zespół w dobrej organizacji

rozważyć dodanie opisów do każdego celu i zadania, aby wiedzieć, które zadania są wykonywane przez którego współpracownika.

Wyczyszczone i osiągalne cele

pomagają Teams zobaczyć linię mety, zamiast sprawiać, że punkt końcowy jest poza zasięgiem wzroku. Wymaga to jasnej komunikacji z zespołem, aby zminimalizować stres i zapobiec przekształceniu się ekscytującego projektu w zakończone wypalenie.

3. Podnieś poziom technologii za pomocą odpowiednich narzędzi

Nic tak nie zakłóca wydajności pracy, jak technologia, która po prostu nie działa. Aby oszczędzić sobie marnowania cennych godzin pracy na dzwonienie do działu IT, użyj narzędzi, które zwiększają wydajność pracowników.

Uzyskaj dostęp do paska narzędzi akcji w widoku listy ClickUp 3.0, aby szybko przechodzić między widokami, dokumentami i nie tylko

Na przykład, w ClickUp stale ulepszamy naszą infrastrukturę dla

niezawodność i wydajność

. W ClickUp 3.0 zaobserwowaliśmy wzrost wydajności w zadaniach i powiadomieniach, poprawiliśmy widżety sprintu, a automatyzacja poprawiła się o 20%.

Tłumaczenie: Otrzymujesz szybszy i bardziej niezawodny dostęp do narzędzi, które pokochałeś.

4. Napisz swoją listę do zrobienia poprzedniego wieczoru, aby pozostać skupionym

Jeśli chcesz z powodzeniem poradzić sobie z porankiem, upewnij się, że

znać swoje najważniejsze priorytety

w momencie, gdy siadasz przy biurku. Jak to zrobić? Nie czekaj do zrobienia listy rzeczy do zrobienia. Jeśli chcesz uniknąć wielozadaniowości, świetnym punktem wyjścia jest rozpoczęcie dnia z listą zadań, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi.

Zamiast tego, gdy zamykasz sklep poprzedniej nocy, wypisz te trzy elementy:

Co zostało zrobione tego dnia? Co miałeś nadzieję ukończyć, ale tego nie zrobiłeś Najważniejsze zadania na następny poranek

Ustaw powtarzające się zadania w ClickUp, aby usprawnić powtarzalną pracę

Aby ustawić się na powodzenie, wykorzystaj jedną z wielu opcji

szablonów do zrobienia przez ClickUp

. Za pomocą ClickUp można zbudować

niezawodny system do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

wykorzystując widok listy, oznaczając zadania kolorami, planując powtarzające się zadania, a nawet ustawiając automatyczne cykle pracy, aby zakończyć zadania w locie.

5. Ustawienie timera

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się usiąść do zrobienia przerażającego zadania... tylko po to, by wpatrywać się w komputer przez kilka godzin?

Nikt nie jest doskonały, a prokrastynacja ma tendencję do podkradania się nawet do najbardziej wydajnych ludzi. Aby przełamać impas prokrastynacji, wypróbuj ten hack: Ustaw timer.

Ustawienie timera na rozsądny czas (nie dłuższy niż 90 minut) dostarcza motywacji niezbędnej do zakończenia wyznaczonego zadania. Lub, jeśli naprawdę musisz zakończyć tę rywalizację z komputerem, ustaw timer, aby przypomnieć sobie o robieniu krótkich przerw w ciągu dnia pracy.

Dokładnie rejestruj czas spędzony na zadaniach i projektach w ClickUp Śledzenie czasu ClickUp umożliwia ustawienie timera z dowolnego urządzenia. Aby ułatwić sobie organizację i zapanowanie nad krótkimi przerwami, do śledzenia czasu można dodawać notatki, etykiety lub filtry. W związku z tym ustawienie timera nie tylko tworzy poczucie pilności - pomaga zachować kontrolę nad zarządzaniem projektami, przypominając o tym, jak spędziłeś dzień pracy.

6. Proś o konstruktywną informację zwrotną od przełożonych

Jak mówi przysłowie, jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to jesteś w złym pokoju.

Każda osoba w firmie - nawet kadra zarządzająca - może nauczyć się czegoś od swoich kolegów. Dlatego też, jeśli patrzysz z podziwem, jak członkowie twojego zespołu wykonują jedno zadanie za drugim, poproś o wskazówki, co robią, aby poprawić wydajność.

Każdy z kolegów ma swoje unikalne ustawienie umiejętności i może zaoferować wskazówki i porady dotyczące

jak być bardziej wydajnym

przez cały dzień pracy.

Mając to na uwadze, naucz się oczekiwać na oceny wyników. Oczywiście, oceny wyników mogą onieśmielać, ale są one okazją do uzyskania wskazówek od zespołu zarządzającego.

Szablon oceny wydajności pracowników ClickUp pomaga zespołom w lepszym udostępnianiu informacji zwrotnych i wprowadzaniu usprawnień, które można wykorzystać w praktyce

Z

Narzędzia i szablony do oceny wydajności ClickUp

przełożeni mogą ustawić cele i tworzyć raporty wydajności dla swoich bezpośrednich podwładnych, utrzymując w ten sposób cały zespół na właściwym torze. Dodatkowo, mogą oni tworzyć zindywidualizowane

plan poprawy wydajności

aby pomóc swoim teamom osiągnąć ich cele.

Twoje wyniki w pracy powinny być zauważalne - zwłaszcza jeśli starasz się znacząco poprawić. Ocena wyników może pomóc w uzyskaniu takiej jasności.

7. Ustawienie automatycznych przypomnień

W miarę piętrzenia się pracy coraz trudniej jest pamiętać o wszystkim, co jest do zrobienia. Aby uwolnić obciążenie psychiczne,

ustawienie automatycznych przypomnień

dzięki czemu nie zapomnisz o dokuczliwych zadaniach.

Łatwe ustawienie przypomnień za pomocą komendy "R" w ClickUp

Z

Przypomnienia ClickUp

możesz ustawić sobie przypomnienie dla praktycznie każdego zadania, z dowolnego urządzenia. Przypomnienia można tworzyć na podstawie istniejącego zadania lub powiadomienia, lub zaczynać od zera. Możesz wyświetlić wszystkie przypomnienia na ekranie głównym, a następnie je odłożyć, przełożyć lub oddelegować, aby upewnić się, że żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Ponadto do przypomnień można dodawać terminy, załączniki i powtarzające się harmonogramy, aby poprawić ogólną wydajność.

8. Wdrażanie bloków czasowych w celu uporządkowania kalendarza

Ciągłe przeskakiwanie od jednego zadania do drugiego powoduje niepotrzebne obciążenie psychiczne, które może prowadzić do wypalenia. Próba wciśnięcia zbyt wielu niepowiązanych ze sobą zadań w jeden dzień roboczy jest jak próba wykonania 25 różnych ćwiczeń na siłowni: To szybko męczy, ale nie daje najlepszych wyników.

Aby odzyskać kontrolę nad swoim kalendarzem, wypróbuj blokowanie czasu w celu poprawy wydajności w pracy. Blokowanie czasu to technika zarządzania czasem polegająca na grupowaniu podobnych zadań. Na przykład, możesz zdecydować się na umieszczenie wszystkich spotkań w zaledwie dwa dni w tygodniu - we wtorki i czwartki - aby zwolnić przestrzeń w mózgu w pozostałe trzy dni.

Zarządzaj swoim tygodniem pracy i opanuj blokowanie czasu dzięki szablonowi listy blokowania czasu ClickUp

Lub, jeśli pracujesz w branży opartej na usługach (jak agencja marketingowa), być może zdecydujesz się pracować nad

rezultaty

tylko dla jednego klienta dziennie (w porównaniu do każdego klienta na liście). Nie wiesz od czego zacząć?

ClickUp oferuje kilka możliwości

szablonów blokujących czas

aby poprawić równowagę między pracą a życiem prywatnym.

9. Ustaw kamienie milowe i pamiętaj, aby je świętować!

Pracując nad poprawą wydajności pracy, pamiętaj o tym: Perfekcja jest nieosiągalna. W rzeczywistości dążenie do perfekcji może być szkodliwe dla wydajności.

Aby chronić swój poziom energii i zapobiegać wypaleniu, pamiętaj, aby świętować każdy kamień milowy. Świętowanie może być po prostu krótką przerwą na rozprostowanie nóg i spacer wokół bloku. Możesz też zaprosić kolegę na spotkanie w kawiarni zamiast na pogawędkę w sali konferencyjnej.

Łatwo zauważaj krytyczne punkty swojego projektu dzięki kamieniom milowym ClickUp i używaj pogrubionych, diamentowych ikon, aby wszyscy skupili się na kluczowych celach

Świętując jeden kamień milowy i przechodząc do następnego, pamiętaj, że

Kamienie milowe ClickUp

zapewniają wizualną reprezentację najpilniejszych zadań w projekcie. Wystarczy pogrupować różne zadania, a następnie niestandardowy widok ogólny, aby uzyskać kluczową scenę projektu.

5 szablonów, które pomogą Ci poprawić wydajność w mojej pracy

Chcesz zrobić więcej, jednocześnie nadając priorytet swoim obciążeniom psychicznym? Wypróbuj te pięć szablonów wydajności od ClickUp, aby poprawić swoją ogólną wydajność w pracy. 📚

1. Szablon KPI ClickUp

Uzyskaj ogólny przegląd tego, które wskaźniki KPI są zakończone, śledzenie lub zagrożone dzięki temu poręcznemu szablonowi od ClickUp

Chcesz wiedzieć, czy każdy dział jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na ten kwartał?

Szablon KPI dla ClickUp

przedstawia każdy wskaźnik KPI w firmie, uporządkowany według działów.

Stamtąd, wykorzystaj system oznaczony kolorami, aby natychmiast zrozumieć, czy zespół zakończył realizację celu, jest w trakcie postępu, czy też wykoleił się z osiągania swoich celów. Ponadto można dodawać notatki i podzadania, aby pomóc zespołowi w śledzeniu celów.

2. Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Zrozum, w jaki sposób każda inicjatywa przyczynia się do realizacji ogólnej wizji i strategii Twojej firmy dzięki temu łatwemu w użyciu szablonowi od ClickUp

Chcesz ustawić osiągalne cele dla swojego zespołu? Upewnij się, że członkowie Teams wiedzą, w jaki sposób każda inicjatywa przyczynia się do ogólnego powodzenia firmy.

Dzięki temu łatwemu w użyciu szablonowi

Szablon zrównoważonej karty wyników od ClickUp

można zobaczyć cele, inicjatywy, cele i zachęty dla czterech obszarów firmy - niestandardowych klientów, nauki i rozwoju, finansów i wewnętrznych procesów biznesowych.

Rozpocznij współpracę w

Tablica ClickUp

a następnie zająć się listą do zrobienia, korzystając z widoków Kalendarz lub Lista.

3. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Ustaw dzienne, tygodniowe lub miesięczne priorytety za pomocą tego przejrzystego szablonu od ClickUp

Jeden z najlepszych

narzędzi do zarządzania wydajnością

jest nauka ustalania priorytetów. Z

Szablon do zarządzania zadaniami od ClickUp

każdy członek zespołu może łatwo sprawdzić, które zadania są pilne, mają wysoki priorytet lub niski priorytet.

Szablon można oznaczyć kolorami, dodać podzadania i przypisać terminy, aby pomóc współpracownikom

zarządzanie zadaniami głównymi

.

4. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Opanuj swoją tygodniową listę do zrobienia dzięki temu szczegółowemu szablonowi od ClickUp

Masz problem z pogodzeniem życia osobistego z rozwojem kariery? Szablon

Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

pozwala przejąć kontrolę nad tygodniową listą do zrobienia poprzez pogrupowanie czynności według pracy, spraw osobistych, podróży lub innych kategorii.

Skorzystaj z systemu kodowania kolorami, aby przypisać poziom priorytetu dla każdego zadania, ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia oraz dodać komentarze, które pomogą ci utrzymać wydajność w ciągu tygodnia. Wszystko to doprowadzi do poprawy morale i poziomu energii - bez konieczności utraty koncentracji lub przyswajania nowych umiejętności.

5. Szablon raportu wydajności ClickUp

Ten szablon ClickUp umożliwia szczegółową ocenę wydajności pracownika lub programu

Mierzenie skuteczności bieżącego projektu? Opracowanie planu poprawy wydajności w celu zwiększenia zaangażowania pracowników? Ten szczegółowy

Szablon raportowania wydajności z ClickUp

oferuje wykresy, wbudowane obliczenia i liczne sekcje do pomiaru wydajności.

Wykorzystaj sekcję "Wynik indeksu", aby notować, które elementy są na dobrej drodze, pilne, opóźnione lub całkowicie zakończone, aby pomóc w rozwoju projektów i wydajności pracy zespołu.

Popraw swoją wydajność w pracy dzięki ClickUp

Aby poprawić swoją wydajność w pracy, skorzystaj z powyższych wskazówek, takich jak ustawienie celów SMART, określenie priorytetów z wyprzedzeniem, świętowanie każdego kamienia milowego i blokowanie czasu w kalendarzu. Do zrobienia tego może pomóc osiągnąć więcej w ciągu tygodnia pracy, zachowując jednocześnie energię psychiczną. 🙌

Na szczęście ClickUp posiada wszystkie narzędzia potrzebne do poprawy wydajności pracy, ustalania priorytetów zadań i pomocy w dzieleniu projektów na możliwe do osiągnięcia obciążenia pracą. Uzyskaj dostęp do szablonów wydajności, wykorzystaj tysiące integracji i wykorzystaj konfigurowalne widoki, aby przejąć kontrolę nad swoim kalendarzem,

.