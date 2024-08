10 najlepszych programów Business Intelligence (BI) w 2024 roku

Dane są integralną częścią każdej firmy, pomagając zrozumieć, co dzieje się za kulisami i oferując wgląd w cenne wskaźniki. Jednak zarządzanie danymi może być przytłaczające, zwłaszcza jeśli zespół nie ma wdrożonych procesów opartych na danych.

Badania pokazują, że 74% ankietowanych pracowników czuło się niezadowolonych z pracy z danymi. W tym miejscu wkraczają narzędzia analityki biznesowej.

Są mózgiem operacji. 🧠

Oprogramowanie Business Intelligence (BI) pobiera fakty i liczby dotyczące firmy, analizuje je dogłębnie i tworzy wizualne raporty danych, które można wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych. To samo badanie wykazało, że firmy korzystające z oprogramowania BI odnotowują pięciokrotny wzrost prawdopodobieństwa podejmowania szybszych decyzji.

Gotowy do podejmowania szybszych, bardziej świadomych decyzji przy użyciu odpowiednich danych firmowych? Oto 10 najlepszych programów do analityki biznesowej.

Ponadto wyróżnimy dodatkowe narzędzia, takie jak najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami i pokażemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej platformy. 🤩

Czym jest oprogramowanie Business Intelligence?

Oprogramowanie Business Intelligence to narzędzie, które gromadzi i analizuje dane firmy oraz przedstawia je w postaci łatwych do zrozumienia wykresów, raportów i wykresów. Oprogramowanie to wykorzystuje eksplorację danych do zbierania informacji, wykorzystuje analitykę danych do oceny szczegółów i tworzy raporty wizualizacje danych aby wnioski były jasne.

Dzięki tym narzędziom analityki biznesowej każdy może gromadzić informacje oparte na danych, nie tylko wysoko wykwalifikowani analitycy. Ten rodzaj oprogramowania nie tylko gromadzi dane, ale także przechowuje wszystkie dane w jednej wygodnej lokalizacji.

Oznacza to, że masz wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu - bez konieczności przełączania się między produktami, co znacznie ułatwia wizualizację danych i dostęp do wielu źródeł danych.

Większość narzędzi BI umożliwia dostosowanie źródeł danych w celu uzyskania przydatnych informacji w obszarach, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy. Twórz niestandardowe raporty i zagłębiaj się w dane, które mogą mieć wpływ na sukces Twojej firmy, korzystając z tych inteligentnych narzędzi. 💪

Czego należy szukać w oprogramowaniu Business Intelligence?

Jeśli chodzi o narzędzia Business Intelligence, na rynku dostępnych jest mnóstwo opcji, ale nie wszystkie są sobie równe. 👀

Oto, czego należy szukać w narzędziach BI:

Intuicyjne i interaktywne pulpity nawigacyjne: Upraszczają złożone dane i ułatwiają uzyskanie poparcia kluczowych interesariuszy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i wizualizacji danych

Upraszczają złożone dane i ułatwiają uzyskanie poparcia kluczowych interesariuszy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i wizualizacji danych Wbudowana sztuczna inteligencja: Narzędzia sztucznej inteligencji oferują głębszy wgląd i oceniają dane pod różnymi kątami, czyniąc je bardziej wszechstronnymi

Narzędzia sztucznej inteligencji oferują głębszy wgląd i oceniają dane pod różnymi kątami, czyniąc je bardziej wszechstronnymi Integracje: Najlepsze narzędzia Business Intelligence współpracują z innymi platformami danych i aplikacjami dlazoptymalizowane przepływy pracy *Narzędzia do eksploracji danych: Szukaj oprogramowania, które jest w stanie analizować szeroki zakres zestawów danych przy użyciu różnorodnych i zaawansowanych narzędzi analitycznych

Najlepsze narzędzia Business Intelligence współpracują z innymi platformami danych i aplikacjami dlazoptymalizowane przepływy pracy *Narzędzia do eksploracji danych: Szukaj oprogramowania, które jest w stanie analizować szeroki zakres zestawów danych przy użyciu różnorodnych i zaawansowanych narzędzi analitycznych Inteligentne alerty danych: Wyzwalanie powiadomień o dobrych i złych punktach danych, aby raporty nie były wypaczone przez niedokładne wskaźniki

10 najlepszych programów do analityki biznesowej w 2024 roku

Zacznij podejmować decyzje oparte na danych dzięki tym 10 najlepszym opcjom oprogramowania Business Intelligence. Od silników ETL i hurtowni danych po narzędzia do wizualizacji danych, oferują one szeroki pakiet korzyści dla firm analizujących dane swojej firmy.

Dla każdego z nich wyróżniliśmy kluczowe funkcje, potencjalne wady, ceny i informacje o ocenach, abyś mógł wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

przez SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects to pakiet BI, który oferuje skalowalną platformę i kontrolę nad wglądem w dane w jednym wygodnym miejscu. Elastyczna konstrukcja umożliwia gromadzenie danych niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą z kilkoma pracownikami, czy dużą firmą z tysiącami członków zespołu. 🙇‍♀️

Jego możliwościom w zakresie analizy biznesowej zaufały jedne z największych firm i branż na całym świecie, co czyni go jednym z najlepszych narzędzi BI dla użytkowników biznesowych w przedsiębiorstwach.

Najlepsze cechy SAP BusinessObjects Business Intelligence

Dane w czasie rzeczywistym zapewniają aktualny wgląd i zaawansowaną analizę wskaźników, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy

Raportowanie wykraczające poza funkcje liczbowe w celu oceny przyczyn źródłowych i zapytań ad hoc, aby szybko uzyskać potrzebne odpowiedzi (nawet z wielu źródeł danych)

Samoobsługowe funkcje analizy biznesowej i narzędzia do wizualizacji danych dają ci władzę nad danymi i sposobem, w jaki chcesz je zobaczyć

Uprawnienia do udostępniania umożliwiają współpracę z różnymi działami lub w ramach własnego zespołu w celu uzyskania lepszych wynikówprocesy decyzyjne Ograniczenia SAP BusinessObjects Business Intelligence

Ceny są dostosowane do indywidualnych potrzeb, ale zwykle są wyższe

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby integracja była bardziej płynna i bezproblemowa

Ceny SAP BusinessObjects Business Intelligence

Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Oceny i recenzje SAP BusinessObjects Business Intelligence

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

2. Microsoft Power BI

przez Power BI Oferowany przez Microsoft Power BI to narzędzie do analizy danych, które umożliwia wizualizację wskaźników w celu podejmowania decyzji, które przenoszą firmę na nowy poziom. Przeprowadzaj analizę danych, łącząc źródła danych i dodając je do centrum danych OneLake za pomocą narzędzi analizy biznesowej.

Stamtąd można dostosowywać pulpity nawigacyjne, aby wyświetlać dane i generować spostrzeżenia.

Najlepsze funkcje Microsoft PowerBI

Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji odpowiadają na pytania, natychmiast generują raporty i podkreślają wzorce w danych w celu szybszej analizy

Udostępnianie i osadzanie raportów w pakiecie narzędzi firmy Microsoft, w tym w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel, programie PowerPoint i programieZespoły* Funkcje zarządzania, bezpieczeństwa i zgodności firmy Microsoft chronią dane i zapewniają kompleksową widoczność

Bezpłatne zasoby szkoleniowe oznaczają, że każdy członek zespołu może nauczyć się korzystać z narzędzia i zagłębić się w analitykę

Ograniczenia Microsoft PowerBI

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzie zmaga się ze złożonymi lub bardzo dużymi zestawami danych

Nie jest to rozwiązanie lokalne, ponieważ jest to narzędzie oparte na chmurze

Ceny Microsoft PowerBI

Power BI in Microsoft Fabric: Darmowy

Darmowy Power BI Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Power BI Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft PowerBI

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 500 recenzji)

3. Zoho Analytics

przez ZohoZoho to zaufana firma oferująca pakiet oprogramowania, który obejmuje CRM, narzędzia do automatyzacji procesów i produkty IT. Ich narzędzie do analizy danych, znane jako Zoho Analytics, odkrywa ukryte informacje z połączonych danych.

Analizuj wyniki i twórz raporty dzięki niestandardowym narzędziom do wizualizacji, które można łatwo udostępniać całemu zespołowi. 📈

Najlepsze funkcje Zoho Analytics

Łączenie nieprzetworzonych danych za pomocą szerokiej gamy integracji, aplikacji biznesowych oraz różnych plików i źródeł danych z narzędziami analityki biznesowej

Korzystanie z samoobsługowych narzędzi do przygotowywania danych w celu dostosowywania raportów, czyszczenia danych i katalogowania informacji

Rozszerzanie danych o spostrzeżenia oparte na narzędziach uczenia maszynowego, które przewidują przyszłe trendy i oferują analizę danych typu "co jeśli"

Osadzanie analiz bez konieczności obsługi SQL, dzięki modelom no-code i low-code

Ograniczenia Zoho Analytics

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że synchronizacja danych trwała kilka godzin

Nie wszystkie raporty zawierają dzienniki aktywności, które mogą być ograniczone do celów audytu

Cennik Zoho Analytics

Podstawowy: 24 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

24 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Standard: 48 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

48 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Premium: 115 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

115 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: 455 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

455 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Niestandardowe: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

4,2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4. Tableau

przez TableauTableau od Salesforce umożliwia wizualizację analiz za pomocą zintegrowanego narzędzia do raportowania i produkty oparte na sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o narzędzia do analizy biznesowej, Tableau wyróżnia się tym, że pobiera duże ilości danych i wskaźników KPI, przekształca je w raporty i tworzy przydatne informacje.

Oferując dziesiątki produktów, można wybierać spośród zarządzania danymi, wbudowanych analiz i analiz CRM, aby generować informacje potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcje Tableau

Wizualizacje danych są bardziej zaawansowane niż inne narzędzia z wysokim stopniem dostosowania

Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala pobrać dokładnie te dane, które chcesz zobaczyć, a wbudowane zabezpieczenia zapobiegają błędom w wizualizacji danych, które są sprzeczne z najlepszymi praktykami

Mniejsza krzywa uczenia się ułatwia rozpoczęcie pracy i korzystanie z platformy analityki biznesowej

Tableau doskonale radzi sobie z gromadzeniem i analizowaniem dużych zbiorów danych, nawet jeśli Twoja firma korzysta ze złożonych wskaźników

Ograniczenia Tableau

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej możliwości dostosowywania formatowania

Ceny mogą być wyższe i trzeba płacić za przeglądarki

Ceny Tableau

Kreator: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Eksplorator: $42/miesiąc za użytkownika

$42/miesiąc za użytkownika Viewer: $15/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4,4/5 (ponad 1 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

5. Oracle Business Intelligence

przez Oracle Ta platforma analityki biznesowej oferuje scentralizowane zarządzanie danymi wraz z szeroką gamą usług BI, w tym zapytaniami ad hoc, pulpitami nawigacyjnymi i raportowaniem finansowym. Zestaw narzędzi ułatwia analizowanie danych, udostępnianie ich w raportach i wyzwalanie praktycznych spostrzeżeń oraz kolejnych kroków w celu przyspieszenia procesów biznesowych.

Najlepsze cechy Oracle BI

Połączenie z aplikacjami internetowymi, takimi jak J2EE i .NET, oferuje bogatą integrację danych i dostęp do dużych zbiorów danych

Oracle BI Answers ułatwia tworzenie wykresów, tabel przestawnych i pulpitów nawigacyjnych do modelowania danych i interaktywnych analiz wizualnych

BI Delivers to specjalna funkcja, która natychmiast wysyła powiadomienia i alerty oparte na danych w celu optymalizacji przepływu pracy

Narzędzie Publisher ułatwia udostępnianie danych biznesowych interesariuszom, inwestorom, klientom i zespołowi wewnętrznemu

Ograniczenia Oracle BI

Wymagania systemowe, w tym pamięć i miejsce na dysku, mogą być ograniczające

Ograniczone możliwości dostosowywania pulpitów w porównaniu do innych narzędzi analityki biznesowej

Ceny Oracle BI

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle BI

G2: 3,3/5 (ponad 10 recenzji)

3,3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 80 recenzji)

6. Qlik Sense

przez Qlik Sense Zaprojektowane dla użytkowników biznesowych o różnych umiejętnościach, to narzędzie do analizy w chmurze oferuje wgląd oparty na sztucznej inteligencji i generuje raporty na podstawie danych firmy. Narzędzia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oferują przygotowanie danych, interakcje w języku naturalnym i analizy predykcyjne. ✅

Najlepsze funkcje Qlik Sense

Różne konektory SAP umożliwiają integrację narzędzi OLAP, BEx, ETL i zapytań w celu głębszej analizy danych

Data Warehouse Automation nieustannie pobiera dane biznesowe, udoskonala modele i buduje zaufany katalog danych

Alerty i automatyzacja działań umożliwiają wysyłanie powiadomień i tworzenie zadań w oparciu o wgląd w dane

Pojedyncza platforma SaaS oferuje interfejs chmury hybrydowej, zapewniając większą kontrolę nad bezpieczeństwem, udostępnianiem i przechowywaniem danych

Ograniczenia Qlik Sense

Analiza dużych zbiorów danych może spowolnić działanie narzędzia

Niektóre dodatki i wtyczki kosztują dodatkowo, a ceny planów są wysokie, co stanowi wyzwanie dla mniejszych budżetów

Ceny Qlik Sense

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Premium: $2,700/miesiąc

$2,700/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Qlik Sense

G2: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

4,5/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

7. Yellowfin BI

przez Yellowfin BI Wizualizuj i zrozum dane dzięki oszałamiającym pulpitom nawigacyjnym i opcji samoobsługi lub analityki opartej na sztucznej inteligencji dzięki Yellowfin BI. Zaprojektowany dla wszystkich użytkowników, nie musisz być osobą techniczną, aby uruchomić to narzędzie.

Najlepsze funkcje Yellowfin BI

Wbudowane operacyjne przepływy pracy ułatwiają generowanieelementy akcji na podstawie danych biznesowych i raportów

Konfiguruj alerty na podstawie progów lub korzystaj ze spostrzeżeń AI, aby monitorować swoją działalność i automatyzować powiadomienia, gdy uruchomione zostaną krytyczne sygnały

Wizualizacje danych typu "przeciągnij i upuść" skracają czas potrzebny na tworzenie angażujących raportów

Wybieraj spośród różnych kreatorów raportów i wykresów, aby ułatwić wszystkim członkom zespołu tworzenie pulpitów nawigacyjnych i wizualizacji

Ograniczenia Yellowfin BI

Ekstrakcja danych może zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku większych zestawów danych

Niektóre integracje mogłyby być płynniejsze

Ceny Yellowfin BI

Kontakt w sprawie niestandardowych cen i planów

Oceny i recenzje Yellowfin BI

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

4,2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

8. Dundas BI

przez Insightsoftware Dundas BI wykracza poza wizualne pulpity nawigacyjne dzięki integracji i narzędziom struktury danych, które oferują lepszą widoczność i rozszerzone możliwości analityczne.

Narzędzie premium koncentruje się na doświadczeniach użytkowników, zapewniając, że wgląd w dane jest łatwy do udostępnienia członkom zespołu oraz w narzędziu, z którego korzystasz każdego dnia.

Najlepsze cechy Dundas BI

Łączność danych i wsparcie integracji skracają czas spędzany na przełączaniu się między narzędziami, dzięki czemu szybciej uzyskujesz wgląd w dane

Interaktywne narzędzia do wizualizacji pozwalają kontrolować sposób wyświetlania danych i reagowania na nie

Przyjazny dla użytkownika interfejs oferuje personalizację i wsparcie samoobsługowe, aby dotrzeć do najważniejszych danych

Elastyczna hurtownia danych umożliwia większą kontrolę nad przechowywaniem, wyodrębnianiem i indeksowaniem informacji

Ograniczenia Dundas BI

Niektórzy użytkownicy chcą więcej filtrów analizy danych podczas segmentacji

Duże zestawy danych mogą spowalniać działanie i powodować usterki

Ceny Dundas BI

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Dundas BI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Datapine

przez Datapine Ta nowoczesna platforma analityki biznesowej zapewnia bezpieczeństwo danych, jednocześnie ułatwiając tworzenie raportów, pulpitów nawigacyjnych i spostrzeżeń opartych na wskaźnikach firmy. Zaprojektowana z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, jest łatwa w użyciu dla całego zespołu. Oznacza to, że każdy wie, jak gromadzić dane, analizować je i tworzyć raporty w celu podejmowania decyzji na wszystkich poziomach działalności. 🛠️

Najlepsze cechy Datapine

Wybieraj spośród szablonów pulpitów nawigacyjnych opartych na funkcji, branży i platformie, aby tworzyć bardziej ukierunkowane wizualizacje

Łatwe łączniki danych ułatwiają gromadzenie danych w jednym miejscu bez przełączania się między narzędziami

Narzędzia do analizy predykcyjnej pobierają dane i przekształcają je w rzeczywiste scenariusze, dzięki czemu można planować z wyprzedzeniem

Alerty dotyczące danych oparte na sztucznej inteligencji pozwalają być na bieżąco ze zmianami, które mogą mieć wpływ na działalność firmy

Ograniczenia Datapine

Mobilny pulpit nawigacyjny nie jest tak interaktywny jak wersja na komputery stacjonarne

Poznanie pełnego zestawu funkcji wymaga czasu

Ceny Datapine

Darmowy okres próbny : 14 dni

: 14 dni Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Datapine

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

10. Sisense

przez Sisense Sisense to narzędzie do analizy danych przeznaczone dla programistów do wbudowywania danych w produkty za pomocą interfejsów API i zestawów SDK. Wbudowana sztuczna inteligencja i narzędzia uczenia maszynowego zagłębiają się w metryki, oferując wgląd w dane. Korzystaj z niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i wizualizacji, aby udostępniać elementy działań i kluczowe wnioski oparte na twardych liczbach.

Najlepsze funkcje Sisense

Wizualizacja danych za pomocą interaktywnych wykresów powiązanych ze wskaźnikami KPI i innymi ważnymi danymi dla użytkowników i klientów

Spostrzeżenia generowane przez sztuczną inteligencję podkreślają trendy, identyfikują obszary problemowe i podkreślają kluczowe sukcesy

Alerty i prognozy pozwalają wyprzedzić potencjalne problemy i przygotować się na innowacje

Konektory danych pozwalają kontrolować typy źródeł danych używanych do tworzenia raportów

Ograniczenia Sisense

Niektórzy użytkownicy napotkali błędy podczas korzystania z widżetów i konektorów

Istnieje kilka planów do wyboru, ale ceny mogą być ograniczające dla małych zespołów

Cennik Sisense

Kontakt w sprawie niestandardowych rozwiązań

Oceny i recenzje Sisense

G2: 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

4,3/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Inne narzędzia biznesowe

Podczas gdy narzędzia te oferują wsparcie dla analityki biznesowej, oprogramowanie takie jak ClickUp oferuje bardziej wszechstronne funkcje ułatwiające współpracę, usprawniające przepływy pracy i oferujące większą kontrolę nad zarządzaniem projektami.

Automatycznie aktualizuj i dostosowuj zakresy czasowe w przychodzących zgłoszeniach lub biletach za pomocą Rolling Time Period w ClickUp Dashboards

ClickUp jest wizualne narzędzie do zarządzania projektami które pozwala kontrolować sposób udostępniania wglądu w dane i budować przepływy pracy w oparciu o elementy działań. Użyj ClickUp Dashboards do tworzenia wykresów i raportów, które odzwierciedlają dane Twojej firmy. Dzięki tym wizualizacjom możesz śledzić postępy w realizacji celów w czasie rzeczywistym, zarządzać zasobami i analizować tabele w celu podejmowania decyzji w oparciu o dane. 👨🏽‍💻

Następnie można pójść o krok dalej dzięki Widoki ClickUp które pozwalają wyjść poza analitykę danych. Błyskawicznie automatyzuj zadania w oparciu o wgląd w dane i twórz intuicyjne przepływy pracy.

Skorzystaj z widoku listy, aby uzyskać podział zadań i dowiedzieć się, kto nad czym pracuje. Przejdź do widoku tablicy, aby uzyskać wizualizację zadań Kanban, lub przełącz się do widoku kalendarza, aby zobaczyć oś czasu pracy opartej na danych.

Połącz wszystkie swoje ulubione narzędzia w jednym miejscu dzięki Integracje ClickUp . Zsynchronizuj swoje ulubione narzędzia do analizy danych, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, i połącz aplikacje komunikacyjne, aby na bieżąco informować zespół o zmianach.

ClickUp najlepsze cechy

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia wykorzystanie potencjału organizacji

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastową współpracę z zespołem, gdy masz nowe spostrzeżenia dotyczące danych lub chcesz przejrzeć wykresy i raporty

Ponad 1000 szablonów, w tymszablony decyzyjneoszczędza czas i wysiłek związany z udostępnianiem danych

Integracje pozwalają łączyć narzędzia, z których korzystasz na co dzień, aby zapewnić płynne środowisko pracy

ClickUp AI oferuje sugestie i pomysły dotyczące wdrażania danych w przepływach pracy

Ograniczenia ClickUp

Sama liczba funkcji oznacza, że pełne wykorzystanie narzędzia zajmuje trochę czasu

ClickUp AI jest dostępny tylko z płatnymi planami

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

Twórz decyzje i przepływy pracy oparte na danych dzięki ClickUp

Dzięki tym narzędziom analityki biznesowej podejmowanie decyzji opartych na danych i generowanie cennych spostrzeżeń w celu rozwoju firmy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ale większość z nich ogranicza się do wglądu, będziesz potrzebować innego narzędzia, aby faktycznie zaplanować zadania i zbudować przepływy pracy, aby wykonać zadania.

W tym miejscu narzędzia do zarządzania projektami jak pomoc ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby uzyskać wgląd w dane i przekształcić je w praktyczne zadania dla każdego członka zespołu. Wbudowane pulpity nawigacyjne i narzędzia wizualne ułatwiają zagłębianie się w analizy i tworzenie planu gry w celu skalowania firmy. 🙌