10 najlepszych alternatyw Zenefits dla zespołów HR w 2024 roku (recenzje i ceny)

Business nie może funkcjonować bez kompetentnego działu zasobów ludzkich (HR). Menedżerowie HR wiedzą o tym aż za dobrze! Od zgodności z prawem po świadczenia pracownicze i zarządzanie systemem płac, pływasz w oceanie rzeczy do zrobienia. 🌊

Na szczęście oprogramowanie takie jak Zenefits znacznie ułatwia wykonywanie zadań związanych z HR, takich jak ubezpieczenie zdrowotne i zarządzanie świadczeniami. Chociaż Zenefits jest popularną opcją, z pewnością nie jest to jedyna gra w mieście. W tym przewodniku podzielimy się funkcjami, których potrzebujesz u konkurenta Zenefits i przedstawimy listę 10 najlepszych alternatyw dla Zenefits, aby lepiej zarządzać świadczeniami.

Czego należy szukać w alternatywie Zenefits?

Znalezienie alternatywy dla Zenefits sprowadza się do czegoś więcej niż tylko szukania najniższych cen. Poszukaj rozwiązania, które ułatwi Ci życie w postaci funkcji o wysokiej wartości, takich jak:

Kompleksowe narzędzia HR: Dobra alternatywa dla Zenefits powinna być wyposażona w szeroki zakres funkcji do zarządzania płacami, administrowania świadczeniami oraz zarządzanie pracownikami . Punkty bonusowe, jeśli zawierają narzędzia do wdrażania pracowników, śledzenia czasu i zarządzania wydajnością

Dobra alternatywa dla Zenefits powinna być wyposażona w szeroki zakres funkcji do zarządzania płacami, administrowania świadczeniami oraz zarządzanie pracownikami . Punkty bonusowe, jeśli zawierają narzędzia do wdrażania pracowników, śledzenia czasu i zarządzania wydajnością Przyjazny dla użytkownika interfejs: Im łatwiej jest korzystać z systemu Oprogramowanie HR tym szybciej osiągniesz wartość dodaną. Przyjazna dla użytkownika platforma HR zmniejsza krzywą uczenia się i zwiększa wydajność, więc wybierz intuicyjną platformę

Im łatwiej jest korzystać z systemu Oprogramowanie HR tym szybciej osiągniesz wartość dodaną. Przyjazna dla użytkownika platforma HR zmniejsza krzywą uczenia się i zwiększa wydajność, więc wybierz intuicyjną platformę Dostosowywalne przepływy pracy : Każdy biznes ma unikalne procesy HR. Poszukaj oprogramowania HR, które zawiera cykle pracy i moduły, które dostosowują swoją funkcję do tego, jak Twój zespół woli pracować

: Każdy biznes ma unikalne procesy HR. Poszukaj oprogramowania HR, które zawiera cykle pracy i moduły, które dostosowują swoją funkcję do tego, jak Twój zespół woli pracować Integracje : Nie masz czasu na przełączanie się między wieloma platformami lub raportowaniem. Znajdź alternatywę dla Zenefits, która integruje się z systemem zarządzania nauczaniem (LMS), portalami samoobsługowymi dla pracowników lub aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, aby zapewnić płynny przepływ informacji w całym biznesie

: Nie masz czasu na przełączanie się między wieloma platformami lub raportowaniem. Znajdź alternatywę dla Zenefits, która integruje się z systemem zarządzania nauczaniem (LMS), portalami samoobsługowymi dla pracowników lub aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, aby zapewnić płynny przepływ informacji w całym biznesie Skalowalność: Z czasem prawdopodobnie zatrudnisz nowe osoby lub stracisz pracowników. Oprogramowanie HR powinno być w stanie nadążyć za rozwojem i zmianami zachodzącymi w firmie. Szukaj rozwiązań opartych na chmurze, które z łatwością dostosowują się do nowych pracowników, zapewniają wsparcie dla offboardingu i upraszczają dodawanie funkcji

Z czasem prawdopodobnie zatrudnisz nowe osoby lub stracisz pracowników. Oprogramowanie HR powinno być w stanie nadążyć za rozwojem i zmianami zachodzącymi w firmie. Szukaj rozwiązań opartych na chmurze, które z łatwością dostosowują się do nowych pracowników, zapewniają wsparcie dla offboardingu i upraszczają dodawanie funkcji Zgodność z przepisami: Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami są zawsze koniecznością, ale w przypadku HR nie podlegają one negocjacjom. Upewnij się, że wybrałeś renomowaną alternatywę Zenefits, która chroni wrażliwe dane pracowników

10 najlepszych alternatyw dla Zenefits do wykorzystania w 2024 roku

Oczywiście, Zenefits jest w porządku i w ogóle, ale inne platformy HR również pozwolą Ci przekroczyć linię mety. Sprawdź te 10 najlepszych alternatyw dla Zenefits dla profesjonalistów HR w 2024 roku.

1.

ClickUp

Najlepszy do zarządzania zadaniami HR

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia zespołom HR rozwiązanie dla każdego codziennego zadania

ClickUp może być ulubionym rozwiązaniem na świecie

aplikacja do zarządzania projektami

ale jesteśmy również cennym narzędziem dla specjalistów HR.

Teams HR polegają na ClickUp

aby uprościć zatrudnianie, wdrażanie i szkolenie w prawdziwie kompleksowym rozwiązaniu HR. 🤝

Twórz niestandardowe pulpity dla każdego zespołu, monitoruj wydajność i zaangażowanie pracowników oraz stwórz centralny hub dla wszystkich informacji o pracownikach i zarządzania siłą roboczą. ClickUp udostępnia potężną bazę danych, która usprawnia proces rekrutacji. W ClickUp możesz nawet zbudować niestandardowe środowisko onboardingu, zakończone możliwymi do śledzenia zadaniami, dokumentami i komentarzami.

W ClickUp możesz tworzyć co tylko chcesz, ale nasze szablony znacznie przyspieszą Twój dzień pracy. Na przykład

Szablon SOP HR ClickUp

jest idealny do danych powstania procesów. Po utworzeniu i udostępnianiu tych procesów, podłącz wszystko do ClickUp w celu natychmiastowego wdrożenia i odpowiedzialności.

Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w pisaniu zasad HR, redagowaniu kopii lub podsumowywaniu notatek ze spotkań,

wypróbuj ClickUp AI

. Ten poręczny asystent pisania AI znajduje słowa za Ciebie, dzięki czemu możesz wrócić do tego, co najważniejsze: wewnętrznego funkcjonowania Twojej organizacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustawienie niestandardowych pulpitów dla każdego zespołu, pracownika, działu lub organizacji

Burza mózgów na temat nowych procesów HR lub polityk z grupą na platformie Tablica ClickUp

Nie masz czasu na pisanie? Przyspiesz pracę dzięki ClickUp AI

Współpracuj, udostępniaj i łatwo organizuj zawartość dzięki Dokumenty ClickUp

limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w darmowych planach, chociaż oferujemy bezpłatną wersję próbną AI

ClickUp ma wiele funkcji, więc zapoznanie się z interfejsem użytkownika może zająć trochę czasu

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Gusto

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania płacami w chmurze

via

Gusto

Gusto reklamuje się jako urządzenie typu "wszystko w jednym"

Platforma automatyzacji HR

. Zaprojektowany dla małych Business, Gusto nie tylko wspiera proces zatrudniania i zadania płacowe, ale także obsługuje rejestrację podatku stanowego we wszystkich 50 stanach USA. Gusto działa również na zasadzie modułowej, więc płacisz tylko za funkcje, których potrzebujesz.

Gusto najlepsze funkcje

Gusto umożliwia automatyzację listy płac dzięki opcjom bezpośrednich wpłat i składania zeznań podatkowych

Zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym, kontami emerytalnymi i innymi świadczeniami pracowniczymi

Zatrudnianie, wdrażanie, zarządzanie pracownikami i zarządzanie pełnym cyklem życia pracownika w Gusto

Śledzenie czasu pracy i wniosków o WOM

Gusto limity

Kilku użytkowników twierdzi, że obsługa klienta Gusto nie jest najlepsza

Inni mówią, że chcą bardziej niestandardowych uprawnień i powiadomień

Gusto ceny

Simple: 40 USD/miesiąc, plus 6 USD/miesiąc za osobę

40 USD/miesiąc, plus 6 USD/miesiąc za osobę Plus: $80/miesiąc plus $12/miesiąc za osobę

$80/miesiąc plus $12/miesiąc za osobę Premium: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Gusto oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

4,5/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

3. UKG

Najlepszy do zarządzania pracownikami

przez

UKG

UKG to alternatywa dla Zenefits w zakresie kadr, płac i

zarządzanie pracownikami

. Platforma

zarządza kandydatami

, zatrudnianiem, zatrzymywaniem pracowników, frekwencją i nie tylko. Jego funkcja dostarczania usług HR jest dość wyjątkowa, dając możliwość dostarczania zawsze aktualnych porad HR do zespołu za pośrednictwem portalu internetowego UKG lub aplikacji mobilnej.

Najlepsze funkcje UKG

Wsparcie rozwoju pracowników w oparciu o dane dzięki raportowaniu i analizom UKG

Wbudowanie obowiązkowych standardów regulacyjnych w zautomatyzowane cykle pracy UKG

UKG dostarcza najnowsze zmiany w prawie pracy w Twojej okolicy, a także najlepsze praktyki dla DEI&B

Zarządzanie harmonogramem pracowników

limity UKG

Kilku użytkowników wzmiankuje o niestandardowych możliwościach UKG

Inni twierdzą, że obsługa klienta wymaga pracy

UKG ceny

Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzjeUKG

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

4. BambooHR

Najlepszy do śledzenia kandydatów i onboardingu

przez

BambooHR

BambooHR integruje HR, płace i świadczenia na tej samej platformie. Obejmuje ona typowe dane HR, zarządzanie pracownikami, zatrudnianie,

onboarding

i funkcje płacowe, BambooHR koncentruje się w dużej mierze na doświadczeniu i wydajności pracowników. Jeśli masz problemy z zaangażowaniem lub wydajnością, może to być dobre narzędzie do zmiany sytuacji. 👔

BambooHR najlepsze funkcje

Widok z lotu ptaka na wszystkie dane pracowników

Rejestrowanie i automatyzacja całego procesu zatrudniania i wdrażania w BambooHR

BambooHR ma duży rynek integracji dla narzędzi takich jak Slack, Litmos i Kudos

Śledzenie wszystkich godzin pracy, obecności i świadczeń płacowych dzięki wielu narzędziom do zarządzania wynagrodzeniami w BambooHR

BambooHR limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że raporty BambooHR nie są tak szczegółowe, jak by chcieli

Inni twierdzą, że platforma często doświadcza błędów i opóźnień

BambooHR ceny

Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1600 opinii)

4,5/5 (ponad 1600 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 600 opinii)

5. Connecteam

Najlepszy dla "zespołów bez biurka"

przez

Connecteam

Connecteam to alternatywa dla Zenefits skoncentrowana na zespołach "bez biurka", takich jak pracownicy terenowi. Jeśli szukasz narzędzia do samoobsługi pracowników, Connecteam to świetna opcja. Umożliwia widok godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, wystawianie listy płac za pomocą jednego kliknięcia i zarządzanie zadaniami na tej samej platformie. Connecteam jest nawet wyposażony w

Szablony HR

i formularze warunkowe do zbierania raportowania w czasie rzeczywistym z pola.

Najlepsze funkcje Connecteam

Uproszczenie planowania dzięki powtarzającym się zmianom i duplikacji

Przypisywanie notatek i zadań do każdego pracownika

Connecteam wysyła alerty o niezgodności, jeśli karty czasu pracy Twojego zespołu nie są zgodne z przepisami

Umożliwienie pracownikom łatwego logowania i wylogowywania się za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej

Limity Connecteam

Connecteam wymaga przetwarzania listy płac za pośrednictwem Gusto, QuickBooks lub innego oprogramowania płacowego

Aplikacja nie ma zbyt wielu recenzji

Connecteam ceny

Mały biznes Plan: Free

Free Operations Basic: $29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, rozliczane rocznie

$29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, rozliczane rocznie Operations Advanced: $49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, rozliczane rocznie

$49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, rozliczane rocznie Ekspert operacyjny: 99 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 320 recenzji)

6. ADP Workforce Now

Najlepszy do przetwarzania listy płac

przez

ADP

ADP jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych alternatyw dla Zenefits. Chociaż jest najbardziej znana z przetwarzania listy płac, narzędzie Workforce Now firmy ADP jest kompleksową platformą do zarządzania talentami, świadczeniami i oczywiście listą płac.

ADP Najlepsze funkcje Workforce Now

Zrozumienie doświadczeń pracowników dzięki regularnym ankietom

Ustawienie portalu samoobsługowego dla pracowników w celu rozwiązywania typowych problemów HR

ADP umożliwia pracownikom wybór ustawienia własnych świadczeń

Zapewnienie równości poprzez porównanie wynagrodzeń zespołu ze standardami branżowymi

ADP Workforce Now limit

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że strona działa wolno i szybko się wyłącza

Inni twierdzą, że platforma ma ograniczone funkcje w porównaniu do innych alternatyw Zenefits

ADP Workforce Now cena

Kontakt w sprawie cen

ADP Oceny i recenzje Workforce Now

G2: 4.1/5 (3,500+ recenzji)

4.1/5 (3,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (6,300+ opinii)

7. Justworks

Najlepsze wsparcie HR 24/7

przez

Justworks

Potrzebujesz oprogramowania HR ze wsparciem 24/7? Nie szukaj dalej niż Justworks. Platforma ta zapewnia kontakt z działem obsługi klienta i specjalistami HR za pośrednictwem e-maila, czatu telefonicznego lub Slacka. Dostarcza również

automatyzację listy płac

narzędzia do zatrudniania i wdrażania pracowników oraz plany ubezpieczeń zdrowotnych dla dużych grup.

Justworks najlepsze funkcje

Zarządzasz międzynarodowym zespołem? Justworks wspiera pozyskiwanie talentów na całym świecie

Justworks integruje przepisy dotyczące zatrudnienia ze swoją platformą i cyklami pracy

Podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki Justworks People Analytics

Zautomatyzowana lista płac Justworks śledzi godziny pracy pracowników i synchronizuje je z ich wypłatami

Justworks limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że międzynarodowe rozwiązanie płacowe nadal wymaga pracy

Inni chcieliby, aby Justworks zintegrował funkcje zaangażowania pracowników lub funkcje społecznościowe

Justworks ceny

Basics: $59/miesiąc za pracownika dla maksymalnie 49 pracowników

$59/miesiąc za pracownika dla maksymalnie 49 pracowników **Plus:$99/miesiąc na pracownika dla maksymalnie 49 pracowników

Justworks oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (430+ recenzji)

4.6/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 opinii)

8. Rippling

Najlepszy do zarządzania świadczeniami pracowniczymi

przez

Rippling

Rippling to popularna platforma do zarządzania pracownikami, która obejmuje nie tylko funkcje do prowadzenia listy płac i zarządzania świadczeniami, ale także wsparcie dla zarządzania wydatkami i urządzeniami. Ponadto jest dostarczana z chmurą IT i chmurą finansową, dzięki czemu można zmobilizować Rippling w wielu działach. 🌻

Rippling najlepsze funkcje

Prowadzenie amerykańskiej lub globalnej listy płac

Rekrutacja najbardziej utalentowanych pracowników za pomocą systemu śledzenia kandydatów i zarządzanie ich wynikami za pomocą ocen opartych na danych

Rippling usprawnia szkolenia pracowników dzięki zintegrowanemu LMS

Narzędzia do zbierania opinii pracowników i przeprowadzania ankiet dotyczących ich samopoczucia

Rippling limity

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Rippling posiadał narzędzie do planowania

Inni chcieliby niestandardowych raportów

Rippling cena

Kontakt w sprawie cen

Rippling oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.8/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,900+ recenzji)

9. Paychex

Najlepsze dla małych Businessów

przez

Paychex

Paychex oferuje konfigurowalne pakiety, dzięki czemu płacisz tylko za funkcje HR, których potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy jesteś samozatrudniony, czy masz mały biznes, ta alternatywa Zenefits zapewnia również dostęp do konsultantów w celu optymalizacji listy płac i podatków od osób prawnych.

Paychex najlepsze funkcje

Potrzebujesz ubezpieczenia? Paychex umożliwia połączenie z polisami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ogólnej odpowiedzialności cywilnej, odszkodowań pracowniczych i nie tylko

Paychex pomoże ci odejść od innej firmy płacowej

Zarządzanie świadczeniami z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, w tym FSA i HSA

Paychex śledzi obecność pracowników i dostarcza zegary czasu pracy

Paychex limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że zegary czasu pracy są wadliwe

Inni twierdzą, że prowadzenie procesów płacowych dla pracowników najemnych jest skomplikowane

Paychex ceny

Essentials: 39 USD/miesiąc plus 5 USD za pracownika

39 USD/miesiąc plus 5 USD za pracownika Select: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pro: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Paychex oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1 400 opinii)

4,2/5 (ponad 1 400 opinii) Capterra: 4.1/5 (1,400+ opinii)

10. Zoho People

Najlepsze rozwiązanie CRM dla pracowników

przez

Zoho People

Zoho to kompleksowy pakiet biznesowy, który oferuje rozwiązania do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), zarządzania zadaniami i nie tylko. Zoho People obsługuje podstawowe zadania HR, takie jak lista płac i czas wolny, a także zaangażowanie pracowników, szkolenia i śledzenie obecności.

Zoho People najlepsze funkcje

Zoho to duży ekosystem oprogramowania, więc jest to dobra opcja, jeśli już korzystasz z produktów Zoho

Stwórz chatbota HR, aby szybko odpowiadać na proste pytania swojego zespołu

Chcesz kontrolować wydatki? Wypróbuj funkcję zarządzania wydatkami Zoho, aby mieć kontrolę nad wydatkami

Stwórz własny system LMS na żądanie

Zoho People limity

Potrzebujesz osobnego rozwiązania do zarządzania zadaniami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest korzystać z Zoho People, jeśli zarządzasz wieloma organizacjami

Zoho People ceny

Essential HR: 1,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

1,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Professional: $2/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$2/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium: 3 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

3 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $4.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie People Plus: $9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Zoho People oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 240 opinii)

Bonus:

HRMS Software

!

Uprość zarządzanie zasobami ludzkimi dzięki alternatywom Zenefits

Istnieje wiele alternatyw dla Zenefits. Ostatecznie najlepsza opcja dla Twojej organizacji sprowadza się do funkcji, procesów i cen, których potrzebujesz, aby zadbać o Business.

Podczas gdy wszystkie narzędzia z tej listy wspierają funkcje HR, nic nie jest tak wszechstronne i konfigurowalne jak ClickUp. Zbuduj własną bazę danych, usprawnij zarządzanie dokumentami lub wykorzystaj narzędzie AI w jednym z naszych wielu szablonów - możliwości są nieograniczone. 🤩

Zobacz magię ClickUp z pierwszej ręki: Stwórz swój obszar roboczy HR teraz za Free.