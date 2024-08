5 trendów automatyzacji HR, z którymi zmierzymy się w tej dekadzie

Samantha Clark jest absolwentką Warrington College of Business i pracuje dla profesjonalnej firmy księgowej,.. ThePayStubs _. Zajmuje się wszystkimi relacjami klientów z partnerami z najwyższej półki i odnalazła swoją pasję w pisaniu artykułów na różne tematy związane z finansami i biznesem

Ostatnie dziesięć lat było istotnym katalizatorem zmian dla pracowników i Businessu. Co więcej, od czasu wybuchu globalnej pandemii innowacje i zmiany stały się niezbędne dla przetrwania wielu branż. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie (HR), globalny rozwój pracy zdalnej i pracy opartej na technologii wywołał ważne zmiany.

Technologia ponownie stała się głównym celem wielu organizacji i Teams o różnych profilach. Nagle wszyscy menedżerowie i pracownicy HR musieli pracować z domu i korzystać z różnych rozwiązań technologicznych, aby przenieść swoją pracę online.

Niestety, zmiany te były konieczne, aby wiele działów HR i firm zdało sobie sprawę z tego, jak cenne mogą być nowe technologie w ich codziennych zadaniach. Automatyzacja jest centralnym punktem tych narzędzi i mając to na uwadze, oto czego możemy się spodziewać w przyszłości.

5 trendów automatyzacji HR: Zmiany, które nastąpią w tej dekadzie

1. Platformy RPA będą królować nad innymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji

Zagłębimy się tutaj w podstawy dla tych, którzy nie wiedzą, czym są platformy RPA (Robotic Process Automation) i jaki jest ich cel.

Oprogramowanie RPA zarządza robotami programowymi zdolnymi do zrobienia zautomatyzowanej pracy poprzez interakcję z systemami cyfrowymi i Oprogramowanie HR . Podstawową funkcją tych platform jest powtarzalna automatyzacja zadań opartych na regułach, co czyni je nieocenionymi dla nowoczesnych Businessów.

Platformy RPA to kolejna wielka rzecz w HR! Według firmy Gartner Oczekuje się, że rynek RPA będzie stale rósł do 2024 roku, pomimo negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę.

Wzrost RPA był stabilny w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ale gwałtownie wzrósł w 2019 roku. RPA osiągnęły wzrost przychodów o prawie 63%, a trend wzrostowy utrzymał się do 2020 r. (11%). Oczekuje się, że ostateczny wzrost w 2021 r. wyniesie około 19%.

Wpływ RPA na HR będzie dwojaki. Po pierwsze, pomogą w gromadzeniu danych i zarządzaniu nimi, ponieważ powtarzalne zadania zostaną zautomatyzowane. Po drugie, pomogą HR dostosować się do nowego paradygmatu automatyzacji i pomogą im zrozumieć nowy krajobraz pracy, w którym pracownicy ludzcy współpracują z AI w celu poprawy swoich możliwości.

Według ankieta dotycząca systemów HR Sierra-Cedar 2019-2020 zastosowanie RPA w HR wzrosło o około 50% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Chociaż istnieje umiarkowana obawa, że ta nowa technologia zniszczy miejsca pracy, o wiele bardziej prawdopodobne jest, że po prostu zmieni sposób, w jaki podchodzimy do HR. Wciąż jesteśmy bardzo daleko od posiadania oprogramowania, które może ocenić talent i umiejętności bez udziału człowieka. To tylko nowe narzędzie, więc nie ma powodów do obaw.

2. Rekrutacja to proces o największym potencjale automatyzacji

Rekrutacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy w HR. Proces ten nie jest strasznie skomplikowany, ale wymaga czasu, a także jest bardzo powtarzalny - idealny do automatyzacji, prawda? Cóż, jeszcze nie do końca. Według Workato , obecnie automatyzujemy tylko 6% wszystkich zadań rekrutacyjnych, ale każdego roku obserwujemy znaczny wzrost automatyzacji. Teams rekrutacyjne tracą najwięcej czasu podczas planowania rozmów kwalifikacyjnych.

Tak, to zadanie jest bardzo proste, gdy próbujesz zaplanować jedną osobę, ale gdy jest wielu kandydatów, może to stać się problemem. Dzięki automatyzacji można wyeliminować potencjalne problemy, takie jak nakładające się daty rozmów kwalifikacyjnych i sprawić, że proces ten będzie przebiegał sprawniej płynny dla kandydatów .

W 2018 roku aż 67% agentów HR ankietowanych przez LinkedIn stwierdziło, że automatyzacja pomaga im zaoszczędzić czas. Oczekuje się, że liczba ta będzie szybko rosnąć, ponieważ nowe sposoby wykorzystania AI i automatyzacji sprawiają, że praca HR staje się łatwiejsza i bardziej precyzyjna.

3. Eksplozja automatyzacji AI na wszystkich poziomach

Zadania HR w erze cyfrowej stają się coraz bardziej złożone i wymagające. Ponieważ cyfryzacja środowiska biznesowego nabiera tempa w związku z pandemią, działy HR znajdują się pod jeszcze większą presją szybkiej modernizacji. Muszą one zapewniać wyjątkowe doświadczenie pracowników poprzez rekrutację, szkolenia i onboarding .

Oto kilka sposobów, w jakie AI może w tym pomóc:

Dane w czasie rzeczywistym: Dzięki automatycznemu przechwytywaniu i przetwarzaniu danych, dział HR może przewidywać zapytania i problemy, dzięki czemu może mieć gotowe odpowiedzi

Dzięki automatycznemu przechwytywaniu i przetwarzaniu danych, dział HR może przewidywać zapytania i problemy, dzięki czemu może mieć gotowe odpowiedzi Spersonalizowane podejście: Współcześni pracownicy wymagają stałego dostępu do zasobów HR ze spersonalizowanymi informacjami i harmonogramami opartymi na ich potrzebach i lokalizacji

Współcześni pracownicy wymagają stałego dostępu do zasobów HR ze spersonalizowanymi informacjami i harmonogramami opartymi na ich potrzebach i lokalizacji Empowered HR: Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, działy HR mogą wykonać więcej pracy z mniejszą liczbą osób i skupić się bardziej na zadaniach wymagających ludzkiego podejścia

Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, działy HR mogą wykonać więcej pracy z mniejszą liczbą osób i skupić się bardziej na zadaniach wymagających ludzkiego podejścia Dostępność 24/7: Możemy teraz zapewnić stałe wsparcie za pośrednictwem chatbotów opartych na AI, nie zmuszając agentów HR do organizowania 24-godzinnego harmonogramu pracy

Ze względu na przejście do środowiska chmury, mamy do czynienia z okresem ewolucji dla HR. Będą oni bardziej skupiać się na strategiach zaangażowania pracowników , wydajność, wydajność i dobre samopoczucie -wszystko poparte konkretnymi danymi, które zostaną wykorzystane w procesie decyzyjnym.

Według Globalna biblioteka trendów kapitału ludzkiego 38% firm ze 140 krajów uważa, że AI i automatyzacja zostaną w pełni wdrożone w ich organizacjach w ciągu najbliższych pięciu lat. To ważny fakt, który należy wziąć pod uwagę, jeśli chce się dotrzymać kroku najlepszym.

4. Rozwój automatyzacji analityki w HR

Wspomnieliśmy już o decyzjach opartych na danych i analityce w odniesieniu do HR, ale przyjrzyjmy się bliżej możliwościom, jakie otwierają one przed nowoczesnymi działami.

Z pewnością możemy spojrzeć na giganta technologicznego Google jako prekursora wielu nowych podejść, w tym tego. Google wykorzystał analitykę do oceny wiodących wskaźników, które nakreślają pozytywne środowisko pracy.

Zebrali również oceny wydajności i opinie pracowników, aby porównać je z wskaźniki wydajności w ramach różnych stylów przywództwa. Zrobili to do zrobienia w celu określenia wpływu różnych podejść na wydajność i zaangażowanie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że używamy analityki w zarządzaniu stroną internetową, zarządzaniu mediami społecznościowymi, wszelkiego rodzaju reklamami i wieloma innymi aspektami cyfrowego biznesu, zdamy sobie sprawę, że dane po prostu się piętrzą i im szybciej uczynimy je użytecznymi, tym lepiej.

AI będzie miało kluczowe znaczenie dla następnego kroku. Korzystając z AI, możemy oddzielać typy danych, identyfikować wiedzę za pomocą NLP, łączyć zbiory danych i nie tylko. W miarę jak AI będzie stawać się coraz bardziej wyrafinowana, ilość siły roboczej potrzebnej do przetwarzania dużych zrzutów danych będzie maleć, a precyzja w tym zakresie będzie tylko rosnąć.

5. Więcej firm wdroży automatyzację płac Ankieta dotycząca operacji płacowych w 2018 r oferuje nam odsetki dotyczące automatyzacji płac i jej liczby w USA. Jeśli spojrzymy na operacje płacowe w USA w ujęciu ogólnym, w 2018 r. około 6% firm korzystało z jakiejś formy automatyzacji płac. Badanie pokazuje również, że około 16% firm, które nie korzystają z automatyzacji płac, planuje do zrobienia tego w przyszłości.

Istnieje kilka rzeczy, w których automatyzacja płac może pomóc i dlaczego tak wiele organizacji planuje dokonać zmiany. Pierwszą korzyścią płynącą z automatyzacji musi być uproszczone gromadzenie danych, ponieważ jest to najbardziej czasochłonny aspekt pracy.

Co więcej, jeśli system HRIS (Human Resources Information System) jest połączony z globalną listą płac, będą one korzystać z tego, co nazywamy SSoT (single source of truth) w ramach tej samej bazy danych.

Walidacja danych jest również czynnikiem, jeśli chodzi o tradycyjne zarządzanie listą płac. Dział HR musiał porównywać dane w swoich arkuszach kalkulacyjnych i ponownie sprawdzać informacje o płatnościach

przed zakończeniem płatności. AI może to zrobić automatycznie, oszczędzając czas i czyniąc proces bardziej precyzyjnym. Możemy również ustawić automatyczne wyzwalacze, aby powiadomić dział HR, gdy zadanie będzie gotowe do zakończenia.

Najbardziej znanym tego przykładem są odcinki wypłat lub listy płac, które możemy teraz automatycznie wypełniać w systemie HRIS za pomocą aplikacji AI paystub generator i wyeliminować żmudne kroki, które musieliśmy zakończyć w przeszłości.

Wnioski

Jesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym firmy w końcu zaczęły poważnie inwestować w nowe technologie i wprowadzać innowacje w swoich procesach, w tym w HR. Pandemia Covid-19 sprawiła, że firmy przekroczyły technologiczny punkt krytyczny, a teraz, z wyraźnie wyczyszczonymi korzyściami - w dającej się przewidzieć przyszłości nie można się zatrzymać. Przyszłość wydajności i pozyskiwania talentów spoczywa w rękach specjalistów od automatyzacji i AI, którzy są w stanie przenieść HR w XXI wiek. Jesteśmy gotowi na kolejną granicę, która jest idealnym momentem, aby to zrobić. Pandemia zmieniła sposób działania HR, a zmiany staną się standardem na nadchodzące lata.