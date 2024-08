10 najlepszych alternatyw Gusto, które musisz sprawdzić, aby zaspokoić swoje potrzeby płacowe w 2024 r

Lista płac jest niezbędnym zadaniem w każdym Businessie. Jeśli pracownicy i kontrahenci nie otrzymują wynagrodzenia, biznes - całkiem dosłownie - zostanie zatrzymany. 🙅

Choć nie da się uniknąć płac, można uniknąć sytuacji, w której będą one dominować nad tygodniem pracy. Aby oszczędzić swojemu zespołowi kadrowemu niezliczonych godzin spędzonych na obliczaniu płatności, wdrażaniu nowych pracowników lub ustawianiu administracji świadczeń, potrzebujesz odpowiednich narzędzi.

Jeśli rozważasz odejście od Gusto, czytaj dalej. Poniżej przedstawiamy najlepsze alternatywy dla Gusto, które upraszczają zarządzanie zasobami ludzkimi. 👊

Czym jest Gusto? Do zrobienia? Gusto to platforma kadrowo-płacowa stworzona z myślą o małych Businessach i startupach. Dzięki Gusto kontrahenci lub pełnoetatowi pracownicy mogą ustawić własne profile, przejść przez proces wdrażania, śledzić swój czas, wybrać ubezpieczenie zdrowotne lub inne pakiety świadczeń i otrzymywać wynagrodzenie. Firmy mogą wykorzystać Gusto do płacenia podatków federalnych i stanowych, dokonywania bezpośrednich wpłat dla pracowników lub oszczędzania niezliczonych godzin na rekrutacji za pośrednictwem portalu zarządzania talentami. ⏰

Skorzystaj z szablonu planu projektu płacowego ClickUp, aby stworzyć ustandaryzowany proces dla dużych systemów płatności

Aby rozpocząć korzystanie z Gusto, firmy podejmują następujące działania:

Wprowadzić wszystkie dane firmy, takie jak informacje podatkowe, dokumenty onboardingowe, świadczenia pracownicze lub dane konta bankowego

Wypełnić kwestionariusz Gusto, aby dowiedzieć się, który plan najlepiej pasuje do firmy

Wprowadzić wszystkie dane pracowników, takie jak informacje o ubezpieczeniu społecznym, szczegóły wynagrodzenia i potrącenia podatkowe

Ustawienie automatyzacji cyklu pracy, aby zaoszczędzić niezliczone godziny pracy działu kadr każdego tygodnia

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla Gusto

Szukasz usługi kadrowo-płacowej, która zastąpi Gusto i osiągnie Twój cele biznesowe ? Oceniając różne alternatywy dla Gusto, upewnij się, że potencjalne rozwiązanie jest wyposażone w następujące funkcje:

Integracje oprogramowania : Najlepsze oprogramowanie płacowe nie będzie działać w silosie. Zamiast tego powinno integrować się z innymi aplikacjami kadrowymi, aby oszczędzać czas każdego tygodnia

Najlepsze oprogramowanie płacowe nie będzie działać w silosie. Zamiast tego powinno integrować się z innymi aplikacjami kadrowymi, aby oszczędzać czas każdego tygodnia Więcej niż lista płac: Odpowiednie rozwiązanie Gusto powinno wykraczać poza podstawowe usługi płacowe. Zamiast tego powinno pomagać pracownikom w składaniu raportów wydatków, wyborze pakietu świadczeń i zarządzaniu potrąceniami

Odpowiednie rozwiązanie Gusto powinno wykraczać poza podstawowe usługi płacowe. Zamiast tego powinno pomagać pracownikom w składaniu raportów wydatków, wyborze pakietu świadczeń i zarządzaniu potrąceniami HR i rekrutacja: Wielu konkurentów Gusto pomaga specjalistom ds. zasobów ludzkich zaoszczędzić niezliczone godziny każdego tygodnia - usprawniając rekrutację, zatrudnianie, śledzenie kandydatów i procedury wdrażania

Wielu konkurentów Gusto pomaga specjalistom ds. zasobów ludzkich zaoszczędzić niezliczone godziny każdego tygodnia - usprawniając rekrutację, zatrudnianie, śledzenie kandydatów i procedury wdrażania Automatyzacja cykli pracy :Oprogramowanie HR może wymagać niezliczonych godzin na początkowe ustawienia. Jednak właściwe rozwiązanie zaprocentuje później dzięki automatyzacji cykli pracy, które skracają czas wykonywania powtarzalnych zadań

:Oprogramowanie HR może wymagać niezliczonych godzin na początkowe ustawienia. Jednak właściwe rozwiązanie zaprocentuje później dzięki automatyzacji cykli pracy, które skracają czas wykonywania powtarzalnych zadań Zgodność ze wszystkimi urządzeniami: Najlepsze platformy do przetwarzania listy płac są zakończone aplikacją mobilną, umożliwiającą pracownikom przesyłanie wydatków lub otrzymywanie płatności w podróży

10 najlepszych alternatyw dla Gusto w 2024 roku

Szukasz platformy do przetwarzania płac, która zastąpi Gusto? Poniżej udostępniamy najlepsze alternatywy dla Gusto, w tym ich najważniejsze funkcje, limity, ceny i recenzje od obecnych klientów. 🤩

1. Rippling

przez Rippling Rippling to platforma kadrowa, finansowa i informatyczna do zarządzania świadczeniami pracowniczymi, płatnościami i wydatkami.

Dzięki chmurze finansowej firmy mogą zarządzać firmowymi kartami kredytowymi, płacić rachunki i przeglądać raporty wydatków pracowników. Dzięki chmurze HR specjaliści ds. zasobów ludzkich mogą zaoszczędzić czas na zatwierdzanie wniosków o PTO rekrutację, śledzenie czasu pracy pracowników i zarządzanie pakietami świadczeń. Wreszcie, rozwiązanie może być niestandardowe, aby dopasować się do unikalnego biznesu poprzez automatyzację cyklu pracy, uprawnienia i analizy.

Rippling najlepsze funkcje

Wdrażanie nowych pracowników w zaledwie 90 sekund

Wypłacanie wynagrodzeń pracownikom i kontrahentom w ciągu kilku minut dzięki rozwiązaniu gwarantującemu 100% dokładności

Planowanie i udostępnianie raportów finansowych między działami

Automatyzacja powtarzających się zadań - takich jak e-maile dotyczące wdrażania i procesy zatwierdzania - bez pisania ani jednej linii kodu

Rippling limits

Wzrost ceny zależy od liczby używanych aplikacji

Kilka funkcji nie jest dostępnych w aplikacji mobilnej

Ceny rippowania

Zaczyna się od 8 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,000+ recenzji)

2. QuickBooks Payroll

przez Lista płac QuickBooks QuickBooks Payroll to alternatywa dla Gusto, która pozwala właścicielom małych firm płacić swoim pracownikom i składać stanowe i federalne podatki. Dzięki QuickBooks Online właściciele firm mogą zatwierdzać karty czasu pracy, automatycznie uruchamiać listę płac i dokonywać bezpośrednich wpłat tego samego dnia.

Ponadto QuickBooks oferuje całodobową obsługę klienta i do 25 000 USD ochrony przed karami podatkowymi w przypadku otrzymania kary od IRS.

Najlepsze funkcje QuickBooks Payroll

Automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych, obliczenia i płatności w Twoim imieniu

Śledzenie, przesyłanie i zatwierdzanie kart czasu pracy w dowolnym miejscu z poziomu aplikacji QuickBooks Workforce

Automatyczne otrzymywanie wypłat zdeponowanych tego samego dnia, w którym prowadzisz listę płac

Zarządzanie odszkodowaniami pracowniczymi, planami 401(k), ubezpieczeniem zdrowotnym i innymi świadczeniami w jednym miejscu

Limity QuickBooks Payroll

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest trudna w nawigacji

Musisz mieć subskrypcję księgowości QuickBooks, aby dodać subskrypcję płac

Cennik QuickBooks Payroll

Payroll Core: 45 USD/miesiąc plus 6 USD/miesiąc za pracownika

45 USD/miesiąc plus 6 USD/miesiąc za pracownika Payroll Premium: $80/miesiąc plus $8/miesiąc za pracownika

$80/miesiąc plus $8/miesiąc za pracownika Payroll Elite: $125/miesiąc plus $10/miesiąc za pracownika

QuickBooks Payroll oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (60+ recenzji)

3.8/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

3. Paychex

przez Paychex Payroll to kompleksowe rozwiązanie kadrowo-płacowe stworzone z myślą o skalujących się Businessach. Ta alternatywa Gusto pozwala właścicielom firm na szybkie ustawienie listy płac online, rozliczeń podatkowych i pakietów świadczeń pracowniczych. Ponadto Paychex oferuje szereg konfigurowalnych pakietów, które pasują do budżetu małej firmy.

Najlepsze funkcje Paychex

Zapraszanie nowych pracowników do automatycznego zapisywania się na mobilną listę płac za pośrednictwem konta Paychex Flex

Zmniejszenie liczby godzin spędzonych na wdrażaniu i szkoleniu dzięki łatwej w użyciu platformie e-learningowej

Skorzystaj z usługi onlinekreator podręczników dla pracowników do przekazywania pracownikom zasad firmowych, stanowych i federalnych

Digitalizacja komunikacji z pracownikami w celu uproszczenia zarządzania wydajnością

Limity Paychex

Rozwiązanie nie posiada tak wielu integracji jak inne platformy płacowe

Zarządzanie płatnościami dla kontrahentów może być trudne (w porównaniu z pracownikami otrzymującymi wynagrodzenie)

Ceny Paychex

Paychex Flex Essentials: 39 USD/miesiąc plus 5 USD za pracownika

39 USD/miesiąc plus 5 USD za pracownika Paychex Flex Wybierz: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika Paychex Flex Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Paychex

G2: 4.2/5 (1,400+ recenzji)

4.2/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 400 opinii)

4. Square Payroll

via Square Payroll Square Payroll to oparte na chmurze rozwiązanie, które pozwala specjalistom ds. zasobów ludzkich zarządzać płacami, płacić podatki od wynagrodzeń i zajmować się problemami zgodności, a wszystko to w jednym miejscu. Square Payroll ułatwia wypłacanie wynagrodzeń pracownikom najemnym i godzinowym, w tym obsługę wniosków o urlop, WOM i zwolnień lekarskich.

Dodatkowo, dzięki aplikacji Square Teams, zdalni specjaliści HR mogą zarządzać swoim zespołem z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Square Payroll

Płacenie pracownikom pełnoetatowym i wykonawcom bezpośrednio z pulpitu Square Dashboard

Płacenie pracownikom poprzez bezpośrednie wpłaty, czeki ręczne lub Cash App

Automatyzacja wypełniania dokumentów W-2 i 1099-NEC na koniec roku

Obsługa wielu stawek wynagrodzenia, prowizji, premii, napiwków i innych metod płatności

Limity Square Payroll

Istnieją niestandardowe możliwości dokonywania potrąceń pracowniczych w ograniczonym zakresie

Niektóre funkcje dostępne w aplikacji komputerowej nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik Square Payroll

Lista płac tylko dla wykonawców: 6 USD/miesiąc za pracownika

6 USD/miesiąc za pracownika Pełna usługa payroll: 35 USD/miesiąc plus 6 USD za pracownika

Square Payroll oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (25+ recenzji)

4.2/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

5. ADP

przez ADP ADP to kompleksowe rozwiązanie do obsługi płac i rozwiązanie do zarządzania pracownikami stworzone dla firm każdej wielkości. Dzięki tej alternatywie Gusto możesz zarządzać śledzeniem czasu i frekwencją, ustawić świadczenia i pakiety ubezpieczeniowe oraz zaoszczędzić czas na rekrutacji i zatrudnianiu. Ponadto ADP integruje się z ulubionymi aplikacjami i oferuje własny rynek dodatków do niestandardowego raportowania nowych pracowników.

Najlepsze funkcje ADP

Dostęp do samoobsługowego portalu dla pracowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Płynna integracja systemu płacowego z ulubionym oprogramowaniem Business, oprogramowaniem księgowym, systemami HR i ERP

Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, takimi jak 401(k), IRA, grupowe ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie Business w jednym miejscu

ADP TotalSource zapewnia dostęp do profesjonalnej organizacji pracodawców (PEO) w celu wsparcia działu kadr

Limity ADP

Niektórym raportom brakuje niestandardowych funkcji

Nowi użytkownicy mogą być przytłoczeni ogromną liczbą narzędzi HR w oprogramowaniu

Ceny ADP

Ceny różnią się w zależności od potrzeb firmy

Oceny i recenzje ADP

G2: 3,8/5 (ponad 200 recenzji)

3,8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

6. Patriota

przez Patriota Patriot to internetowa platforma księgowo-płacowa znana z łatwości obsługi. Za pośrednictwem portalu pracowniczego członkowie zespołu mają dostęp do odcinków wypłat, historii wynagrodzeń, W-2 i wniosków o urlop. Platforma automatycznie obsługuje rozliczenia podatkowe, płaci wykonawcom i pracownikom najemnym, zarządza zmianami wynagrodzeń w locie i integruje się z Patriot HR, zapewniając dostęp do jeszcze większej liczby narzędzi.

Najlepsze funkcje Patriot

Zarządzanie wszystkimi częstotliwościami wypłat, w tym płatnościami dwutygodniowymi, półrocznymi lub miesięcznymi

Zmiana stawek godzinowych pracowników w locie, bez konieczności opuszczania strony lub uruchamiania nowej listy płac

Ustawienie budżetów płacowych dla różnych działów

Dodawanie do platformy nieograniczonej liczby użytkowników z różnymi uprawnieniami

Patriot limitations

Brak możliwości zmiany stawek wynagrodzeń w locie

Początkowe ustawienia wymagają dużo czasu

Ceny Patriot

Podstawowy: 17 USD/miesiąc plus 4 USD za pracownika

17 USD/miesiąc plus 4 USD za pracownika Pełna usługa : $37/miesiąc plus $4 za pracownika

Patriot oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 3,000 recenzji)

7. SurePayroll

przez SurePayroll SurePayroll to platforma typu "wszystko w jednym", która upraszcza zarządzanie płacami. Ta alternatywa dla Gusto umożliwia automatyzację listy płac, raportowanie i rozliczanie podatków. Ponadto pozwala zarządzać pakietami świadczeń pracowniczych, w tym ubezpieczeniami pracowniczymi, planami 401(k) i planami opieki zdrowotnej.

SurePayroll najlepsze funkcje

Przeprowadzanie kontroli przed zatrudnieniem w celu sprawdzenia przeszłości i narkotyków

Zarządzanie odliczeniami 401(k), funduszami FSA i HSA oraz innymi świadczeniami w jednym miejscu

Przetwarzanie listy płac w podróży za pomocą aplikacji mobilnej

Korzystanie z funkcji "ustaw i zapomnij" do automatycznego prowadzenia listy płac dla pracowników

Limity SurePayroll

Początkowe ustawienia mogą być mylące, jeśli nigdy nie pracowałeś z platformą płacową

Ustawienie listy płac dla pracowników mieszkających w różnych stanach może być trudne

Cennik SurePayroll

Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardową wycenę

SurePayroll oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 200 opinii)

8. OnPay

przez OnPay OnPay upraszcza listę płac i zarządzanie pracownikami dla organizacji non-profit, startupów i średnich firm. Ta alternatywa dla Gusto łączy Cię z ekspertem w celu usprawnienia początkowego ustawienia i obsługuje wszystkie lokalne, stanowe i federalne podatki w Twoim imieniu. Ponadto OnPay integruje się z QuickBooks, Xero i popularnym oprogramowaniem do rejestracji czasu pracy.

Najlepsze funkcje OnPay

Możliwość tworzenia niestandardowych raportów płacowych za pomocą narzędzia Report Designers

Płacenie pracownikom W-2 i 1099 za pomocą bezpośredniej wpłaty, karty debetowej lub czeku

Żądanie, zatwierdzanie i otrzymywanie powiadomień o wnioskach o urlop

Zbuduj wizualny schemat organizacyjny dla swojej firmy - zorganizowany według lokalizacji pracownika, działu lub zespołu

Limity OnPay

Niektóre narzędzia automatyzacji nie są tak wyczyszczone, jak w przypadku innych dostawców listy płac

Platforma nie posiada tak wielu integracji, jak inne rozwiązania w zakresie oprogramowania płacowego

Ceny OnPay

40 USD/miesiąc plus 6 USD za pracownika

OnPay oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 opinii)

9. Homebase

przez Homebase Homebase jest firmą oferującą produkty płatne i platforma wdrażania pracowników stworzona dla teamów godzinowych. Dzięki tej alternatywie Gusto menedżerowie mogą usprawnić procesy HR, przekształcając karty czasu pracy w listę płac, automatyzując obliczenia podatkowe i prowadząc raportowanie nowych pracowników. Ponadto Homebase umożliwia ustawienie przerw, obliczanie nadgodzin, przechowywanie kart czasu pracy i automatyzację usług płacowych dla wielu lokalizacji.

Najlepsze usługi Homebase

Automatyczne obliczanie godzin, przerw, nadgodzin i WOM z wbudowanego zegara Homebase

Usprawnienie procesu wdrażania poprzez elektroniczne podpisywanie formularzy płacowych i wdrożeniowych przez nowych pracowników

Korzystaj z aplikacji do tworzenia harmonogramów, publikowania otwartych zmian i ustawienia dat black-outu

Zacznij od biblioteki gotowych szablonów opisów stanowisk, aby przyspieszyć proces rekrutacji

Limity Homebase

Rozwiązania kadrowo-płacowe nie są przeznaczone dla pracowników najemnych

Ręczne uruchamianie funkcji kadrowych może być trudne (np. naprawianie błędów w zegarach)

Cennik Homebase

Basic: $0

$0 Essentials: $20/miesiąc za lokalizację

$20/miesiąc za lokalizację Plus: 48 USD/miesiąc za lokalizację

48 USD/miesiąc za lokalizację All-in-one: $80/miesiąc na lokalizację

Homebase oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

10. Zenefits

przez Zenefits Zenefits to intuicyjna platforma, która pomaga firmom efektywniej zarządzać wdrażaniem pracowników, świadczeniami i listą płac. Przyjazne dla użytkownika rozwiązanie jest zakończone z nieograniczoną liczbą list płac, wieloma harmonogramami i ocenami płac, wsparciem dla potrąceń, a nawet raportowaniem napiwków.

Ponadto Zenefits upraszcza zarządzanie pracownikami poprzez tworzenie pakietów wynagrodzeń, usprawnianie procesu wdrażania i tworzenie schematu organizacyjnego firmy.

Najlepsze funkcje Zenefits

Tworzenie zasad WOM i automatyczne zarządzanie wnioskami o urlop

Natychmiastowa synchronizacja nowo zatrudnionych pracowników z listą płac, dzięki czemu mogą oni rozpocząć pracę już pierwszego dnia

Korzystanie z narzędzi do planowania czasu i harmonogramów Zenefits w celu automatycznego synchronizowania przerw, czasu wolnego i godzin z listą płac

Automatycznie wykonuj odpowiednie potrącenia, gdy pracownicy wybiorą swój pakiet świadczeń

Limity Zenefits

Platforma nie oferuje tak wielu zautomatyzowanych cykli pracy, jak inne narzędzia do zarządzania listą płac

Pulpit może być niestandardowy

Ceny Zenefits

Essentials: $8/miesiąc na pracownika

$8/miesiąc na pracownika Growth: $16/miesiąc na pracownika

$16/miesiąc na pracownika Zen: $27/miesiąc na pracownika

Oceny i recenzje Zenefits

G2: 4/5 (ponad 400 opinii)

4/5 (ponad 400 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 opinii)

Sprawdź te Alternatywne korzyści !

Inne narzędzia AI

Platformy takie jak Gusto i jej konkurenci mogą pomóc w usprawnieniu listy płac. Istnieje jednak wiele innych narzędzi, które pomagają zespołowi ds. zasobów ludzkich zaoszczędzić czas w ciągu dnia pracy, począwszy od ClickUp.

Łatwe tworzenie baz danych i wizualizacja danych HR dzięki widokowi tabeli ClickUp ClickUp dla zasobów ludzkich oferuje platformę typu "wszystko w jednym", która pomaga działom HR w rekrutacji, wdrażaniu nowych członków zespołu i monitorować pracowników . Dodatkowo, ClickUp jest zakończony aplikacją ogromną biblioteką szablonów HR , takich jak Szablon raportowania listy płac aby pomóc Twojemu zespołowi pracować wydajniej.

Z ClickUp AI specjaliści ds. zasobów ludzkich mogą automatycznie pisać podsumowania, kopiować i edytować swoją pracę lub tworzyć podzadania dla rozległych projektów. Dzięki ClickUp Dokumenty cały dział HR może współpracować nad jednym dokumentem jednocześnie.

Korzystanie z Widok tabeli ClickUp , można śledzić nowe talenty w pipeline lub oceny wydajności pracowników. Plus, Automatyzacja ClickUp umożliwia specjalistom HR przenoszenie osób przypisanych, usprawnianie procesów zatwierdzania i automatyczną aktualizację statusów. ✨

ClickUp najlepsze funkcje

Zmniejszenie liczby godzin spędzonych na przeglądaniu listy płac poprzez gromadzenie danych pracowników za pośrednictwemszablony raportowania listy płac* Usprawnij szkolenia pracowników dzięki zadaniom i podzadaniom, dokumentom i komentarzom

Zbieranie danych od kandydatów z listy talentów dzięki niestandardowym polom

Wzmocnij komunikację w firmie dzięki komentarzom do zadań, etykietom i poufnym kanałom czatu

Limity ClickUp

ClickUp nie służy do zrobienia listy płac, ale oferuje szablony list płac

Ogromna liczba funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny w bezpłatnej wersji próbnej i we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Usprawnij swój dział kadr dzięki ClickUp

Odpowiednie oprogramowanie płacowe w porównaniu do Gusto pozwoli skrócić godziny spędzone na usługach płacowych, wdrażaniu pracowników, a nawet zarządzaniu talentami.

Aby lepiej wyposażyć swój zespół HR poza listę płac, wybierz ClickUp. ClickUp to kompleksowa platforma AI zakończona biblioteką szablonów, tysiącami integracji, niestandardowymi widokami i polami niestandardowymi, które pomogą Twojemu działowi HR działać sprawniej. Aby zaoszczędzić niezliczone godziny każdego tygodnia, wypróbuj ClickUp już dziś . 🙌