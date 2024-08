10 najlepszych programów do automatyzacji marketingu dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Jako marketer, twój codzienny harmonogram jest wypełniony zadaniami od zarządzanie kampaniami reklamowymi do współpracy przy tworzeniu danych dotyczących powstania zawartości. Analizujesz dane analityczne, aby informować o nowych projektach - niezależnie od tego, czy są to kampanie e-mail marketingowe, pielęgnowanie potencjalnych klientów, czy działania związane z komunikacją marki.

Do usprawnić cykl pracy i zwolnić czas na najważniejsze zadania, potrzebujesz oprogramowania marketingowego dla przedsiębiorstw. Narzędzia te pozwalają stworzyć proces obejmujący całą organizację dla wszystkich kompleksowych zadań związanych z marketingiem i zarządzaniem powiązaniami z klientami.

Poniżej udostępniamy 10 najlepszych narzędzi marketingowych dla przedsiębiorstw, aby zmaksymalizować wysiłki marketingowe. 🙌

Czego należy szukać w narzędziu marketingowym dla przedsiębiorstw?

Kompleksowe zarządzanie procesami marketingowymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki oprogramowaniu marketingowemu Enterprise. Dzięki odpowiedniej platformie będziesz lepiej współpracować, mieć większą widoczność kampanii i pracować wydajniej jako zespół, aby osiągnąć swoje cele. ✨

W oprogramowaniu marketingowym dla przedsiębiorstw należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

rozwiązania marketingowe rozwiązania z zakresu automatyzacji : Publikowanie postów w mediach społecznościowych lubnatychmiastowe planowanie zadań zzarządzanie relacjami niestandardowymi (CRM) automatyzacja

: Publikowanie postów w mediach społecznościowych lubnatychmiastowe planowanie zadań zzarządzanie relacjami niestandardowymi (CRM) automatyzacja Zarządzanie marką : Zarządzaj swoją marką dzięki funkcji przechowywania zasobów cyfrowych,wytyczne dotyczące markiorazmateriały brandingowe *Dane niestandardowe: Uzyskaj wgląd w podróże użytkowników dzięki narzędziu, które oferuje segmentację klientów w oparciu o ich różne potrzeby i odsetki

: Zarządzaj swoją marką dzięki funkcji przechowywania zasobów cyfrowych,wytyczne dotyczące markiorazmateriały brandingowe *Dane niestandardowe: Uzyskaj wgląd w podróże użytkowników dzięki narzędziu, które oferuje segmentację klientów w oparciu o ich różne potrzeby i odsetki Generowanie leadów : Wybierz oprogramowanie z wbudowanym generowaniem leadów, aby celować w nowych odbiorców

: Wybierz oprogramowanie z wbudowanym generowaniem leadów, aby celować w nowych odbiorców Zarządzanie budżetem i zasobami : Wybierzoprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise z funkcjami budżetowania, które pomogą Ci zarządzać zasobami i pozostać na właściwym torze

: Wybierzoprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise z funkcjami budżetowania, które pomogą Ci zarządzać zasobami i pozostać na właściwym torze Analityka i raportowanie : Jako marketer potrzebujesz liczb, aby informować o swoich decyzjach. Dowiedz się, co działa dobrze, a co nie, wybierając oprogramowanie, które oferuje analitykę

: Jako marketer potrzebujesz liczb, aby informować o swoich decyzjach. Dowiedz się, co działa dobrze, a co nie, wybierając oprogramowanie, które oferuje analitykę Przyjazny dla użytkownika interfejs i integracje : Niższa krzywa uczenia się i szybsza praca dzięki narzędziu, które jest łatwe w użyciu

: Niższa krzywa uczenia się i szybsza praca dzięki narzędziu, które jest łatwe w użyciu Współpraca w czasie rzeczywistym: Narzędzia do współpracy dla przedsiębiorstw ułatwiają pracę z całym zespołem, utrzymując wszystkich na tej samej stronie

10 najlepszych programów marketingowych dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz sposobów na śledzenie niestandardowej podróży klienta , zwiększać konwersje za pomocą testów A/B lub monitorować wielokanałowe wysiłki marketingowe, odpowiednie oprogramowanie może pomóc do zrobienia. Oto 10 rozwiązań marketingowych dla przedsiębiorstw, które warto wypróbować.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana dla Teams i branż każdej wielkości, aby wykorzystać jej potężne możliwości narzędzia dla zespołów marketingowych . Od burzy mózgów po realizację kampanii w mediach społecznościowych i e-mailach - cała moja praca jest w jednym miejscu!

Płynnie współpracuj ze wszystkimi członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki Dokumentom i Tablicom ClickUp. Podłącz nowe pomysły lub dokumenty elementy działań z kluczowych spotkań i natychmiastowe ich udostępnianie.

Dzięki różnym pulpitom można szybko wizualizować postępy, niezależnie od tego, czy śledzi się doświadczenia klientów, czy też proces tworzenia zawartości . Widoki te oferują wgląd w terminy i oś czasu, dzięki czemu można wykonać i dostosować się do blokad drogowych, zanim wykoleją projekt.

Ponadto ClickUp AI asystent pisania zaoszczędzi mnóstwo czasu na tworzeniu niezbędnych dokumentów marketingowych, takich jak studia przypadków.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Tysiące szablonów - w tym szablony planów marketingowych i szablony kalendarza zawartości -ułatwiają tworzenie mapy drogowej do celów. Każdy z nich pełni funkcję różnych widoków i pulpitów, które pozwalają być na bieżąco. Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp pomaga zarządzać kampaniami od planu do realizacji. Zanurz się w siedmiu różnych typach widoków, aby uzyskać wizualny przegląd wszystkiego, od budżetu po kalendarz zawartości i narzędzia do śledzenia zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje:

Optymalizacja wydajności dzięki automatyzacji zadań, które błyskawicznie przypisują terminy wykonania poszczególnych kroków projektu odpowiednim członkom zespołu

Obszar roboczy typu "wszystko w jednym" oznacza, że nie musisz przełączać się między programami do zrobienia wszystkich swoich zadań

Asystent pisania ClickUp AI przyspiesza tworzenie zawartości, generując nowe pomysły, czyszcząc tekst i dostosowując go do różnych kanałów

Integracje z Slack, Dropbox, HubSpot i Harvest usprawniają zarządzanie zespołem marketingowym

Limity ClickUp:

Narzędzie do pisania AI jest dostępne tylko w płatnych planach i może być używane tylko w jednym obszarze roboczym

Krzywa uczenia się może być wyższa ze względu na samą liczbę funkcji

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Brevo

przez Brevo Brevo to platforma marketingowa, która koncentruje się na budowaniu relacji z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym tekstu, czatu i e-maila. Za pomocą platformy można tworzyć kampanie marketingowe WhatsApp i SMS, a także Facebook Ads i działania e-mail marketingowe.

Wbudowane narzędzia do generowania leadów takie jak formularze rejestracyjne oznaczają, że możesz skuteczniej otrzymywać informacje od niestandardowych klientów. Te spostrzeżenia mogą pomóc w zwiększeniu konwersji i zapewnieniu lepszej obsługi klienta. 🌻

Najlepsze funkcje Brevo:

Hub marketingowy ułatwia promocję marki, połączenie z niestandardowymi klientami i zwiększenie współczynników konwersji we wszystkim, od e-maili po strony docelowe

Zaawansowana segmentacja i spersonalizowane wiadomości pozwalają dostosować strategię marketingową do różnych grup docelowych

Szablony mogą usprawnić obsługę klienta dzięki wiadomościom z zakresu od e-maili powitalnych po powiadomienia o porzuconych koszykach

Limity Brevo:

Niektórzy użytkownicy uznali narzędzie do raportowania za podstawowe i musieli uzupełnić swoje analizy o zasoby zewnętrzne

Nie ma czatu na żywo do obsługi klienta, więc będziesz musiał wysłać e-mail (lub zadzwonić, jeśli jesteś na poziomie biznesowym lub wyższym), aby uzyskać pomoc

Ceny Brevo:

Free

Starter: $25/miesiąc

Business: $65/miesiąc

BrevoPlus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brevo:

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,700+ recenzji)

3. Brandwatch

przez Brandwatch Brandwatch to platforma do automatyzacji marketingu na poziomie przedsiębiorstwa, służąca do połączenia biznesu z jego niestandardowymi klientami w mediach społecznościowych. Używana przez niektóre z największych marek na świecie, w tym Toyota i Tui, nie jest zaskoczeniem, że znalazła się na naszej liście najlepszych programów marketingowych dla przedsiębiorstw.

Skorzystaj z platformy, aby przeprowadzić badania na grupie docelowej w celu opracowania produktów i usług spełniających ich potrzeby. Śledź wzmianki o marce, aby zobaczyć, co konsumenci mówią o Twoim biznesie. Twórz zawartość opartą na danych za pomocą szablony mediów społecznościowych i śledzenie zaangażowania, aby zobaczyć, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Najlepsze funkcje Brandwatch:

Wykorzystanie wyróżnionych trendów do tworzenia zawartości, która utrzymuje markę na pierwszym planie w szybko zmieniającym się środowisku

Optymalizacja wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych przy użyciu kalendarza zawartości do planowania, monitorowania i zatwierdzania treści w trakcie ich opracowywania

Korzystaj z funkcji zagrożeń, aby monitorować ryzyko, które może mieć wpływ na Twoją markę

Skrzynka odbiorcza typu "wszystko w jednym" umożliwia przesyłanie wiadomości z wielu kanałów do jednej, łatwej w obsłudze przestrzeni

Limity Brandwatch:

Nie ma narzędzi do publikowania, co oznacza, że będziesz musiał użyć innej platformy, aby udostępnić zawartość na żywo

Niektóre funkcje są skomplikowane do zrozumienia na początku, co wynika z bardziej stromej krzywej uczenia się na początku

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że klasyfikacja nastrojów dla niestandardowych klientów nie zawsze była dokładna lub zakończona

Cennik Brandwatch:

Consumer Intelligence : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Media społecznościowe Zarządzanie : Wycena niestandardowa

: Wycena niestandardowa Marketing influencerów: Wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Brandwatch:

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (200+ recenzji)

4. Google Campaign Manager 360

przez Platforma marketingowa Google Google Campaign Manager 360 oferuje wgląd w płatne reklamy na różnych platformach. Ta platforma marketingowa Google integruje się z innymi narzędziami do śledzenia i analizy Google, tworząc formularz do kompleksowego zarządzania.

Korzystaj z wielu kanałów zarządzanie reklamami narzędzie do śledzenia reklam, usprawnienia cyklu pracy i widoku raportowania. Subskrybuj, aby otrzymywać informacje marketingowe prosto do skrzynki odbiorczej, dzięki czemu zawsze będziesz na szczycie swojej gry. 💪

Najlepsze funkcje Google Campaign Manager 360:

Głęboka analityka i funkcje raportowania dają wgląd we wszystkie płatne kampanie reklamowe w różnych kanałach w jednej przestrzeni

Dzięki szybszemu gromadzeniu danych można szybko reagować na zmieniające się środowiska i oceniać ryzyko dla marki w oparciu o popularne trendy

Ograniczenia Google Campaign Manager 360:

Niektórzy użytkownicy uważali, że pulpit jest nieco niezgrabny, co utrudnia korzystanie z niego

Platforma jest stale aktualizowana, co może zmienić jej układ, utrudniając nawigację

Ceny Google Campaign Manager 360:

Porozmawiaj z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny dla swoich potrzeb

Google Campaign Manager 360 oceny i recenzje:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (4+ recenzji)

5. Moosend

przez Moosend Moosend jest dostawcą oprogramowania do e-mail marketingu i automatyzacji w celu wzmocnienia e-commerce i marek cyfrowych. Użyj go do tworzenia atrakcyjnych wizualnie e-maili ze spersonalizowaną zawartością, aby zwiększyć współczynnik otwarć i konwersji. W pełni konfigurowalne szablony skracają czas potrzebny na tworzenie oszałamiających e-maili bez utraty jakości.

Testy A/B zawartości pozwalają wyświetlić wskaźniki dotyczące różnych kampanii e-mailowych w różnych grupach demograficznych. Platforma e-mail marketingu oferuje również segmentację listy w celu podziału na typy klientów.

Najlepsze funkcje Moosend:

Redaktor newsletterów typu "przeciągnij i upuść" umożliwia szybkie tworzenie zawartości e-maili

Gotowe szablony automatyzacji i ponad 100 wyzwalaczy zapewniają, że Twoi niestandardowi klienci usłyszą od Ciebie, kiedy będą tego potrzebować

6 edytowalnych formularzy umożliwiających rejestrację e-maili i kierowanie reklam do niestandardowych klientów znajdujących się w lejku sprzedażowym

Lead scoring i inne wskaźniki dają wgląd w to, którzy klienci są gotowi do zakupu, a którzy niepotrzebują więcej komunikacjiaby dokonać konwersji

Limity Moosend:

Podczas gdy użytkownikom podobają się szablony formularzy rejestracyjnych, niektórzy uznali je za nieco podstawowe

Czasami użytkownicy uważali, że platforma jest powolna i pełna błędów

Ceny Moosend:

Free Trial : Wszystkie funkcje Free przez 30 dni

: Wszystkie funkcje Free przez 30 dni Pro : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Enterprise: Niestandardowe ceny dla małych Business i dużych organizacji

Oceny i recenzje Moosend:

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

6. Improvado

przez Improvado Improvado to rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które usprawnia raportowanie i zapewnia głębszy wgląd w metryki klientów. Zarządzanie zasobami projektu wykorzystując te dane do określenia, które kampanie mają lepszy ROI . Następnie można przydzielić zasoby w celu zwiększenia wydajności.

Szablony pulpitów ułatwiają sprawdzenie, co robią użytkownicy. Każdy pulpit można dostosować, dzięki czemu można śledzić potrzebne informacje i ignorować resztę. 📈

Najlepsze funkcje Improvado:

ponad 33 000 wymiarów danych zapewnia szczegółowy wgląd w podróż klienta

Zautomatyzowane raportowanie można łatwo wstawić do prezentacji, aby udostępniać szczegóły całemu zespołowi

Dziesiątki integracji, w tym Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising i Google Ads

Limity Improvado:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że opcje niestandardowe były ograniczone, szczególnie w przypadku większych firm, takich jakAgencje SEO* Ceny mogą być wygórowane, szczególnie dla mniejszych Businessów

Ceny Improvado:

Zarezerwuj 30-minutową rozmowę z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny za potrzebne funkcje

Oceny i recenzje Improvado:

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

7. Zoho CRM

przez Zoho Zoho jest jednym z największych dostawców danych niestandardowych klientów na świecie. Jego oprogramowanie oparte na chmurze jest wykorzystywane do wszystkiego, od sprzedaży i finansów po zarządzanie IT w zakresie prawa i bezpieczeństwa. Platformy marketingowe Enterprise, takie jak Zoho Marketing Plus, są rozwiązaniem dla zautomatyzowane cykle pracy i ujednolicone działania marketingowe.

Łatwo nawiązuj kontakt z odbiorcami na różnych platformach, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy klienci się do Ciebie zwracają, i twórz kampanie e-mail w ciągu kilku minut. Korzystaj z analiz, aby dowiedzieć się, które kampanie mają najlepszy zwrot z inwestycji i uzyskaj dynamiczny wgląd w to, jak klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką.

Najlepsze funkcje Zoho CRM:

Platforma Zoho jest łatwa w użyciu, co oznacza, że nowi dostawcy mogą dość szybko rozpocząć pracę z systemem

Szablony e-mail poprawiają dostarczalność i skracają czas potrzebny na stworzenie doskonałej zawartości

Przechowywanie i udostępnianie zasobów marketingowych, takich jak wytyczne dotyczące edycji, arkusze cenowe lub prezentacje

Marketingowy pulpit ROI daje wgląd w zaangażowanie klientów i to, które kampanie są najbardziej owocne

Integracja CRM współpracuje z narzędziami takimi jak witryny do hostingu obrazów, usługi przechowywania w chmurze i aplikacje mediów społecznościowych

Limity Zoho CRM:

W porównaniu do innych narzędzi do automatyzacji marketingu na tej liście, ceny są wyższe, ale jest też znacznie więcej funkcji

Ceny Zoho CRM:

Od 30 USD/miesiąc z opłatami i niestandardowymi cenami za dodatki i dodatkowe funkcje

Oceny i recenzje Zoho CRM:

G2 : 4/5 (2,400+ recenzji)

: 4/5 (2,400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,300+ recenzji)

8. Kampania Adobe

przez Kampania Adobe Adobe Campaign to wielokanałowa platforma marketingowa, która zapewnia wsparcie dla automatyzacji poczty e-mail i wielokanałowej analizy danych klientów. Narzędzie do e-mail marketingu umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, monitorowanie kampanii transakcyjnych i tworzenie cykli pracy z klientami. 👩‍💻

Najlepsze funkcje Adobe Campaign:

Funkcje AI, obsługiwane przez Adobe Sensei, przewidują najlepszy czas dla niestandardowych interakcji klientów z marką, dzięki czemu można dostosować kampanie

Natywne integracje z innymi narzędziami Adobe tworzą pakiet marketingowy dla wizualnie angażującej zawartości

Celuj w klientów na wszystkich etapach lejka sprzedażowego dzięki personalizacji iautomatyzacja zadań Limity kampanii Adobe:

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby było więcej samouczków dotyczących różnych funkcji i integracji

Obrazy wysokiej jakości mogą czasami spowalniać platformę i proces powstania

Ceny Adobe Campaign:

Aktywne profile : Płatność na podstawie liczby aktywnych profili klientów w okresie 12 miesięcy

: Płatność na podstawie liczby aktywnych profili klientów w okresie 12 miesięcy Kanały : Wybierz i płać tylko za kanały, których potrzebujesz

: Wybierz i płać tylko za kanały, których potrzebujesz Dodatki: Dostosowane rozwiązanie dla Enterprise

Oceny i recenzje Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (300+ recenzji)

: 4.1/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

9. Keap

przez Keap Keap to CRM dla małych firm zaprojektowany, aby pomóc w lepszym marketingu w krótszym czasie. Zbieraj nowych potencjalnych klientów, wyświetlaj liczbę sprzedaży i monitoruj transmisje w jednym wygodnym pulpicie. Korzystaj z narzędzia do przechowywania niestandardowych kontaktów z klientami i używaj zautomatyzowanych e-maili do inteligentnego śledzenia przychodzących leadów.

Najlepsze funkcje Keap:

Automatyzacja zbiera leady i wyzwala kolejne kroki, dzięki czemu możesz skupić się na wynikach zamiast na żmudnej pracy

Spersonalizowane akcenty w e-mailach sprawiają, że brzmią tak, jakbyś je napisał, nawet jeśli narzędzie wykonało pracę za Ciebie

Wyselekcjonowane szablony ułatwiają wysyłanie celowanych e-maili do niestandardowych list klientów

Limity Keap:

Ceny oparte są na kontaktach, co może utrudniać przewidywanie lub przestrzeganie budżetów marketingowych

Nie ma tak wielu darmowych integracji jak w przypadku innych narzędzi

Ceny Keap:

Pro : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Max: 289 USD/miesiąc

Keap oceny i recenzje:

G2 : 4.2/5 (1,400+ recenzji)

: 4.2/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

Bonus: Sprawdź naszą listę top alternatywy dla Keap

10. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign oferuje automatyzację e-mail marketingu oraz Korzyści CRM dla małych i dużych Businessów. Narzędzie to umożliwia automatyzację kampanii e-mail i kierowanie potencjalnych klientów do odpowiednich członków zespołu. Konfigurowalne szablony pozwalają spersonalizować komunikację, jednocześnie oszczędzając czas potrzebny na przygotowanie właściwej zawartości. ✍️

Najlepsze funkcje ActiveCampaign:

Funkcje sprzedażowe pomagają zwiększyć liczbę wykwalifikowanych potencjalnych klientów i generować nowych przy mniejszym wysiłku

Połączenie danych na różnych platformach dzięki ponad 900 integracjom

Formularze i szablony stron docelowych ułatwiają klientom znalezienie Twojej marki i informacji potrzebnych do dokonania zakupu

Limity ActiveCampaign:

Aplikacja mobilna nie oferuje pełnej funkcji, więc możesz nie być w stanie zrobić wszystkiego, czego potrzebujesz, jeśli jesteś z dala od biurka

Interfejs użytkownika nie zawsze jest intuicyjny, co może spowolnić pracę

Ceny ActiveCampaign:

Plus : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Professional : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

ActiveCampaign oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (10 300+ opinii)

: 4.5/5 (10 300+ opinii) Capterra: 4.6/5 (2,200+ recenzji)

Usprawnij swoje wysiłki marketingowe dzięki ClickUp

Najlepsze oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw to takie, które spełnia określone potrzeby biznesowe. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na automatyzacji, integracji, szablonach czy czymś innym, wybierz platformę, która usprawni działania Twojej marki.

Podczas gdy narzędzia na tej liście są solidnymi opcjami, ClickUp oferuje jedną platformę dla marketingu, CRM i nie tylko.

Dzięki funkcjom takim jak obszar roboczy "wszystko w jednym", automatyzacja zadań i współpraca w czasie rzeczywistym masz wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia wysiłków marketingowych. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij usprawniać swoje marketingowe przepływy pracy już dziś. 🤩