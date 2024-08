10 najlepszych rozwiązań B2B SaaS dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Wyobraź sobie prowadzenie biznesu w późnych latach 90-tych z niebotycznie drogimi dyskami twardymi o pojemności 15 MB i mnóstwem aplikacji, które ledwo się na nich mieściły!

W tym samym czasie, gdy Internet stawał się wszechobecny, rozwiązanie stało się oczywiste dla kilku wizjonerów: "A może by tak hostować oprogramowanie na zdalnym komputerze i pobierać opłaty od niestandardowych użytkowników?"

Okazało się, że był to właściwy kierunek! Oprogramowanie jako usługa (SaaS) stało się nieodzowne, oferując scentralizowany hub dla aplikacji i przechowywania danych bez rozbijania banku.

Dziś SaaS to nie tylko fajny trend technologiczny - to najlepszy przyjaciel Twojej firmy! Zapnij więc pasy, a my zabierzemy Cię w podróż po 10 najlepszych rozwiązaniach B2B SaaS dla przedsiębiorstw, które zwiększają wydajność i innowacyjność w świecie biznesu!

Czym jest oprogramowanie B2B SaaS dla przedsiębiorstw?

B2B (business-to-business) SaaS (Software as a Service - oprogramowanie jako usługa) odnosi się do rozwiązań programowych opartych na chmurze dostarczanych przez firmę innym biznesom przez Internet. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, które wymaga od firm zakupu, instalacji i inwestycji w sprzęt lub aktualizacji oprogramowania we własnych systemach, rozwiązania SaaS są utrzymywane i zabezpieczane przez dostawcę. ☁️

Korzyści z korzystania z oprogramowania business-to-business dla firm Enterprise

Rozwiązania B2B SaaS na poziomie Enterprise są dostosowane do zarządzania złożonymi zadaniami i dostarczają duże ilości danych poprzez swoje usługi badań rynkowych, które często są odpowiednie dla większych organizacji lub korporacji.

Mogą one oferować funkcje dla różnych obszarów, w tym wydajności biurowej, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), księgowość i zarządzanie projektami Enterprise . Oprogramowanie Business-to-business może w szczególności wspomagać wysiłki marketingu cyfrowego w celu tworzenia automatyzacji kampanie marketingowe lub do zarządzania wynikami sprzedaży (koszt pozyskania klienta).

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Ponieważ firmy SaaS są zazwyczaj rozwiązaniami opartymi na subskrypcji i chmurze, oferują one większą elastyczność i są łatwiejsze do skalowania zgodnie z potrzebami biznesu. Inne zalety B2B SaaS dla Enterprise to:

Niższe koszty początkowe 💰

Krótszy czas wdrożenia ⏱️

Regularne aktualizacje 🆕

Możliwość pracy z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym 🌍

Czego należy szukać w oprogramowaniu B2B SaaS dla przedsiębiorstw?

Weź pod uwagę te kluczowe czynniki, aby upewnić się, że wybierasz odpowiednie oprogramowanie dla swoich potrzeb w zakresie Enterprise:

Podstawowe funkcje: Upewnij się, że oprogramowanie ma zestaw funkcji specyficznych dla danego zastosowania, niezależnie od tego, czy jest to CRM, zarządzanie projektami, czy coś innego Niestandardowość: Oceń, jak łatwo oprogramowanie można dostosować do procesów biznesowych Przyszłość: Czy rozwiązanie SaaS będzie się rozwijać wraz z Tobą? Czy będzie w stanie obsłużyć więcej użytkowników lub danych w miarę rozwoju firmy? Integracja: Sprawdź, jak łatwo integruje się z istniejącym oprogramowaniem Prywatność i bezpieczeństwo: Sprawdźjak dobrze dostawca SaaS chroni wrażliwe dane Enterprise 🔒

10 najlepszych programów B2B SaaS dla przedsiębiorstw do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy masz już wgląd w transformacyjną moc aplikacji opartych na chmurze, przejdźmy do sedna i zbadajmy 10 najlepszych platform SaaS B2B w 2024 roku! 🏆

ponad 15 widoków w ClickUp pomaga w niestandardowym dostosowaniu cyklu pracy do własnych potrzeb

ClickUp to wszechstronne narzędzie do współpracy i pracy biurowej narzędzie zwiększające wydajność odpowiednie dla organizacji dowolnej wielkości. Jego konfigurowalny interfejs i skalowalne, kompleksowe funkcje Enterprise sprawiają, że doskonale nadaje się do wsparcia każdej operacji biznesowej, czy to CRM, czy zarządzania projektami.

Zarządzaj bieżącymi inicjatywami za pomocą Pulpity ClickUp z natywnym śledzeniem czasu, widżetami, analizami w czasie rzeczywistym i nie tylko. Teams mogą pozostać w zgodzie z jasnymi ośmioma czasu, mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów dla udostępnianych celów, dzięki czemu Raportowanie KPI bryza. 🍃

Z Funkcje ClickUp CRM w ClickUp CRM możesz zorganizować wszystko, od lejków sprzedaży po zamówienia. Monitoruj swoich potencjalnych klientów i śledź swoje konta za pomocą ponad 15 elastycznych widoków, w tym wykresu Gantta, Tablica Kanban , oś czasu i widoki tabeli. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do kilku darmowych szablonów CRM aby dodać strukturę do cyklu pracy!

Chcesz gromadzić dane klientów i poprawić relacje z nimi? Polegaj na markowych Formularze ClickUp i zbierać dane od potencjalnych klientów, klientów i wewnętrznych członków Teams.

Teams o różnych funkcjach uwielbiają Dokumenty ClickUp . Jest to centralne repozytorium, które pozwala tworzyć, edytować i przechowywać wszystkie dokumenty firmowe, takie jak SOP, umowy i materiały onboardingowe.

Dopracuj moją pracę dzięki ClickUp AI natywny asystent AI platformy. Oferuje gotowe podpowiedzi do tworzenia i edytować dokumenty takich jak briefy projektów, e-maile od klientów, podsumowania spotkań, osie czasu i raportowania.

Błyskawiczne podsumowywanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp AI

Free up your time with Solidne możliwości automatyzacji ClickUp i umieść powtarzalne zadania, takie jak pisanie e-maili do potencjalnych klientów i zmienianie aktualizacji statusu na autopilocie.

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity i widoki do monitorowania projektów i cykli pracy

Kompleksowe zarządzanie dokumentami

Ponad 1000 szablonów dla wielu zastosowań

Formularze do rejestrowania raportowania błędów, zgłoszeń funkcji i informacji zwrotnych

ClickUp AI usprawnia pisanie i zarządzanie zadaniami

Wizualizacje udostępnianych celów i wskaźników KPI

ponad 50 działań automatyzacji w celu wyeliminowania powtarzających się zadań

ponad 1000 integracji aplikacji innych firm wraz z niestandardowymi opcjami poprzezAPI ClickUp Współpraca między różnymi funkcjami dzięki komentarzom, czatom iTablice ClickUp Najlepsze w branży standardy bezpieczeństwa i prywatności

Limity ClickUp

Rozwiązania SaaS są bogate w funkcje, więc istnieje krzywa uczenia się

Aplikacja mobilna mogłaby zostać ulepszona o więcej podstawowych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Salesforce

Via: Salesforce W 1999 r. firma Salesforce zrewolucjonizowała branżę oprogramowania, uruchamiając całkowicie opartą na chmurze CRM . Wydarzenie to ustawiło scenę dla nowoczesnego modelu biznesowego SaaS i przekształciło firmę w branżowego giganta, którego status utrzymuje do dziś.

Znany ze swoich możliwości dostosowywania, Salesforce CRM jest rozwiązaniem dla dużych lub szybko rozwijających się Businessów. Pozwala śledzić i zarządzać potencjalnymi klientami w całym cyklu sprzedaży, automatyzując proces kierowania potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych. 🛒

Salesforce oferuje rozwiązania oparte na chmurze nie tylko w zakresie sprzedaży, ale także usług, marketingu i handlu. Pakiet produktów uzupełniających Salesforce obejmuje Tableau, narzędzie do zarządzania sprzedażą, w tym m.in wizualna platforma analityczna oraz Slack, super popularna aplikacja do przesyłania wiadomości służbowych przejęta przez Salesforce w 2021 roku.

Jako całość, gigant zarządzania relacjami z klientami ma ogromne znaczenie dla rozwiązań B2B SaaS dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Salesforce

Wysoce niestandardowe funkcje zarządzania relacjami z klientami

Zaawansowane funkcje raportowania i analityki internetowej

Zarządzanie leadami i routing, który pomaga Business w pozyskiwaniu leadów

Wspólna prognoza dla projektów sprzedaży opartych na pracy zespołowej

ponad 3 000 integracji z innymi firmami

Limity Salesforce

Ustawienie i użytkowanie może być skomplikowane

W przypadku dużych zestawów danych można spodziewać się sporadycznych spowolnień

Cennik Salesforce (Sales Cloud)

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Professional: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika

$165/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (ponad 15 000 recenzji)

: 4.3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (17,000+ recenzji)

3. Deel

Via: Deel Deel zaspokaja unikalne potrzeby firm zatrudniających pracowników i wykonawców w wielu krajach . Umożliwia prowadzenie list płac w ponad 100 krajach i walutach oraz upraszcza zadania HR, takie jak zarządzanie czasem wolnym, nadzorowanie wydatków i śledzenie ważnych dokumentów - wszystko z jednego pulpitu.

Wdrażanie nowych członków zespołu jest bezproblemowe dzięki samoobsługowej platformie Deel, która umożliwia niestandardowe dostosowanie do typów umów. The funkcja schematu organizacyjnego dostarcza obraz organizacji, wspierając koordynację zespołu.

Zarządzaj wynagrodzeniami, tytułami stanowisk i krytycznymi dokumentami dzięki wbudowanemu dziennikowi zmian dla każdej modyfikacji. Dzięki Deel możesz poradzić sobie ze złożonością zarządzania międzynarodową siłą roboczą, zapewniając zgodność z międzynarodowymi przepisami prawa pracy na każdym kroku.

Najlepsze funkcje Deel

Wsparcie dla listy płac w wielu krajach

Zgodność z międzynarodowymi przepisami prawa pracy

Natywne narzędzia do raportowania śledzenia czasu wolnego, dystrybucji premii i świadczeń kapitałowych

Samoobsługowe wdrażanie

Skonsolidowany pulpit HR do zarządzania informacjami zwrotnymi w ramach Enterprise

Deel limits

Wysokie opłaty za wypłaty międzynarodowe

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Deel

Deel HR : Free dla firm zatrudniających do 200 osób

: Free dla firm zatrudniających do 200 osób Kontrahenci : Od 49 USD/miesiąc

: Od 49 USD/miesiąc EOR : Od 599 USD/miesiąc

: Od 599 USD/miesiąc Globalna lista płac : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Imigracja: Kontakt w sprawie cen

Deel oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

4. Gusto

Via: Gusto Zaprojektowany z myślą o małych firmach i startupach, Gusto to jednostanowiskowy sklep dla Twojego listy płac i potrzeb kadrowych .

Niezależnie od tego, czy płacimy pracownikom pełnoetatowym, zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, czy międzynarodowym wykonawcom, platforma może obsługiwać różne struktury i harmonogramy płatności. Aplikacja Gusto Wallet oferuje pracownikom szczegółowy wgląd w ich finanse, od podziału wypłat po ustawienie wysokodochodowych kont oszczędnościowych.

W przypadku organizacji korzystających z planu premium, pracownicy mogą zarządzać wnioskami o urlopy oraz przychodzić i wychodzić z pracy w dowolny sposób.

Od kompleksowej administracji świadczeniami po zgodność i raportowanie, Gusto konsoliduje krytyczne funkcje HR w jednej, łatwej w użyciu platformie. Oferuje również funkcje takie jak sprawdzanie przeszłości, podpisy elektroniczne i rejestracja podatku stanowego, ułatwiając rozpoczęcie pracy nowym członkom zespołu. 🙋

Najlepsze funkcje Gusto

Opcje automatyzacji i ręcznego naliczania płac zapewniające elastyczność

Wsparcie finansowego wellness poprzez aplikację Gusto Wallet

Bezproblemowa zgodność z przepisami podatkowymi i prawem pracy

Solidne funkcje raportowania umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji

Limity Gusto

Zarządzanie godzinowymi listami płac może stanowić wyzwanie

Ograniczone wsparcie dla płatności międzynarodowych

Ceny Gusto

Simple: $40/miesiąc + $6/miesiąc za osobę

$40/miesiąc + $6/miesiąc za osobę Plus: $80/miesiąc + $12/miesiąc za osobę

$80/miesiąc + $12/miesiąc za osobę Premium: Cennik dostępny po kontakcie

Cennik dostępny po kontakcie Tylko wykonawca: 35 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za wykonawcę

Gusto oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1300+ recenzji)

: 4.4/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)

5. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które chcą usprawnić swoje procesy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Oferuje pięć podstawowych hubów: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub i HubSpot Operations Hub . 🛠️

Free Plan obejmuje pojedynczy lejek sprzedaży dla jednego zespołu lub działu. Pulpit można dostosować do funkcji modułów najbardziej odpowiednich dla lejka sprzedaży. Jeśli twoje potrzeby wzrosną poza Free Plan, HubSpot oferuje płatne dodatki oprócz planów subskrypcji, pomagając kontrolować koszty skalowania.

HubSpot CRM oferuje proste ustawienia i jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Kolejną zaletą jest integracja z pocztą e-mail, co pozwala zarządzać zadaniami komunikacyjnymi związanymi z CRM z poziomu jednej platformy.

Najlepsze funkcje HubSpot

Free Plan pozwala na wsparcie do miliona kontaktów

Automatyzacja e-mail marketingu w celu angażowania i pielęgnowania leadów

Rozszerzenie integracji aplikacji w tym ClickUp, obszar roboczy Google i Salesforce

Dostosowana analityka w czasie rzeczywistym

Wydajna integracja poczty e-mail

Limity HubSpot

Sporadyczne problemy z wydajnością mogą utrudniać cykl pracy

Brak funkcji etykiety w planerze społecznościowym

Cennik HubSpot

**Free

Starter: 20 USD/miesiąc (tylko dla nowych klientów HubSpot)

20 USD/miesiąc (tylko dla nowych klientów HubSpot) Profesjonalny: 1600 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,600+ recenzji)

6. Mailchimp

Via: Mailchimp Od momentu powstania w 2001 roku, Mailchimp stał się niezbędnym zasobem dla firm budujących automatyczne kampanie e-mail marketingu w celu przekształcania potencjalnych klientów w lojalnych klientów. 💌

Charakterystyczną funkcją Mailchimp jest przyjazny dla użytkownika kreator kampanii. W połączeniu z obszerną biblioteką gotowych szablonów i intuicyjnym edytorem typu "przeciągnij i upuść", pozwala on tworzyć wysokiej jakości kampanie e-mail bez umiejętności kodowania.

Poza e-mailami, funkcje platformy obejmują zakres od tworzenia postów i reklam w mediach społecznościowych po niestandardowe raportowanie i projektowanie zawartości marki. Pakiet obejmuje solidną segmentację odbiorców i analitykę, dzięki czemu Mailchimp nie jest tylko narzędziem, ale kompleksową platformą do uruchamiania, analizowania i optymalizacji kampanii marketingowych .

Najlepsze funkcje Mailchimp

Przyjazny dla użytkownika kreator kampanii dla profesjonalnych e-maili

Gotowe szablony

Solidne możliwości segmentacji odbiorców dla celowych kampanii

Kompleksowa analityka

Narzędzie Creative Assistant do projektowania markowej zawartości

Limity Mailchimp

Funkcje raportowania mogłyby być bardziej intuicyjne

Ograniczone opcje niestandardowe

Cennik Mailchimp

Free

Essentials: $13/miesiąc

$13/miesiąc Standardowy: $20/miesiąc

$20/miesiąc Premium: $350/miesiąc

Mailchimp oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (12,000+ recenzji)

: 4.3/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (16,000+ recenzji)

7. Atlassian

Via: Atlassian Założona w 2001 roku firma Atlassian naprawdę zasłużyła na swoją nazwę, zainspirowaną potężnym tytanem Atlasem z mitologii greckiej. Podobnie jak Atlas podtrzymuje niebo, Atlassian zapewnia niezbędne wsparcie w tworzeniu oprogramowania, zarządzaniu projektami i współpracy zespołowej dla ponad 260 000 klientów.

Pierwszym produktem Atlassian była Jira, narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej dla ponad 260 000 klientów narzędzie do zarządzania projektami do śledzenia problemów i zwinny rozwój . Jest powszechnie uważana za krytyczne narzędzie w dziedzinie tworzenia oprogramowania i nie tylko. Confluence pojawił się wkrótce po wydaniu Jira. Jest to platforma współpracy gdzie Teams mogą tworzyć, udostępniać i organizować zawartość, od nowych pomysłów po szczegóły projektu i niezbędną dokumentację. 📃

Trello zostało przejęte przez Atlassian w 2017 roku, zapewniając swoim dostawcom zrelaksowany sposób zarządzania projektami bez ścisłych struktur cyklu pracy Jira lub skoncentrowanego na dokumentach charakteru Confluence.

Oprócz tych siostrzanych narzędzi, Atlassian oferuje dostosowane usługi zarządzania pracą dla zespołów Enterprise.

Najlepsze funkcje Atlassian

Atlassian oferuje bogaty pakiet narzędzi dla przedsiębiorstw

Skalowalne rozwiązania do zarządzania pracą

Inteligentna współpraca i cykle pracy dla zespołów Agile

Płynna integracja narzędzi w kompleksowy ekosystem

Limity Atlassian

Dla początkujących może być trudny w użyciu

Może być drogie dla dużych Teams

Atlassian (Enterprise Services)

Kontakt w sprawie cen

Atlassian (Enterprise Services)

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Gartner: 4.3/5 (200+ recenzji)

8. Workday

Via: Dzień roboczy Workday to wiodące rozwiązanie oparte na chmurze do zarządzania kapitałem ludzkim. Jego interfejs konsoliduje funkcje planowania, płac i analityki.

U podstaw Workday leży stawianie ludzi na pierwszym miejscu dzięki spersonalizowanym usługom HR dla każdego pracownika. Jeśli chodzi o pozyskiwanie odpowiednich talentów, możesz śledzić kandydatów, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i płynnie ich wdrażać.

Jedną z najmocniejszych stron Workday jest najnowocześniejsze raportowanie i narzędzia analityczne. Dostępny jest zakres przyjaznych dla użytkownika funkcji do oceny danych dotyczących wydajności, analizy wskaźników konkurencji i podejmowania świadomych decyzji biznesowych. 📊

Najlepsze funkcje Workday

Spersonalizowane usługi HR

Zintegrowane funkcje HR, finansów, planu i listy płac

Pozyskiwanie i zarządzanie talentami

Przyjazne dla użytkownika narzędzia do raportowania

Limity Workday

Funkcja ATS nie jest do końca intuicyjna

Niektórzy użytkownicy oczekują więcej niestandardowych opcji

Ceny Workday

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workday

G2 : 4.0/5 (1,000+ reviews)

: 4.0/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,000+ recenzji)

9. Ahrefs

Via: Ahrefs Obsługując jeden z najpotężniejszych crawlerów internetowych, który przetwarza do ośmiu miliardów stron dziennie, Ahrefs niestrudzenie zbiera dane do utrzymać przewagę w grze SEO .

Dzięki Ahrefs możesz zebrać informacje o tym, jak twoi konkurenci plasują się w wyszukiwarkach lub jakie słowa kluczowe generują największy ruch. Służy również jako inspektor zdrowia witryny dzięki swoim funkcjom audytu, umożliwiając wskazanie i rozwiązanie problemów, które mogą utrudniać skuteczność wyszukiwania. 🔍

Oprócz ułatwiania podejmowania decyzji opartych na danych, platforma pomaga znaleźć inspirację dla atrakcyjnej zawartości i zidentyfikować cenne możliwości budowania linków. Dodatkowo, możliwość śledzenia postępów w rankingu na przestrzeni czasu oferuje wymierne dowody na to, że wysiłki SEO przynoszą efekty.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Potężny web crawler do wyczerpującego gromadzenia danych

Analiza konkurencji pod kątem SEO

Audyt strony internetowej w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów SEO

Odkrywanie słów kluczowych w celu celowego zaangażowania

Śledzenie postępów w rankingu

Limity Ahrefs

Interfejs użytkownika może być czasami mylący

Ograniczone możliwości lokalnego SEO

Cennik Ahrefs

Lite: Zaczyna się od $99/miesiąc (dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku przekroczenia limitów planu)

Zaczyna się od $99/miesiąc (dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku przekroczenia limitów planu) Standardowy: Zaczyna się od $199/miesiąc

Zaczyna się od $199/miesiąc Zaawansowany: Zaczyna się od 399$/miesiąc

Zaczyna się od 399$/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $999/miesiąc

Oceny i recenzje Ahrefs

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji)

10. Zendesk

Via: Zendesk Głosowano na najlepszy niestandardowy dział obsługi klienta w 2024 roku przez Forbes, Zendesk pomógł ponad 100 000 marek w połączeniu z ich niestandardowymi klientami system sprzedaży biletów konsoliduje zapytania z różnych kanałów, takich jak e-mail, media społecznościowe i telefon w jednym pulpicie. Tymczasem narzędzie czatu na żywo umożliwia interakcję z klientami w czasie rzeczywistym.

Ulepsz opcje samoobsługi dzięki dobrze skonstruowanej bazie wiedzy Zendesk. Pomoże ona klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i zmniejszy liczbę zgłoszeń do wsparcia lub połączeń telefonicznych.

Mimo że Zendesk jest powszechnie chwalony za swoje funkcje obsługi klienta, nie jest to tylko jedna sztuczka. 🦄

Oferuje również CRM dla sprzedaży, który pomaga teamom sprzedażowym zarządzać potencjalnymi klientami, monitorować interakcje z klientami i szybciej zamykać transakcje. A wisienka na torcie? CRM można zintegrować z pakietem Support Suite, umożliwiając agentom dostęp do zgłoszeń wsparcia i identyfikację możliwości sprzedaży krzyżowej lub sprzedaży dodatkowej.

Najlepsze funkcje Zendesk

Wielokanałowy system obsługi zgłoszeń

Czat na żywo w czasie rzeczywistym

Solidna baza wiedzy do samoobsługi

Integracja między CRM i pakietem wsparcia

Skalowalność

Limity Zendesk

Kilku użytkowników doświadczyło problemów z obsługą klienta

Ustawienia mogą być trudne

Cennik Zendesk (pakiet wsparcia)

Suite Teams: $55 za agenta/miesiąc

$55 za agenta/miesiąc Suite Growth: $89 za agenta/miesiąc

$89 za agenta/miesiąc Suite Professional: 115 USD za agenta/miesiąc

115 USD za agenta/miesiąc Suite Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Suite Enterprise Plus: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Dodatek Advanced AI: $50 za agenta/miesiąc (plan Suite Professional lub wyższy)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zendesk (Wsparcie Suite)

G2 : 4.3/5 (5,500+ recenzji)

: 4.3/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,500+ recenzji)

Odkrywanie wszechświata B2B SaaS: Wnioski końcowe

Świat oprogramowania B2B SaaS dla przedsiębiorstw stał się niezwykle zróżnicowany od swoich skromnych początków pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Od usprawnienia procesów tworzenia oprogramowania po uproszczenie złożoności listy płac, każda platforma ma swój własny zestaw unikalnych zalet.

W tym szyku wyspecjalizowanych narzędzi, ClickUp wyróżnia się swoją wszechstronnością. Utwórz darmowe konto aby rozpocząć - i obserwować, jak członkowie Twojego zespołu miażdżą swoje zadania jak gwiazdy rocka, którymi są. 🤘