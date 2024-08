Przykłady briefów kreatywnych: Jak napisać brief kreatywny w 8 krokach

Jak powiedział kiedyś Boromir w filmowym arcydziele The Lord Of The Rings, "Nie robi się po prostu śmiesznego wideo" 🤌

OK, skorzystaliśmy z pewnych swobód artystycznych, ale sentyment jest prawdziwy! Nie można po prostu stworzyć kreatywnego projektu od podstaw i oczekiwać jego powodzenia.

Kreatywne projekty wymagają starannych badań, celowego planu i współpracy, aby odnieść sukces. A zanim Teams będą mogli zacząć działać, elementy te muszą zostać zebrane w dokument informacyjny znany jako brief kreatywny. ✨

ale skąd wiadomo, czy brief kreatywny spełnia wszystkie kryteria?

Śledź nas, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby stworzyć skuteczny brief kreatywny, w tym szczegółowy zarys, cykl pracy krok po kroku, najlepsze przykłady i wiele więcej. Dodatkowo, dostęp do szablonów briefów kreatywnych z możliwością dostosowania!

Co to jest brief kreatywny?

Brief kreatywny to krótki, ale treściwy dokument przedstawiający główne szczegóły każdego kreatywnego projektu i prowadzący zespół od pomysłu do ostatecznych rezultatów. To klucz do stworzenia mapy drogowej i ugruntowania niezbędnych informacji, takich jak:

Wymagania dotyczące projektu

Wytyczne dotyczące marki

Zasoby kreatywne

Cel

Odbiorcy i przekaz

KPI

Zakres i oś czasu

I więcej - w zależności od projektu! 🎨

Kreatywne briefy są standardową praktyką dla większości agencji i teamów marketingowych . I jak np brief projektowy brief kreatywny zaczyna się od prośby klienta, interesariusza firmy lub innego działu w organizacji.

Podczas gdy zespół opracowujący projekt jest ostatecznie właścicielem briefu kreatywnego, jego tworzenie jest wysiłkiem współpracy między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Zacznij od omówienia samego żądania. Idź na to spotkanie z zamiarem zrozumienia wizji, misji i celu wnioskodawcy lub klienta, aby znaleźć elementy, które są dla nich naprawdę ważne. Od tego momentu możesz zająć się wszelkimi bezpośrednimi wyzwaniami i zaoferować swoją wiedzę branżową, aby ożywić projekt.

Celem jest zaangażowanie wszystkich w plan projektu - zwłaszcza interesariuszy. Z ustawionymi wymaganiami, zespoły projektowe , pisarze i marketerzy będą dokładnie wiedzieć, jak kreatywnie podejść do projektu i czego się od niego oczekuje.

Co powinno znaleźć się w briefie kreatywnym

To, co sprawia, że standaryzacja briefów kreatywnych jest tak trudna, to ciągle zmieniający się charakter każdego projektu. Ale to właśnie sprawia, że brief jest tak cenny!

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Projekt kreatywny może być niemal wszystkim - od uruchomienia złożonej kampanii reklamowej po produkcję serialu internetowego. Każdy projekt będzie wiązał się z odrębnym ustawieniem wyzwań, ale brief kreatywny ma pomóc teamom kreatywnym zidentyfikować i rozwiązać te problemy tak szybko, jak to możliwe.

Pomyśl o briefie kreatywnym jako o wiarygodnym źródle prawdy, do którego można się odwoływać w trakcie całego procesu realizacji projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie aktualizacji, porównywanie pracy z pierwotnym planem, czy podwójne sprawdzanie przekazu, brief jest Twoją Gwiazdą Północną. ⭐️

Przykłady briefów kreatywnych

Omówiony przez nas zarys i cykl pracy będą pasować do praktycznie każdego kreatywnego projektu. Nie oznacza to jednak, że każdy brief będzie wyglądał tak samo. Brief kreatywny jest punktem wyjścia dla każdego projektu kreatywnego - niezależnie od jego wielkości. Niektóre projekty będą w większym stopniu opierać się na określonych sekcjach briefu kreatywnego niż inne. Oto kilka przykładów briefów kreatywnych, które pomogą ci ocenić różnice między projektami.

Bonus:_ AI Outline Generators !

briefy kreatywne kampanii reklamowych

Briefy kampanii reklamowych i marketingowych mają zakres od dość prostych do niezwykle złożonych, zależnie od zakresu prac. W tym przykładzie briefu kreatywnego możesz chcieć uwzględnić dodatkowe badania, wiele odniesień wizualnych i kilka wstępnych recenzji, aby upewnić się, że produkcja i dostawa przebiegną bez zakłóceń.

Jest to również świetny przykład projektu, który może zawierać więcej niż jedno CTA. Chociaż za kampanią zawsze będzie stał jeden główny cel, ważne jest, aby zespół kreatywny i interesariusze byli zgodni w kwestii marketingowe KPI , wyniki i proces dostawy tak szybko, jak to możliwe.

Nie masz doświadczenia w pisaniu briefów kampanii? Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest szablon z możliwością dostosowania, taki jak_ Szablon briefu kampanii od ClickUp !

Brief kreatywny dla content marketingu

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Brief kreatywny dotyczący content marketingu kieruje blogiem i zespołami SEO w celu opracowania artykułów, kopii i materiałów, które rezonują z firmą, jej klientami i nie tylko! Odbiorcy, cele, strategia komunikacji i oś czasu mają kluczowe znaczenie dla projektach content marketingowych , zwłaszcza jeśli podążasz za ścisłym kalendarz zawartości .

Cele marketingu zawartości obejmują wszystko, od zwiększenia świadomości marki po generowanie potencjalnych leadów sprzedażowych. Są one często tworzone dla własnej strony internetowej marki, platform mediów społecznościowych, biuletynów lub bazy danych zawartości .

Powodzenie projektu jest zazwyczaj określane na podstawie ruchu w witrynie, wskaźników zaangażowania, konwersji i różnych wskaźników mediów społecznościowych, aby powiązać je z większymi celami firmy.

Wiele firm korzysta z tych projektów, aby ustanowić swoje przywództwo poprzez współpracę z zewnętrznymi publikacjami, co wymaga szczegółowego briefu, aby właściwie dostosować ton głosu i wytyczne dotyczące stylu do marki.

briefy dotyczące przeprojektowania strony internetowej Cykle pracy przy projektowaniu stron internetowych są nie lada wyczynem i otwierają drzwi do mnóstwa unikalnych elementów kreatywnych, w tym rozważań dotyczących UX, wymagań dotyczących funkcji, potrzeb procesu twórczego i nie tylko! Brief kreatywny dotyczący przeprojektowania strony internetowej nadal opiera się na tych samych podstawowych krokach i strukturze, ale musi być postrzegany przez dodatkowe pryzmaty:

Czy grafika, typografia i przekaz są spójne z marką?

Czy użytkownicy mogą z łatwością poruszać się po stronie i dotrzeć do produktu lub usługi?

Czy projekt wspiera potrzebne funkcje?

Stwórz wysoce wizualną i kolorową Brand Book z szablonem Brand Guidelines by ClickUp

Przy tak wielu elementach każdej strony internetowej, może być dużo zwrotów między projektantami a klientem. Aby uniknąć wyczerpania zespołu ciągłymi sesjami przeglądowymi i drobnymi poprawkami, upewnij się, że jako kreatywny kierownik projektu ustalisz jasne granice liczby zmian, na które pozwolisz w projekcie przed upływem ostatecznego terminu.

Nie ma potrzeby przekraczania dwóch rund.

Jak napisać brief kreatywny

Nawet z gotowym konspektem, istnieje strategiczne podejście do zakończenia briefu tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby upewnić się, że Twój Teams i interesariusze są na tej samej stronie podczas całego procesu briefowania kreatywnego, dzięki czemu żaden kamień nie pozostanie nieodwrócony!

Wizualizuj swoje plany projektów z ponad 15 widokami w ClickUp, w tym Lista, Tablica i Kalendarz

Krok 1: Nadaj projektowi odpowiednią nazwę

Zacznij od jednego z najważniejszych elementów projektu - jego nazwy! Nazwa projektu powinna być jasna i zwięzła, a jednocześnie przekazywać jego intencje. Nie musi być krzykliwa ani zabawna, ale powinna rezonować z odbiorcami docelowymi i być wystarczająco atrakcyjna, aby chcieli dowiedzieć się więcej. W pewnym sensie nazwa jest pierwszym wrażeniem, jakie wywiera projekt lub firma.

Przegląd to miejsce, w którym można nieco bardziej przeanalizować nazwę projektu dla dobra zespołu. W jednym zdaniu lub mniej, użyj swojego przeglądu, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą pozostać po nazwie projektu, aby uniknąć nieporozumień lub wymiany informacji między interesariuszami a zespołem kreatywnym. Może to być krótkie wyjaśnienie, czym będzie projekt i jego główne przesłanie.

Krok 2: Skoordynuj swoje cele z celami długoterminowymi

Mając nazwę i opis projektu w ręku, jesteś gotowy, aby nakreślić swoje główne cele. Cele są szczegółowe i specyficzne dla projektu. Jest to okazja do dostosowania zespołu do potencjalnych niepowodzeń, zanim się pojawią, CTA i udowodnienia wartości projektu.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Wszystko to zaczyna się od zdefiniowania tych kluczowych punktów:

Problem, którym się zajmujesz

Jak projekt go rozwiąże

Dlaczego musi się wydarzyć

Ustawienie "co", "jak" i "dlaczego" projektu określi oczekiwania co do powodzenia projektu po jego zrobieniu. Stamtąd można narysować połączenia między bardziej szczegółowymi celami projektu a większymi celami lub misją firmy.

Krok 3: Zidentyfikuj swoich docelowych odbiorców

Widok kluczowych informacji na temat odbiorców docelowych, w tym ich motywacji, danych demograficznych i historii zawodowej za pomocą szablonu Szablon persony użytkownika by ClickUp

Twoi odbiorcy docelowi to grupa, która odniesie największe korzyści z twojego projektu lub kampanii i powie zespołowi kreatywnemu, z kim się połączy. Jeśli masz już profile person użytkowników stworzone dla swojego biznesu, wykorzystaj te zasoby i badania rynku, aby zbudować tę sekcję! Nie musisz opowiadać historii życia swojego użytkownika, ale pamiętaj, aby uwzględnić podstawowe informacje, w tym:

Demografia : Wiek, tytuł zawodowy, wykształcenie, status cywilny i pochodzenie etniczne

: Wiek, tytuł zawodowy, wykształcenie, status cywilny i pochodzenie etniczne Zachowania : Trendy i historie zakupów

: Trendy i historie zakupów Psychografia : Ich ogólne odsetki, opinie i postawy)

: Ich ogólne odsetki, opinie i postawy) Lokalizacja: Nie tylko fizyczna! Zastanów się, gdzie możesz znaleźć swojego klienta cyfrowo

Krok 4: Ugruntuj swoją strategię komunikacji

Teraz, gdy już wiesz, do kogo kierujesz swój marketing, możesz opracować strategię najlepszych sposobów na połączenie się z nimi. Strategia komunikacji polega na byciu we właściwym miejscu we właściwym czasie i mówieniu do odbiorców w sposób, w jaki chcą, aby do nich mówiono.

AKA, w jaki sposób będziesz dystrybuować swój kreatywny projekt do zamierzonych osób?

Zbuduj i niestandardowo dostosuj swoją mapę historii użytkownika za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Weź pod uwagę media społecznościowe i platformy internetowe, z których najczęściej korzystają Twoi docelowi odbiorcy i stwórz zawartość dostosowaną do tych kanałów. Takie przemyślenie pomoże ci podjąć ważne decyzje, takie jak stworzenie wideo, postu pisemnego lub serii zdjęć, aby przyciągnąć odbiorców do twojego produktu lub usługi.

Na tym jednak nie koniec. Gdy członek grupy odbiorców odwiedzi witrynę, dotrze do wezwania do działania lub kliknie połączony link, należy powitać go spójnym i znanym komunikatem, aby poprowadzić go przez cały lejek.

Krok 5: Określ ostateczne rezultaty

Ahh, teraz dobre rzeczy - czym właściwie jest projekt.

Poprzednie sekcje briefu kreatywnego są niezbędne do uzasadnienia, ustawienia i kadrowania zasobów w celu powodzenia premiery. Istnieje jednak wiele sposobów interpretacji strategii i wizji projektu do tego momentu. Użyj tej sekcji, aby wyeliminować wszelkie szare strefy i potencjalne nieporozumienia, wyszczególniając dokładnie, co dostarczy dostawca kreatywny.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Końcowe materiały kreatywne obejmują wszystkie wymagane nośniki cyfrowe lub fizyczne, określone elementy projektu, odniesienia do podobnych prac, wymagania dotyczące rozmiaru lub formatu, makiety i inne. Aby upewnić się, że klient lub interesariusz jest w pełni zadowolony z zakończonego produktu, lepiej jest pochylić się nad szczegółami, niż pozostawić zbyt wiele dla wyobraźni.

Krok 6: Zaplanuj swój czas i zasoby

Być może nie jest to twoja ulubiona część pracy, ale tak ważne jest, aby być w pełni przejrzystym w kwestii budżetu. Twój budżet nie jest limitem, pomaga kreatywnemu teamowi określić, jak kreatywni mogą dostać się z prośbą.

Pamiętaj, aby notować, czy w budżecie jest trochę miejsca na wahania i kiedy projekt osiągnął maksymalną kwotę. Pomyśl o swoim budżecie jak o barierkach na torze do kręgli. Posiadanie tych granic daje kreatywnemu zespołowi jasne wytyczne do pracy.

Szablon do zarządzania projektami budżetowymi ClickUp

Jeśli potrzebujesz pomocy przy budżetowaniu swojego projektu - wypróbuj szablon Szablon do zarządzania projektami ClickUp Budget aby rozbić każdy szczegół i koszt.

Nie zapominajmy też, że członkowie zespołu kreatywnego są w tym ekspertami! Wyzwanie polegające na tworzeniu projektów w ramach z góry określonego zestawu wymagań nie jest dla nich niczym nowym.

Dzięki krystalicznie wyczyszczonemu budżetowi, który prowadzi do rozpoczęcia projektu od właściwej stopy, nikt nie będzie rozczarowany ani nie spotka się z niechcianą niespodzianką.

Krok 7: Ustaw kamienie milowe, a następnie oś czasu

Podczas mapowania osi czasu łatwiej jest zacząć od ważnych dat rozpoczęcia projektu - zwanych również kamieniami milowymi projektu! Te wydarzenia wzorcowe obejmują:

Rozpoczęcie projektu

Zatwierdzenie briefu kreatywnego

Przeglądy wersji roboczych

Zakończenie produkcji

Ostateczny obrót zasobami

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantt w ClickUp

Dzięki tym datom możesz określić zadania pomiędzy poszczególnymi kamieniami milowymi, podzadania, zależności, powtarzające się spotkania i wiele więcej.

Zatwierdzona oś czasu i kamienie milowe będą centralnym zasobem do tworzenia szczegółowej mapy drogowej projektu i właściwego oddelegowania obciążeń pracą poszczególnych teamów.

Krok 8: Wymień kluczowych graczy

Aby zapewnić pełną przejrzystość wszystkim zaangażowanym, upewnij się, że zidentyfikowałeś każdego głównego uczestnika projektu kreatywnego.

Dla kierownika projektu jest to wyjaśnienie każdego punktu kontaktowego, ich tytułów i ostatecznych podpisów. Jeśli chodzi o sam projekt, ta część briefu kreatywnego działa również jako papierowa ścieżka dokumentująca, czy pewne aspekty projektu zostały zatwierdzone i kiedy.

Krok 9: Zablokowanie briefu

Po pierwszym podejściu do tworzenia briefu kreatywnego, wyślij go z powrotem do klienta i interesariuszy w celu ostatecznego zatwierdzenia - a następnie nadszedł czas, aby go wykorzystać!

Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu briefu kreatywnego nie należy wprowadzać żadnych dalszych zmian. Ale oczywiście wszystkie projekty są inne! Jeśli w jakimkolwiek momencie zostaną wprowadzone zmiany do briefu, należy je dokładnie udokumentować, opatrzyć datą i udostępniać wszystkim zaangażowanym w projekt podczas odpowiedniego spotkania.

Cykl pracy zatwierdzania projektów w mapach myśli ClickUp

Szablony briefów kreatywnych

Nawet z jasnym zarysem i przepływem pracy krok po kroku, nic nie przebije gotowego i konfigurowalnego szablonu, aby usprawnić proces tworzenia briefu kreatywnego.

Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zawierały każdy krytyczny element, aby uniknąć błędów, które mogą prześladować cię w przyszłości. Idealny szablon briefu kreatywnego będzie płynnie integrował się z Twoimi oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi i być łatwo dostosowane do potrzeb każdego projektu.

ClickUp jest liderem, jeśli chodzi o szablonów dla zespołów kreatywnych i projektowych z własnym ogromnym Biblioteka szablonów . Z ponad 1000 szablonów i nowymi szablonami tworzonymi co tydzień, ClickUp jest dla Ciebie - niezależnie od przypadku użycia! Oto kilka naszych ulubionych szablonów briefów kreatywnych, które pomogą Ci rozpocząć kolejny projekt.

1. Szablon dokumentu briefu kreatywnego

Szablon Creative Brief by ClickUp

Jeśli szukasz starannie wyselekcjonowanego, przyjaznego dla początkujących i ułatwiającego współpracę szablonu briefu kreatywnego - to jest to! Szablon Szablon dokumentu Creative Brief od ClickUp to sekret dostosowania zespołu marketingowego, interesariuszy i klientów do wszystkich kreatywnych elementów projektu na długo przed jego rozpoczęciem.

Od zdefiniowania celu projektu po nakreślenie budżetu, szablon ten przedstawia każdy niezbędny element briefu kreatywnego w łatwym w użyciu formacie z gotowymi tabelami, listami kontrolnymi i podpowiedziami.

Ten gotowy Dokument ClickUp jest również wyposażony w każdą potężną funkcję, z której znany jest ClickUp, w tym:

Wątek iprzypisane komentarze aby usprawnić proces edycji

Polecenia / slash do osadzania zadań, stron internetowych innych firm, bogatej stylistyki i multimediów w celu dodania kontekstu w całym szablonie

Zagnieżdżone strony, aby rozszerzyć brief kreatywny na proces wydajności i zbudować wizualną hierarchię

Proste wzmianki @, aby przywołać członków do dokumentu

Niestandardowe ustawienia udostępniania i uprawnień, aby kontrolować, kto może edytować lub wyświetlać brief

I jeszcze więcej! Uzyskaj dostęp do tego szablonu w całej okazałości całkowicie za darmo

2. Szablon kreatywnego briefu dotyczącego planowania popytu

Szablon Creative Brief Demand Planning by ClickUp

Użyj szablonu Szablon Creative Brief Demand Planning by ClickUp szablon ten można wykorzystać samodzielnie lub w połączeniu z szablonem wspomnianym powyżej, aby ustawić jasne cele przed projektem kreatywnym. Szablon ten przenosi tradycyjny przykład briefu kreatywnego o krok dalej dzięki funkcjom, które pomogą Ci działać zgodnie z Twoimi pomysłami w momencie, gdy pojawi się inspiracja.

Ten intuicyjny Lista szablon jest marzeniem każdego kreatywnego kierownika projektu z pięcioma niestandardowymi statusami, aby wizualnie przekazać postęp, 20 Pola niestandardowe do filtrowania i sortowania zadań w kilka sekund, oraz siedem niestandardowych widoków do zarządzania projektami pod każdym kątem. Wśród tych wielu widoków znajdziesz:

Wstępnie zbudowaną Listę do organizowania całej kreatywnej pracy

Kreatywny briefFormularz w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji od klienta

Każdy zaakceptowany projekt jest uporządkowany w czystym formacieWidok tabeli* Szczegółowy kalendarz projektu, aby być na bieżąco z terminami i projektemKamienie milowe I wiele więcej. Zwłaszcza jeśli Twoja agencja zajmuje się więcej niż jednym kreatywnym projektem naraz - ten szablon jest dla Ciebie.

3. Szablon Tablicy briefu kreatywnego

Szablon Creative Brief Tablica by ClickUp

Nie mówimy, że najlepsze zostawiliśmy na koniec - ale z pewnością jest najbardziej interaktywne! Szablon Szablon Tablicy Creative Brief od ClickUp wypełnia lukę między biznesem a projektowaniem, aby skutecznie przekazywać pomysły i wymagania z tej samej, wysoce wizualnej kanwy.

W przeciwieństwie do typowego oprogramowanie do tablic cyfrowych , Tablice ClickUp umożliwiają natychmiastowe połączenie z cyklem pracy, przekształcając dowolny tekst w możliwe do wykonania zadania. To nie jest tylko wstępnie ustrukturyzowany diagram .

Szablon ten pozostaje z Tobą na długo po zatwierdzeniu własnego briefu kreatywnego za pomocą cyklu pracy Automatyzacja siedem niestandardowych statusów i dziewięć niestandardowych pól, które ułatwiają proces twórczy. Ponadto dostępne są cztery gotowe widoki projektów, które ułatwiają tworzenie osi czasu i cyklów pracy.

Rozwijaj swoje projekty dzięki kreatywnym briefom

OK, omówiliśmy tutaj sporo materiału. Przegrupujmy się, dobrze? Do tej pory masz już:

Niezbędne elementy każdego briefu kreatywnego

Szczegółowy konspekt do stworzenia własnego briefu

Cykl pracy krok po kroku

Trzy przykłady briefów kreatywnych

Wiele szablonów briefów kreatywnych

