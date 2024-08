ponad 20 wskazówek dotyczących zarządzania projektami dla marketerów

Jako marketing kierownik projektu, Twoim zadaniem jest utrzymanie organizacji, przydzielanie zasobów i śledzenie w zasadzie wszystkiego, co jest związane z projektem.

A jeśli chodzi o faktyczne zarządzanie tym wszystkim projektami marketingowymi to balansowanie, którego trzeba się nauczyć, mając na głowie milion różnych zadań... 🤹‍♂️

Na szczęście zebraliśmy kilka pomocnych wskazówek dotyczących zarządzania projektami od naszego zespołu marketingowego ClickUp i innych specjalistów ds. marketingu.

Doświadczając wyzwań w swoich rolach, nauczyli się kilku rzeczy na temat zarządzania i osiągania zrównoważonego cyklu pracy i chętnie podzielą się z Tobą swoją mądrością!

Ale najpierw przyjrzyjmy się krytycznym obowiązkom kierowników projektów marketingowych i temu, co musisz mieć, aby wyróżniać się w swojej roli.

Czym dokładnie zajmują się kierownicy projektów marketingowych?

Kierownicy projektów marketingowych są odpowiedzialni za przekształcanie wizji w rzeczywistość. Może to być zrobione poprzez zarządzanie długimi i złożonymi projektami cyklami życia projektów takich jak inicjowanie, planowanie , wykonywanie, utrzymywanie i zamykanie projektów w celu osiągnięcia określonych celów.

Twoim zadaniem jest zrozumienie zakres pracy , KPI, metryki , określić budżety na kampanie i zapewnić, że projekt zostanie dostarczony na czas.

Oprócz wiedzy, jak zbudować świetny projekt, musisz także wiedzieć dokładnie co zrobić, gdy wszystko zaczyna się sypać.

Aha, nie zapominając o tym, że również musisz zarządzać pracą, zespołem, oczekiwaniami klientów i interesariuszy, oraz rezultatami projektu.

Choć praca kierownika projektu marketingowego może być szalona, zdecydowanie może to być ekscytująca i przyjemna rola.

Możesz zwiększyć swoje doświadczenie, inwestując trochę czasu w opanowanie umiejętności zarządzania projektami potrzebne na danej pozycji i dowiedzieć się, co czyni dobrego kierownika projektu, aby dać ci wyobrażenie o tym, do czego dążyć.

A jeśli chcesz pójść o krok dalej, spróbuj wdrożyć system oprogramowanie do zarządzania projektami aby zmiażdżyć cele projektu w mgnieniu oka. Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi takie jak ClickUp może pomóc Ci usprawnić procesy, zidentyfikować i zaspokoić unikalne potrzeby Twojego zespołu marketingowego, i zwrócić Twój cenny czas!

Kluczowe funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami

Planowanie projektu : jak skutecznie planować projektyOprogramowanie do współpracy .

W przypadku każdego projektu marketingowego, jeśli chcesz, aby odniósł on powodzenie, ważne jest, aby mieć jasno określone cele. Określenie celu projektu ma kluczowe znaczenie dla pomiaru jego skuteczności powodzenia projektu . Ale największą korzyścią z określenia celów projektu jest to, że dajesz swojemu zespołowi cel dla ich kreatywnego myślenia. Jeśli zarządzasz teamem> najlepszą rzeczą do zrobienia dla powodzenia projektu jest zejście im z drogi.

Jesse Ringer, Agencja SEO Metod i Metryk - Founder

Zintegruj swoich klientów w swojej pracy, wykorzystując swoje Free guest slots ! Wyczyszczona komunikacja powinna być priorytetem dla każdej agencji, ponieważ postęp w toku pracy zależy od zgody klienta. Zamiast wysyłać 20 e-maili w tę i z powrotem i tracić orientację, czego dotyczyła każda wiadomość, Ty i Twoi klienci możecie śledzić postępy projektu i całą wcześniejszą komunikację w scentralizowanej lokalizacji. Klienci mogą zostawiać komentarze, prosić o edycję bezpośrednio w dokumentach, przenosić statusy, przeglądać pulpity i nie tylko!

Andy Dosev, Vonazon - Project Manager

Największy "hack" dla naszego wydajności marketingowej było grupowanie pracy i ochrona tego czasu w kalendarzu> dla konkretnego celu pracy. Rozwinęliśmy naszą pierwszą agencję z 600 odwiedzających miesięcznie do 15 tys. w 8 miesięcy dzięki "dniom wsadowym" w marketingu zawartości W każdą środę rano mieliśmy zablokowany czas na pisanie zawartości i promocję. Zaczynaliśmy od zadań o najwyższym priorytecie i w ciągu 2 godzin robiliśmy tyle, ile mogliśmy. Zaczęło się od małych rzeczy, ale złożone efekty zmieniły cały nasz Business. Dziś stosujemy tę samą zasadę zarówno wewnętrznie, jak i pomagając agencjom usprawnić ich procesy w ClickUp. Zacznij od małych bloków pracy wsadowej, upewnij się, że masz jasność co do tego, nad czym chcesz pracować, zanim zaczniesz, a następnie dostosuj swoje bloki w razie potrzeby!

Gray MacKenzie, ZenPilot - Współzałożyciel_

Dla każdego zespołu marketingowego kluczowe jest posiadanie jasnego przepływu komunikacji. Nie ma znaczenia, czy pracujesz z super zaawansowanymi narzędziami, czy "prostymi" arkuszami Excela - każdy członek zespołu musi być świadomy własności, odpowiedzialności i wkładu w projekty. W marketingu nigdy nie chodzisz sam, więc dystrybucja zadań musi być wyczyszczona! W moim teamie przyjęliśmy następujące zasady elementy metodologii agile> spotkania typu check-in i check-out, szybkie aktualizacje, tygodniowe sprinty i miesięczne cele. Pomaga nam to szybko reagować na zmiany i współpracować na co dzień, nawet podczas pracy zdalnej. Czy narzędzia są ważne? Oczywiście! Ale nie dla samego faktu ich posiadania. Muszą one spełniać Twoje potrzeby i pomagać Ci, a nie przeszkadzać.

Kasia Zielosko, Delante - Marketing Team Lead

Najlepsi menedżerowie projektów cyfrowych wiedzą, jak robi się kiełbasę. Jeśli nie byłeś projektantem, programistą, strategiem, copywriterem itp. na poprzedniej pozycji, moją największą radą jest nauczenie się, jak ci ludzie wykonują swoją pracę. Rozmawiaj z nimi, czytaj blogi/książki lub subskrybuj podcasty dotyczące tego pola - a nawet uczestnicz w ich spotkaniach. Znajomość tych podstawowych informacji pomoże ci w nieskończoność zrozumieć, jak lepiej zarządzać projektami jako osobami, jak zarządzać tego typu projektami, a z kolei pomoże ci stać się bardziej wszechstronnym profesjonalistą.

Ericka Lewis, Adhere Creative - Project Manager

Dowiedz się więcej o rozwiązanie Erika do zwinnego zarządzania projektami w Adhere Creative .

Zdobądź solidny system zarządzania projektami i używaj go mądrze. Stwórz system do obsługi projektów i szablonów wewnątrz platformy do zarządzania projektami, abyś mógł łatwo tworzyć nowe, gotowe projekty.

Mandy McEwen, Mod Girl Marketing - Założyciel i CEO

Miej jasno określone cele i zrozum, które zadania faktycznie wymagają twojego czasu, a które mogą być oddelegowane lub przełożone w oparciu o twoje cele.

Gustavo Paniagua, Slidebean - Head of Marketing

Zauważyłem, że najlepiej zarządzane projekty mają jasne, szczegółowe, dobrze zdefiniowane cele i kogoś, kto zawsze ma na nie widok z lotu ptaka. W marketingu drobne szczegóły często decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu kampanii, a zatem osoby, które wykonują projekt, często nie mają szansy na zatrzymanie się, cofnięcie i sprawdzenie, czy nadal zmierzają w kierunku pierwotnego celu projektu. W takim scenariuszu jedno spotkanie dziennie lub tygodniowo, aby sprawdzić, czy jesteśmy na dobrej drodze, pomaga zresetować wszystkich. Po drugie, potrzebujesz wyczyszczonych właścicieli dla każdego zadania, aktywności i projektu. Nawet jeśli jest to zadanie grupowe, na przykład zestaw wpisów na blogu na określony temat napisanych przez wielu członków zespołu, właściciel jest jeden. Zapewnia to odpowiedzialność i sprawia, że nic nie umknie uwadze.

Siddharth Deswal, Fyle - Dyrektor ds. marketingu

Jeśli chodzi o planowanie projektu, zaangażuj cały zespół. Twój projekt prawdopodobnie będzie obejmował różne działy i będzie wymagał współpracy, więc powinno się to zacząć już na scenie planowania. Pozwoli to wszystkim mieć wkład w ramy czasowe dostawy, kolejność, w jakiej zadania muszą zostać zakończone i jakie mogą być przeszkody. Zaangażowanie zespołu na wczesnym etapie pozwala na realistyczne planowanie, dzięki czemu nie pozostaniesz z nadmierną obietnicą i niedostateczną dostawą. Zapewni to również, że wszystko będzie przebiegać sprawnie, ponieważ wszyscy będą wiedzieć, co się dzieje i jak muszą ze sobą współpracować.

Matt Janaway, Marketing Labs CEO

Najlepszą wskazówką, jaką kiedykolwiek otrzymałem na temat zarządzania projektami marketingowymi, było to, aby nigdy nie pozwolić, aby informacja zwrotna była wąskim gardłem, które uniemożliwia postęp projektu. Kiedy nadzoruję projekt marketingowy, zwykle jestem odpowiedzialny tylko za ustawienie strategii, a następnie nadzorowanie naszego wewnętrznego zespołu marketingowego i wykonawców, którzy faktycznie wykonują "pracę". Oznacza to, że ciągle dostaję pingi z moimi przemyśleniami na temat tego projektu, tego artykułu lub tych stron docelowych. Przekazywanie przemyślanych opinii nie zajmuje dużo czasu, ale jest to coś, do zrobienia czego mnie potrzebują (tj. nie mogę tego oddelegować). Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek zwlekam z przekazaniem informacji zwrotnej - co zwykle jest jakąś wersją "wygląda świetnie, proszę wprowadź tę małą zmianę i kontynuuj" - to wstrzymuję projekt (czasami na kilka dni), ponieważ nie poświęciłem 15 minut potrzebnych na przyjrzenie się czemuś. Jeśli zsumujesz to przez cały czas trwania projektu, możesz opóźnić datę końcową o tydzień lub dwa tylko z powodu kilku instancji oczekiwania na dostarczenie szybkiej informacji zwrotnej. Z tego powodu staram się nigdy nie pozwalać prośbom o opinie czekać dłużej niż jeden dzień.

Sam Malony, Mailshake - Marketing Specialist

Projekty marketingowe często wymagają tak wielu różnych elementów, że trudno jest skupić się na ostatecznym celu. Dlatego też każdy nowy projekt w Userback rozpoczynamy od prostego, a zarazem potężnego pytania - Jak wygląda powodzenie? Odpowiadając na to jedno pytanie, jesteśmy w stanie dostosować nasz zespół, zidentyfikować śledzenie, którego potrzebujemy i zapewnić, że wszystkie różne elementy posuwają projekt do przodu, aby osiągnąć nasz ostateczny cel.

Matthew Johnson, Userback - General Manager

W Marker.io najpierw pracujemy nad produktem, więc piszemy rozszerzenia dla każdej nowej funkcji, którą budujemy. W ten sam sposób podchodzimy do danych dotyczących powstania zawartości! Zanim napiszemy pojedynczą linijkę zawartości, wypełniamy szczegółowy szablon specyfikacji: jaki jest punkt bólu, kto jest odbiorcą, jaki jest typ i format zawartości? Zadajemy sobie również pytanie: czy tworzymy tę zawartość dla SEO, dla wirusowości, dla wsparcia sprzedaży> czy do budowania marki? Ta metoda pozwala nam tworzyć wysokiej jakości zawartość za każdym razem.

Lili van Belle, Marker.io - Marketing Manager

Dowiedz się więcej o Jak Marker.io zarządza śledzeniem błędów za pomocą ClickUp .

Przeglądaj swoje cykle pracy co miesiąc i odpowiednio dostosuj system zarządzania projektami. Pamiętaj, że wdrożone procesy mają pomagać Ci działać szybciej, a nie Cię spowalniać. W szybkim środowisku pracy, projekty i dynamika zespołu szybko ewoluują. Procedury, które miały sens jeszcze kilka tygodni temu, mogą szybko się zdezaktualizować. A do zrobienia, będą nieuchronnie frustrować członków zespołu i zmniejszać ogólną wydajność pracy (i satysfakcję, jaką ona przynosi).

Vlad Shvets, Paperform - Growth Marketer

Początek nowych projektów może być ekscytujący lub zniechęcający. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy łatwo dają się przytłoczyć nowym dużym projektom, to polecam zacząć od osi czasu. Zazwyczaj projekty mają określony termin realizacji, więc określenie osi czasu pomaga uczynić projekt łatwiejszym w zarządzaniu, a jednocześnie inspiruje do działania (gdy zdajesz sobie sprawę, że najlepiej jest zacząć działać wcześniej niż później), nie wspominając już o pomocy w dostarczeniu projektu na czas.

Katheriin Liibert, Outfunnel - Head of Marketing

ClickUp to świetne narzędzie do zarządzania wszystkimi klientami w jednym miejscu. Jako osoba potrzebująca nadzoru nad biznesem, szczególnie w przypadku dużych projektów, jedną z przydatnych wskazówek jest korzystanie z widoku "Etykiety" i "Osi czasu" w przestrzeni "Wszystko". Nasz zespół został poinstruowany, aby "Etykieta" projektów, takich jak nowa strona internetowa, była oznaczona jako "Projectdev" Następnie mamy widok osi czasu we "Wszystko", który wyświetla wszystkie projekty z tym tagiem "Projectdev" Dostarcza to niesamowitego nadzoru, pozwalając mi na ocenę dat rozpoczęcia, dat końcowych i rurociągu w CAŁYM BIZNESIE i u wszystkich klientów - wszystko w jednym usprawnionym widoku!

Matthew Carter, Atomic Digital Marketing - Założyciel i CEO

Postaraj się jak najlepiej połączyć wszystkie swoje wysiłki związane z zarządzaniem projektami. Gdy istnieje wiele aplikacji używanych do zarządzania projektami i współpracy, członek zespołu może mieć trudności z nadążeniem za nimi wszystkimi. Zamiast tego, znajdź platformę do zarządzania projektami, która rozwiązuje wszystkie problemy jednocześnie, taką jak ClickUp (szczególnie polecana), Asana lub Notion; i przekształć swój projekt w żywy organizm na tej platformie, aby członkowie zespołu mogli skupić się na jednej platformie.

Selman Gokce, UserGuiding - Inbound Marketer

Do bani jest to mówić, ale tylko dlatego, że projekt ma najwyższy priorytet dla ciebie jako marketera, nie oznacza, że jest ważny dla innych osób zaangażowanych w projekt Twoi eksperci merytoryczni mogą dosłownie przewracać oczami na myśl o poświęcaniu swojego czasu na przekazywanie ci argumentów lub opinii Twoim zadaniem nr 1 jest więc wzbudzenie w ludziach HYPED Złap ich za kołnierz i spraw, aby zobaczyli szerszy obraz: większy ruch, więcej potencjalnych klientów, większy rozwój firmy Spraw, by poczuli się jak superbohaterowie i wspaniali ludzie, którzy ci pomagają Możesz to zrobić poprzez regularne aktualizowanie zadań ClickUp, świętowanie każdego małego postępu i przypomnienie wszystkim o planie i ich roli w nim

Jakub Grajcar, STX Next

Inbound Marketing Lead

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym podsumowaniu wskazówek dotyczących zarządzania projektami! 🙏🏽

a teraz posłuchajmy naszego zespołu ClickUp!

Wskazówki dotyczące zarządzania projektami od zespołu marketingowego ClickUp

Nasz zespół marketingowy wie co nieco o magii wdrażania darmowego oprogramowania do zarządzania projektami 😉🧙🏻‍♀️

Polegają na ClickUp, aby zaspokoić swoje unikalne potrzeby, od zawartości i mediów społecznościowych po płatne reklamy i nie tylko.

ClickUp to doskonałe narzędzie do śledzenie celów i pozwala zespołowi szybko organizować zadania, koordynować projekty między zespołami i zarządzać kampaniami marketingowymi.

Co najlepsze, mogą to wszystko i więcej_ zrobić w JEDNYM miejscu.

usłysz od nas członków teamu marketingowego o tym, jak korzystają z ClickUp _codziennie, i być może możesz zacząć powielać je w swoich przepływach marketingowych!

ClickUp do zarządzania zawartością zmienia zasady gry. Jesteśmy w stanie tworzyć szablony zadań dla wszystkich naszych stron docelowych, łatwo identyfikować wąskie gardła za pomocą narzędzia do śledzenia statusu widoku Tablicy i wiedzieć, co będzie następne, korzystając z etykiet i priorytetów. Przeglądy blogów są usprawnione przy użyciu automatyzacja> , a przepływy e-maili można wizualizować na stronie Mapy myśli> . Niestandardowe ustawienia sprawiają, że ClickUp jest tak potężnym narzędziem dla zespołów marketingowych.

Erica Chappell, redaktor zarządzający

Nie lekceważ wartości powtarzających się zadań Każdy dzień w życiu marketera jest wyjątkowy. Priorytety szybko się zmieniają i często musimy zmieniać je w mgnieniu oka. Istnieje jednak wiele zwyczajowych obowiązków, które są niezbędne w naszej roli. Monitorujemy dane, przeprowadzamy audyty, analizujemy konkurencję itp. Często te proste, ale ważne zadania umykają nam między wierszami. Stwórz system odpowiedzialności za powtarzające się codzienne zadania. Zaoszczędzi to trochę przestrzeni w mózgu i pozwoli skupić się na nieprzewidywalnej pracy.

Jeremy Galante, SEO Manager

Mieć jasno określony cel projektu i rozumieć jego zakres przed przystąpieniem do jego realizacji. Z dokładnym zarysem wyszczególniającym oś czasu projektu> cele i strategię, będziesz w stanie zmaksymalizować efektywność wykorzystania czasu i zasobów firmy. Od samego początku ujawniaj wszelkie blokady, twórz skalowalne rozwiązania i utrzymuj zespół w zgodzie!

Sarah Gordon, Menedżer projektów kreatywnych > Jako marketerzy zawsze żonglujemy wieloma różnymi rodzajami zadań związanych z zawartością każdego dnia. > > Aby skupić się na tym, co wymaga mojej uwagi, używam kombinacji następujących metod > Strona główna > > i >schowek na zadania> > . > > Zaczynam od strony głównej, znajduję zadania, nad którymi muszę popracować w danym dniu, a następnie umieszczam je w zakładce Task Tray. Przeciągam je nawet w sekwencji, dzięki czemu wiem, w jakiej kolejności nad czym pracować. > > Nie tylko pozwala mi to skupić się na tym, co muszę zrobić, ale także jest bardzo satysfakcjonujące, gdy mogę usuwać schowki z zadaniami, gdy zakończę je w ciągu dnia!

Greg Swan, Content Manager

Moją wskazówką nr 1 dotyczącą zarządzania projektami dla marketerów jest to, aby nigdy nie lekceważyć siły organizacji! Niezależnie od tego, czy używasz notatki Post-it, platformy do zarządzania projektami, takiej jak ClickUp, czy starej, dobrej kartki z informacją o projekcie arkuszy kalkulacyjnych Excel> Porządkowanie zadań to najlepszy sposób na utrzymanie się na szczycie projektów i dotrzymywanie terminów.

Madison Leonard, Menedżer ds. marketingu produktów

Wnioski

Zarządzanie projektami marketingowymi nie musi być tak zniechęcające.

W rzeczywistości może być przyjemne z pomocą oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp!

Ustalenie jasnych celów, wyznaczenie odpowiednich osi czasu, poprawa współpracy w zespole, przełamywanie projektów i terminów oraz zaoszczędzić czas abyś mógł zrobić więcej tego, co kochasz robić. Załóż darmowe konto już dziś i zostań skutecznym menedżerem projektów marketingowych w mgnieniu oka! 😉 🚀