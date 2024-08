Przetestowaliśmy 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Grammarly w 2024 roku

Jako Head of Content w ClickUp wiem z pierwszej ręki, jak kłopotliwe może być wykrycie literówki lub błędu gramatycznego w artykule, wiadomości e-mail lub prezentacji - zwłaszcza gdy pisanie jest kluczową częścią Twojej pracy! Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem sprzedaży przygotowującym przekonującą prezentację, czy młodszym pracownikiem działu HR, który chce jasno komunikować się w swojej dokumentacji, posiadanie niezawodnego narzędzia do pisania jest niezbędne.

Oczywiście, Grammarly jest najlepszym wyborem dla wielu osób, jeśli chodzi o narzędzia do sprawdzania gramatyki. Zręcznie radzi sobie z zaawansowanymi kwestiami, takimi jak zaangażowanie, ton, dostarczanie i sprawdzanie plagiatu.

Mimo to, Grammarly nie jest dla każdego. Jeśli nie jesteś przekonany do Grammarly, ale nadal chcesz zaimponować światu doskonałym pisaniem, sprawdź naszą listę najlepszych alternatyw Grammarly w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach dla Grammarly?

Jeśli nie chcesz korzystać z Grammarly, ale chcesz czegoś podobnego, poszukaj platform z następującymi funkcjami.

Sprawdzanie gramatyki i pisowni : Narzędzie powinno co najmniej wyłapywać błędy ortograficzne i oferować sprawdzanie gramatyki

: Narzędzie powinno co najmniej wyłapywać błędy ortograficzne i oferować sprawdzanie gramatyki czytelność i styl pisania : Dobre narzędzie mierzy czytelność, sugeruje poprawę struktury zdań i oferuje sugestie dotyczące stylu, aby uczynić kopię bardziej angażującą

Dobre narzędzie mierzy czytelność, sugeruje poprawę struktury zdań i oferuje sugestie dotyczące stylu, aby uczynić kopię bardziej angażującą Sprawdzanie plagiatu : Dobre alternatywy Grammarly powiedzą ci, czy twoja kopia jest zbyt podobna do tego, co już tam jest

Dobre alternatywy Grammarly powiedzą ci, czy twoja kopia jest zbyt podobna do tego, co już tam jest Kompatybilność: Narzędzie powinno działać dobrze niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, Mac, iOS czy Android

Narzędzie powinno działać dobrze niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, Mac, iOS czy Android Integracje: Szukaj narzędzi gramatycznych, które integrują się z Dokumentami Google, Outlookiem, Microsoft Word i Open Office zaoszczędzić czas pracując na jednej platformie.

Szukaj narzędzi gramatycznych, które integrują się z Dokumentami Google, Outlookiem, Microsoft Word i Open Office zaoszczędzić czas pracując na jednej platformie. Obsługa języków: Nie jest to obowiązkowe, ale jeśli pracujesz w międzynarodowym zespole, rozważ alternatywne rozwiązania Grammarly z zaawansowanymi funkcjami, które obsługują różne języki, w tym angielski, francuski, niemiecki i hiszpański

10 najlepszych alternatyw Grammarly do wykorzystania w 2024 roku

Grammarly jest branżowym narzędziem, ale nie jest to jedyne narzędzie gramatyczne w mieście. Oto 10 najlepszych alternatyw dla Grammarly w 2024 roku, w tym niedrogie darmowe opcje.

1.

ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość treści w Docs

Grammarly jest świetne, ale czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł natychmiast usunąć wszelkie błędy gramatyczne i ortograficzne?

ClickUp AI

robi to i więcej. ⚡

To inteligentne, oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do sprawdzania pisowni jest jedyną na świecie sztuczną inteligencją dostosowaną do roli. Po prostu powiedz mu swoją rolę i co próbujesz zrobić, a asystent zajmie się tym od tego momentu. ClickUp AI podsumowuje kopię, generuje

elementy akcji

z agend, formatuje kopie i edytuje wiadomości, aż będą idealne.

Nie ma też potrzeby otwierania osobnego narzędzia do pracy. Wystarczy zalogować się do ClickUp, aby uzyskać dostęp do wszystkich projektów, zadań, Whiteboardów, czatów i nie tylko w jednym miejscu. I tak, obejmuje to Dokumenty ClickUp . Ten oparty na chmurze edytor tekstu w czasie rzeczywistym ułatwia współpracę, pisanie i edytowanie dużych pomysłów bez konieczności zmiany platformy. 🙌

ClickUp najlepsze cechy

Ograniczenia ClickUp

Być może będziesz musiał poćwiczyć podpowiadanie ClickUp AI, aby wygenerować dokładnie to, czego potrzebujesz

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Wordtune

Via Wordtune Wordtune jest narzędzie do przepisywania streszczacz i sztuczna inteligencja asystent pisania zasilany przez generatywną sztuczną inteligencję. Oznacza to, że może faktycznie wymyślać nowe pomysły lub kopie, a nie tylko przeformułowuje podpowiedzi, które mu dajesz. Posiada różne szablony dla biuletyny e-mail , posty na LinkedIn i nagłówki blogów, które znacznie przyspieszają proces copywritingu. ⏩

Najlepsze funkcje Wordtune

Zbuduj spersonalizowanybaza wiedzy w bibliotece Wordtune

Oszczędzaj czas, prosząc Wordtune o podsumowanie filmów z YouTube, blogów i notatek ze spotkań

Asystent pisania AI oferuje sugestie jednym kliknięciem dostosowane do unikalnego stylu pisania

Wordtune automatycznie pisze poprawne gramatycznie, wolne od literówek teksty

Ograniczenia Wordtune

Kilku użytkowników twierdzi, że darmowy plan jest bardzo ograniczony w porównaniu do innychAlternatywy dla Wordtune* Inni użytkownicy chcieliby, aby Wordtune miał więcej integracji

Cennik Wordtune

Wersja darmowa

Plus: $9.99/miesiąc, rozliczane rocznie

$9.99/miesiąc, rozliczane rocznie Nieograniczona: $14.99/miesiąc, rozliczana rocznie

$14.99/miesiąc, rozliczana rocznie Biznes: Skontaktuj się w sprawie cen

Oceny i recenzje Wordtune

G2: 4.5/5 (ponad 170 recenzji)

4.5/5 (ponad 170 recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ opinii)

3. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid to dobra alternatywa Grammarly dla profesjonalnych pisarzy - lub każdego, kto chce pisać teksty na profesjonalnym poziomie. Analizuje on tekst w ciągu kilku sekund, oferując poprawki gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, które można zaakceptować jednym kliknięciem. 🖱️

Co najlepsze, ProWritingAid współpracuje z platformami, których już używasz do pisania, w tym Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress i HubSpot.

Najlepsze cechy ProWritingAid

Kursy mistrzowskie ProWritingAid oferują profesjonalne wskazówki dotyczące pisania

Narzędzie generuje ponad 25 raportów, aby poprawić swoje pisanie

Podświetl zdanie, aby natychmiast je przeformułować

Użyj AI Sparks, aby zmienić czasy, poprawić czytelność lub stworzyć dialog

Ograniczenia ProWritingAid

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ProWritingAid pomija oczywiste błędy ortograficzne

ProWritingAid nie ma aplikacji mobilnej

Ceny ProWritingAid

Plan darmowy

Premium Plan : $10/miesiąc, rozliczany rocznie

: $10/miesiąc, rozliczany rocznie Premium Pro Plan: $12/miesiąc, rozliczany rocznie

Oceny i recenzje ProWritingAid

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (430+ recenzji)

4. Slick Write

Via Slick Write Slick Write to w 100% darmowa alternatywa dla Grammarly, dzięki czemu jest idealna dla pisarzy z ograniczonym budżetem. Działa za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki, więc jeśli piszesz głównie w aplikacjach internetowych lub w chmurze, może być dla ciebie dobrym rozwiązaniem.

Nie jest tak solidny jak płatne alternatywy Grammarly na naszej liście, ale jeśli potrzebujesz darmowego narzędzia do wyłapywania prostych błędów ortograficznych, Slick Write jest realną opcją do podstawowych poprawek gramatycznych. ⚒️

Najlepsze cechy Slick Write

Uporządkuj swój tekst, naprawiając stronę bierną

Usuwanie niepotrzebnych przysłówków

Podświetlanie literówek i niejasnego tekstu w celu łatwego ich usunięcia

Przeprowadź swoją kopię przez narzędzie Slick Write Vocabulary, aby zmienić dobór słów

Ograniczenia Slick Write

Nie ma zbyt wielu recenzji

Slick Write nie zawieraNarzędzia do pisania AI Cennik Slick Write

Darmowy

Oceny i recenzje Slick Write

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5 recenzji)

5. WhiteSmoke

Via WhiteSmoke WhiteSmoke to korekta narzędzie do edycji tekstu, które umożliwia poprawianie błędów za pomocą jednego kliknięcia. Sprawdza błędy ortograficzne, gramatyczne i składniowe przy użyciu technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP). 🤖

Najlepsze cechy WhiteSmoke

WhiteSmoke planuje w przyszłości dodać samouczki pisania i szablony listów

WhiteSmoke działa za pośrednictwem rozszerzenia Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari i aplikacji komputerowej

Narzędzie jest wyposażone w zintegrowany translator

W przygotowaniu jest aplikacja na komputery Mac

Ograniczenia WhiteSmoke

Nie ma zbyt wielu recenzji

WhiteSmoke nie oferuje narzędzi AI

Ceny WhiteSmoke

Web: 5 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

5 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Premium: 6,66 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

6,66 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Biznes: $11.50/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje WhiteSmoke

G2: 4.6/5 (10 recenzji)

4.6/5 (10 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 20 recenzji)

6. Jasper

Via Jasper Jasper jest jedną z najpopularniejszych alternatyw Grammarly dla osób, które kochają asystentów pisania AI. Zaczęło się jako Narzędzie do tworzenia treści AI ale dziś Jasper jest kompleksowym narzędziem do copywritingu. Jasper pisze kopie zgodnie z Twoim przewodnikiem po stylu i bazą wiedzy, tworzy obrazy za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji i buduje kompleksowe treści briefy kampanii marketingowych .

Najlepsze cechy Jasper

Jasper jest dostarczany z gotowymi szablonami AI do podsumowań tekstowych, kopii sprzedaży AIDA i nie tylko

Przełącz się na Jasper Chat, aby odbijać pomysły od chatbota w stylu ChatGPT

Narzędzie tworzy teksty w ponad 30 językach

Integracja z Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier i (oczywiście) Grammarly

Ograniczenia Jasper

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Jasper ma tendencję do powtarzania treści, aby spełnić wymagania dotyczące liczby słów

Inni twierdzą, że platforma stara się dostosować kopię do unikalnego tonu głosu

Ceny Jasper

Kreator: 39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

39 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Zespoły: 99 USD/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie

99 USD/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

7. Ginger Software

Via Imbir Ginger oferuje darmowe internetowe narzędzie do sprawdzania gramatyki i parafrazowania, jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy w pisaniu. Dotknij przycisku "Rephrase", aby przerobić ekscytującą kopię lub wypróbuj przycisk "Correct", aby wykryć błędy gramatyczne. Ginger ma również wersję premium, która integruje się z Gmailem, Salesforce, X, WordPressem, Facebookiem i nie tylko.

Najlepsze funkcje Ginger

Ginger obsługuje do 100 000 użytkowników na jednym koncie

Oferuje Grammar API do bezpośredniej integracji Ginger z produktami lub przepływami pracy

Sprawdź Centrum pomocy w pisaniu, aby uzyskać profesjonalne wskazówki dotyczące pisania

Ginger oferuje bezpłatne oprogramowanie do tłumaczenia dla ponad 40 języków

Ograniczenia Ginger

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Ginger może zawierać błędy

Inni użytkownicy twierdzą, że sugestie Ginger nie zawsze są poprawne

Ceny Ginger

Ginger Teams: $4.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4.99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Plan dwuletni: $4.99/miesiąc, rozliczany co dwa lata

$4.99/miesiąc, rozliczany co dwa lata Plan roczny: $6.99/miesiąc, rozliczany rocznie

$6.99/miesiąc, rozliczany rocznie Plan kwartalny: $11.19/miesiąc, rozliczany kwartalnie

$11.19/miesiąc, rozliczany kwartalnie Plan miesięczny: $13.99/miesiąc

Oceny i recenzje Ginger

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 80 recenzji)

8. Antidotum

Via Antidotum Może nie ma zbyt wielu recenzji, ale Antidote poprawia pisownię i gramatykę od 25 lat. Jest wyposażony w korektor, osobiste słowniki i jasne przewodniki, aby poprawić pisanie. Jest to bardziej przystępna cenowo alternatywa dla Grammarly i dostępna za pośrednictwem komputera stacjonarnego, aplikacji internetowej, iPhone'a i iPada. 📲

Najlepsze cechy Antidote

Dla ciekawskich językowo, Antidote wyświetla wymowę słowa, rymy i etymologię

Antidote ma moduł francuski, jeśli zdarza ci się pisać po francusku

Oprogramowanie podkreśla błędy i pozwala je poprawić jednym kliknięciem

Znajduje synonimy dzięki wbudowanemu tezaurusowi

Ograniczenia Antidote

Antidote twierdzi, że ma długą historię, ale nie ma zbyt wielu recenzji

Narzędzie nie jest dostępne w trybie offline

Ceny Antidote

Antidote+ Personal: 59,95 USD/rok

59,95 USD/rok Antidote+ Family: $99.95/rok

$99.95/rok Antidote 11: $129.95 jednorazowo

Oceny i recenzje Antidote

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

9. Sadzonka

Via Sapling Czy pracujesz w zespole obsługującym klientów? Jeśli tak, to Sapling AI jest jedną z najlepszych alternatyw dla Grammarly. Współpracuje ona z platformą zarządzania relacjami z klientami (CRM), oferując sugestie dotyczące pisania w czasie rzeczywistym. Jeśli kiedykolwiek przypadkowo wysłałeś literówkę na czacie z klientem, Sapling sprawi, że to już przeszłość. 🤸

Najlepsze funkcje Sapling

Sapling Suggest skutecznie adresuje czaty i zgłoszenia do helpdesku

Funkcja Autocomplete Everywhere oferuje sugestie autouzupełniania, aby przyspieszyć czas czatu

Wyłapywanie błędów ortograficznych i gramatycznych dzięki algorytmowi uczenia maszynowego Sapling

Zbuduj wewnętrzny baza danych treści za pośrednictwem biblioteki snippetów Sapling

Ograniczenia Sapling

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Sapling miał więcej integracji i dodatków

Nie ma zbyt wielu recenzji

Ceny Sapling

Darmowy

Pro: $25/miesiąc

$25/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sapling

G2: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

4.2/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

10. Aplikacja Hemingway

Via Hemingway Jeśli jesteś pisarzem, prawdopodobnie wiesz o edytorze online Hemingway. Ta darmowa alternatywa dla Grammarly jest podstawą dla marketerów, freelancerów, blogerów i miłośników gramatyki, którzy chcą uprościć złożone zdania. Przyjazna dla użytkownika aplikacja internetowa oferuje wiele korzyści za darmo, ale można również uiścić jednorazową opłatę licencyjną, aby dodać to narzędzie do sprawdzania gramatyki na pulpicie.

Najlepsze cechy Hemingway

Hemingway testuje obecnie funkcję, która pozwala naprawić wszystkie zaznaczone błędy za pomocą jednego kliknięcia

Sprawdzanie poziomu i czytelności tekstu

Przejdź do trybu pisania, jeśli chcesz komponować bez rozpraszania uwagi edytora Hemingway

Przetestuj Rewrite Pro, aby poprawić swoją kopię za pomocą sztucznej inteligencji

Ograniczenia edytora Hemingway

Hemingway koncentruje się mniej na błędach ortograficznych, a bardziej na czytelności. Na wszelki wypadek może być konieczne połączenie go z narzędziem do sprawdzania pisowni

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Hemingway miał bardziej rozbudowane funkcje formatowania

Hemingway ceny

Darmowa

Licencja desktopowa: $19.99

Oceny i recenzje Hemingwaya

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

Włącz narzędzie do korekty do swoich przepływów pracy

Nie pozwól, aby błędy gramatyczne lub niejasne komunikaty Cię powstrzymywały. Niezależnie od tego, czy piszesz krytyczne przemówienie biznesowe, wiadomość e-mail w Outlooku, czy post w mediach społecznościowych, przeprowadź swoje teksty przez te alternatywy Grammarly, zanim klikniesz "opublikuj"

Odpowiednie narzędzie do pisania robi różnicę, więc gdy liczy się jakość, wybierz ClickUp. To kompleksowe rozwiązanie nie tylko łączy w sobie doskonałą alternatywę dla Grammarly z Dokumentami i pisarzem AI, ale także przenosi całą twoją pracę (tak, całą) na jedną platformę, aby zwiększyć produktywność. 🎯

Ale w ClickUp wiemy, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Stwórz darmowy ClickUp Workspace już teraz aby zobaczyć to potężne narzędzie do pisania w akcji.