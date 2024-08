10 darmowych szablonów podcastów do wykorzystania w następnym odcinku

Podcasty obejmują całą gamę tematów, od wywiadów i rozmów po opowiadania non-fiction. Ale nawet najbardziej swobodne podcasty mają zwykle jakiś rodzaj podcastu scenariusz lub konspekt . Korzystanie z szablonów podcastów może dać ci swobodę zmiany długości i struktury podcastu, przy jednoczesnym przestrzeganiu konwencji formy.

Chociaż szablon scenariusza podcastu powinien znajdować się na szczycie listy, równie ważne jest posiadanie planu dla innych aspektów podcastu, takich jak kalendarz marketingowy .

Te 10 darmowych szablonów skryptów podcastów zapewni Ci wszystko, od planowania i nagrywania po publikację własnego podcastu. 🎙️

Co to jest szablon podcastu?

Słuchanie doświadczonego gospodarza podcastu może sprawić, że cały proces podcastingu brzmi bez wysiłku, prawda? Być może jest to jednoosobowy monolog z doskonale rozmieszczonymi efektami dźwiękowymi lub rozmowa między gospodarzem a współprowadzącym, która wydaje się płynnie przechodzić od jednego tematu do drugiego.

Podcast składa się jednak z wielu innych elementów, niż tylko dźwięk i przekomarzanie się. Są to intro i outro podcastu, wiadomości sponsorowane, klipy audio i wiele innych. Nawet jeśli jest to swobodna rozmowa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że gospodarz podcastu ma listę punktów do omówienia i plan przejścia od jednego głównego punktu do drugiego.

Szablon podcastu to przepustka do nagrania udanego odcinka. Możesz użyć szablonu podcastu, aby nakreślić każdy nowy odcinek, stworzyć opis i notatki do programu, stworzyć szczegółowe skrypty podcastów, a nawet zaplanować wywiady z influencerami mediów społecznościowych. 📅

Korzystanie z szablonu podcastu zapewnia spełnienie wszystkich wymogów profesjonalnego podcastu, a jednocześnie daje dużo miejsca na dostosowanie produkcji do własnych potrzeb.

Te 10 szablonów podcastów poprowadzi Cię przez następujące etapy każdy etap procesu od planowania nowego podcastu po postprodukcję.

Co składa się na dobry szablon podcastu?

Dobry szablon podcastu pomaga trzymać się ustalonego formatu podcastu, dając jednocześnie przestrzeń potrzebną do wykazania się kreatywnością. W końcu scenariusz podcastu nie przypomina scenariusza sztuki teatralnej, w której oczekuje się zapamiętania każdego słowa.

Podobnie jak dobre intro do podcastu - świetny scenariusz podcastu może zawierać miejsce na komentarze i improwizację.

Bardziej doświadczeni gospodarze podcastów mogą zadowolić się wypunktowaniami, ale początkujący mogą chcieć napisać bardziej szczegółowy scenariusz podcastu, przynajmniej za pierwszym razem. Zapobiegnie to nerwowości i pozwoli uniknąć zbaczania z tematu.

Skrypt lub konspekt podcastu pozwala również gościom wiedzieć, czego mogą się spodziewać: kiedy powinni być gotowi do zabrania głosu i kiedy powinni zostawić miejsce na wezwanie do działania (CTA)?

Oprócz skryptów, szablony podcastów można wykorzystywać w dowolnym momencie przepływu pracy, aby zapewnić spójne, ustandaryzowane podejście do produkcji podcastów. Od planowania postów w mediach społecznościowych po planowanie przyszłotygodniowego odcinka, te 10 szablonów podcastów pomoże ci pozostać na bieżąco.

10 szablonów podcastów do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nowy podcast produktywności jeśli chcesz przenieść swój podcast z wywiadem na wyższy poziom, skorzystaj z jednego z tych 10 szablonów podcastów, aby rozpocząć:

1. Szablon podcastu ClickUp

Uporządkuj swój podcast według serii, sezonu i nie tylko dzięki temu poręcznemu szablonowi podcastu

Ten poręczny Szablon podcastu ClickUp ułatwia śledzenie wszystkich skryptów i odcinków podcastów w jednym miejscu i sortowanie ich według serii, sezonu lub innych niestandardowych kategorii.

Możesz uwzględnić daty publikacji, linki do odcinków, audio i nie tylko, dzięki czemu nie musisz przeszukiwać wielu dokumentów, aby znaleźć poszukiwane treści. Wystarczy przełączyć się między widokiem tablicy i listy, aby ułatwić nawigację.

W polu Assignee można przypisać gospodarza lub producenta do każdego podcastu, a w polu Topic ustawić temat odcinka. Możesz także użyć znaczników statusu, takich jak Edited, Planned, Posted i Recorded, aby wiedzieć, na jakim etapie cyklu produkcyjnego znajduje się każdy odcinek.

Chociaż jest to szablon podcastu przyjazny dla początkujących, jest on wystarczająco wszechstronny, by obsłużyć większe produkcje z wieloma odcinkami i członkami zespołu. Pobierz ten szablon

2. Szablon kalendarza podcastów ClickUp

Zarządzaj koncepcjami odcinków podcastów, zasięgiem, harmonogramem i gośćmi za pomocą szablonu kalendarza podcastów ClickUp

Szablon Szablon kalendarza podcastów ClickUp pomoże ci zaplanować skrypty podcastów z wyprzedzeniem i śledzić, kto ma się pojawić lub tytuł twojego nadchodzącego podcastu. Do wyboru jest 18 niestandardowych pól, w tym Sponsor, Budżet, Nagłówek gościa, Tytuł podcastu, Link do odcinka i Sezon.

Możesz użyć kolorowych tagów, aby określić, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy odcinek, np. koncepcja, zasięg, planowanie, nagrywanie lub transkrypcja.

Szablon ten pozwala również na przełączanie się między siedmioma różnymi typami widoków, w tym Odcinki, Sponsorzy podcastów, Notatki z podcastów i Etap podcastu.

Zapoznaj się z biografią gościa przed nagraniem, aby przygotować się do wprowadzenia gościa, i skorzystaj z pól Status transkrypcji i Data wymagalności, aby upewnić się, że transkrypcja zostanie dodana do witryny podcastu tak szybko, jak to możliwe. 📝

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz wywiady z ekspertami branżowymi, czy influencerami w mediach społecznościowych, ten szablon pomoże Ci przenieść podcast na wyższy poziom i osiągnąć swoje cele cele zawodowe . Pobierz ten szablon

3. Szablon planu podcastu ClickUp

Wyświetl status postępu każdego odcinka podcastu za pomocą tego szablonu planu podcastu

Szablon Szablon planu podcastu ClickUp to szablon pośredni, który pomaga zagłębić się w proces planowania każdego nowego odcinka podcastu.

Edytowalne pola statusu informują o tym, które odcinki są anulowane, w toku lub wstrzymane, podczas gdy pasek statusu postępu wizualnie pokazuje, jak blisko jesteś ukończenia odcinka.

Pole Type of Podcast pozwala określić, czy dany odcinek jest podcastem gościnnym, czy solowym, a pole Topic pozwala oznaczyć odcinki według kategorii, takich jak Social Issues lub Visual Arts. Inne pola obejmują numer odcinka, tytuł odcinka i datę nagrania.

Możesz skorzystać z sześciu różnych typów widoków, w tym Podcast Episodes i Analytics, a dostępny jest nawet Topic Form, który pomoże ci zapisać pomysły na nowy temat podcastu.

Ten temat pomoże ci ulepszyć samodyscyplina i planuj z wyprzedzeniem, aby Twój program znalazł się na szczycie list przebojów w Spotify lub Apple Podcasts! Pobierz ten szablon

4. Szablon planowania podcastu ClickUp

Zorganizuj swój podcast według sezonu dzięki temu szczegółowemu szablonowi planowania podcastów

Szablon Szablon planowania podcastu ClickUp to zaawansowany szablon, który organizuje wszystkie odcinki podcastów w łatwe w użyciu foldery. Umożliwia on utworzenie podstawowej karty dla każdego odcinka podcastu i dodawanie kolejnych szczegółów w miarę przechodzenia przez etapy Pomysłów, Planowania, Harmonogramu, Nagrywania, Produkcji i Publikacji.

Śledź datę nagrania, numer odcinka, gościa, typ podcastu i nie tylko. Możesz przełączać się między odcinkami, widokiem ogólnym i gośćmi oraz korzystać z narzędzia Załączniki, aby łączyć się z dokumentami, plikami audio i innymi istotnymi materiałami.

Zaawansowana funkcjonalność tego szablonu podcastu sprawia, że nadaje się on do profesjonalnych produkcji, ale początkujący również znajdą dla niego wiele zastosowań. Można go używać do planowania, harmonogramowania, organizowania i ustalania priorytetów nadchodzące odcinki - lub utwórz miejsce na zarys podcastu. Pobierz ten szablon

5. Pusty szablon konspektu podcastu ClickUp

Użyj tego szablonu, aby nakreślić zarys podcastu i utrzymać odcinek na właściwym torze

To Szablon pustego konspektu podcastu ClickUp zawiera prosty konspekt, który można wypełnić własnymi szczegółami podcastu. Zacznij od nazwy podcastu, skryptu wprowadzającego, a następnie dodaj gospodarza, datę nagrania, link do skryptu, nazwisko gościa i datę publikacji. Pasek postępu pomaga zobaczyć, ile jeszcze pracy trzeba wykonać nad tym konkretnym odcinkiem.

Poniżej tabeli znajduje się Lista rzeczy do zrobienia gdzie można dodawać zadania i podzadania, takie jak "Burza mózgów", "Zaplanuj temat i gości" oraz "Nagraj podcast"

Chociaż szablon ten nie ma tak wielu funkcji, jak niektóre inne szablony z naszej listy, jest przejrzysty i wydajny, co czyni go dobrym wyborem dla nowych gospodarzy podcastów, którzy chcą zachować prostotę. Korzystaj z tego samego szablonu dla każdego odcinka lub przełącz się na jeden z bardziej zaawansowanych szablonów w miarę rozwoju podcastu. Pobierz ten szablon

6. Szablon opisu podcastu ClickUp

Ten szablon opisu podcastu umożliwia tworzenie haseł promujących podcast

To Szablon opisu podcastu ClickUp może pomóc w opisywaniu i promowaniu odcinków podcastów wśród słuchaczy. Nie ma tu planowania odcinków ani konspektu skryptu podcastu, a jedynie skupienie się na stworzeniu zwięzłego i pełnego informacji sloganu.

Zacznij od stworzenia planu treści w mediach społecznościowych, aby dotrzeć z odcinkami podcastu do docelowych odbiorców. Podsumuj temat podcastu w poście na LinkedIn ("W dzisiejszym odcinku....") lub stwórz zwiastun dla relacji na Instagramie lub kanału YouTube.

Każda pozycja na liście rzeczy do zrobienia ma przypisaną osobę i termin wykonania, a także flagę priorytetu, która pomaga w realizacji następujących zadań priorytetyzacji projektów .

Używając szablonu do materiałów marketingowych, będziesz mógł poświęcić mniej czasu na opis każdego odcinka, a więcej na stworzenie najlepszego możliwego podcastu. 🏆 Pobierz ten szablon

7. Szablon skryptu podcastu ClickUp

Szablon scenariusza podcastu pozwala z wyprzedzeniem przygotować zarys odcinków podcastu

To Szablon skryptu podcastu ClickUp pomoże ci rozwinąć serce i duszę twojego podcastu. Jest to prosty, przyjazny dla początkujących dokument, który można udostępnić wszystkim zaangażowanym w odcinek: gospodarzowi, gościowi, producentowi itd.

Zacznij od wypełnienia tabeli nazwą podcastu, tytułem odcinka, imieniem i nazwiskiem gospodarza, imieniem i nazwiskiem gościa oraz sponsora odcinka. Jeśli nagrywasz program solo lub nie masz sponsora, możesz pozostawić te pola puste.

Następnie przejdź chronologicznie przez odcinek, dodając wiadomość od sponsora, muzykę wprowadzającą lub dżingiel, treść odcinka i muzykę końcową.

Pamiętaj, że celem nie jest stworzenie skryptu słowo w słowo, ale pomoc w osiągnięciu konwersacyjnego tonu podczas przechodzenia od jednego tematu do drugiego. Sporządź listę głównych punktów, które chcesz omówić, wszelkich punktów pomocniczych i pytań do wywiadu.

Scenariusz podcastu powinien służyć jako mapa drogowa dla odcinka, więc upewnij się, że twój gość lub współprowadzący ma szansę go przejrzeć przed naciśnięciem przycisku nagrywania! Pobierz ten szablon

Zdobądź więcej sponsorów dla swojego podcastu dzięki profesjonalnej propozycji sponsoringu

To Szablon sponsorowania podcastu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc ci w pozyskiwaniu sponsorów poprzez dostarczenie im krótkiego, ale treściwego przeglądu twojego podcastu.

Twój sponsoring zapytanie ofertowe powinno zawierać informacje na temat grupy docelowej, skali możliwości (np. statystyki słuchalności) i specyfiki kampanii. Pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe, a także logo lub okładkę podcastu, aby nadać swojej propozycji sponsoringu bardziej profesjonalny wygląd.

Nawiązując kontakt z firmami, które są zgodne z wartościami twojego podcastu, możesz generować przychody dla swojego programu i promować marki, o których słuchacze będą chcieli usłyszeć. Jest to korzystne zarówno dla audycji, jak i nowego sponsora! 🙌 Pobierz ten szablon

9. Szablon podcastu Rozmowa/wywiad autorstwa Riverside

przez Riverside Szablon podcastu Conversation/Interview Show od Riverside oferuje poręczny konspekt, który można wykorzystać do stworzenia scenariusza audycji w stylu wywiadu. Jest to tylko jeden z kilku przykładów skryptów podcastów oferowanych przez Riverside, w tym minimalistyczny skrypt i solowy program.

Szablon rozmowy/wywiadu zawiera intro, wiadomość od sponsora i muzykę przewodnią, a następnie wprowadzenie gościa i serię pytań do wywiadu. Program kończy się outro, podsumowaniem i wezwaniem do działania.

Kilka wypunktowań ma puste miejsce na czas trwania, w którym można zapisać długość każdego segmentu. Jest to łatwe, jeśli masz jakieś wcześniej nagrane segmenty, takie jak muzyka przewodnia i wiadomość od sponsora; w przeciwnym razie po prostu oszacuj i zaktualizuj informacje po nagraniu programu.

Staraj się, aby tempo programu było spójne dla każdego odcinka, na przykład 60-sekundowe intro i outro z 30-minutową rozmową pomiędzy nimi. Pobierz ten szablon

10. Szablon Nonfiction Storytelling autorstwa Ausha

przez Ausha Ten szablon do opowiadania historii non-fiction autorstwa Ausha jest przeznaczony dla indywidualnych gospodarzy podcastów, którzy chcą opowiedzieć słuchaczom historię w trakcie odcinka. Może to być wszystko, od prawdziwego podcastu kryminalnego po głębokie zanurzenie się w historycznym wydarzeniu lub odkryciu naukowym.

Zarys zaczyna się od muzyki wprowadzającej i mapy drogowej lub przeglądu odcinka. Następnie pojawiają się trzy segmenty tematyczne, wiadomość od sponsora i podsumowanie. Na koniec pojawia się outro zawierające wezwanie do działania i zapowiedź kolejnego odcinka.

Zamiast pisanie skryptu słowo w słowo ten szablon zachęca do zapisywania wypunktowań zawierających kluczowe informacje, dzięki czemu można nadać bardziej konwersacyjny ton. Nie zapomnij zanotować przejść od jednego tematu do drugiego, aby utrzymać się na właściwej drodze! Pobierz ten szablon

Usprawnij opowiadanie historii dzięki tym darmowym szablonom podcastów

Każdy odcinek podcastu składa się z wielu elementów - od wymyślania tematów po tworzenie scenariusza. Na szczęście możesz usprawnić ten proces korzystając z tych przydatnych szablonów, które obejmują wszystko, od planowania po marketing.

Szablony podcastów pomagają zaoszczędzić czas pokazując, jakie informacje należy zebrać z wyprzedzeniem - takie jak imię i nazwisko gościa oraz biografia - oraz co należy zrobić po nagraniu odcinka, na przykład utworzyć tagline i transkrypcję.

Ponadto, gdy korzystasz z jednego z szablonów ClickUp do współpracy, będziesz mógł udostępniać swój skrypt podcastu i notatki z audycji współgospodarzowi lub gościom podcastu. Odwiedź stronę Biblioteka szablonów ClickUp aby znaleźć następny szablon podcastu!