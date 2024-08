10 hacków AI, które pokazują, że sztuczna inteligencja jest przyjacielem, a nie wrogiem

Wszechobecność sztucznej inteligencji (AI) sprawiła, że "cięższa praca" stała się mitem. Żyjemy teraz w erze "mądrzejszej pracy"

Ci, którym uda się przekształcić Narzędzia AI w swojego zaufanego pomocnika weszli na kolejny poziom wydajności i efektywności. A ci, którzy przegrywają na tym froncie, toną w rutynowych i przyziemnych zadaniach.

Oczywiście każdy chce należeć do tej pierwszej grupy.

To przejście nie musi być żmudne ani skomplikowane. Wszystko, czego potrzebujesz, to zapał do nauki nowych technologii, pewien kierunek i odpowiednie ustawienie hacków AI, aby zacząć. Po opanowaniu rzeczy, dodanie AI do codziennego życia stanie się w trakcie postępu łatwiejsze.

10 hacków AI zwiększających wydajność

Narzędzia AI stały się synonimem tworzenia i generowania zawartości. AI to jednak o wiele więcej niż zwykły narzędzia do tworzenia zawartości . Aby zilustrować ten punkt, przygotowaliśmy obszerną listę hacków zwiększających wydajność opartych na AI, które wyrażają długość i zakres, w jakim można korzystać z technologii AI:

1. Tworzenie zawartości

Narzędzia takie jak ClickUp AI bez wysiłku pomagają w tworzeniu zawartości

Zacznijmy od rzeczy oczywistej - wykorzystania AI do tworzenia zawartości.

AI narzędzia do pisania takie jak ChatGPT i Google Bard były pierwszymi narzędziami AI, które zakłóciły scenę tworzenia zawartości. Ci napędzani AI asystenci pisania tworzą wszystko, od zawartości mediów społecznościowych po studia przypadków marki. Po nich pojawiły się Generatory sztuki AI jak DALL-E i Midjourney.

Redaktorzy wideo zostali wyposażeni w funkcje AI, aby uczynić filmy bardziej angażującymi. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) obsługiwało narratorów tekstu na mowę i generatory napisów zamkniętych, aby uczynić zawartość bardziej dostępną.

Lista zastosowań AI w tworzeniu treści jest praktycznie nieskończona.

Oto kilka sposobów na zwiększenie wydajności, aby jak najlepiej wykorzystać synergiczne połączenie AI i zawartości:

Wykorzystaj AI do analizy preferencji odbiorców i najnowszych trendów, aby tworzyć zawartość, która rezonuje z celami odbiorców i publikować ją w odpowiednich momentach

Wprowadzanie odpowiednich i konkretnych podpowiedzi do generatywnych systemów AI w celu uzyskania innowacyjnych i praktycznie możliwych do zrealizowania pomysłów na zawartość

Wykorzystanie narzędzi AI do automatyzacji generowania, edycji i korekty zawartości w celu usprawnienia i przestrzegania kalendarza publikacji treści

Generowanie streszczeń, transkrypcji, podpisów pod obrazami lub materiałami wideo, metadanych i innych informacji w celu zwiększenia dostępności zawartości i jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

### 2. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Narzędzia AI eliminują domysły, radząc sobie z uzasadnieniami i zawiłościami codziennych zadań z większą precyzją i wydajnością. AI, z jej podejmowanie decyzji w oparciu o dane działa jak kompas dla firm i osób prywatnych, pomagając im poruszać się w niepewności codziennego życia.

Oprócz podejmowania mądrzejszych decyzji, AI zapewnia większy obiektywizm i większą dokładność podczas analizy złożonych zestawów danych w celu ujawnienia wzorców, trendów i spostrzeżeń, które mogą pozostać niezauważone.

Oto kilka sposobów na wykorzystanie mocy AI do podejmowania lepszych decyzji:

Wykorzystanie analityki predykcyjnej opartej na danych historycznych do prognozy przyszłych trendów lub wyników. Takie przewidywanie pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji

Opracowywanie pulpitów w czasie rzeczywistym, które dynamicznie przetwarzają ogromne ilości danych i wizualnie prezentują spostrzeżenia, aby umożliwić szybsze podejmowanie decyzji

AI pomaga w kompleksowymanalizie procesów dzięki której można dogłębnie zrozumieć różne wyzwania i możliwości związane z istniejącymi cyklami pracy. Na podstawie tych ustaleń podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące optymalizacji procesów

Zastosowanie analizy behawioralnej w celu spersonalizowania podróży klienta i zaoferowania odpowiednich rozwiązań dla zgłoszeń dotyczących obsługi klienta

### 3. Poprawa bezpieczeństwa

AI to czujny strażnik, który wytrwale przegląda duże ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych w celu oznaczenia anomalii, wzorców wskazujących na ryzyko i potencjalne zagrożenia. Proaktywne kontrole bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastowe działanie, takie jak szybka kwarantanna i neutralizacja zagrożeń, po wykryciu podejrzanych działań.

Oto kilka hacków zwiększających wydajność opartych na AI, które pomogą ci wzmocnić bezpieczeństwo:

Wykorzystanie biometrii behawioralnej, takiej jak wzorce pisania lub ruchy myszy, do identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w celu zmniejszenia ryzyka nieautoryzowanego dostępu

Wykorzystanie AI do zarządzania siecią itestowania oprogramowania. Wykrywa anomalie i wzorce wskazujące na zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub infekcje wirusami, złośliwym oprogramowaniem lub oprogramowaniem ransomware

Ustawienie automatyzacji reagowania na zagrożenia w celu analizy incydentu bezpieczeństwa, oceny jego wpływu, priorytetyzacji ataków i inicjowania automatycznych reakcji w celu zminimalizowania potencjalnych szkód

Algorytmy uczenia maszynowego analizują wzorce e-maili, załączniki, zawartość i zachowanie użytkowników w celu wykrycia prób phishingu i przeprowadzenia interwencji w odpowiednim czasie. Blokują podejrzane wiadomości e-mail lub pakiety danych w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa

### 4. Wirtualni asystenci

wirtualni asystenci wykorzystujący sztuczną inteligencję upraszczają zadania takie jak edycja_

Jakby wirtualni asystenci nie byli wystarczająco inteligentni, AI przeniosła ich do zupełnie nowej ligi. Wirtualni asystenci wykorzystujący AI, czy to Alexa, Siri, czy Google Assistant, mogą wykorzystywać przetwarzanie języka naturalnego do prowadzenia organicznych, autentycznych i humanistycznych interakcji. Mogą wykonywać szereg zadań z zakresu od ustawienia przypomnień po sterowanie inteligentnymi urządzeniami (więcej na ten temat w dalszej części).

Oprócz tych popularnych asystentów aktywowanych głosem, wzrosła również liczba wirtualnych asystentów na platformach cyfrowych. Na przykład, ClickUp AI to intuicyjny wirtualny asystent, który może wykonywać bukiet codziennych zadań - od tworzenia elementów akcji lub ułatwianie sesji burzy mózgów w celu zwiększenia wydajności codziennej rutyny.

Oto kilka hacków życiowych skoncentrowanych na AI, które pozwalają w pełni wykorzystać wirtualnych asystentów:

Użyjoprogramowanie wirtualnego asystenta do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak pisanie e-maili, ustawianie przypomnień, planowanie spotkań i wiele innych

Zintegruj swój kalendarz i wirtualnego asystenta, aby inteligentniej zarządzać kalendarzem. Blokuj czas na spotkania, planuj dojazdy do pracy i nigdy nie przegap spotkań dzięki wirtualnym asystentom

Skonfiguruj tworzenie notatek za pomocą komend głosowych lub użyj asystenta pisania do konwersjiSzablony podpowiedzi AI w szczegółowe dokumenty

Śledzenie wydatków i kategoryzowanie wydatków w celu generowania raportów analizy wydatków, które oferują wgląd w nawyki finansowe użytkownika

### 5. Robotyczna automatyzacja procesów

Użyj ClickUp do ustawienia automatyzacji opartej na regułach

Robotic Process Automation (RPA) polega na automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań opartych na regułach. Narzędzia oparte na AI dodają warstwę inteligencji do RPA, dzięki czemu połączenie jest inteligentniejsze, bardziej zwinne i ukierunkowane na ciągłe doskonalenie poprzez iteracyjne uczenie się.

W wyniku tego otrzymujemy dopracowany system automatyzacji, który jest znacznie bardziej autonomiczny, wszechstronny i zdolny do rozwiązywania złożonych problemów.

Oto kilka praktycznych przykładów pokazujących, w jaki sposób można dodać AI do mieszanki RPA:

Rozwijaj boty z wbudowanymi algorytmami uczenia maszynowego, aby wykrywać wzorce, analizować dane i podejmować decyzje bez interwencji człowieka. Oprócz autonomii, daje im to również możliwość samouczenia się

Systemy RPA oparte na AI analizują przychodzące zapytania klientów i dynamicznie przydzielają je do botów lub ludzkich agentów, zależnie od ich złożoności, istniejącego obciążenia pracą, dostępności zasobów i priorytetu

AI wspiera ulepszone wykrywanie i obsługę błędów, gdzie boty uczą się na błędach z przeszłości, przeprowadzają symulacje i dostosowują swoje zachowanie w celu uzyskania najlepszych wyników. W niektórych przypadkach jest ona wykorzystywana do przewidywania potencjalnych problemów jeszcze przed ich wystąpieniem, aby zapobiec zakończonej awarii zautomatyzowanych procesów

Prowadzenie autodiagnostyki, w ramach której analizy oparte na AI dokonują przeglądu zautomatyzowanych procesów, mierzą ich wydajność, identyfikują wąskie gardła i rekomendują rozwiązania oparte na danych w celu usprawnienia operacji

### 6. Spersonalizowany marketing

Sztuczna inteligencja zmieniła zasady gry w marketingu, głównie przez pryzmat personalizacji.

Dzięki narzędziom opartym na AI, marketerzy nie polegają już na chybionej naturze ogólnych i sporadycznych strategii marketingowych. Teraz prowadzą unikalne, oparte na danych kampanie, które rezonują z każdą osobą. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie hiper-spersonalizowanych wiadomości, czy też połączenie z klientami na ich preferowanym kanale w preferowanym przez nich czasie - marketing staje się coraz bardziej zorientowany na klienta.

Poniżej przedstawiamy kilka hacków zwiększających wydajność, które pozwolą ulepszyć grę marketingową przy użyciu AI:

AI przeprowadza inteligentną segmentację klientów w celu tworzenia segmentów klientów w oparciu o parametry takie jak dane demograficzne, psychograficzne lub geograficzne. W oparciu o te kohorty może następnie wdrożyć dynamiczną personalizację zawartości

Algorytmy AI pomagają marketerom w dostrojeniu się do odbiorców będących ich celami i sformułowaniu skutecznej strategii mediów społecznościowych, która reguluje wszystko, od zawartości postów w mediach społecznościowych po czas ich publikowania

AItwórcy stron internetowych mogą tworzyć dynamiczne strony internetowe, które mogą pochwalić się spersonalizowanymi stronami docelowymi. Strony te dostosowują się do indywidualnych profili, wcześniejszych zakupów, historii przeglądania i nie tylko

Przeprowadzanie kompleksowej analizy nastrojów w celu zrozumienia emocji niestandardowych klientów. Wykorzystaj nadarzające się okazje lub przeprowadzaj interwencje w odpowiednim czasie, aby zwiększyć doświadczenie i zaangażowanie klientów

### 7. Szkolenie i rozwój

Niezależnie od tego, czy chodzi o korzyści osobiste, czy zawodowe, AI zapewnia wsparcie w zakresie szkoleń, budowanie obciążeń i rozwój umiejętności na wiele sposobów.

AI wprowadza trafność i wygodę do procesu uczenia się. Uczący się uzyskają dostęp do niestandardowych kursów lub modułów, które uzupełniają ich umiejętności i są zgodne z ich celami edukacyjnymi.

W tym samym czasie mogą podjąć, wstrzymać lub wznowić swoją podróż zdobywania nowych umiejętności w zależności od ich dostępności. Takie innowacje sprawiają, że nauka staje się bardziej angażująca, interaktywna i trwała, nie zabierając przy tym zbyt wiele cennego czasu.

Wykorzystaj prawdziwy potencjał wartości AI w szkoleniach i rozwoju w następujący sposób:

Twórz adaptacyjne ścieżki uczenia się, które dostosowują program uczenia się w oparciu o postępy danej osoby, poziomy biegłości, preferencje i częstotliwość uczenia się

Rozwijaj chatboty AI jako wirtualnych mentorów, aby odpowiadać na zapytania, oferować spersonalizowane porady, oferować zasoby i udostępniać spostrzeżenia w oparciu o cele, postępy i wyzwania ucznia

Grywalizacja szkoleń i programów rozwojowych. Na przykład,Narzędzia AI dla programistów odblokowywanie różnych funkcji i funkcjonalności w miarę postępów w kursie

Wprowadzenie interaktywnych symulacji i scenariuszy odgrywania ról w celu stworzenia wciągających doświadczeń. Symulacje w świecie rzeczywistym pozwalają uczniom bezpiecznie i praktycznie przetestować swoje umiejętności

### 8. Systemy inteligentnego domu

Sztuczna inteligencja jest podstawą inteligentnych systemów domowych. Inteligentne urządzenia, które tworzą inteligentne domy, przekształcają zwykłe przestrzenie mieszkalne w inteligentne i adaptacyjne środowiska. Są one osobistymi cyfrowymi asystentami, które sprawiają, że dom staje się bardziej komfortowy i wygodny, nie ograniczając przy tym cennego czasu, wysiłku i wydajności użytkownika.

Spełniają one szyk funkcji, od przewidywania potrzeb, automatyzacji rutynowych zadań i zapewniania efektywności energetycznej, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne.

Oto kilka życiowych trików, które stały się możliwe dzięki magii inteligentnych systemów domowych opartych na AI:

Dodaj automatyzację do swojej codziennej rutyny, włączając AI do prozaicznych zadań, takich jak regulacja termostatu w celu uzyskania optymalnej temperatury, ściemnianie lub wyłączanie świateł, parzenie kawy o określonej porze itp.

Korzystaj z aktywowanych głosem inteligentnych urządzeń i cyfrowych asystentów, aby dodawać elementy do koszyka, ustawić przypomnienia, stworzyć listę rzeczy do zrobienia, otrzymywać aktualizacje harmonogramu i spotkań

Oświetlenie i systemy ogrzewania lub chłodzenia oparte na AI dostosowują jasność, kolory światła i temperaturę w zależności od pory dnia, pory roku i warunków pogodowych, aby stworzyć komfortowe i sprzyjające wydajności środowisko

Korzystaj z inteligentnych urządzeń do noszenia i monitorów zdrowia, aby monitorować swoje zdrowie fizyczne i samopoczucie. Ustaw przypomnienia o przerwach, piciu wody, lekkich ćwiczeniach itp.

### 9. Zarządzanie danymi

W czasach, gdy dane są paliwem dla cyfrowego świata, AI pomaga uczynić dane łatwiejszymi w zarządzaniu, wnikliwymi i umożliwiającymi podejmowanie działań. Wykorzystanie AI do zaoszczędzić czas i wysiłku związanego z efektywnym zarządzaniem danymi. Daje to więcej czasu do zrobienia, aby cieszyć się pozytywnymi wynikami procesów opartych na danych i mniej czasu na przeszukiwanie ogromnych rezerw danych.

Ułatw sobie zarządzanie danymi dzięki poniższym hackom zwiększającym wydajność, w których wykorzystano najlepsze funkcje AI:

Automatyczne przechwytywanie, kategoryzacja, etykieta i przechowywanie danych w oparciu o ich zawartość. Taka inteligentna organizacja danych oparta na AI ułatwia sortowanie, wyszukiwanie i analizowanie informacji. Wdrożenie rutynowego planu tworzenia kopii zapasowych danych i odzyskiwania danych po awarii

Okresowo analizuj dane, aby identyfikować i korygować niespójności, błędy i duplikaty w zestawach danych w celu utrzymania jakości, aktualności i trafności danych bez konieczności ręcznej interwencji

Systemy uczenia maszynowego monitorują wykorzystanie danych w celu egzekwowania zasad zarządzania danymi dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, limit naruszeń danych i automatyzacja działań naprawczych w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zgodności z przepisami

Wykorzystaj kognitywną organizację danych, wyszukiwanie i pobieranie, aby nadać więcej kontekstu etykietom lub zapytaniom wyszukiwania. Takie podejście sprawia, że dane są łatwiejsze do znalezienia i dostępne, a nawigacja po nich jest bardziej intuicyjna, niezależnie od technicznego przygotowania użytkownika

### 10. Zwiększenie wydajności

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

AI jest potężnym uzupełnieniem istniejących możliwości i umiejętności. Nie ma na celu zastąpienia użytkownika. Wręcz przeciwnie, ma na celu wsparcie i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Jeśli jesteś w czymś dobry, AI sprawi, że będziesz lepszy - zwiększając wydajność, produktywność i pomysłowość.

Oddeleguj rutynowe i powtarzalne zadania do AI i skup się na innowacyjnych projektach, które stanowią wyzwanie dla twojego myślenia wyższego rzędu, kreatywności i podejmowania strategicznych decyzji.

Oto jak przekształcić symbiotyczne powiązanie AI i ludzkiej wiedzy specjalistycznej w praktyczne triki zwiększające wydajność:

Aplikacje, platformy i narzędzia oparte na AIrozszerzenia zwiększają kreatywność, pomagając w burzy mózgów, generując podpowiedzi, sugerując pomysły projektowe itp. Taka kreatywna inspiracja rozszerza zakres ludzkiej wyobraźni

Ustawienie automatycznych mechanizmów przeglądu, takich jak przeglądy kodu, wykrywanie błędów, sugestie ulepszeń i zapewnienie standaryzacji wDevOps cyklach

Budowanie i utrzymywanie wirtualnych platform współpracy w celu ułatwienia zdalnej komunikacji w zespole, współpracy przy projektach, wzajemnego wsparcia i udostępniania wiedzy

Automatyzacja wymagających procesów, takich jak rekrutacja, obsługa klienta itp., w celu fachowego wykonywania obszernych i wymagających zadań, takich jak zarządzanie CV, sprawdzanie kandydatów, ocena umiejętności, wstępne rozmowy kwalifikacyjne itp

Zwiększ wydajność dzięki narzędziom AI

To prowadzi nas do końca naszej listy praktycznych hacków AI, które można włączyć do codziennego życia. Do tej pory stało się oczywiste, że AI można wykorzystać do różnych zastosowań, od danych powstania zawartości po personalizację marketingu, poprawę bezpieczeństwa po zwiększenie umiejętności i wiele więcej!

Zastosowanie powyższych hacków AI zmieni twoje podejście do wydajności i efektywności. Jednocześnie sprawi, że osiąganie wyników stanie się bardziej namacalne, a podróż nie będzie czasochłonna, skomplikowana ani zbyt wymagająca. Te życiowe triki pozwalają wykorzystać najnowocześniejsze technologie, przeprojektować rutynowe zadania i odkryć niezrealizowane możliwości.

Wynikająca z tego rewolucja wydajności zwiększa efektywność i dostosowuje plany i działania do celów i aspiracji. W wyniku tego osiąganie więcej staje się rzeczywistością bez marnowania cennej waluty, jaką jest czas i zasoby.