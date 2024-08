10 najlepszych kreatorów i generatorów stron internetowych AI w 2024 roku

W tworzeniu stron internetowych sztuczna inteligencja (AI) odgrywa ważną rolę w automatyzacji i usprawnianiu zadań. Narzędzia do tworzenia stron internetowych oparte na AI sprawiają, że tworzenie witryn jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie pozwalając programistom skupić się na ważnych elementach, takich jak niestandardowy projekt.

Aby pomóc ci znaleźć najlepszy kreator stron internetowych AI dla twoich potrzeb, przygotowaliśmy listę najwyżej ocenianego oprogramowania, aby zawęzić twoje poszukiwania!

Czego powinieneś szukać w kreatorze stron AI?

Zwróć uwagę na następujące funkcje podczas przeszukiwania ogromnego oceanu kreatorów stron internetowych AI i ich rozbudowanych wbudowanych narzędzi AI:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Twój kreator stron internetowych oparty na AI powinien priorytetowo traktować łatwość użytkowania. Zbudowanie zakończonej podstawowej strony internetowej w ciągu kilku minut za pomocą narzędzia powinno być bezproblemowym procesem

Twój kreator stron internetowych oparty na AI powinien priorytetowo traktować łatwość użytkowania. Zbudowanie zakończonej podstawowej strony internetowej w ciągu kilku minut za pomocą narzędzia powinno być bezproblemowym procesem Zdolność adaptacji: Wybierz kreator stron internetowych AI, który może dostosować się do twoich preferencji projektowych i zawierać pożądane elementy strony internetowej

Wybierz kreator stron internetowych AI, który może dostosować się do twoich preferencji projektowych i zawierać pożądane elementy strony internetowej Możliwości integracji: Wybrany kreator stron internetowych AI powinien płynnie integrować się z innymi aplikacjami i narzędziami używanymi do tworzenia stron internetowych

Wybrany kreator stron internetowych AI powinien płynnie integrować się z innymi aplikacjami i narzędziami używanymi do tworzenia stron internetowych Dostosowanie: Poszukaj kreatora stron AI, który szanuje twoją unikalną wizję i oferuje niestandardowe opcje dopasowania do twoich elementów projektu

Poszukaj kreatora stron AI, który szanuje twoją unikalną wizję i oferuje niestandardowe opcje dopasowania do twoich elementów projektu Skalowalność: Upewnij się, że kreator stron AI może rozwijać się wraz z twoim biznesem. Twójstrona powinna być w stanie płynnie się rozwijać wraz z rozwojem Twojego biznesu

Upewnij się, że kreator stron AI może rozwijać się wraz z twoim biznesem. Twójstrona powinna być w stanie płynnie się rozwijać wraz z rozwojem Twojego biznesu Efektywność kosztowa: Biorąc pod uwagę cenę, priorytetem jest kreator stron AI, który oferuje znaczną wartość za zainwestowane pieniądze

10 najlepszych kreatorów stron AI do stworzenia profesjonalnej strony internetowej

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Najlepsze rozwiązanie dla AI zarządzanie projektami stron internetowych ClickUp to platforma wydajności zaprojektowana dla teamów każdej wielkości, aby usprawnić zarządzanie projektami, zadaniami i

zarządzanie wydajnością .

Wbudowany Asystent wspomagany przez AI , perełka na platformie, oferuje możliwości, jakich nigdy wcześniej nie było. Może przewidywać terminy, automatyzować monotonne zadania lub oferować spiczaste spostrzeżenia dotyczące doświadczenia użytkownika witryny za pomocą AI. Umiejętności kodowania nie są wymagane!

To Narzędzie marketingowe AI jest jak posiadanie cyfrowego stratega na pokładzie, który uzupełnia twoje narzędzie do tworzenia aplikacji lub kreator stron internetowych AI. Zanurz się w jego szerokim szyku funkcji i odkryj, jak ClickUp może przekształcić proces tworzenia stron internetowych za pomocą AI.

ClickUp najlepsze funkcje

Jest to potężne narzędzie typu "wszystko w jednym"Narzędzie do zarządzania projektami AI. Dzięki ponad 1,000+ integracji, pożegnaj się z przeskakiwaniem między aplikacjami podczas tworzenia strony internetowej

Korzystaj z pisarza AI, aby szybko generować zawartość stron internetowych

Obsługuje wszystko, od HR po wskaźniki KPI do zarządzania projektami

Narzędzia do zarządzania zadaniami dostosowane do różnych potrzeb Business

Zanurz się w świecieaplikacje bez kodu z ClickUp

Zrób więcej szybciej, korzystając z AI z gotowymi układami, takimi jak teSzablony do wprowadzenia produktu na rynek.

Hub do współpracyrealizacji projektówzapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie podczas wspólnego tworzenia strony internetowej

Potrzebujesz pomocy z zewnątrz? ClickUp ma przewodnik dotyczącyoutsourcing zarządzania projektami Limity ClickUp

Nieco stroma krzywa uczenia się ze względu na ogromną liczbę funkcji

Czasami przytłaczające powiadomienia

Wersja mobilna może nie przechwytywać wszystkich funkcji pulpitu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Wix ADI

przez Wix ADI

Najlepszy do tworzenia stron internetowych wspomaganych przez AI

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) to przyszłość intuicyjnego projektowania stron internetowych. Łącząc istniejące możliwości projektowania z mocą sztucznej inteligencji, tworzy unikalny kreator stron internetowych AI w oparciu o proste pytania zadawane użytkownikowi.

Proces ten eliminuje rozszerzenie ręcznego projektowania strony internetowej generowanej przez AI, dzięki czemu proces tworzenia strony internetowej staje się radosnym przedsięwzięciem, a nie zadaniem.

Każda witryna stworzona przez generator witryn Wix ADI wyróżnia się, zapewniając, że żadne dwie witryny nie mają identycznych projektów.

Najlepsze funkcje Wix ADI

Kreator stron internetowych AI natychmiast tworzy spersonalizowane witryny z opcją darmowej domeny z określonymi wymaganiami planu cenowego

Optymalizacja mobilna zapewnia nienaganny wygląd witryny wygenerowanej przez AI na różnych urządzeniach

Opcja one-pager zawarta w tym generatorze stron internetowych jest idealna dla portfolio lub witryn z wydarzeniami

Skorzystaj z poręcznej funkcji edytora przeciągnij i upuść, aby przejąć pełną kontrolę nad procesem z powrotem z kreatora stron AI w dowolnym momencie

Kreator zawartości AI sugeruje kopię strony internetowej

Narzędzia AI do tworzenia logo

Limity Wix ADI

Szablony mogą być ograniczające dla twórców stron z zaawansowanymi potrzebami projektowymi

Migracja istniejącej witryny na inną platformę może być trudna

Brak darmowej wersji tego świetnego generatora stron AI

Cennik Wix ADI

Light: $16/miesiąc

$16/miesiąc Core : $27/miesiąc

: $27/miesiąc Business : $32/miesiąc

: $32/miesiąc Business Elite : $159/miesiąc

: $159/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Wix ADI oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (9,200+ recenzji)

3. GoDaddy AI

przez GoDaddy AI

Najlepsze do tworzenia stron internetowych wspomaganych przez AI

Poruszanie się w świecie online jest skomplikowaną sprawą, szczególnie dla małych Business. GoDaddy AI okazuje się zbawienną łaską, szczególnie dostosowaną do ich potrzeb.

Podczas gdy GoDaddy słynie z rejestracji domen i usług hostingowych, jego przedsięwzięcie w AI pozycjonuje go jako dostawcę holistycznych rozwiązań dla biznesu.

Funkcje oparte na AI pomagają w tworzeniu responsywnych stron internetowych, sugerowaniu ulepszeń zawartości, a nawet w działaniach marketingu cyfrowego. Najważniejszy punkt? Płynna integracja z szeroką gamą innych usług GoDaddy.

Najlepsze funkcje GoDaddy AI

Dostosowane sugestie dotyczące projektu witryny w oparciu o typ firmy

Zalecenia dotyczące ulepszania zawartości w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Wskazówki dotyczące marketingu cyfrowego zapewniające skuteczny zasięg online

Płynna integracja z usługami hostingu i domen GoDaddy

Spersonalizowane projekty doświadczeń użytkownika oparte na zachowaniu odwiedzających

Sugestie SEO oparte na AI w celu poprawy pozycji w wyszukiwarkach

Analiza witryny w czasie rzeczywistym w celu śledzenia i optymalizacji wydajności

Limity GoDaddy AI

Może wydawać się restrykcyjna dla doświadczonych programistów poszukujących niestandardowych rozwiązań

Limit zaawansowanych narzędzi marketingowych w porównaniu do samodzielnych platform

Niektórzy użytkownicy mogą uznać przechodzenie między różnymi usługami GoDaddy za nieco kłopotliwe

Cennik GoDaddy AI

Odwiedź stronę cenową GoDaddy AI, aby zapoznać się z różnymi pakietami i funkcjami dostępnymi do zakupu

Oceny i recenzje GoDaddy AI

G2 : 3.9/5 (800+ recenzji)

: 3.9/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (1,100+ recenzji)

4. 10Web

przez 10Web

Najlepsze dla witryn WordPress

10Web to kreator stron internetowych AI, który łączy innowacyjność z praktycznością, oferując użytkownikom usprawnione projektowanie stron internetowych. Wyobraź sobie połączenie znanej na całym świecie elastyczności WordPressa z czystą wygodą kreatora stron internetowych AI. To właśnie jest 10Web.

W ciągu kilku minut ten genialny kreator stron internetowych AI może powielić i stworzyć darmową stronę internetową na WordPressie, eliminując godziny pracy ręcznej.

Dla tych, którzy kochają WordPressa, ale tęsknią za prostszymi metodami tworzenia witryn, takimi jak interfejs "przeciągnij i upuść" przy użyciu narzędzi AI, 10Web jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych stron internetowych.

10Web najlepsze funkcje

Import dowolnej strony internetowej, aby uzyskać jej bliźniaka WordPress

Tworzenie niestandardowych stron internetowych za pomocą intuicyjnych narzędzi generatora stron internetowych

Dostępne są wtyczki do wszystkiego, od galerii zdjęć po SEO

Tworzenie stron internetowych, które wyglądają nieskazitelnie na wszystkich typach urządzeń

Łatwe w użyciu narzędzia AI pomagają zwiększyć szybkość witryny

Automatyzacja tworzenia kopii zapasowych w czasie rzeczywistym i monitoring 24/7

Narzędzia zwiększające widoczność witryny w wyszukiwarkach

10Web limits

Limit do platformy WordPress

Niektóre zaawansowane funkcje generatora stron internetowych mają bardziej stromą krzywą uczenia się

Mogą wystąpić problemy z kompatybilnością wtyczek

10Web ceny

Starter : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Premium : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Ultimate: $23/miesiąc

10Web oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (80+ recenzji)

: 4.4/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (30+ recenzji)

5. CodeWP

przez CodeWP

Najlepsze dla witryn WordPress

W dziedzinie kreatorów stron internetowych AI, CodeWP błyszczy znakomicie. Ten kreator stron internetowych AI wykorzystuje potęgę AI do przekształcania projektów bezpośrednio w responsywne motywy WordPress.

Po pierwsze, podaj generatorowi witryny swój pożądany projekt. Następnie obserwuj ze zdumieniem, jak AI CodeWP interpretuje i przekształca go w dynamiczny motyw WordPress, gotowy do oczarowania odwiedzających.

Jest to najlepszy kreator stron internetowych AI, który łączy kreatywność z najnowocześniejszą technologią.

Najlepsze funkcje CodeWP

CodeWP, choć w ograniczonym zakresie, oferuje darmowy kreator stron AI

Łatwe przekształcanie projektów w szablony WordPress

Zapewnia spójną wydajność we wszystkich przeglądarkach

Priorytetyzuje szybkość witryny w celu poprawy komfortu użytkowania

Generator stron zmienia rozmiar dla telefonów komórkowych, tabletów i pulpitów

Usprawniona integracja z WooCommerce

Narzędzia SEO zapewniają lepszą widoczność w wyszukiwarkach

Kompatybilność z popularnymi wtyczkami WordPress

Limity CodeWP

Specjalnie dostosowany do WordPress; nie tak wszechstronny w porównaniu do innych kreatorów stron AI

Zaawansowane niestandardowe modyfikacje mogą wymagać ręcznego dostosowania generatora stron internetowych

Sporadyczne rozbieżności między oryginalnym projektem a przekonwertowanym motywem

Cennik CodeWP

Free

Pro : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Agencja: $36/miesiąc

CodeWP oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Hostinger

przez Hostinger

Najlepsze do tworzenia stron metodą "przeciągnij i upuść

Hostinger, choć głównie znany jako potęga hostingu internetowego, ma w sobie coś z integracji najnowocześniejszych narzędzi AI do tworzenia stron internetowych.

Narzędzia do tworzenia stron internetowych zagłębiają się w niuanse wydajności witryny, zapewniając optymalną szybkość, bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

Kreator stron internetowych Hostinger łączy przystępną cenę i znakomitą wydajność witryny z przystępnymi cenowo pakietami i narzędziami AI.

Najlepsze funkcje Hostinger

Wysokiej jakości hosting bez wysokiej ceny

Prosty redaktor typu "przeciągnij i upuść" z wglądem w AI

Kreator stron Hostinger jest zoptymalizowany pod kątem tworzenia stron internetowych z WordPressem

Instalacja WordPress jednym kliknięciem

Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność dzięki integracji z Cloudflare

Spostrzeżenia AI dla lepszej pozycji w wyszukiwarkach

Automatyzacja codziennych kopii zapasowych zapewniająca spokój ducha

Czat z prawdziwymi ludźmi w dowolnym miejscu i czasie

Szybkie generowanie tekstu za pomocą edytora AI

Limity Hostingera

Brak dedykowanego IP w udostępnianych planach hostingowych

Upselling podczas procesu płatności może być mylący

Limit przestrzeni dyskowej w planach podstawowych

Cennik Hostingera

Premium : $2.99/miesiąc

: $2.99/miesiąc Business : $3.99/miesiąc

: $3.99/miesiąc Cloud Startup: $9.99/miesiąc

Hostinger oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (370+ recenzji)

: 4.4/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (250+ recenzji)

7. Jimdo

przez Jimdo

Najlepsze do tworzenia stron metodą "przeciągnij i upuść

Gdy liczy się czas, kreator stron internetowych Jimdo AI spełnia swoje zadanie. Zasilana przez system Dolphin AI, platforma ta może wyczarować spersonalizowane, responsywne strony internetowe w trzy minuty.

Narzędzia AI Jimdo analizują preferencje użytkowników w czasie rzeczywistym, zapewniając, że każda witryna jest dostosowana do potrzeb odbiorców. Pomimo pewnych funkcji, za które nie można płacić, darmowy kreator stron internetowych AI, który oferuje Jimdo, jest nadal potężny.

Najlepsze funkcje Jimdo

Szybkie tworzenie witryn w oparciu o typ działalności i preferencje

Intuicyjny interfejs nawet dla początkujących

Wbudowane narzędzia AI zwiększające widoczność w wyszukiwarkach

Witryny automatycznie dostosowują się do każdego urządzenia

Dopasowane nazwy domen dla brandingu

Łatwe ustawienia i zarządzanie sklepem internetowym

Płynnie połączone z głównymi platformami

Limity Jimdo

Ograniczona swoboda twórcza w porównaniu do tradycyjnych kreatorów stron AI

Funkcje handlu elektronicznego mogłyby być bardziej zaawansowane

Brak sklepu z aplikacjami innych firm do integracji

Cennik Jimdo

Play : Free

: Free Lista Business: $4/miesiąc

$4/miesiąc Start : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Wzrost : $14/miesiąc

: $14/miesiąc E-commerce : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Unlimited: $39/miesiąc

Oceny i recenzje Jimdo

G2 : 3.9/5 (18+ recenzji)

: 3.9/5 (18+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (35+ recenzji)

8. Unbounce

via Unbounce

Najlepsze do tworzenia stron docelowych AI

Twórz atrakcyjne wizualnie strony docelowe, które są również zoptymalizowane pod kątem konwersji za pomocą narzędzia AI Unbounce. Gdy użytkownicy pracują z tym narzędziem do tworzenia stron internetowych AI, jego narzędzia AI pilnie uczą się, dostosowują i wyostrzają swoje techniki optymalizacji.

Unbounce rozumie, że dzisiejszy cyfrowy rynek stron internetowych generowanych przez AI jest bardzo konkurencyjny i aby się wyróżnić, Business potrzebuje czegoś więcej niż tylko kreatora AI i atrakcyjnych projektów.

Unbounce wykorzystuje swoje solidne możliwości kreatora stron AI do analizowania zachowań odwiedzających, śledzenia wskaźników konwersji i sugerowania ulepszeń w czasie rzeczywistym, które są łatwe do wdrożenia bez kodowania lub doświadczenia technicznego.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym marketerem, czy dopiero zamierzasz wygenerować stronę internetową po raz pierwszy, Unbounce to najlepszy kreator stron AI, który sprawi, że Twoje strony docelowe będą się wyróżniać i skutecznie konwertować.

Najlepsze funkcje Unbounce

Dostosowuje kopię strony docelowej na podstawie kryteriów wyszukiwania odwiedzających

Rekomendacje oparte na AI w celu poprawy współczynników konwersji

Tworzenie stron internetowych bez znajomości kodowania

ponad 100 konfigurowalnych szablonów dla różnych kampanii

Porównywanie wersji stron dla optymalnej wydajności

Ultraszybkie strony mobilne dla lepszego doświadczenia użytkownika

Zapewnia bezpieczeństwo danych użytkownika i odwiedzających

Limity Unbounce

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Zaawansowane funkcje mogą niektórym wydawać się skomplikowane

Wyższe ceny w porównaniu do niektórych z najlepszych kreatorów stron AI

Ceny Unbounce

Launch : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Optimize : $145/miesiąc

: $145/miesiąc Accelerate : $240/miesiąc

: $240/miesiąc Concierge: $625/miesiąc

Oceny i recenzje Unbounce

G2 : 4.4/5 (350 recenzji)

: 4.4/5 (350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (250 recenzji)

9. Framer AI

przez Framer AI

Najlepsze dla witryn e-commerce

W ogromnym oceanie narzędzi do projektowania stron internetowych dla Twojego sklepu internetowego, Framer AI wyłania się jako latarnia innowacji w przestrzeni kreatora stron AI. Ten kreator AI to nie tylko tworzenie projektów, ale także tworzenie doświadczeń.

Dla twórców poszukujących połączenia sztuki i technologii, generator stron internetowych Framer AI obiecuje właśnie to.

Dzięki zaawansowanym funkcjom AI, ten kreator stron internetowych AI oferuje funkcje projektowania predykcyjnego, sugerując ulepszenia i ulepszenia witryny AI w podróży.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz generatora stron AI dla prostej strony głównej, czy skomplikowanej aplikacji internetowej, Framer AI zapewnia, że twoje projekty są atrakcyjne wizualnie i mają przyjazny dla użytkownika interfejs.

Najlepsze funkcje Framer AI

Wygeneruj stronę internetową, a następnie zaprojektuj, edytuj i przejrzyj witrynę AI w jednej udostępnianej przestrzeni

Generator stron AI umożliwia łatwe dodawanie interaktywnych elementów, takich jak efekty najechania kursorem, suwaki i inne

Sprawdzanie poprawności projektów w narzędziu do tworzenia witryn przed ich pełnym opracowaniem

Generator stron AI przekształca profesjonalne strony internetowe w użyteczny kod

Powrót do poprzednich projektów w kreatorze witryn za pomocą jednego kliknięcia

Rozszerzanie funkcji witryny AI za pomocą wtyczek społecznościowych i narzędzi marketingowych

Płynne przejście od projektowania do tworzenia witryny opartej na AI

Limity Framer AI

Niezliczone funkcje AI wymagają pewnej nauki, aby rozpocząć tworzenie funkcjonalnych stron internetowych, szczególnie dla początkujących

Bardziej dostosowany do prototypowania niż pełnego budowania stron internetowych AI

Niektóre interaktywne komponenty mogą wyglądać inaczej w produkcie końcowym

Ceny Framer AI

**Free

Mini: $5/miesiąc

$5/miesiąc Podstawowy: $15/miesiąc

$15/miesiąc Pro: $30/miesiąc

Framer AI oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (20+ recenzji)

10. Shopify

przez Shopify

Najlepsze dla witryn e-commerce

Podróż Shopify w świecie e-commerce jest legendarna, ale jego wejście w integrację stron internetowych z AI wyznacza nowy punkt odniesienia.

Poza zapewnieniem platformy do ustawienia sklepów internetowych, funkcje AI Shopify umożliwiają teraz właścicielom sklepów wgląd w dane dla ich witryny AI.

Wykorzystując funkcje AI, można przewidywać trendy zakupowe, analizować zachowania odwiedzających, a nawet automatyzować rutynowe zadania. Dzięki temu właściciele sklepów mają więcej czasu na skupienie się na produktach i strategii, zamiast martwić się o swoją witrynę AI.

Chatboty Shopify oparte na AI zwiększają interakcję z klientami, prowadząc ich przez wybór produktów i odpowiadając na zapytania w czasie rzeczywistym.

W miarę jak świat handlu elektronicznego staje się coraz bardziej złożony, twórca stron internetowych Shopify z AI zapewnia, że właściciele sklepów są zawsze o krok do przodu, podejmując decyzje biznesowe poparte danymi i inteligencją.

Najlepsze funkcje Shopify

Zrozumienie zachowań i trendów klientów dzięki funkcjom opartym na AI

Użyj generatora stron AI, aby niestandardowo zaprojektować swój sklep internetowy bez kodowania

Utwórz stronę internetową i korzystaj z niestandardowej domeny

Płynnie akceptuj płatności

Łatwe śledzenie stanów magazynowych

Rób zakupy w podróży dzięki responsywnym projektom mobilnym

Zwiększ ruch i sprzedaż

Uzyskaj pomoc w każdej chwili od prawdziwych ludzi

Limity Shopify

Opłaty za transakcje, chyba że korzystasz z Shopify Payments

Zaawansowane funkcje generatora witryn AI mogą być przytłaczające dla użytkowników początkujących w zarządzaniu całymi witrynami

Niektóre integracje aplikacji innych firm nie są dołączone do podstawowego generatora stron AI

Ceny Shopify

Podstawowy : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Shopify : $105/miesiąc

: $105/miesiąc Zaawansowany: $399/miesiąc

Oceny i recenzje Shopify

G2 : 4.4/5 (4,300+ recenzji)

: 4.4/5 (4,300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (6,100+ recenzji)

