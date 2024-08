10 darmowych generatorów akapitów AI do pisania w 2024 roku

Blok pisarski może przytrafić się każdemu, a czasami potrzebna jest dodatkowa pomoc, aby słowa znalazły się na stronie. Bez względu na twoje umiejętności pisania, korzystanie z generatora akapitów może ci pomóc pracować szybciej i do zrobienia większej liczby rzeczy. Od generowanie opisów produktów do posty w mediach społecznościowych narzędzia AI mogą być świetnym punktem wyjścia, aby pomóc ci przezwyciężyć blok pisarski.

Oczywiście, będziesz chciał wybrać odpowiednie narzędzie do generowania akapitów, aby uzyskać wysokiej jakości zawartość. Oto 10 generatorów paragrafów do wykorzystania w 2024 roku, wraz z ich zaletami, wadami i typem treści dane powstania zawartości są najlepsze.

Czego należy szukać w generatorze akapitów?

Generatory akapitów AI używają AI lub sztuczna inteligencja do tworzenia zawartości na dany temat na podstawie podpowiedzi lub wypunktowań. Narzędzia do pisania AI mogą być wykorzystywane do burzy mózgów, pisania listów motywacyjnych, copywritingu, marketingu zawartości i dziesiątek innych przypadków użycia, aby przyspieszyć proces pisania.

Ale jak można się upewnić, że generator tekstu stworzy unikalne, wysokiej jakości akapity zawartości? Oto trzy rzeczy, których należy szukać w generatorze akapitów:

Czytelność : Czy generator akapitów tworzy angażujące akapity, które są łatwe do zrobienia? Jeśli używasz wygenerowanej zawartości na blogu lub w mediach społecznościowych, będziesz potrzebować tekstu, który pasuje do twojego własnego stylu pisania

Czy generator akapitów tworzy angażujące akapity, które są łatwe do zrobienia? Jeśli używasz wygenerowanej zawartości na blogu lub w mediach społecznościowych, będziesz potrzebować tekstu, który pasuje do twojego własnego stylu pisania Niezawodność: Czy generator akapitów tworzy dokładną, oryginalną zawartość? UnikajNarzędzia AI które wymyślają fakty lub zbyt dokładnie parafrazują istniejący tekst, aby nie napotkać problemów z dezinformacją lub plagiatem

Czy generator akapitów tworzy dokładną, oryginalną zawartość? UnikajNarzędzia AI które wymyślają fakty lub zbyt dokładnie parafrazują istniejący tekst, aby nie napotkać problemów z dezinformacją lub plagiatem Cena: Ile to kosztuje do zrobienia? Chociaż istnieją darmowe generatory paragrafów, niektóre z nich są dostępne za darmonajlepsze narzędzia do pisania pobierają opłatę za subskrypcję. Być może warto zainwestować w potężniejsze narzędzie do zastosowań profesjonalnych

10 najlepszych generatorów akapitów do wykorzystania w 2024 roku

Od darmowych narzędzi, które tworzą tekst przyjazny dla SEO, po narzędzia premium z zaawansowanym formatem i szablony , wypróbuj jeden z tych 10 generatorów akapitów, aby opracować unikalną zawartość i przemówić do odbiorców docelowych.

Podnieś swoje umiejętności pisania i szybko ożyw swoje myśli w jasny, zwięzły i przekonujący sposób dzięki ClickUp AI

ClickUp to coś więcej niż tylko generator akapitów: To pełnoprawny generator akapitów narzędzie do zarządzania projektami które zapewnia wsparcie dla współpracy poprzez Tablice i nie tylko. Jeśli chodzi o funkcje AI, możesz użyć ClickUp do tworzenia promocyjnych e-maili, podsumowania notatki ze spotkań generować elementy akcji i wiele więcej za pomocą kilku kliknięć!

Zaoszczędzisz sobie wiele czasu i wysiłku dzięki narzędziom ClickUp do tworzenia formatów, które mogą tworzyć tabele, nagłówki i inne elementy rozbijające długie akapity tekstu. Użyj ClickUp, aby zwiększyć wydajność pisania i jednocześnie pobudzić kreatywność!

ClickUp najlepsze funkcje:

Wysoka jakość tekstu : ClickUp'spodpowiedzi są tworzone ręcznie i poparte badaniamidzięki czemu otrzymujesz inteligentną zawartość dostosowaną do każdego przypadku użycia

: ClickUp'spodpowiedzi są tworzone ręcznie i poparte badaniamidzięki czemu otrzymujesz inteligentną zawartość dostosowaną do każdego przypadku użycia Aktywna zawartość : ClickUp może zaoszczędzić czas, podsumowując notatki ze spotkań i generując elementy do zrobienia, abyś nie musiał robić tego sam

: ClickUp może zaoszczędzić czas, podsumowując notatki ze spotkań i generując elementy do zrobienia, abyś nie musiał robić tego sam Biblioteka szablonów: W chwilach, gdy narzędzia AI do pisania nie wystarczają, odwiedź ClickUp Centrum szablonów i wybieraj spośród tysięcy szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb

Limity ClickUp:

Goście i użytkownicy planów Free Forever nie otrzymują dostępu do narzędzi AI

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Uproszczony

Via Uproszczone Simplified AI writer to wszechstronne narzędzie do generowania tekstu, które może tworzyć podpisy w mediach społecznościowych, całe akapity, a nawet długą zawartość, taką jak posty na blogu. Otrzymasz dostęp do ponad 50 szablonów, które obejmują wiele tonów i języków.

Możesz użyć narzędzie do przepisywania aby odświeżyć starą zawartość, podczas gdy wbudowany moduł sprawdzania plagiatu zapewnia, że napisana zawartość jest wystarczająco unikalna. Po przygotowaniu nowej zawartości można ją opublikować w mediach społecznościowych lub zaplanować z poziomu aplikacji.

Uproszczone najlepsze funkcje:

Wiele tonów i języków : Simplified może pomóc w tworzeniu szerokiej gamy zawartości, z ponad 50+ szablonami, 10+ tonami i 30+ językami

: Simplified może pomóc w tworzeniu szerokiej gamy zawartości, z ponad 50+ szablonami, 10+ tonami i 30+ językami Elastyczne narzędzia : Simplified może generować hashtagi, tworzyć podpisy do zdjęć, wymyślać pomysły na blogi i nie tylko. Posiada również narzędzia do projektowania graficznego, edycji wideo i animacji, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z danymi powstania

: Simplified może generować hashtagi, tworzyć podpisy do zdjęć, wymyślać pomysły na blogi i nie tylko. Posiada również narzędzia do projektowania graficznego, edycji wideo i animacji, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z danymi powstania Planer mediów społecznościowych : Nie musisz wychodzić z aplikacji, aby opublikować zawartość w mediach społecznościowych lub dodać ją do swojego profilukalendarz marketingowy Uproszczone limity:

Wymaga konta, aby rozpocząć

Limit 5 członków na zespół

Uproszczone ceny:

Free forever

Mały zespół : 20 USD/miesiąc, 5 członków

: 20 USD/miesiąc, 5 członków Business : 33 USD/miesiąc, 5 członków

: 33 USD/miesiąc, 5 członków Wzrost : 81 USD/miesiąc, 5 członków

: 81 USD/miesiąc, 5 członków Enterprise lub agencja: Kontakt w sprawie cen

Uproszczone oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (800+ recenzji)

: 4.7/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (80+ recenzji)

3. Copy.ai

Via Copy.ai Copy.ai to narzędzie do generowania akapitów, skupiające się na pisaniu blogów, e-maili i mediów społecznościowych. Może do zrobienia rzeczy, których ChatGPT nie może, takich jak przekształcanie profili LinkedIn w wypunktowania i streszczanie wideo z YouTube.

Jak działa generator akapitów Copy.ai? Wystarczy rozpocząć czat i powiedzieć Copy.ai, co ma zrobić. Możesz edytować dokument na bieżąco, aby upewnić się, że brzmi naturalnie i jest zgodny z Twoim głosem osobistym lub głosem marki.

Chociaż może generować nową zawartość, nie włącza łatwo istniejących materiałów, więc może warto wypróbować jeden z nich Alternatywy dla Copy.ai dla niektórych przypadków użycia.

Najlepsze funkcje Copy.ai:

Intuicyjny interfejs : Interfejs Copy.ai oparty na czacie jest zbudowany jakoalternatywa dla ChatGPT i ma wbudowany edytor dokumentów do łatwej edycji

: Interfejs Copy.ai oparty na czacie jest zbudowany jakoalternatywa dla ChatGPT i ma wbudowany edytor dokumentów do łatwej edycji Wsparcie dla wielu języków: Jeśli zarejestrujesz się w płatnym planie, będziesz mógł generować akapity w ponad 29 językach

Limity Copy.ai:

Limit słów na miesiąc dla użytkowników Free

Brak wsparcia dla wprowadzania danych przez użytkownika w porównaniu do innych generatorów akapitów

Ceny Copy.ai:

Free : Do 2000 słów miesięcznie

: Do 2000 słów miesięcznie Pro : 36 USD/miesiąc, nieograniczona liczba słów i do 5 użytkowników

: 36 USD/miesiąc, nieograniczona liczba słów i do 5 użytkowników Enterprise: Dostępne plany niestandardowe

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (168 recenzji)

: 4.8/5 (168 recenzji) Capterra: 4.5/5 (54 recenzje)

4. Rytr

Via Rytr Rytr to generator akapitów, który może pomóc w tworzeniu reklam w mediach społecznościowych, postów na blogu, a nawet beletrystyki. Możesz wybierać spośród ponad 30 języków, ponad 20 tonów i ponad 40 przypadków użycia, aby uzyskać zawartość potrzebną w szerokim zakresie scenariuszy.

Rytr posiada narzędzie do sprawdzania plagiatu, aby zapewnić, że generujesz zawartość wolną od plagiatu, a nawet może zoptymalizować twoje posty na blogu pod kątem wyszukiwarek za pomocą meta opisów SEO.

Najlepsze funkcje Rytr:

Integracje : Rytr oferuje wtyczki Shopify i WordPress, a także posiada API, dzięki czemu można go zintegrować z innymi narzędziami, z których już korzystasz

: Rytr oferuje wtyczki Shopify i WordPress, a także posiada API, dzięki czemu można go zintegrować z innymi narzędziami, z których już korzystasz Obrazy AI: Zależnie od posiadanego planu, możesz również używać Rytr do generowania obrazów: do 5 miesięcznie w planie Free i 100 miesięcznie w planie Unlimited

Limity Rytr:

Limity znaków w niektórych planach

Ceny Rytr:

Free plan : Do 10 000 znaków

: Do 10 000 znaków Saver plan : 9 USD/miesiąc, 100 000 znaków

: 9 USD/miesiąc, 100 000 znaków Unlimited plan: 29 USD/miesiąc, nieograniczona liczba znaków

Rytr oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (756 recenzji)

: 4.7/5 (756 recenzji) Capterra: 4.5/5 (12 recenzji)

Bonus: AI Bio Generators !

5. Anyword

Via Anyword Anyword to generator treści skoncentrowany na marketingu, z narzędziami "Copy Intelligence", które pomagają tworzyć wysokiej jakości zawartość, która konwertuje. Ustaw dwóch odbiorców docelowych i dwie reguły marki w planie Starter lub nieograniczoną liczbę reguł marki i odbiorców w planie Business.

Wszystkie plany zawierają narzędzie do sprawdzania plagiatu i integrację z Grammarly, aby zapewnić wysoką jakość zawartości. Plan Starter jest idealny dla niezależnych specjalistów ds. marketingu, którzy chcą poznać generowane akapity, podczas gdy plan Teams obejmuje 3 licencje, z opcją dodania kolejnych za 49 USD/miesiąc.

Najlepsze funkcje Anyword:

Integracja z Grammarly : Anyword ma wbudowaną integrację Grammarly, która pomaga znaleźć i poprawić wszelkie błędy ortograficzne i gramatyczne

: Anyword ma wbudowaną integrację Grammarly, która pomaga znaleźć i poprawić wszelkie błędy ortograficzne i gramatyczne Predictive Performance Score: Wynik wydajności ocenia zawartość marketingową, dzięki czemu wiesz, który tekst reklamowy najprawdopodobniej dokona konwersji

Limity Anyword:

Brak warstwy Free

Cennik usługi Any Word:

Starter : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc Data-Driven Teams : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business: Ceny niestandardowe

Anyword oceny i recenzje:

G2 : 4.8/5 (1,000+ reviews)

: 4.8/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (384 recenzji)

6. Jasper.ai

Via Jasper.ai Jasper to narzędzie AI do tworzenia zawartości, które pomaga wymyślić unikalny i pouczający akapit, jednocześnie dostosowując się do autentycznego głosu marki. Możesz wybierać spośród tonów takich jak Bold, Cheeky, Formal i Pirate, a nawet trenować go na istniejącej zawartości, takiej jak strona internetowa, przewodniki stylu i katalogi.

Jasper dostarcza ponad 50 szablonów i zapewnia wsparcie dla ponad 30 języków. Chociaż nie oferuje wbudowanych narzędzi SEO ani narzędzia do sprawdzania plagiatu, można go używać wraz z narzędziami takimi jak SurferSEO i Copyscape za dodatkową opłatą.

Najlepsze funkcje Jasper.ai:

Lookback : W przypadku długich formularzy Jasper weźmie pod uwagę wcześniejsze 1500 znaków, aby zapewnić czytelność i spójność kolejnych akapitów

: W przypadku długich formularzy Jasper weźmie pod uwagę wcześniejsze 1500 znaków, aby zapewnić czytelność i spójność kolejnych akapitów AI Art: Jasper oferuje również narzędzia AI art, dzięki czemu można dodawać obrazy i ilustracje do zawartości bez konieczności używania do tego osobnego narzędzia online

Limity Jasper.ai:

Brak Free Planów

Brak wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Ceny Jasper.ai

Kreator : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Teams : $125/miesiąc

: $125/miesiąc Business: Ceny niestandardowe

Jasper.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,211 recenzji)

: 4.7/5 (1,211 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,798 reviews) Wypróbuj te alternatywy dla Jasper AI !

7. Hypotenuse AI

Via Hypotenuse AI Hypotenuse AI to narzędzie do tworzenia treści, które koncentruje się na kilku kluczowych przypadkach użycia, takich jak platformy e-commerce i zawartość blogów oparta na faktach. Narzędzie Content Detective pomaga w wyszukiwaniu i cytowaniu źródeł, a generator zawartości masowej umożliwia tworzenie dziesiątek opisów produktów, podpisów w mediach społecznościowych i nie tylko.

Chociaż Hypotenuse AI ma wiele skutecznych funkcji, ma kilka limitów. System cenowy oparty na kredytach oznacza, że otrzymasz około 25 000 słów za 100 kredytów, a w zależności od planu otrzymasz tylko ograniczoną liczbę kontroli plagiatu.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI:

Content Detective : Ta funkcja pomaga znaleźć rzeczową zawartość w Internecie, aby upewnić się, że twoje posty na blogu są aktualne i cytują wiarygodne źródła

: Ta funkcja pomaga znaleźć rzeczową zawartość w Internecie, aby upewnić się, że twoje posty na blogu są aktualne i cytują wiarygodne źródła Integracje : Hypotenuse AI integruje się z Shopify i innymi narzędziami e-commerce, dzięki czemu możesz tworzyć opisy produktów i łatwo je publikować

: Hypotenuse AI integruje się z Shopify i innymi narzędziami e-commerce, dzięki czemu możesz tworzyć opisy produktów i łatwo je publikować Generowanie wsadowe: Twórz duże ilości zawartości za jednym razem, zamiast zaczynać od zera z każdym generowanym elementem

Limity Hypotenuse AI:

System cenowy oparty na kredytach

Limit sprawdzania plagiatu

Wycena Hypotenuse AI:

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Growth: $59/miesiąc

Hypotenuse AI oceny i recenzje:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. NeuralText

Via NeuralText NeuralText to generator akapitów, który może pisać wciągające akapity od zera lub pomóc w stworzeniu losowego akapitu w celu przezwyciężenia bloku pisarskiego. To narzędzie AI ma również wbudowane funkcje SEO, które zapewniają, że tworzona zawartość jest przyjazna dla SEO.

NeuralText wspiera również wtyczki i integracje, choć jedyną obecnie dostępną są Dokumenty Google.

Najlepsze funkcje NeuralText:

Analiza SERP : Analizuj swoją konkurencję i optymalizuj posty na blogu dzięki funkcji tworzenia konspektów i analizy pod kątem wyszukiwarek

: Analizuj swoją konkurencję i optymalizuj posty na blogu dzięki funkcji tworzenia konspektów i analizy pod kątem wyszukiwarek Copywriter: Ta funkcja pomaga tworzyć opisy produktów i kopie marketingowe dla Facebooka, LinkedIn i innych mediów społecznościowych i witryn e-commerce

Limity NeuralText:

Plany Starter i Basic są ograniczone do 20 000 słów zawartości AI

Ceny NeuralText:

Starter : 19 USD/miesiąc

: 19 USD/miesiąc Basic : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pro: $119/miesiąc

NeuralText oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (22 recenzje)

: 4.4/5 (22 recenzje) Capterra: 4.5/5 (70 recenzji)

9. Wordkraft AI

Via Wordkraft AI Wordkraft AI oferuje 67 różnych narzędzi AI, w zakresie od wygenerowanego akapitu do długiej zawartości wpisu na blogu. Możesz zacząć od jednego z 78 szablonów podpowiedzi, pracować w 27 językach i publikować bezpośrednio do WordPressa, aby szybciej uzyskać zawartość online.

Wordkraft AI jest przeznaczony dla influencerów mediów społecznościowych, marketerów cyfrowych, agencji i nie tylko i oferuje ograniczony darmowy plan oraz 7-dniową bezpłatną wersję próbną.

Najlepsze funkcje Wordkraft AI:

Blog Section Generator : Generowanie określonych części artykułu lub postu na blogu, takich jak wstęp lub zakończenie, aby pomóc w procesie pisania

: Generowanie określonych części artykułu lub postu na blogu, takich jak wstęp lub zakończenie, aby pomóc w procesie pisania Generator e-maili: Tworzenie e-maili powitalnych, e-maili uzupełniających, zimnych e-maili i nie tylko, aby uatrakcyjnić swoją ofertękampanie marketingowe i działania sprzedażowe

Wordkraft AI limits:

Tylko 1500 słów w planie Free

Cennik Wordkraft AI:

Free (karta kredytowa nie jest wymagana)

(karta kredytowa nie jest wymagana) Pro Starter Plan : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Pro Unlimited Plan: $29/miesiąc

Wordkraft AI oceny i recenzje:

G2 :N/A

:N/A Capterra:N/A

10. Frase.io

Via Frase.io Frase.io oferuje użytkownikom narzędzie AI Writer i SEO Research, którego mogą używać do badania, tworzenia konspektów, pisania i optymalizacji artykułów. Do wyboru są szablony takie jak Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content i inne.

Po rozpoczęciu pisania posta na blogu można użyć narzędzia AI Writer do wstawiania przejść, przepisywania akapitów, sprawdzania błędów gramatycznych i nie tylko.

Najlepsze funkcje Frase.io:

Plagiarism checker : Frase.io ma wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, który daje ci "wynik oryginalności" w oparciu o to, jak bardzo twój post jest podobny do innej zawartości

: Frase.io ma wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, który daje ci "wynik oryginalności" w oparciu o to, jak bardzo twój post jest podobny do innej zawartości Skróty klawiaturowe: Możesz użyć skrótów klawiaturowych, aby uruchomić i zatrzymać generator tekstu i wstawić hashtagi do dokumentu, aby powiedzieć Frase, które części tekstu mają być brane pod uwagę

Limity Frase.io:

Plan Teams obejmuje tylko 3 licencje użytkowników (25 USD/miesiąc za każdą dodatkową licencję)

Ceny Frase.io:

Solo : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Basic : $44.99/miesiąc

: $44.99/miesiąc Team: $113.99/miesiąc

Oceny i recenzje Frase.io:

G2 : 4.9/5 (286 recenzji)

: 4.9/5 (286 recenzji) Capterra: 4.8/5 (329 recenzji)

Twórz lepszą zawartość dzięki ClickUp

Generatory akapitów mogą służyć jako cenny asystent podczas procesu pisania, ale powodzenie zawartości nadal sprowadza się do tego, co w nią włożysz. Zaczynając od dobrych konspektów i posiadania spójnego kalendarza publikacji, może to mieć ogromne znaczenie.

ClickUp oferuje sztuczną inteligencję AI asystent pisania i dziesiątki innych narzędzi, które pomogą ci poprawić wydajność osobistą lub zespołu. Sprawdź te szablony kalendarza zawartości Free i szablony planów marketingowych aby zacząć!