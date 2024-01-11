Jak działa ChatGPT? Jak najlepiej wykorzystać ChatGPT!

Zróbmy kilka kroków wstecz, aby przypomnieć sobie erę sprzed ChatGPT.

Pisanie i kodowanie wszystkiego od zera

Spędzanie godzin na badaniach

Trudności ze zrozumieniem niezwykle skomplikowanego artykułu w czasopiśmie na niszowe tematy

Czytanie 50-stronicowego dokumentu w celu napisania 10-zdaniowego streszczenia

Z pewnością nie jest to najlepsze wykorzystanie czasu, zwłaszcza gdy żongluje się wieloma zadaniami.

Dzięki ChatGPT, niezależnie od tego, czy piszesz podsumowanie innych dokumentów, czy tworzysz post na blogu od podstaw - w ciągu kilku sekund otrzymasz kopię podobną do ludzkiej.

Ale jak działa ChatGPT?

Do zrobienia czego wykorzystuje technologię?

Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą AI, który chce dowiedzieć się więcej o modelowaniu języka ChatGPT, programistą, który chce wykorzystać przetwarzanie języka naturalnego, czy użytkownikiem Business, który szuka ChatGPT odpowiadamy na wszystkie zapytania w tym artykule.

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT, znany również jako Chat Generative Pre-trained Transformer, jest Narzędzie AI opracowane przez OpenAI, wspieraną przez Microsoft firmę zajmującą się badaniami nad sztuczną inteligencją.

ChatGPT, uruchomiony w listopadzie 2022 r., to inteligentny chatbot, który pamięta poprzednie rozmowy, naśladuje te rozmowy, generuje odpowiednie odpowiedzi i nowe pomysły oraz rozwija istniejące pomysły.

Przykład można zobaczyć na poniższym obrazku.

przez ChatGPT Poprosiliśmy ChatGPT o udostępnienie trzech pomysłów na odcinki podcastów związanych z marketingiem zawartości SaaS. Dostarcza on pomysły na zawartość wraz z przybliżonym planem strukturyzacji każdego odcinka.

ChatGPT wykorzystuje modele językowe GPT, aby pomóc Ci w rzeczywistych rozwiązaniach i złożonych przypadkach użycia, takich jak:

Odpowiadanie na skomplikowane pytanie, na które odpowiedź nie jest łatwo dostępna w wyszukiwarkach i nie trzeba kompilować rozproszonych informacji z wielu stron internetowych, aby zebrać te dane

Burza mózgów z użytkownikiem w celu wygenerowania pomysłów na zawartość na określony temat (tak jak zrobiliśmy to powyżej)

Podsumowywanie danych z różnych źródeł (czasopism, stron internetowych, artykułów prasowych) w celu uproszczenia procesu badawczego

Pisanie zawartości i kopii artykułów, stron docelowych, postów w mediach społecznościowych, e-maili i skryptów wideo

Tłumaczenie kodu z jednego języka programowania na inny

ChatGPT ma obecnie dwa modele: ChatGPT 3.5 to wersja beta dostępna za darmo, a ChatGPT 4 to wersja premium, która kosztuje 20 dolarów miesięcznie.

Zrozumienie technologii stojącej za ChatGPT

OpenAI wydała pierwsze trzy modele z serii GPT, a mianowicie GPT 1,2 i 3, odpowiednio w 2018, 2019 i 2020 roku. Podczas gdy GPT 1 zawierał tylko 117 milionów parametrów, GPT 3 był znacznie bardziej zaawansowaną wersją ze 175 miliardami parametrów, zdolną do dostarczania odpowiedzi na poziomie ludzkim dla różnych zadań.

Wszystkie te modele GPT są zbudowane przy użyciu technologii Large Language Model [LLM] i sieci neuronowych.

LLM jest szkolony na dużej ilości danych, jak każdy inny system oparty na sztucznej inteligencji wirtualni asystenci Alexa i Siri, którzy rozpoznają Twój głos, pamiętają Twoje urodziny i powiadamiają Cię o spotkaniach.]

Duży Model Językowy przetwarza wszystkie dane szkoleniowe (więcej o szkoleniu w następnej sekcji) poprzez sieci neuronowe (program komputerowy, który naśladuje strukturę ludzkiego mózgu) i głębokie uczenie w celu gromadzenia danych. ChatGPT wykorzystuje zaawansowaną sieć neuronową znaną jako transformator i wstępne szkolenie.

Architektura transformatora

Złożona architektura transformatora OpenAI odczytuje ogromne ilości tekstów, identyfikuje wzorce wzajemnego powiązania tekstów i fraz oraz przewiduje następne słowo. ChatGPT dobrze radzi sobie z przewidywaniem tekstu w celu generowania odpowiedzi, które przypominają ludzką wiedzę.

Jednak w przypadku tego samego pytania, modele AI ChatGPT udzielają spersonalizowanych odpowiedzi, które są nieco podobne, ale nie identyczne.

W napisanym kodzie znajduje się pewna losowa część, która umożliwia autokorektę. Wkrótce modele LLM będą stanowić silną konkurencję dla super-doładowanych silników autokorekty, ponieważ mogą przetwarzać ogromne ilości danych w oparciu o miliony zapytań użytkowników dotyczących określonego zadania.

Wstępne szkolenie

Wstępne szkolenie obejmuje dwa podejścia: nienadzorowane i nadzorowane.

W podejściu nadzorowanym ogólny model jest uczony funkcji mapowania w celu bezpośredniego mapowania wejść na wyjścia. Uczenie nadzorowane jest wykorzystywane w zadaniach klasyfikacji, regresji i etykiety sekwencji.

Z drugiej strony, w podejściu bez nadzoru, model AI jest szkolony na danych, w których żadne konkretne dane wyjściowe nie są powiązane z każdym wejściem. Zamiast tego model uczy się podstawowej struktury i wzorców w danych wejściowych bez konkretnych zadań.

Klasteryzacja, wykrywanie anomalii i redukcja wymiarowości wykorzystują tę metodę uczenia.

Jeśli chodzi o modelowanie języka, nienadzorowane szkolenie wstępne jest wykorzystywane do trenowania modelu w celu zrozumienia składni i semantyki języka naturalnego. W ten sposób może on generować spójny i znaczący tekst w kontekście konwersacji.

Ponieważ niemożliwe jest przewidzenie wszystkich pytań zadawanych przez użytkownika, nie ma możliwości, aby ChatGPT został przeszkolony za pomocą nadzorowanego modelu uczenia się. Zamiast tego wykorzystuje nienadzorowane wstępne szkolenie, aby umożliwić ChatGPT nieograniczoną wiedzę.

W następnej sekcji omówimy, jak działa ChatGPT, jak OpenAI szkoli modele AI w zakresie modelowania języka maskowanego, przewidywania kolejnych tokenów i zestawów danych, których OpenAI używa do szkolenia ChatGPT w celu generowania spójnego tekstu.

Jak działa ChatGPT?

Zasadniczo ChatGPT nie może rozróżniać między "dobrym" a "złym" ChatGPT szuka wykonalnych, spójnych i najbardziej zbliżonych do swoich danych treningowych i ludzkich informacji zwrotnych za każdym razem, gdy użytkownik wprowadza zapytania.

OpenAI wykorzystało cztery zestawy danych do szkolenia ChatGPT:

Crawl data: Kompilacja danych tekstowych zebranych z Internetu. Podczas gdy dane indeksowania obejmowały miliardy stron internetowych, OpenAI przefiltrowało te zbiory danych i dane demonstracyjne, aby wybrać tylko wiarygodne strony internetowe jako bazę danych szkoleniowych ChatGPT

Kompilacja danych tekstowych zebranych z Internetu. Podczas gdy dane indeksowania obejmowały miliardy stron internetowych, OpenAI przefiltrowało te zbiory danych i dane demonstracyjne, aby wybrać tylko wiarygodne strony internetowe jako bazę danych szkoleniowych ChatGPT Wikipedia: Cała baza danych Wikipedii została wykorzystana do szkolenia i dostrajania ChatGPT

Cała baza danych Wikipedii została wykorzystana do szkolenia i dostrajania ChatGPT Czat osobisty: Baza danych OpenAI zawiera miliony zestawów danych czatu

Baza danych OpenAI zawiera miliony zestawów danych czatu WebText2: OpenAI przeszukało również społeczności internetowe, takie jak Reddit i połączone strony internetowe wzmianki w wątkach Reddit, aby zbudować bazę danych o nazwie WebText2

Teraz zagłębmy się w proces uczenia, który składa się z dwóch kroków: Tokenizacji i uczenia modelu poprzez podejście Reinforcement Learning.

Tokenizacja

Zanim dane treningowe przejdą przez sieci neuronowe, następuje kolejny proces zwany tokenizacją, w którym duże fragmenty zbiorów danych są dzielone na dane wielkości kęsa lub tokeny.

przez Tokenizer ChatGPT Proces tokenizacji pomaga modelom LLM szybciej analizować dane.

Rozwijanie sieci neuronowych

Po rozbiciu tokenów na znaki i przypisaniu ich do liczby całkowitej, transformator OpenAI przetwarza te zbiory danych w sensowny tekst.

Zanim proces szkolenia oficjalnie się rozpocznie, następuje krótka faza zwana "szkoleniem wstępnym" W tej fazie sieć neuronowa identyfikuje powiązania między tokenami i przewiduje brakujące słowa i frazy.

Na przykład, ChatGPT może nauczyć się, że w ludzkim języku "mają" jest zawsze używane z "oni", a "ma" jest zawsze używane z "on" i "ona" ChatGPT rejestruje i przechowuje te parametry, aby przewidywania były bardziej odpowiednie w przyszłych scenariuszach.

W końcowej fazie OpenAI wykorzystała podejście Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) w uczeniu maszynowym do trenowania obu tych modeli.

poprzez ChatGPT Model Reinforcement Learning from Human Feedback składa się z trzech odrębnych kroków:

Czy powyższy obraz wygląda technicznie? Pozwól, że przedstawimy Ci prostsze interpretacje modeli uczenia maszynowego.

Krok 1: Trening Dużego Modelu Językowego z wieloma zestawami danych konwersacji międzyludzkich. Ten trening oparty na uczeniu się ze wzmocnieniem pomaga modelom ChatGPT generować odpowiedzi podobne do ludzkich na podstawie ich baza wiedzy i istniejące wzorce danych.

Krok 2: Przydzielenie ludzkiego trenera dla danych porównawczych. Osoba ta porównuje odpowiedzi GPT z odpowiedziami opartymi na ludziach i klasyfikuje je od najlepszych do najgorszych pod względem czytania ze zrozumieniem. OpenAI wykorzystuje później te ludzkie dane zwrotne do trenowania modelu nagród.

Krok 3: Ponowne szkolenie modeli nagród w celu dostrojenia ich odpowiedzi przy użyciu Proximal Policy Optimization (PPO), algorytmu do szkolenia komputerów w podejmowaniu złożonych decyzji poprzez wykorzystanie ludzkich opinii.

Zalety i wady ChatGPT

w moim życiu widziałem dwie demonstracje technologii, które wydały mi się rewolucyjne. Pierwszy raz miało to miejsce w 1980 roku, kiedy zapoznałem się z graficznym interfejsem użytkownika. Druga wielka niespodzianka miała miejsce w zeszłym roku. Zadaliśmy ChatGPT nienaukowe pytanie: "Co powiesz ojcu z chorym dzieckiem?" Napisał przemyślaną odpowiedź, która była prawdopodobnie lepsza niż większość z nas w pokoju by udzieliła. Całe doświadczenie było oszałamiające. Wiedziałem, że właśnie zobaczyłem najważniejszy postęp w technologii od czasu graficznego interfejsu użytkownika. To zainspirowało mnie do myślenia o wszystkich rzeczach, które AI może osiągnąć w ciągu najbliższych 5-10 lat." -_ Bill Gates napisał o ChatGPT w GatesNotes .

ChatGPT jest najszybciej rozwijającą się aplikacją wszech czasów. Podczas gdy Instagramowi zajęło ponad dwa lata do zrobienia 100 milionów użytkowników, ChatGPT zrobił to w zaledwie dwa miesiące .

Oto jak modele językowe ChatGPT ułatwiają życie.

Zalety

Oszczędność czasu

Brakuje Ci kreatywności? ChatGPT będzie Twoim partnerem w burzy mózgów.

Załóżmy, że jesteś przedstawicielem handlowym wysyłającym e-maile do potencjalnych klientów o nowych funkcjach produktu. Bez ChatGPT musiałbyś przeprowadzić cały proces pisania e-maila ręcznie. Napisałbyś e-mail, a następnie poprosił zespół marketingowy o dopracowaną kopię. Wymaga to czasu, wysiłku i zasobów.

Dzięki ChatGPT możesz zautomatyzować zadania takie jak pisanie e-maili do zwiększyć swoją wydajność bez zależności od pomocy innych działów.

Wszystko, co musisz zrobić, to poprosić ChatGPT do zrobienia sekwencji e-mail, która może być dalej szablonowana. Możesz dostosować podstawową strukturę i model wyjść dla określonych zadań w oparciu o swoje wymagania.

Dostępnych jest kilka darmowych szablonów podpowiedzi AI dostępnych w zależności od przypadku użycia.

Łatwo twórz kampanie podzielone na segmenty, zbieraj spostrzeżenia i dane w celu identyfikacji typów klientów oraz generuj pomysły na zawartość i promocje, aby zwiększyć zaangażowanie i konwersje dzięki szablonowi Chat GPT Prompts for Marketing by ClickUp

Dodatkowo, dzięki wbudowanym funkcjom rozpoznawania mowy, ChatGPT pozwala użytkownikom na zaangażowanie asystenta AI.

ChatGPT jest dostępny dla integracji

Dzięki aplikacjom takim jak Zapier, połącz ChatGPT ze wszystkimi swoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion i Microsoft Teams.

Menedżerowie projektów, agencje, deweloperzy i specjaliści B2B muszą zintegrować ChatGPT ze swoim obszarem roboczym, aby zautomatyzować rutynowe działania w celu pracować szybciej i tworzyć spersonalizowane cykle pracy bez przełączania się między aplikacjami.

Rozwija się codziennie

ChatGPT jest szkolony z nowych danych i codziennie ewoluuje. Najlepsze jest to, że jako użytkownik masz również szansę przyczynić się do ulepszenia ChatGPT.

Za każdym razem, gdy ChatGPT udostępnia odpowiedź na Twoje pytanie, dostępne są opcje głosowania w górę lub w dół. Jest to Twój sposób na dostarczenie ChatGPT ludzkiej opinii na temat jego wydajności i dopracowanie go tak, aby możliwości modelu GPT ulegały dalszej poprawie.

Jednak duże modele językowe, takie jak ChatGPT, wciąż mają przed sobą długą drogę.

Zanim zaczniesz zbytnio polegać na tym narzędziu, zwróć uwagę na niektóre z jego limitów.

Wady

Odpowiedzi nie zawsze są zgodne z intencją wyszukiwania

ChatGPT odczytuje pytania użytkownika i generuje odpowiedzi najbardziej zbliżone do danych treningowych. W przeciwieństwie do wyszukiwarki skupiającej się na intencjach użytkownika, przetwarzanie języka naturalnego często nie pasuje do intencji wyszukiwania, głównie dlatego, że nie ma informacji o użytkowniku, jego zawodzie, wieku, lokalizacji lub innych danych demograficznych.

W wyniku tego zawartość generowana za pomocą ChatGPT często brzmi powierzchownie. Upewnij się, że przeprowadzasz kontrolę jakości i edytujesz kopię wygenerowaną przez AI, aby pasowała do twoich intencji.

Ograniczone możliwości

ChatGPT 3.5, uruchomiony w listopadzie 2022 roku, ma dostęp do informacji i wydarzeń do stycznia 2022 roku. W przypadku nowszych zapytań nadal będziesz musiał polegać na wyszukiwarkach.

Kwestie etyczne są nieuniknione

ChatGPT jest stronniczy w stosunku do danych treningowych i nie przedstawia wydarzeń i informacji w sposób bezstronny. Dlatego nie można całkowicie polegać na wynikach modelu ChatGPT.

Wiele instytucji edukacyjnych zakazało studentom korzystania z tego narzędzia, ponieważ może to wpłynąć na ich doświadczenie edukacyjne.

Innym poważnym problemem są kwestie bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem modelu językowego ChatGPT do generowania odpowiedzi. Kilka branż o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo rządowe i produkcja sprzętu wojskowego, zakazało ChatGPT, ponieważ nie chcą, aby wrażliwe dane o ich wewnętrznej pracy były dodawane do dużych modeli językowych.

Podobnie, jeśli używasz ChatGPT do zarządzania obsługą niestandardowych klientów lub pracowników, istnieje możliwość dostarczenia niedokładnych, stronniczych informacji.

Typowe zastosowania ChatGPT

ChatGPT może być najbardziej wydajnym cyfrowym asystentem lub najgorszym koszmarem - w zależności od sposobu korzystania z tego narzędzia.

Oto kilka przypadków użycia ChatGPT, które pomogą Ci w pełni wykorzystać jego możliwości.

Zarządzanie projektami

Twórz dokumentację projektu, taką jak mapy drogowe projektu, SOP, zakres projektu, plany obciążenia pracą oraz plany alokacji zasobów i budżetu za pomocą ChatGPT w ciągu kilku sekund

Udostępnianie surowych notatek ze spotkań za pomocą ChatGPT4 i przekształcanie ich w MOM jak profesjonalista

ChatGPT zapewnia kierownikom projektów wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzez udostępnianie różnych perspektyw oceny sytuacji

Agencje marketingowe

Pomaga twórcom zawartości z narzędzia do copywritingu dla procesu badawczego i danych powstania artykułu

Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek przy użyciu najlepszych praktyk SEO

Generowanie niestandardowych pytań i formularzy do badania satysfakcji użytkowników

Deweloperzy

Generowanie kodu dla aplikacji od podstaw lub sprawdzanie zdań wejściowych podczas kodowania

Optymalizacja istniejącego kodu pod kątem lepszej wydajności Efektywne debugowanie i naprawianie błędów szybko i łatwo



Alternatywy dla ChatGPT

Spójrzmy na jedną z najlepszych alternatyw ChatGPT- ClickUp AI i co odróżnia ją od innych AI asystent pisania s.

Przekształć swoje teksty tak, aby były jasne, zwięzłe i angażujące dzięki ClickUp AI

W przeciwieństwie do ogólnych odpowiedzi ChatGPT, asystent ClickUp AI jest stworzony specjalnie dla potrzeb Twojego biznesu.

Profesjonalny asystent pisania

Asystent pisania ClickUp AI pomaga generować wyraźną, dobrze sformatowaną zawartość i kopie. Wbudowany w ClickUp asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji pomaga w:

Tworzyć wysokiej jakości blogi przy użyciu określonych danych wejściowych, takich jak temat, słowa kluczowe i nowe słowa odpowiednie dla odbiorców, ton marki i poziom kreatywności

Redaktor poprawia jakość tekstu, sprawdzając gramatykę i pisownię, skracając długie zdania i wykrywając zbędne fragmenty. Dzięki temu zawartość jest zwięzła i angażująca

ClickUp generuje idealnie sformatowaną i zoptymalizowaną zawartość, dzięki czemu nie musisz poświęcać dodatkowego czasu na dodawanie H1, H2, H3, tabel i słów kluczowych

Użyj ClickUp AI, aby podsumować swoje wiki lub przetłumaczyć je na różne języki, aby były łatwe do odczytania

Dodaj szczyptę kreatywności (lub dużo kreatywności!)

Oto, jak ClickUp dodaje kreatywności do Twojej strategii dotyczącej zawartości, będąc Twoim partnerem w burzy mózgów:

Odpowiadaj na zapytania użytkowników ClickUp, aby wygenerować spersonalizowaną strategię kampanii dla kolejnej inicjatywy marketingowej

Napisz wyraźne i klikalne slogany marketingowe, wygeneruj pomysły na nazwy kampanii i wybierz te najbardziej odpowiednie

Wygeneruj intuicyjne pytania do następnej ankiety marketingowej, aby poznać potrzeby swoich odbiorców

Oszczędzaj czas i pracuj szybciej

ClickUp AI oparty na sztucznej inteligencji narzędzie do zarządzania projektami zakończone 30-minutowe zadania w ciągu kilku sekund. Oto jak:

Generowanie notatek ze spotkań, podsumowań, śledzenie zadań i aktualizacje z surowej zawartości, dużych fragmentów zawartości, plików audio i transkrypcji wideo w ciągu kilku sekund

Tworzenie elementów działań dla projektu w oparciu o briefy projektowe i notatki ze spotkań, dzielenie tych działań na zadania i podzadania oraz przypisywanie ich do odpowiednich członków zespołu w celu ułatwienia współpracy w ramach narzędzia do zarządzania projektami

Wciąż zastanawiasz się, dlaczego ClickUp jest lepszy od ChatGPT? Sprawdź poniższe zestawienie:

Funkcje ClickUp ChatGPT 3.5 i 4 Ulepszone pisanie ✅ ✅ Podsumowywanie zawartości ✅ ✅ Współpraca z członkami Teams ✅ ❌ Podsumowanie projektu ✅ ❌ Generowanie zadań i podzadań ✅ ❌ Dostępność z wielu urządzeń ✅ ❌

Gotowy do korzystania z alternatywy ChatGPT?

Dla użytkowników, którzy chcą zintegrować funkcje zarządzania projektami i ChatGPT, aby zmaksymalizować wydajność, ClickUp AI jest najlepszą opcją.

Najlepsze funkcje ClickUp dla zapracowanych profesjonalistów i właścicieli firm to:

Użyj ClickUp AI i Docs, aby przekształcić pustą stronę w szkic z wartościową zawartością i spostrzeżeniami dzięki automatyzacji

Podsumowywanie zawartości, aby ograniczyć puch i trzymać się podstaw, niezależnie od rodzaju dokumentu

Popraw błędy gramatyczne i ortograficzne oraz spraw, by zawartość była bardziej zwięzła lub dłuższa, aby dopasować ją do celu

ClickUp AI automatycznie wyodrębnia zadania, które Twój zespół musi wykonać bez konieczności wykonywania ich ręcznie

Tablica ClickUp pomaga z wizualizacja danych dla wykonywanych zadań, aby uzyskać szczegółowy wgląd w projekt

ClickUp AI tworzy listę zadań i udostępnia ją zespołowi do współpracy

ponad 1000 gotowych rozwiązańSzablony ClickUp umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy

Pokonaj limity ChatGPT dzięki ClickUp AI. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .