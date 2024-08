15 najlepszych alternatyw ChatGPT do pisania w 2024 roku

Od czasu swojej premiery, ChatGPT zmienił sposób, w jaki myślimy o pisaniu i generowaniu zawartości. Jego zaawansowane możliwości, oparte na najnowocześniejszych modelach sztucznej inteligencji językowej OpenAI, sprawiły, że stał się popularnym wyborem do różnych zadań związanych z pisaniem, od tworzenia e-maili po generowanie złożonego kodu.

Jednak wraz z rozwojem rynku narzędzi AI i chatbotów, pojawiło się wiele alternatyw, z których każda oferuje unikalne funkcje i funkcje, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników.

Choć ChatGPT jest doskonałym wyborem, nie spełnia on oczekiwań w pewnych obszarach, takich jak wyspecjalizowane funkcje, opłacalność i zwiększona wydajność w określonych zadaniach

W tym miejscu wraz z zespołem ClickUp wyruszyliśmy w podróż, aby zbadać alternatywne rozwiązania Narzędzia do pisania AI . W tym wpisie na blogu podzielę się niektórymi z najlepszych alternatyw ChatGPT w 2024 roku, które odkryliśmy podczas naszego polowania.

Przeanalizujemy mocne i słabe strony każdego narzędzia, pomagając znaleźć idealną alternatywę Generator zawartości AI dla Twoich potrzeb.

Limity ChatGPT

Krótka dygresja: Niedawno zespół ClickUp poddał ChatGPT kilku testom, aby sprawdzić, w jaki sposób może on pomóc w zadaniach związanych z kodowaniem. Chociaż okazał się pomocny w niektórych aspektach, napotkaliśmy limity, które należy wziąć pod uwagę:

Rozwiązywanie złożonych problemów związanych z kodowaniem: Wyobraź sobie, że pracujesz nad projektem skrobania stron internetowych i musisz rozwiązać trudny błąd logiczny. Podczas gdy ChatGPT może być punktem wyjścia do burzy mózgów, może mieć trudności z pełnym zrozumieniem konkretnego przepływu logicznego kodu, co utrudnia dokładne wskazanie problemu

Wyobraź sobie, że pracujesz nad projektem skrobania stron internetowych i musisz rozwiązać trudny błąd logiczny. Podczas gdy ChatGPT może być punktem wyjścia do burzy mózgów, może mieć trudności z pełnym zrozumieniem konkretnego przepływu logicznego kodu, co utrudnia dokładne wskazanie problemu Specyfika ma znaczenie: Załóżmy, że tworzysz projekt wizualizacji danych w R. ChatGPT może wygenerować poprawny składniowo kod do stworzenia podstawowego wykresu, ale może nie uchwycić specyficznej manipulacji danymi wymaganej dla twoich unikalnych potrzeb wizualizacyjnych

Załóżmy, że tworzysz projekt wizualizacji danych w R. ChatGPT może wygenerować poprawny składniowo kod do stworzenia podstawowego wykresu, ale może nie uchwycić specyficznej manipulacji danymi wymaganej dla twoich unikalnych potrzeb wizualizacyjnych Limit wsparcia językowego: Nie wszystkie języki kodowania są sobie równe! Jeśli wybierasz niszowy język programowania, taki jak Go, sugestie ChatGPT mogą być nieistotne po prostu dlatego, że jego baza wiedzy może nie być tak obszerna dla tego konkretnego języka

Pomimo tych limitów, ChatGPT nadal może być cennym narzędziem AI w przyborniku programisty. Doskonale radzi sobie z generowaniem pseudokodu, który może zapewnić przegląd struktury programu na wysokim poziomie.

Jednak w przypadku złożonych wyzwań związanych z kodowaniem lub pracy z mniej popularnymi językami programowania, rozsądne może być zbadanie alternatywnych narzędzi AI, które oferują wyspecjalizowane funkcje, takie jak wiele języków programowania.

Wiele z tych lekcji ma zastosowanie do poszukiwania alternatyw ChatGPT do pisania. Zanurzmy się.

Alternatywy ChatGPT do pisania w skrócie

15 najlepszych alternatyw ChatGPT do pisania w 2024 roku

Na podstawie rozszerzonych testów i badań sporządziłem listę 15 najlepszych alternatyw ChatGPT do pisania:

1. ClickUp ClickUp wykracza poza tradycyjne

zarządzanie projektami . Oferuje solidny zestaw funkcji do tworzenia, edycji i podsumowywania zawartości.

Oto jak jego funkcje wypadają na tle ChatGPT:

Dokumenty do współpracy Dokumenty ClickUp umożliwia współtworzenie i edycję w czasie rzeczywistym, promując płynną pracę zespołową nad projektami pisarskimi.

Zwiększ kreatywność i usprawnij współpracę w zespole dzięki ClickUp's Docs

W przeciwieństwie do ChatGPT, który koncentruje się na indywidualnym generowaniu, ClickUp pozwala wielu pisarzom na jednoczesny wkład, upraszczając edycję, podsumowywanie i udoskonalanie złożonych informacji w imponującą zawartość jako zespół. Ułatwia to proces pisania i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.

Oto jak może Ci to pomóc:

Buduj dokumenty dla każdego rodzaju pracy, takie jak mapy drogowe, wiki lub bazy wiedzy

dla każdego rodzaju pracy, takie jak mapy drogowe, wiki lub bazy wiedzy Używać zagnieżdżonych stron , opcji stylizacji i szablonów do tworzenia dobrze zorganizowanej zawartości

, opcji stylizacji i szablonów do tworzenia dobrze zorganizowanej zawartości Używaj Hub dokumentówaby łatwo znaleźć informacje

Hub dokumentówaby łatwo znaleźć informacje Twórz, edytuj, udostępniaj i współpracuj nad różnymi typami dokumentów, w tym tekstem, obrazami, emoji, wideo i tabelami

Podsumowanie oparte na AI ClickUp Brain , narzędzie AI i asystent pisania, upraszcza tworzenie zawartości poprzez automatyczne streszczanie długich dokumentów, e-maili i opisów zadań.

Popraw swoje pisanie i wydajność dzięki ClickUp Brain

W przeciwieństwie do ChatGPT, ten wbudowany asystent AI zawiera dwie potężne funkcje, które pomagają w pisaniu:

AI Knowledge Manager:

Natychmiastowe uzyskiwanie dokładnych odpowiedzi w oparciu o kontekst z dowolnej pracy w ramach i połączenia z ClickUp

w oparciu o kontekst z dowolnej pracy w ramach i połączenia z ClickUp Pytaj o zadania, dokumenty, osoby, firmowe wiki, plany i spostrzeżenia

AI Project Manager:

Automatyzacja podsumowań projektów , aktualizacji postępów i stand-upów

, aktualizacji postępów i stand-upów Oszczędność czasu dzięki automatyzacji elementów działań, planowaniu podzadań i autouzupełnianiu danych

AI Writer for Work:

Bezproblemowa poprawa jakości pisania dzięki zintegrowanemu asystentowi przeszkolonemu w zakresie zawartości związanej z pracą

dzięki zintegrowanemu asystentowi przeszkolonemu w zakresie zawartości związanej z pracą Wbudowane sprawdzanie pisowni dla dokumentów i zadań bez wtyczek lub rozszerzeń

dla dokumentów i zadań bez wtyczek lub rozszerzeń Tworzenie szybkich odpowiedzi z doskonałym tonem

z doskonałym tonem Twórz tabele z bogatymi danymi i spostrzeżeniami

z bogatymi danymi i spostrzeżeniami Natychmiastowe generowanie szablonów dla zadań, dokumentów i projektów

dla zadań, dokumentów i projektów Automatycznie transkrybuj głos na tekst i odpowiadaj na pytania ze spotkań i Clipów

Szablon podpowiedzi

Szablon Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingowego zawiera ponad 600 podpowiedzi, które pomogą Ci w tworzeniu planów i kampanii marketingowych.

Oto jak możesz wykorzystać ten szablon:

Dostosuj i adaptuj: Nie krępuj się modyfikować, dodawać lub usuwać podpowiedzi, aby dostosować je do swoich konkretnych celów marketingowych. Pamiętaj, że kluczem jest trafność. Upewnij się, że podpowiedzi współgrają z głosem twojej marki i odbiorcami

Nie krępuj się modyfikować, dodawać lub usuwać podpowiedzi, aby dostosować je do swoich konkretnych celów marketingowych. Pamiętaj, że kluczem jest trafność. Upewnij się, że podpowiedzi współgrają z głosem twojej marki i odbiorcami Uwolnij swoją kreatywność: Mieszaj i dopasowuj podpowiedzi, łącz różne pomysły i stwórz coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy jest to dowcipny post w mediach społecznościowych, czy przyciągający uwagę temat e-maila, pozwól swojej kreatywności na przepływ

Mieszaj i dopasowuj podpowiedzi, łącz różne pomysły i stwórz coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy jest to dowcipny post w mediach społecznościowych, czy przyciągający uwagę temat e-maila, pozwól swojej kreatywności na przepływ Bądź zabawny i żywy: Używaj humoru, emoji i eksperymentuj z różnymi formatami. Im bardziej angażująca zawartość, tym bardziej odbiorcy ją docenią

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie obszarów roboczych dla różnych działów (np. marketingu). Utrzymuj pracę związaną z zawartością w wyznaczonym obszarze roboczym

Ustawienie "zawartościFolder specjalnie dla danych powstania zawartości. Organizuj posty na blogu, kampanie marketingowe i inne istotne elementy

Tworzenie list dla różnych typów zawartości (np. strony docelowe, SEO, posty na blogu)

Podziel dane powstania zawartości na możliwe do wykonania działaniaZadania ClickUp. Niestandardowe szczegóły zadania, takie jak osoby przypisane, listy kontrolne i inne

Płynna współpraca poprzez dodaniekomentarzebezpośrednio do załączników zadań. Korzyści zpodsumowanie wątku dla efektywnego zarządzania komentarzami

Ciesz sięTłumaczenie ClickUp AI możliwości w pięciu językach

Limity ClickUp

Wykorzystanie pełnego potencjału ClickUp AI może wymagać płatnej subskrypcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9500+ recenzji)

4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp naprawdę zastępuje wiele narzędzi jednym. Zarządzamy naszą zawartością, marketingiem, rozwojem produktu, dokumentami firmowymi i nie tylko w jednym miejscu dzięki ClickUp. Działy w naszej firmie są w stanie zrozumieć i być na bieżąco z informacjami o tym, nad czym pracują inne zespoły, o wiele łatwiej, ponieważ możemy przechowywać wszystko w jednym miejscu

Bryan M. na Capterra

2. Jasper

przez Jasper AI Po eksperymentach z ChatGPT i Jasper mogę śmiało powiedzieć, że chociaż każde narzędzie AI zaspokaja różne potrzeby związane z pisaniem, Jasper wyróżnia się jako atrakcyjna alternatywa. Wykorzystuje moc uczenia maszynowego do tworzenia angażującej zawartości.

Jasper błyszczy w tworzeniu tekstów marketingowych, e-maili, zawartości stron internetowych i postów w mediach społecznościowych. Jego szablony i przepisy (wstępnie zbudowane cykle pracy) są specjalnie zaprojektowane do celów marketingowych.

**Na przykład, można użyć Jaspera do stworzenia wysoko konwertującej kampanii reklamowej na Facebooku dla klienta, osiągając 30% współczynnik klikalności.

Funkcja "AI Boss Mode " pozwala na płynne napisanie całego artykułu poprzez wpisanie tytułu i konspektu.

Najlepsze funkcje Jaspera

Wykorzystaj bezproblemową integrację Jasper z narzędziami SEO , takimi jak Surfer SEO, aby zoptymalizować zawartość pod kątem określonych słów kluczowych w celu uzyskania lepszej widoczności w wyszukiwarkach

, takimi jak Surfer SEO, aby zoptymalizować zawartość pod kątem określonych słów kluczowych w celu uzyskania lepszej widoczności w wyszukiwarkach Przetestuj różne warianty swojej zawartości , aby zobaczyć, co najlepiej rezonuje, korzystając z wbudowanej funkcji testów A/B Jaspera

, aby zobaczyć, co najlepiej rezonuje, korzystając z wbudowanej funkcji testów A/B Jaspera Dostosuj temperaturę zawartości, aby kontrolować, jak kreatywna lub konserwatywna ma być generowana zawartość

Limity Jaspera

Interfejs użytkownika nie jest tak prosty jak ChatGPT i może wymagać nauki

Zawartość generowana przez Jasper wymaga czujnego spojrzenia na dokładność faktów, ponieważ w dużej mierze opiera się na danych szkoleniowych

Ceny Jasper

Kreator : 49 USD/miesiąc za licencję

: 49 USD/miesiąc za licencję Pro : $69/miesiąc za licencję

: $69/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje #### Jasper

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper.ai?

Pomaga zwiększyć i wykorzystać moje wskaźniki wydajności - oszczędza czas i energię, pomagając mi pisać niesamowitą zawartość strony internetowej i pomysły marketingowe dla mojego małego Businessu i jestem z niego w pełni zadowolony. Jasper to świetne oprogramowanie do wypróbowania - jest inteligentne i zorientowane na cel

Ferent L. na Capterra

3. Copy.ai

przez Copy.ai Wśród innych narzędzi AI, Copy.ai jest silnym pretendentem do automatyzacji sprzedaży i marketingu, ale niekoniecznie bezpośrednim zamiennikiem ChatGPT we wszystkich przypadkach użycia danych powstania.

Copy.ai oferuje 90+ wartościowych szablonów do tworzenia stron docelowych i skryptów sprzedażowych. Szablony te są najlepsze dla freelancerów lub świadomych budżetu marketerów, którzy mogą nie potrzebować pełnego pakietu do tworzenia zawartości oferowanego przez ChatGPT.

Szablony zawierają podpowiedzi, które pomagają zidentyfikować i celować w punkty bólu, potrzeby i wyzwania odbiorców.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zmniejszenie ryzyka niezamierzonego plagiatu dzięki zintegrowanemu narzędziu do wykrywania plagiatu

Generowanie zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO dla lepszej widoczności w wyszukiwarkach

dla lepszej widoczności w wyszukiwarkach Wykorzystanie funkcji testowania A/B specjalnie zaprojektowanej dla tekstów sprzedażowych i marketingowych oraz testowanie różnych nagłówków, wezwań do działania lub tematów wiadomości e-mail

Limity Copy.ai

Dostęp do określonych funkcji wymaga subskrypcji

Ze względu na ograniczoną bazę wiedzy, Copy.ai nie nadaje się idealnie do tworzenia długiej zawartości

Ceny Copy.ai

Free

Starter: $49/użytkownika miesięcznie

$49/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 249 USD/miesiąc za maksymalnie 5 licencji

249 USD/miesiąc za maksymalnie 5 licencji Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy.ai?

Dosłownie pisze lepszą zawartość niż ja sam w 1/10 czasu i jest już zoptymalizowana pod kątem słów kluczowych.

Stephen G. B. na G2

Przeczytaj również:_ 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Copy AI 2024

4. Writesonic

przez Writesonic Writesonic może pochwalić się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i różnorodnym zakresem funkcji zaprojektowanych do szybkiego i wydajnego generowania wysokiej jakości zawartości.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie postów na blogu, opracowywanie tekstów marketingowych, czy planowanie zawartości mediów społecznościowych zgodnie z Twoimi kalendarz zawartości , Platforma Writesonic oparta na AI konsekwentnie dostarcza imponujące wyniki.

To, co odróżnia ją od innych Alternatywy dla Writesonic jest jego wszechstronność w tworzeniu zawartości w różnych tonach i stylach, zaspokajając różne potrzeby związane z pisaniem.

Najlepsze funkcje Writesonic

Optymalizacja stron produktów i postów na blogach za pomocą dobrze skonstruowanych tytułów i opisów w celu uzyskania lepszych pozycji w wyszukiwarkach

w celu uzyskania lepszych pozycji w wyszukiwarkach Płynna integracja z narzędziami takimi jak Google Drive, HubSpot i Canva, aby płynnie przenieść wygenerowaną zawartość do istniejącego cyklu pracy

takimi jak Google Drive, HubSpot i Canva, aby płynnie przenieść wygenerowaną zawartość do istniejącego cyklu pracy Przełamywanie barier językowych i zwiększanie zasięgu dzięki zaawansowanym modelom AI Writesonic, które wspierają wiele języków

Limity Writesonic

Opanowanie funkcji współpracy i SEO może zająć trochę czasu, utrudniając optymalizację pod kątem wyszukiwarek

Warstwa Free ma ograniczenia dotyczące funkcji, podczas gdy płatne plany mogą nie pasować do wszystkich budżetów

Ceny Writesonic

Free : Obejmuje 25 kredytów (jednorazowo)

: Obejmuje 25 kredytów (jednorazowo) Chatsonic : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Individual : $20/użytkownik miesięcznie

: $20/użytkownik miesięcznie Standard: $99/użytkownik miesięcznie

$99/użytkownik miesięcznie Profesjonalny: 249 USD/użytkownika miesięcznie

249 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: $499/użytkownika miesięcznie

$499/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (ponad 1900 recenzji)

4.7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic?

Moje doświadczenia z Writesonic były doskonałe. Jest to niezawodne narzędzie dla twórców treści, marketerów i każdego, kto musi efektywnie tworzyć zawartość pisemną. Obsługa klienta jest również responsywna i pomocna

Rishabh P. na Capterra

5. Claude

przez Claude Claude wyróżnia się w przetwarzaniu, rozumieniu i generowaniu języka naturalnego. Dzięki temu idealnie nadaje się do redagowania e-maili, tworzenia zawartości, odpowiadania na zapytania i dostarczania szczegółowych wyjaśnień. Niezwykle intuicyjne modele AI są potężne, szczególnie w przypadku złożonych projektów.

Jest idealny do zadań takich jak podsumowanie, edycja, pytania i odpowiedzi (Q&A), podejmowanie decyzji i pisanie kodu. Oferuje precyzję i niezawodność, którą zapewnia model sztucznej inteligencji ChatGPT i inne narzędzia Alternatywy Claude są trudne do dopasowania.

**Na przykład, użyłem Claude do tworzenia skomplikowanych e-maili na potrzeby kampanii marketingowej, oszczędzając godziny pracy i zwiększając wskaźniki zaangażowania - coś, czego nie mogłem osiągnąć tak łatwo za pomocą ChatGPT. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że wprowadzanie podpowiedzi i uzyskiwanie wysokiej jakości odpowiedzi jest proste i wydajne.

Claude - najlepsze funkcje

Konfigurowalne osobowości, głosy i historie, dostosowujące chatbota do twoich preferencji

do twoich preferencji Transkrypcja i analiza obrazów , plików PDF, .docx i innych plików

, plików PDF, .docx i innych plików Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez AWS i GCP, certyfikację SOC 2 Type II i opcje zgodności z HIPAA

Claude limitations

Claude AI ma pewne ograniczenia, w tym ograniczone limity wiadomości w Free Planie

Użytkownicy mogą również napotkać problemy z wydajnością, takie jak powtarzające się odpowiedzi

Ceny Claude

Free

Pro : 20 USD/os. miesięcznie

: 20 USD/os. miesięcznie Teams: $30/osoba na miesiąc

Oceny i recenzje Claude'a

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude AI?

Wydajność Claude jest porównywalnie lepsza niż innych narzędzi LLM. Używałem Claude do pisania zawartości i programowania. Claude naprawdę dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów

Keshav M. na G2

6. Rytr

przez Rytr Rytr, oparty na chmurze generator artykułów AI, jest szczególnie użyteczny dla właścicieli małych firm, marketerów i freelancerów

Może pomóc w tworzeniu długich i krótkich form zawartości, takich jak e-maile, opisy produktów, blogi, artykuły, raporty, posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i opisy stanowisk. Oferuje również łatwy w użyciu pulpit, który pomaga śledzić postępy w tworzeniu treści projektów związanych z content marketingiem .

Rytr posiada funkcję "Magicznej Komendy, która pomaga generować natychmiastową, dobrze ustrukturyzowaną zawartość. Posiada wsparcie dla ponad 35 języków i wbudowaną funkcję sprawdzania plagiatu.

Rytr może zaoszczędzić czas tym, którzy potrzebują pomocy w swoich wysiłkach SEO, aby zwiększyć widoczność w wyszukiwarkach. Na przykład, użyłem Rytr do stworzenia kilku postów na LinkedIn, które odnotowały wysoki wskaźnik zaangażowania.

Najlepsze funkcje Rytr

Przyspieszenie procesu pisania poprzez otrzymywanie sugestii w trakcie pisania

poprzez otrzymywanie sugestii w trakcie pisania Wykorzystanie gotowych szablonów do szybkiego generowania zawartości

do szybkiego generowania zawartości Tworzenie zawartości w zaledwie czterech prostych krokach: wybierz język, wybierz ton, wybierz przypadek użycia i dodaj swoje dane wejściowe

Limity Rytr

Zawartość o długim formularzu może czasami wydawać się niezręczna i powtarzalna

Narzędzia do analizy SERP i badania słów kluczowych wymagają ulepszenia

Ceny Rytr

Free : Ograniczenie do 10 tys. znaków

: Ograniczenie do 10 tys. znaków Unlimited : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium: 29$/miesiąc na użytkownika

Rytr oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (800+ recenzji)

4.7/5 (800+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rytr?

Kiedy po raz pierwszy zacząłem korzystać z Rytr, szukałem pomocy w pisaniu tekstów reklamowych dla kilku klientów. To, co naprawdę mnie zszokowało, to odkrycie Landing Page & Website Copy. Jasna cholera. Byłem w stanie radykalnie poprawić współczynniki konwersji na kilku nowych stronach docelowych. Następnie stworzyłem zawartość na kilka tygodni (i poprawiłem istniejącą zawartość) w zaledwie kilka godzin. Ciągle wypróbowuję nowe funkcje i uwielbiam to wszystko

Jack L. na G2

7. Notion AI

przez Notion AI Notion AI wyróżnia się jako atrakcyjna alternatywa dla ChatGPT. Umożliwia generowanie zawartości, zarządzanie projektami i burzę mózgów na jednej platformie.

Integruje się płynnie z obszarem roboczym Notion, zwiększając wydajność i organizację zadań. To Narzędzie AI może pomóc w redagowaniu dokumentów, podsumowywaniu notatek i dostarczaniu kreatywnych podpowiedzi do pisania, upraszczając cykl pracy.

Intuicyjny i wszechstronny interfejs Notion AI pozwala mu dostosować się do różnych zadań, umożliwiając skupienie się na kreatywnej, strategicznej pracy, podczas gdy on zajmuje się rutynowymi zadaniami. Wyróżniające się funkcje Notion obejmują płynną integrację i kompleksowe możliwości zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Notion AI

Dostęp do pulpitu w dowolnym miejscu i czasie , ponieważ narzędzie jest dostępne online na dowolnym urządzeniu

, ponieważ narzędzie jest dostępne online na dowolnym urządzeniu Tłumaczenie na różne języki , ułatwiające komunikację w różnych regionach

, ułatwiające komunikację w różnych regionach Ulepszanie dokumentów poprzez upraszczanie, rozszerzanie szczegółów lub dostosowywanie tonu za pomocą wbudowanych funkcji

Limity Notion AI

Zawartość długich formularzy jest często powtarzalna i brakuje jej głębi

Czasami generowanej zawartości brakuje naturalnego ludzkiego tonu

Ceny Notion AI

Free

Plus : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Business : 18 USD/miejsce na miesiąc

: 18 USD/miejsce na miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5400+ recenzji)

4.7/5 (5400+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion AI?

Notion AI jest jak ChatGPT wbudowany w Notion. Oferuje tak wiele funkcji, które usprawniają tworzenie w Notion. Oszczędza tak wiele czasu. Byłem w stanie tworzyć dokumenty z osadzonymi elementami i formatami, których nie byłbym w stanie zrobić w inny sposób. To zmienia zasady gry

Christopher E. na Capterra

8. Uproszczony

przez Uproszczone Simplified AI to narzędzie typu "wszystko w jednym" zaprojektowane w celu usprawnienia procesu marketingowego. To tak, jakby mieć cyfrowego asystenta, który pomoże ci we wszystkim, od tworzenia projektów po pisanie kopii i produkcję wideo.

Funkcje AI mogą automatyzować wiele zadań, dzięki czemu zespoły marketingowe są bardziej wydajne i skuteczne. Oferuje również funkcje współpracy, pozwalając na pracę z zespołem nad projektami i dzielenie się opiniami.

Najlepsze funkcje Simplified

Tworzenie projektów graficznych dla mediów społecznościowych, reklam lub innych potrzeb marketingowych

dla mediów społecznościowych, reklam lub innych potrzeb marketingowych Przekształcanie surowych materiałów w angażujące materiały wideo dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji

dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji Zarządzanie kontami w mediach społecznościowych i planowanie postów

ograniczenia #### Simplified

Powolny czas ładowania i inne problemy w godzinach dużego ruchu

Czasami dostawca niedokładnych tłumaczeń

Limit integracji

Uproszczony cennik

Pro: $14.99/miesiąc za licencję

$14.99/miesiąc za licencję Simplified One: $29.99/miesiąc za licencję

$29.99/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje #### Simplified

G2: 4.6/5 (4500+ recenzji)

4.6/5 (4500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 250 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Simplified AI?

Szczerze mówiąc, na początku nie byłem pewien, czy powinienem go wypróbować. Pamiętam, jak patrzyłem na stronę i myślałem, że będzie to po prostu kolejny z tych fałszywych programów do pisania sztucznej inteligencji. Osobiście lubię pisać wszystko sam, ale z pomocą tego A.I. zacząłem wpadać na pomysły, o których nawet nie myślałem, że będę w stanie je rozwinąć. Ogólnie rzecz biorąc, to po prostu dobry program. Widać, że ciężko pracowali, dlatego wracam, by wypróbować go ponownie!_

Zweryfikowany użytkownik na G2

9. QuillBot

przez QuillBot QuillBot to wszechstronne narzędzie do pisania oferujące zakres funkcji zwiększających wydajność i jakość pisania.

Jego podstawowe funkcje obejmują parafrazowanie tekstu z zachowaniem oryginalnego znaczenia, identyfikowanie i poprawianie błędów gramatycznych, sprawdzanie plagiatu, streszczanie długiej zawartości i tłumaczenie

QuillBot jest dostawcą narzędzi do dostosowywania tonu tekstu i znajdowania synonimów. Oferuje nawet tryb współautorstwa dla usprawnienia pisania. QuillBot ma na celu być kompleksowym asystent pisania pomagając użytkownikom poprawić przejrzystość, dokładność i skuteczność pisania.

Najlepsze funkcje QuillBot

Bezproblemowa integracja z Dokumentami Google i Microsoft Word w celu uproszczenia cyklu pracy

z Dokumentami Google i Microsoft Word w celu uproszczenia cyklu pracy Tworzenie cytatów w różnych formatach (APA, MLA, Chicago itp.)

w różnych formatach (APA, MLA, Chicago itp.) Łączenie wielu narzędzi QuillBot w celu usprawnienia pracy nad tekstem

Limity QuillBot

QuillBot ogranicza parafrazowanie dla użytkowników Free

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na niespójną jakość wyników i wyzwania w nawigacji po narzędziu

Ceny QuillBot

Free

Premium: 4,17 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje QuillBot

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (140+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuillBot?

_QuillBot to fantastyczne narzędzie do pisania, szczególnie przydatne podczas pisania prac naukowych na studiach podyplomowych. Aplikacja jest dość dokładna i jednocześnie unika błędów gramatycznych. Słowa są parafrazowane szybko i skutecznie za pomocą parafrazatora, a my możemy również zmienić poziom synonimów. Ma również wiele innych funkcji i istnieje spory darmowy plan, który jest bardzo korzystny dla studentów

Mohd Daniyal H. na G2

10. Wordtune

przez Wordtune Uważam Wordtune za wyróżniającą się opcję. **W przeciwieństwie do innych narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji, Wordtune zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i integruje się z Dokumentami Google i Microsoft Word.

Funkcją, którą doceniłem, jest jego zdolność do upraszczania złożonych pomysłów bez utraty ich istoty. W przeciwieństwie do ChatGPT, Wordtune pomaga mi znaleźć odpowiedni ton dla profesjonalnych e-maili, postów na blogu i raportów.

Wordtune jest wszechstronny i niezawodny. Może udoskonalać szkice, zapewniać płynny przepływ tekstu i wzbogacać słownictwo. Można go również użyć do dopracowania zawartości w celu uzyskania lepszej widoczności w wyszukiwarkach.

Najlepsze funkcje Wordtune

Wykorzystanie zgodności z poszczególnymi przewodnikami po stylach (APA, Chicago, MLA itp.)

(APA, Chicago, MLA itp.) Wsparcie dla ponad 10 języków w celu zwiększenia wszechstronności dla osób piszących w językach innych niż angielski

w celu zwiększenia wszechstronności dla osób piszących w językach innych niż angielski Dodawanie lub usuwanie słów ze słownika narzędzia

Limity Wordtune

Wordtune ogranicza liczbę przeróbek w wersji Free

Użytkownicy powołują się na sporadyczne nieścisłości, problemy z prywatnością i usterki techniczne

Cennik Wordtune

**Free

Plus: $13.99/miesiąc (rozliczane rocznie)

$13.99/miesiąc (rozliczane rocznie) Unlimited: $19.99/miesiąc (rozliczane rocznie)

$19.99/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wordtune:

G2: 4.6/5 (150+ recenzji)

4.6/5 (150+ recenzji) Capterra:4.4/5 (70+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wordtune?

Używamy Wordtune od kilku lat. Rozwiązanie to jest fantastycznym narzędziem do pisania, edytowania i przeformułowywania bloków tekstu w unikalny sposób. Używamy tego oprogramowania przez cały czas. Ich zespół wsparcia jest łatwo dostępny, a rozwiązanie jest bardzo proste w użyciu i łatwe do uruchomienia

Michael B. na G2

11. Anyword

przez Anyword Anyword to zaawansowana platforma przeznaczona do optymalizacji tekstów marketingowych. Jej podstawowa funkcja polega na generowaniu skutecznych tekstów dla różnych kanałów marketingowych.

Anyword wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do przewidywania wydajności kopii za pomocą wyniku predykcyjnego i umożliwia użytkownikom testowanie A / B różnych opcji. Poza tym oferuje narzędzia do dostosowywania tonu i stylu, optymalizacji zawartości pod kątem SEO i współpracy z Teams.

Najlepsze funkcje Anyword

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Google Ads i Facebook Ads Manager

z narzędziami takimi jak Google Ads i Facebook Ads Manager Współpraca z wieloma użytkownikami w celu wspólnej pracy nad projektami

w celu wspólnej pracy nad projektami Zrozumienie bolączek i danych demograficznych grupy docelowej poprzez analizę dowolnego tekstu lub adresu URL strony internetowej

Limity Anyword

Ograniczona baza wiedzy Anyword prowadzi do nieścisłości i większego prawdopodobieństwa błędów

Niektóre funkcje, takie jak Predictive Performance Score, są dostępne tylko w niektórych płatnych planach

Ceny Anyword

Start : 49 USD/użytkownik miesięcznie

: 49 USD/użytkownik miesięcznie Data-Driven : $99/użytkownik miesięcznie

: $99/użytkownik miesięcznie Business : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Anyword oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1100 recenzji)

4.8/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (390+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anyword?

Pracuję w agencji reklamowej, gdzie terminy są napięte, a klientów ciągle przybywa. Anyword pomaga mi i mojemu zespołowi przejść przez fazę burzy mózgów i wygenerować atrakcyjną kopię za pomocą zaledwie kilku kliknięć. W szczególności zaoszczędziliśmy czas na pisaniu reklam, a możliwość tworzenia tonu głosu znacznie w tym pomogła Anyword to cenne narzędzie, które poleciłbym każdemu copywriterowi, zespołowi marketingowemu i agencji

Ren H. na G2

12. WordAi

przez WordAi Zasilany przez AI program do przepisywania tekstów, WordAi został zaprojektowany w celu tworzenia unikalnej zawartości o ludzkiej jakości. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i duże modele językowe do przepisywania artykułów przy jednoczesnym zachowaniu ich oryginalnego znaczenia.

Zdolność WordAi do rozumienia kontekstu i niuansów sprawia, że jest to dobra alternatywa dla ChatGPT. Jego płynna integracja z różnymi platformami może usprawnić cykl pracy i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje WordAi

Wykorzystanie zaawansowanej analizy predykcyjnej do tworzenia wysokiej jakości artykułów generowanych przez AI

do tworzenia wysokiej jakości artykułów generowanych przez AI Skanowanie istniejącej zawartości za pomocą funkcji Grammar Check pod kątem tonu i błędów

pod kątem tonu i błędów **Przetwarzanie wielu artykułów jednocześnie

Limity WordAi

Podatność na plagiat i błędy gramatyczne

Tworzy powtarzający się tekst

Cennik WordAi

Starter : $57/miesiąc

: $57/miesiąc Rocznie : $27/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $27/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

WordAi oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (za mało recenzji)

3.8/5 (za mało recenzji) Capterra: 4.3/5 (za mało recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Word.ai?

_Łatwy w użyciu, prosty interfejs, brak skomplikowanych przeszkód do pokonania, aby ponownie napisać artykuł lub e-mail. Uwielbiam sposób, w jaki można wprowadzić dowolną ilość tekstu za jednym razem, bez konieczności dzielenia go na mniejsze fragmenty

David I. na G2

13. Speedwrite

przez Speedwrite Speedwrite jest dobry w generowaniu i udoskonalaniu zawartości dla profesjonalistów i studentów. Dobrze radzi sobie z pisaniem postów na blogu, aktualizacji w mediach społecznościowych i esejów.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest zdolność Speedwrite do zapewnienia, że zawartość pozostaje unikalna i nie przypomina innych kopii.

Dla przykładu, użyłem Speedwrite do zaktualizowania rocznego wpisu na blogu o nowe informacje, który zachował oryginalny ton i intencje, nie brzmiąc jak każdy inny wpis na ten temat.

Najlepsze funkcje Speedwrite

Wykorzystanie różnych stylów pisania do różnych celów

Łatwe importowanie i eksportowanie tekstu w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Korzystaj z automatyzacji generowania tekstu z poprawkami stylistycznymi i gramatycznymi, aby szybko dopracować wersje robocze

Limity Speedwrite

Funkcja Speedwrite wymaga istniejącego tekstu i może generować dane wyjściowe, które wymagają dalszej edycji w celu zapewnienia dokładności

Ceny Speedwrite

Free :

: Miesięcznie : $7.99/miesiąc

: $7.99/miesiąc Półrocznie : $6.66/miesiąc

: $6.66/miesiąc Roczna: $4.99/miesiąc

Speedwrite oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

14. SpinBot

przez SpinBot Podczas testów odkryłem, że AI Spinbot bezproblemowo przepisuje i parafrazuje tekst. Może być nieoceniony w procesie tworzenia zawartości, pomagając generować unikalne wersje artykułów i blogów w kilka sekund.

Spinbot AI wyróżnia się prostotą i szybkością, a jego moc przetwarzania języka naturalnego jest nie do pobicia. Spinbot szybko przepisuje zawartość, nie wymagając podpowiedzi i poprawek. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmianę przeznaczenia istniejącej zawartości, czy znalezienie nowych sposobów wyrażania pomysłów, Spinbot AI zwiększa wydajność i kreatywność.

Najlepsze funkcje Spinbot

skorzystaj z sprawdzania gramatyki , aby uporządkować napisany tekst

, aby uporządkować napisany tekst Korzystaj z darmowego dostępu do wersji podstawowej

do wersji podstawowej Wykorzystaj szybki proces tworzenia artykułów Spinbota

Limity Spinbota

Spinbot nie zawsze rozumie niuanse złożonych tekstów

Jakość wyników może się różnić, czasami tworząc niezręczne lub niejasne zdania

Ceny Spinbota

Free

Spinbot oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

15. Grammarly

przez Grammarly Grammarly jest najbardziej znany z wyłapywania błędów gramatycznych, sugerowania lepszych sformułowań i zwiększania przejrzystości. Jego oparte na uczeniu maszynowym poprawki i sugestie są niezwykle dokładne i mogą pomóc ci dopracować twoje pisanie i uczynić je profesjonalnym.

Opinie Grammarly w czasie rzeczywistym na temat e-maili, raportów i kreatywnych projektów mogą pomóc w skuteczniejszej komunikacji. Bezproblemowo integruje się również z Dokumentami Google i Microsoft Word.

Grammarly wykrywa i poprawia błędy interpunkcyjne, co jest ważną funkcją, której brakuje ChatGPT. Oferuje również szczegółowe wyjaśnienia dla każdej korekty.

Najlepsze funkcje Grammarly

Użyj funkcji AI, aby dopasować zawartość do odpowiedniego tonu dla odbiorców

Sprawdzanie tekstu w ogromnej bazie danych, aby zapobiec przypadkowemu plagiatowi

Upewnij się, że twoje teksty są zgodne z poszczególnymi przewodnikami po stylach (APA, Chicago, MLA itp.)

Limity Grammarly

Ma trudności ze złożonymi zdaniami, czasami błędnie interpretując zamierzone znaczenie

Wykazuje luki w personalizacji, wpływając na dostosowane doświadczenia związane z pisaniem

Ceny Grammarly

Free

Premium : 12 USD/użytkownika miesięcznie

: 12 USD/użytkownika miesięcznie Business : $15/użytkownika miesięcznie

: $15/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4.7/5 (8500+ recenzji)

4.7/5 (8500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?

_Grammarly jest łatwy w użyciu na wszystkie sposoby, pomaga w poprawie naszego słownictwa i pomaga nam w poprawie naszych umiejętności pisania. Narzędzie, które ułatwia sprawę, parafrazując szczegóły dla większej przejrzystości, aby pomóc zrozumieć informacje w lepszy sposób. Korzystanie z Grammarly jest koniecznością dla każdego. Używam Grammarly co 2 godziny. Konfiguracja API Grammarly za pomocą rozszerzenia również ułatwia pracę, ponieważ musimy logować się na stronie ponownie i ponownie

Himanshu D na G2

Znalezienie idealnego asystenta AI poza ChatGPT

Wybierając między tymi różnymi asystentami pisania AI, pamiętaj, że "najlepsza" alternatywa zależy od twoich konkretnych potrzeb i priorytetów.

Czy zależy ci na wydajności i tworzeniu długich formularzy? A może twoim priorytetem jest bezpieczeństwo, przejrzystość i odpowiedzialne korzystanie z AI? Być może bardziej niż cokolwiek innego cenisz sobie kreatywną elastyczność i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Asystenci pisania AI mogą być potężnymi narzędziami, ale nie zapominaj o zarządzaniu projektami, aby utrzymać porządek i śledzenie danych powstania.

ClickUp to platforma do zarządzania projektami, która płynnie integruje się z wieloma narzędziami AI do pisania, umożliwiając centralizację zadań, współpracę z zespołem i śledzenie postępów bez wysiłku - wszystko w ramach jednej platformy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!