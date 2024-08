Jak stworzyć plan zarządzania marketingiem treści?

Globalna zawartość online konsumpcja podwoiła się podczas pandemii i od tego czasu stale rośnie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku media społecznościowe biorąc pod uwagę, że 98% użytkowników powiedział spodziewali się użyć tego kanału do dokonania zakupu w przyszłości.

Dla marketerów, marketing zawartości koszty 62% mniej niż tradycyjne wysiłki marketingowe, generując jednocześnie prawie 3 razy więcej potencjalnych klientów.

Podstawą całego marketingu online jest: Zawartość

Tak więc, dobry plan zarządzania zawartością marketingową jest podobny do doświadczonego kapitana, który ustawia żagle z dobrze zdefiniowaną mapą, jasnym celem podróży i głębokim zrozumieniem gwiazd, pod którymi nawiguje.

Rozpocznijmy podróż. 🚢

Czym jest zarządzanie zawartością marketingową?

Zarządzanie marketingiem treści to strategiczna praktyka planowania, tworzenia, dystrybucji i analizy zawartości w celu skutecznego dotarcia i zaangażowania docelowych odbiorców.

Jest to podstawa powodzenia cyfrowej strategii marketingowej, zapewniająca, że właściwe wiadomości docierają do właściwych osób we właściwym czasie za pośrednictwem właściwych kanałów.

Obejmuje to:

Tworzenie zawartości: Artykuły, wideo, podcasty, infografiki i raportowania, które rezonują z odbiorcami w oparciu o dogłębne zrozumienie ich potrzeb, wyzwań, preferencji i zachowań.

Dystrybucja zawartości: Zapewnienie, że zawartość dotrze do zamierzonych odbiorców za pośrednictwem optymalnych kanałów, takich jak strona internetowa, blog, newsletter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok itp.

Repurposing: Zwiększanie efektywności content marketingu poprzez repurposing i redystrybucję zawartości w różnych kanałach. Na przykład, pisanie postów na blogu z podcastów lub tworzenie animowanych wideo z wydarzeń firmowych.

Analiza wpływu: Mierzenie skuteczności wysiłków związanych z content marketingiem w odniesieniu do kPI dla content marketingu z punktami danych, takimi jak liczba odwiedzających, zaangażowanie, leady, konwersje itp.

Korzystanie z narzędzi: Korzystanie z Oprogramowanie do marketingu zawartości do tworzenia, automatyzacji i analizy wydajności kampanii.

Biorąc to pod uwagę, skuteczna realizacja strategii content marketingowej zależy od kapitana statku: menedżera ds. marketingu treści. Zagłębmy się w rolę, obowiązki i umiejętności menedżera ds. content marketingu.

Rola menedżera ds. content marketingu

Tak jak kapitan musi wyznaczać kurs, zarządzać załogą i reagować na zmieniające się pływy, tak content marketing manager musi prowadzić zawartość przez wzburzone wody internetu, zapewniając, że dotrze ona do zamierzonego celu: odbiorców.

Kluczowe obowiązki menedżera ds. marketingu zawartości

Menedżerowie ds. marketingu zawartości biorą na siebie kilka obowiązków, w tym:

Opracowywanie strategii dotyczącej zawartości: Tworzenie skutecznej strategii content marketingowej dostosowującej wysiłki do celów biznesowych, niestandardowych potrzeb i celów marketingowych. Obejmuje to:

Kluczowe komunikaty

Filary zawartości

Formaty zawartości

Kanały dystrybucji

Metryki i kluczowe wskaźniki efektywności

Budowanie na fundamencie szablony strategii marketingu zawartości . Dostosowuj, dodawaj/usuwaj pola i korzystaj z nich według własnych potrzeb.

Tworzenie zawartości: Nadzorowanie daty powstania i kuratorowanie angażującej, odpowiedniej zawartości w różnych formatach (artykuły, wideo, infografiki itp.) i na różnych platformach (blogi, media społecznościowe, strony internetowe).

Koordynacja i zarządzanie zespołem: Kierowanie zespołem ds. zawartości i współpraca z nim w celu tworzenia wysokiej jakości treści. Obejmuje to:

Ustawienie celów i oddelegowane zadania

Burza mózgów dotycząca zawartości dla kreatywnych pomysłów na kampanię

Ścisła współpraca z pisarzami, projektantami, kamerzystami i innymi twórcami zawartości, dostarczanie wskazówek i informacji zwrotnych

Ustawienie standardów jakości

Zarządzanie kalendarzem redakcyjnym: Planowanie i utrzymywanie harmonogramu produkcji i publikacji zawartości we wszystkich kanałach. Ustawienie szablonów kalendarza zawartości aby zapewnić spójność i powtarzalność w różnych Teams.

SEO: Zapewnienie pozycji w rankingu dzięki taktykom optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, takim jak badanie słów kluczowych, optymalizacja na stronie (np. etykiety i nagłówki) oraz budowanie wiarygodności poza stroną.

Zarządzanie budżetem: Nadzorowanie budżetu przeznaczonego na content marketing poprzez efektywne przydzielanie zasobów, negocjowanie z dostawcami i współpracownikami oraz maksymalizowanie marketingu mix.

Analityka i ciągłe doskonalenie: Monitorowanie wydajności kluczowych wskaźników, aby zespół mógł stale poprawiać swoje wyniki.

Umiejętności wymagane od kierownika ds. content marketingu

Chociaż każdy, kto ma oko do marketingu i zawartości, może pracować, aby zostać menedżerem ds. marketingu treści, oto kilka umiejętności, które mogą być pomocne.

SEO: Pisanie, optymalizacja i zarządzanie rankingiem w wyszukiwarkach

Redakcja: Umiejętności językowe i opowiadania historii

Zarządzanie czasem: Alokacja zasobów, planowanie i organizacja

Informacje zwrotne: Sprawdzanie i kierowanie twórcami zawartości

Badania: Techniki badań rynkowych, niestandardowych i wewnętrznych

Współpraca: Współpraca z zespołami o różnych funkcjach w zakresie sprzedaży, inżynierii, HR (w przypadku zawartości związanej z marką pracodawcy), finansów itp.

Przywództwo: Zatrudnianie, zarządzanie i wspieranie zespołu marketingowego

Dzięki tym umiejętnościom, oto jak zmaksymalizować wyniki content marketingu.

Strategie i taktyki content marketingu

Powodzenie content marketingu wymaga odpowiedniego połączenia strategicznego myślenia i skutecznej realizacji. Zobaczmy, jak się one łączą.

Zdefiniuj swoje cele i zadania

Ustaw cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Typowe przykłady to:

Zwiększenie ruchu na stronie o 15% w następnym kwartale

Wygenerowanie 50 nowych leadów z marketingu w wyszukiwarkach na kwartał

Zwiększenie sprzedaży w mediach społecznościowych o 30%

Zrozum swoich odbiorców

Aby stworzyć powodzenie kampanii content marketingowej, musisz sprawić, by była ona znacząca, wartościowa i użyteczna dla docelowych odbiorców. Do zrobienia tego musisz ich poznać.

Przeprowadzanie ankiet w celu zebrania podstawowych danych ilościowych

Przeprowadzać wywiady, aby zadawać głębsze pytania i gromadzić dane jakościowe

Korzystaj z analiz, aby zrozumieć zachowania (zarówno świadome, jak i nieświadome)

Na przykład, jeśli wprowadzasz na rynek nowe narzędzie zwiększające wydajność, możesz przeprowadzić ankietę wśród profesjonalistów, aby zebrać podstawowe dane, przeprowadzić wywiady z konkretnymi TG, a następnie rozpocząć obserwacje użytkowników, aby monitorować ich interakcję z MVP. Następnie stwórz persony potencjalnych klientów.

Persona użytkownika (Źródło obrazu: Wikimedia Commons )

Zrozumieć rynek

Analiza rynku i konkurencji ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia zróżnicowanej zawartości. Oto kilka sposobów do zrobienia tego.

Podstawowe wyszukiwanie: Wyszukaj w Google podstawowe pytania dotyczące oferty Twojego Businessu. Zobacz, co jest już dostępne, aby później przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, co możesz wnieść.

Szczegółowe badanie: Odwiedź strony internetowe lub kanały mediów społecznościowych konkurencji i obserwuj je. Zanotuj, co zrobiło na Tobie wrażenie, a co zrobiłbyś inaczej.

Nie poprzestawaj na tym. Przyjrzyj się innym markom, które obsługują twoich klientów, nawet jeśli nie są dla ciebie konkurencją. Na przykład, jeśli jesteś aplikacją do zarządzania projektami, możesz chcieć zobaczyć zawartość od influencerów zajmujących się wydajnością lub marek artykułów biurowych, które mogą dać ci wgląd w psychikę użytkowników.

Badania oparte na narzędziach: Użyj narzędzi takich jak SEMrush lub Ahrefs, aby przeanalizować zawartość konkurencji. Przyjrzyj się ich najczęściej udostępnianej i najwyżej pozycjonowanej zawartości, aby zidentyfikować brakujące tematy. Może to ujawnić możliwości dokładniejszego lub innego omówienia tych tematów.

Budowanie możliwości SEO

Wykorzystaj swoje badania do stworzenia strategii SEO i opracowania najlepszych praktyk.

SEO na stronie: Twórz zawartość na tematy bezpośrednio lub pośrednio związane z odbiorcami. Uwzględnij słowa kluczowe, meta etykiety, meta opisy, tagi H1/2/3, alt-text obrazu, slug i połączone linki wewnętrzne.

SEO poza stroną: Twórz linki zwrotne poprzez konsekwentne zaangażowanie

Techniczne SEO: Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, takie jak mapa witryny XML, właściwa architektura, robots.txt, menu, paginacja itp.

Co najważniejsze, skup się na tworzeniu kompleksowej zawartości, która odnosi się do intencji użytkownika, aby poprawić rankingi.

Nie poprzestawaj na publikowaniu

Prawdziwy wpływ strategii mediów społecznościowych polega na zaangażowaniu po publikacji. Zachęcaj do komentowania i przesyłania opinii, aby stworzyć dwukierunkową konwersację.

Zaproś do komentowania, zadając pytanie. "Jaki jest Twój ulubiony artykuł? Odpowiedz w komentarzach" to najprostszy sposób na rozpoczęcie rozmowy

Przeprowadzaj ankiety

Przeprowadzaj konkursy, quizy itp.

Przyjmuj gości/niestandardowych klientów na swojej platformie

Nigdy nie pozwól, aby komentarz pozostał bez odpowiedzi (ok, w rozsądnych limitach!)

Mierz i analizuj swoje wyniki

Używaj cyfrowe aplikacje marketingowe takich jak Google Analytics, aby śledzić skuteczność zawartości w stosunku do celów. Przyjrzyj się takim wskaźnikom, jak widoki stron, współczynnik odrzuceń i współczynnik konwersji, aby zrozumieć, co działa i udoskonalić swoją strategię w czasie.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat content marketingu i swojej branży. Bierz udział w webinariach, śledź liderów w mediach społecznościowych i subskrybuj biuletyny branżowe. Bycie elastycznym i poinformowanym pozwala dostosować strategię, aby pozostać na czele.

Jeśli brzmi to zniechęcająco, nie ma sprawy. Znaleźliśmy proste i unikalne ramy, które pozwolą ci zintegrować wszystkie najlepsze praktyki w jeden przejrzysty plan. Do dzieła.

Kroki do stworzenia wysokiej jakości planu zarządzania content marketingiem

W ewoluującym świecie Internetu content marketing może wydawać się żeglowaniem pod wiatr. Możesz temu zapobiec dzięki solidnemu planowi zarządzania content marketingiem. Oto jak to zrobić.

1. Przeprowadź trójstronny audyt zawartości

Zanim wybierzesz się na zakupy (tj. stworzysz plan zarządzania content marketingiem), potrzebujesz listy zakupów (tj. audytu zawartości). Przeprowadź więc dokładne przeglądy następujących elementów.

Istniejąca zawartość dla:

Tematy, które poruszasz i te, które pomijasz

Architektury strony i organizacji zawartości

Język, ton, styl i inne elementy marki

Kanały mediów społecznościowych i zasięg odbiorców

Możliwości Teams w zakresie wielkości, umiejętności tworzenia/dystrybucji zawartości, budżetu i potrzebnej wiedzy merytorycznej.

Konkurencja w zakresie poruszanych tematów, sprawdzających się pomysłów, współpracy z influencerami, ofert itp.

2. Burza mózgów pomysłów na zawartość

Audyt zawartości powinien dać ci wyobrażenie o tym, co musisz zrobić, aby być skutecznym w swoim planie treści. Teraz zbierz swój zespół na sesje burzy mózgów, aby wymyślić pomysły na zawartość.

Użyj Tablice ClickUp do wspólnego omawiania pomysłów w zespole. Przenoszenie tematów, organizowanie, planowanie i harmonogramowanie - wszystko w jednym miejscu!

Podczas robienia tego, czasami lista tematów może wydawać się losowa. Stwórz więc mapę tematów. Teams SEO stosują podejście filarów zawartości lub model hub-and-spoke, aby się zorganizować.

Użyj Mapy myśli ClickUp aby stworzyć architekturę/hierarchię pomysłów. Mapy myśli oparte na węzłach umożliwiają również połączenie pomysłów, budując sieć neuronową tworzonej zawartości.

Udostępnianie ich zespołowi i zbieranie opinii.

Mapuj swoje pomysły za pomocą map myśli ClickUp

3. Przygotuj plan zawartości

Teraz, gdy wysokoenergetyczna burza mózgów została zrobiona, zorganizuj pomysły do zrobienia.

Zidentyfikuj tematy: Wypisz listę wszystkiego, o czym możesz stworzyć zawartość, aby pomóc wybranemu celowi odbiorców. Myśl stycznie. Możesz również użyć Narzędzia marketingowe AI do tworzenia pomysłów.

Na przykład, jeśli sprzedajesz pióra wieczne, możesz oczywiście tworzyć zawartość na temat swoich produktów. Możesz także tworzyć angażującą zawartość na temat historii przyborów do pisania, najnowszych technologii i produktów uzupełniających, takich jak atramenty, przechowywanie itp.

Pomyśl o całym krajobrazie i przygotuj odpowiednią listę pomysłów. Przejdź od pomysłu do działania, przekształcając węzły w możliwe do śledzenia zadania ClickUp.

Zadania ClickUp do zarządzania danymi powstania zawartości

Pisanie briefów: Po odejściu od tabeli burzy mózgów Twój zespół zapomni o wszystkim, o czym rozmawialiście. Zanotuj je więc. ClickUp Docs to świetne narzędzie do robienia notatek podczas burzy mózgów.

Następnie stwórz szczegółowy brief dla każdej zawartości, określając temat, grupę docelową, słowa kluczowe i cele. Uwzględnij również format zawartości, np. wideo, audio, infografiki, obrazy itp. Dokumenty ClickUp może pomóc w zarządzaniu tymi briefami. Możesz również skorzystać z części opisowej widoku zadania. Nie masz czasu? Użyj ClickUp Brain aby przygotować briefy w mgnieniu oka!

Ustaw kryteria akceptowalności: Ustaw twórców zawartości na powodzenie, jasno określając, co muszą osiągnąć. Może to być na przykład liczba słów, uwzględnienie słów kluczowych, wiarygodne źródła, sprawdzenie Grammarly itp.

Listy kontrolne w zadaniach ClickUp to świetny sposób, aby to zapewnić. Wystarczy stworzyć szablon i zastosować go automatycznie do wszystkich zadań w przyszłości. Voila!

Lista kontrolna zadań ClickUp

Rozszerzenie edycji: Opracuj kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących edycji, które obejmują styl, ton, gramatykę i faktyczną dokładność zawartości. Następnie przydziel konkretne zadania redaktorom zawartości, redaktorom tekstu, korektorom lub weryfikatorom w oparciu o ich doświadczenie.

4. Tworzenie kalendarza treści

Ustawienie terminów: Zaplanuj elementy zawartości w kalendarzu, aby zapewnić spójną i zróżnicowaną dystrybucję treści w różnych kanałach. Zazwyczaj Teams dzielą to na x wpisów na blogu, newslettery e-mail w środę itd. Możesz także ustawić powtarzające się zadania w ClickUp i aktualizować opisy na bieżąco.

Nie wymyślaj żagla na nowo. Używaj Szablon kalendarza zawartości ClickUp aby rozpocząć.

szablon kalendarza zawartości ClickUp_e

Przydziel użytkowników: Przydziel każdemu zadaniu członka zespołu. Zobacz, kto jest dostępny i przydziel mu pracę w oparciu o jego obciążenie pracą. Jeśli dany zasób pracuje nad wieloma zadaniami, upewnij się, że jego obciążenie pracą jest rozsądne. Mapuj także zależności, jeśli takie istnieją.

Planuj wysoką aktywność: Zidentyfikuj sezonową zawartość, kampanie, premiery produktów lub inne wydarzenia, które mogą się wydarzyć - zaplanuj dla nich zawartość z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili.

5. Dystrybucja. Dystrybucja. Dystrybucja.

Być może piszesz kolejny artykuł nagrodzony Pulitzerem. Jeśli jednak nie zostanie on rozpowszechniony, nikt go nie przeczyta.

Tak więc, udostępnianie zawartości w mediach społecznościowych, oczywiście. Ale do zrobienia lepiej. Zastanów się:

E-mail marketing

Płatne reklamy mające na celu generowanie leadów

Repurposing do innych formatów/kanałów

Ponowne publikowanie postów w mediach społecznościowych po krótkim okresie

Okresowa aktualizacja zawartości

6. Operacjonalizacja danych powstania i zarządzania zawartością

Gdy masz już podstawy, zacznij standaryzować proces zarządzania content marketingiem. Instancja,

Szablony do pisania zawartości to świetny sposób na zapewnienie spójności tekstu

Używaj powtarzalnych stron docelowych dla określonych fragmentów zawartości lub kampanii

UżyjAutomatyzacja ClickUp aby automatycznie zmieniać status lub wysyłać przypomnienia dla każdego zadania

7. Śledzenie i analizowanie wydajności

Aby odchudzony zespół ds. zawartości zapewniał spójne wyniki biznesowe, musisz mierzyć wydajność marketingowych wskaźników KPI. Pulpit ClickUp został zaprojektowany, aby to umożliwić.

Zintegruj swoje narzędzia marketingowe z ClickUp, aby uzyskać skonsolidowany widok. Śledzenie i analizowanie postępów w realizacji celów marketingowych w szczegółach i na pierwszy rzut oka. Kontekstualizuj zadania połączone z mapą drogową i planami wejścia na rynek.

zunifikowany pulpit marketingowy z ClickUp_

Bez wysiłku poruszaj się po trudnych wodach content marketingu z ClickUp

Gdy dobijamy do brzegu po naszej podróży tworzenia planu zarządzania content marketingiem, staje się jasne, że podróż ta jest naprawdę złożona. Dobry plan zarządzania content marketingiem wymaga wyobraźni twórcy treści, skupienia na rynku marketera i umiejętności organizacyjnych kierownika projektu.

Tę unikalną mieszankę można dodatkowo wzmocnić za pomocą odpowiednich narzędzi. Narzędzie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp zostało zaprojektowane z myślą o wsparciu szerokiego zakresu użytkowników, zarówno twórców, recenzentów, jak i menedżerów.

Dotrzyj do brzegu bezpieczny i zadowolony z ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące planu zarządzania zawartością marketingową

1. Jaka jest rola content marketera?

Rola content marketera jest wieloaspektowa, łącząc kreatywne, strategiczne i analityczne obowiązki w celu zwiększenia świadomości marki, zaangażowania odbiorców i ostatecznie przyczynienia się do rozwoju biznesu.

Podstawową rolą content marketera jest tworzenie wartościowej zawartości i jej konsekwentna dystrybucja w celu przyciągnięcia i zatrzymania potencjalnych klientów, co z kolei przyczyni się do podjęcia przez nich niestandardowych działań.

2. Jakie są 4 podstawy content marketingu?

4 podstawy content marketingu to:

Zrozumienie odbiorców

Dane powstania treści

Dystrybucja zawartości

Pomiar i analiza

3. Czy zarządzanie zawartością jest częścią marketingu?

Tak, zarządzanie zawartością jest fundamentalnym elementem marketingu. Umożliwia marketerom wydajne i skuteczne wykorzystywanie zawartości do osiągania celów biznesowych i marketingowych, co czyni go niezbędnym w dzisiejszym cyfrowym świecie opartym na zawartości.