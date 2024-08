Burza mózgów: Techniki tworzenia pomysłów i ustalania priorytetów

Dobra zawartość jest kluczem do połączenia z celami odbiorców; jeśli chcesz przyciągnąć i utrzymać ich uwagę, twoja strategia dotycząca treści musi być na miejscu.

Jednak pomimo kreatywności lub możliwości zespołu marketingowego, czasami może się okazać, że brakuje ci świetnych pomysłów. Trudno jest utrzymać stały przepływ kreatywnych pomysłów, ale zawsze istnieje zapotrzebowanie na świeżą i angażującą zawartość - walka jest prawdziwa.

Burza mózgów pozwala sprostać temu wyzwaniu, łącząc różne perspektywy i pomysły w celu tworzenia zawartości. Jest to wysiłek zespołowy, w którym wszyscy udostępniają pomysły, pobudzają kreatywność i tworzą innowacyjną zawartość.

Pokażemy Ci sposoby na ulepszenie strategii dotyczącej zawartości i przezwyciężenie bloku kreatywności szybciej, niż się spodziewasz. Przedstawimy również przydatne narzędzie, które pomoże ci w sesjach burzy mózgów na temat zawartości.

Korzyści z burzy mózgów na temat zawartości

Burza mózgów to kreatywny proces, w którym ludzie spotykają się i udostępniają jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie konkretnego problemu. W przypadku burzy mózgów, to wspólne ćwiczenie jest zrobione do zrobienia w celu wygenerowania pomysłów na zawartość. Celem jest wygenerowanie wielu pomysłów bez udoskonalania ich na tej scenie.

Sesja burzy mózgów pozwala tobie i twojemu zespołowi swobodnie dzielić się kreatywnymi pomysłami w ustalonych ramach czasowych, promując swobodny przepływ myśli. Zachęca to do kreatywnego myślenia i innowacyjnego rozwiązywania problemów. Choć w idealnej sytuacji burza mózgów powinna być wykonana w teamie, aby przynieść jak najlepsze efekty, to może być ona również zrobiona indywidualnie.

Sesje burzy mózgów dla pomysłów na zawartość mogą przynieść wiele korzyści:

1. Generowanie pomysłów

Wymyślanie świeżych pomysłów jest podstawą wszystkich burzy mózgów . Łączy ona unikalne pomysły osób o różnych procesach myślowych. Takie sesje mogą pomóc w generowaniu pomysłów, ponieważ na tej scenie żadne pomysły nie są odrzucane, a wszystko idzie do przodu. Posiadanie długiej listy pomysłów w krótkim czasie pomaga następnie wybrać te, które będą dalej rozwijane.

2. Lepsza współpraca z zespołem

Burza mózgów ze współpracownikami lub interesariuszami daje listę pomysłów, które można wykorzystać. Kiedy ludzie o różnych umiejętnościach, takich jak zawartość, projektowanie lub marketing, współpracują ze sobą, mogą przedstawić ekscytujące pomysły, na które jedna osoba nie mogłaby wpaść.

3. Poznaj różne punkty widzenia

Żadne dwie osoby nie myślą w ten sam sposób o jednej rzeczy. Stworzenie miejsca dla różnych punktów widzenia pozwala wydobyć najlepsze pomysły ze wszystkich umysłów, co prowadzi do bardziej wnikliwej i zróżnicowanej zawartości.

4. Bądź na bieżąco z rynkiem

Jednym z bezpośrednich wyników grupowych sesji burzy mózgów jest możliwość oceny obecnego rynku pod kątem wszystkich trendów i włączenia ich do strategii zawartości.

W ten sposób można być na bieżąco z trendami rynkowymi i najnowszymi osiągnięciami strategicznymi.

5. Podejmuj lepsze decyzje

Decyzja podjęta po dokładnych konsultacjach jest lepsza niż ta podjęta w odosobnieniu.

Burza mózgów pozwala nam spojrzeć na sprawy ze wszystkich stron, zbierając spostrzeżenia z różnych perspektyw. To jak czerpanie z puli wiedzy, ustawienie sceny dla mądrzejszego podejmowania decyzji.

Burza mózgów staje się potężnym narzędziem do kształtowania wszechstronnych, zniuansowanych i ostatecznie bardziej skutecznych decyzji poprzez rozważenie wszystkich możliwych aspektów.

6. Bądź bardziej kreatywny

Burza mózgów - samodzielna lub w grupie - może sprawić, że proces twórczy utknie w martwym punkcie, zachęcając do swobodnego przepływu wszystkich możliwych pomysłów. Generujesz więcej innowacyjnych przełomów, nie ograniczając się do "tylko dobrych pomysłów" i dając sobie (i innym uczestnikom) pozwolenie na nieszablonowe myślenie.

Teraz już wiesz, jak korzystna jest burza mózgów dotycząca zawartości dla Business i każdego zaangażowanego członka. Ćwiczenie burzy mózgów może przyciągnąć unikalne myśli i wyznaczyć kurs zawartości.

Pamiętaj, że tworzenie strategii jest tak samo ważne jak data powstania zawartości, jeśli nie ważniejsze. Zbudowanie mapy drogowej zawartości pozwoli ci systematycznie podchodzić do tworzenia treści.

Metody burzy mózgów w zakresie zawartości

Do zrobienia mapy drogowej treści burza mózgów dotycząca zawartości proces w miejscu pracy? Przyjrzyjmy się kilku różnym pomysłom i metodom burzy mózgów na temat zawartości, które można wypróbować:

1. Wykorzystanie AI (sztucznej inteligencji)

Sztuczna inteligencja potrafi odczytywać i analizować wzorce szybciej niż ludzie.

Jeśli utknąłeś w kreatywnej rutynie, narzędzia AI mogą pomóc poprzez generowanie zarysów zawartości , pobudzając kreatywne pomysły lub sugerując tematy. Jeśli AI nie spełnia oczekiwań, eksperymentuj z różnymi podpowiedziami, aż uzyskasz przepływ kreatywnych soków. Dodaj swój indywidualny, kreatywny akcent do pomysłów generowanych przez AI, aby uzyskać najlepsze wyniki. ClickUp AI to niezwykłe narzędzie AI, które zapewnia wysokiej jakości kreatywne wyniki dla różnych przypadków użycia. Może tworzyć nieszablonowe strategie dotyczące zawartości i pomagać w ulepszaniu bieżącej kopii, czyniąc ją bardziej zwięzłą, wyczyszczoną i angażującą.

Użyj ClickUp AI Writing Assistant aby podnieść poziom pisania

ClickUp AI to najlepszy partner do burzy mózgów, który pomaga w:

Strategii kampanii : Budowanie strategii kampanii w ciągu kilku minut dla następnego dużego impulsu marketingowego

: Budowanie strategii kampanii w ciągu kilku minut dla następnego dużego impulsu marketingowego Pisanie ankiet : Tworzenie intuicyjnych pytań w kilka chwil, abyś mógł szybciej osiągnąć swoje cele

: Tworzenie intuicyjnych pytań w kilka chwil, abyś mógł szybciej osiągnąć swoje cele Hasła marketingowe : Wzmocnienie kreatywnego myślenia dzięki wsparciu wysoce kreatywnego narzędzia do tworzenia tagline'ów marketingowych

: Wzmocnienie kreatywnego myślenia dzięki wsparciu wysoce kreatywnego narzędzia do tworzenia tagline'ów marketingowych Tematy zawartości: Generowanie pomysłów na blogi i wideo, abyś mógł szybkozwiększyć wydajność produkcji zawartości *Konspekty blogów: Oprócz generowania pomysłów, może nawet pomóc ci ustrukturyzować pierwszy konspekt twojego bloga, oszczędzając twój cenny czas, oraz rozwinąć dużą bazę danych zawartości w krótkim okresie czasu

Dzięki temu zaufanemu partnerowi możesz osiągnąć znacznie więcej ze swoich zawartość planów .

2. Rysowanie map myśli

mapy myśli oparte na zadaniach na ClickUp_

Obrazy przemawiają tam, gdzie słowa zawodzą. Korzystaj z wizualizacji, aby rozwijać nowe pomysły na zawartość i lepiej łączyć kropki.

Możesz użyć map myśli, aby narysować połączenia między istniejącymi, na wpół rozwiniętymi pomysłami i doprowadzić je do końca. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest użycie zwykłej kartki papieru i narysowanie mapy myśli.

Można to jednak zrobić bardziej efektywnie za pomocą narzędzia do tworzenia map myśli takie jak ClickUp Mind Maps, które mają funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie węzłów w celu mapowania cyklu pracy lub połączenia pomysłów. Pomogą ci one połączyć punkty i opracować niezawodne strategie.

Możesz korzystać z trybów pustych lub zadań w zależności od wymagań i ćwiczyć swój mózg.

Wypróbuj również Tablice ClickUp , które oferują doskonały sposób na wykonywanie tych samych czynności podczas współpracy z zespołem. Wybierz jeden z istniejących szablonów tablicy lub stwórz własny. Możesz dodawać obrazy, pliki itp. do Tablicy za pomocą ClickUp Docs. Oto przykład tablicy Szablon ClickUp którego można użyć do stworzenia mapy wszystkich pomysłów i przedstawienia ich w formie wizualnej:

Pobierz ten szablon

3. Zbadaj swoją konkurencję

Badanie konkurencji pomaga śledzić jej strategie marketingowe i być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi. Użyj narzędzia do badania konkurencji aby odkryć wszystko, od marketingu e-mail konkurencji po strategie SEO.

ClickUp pomaga wykorzystać badania konkurencji do analizy strategii powodzenia i wyprzedzenia konkurencji. Szablon analizy konkurencji ClickUp pomaga w:

Analiza konkurencji : Uzyskanie wglądu w krajobraz konkurencji i pokrycie terenu pod kątem potencjalnych zagrożeń

: Uzyskanie wglądu w krajobraz konkurencji i pokrycie terenu pod kątem potencjalnych zagrożeń Wzrost i ekspansja : Odkryć obszary, które mają potencjał wzrostu i ekspansji

: Odkryć obszary, które mają potencjał wzrostu i ekspansji Unikalny punkt widzenia: Zrozumienie, jak odróżnić swój produkt lub usługę od innych na rynku

Pobierz ten szablon

4. Użyj szablonów do burzy mózgów

Czasami potrzebujemy niewielkiej pomocy, aby rozpocząć proces burzy mózgów. Pomoc ta może przyjść w postaci szablonów do burzy mózgów. Korzystanie z szablonów do burzy mózgów jest jak używanie szablonu do lepszego uporządkowania myśli.

ClickUp jest dostawcą szerokiego zakresu szablonów do burzy mózgów kalendarz zawartości np:

Szablon pomysłów na burzę mózgów : Jest to prosty szablon, który pomaga w burzy mózgów i tworzeniu listy pomysłów na zawartość we współpracy z zespołem

: Jest to prosty szablon, który pomaga w burzy mózgów i tworzeniu listy pomysłów na zawartość we współpracy z zespołem Szablon wskazówek do burzy mózgów : Skupia się na podstawowych zasadach, aby nauczyć cię najlepszych wskazówek dotyczących burzy mózgów i organizacji

: Skupia się na podstawowych zasadach, aby nauczyć cię najlepszych wskazówek dotyczących burzy mózgów i organizacji Burza mózgów w biznesie: Pozwala podzielić burzę mózgów na cztery kategorie - co kochasz, co wiesz, czego potrzebuje świat i za co ludzie zapłacą

Burza mózgów jest istotną częścią każdego powodzenia Businessu. To świetny sposób na wymyślanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

5. Utwórz podręczny folder pomysłów

Ciągłe generowanie kreatywnych pomysłów może być wyzwaniem dla każdego. Są dni, kiedy nie czujemy się kreatywni lub jesteśmy po prostu zmęczeni i nie jesteśmy w stanie wymyślić czegoś nowego. Poleganie wyłącznie na spontanicznych pomysłach nie zawsze pomaga.

Zamiast tego organizuj regularne sesje burzy mózgów ze swoim zespołem ds. content marketingu. Prowadź podręczny folder, w którym ty i twój zespół zbieracie skuteczne posty na blogu i kampanie lub notujecie pomysły do wykorzystania później. Przechowuj w tym folderze wszystko, co ci wpadnie do głowy, niezależnie od tego, czy jest to bezpośrednio istotne.

Możesz użyć tego folderu jako punktu odniesienia za każdym razem, gdy chcesz stworzyć coś nowego i potrzebujesz odrobiny inspiracji. Rozważ również dodanie do tego pliku opinii i zaangażowania klientów.

6. Badanie opinii klientów

Podczas tworzenia zawartości, celem jest połączenie z niestandardowymi klientami i zwiększenie biznesu. A ponieważ punkt widzenia klientów jest integralną częścią tworzenia zawartości i ustalania priorytetów, dlaczego nie wykorzystać tego, co mają do powiedzenia?

Przed rozpoczęciem burzy mózgów warto dowiedzieć się, co klienci mają do powiedzenia na temat Twojej marki. Przejrzyj sekcje komentarzy w najwyżej ocenianych postach, przejrzyj recenzje online, przeczesz zgłoszenia obsługi klienta i przeprowadź ankiety wśród klientów.

Pod koniec tych badań lepiej zrozumiesz potrzeby swoich klientów i będziesz w stanie odpowiedzieć na nie swoją strategią dotyczącą zawartości. Pamiętaj także o platformach takich jak Quora i Reddit do zrobienia badań słów kluczowych i dowiedz się, o czym rozmawiają Twoi docelowi odbiorcy.

7. Oddaj się szybkiej ideacji

Czasami spontaniczność może zawieść. Właśnie dlatego szybkie technika ideacji może okazać się skuteczna w wielu instancjach.

Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić timer lub stoper i dać sobie / swojemu zespołowi krótkie ramy czasowe, powiedzmy pięć minut. W tym czasie pomyśl o jak największej liczbie pomysłów i notuj je, nie martwiąc się o ich rozwinięcie. Będziesz zaskoczony tym, co osiągniesz dzięki temu ćwiczeniu.

Jako zadanie grupowe, to samo ćwiczenie może działać w rundach, w których każdy na zmianę szybko wymyśla pomysły, jeden po drugim. Postępuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a każda osoba spontanicznie doda coś od siebie, a w ciągu kilku minut będziesz mieć gotowe długie listy ekscytujących pomysłów.

8. Opieraj się na pomysłach innych osób

Czasami wystarczy mały wgląd od kogoś innego, aby zakończyć tę genialną myśl, nad którą pracowałeś. Masz wszystko, z wyjątkiem tej jednej małej rzeczy, której brakuje, a ktoś inny przychodzi, aby pomóc ci ją dokończyć.

W tej technice należy poprosić wszystkich o zapisanie swoich pomysłów na papierze lub w udostępnianym Dokumencie Google. Pomysły te są przekazywane jednej osobie po drugiej, a każda z nich dodaje coś do pierwotnego pomysłu.

Należy to robić tak długo, aż wszyscy członkowie zespołu dodadzą coś do dokumentu. Zysk? Sieć pomysłów i wkładów, które byłyby trudne do stworzenia indywidualnie.

9. Sprawdź swoje wcześniejsze wyniki

Jaki jest dobry sposób na poprawę wyników? Ucząc się na podstawie przeszłości.

Zanim zaczniesz publikować nową zawartość, poświęć chwilę na ponowne przeanalizowanie tego, co trafiło do odbiorców, a co nie do końca.

Dowiedz się dlaczego. Czy był to konkretny temat, styl pisania lub coś innego, co przyciągnęło ich odsetki? Te spostrzeżenia ukierunkują twoje podejście do nowego projektu.

10. Zapytaj swoich odbiorców

Skoro tworzysz dla swoich odbiorców, to co jest lepszego niż czerpanie pomysłów na zawartość bezpośrednio od nich?

Chociaż badanie opinii i recenzji klientów jest dobre, nie ma to jak bezpośrednia interakcja z klientami w celu uzyskania spostrzeżeń. Rozmowa z klientami nie zawsze jest możliwa, ale można do nich dotrzeć i zapytać, co chcieliby zobaczyć w następnej kolejności. Dobrym sposobem do zrobienia tego jest poproszenie o sugestie dotyczące zawartości na końcu wpisu na blogu, wideo lub postu w mediach społecznościowych.

Innym sposobem jest przeszukiwanie opublikowanej zawartości pod kątem komentarzy i pytań odbiorców. Ta metoda gwarantuje dobre wyniki, ponieważ odkryjesz rzeczywiste dane wejściowe odbiorców.

Jak ustalać priorytety i oceniać pomysły na zawartość

Włożyłeś ciężką pracę i z powodzeniem przeprowadziłeś burzę mózgów. Teraz, gdy masz już wszystkie pomysły, nadszedł czas, aby nadać im priorytety i ocenić je.

Pamiętaj, że chociaż każdy pomysł może wyglądać atrakcyjnie, powinieneś wybrać tylko te, które idealnie pasują. Zrób miejsce na lepsze pomysły i odrzuć te, które nie pasują do Twojej marki.

Ustal priorytety swoich pomysłów, korzystając z tych prostych, proaktywnych kroków:

1. Zdefiniuj swoje cele

Zacznij od ustawienia jasnych celów dla burzy mózgów dotyczącej zawartości. Ustal, co chcesz osiągnąć i jak strategia marketingu zawartości może Ci w tym pomóc.

Do zrobienia tego ustal kryteria powodzenia, aby ocenić, czy osiągnąłeś swoje cele. Pomaga to wyeliminować złe pomysły, które nie służą natychmiast.

2. Oceniaj pomysły

Jest to obiektywny sposób na wybranie idealnego pomysłu. Ustal kryteria oceny każdego pomysłu z krótkiej listy w oparciu o trafność, opłacalność, wykonalność, potencjał, wysiłek, oryginalność, pilność i inne.

To ćwiczenie odsuwa cię od trudnej, subiektywnej interpretacji, dając ci solidne podstawy do analizy, czy pomysł jest wart realizacji.

3. Analiza popytu i konkurencji

Gdy masz już krótką listę preferowanych pomysłów na zawartość, uszereguj je według oczekiwanego wpływu.

Do zrobienia tego dobrze, powinieneś przeanalizować:

Ilość wyszukiwań dla zidentyfikowanych tematów i rodzaj zawartości, która jest dla nich pozycjonowana

Co robią konkurenci do zrobienia dla tych tematów i jak radzi sobie ich zawartość

Jakie formaty zawartości najlepiej trafiają do odbiorców

Jakie tematy już generują organiczny ruch związany z wyszukiwaniem

Znaczenie każdego tematu zawartości dla docelowych odbiorców

Inne trendy rynkowe lub pomysły, które mogą odgrywać rolę

Ostateczna wersja lista priorytetów zależy to również od wskaźników KPI - czy zawartość ma generować leady, budować zaangażowanie czy zachęcać do zakupów? Czy Twoim celem jest ruch czy konwersje?

4. Testuj i waliduj

Teraz, gdy masz już ustalony priorytet zawartości, nadszedł czas, aby go przetestować. Możesz weryfikować swoje pomysły za pomocą ankiet, kampanii, prototypów, treści, wywiadów i eksperymentów. Może to dać ci szybki wgląd w potencjał pomysłu, zanim zainwestujesz cenne zasoby, aby wprowadzić go w życie - zwłaszcza jeśli jest to element wymagający dużej ilości zasobów, taki jak seria wideo.

Jeśli chodzi o treści wymagające mniejszego wysiłku, takie jak blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile itp., waliduj je poprzez konsekwentne analizowanie ich wydajności, aby dowiedzieć się, co działa dobrze, dzięki czemu możesz zrobić tego więcej.

Użyj ClickUp do następnej sesji burzy mózgów

Burza mózgów wymaga czasu i cierpliwości. Może to być wyczerpujące psychicznie, ale jest to jedno z najbardziej ekscytujących zajęć dla zespołu, odblokowujące nieoczekiwane kreatywne możliwości dla Twojego biznesu.

Z odpowiednim techniki burzy mózgów i narzędzi, opracowanie planu zawartości nie musi być już zniechęcające. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odblokuj narzędzia do inspirowania, generowania pomysłów i właściwego rozpoczęcia strategii dotyczącej zawartości.