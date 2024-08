20 najważniejszych wskaźników KPI w content marketingu do śledzenia w 2024 r

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoi docelowi odbiorcy reagują na publikowaną przez Ciebie zawartość? Czy też zawartość osiąga swoje cele i przyciąga właściwą publiczność w pierwszej kolejności?

Twoja strategia dotycząca zawartości musi być oparta na danych, aby przyciągnąć odpowiednich potencjalnych klientów i zyskać na popularności. Poziom zaangażowania odbiorców na platformie zmienia się z różnych powodów, często wpływając na wysiłki marketingowe.

Jednak po przeanalizowaniu i zmierzeniu strategii z grupą docelową, content marketing staje się łatwiejszy.

Kluczowe wskaźniki efektywności marketingu treści (KPI) działają jak radar na żywo, oferując wgląd w czasie rzeczywistym w to, jak zawartość wpływa na zachowanie odbiorców. Te wskaźniki KPI pomagają dopracować wizerunek marki i drastycznie zwiększyć współczynniki konwersji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie wskaźniki KPI należy mierzyć, zacznijmy od 20 najważniejszych wskaźników, które mogą przyczynić się do sukcesu lub porażki Twojej strategii dotyczącej zawartości.

Czym są KPI w content marketingu?

Wskaźniki KPI w content marketingu

(Key Performance Indicators) to mierzalne wartości wykorzystywane do oceny skuteczności i powodzenia strategii content marketingowej. Pomagają one śledzić konkretne cele i zadania, takie jak zaangażowanie, konwersje lub zasięg odbiorców, aby dokładniej ocenić skuteczność content marketingu.

Wskaźniki KPI kampanii content marketingowej działają jak kontrole jakości do zrobienia oceny tego, jak dobrze radzi sobie twoja strategia contentowa. Wybór odpowiednich wskaźników KPI zależy od celów strategii dotyczącej zawartości.

Regularne śledzenie i analizowanie tych wskaźników pomaga dokonywać mądrzejszych wyborów w celu poprawy wydajności zawartości przy użyciu danych.

Dlaczego ustawienie wskaźników KPI dla content marketingu jest ważne?

Kluczowe wskaźniki wydajności otwierają drogę do powodzenia poprzez ustawienie celów opartych na danych i zagwarantowanie, że są one zgodne z większymi celami korporacyjnymi.

Jasność kierunku : Śledzenie KPI zapewnia kierunek i skupienie poprzez podkreślenie krytycznych obszarów wydajności istotnych dla twojego biznesu. Marketingowe KPI pomagają ustawienie celów dla zadań, aby osiągnąć cele marketingowe

: Śledzenie KPI zapewnia kierunek i skupienie poprzez podkreślenie krytycznych obszarów wydajności istotnych dla twojego biznesu. Marketingowe KPI pomagają ustawienie celów dla zadań, aby osiągnąć cele marketingowe Wgląd w odbiorców : Monitorowanie wskaźników KPI pomaga zrozumieć, w jaki sposób odbiorcy docelowi widzą Twoje materiały i jak wchodzą z nimi w interakcję

: Monitorowanie wskaźników KPI pomaga zrozumieć, w jaki sposób odbiorcy docelowi widzą Twoje materiały i jak wchodzą z nimi w interakcję Lepsza współpraca: Wyczyszczone wskaźniki KPI sprzyjają lepszej komunikacji i współpracy między zespołami, tworząc wspólne zrozumienie tego, co należy osiągnąć i pomaga zespołowi pracować w kierunku tych celów

Zanim zdecydujesz się na KPI dla kampanii content marketingowej, musisz poznać różne ich rodzaje. W ten sposób można wybrać wskaźniki, które pasują do celów biznesowych, ułatwiając dokładny pomiar powodzenia i tworzenie lepszych strategii.

Rodzaje wskaźników KPI w content marketingu

Wskaźniki KPI marketingu treści obejmują wskaźniki, które mierzą, jak dobrze zawartość

cele marketingowe

i strategie. Są one podzielone na cztery typy, z których każdy analizuje określone aspekty skuteczności content marketingu.

Typ 1: Wskaźniki KPI dla content marketingu dotyczące świadomości marki

Te wskaźniki KPI mierzą wpływ strategii zaprojektowanych z myślą o widoczności i rozpoznawalności marki. Śledzą one takie wskaźniki, jak organiczny ruch na stronie, widoki stron, linki zwrotne, wzmianki o marce, źródła odesłań i relacje w mediach.

Spojrzenie na te wskaźniki pomaga zrozumieć, jak dobrze wysiłki związane z marketingiem zawartości zwiększają rozpoznawalność marki. Dopasuj je do swoich celów biznesowych, aby śledzić świadomość marki i dostosowywać strategię w celu uzyskania lepszych wyników.

Typ 2: Wskaźniki KPI do zarządzania zaangażowaniem w content marketing

Śledzenie wskaźników, takich jak interakcje odbiorców na platformach mediów społecznościowych, w tym polubienia, udostępnianie i komentarze, zapewnia wgląd w rezonans zawartości.

Ocena czasu trwania sesji, współczynników klikalności, czasu spędzonego na stronie i zapisów do newslettera informuje o tym, jak bardzo ludzie są zaangażowani w treść.

Wskaźniki te mierzą zaangażowanie content marketerów i kierują strategie dotyczące zawartości w stronę tworzenia bardziej atrakcyjnych materiałów dla odbiorców.

Typ 3: Wskaźniki KPI zwiększające generowanie leadów i sprzedaż dzięki content marketingowi

Sprawdzanie współczynników konwersji, kosztów pozyskania klientów i liczby wykwalifikowanych leadów dzięki zaangażowaniu w zawartość ma kluczowe znaczenie dla wglądu. Śledzenie leadów od początku do sprzedaży jest niezbędne do oceny skuteczności programu content marketingowego.

Czy ludzie zamieniają swoje odsetki w działania, klikają w połączone linki i kupują po zarejestrowaniu się? Ostatecznym celem jest zwiększenie świadomości marki i przekształcenie odsetków odwiedzających w niestandardowych klientów, więc musisz zrozumieć, jak Twoi odbiorcy reagują na Twoją zawartość.

Typ 4: Rola wskaźników KPI w utrzymaniu klientów dzięki content marketingowi

Wskaźnik retencji pomaga śledzić postępy i znaleźć luki utrudniające lojalność klientów. Śledzenie retencji pomaga odkryć, czy zawartość utrzymuje zaangażowanie czytelników na dłuższą metę.

Wskaźniki takie jak wskaźnik utrzymania klienta, wartość życiowa, wskaźnik ponownych zakupów i wynik promotora netto dają nam wyobrażenie o tym, jak szczęśliwi i lojalni są klienci. Monitorowanie tych wskaźników KPI pomaga nam zobaczyć, jak dobrze zawartość utrzymuje połączenia z klientami.

Istnieją setki

Wskaźniki KPI

do monitorowania, ale nie wszystkie mogą pasować do celów kampanii content marketingowej. Zdefiniuj cele dotyczące zawartości przed kampanią marketingową, aby uzyskać przewagę.

20 wskaźników KPI w content marketingu

Oto lista 20 wskaźników KPI content marketingu wskazujących, jak dobrze działa twoja strategia content marketingowa.

Wskaźniki KPI content marketingu dla świadomości marki

Chociaż kampanie na rzecz świadomości marki mogą nie zwiększyć szybko przychodów, zwiększają one świadomość marki, jej rozpoznawalność i widoczność. W rezultacie, w miarę jak marka zyskuje na rozpoznawalności, odbiorcom docelowym łatwiej jest ją rozpoznać podczas zakupów.

Twórz zawartość, która współgra z celami, wartościami i misją Twojej firmy, aby zwiększyć świadomość marki. Upewnij się, że są one angażujące, aby przyciągnąć odbiorców, którzy muszą się z nimi zapoznać.

Oto kilka kluczowych wskaźników wydajności, które należy monitorować w kampaniach zwiększających świadomość marki:

1. Odwiedziny i widoki strony internetowej

Wizyty w witrynie wskazują, ile razy użytkownicy odwiedzają witrynę, odzwierciedlając ogólny ruch i odsetki. Tymczasem widoki stron mierzą liczbę stron, które użytkownicy przeglądają podczas swoich wizyt.

Śledzenie tych wskaźników zapewnia wgląd w zaangażowanie użytkowników i interakcję z zawartością. Większy ruch organiczny lub liczba odwiedzin witryny oznacza większą ekspozycję i widoczność dla szerszego grona odbiorców.

Ponadto większa liczba wyświetleń sugeruje, że użytkownicy przeglądają wiele sekcji witryny, co wskazuje na większe zaangażowanie i odsetki związane z zawartością i ofertą marki.

Śledzenie odsłon na kluczowych stronach docelowych pozwala zobaczyć, jak dobrze zawartość przyciąga odwiedzających i zwiększa widoczność i rozpoznawalność marki.

2. Linki przychodzące (backlinki) i wzmianki PR

Backlinki lub linki przychodzące to hiperlinki z innych stron internetowych, które kierują ruch do Twojej witryny. Linki te mogą pozytywnie wpływać na SEO (optymalizację pod kątem wyszukiwarek) witryny, wskazując jej wiarygodność, autorytet i znaczenie dla wyszukiwarek.

Link zwrotny odzwierciedla sposób, w jaki inna witryna weryfikuje przydatność i trafność Twojej zawartości oraz zachęca czytelników do odwiedzenia Twojej strony. Połączone linki działają jak głosy zaufania, zwiększając autorytet witryny i przyciągając ruch organiczny.

Śledź liczbę i jakość tych połączonych linków za pomocą narzędzi takich jak SEMrush lub Ahrefs. Przeanalizuj witryny połączone z tobą - czy są odpowiednie i renomowane oraz czy generują ruch i konwersje?

Wzmianki PR lub public relations, od blogów branżowych po główne serwisy informacyjne, są jak megafony dla twojego przekazu. Narzędzia takie jak Google Alert, Brand24 lub Meltwater wzmacniają te wzmianki, ujawniając cenne informacje na temat wydajności.

Zarejestruj się w tych narzędziach i sprawdź, kto mówi, gdzie mówi i co wzbudza zaangażowanie.

3. Udostępnianie w mediach społecznościowych

Za udostępnianie społecznościowe uważa się udostępnianie lub ponowne publikowanie zawartości w swojej sieci na platformach takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram itp. Udostępnianie społecznościowe pomaga zwiększyć zasięg zawartości, widoczność i może przynieść większy ruch do oryginalnej zawartości.

Każde udostępnianie postu działa jak mini-głosowanie. Sprawdź, która zawartość generuje dużą liczbę udostępnień, aby zrozumieć, co trafia do odbiorców.

Spójrz poza liczby i skup się na tym, kto udostępnia Twoją zawartość. Osoby lub grupy udostępniające zawartość mają znaczenie, ponieważ wskazują ostateczną grupę odbiorców, która pasuje do profilu idealnego klienta (ICP).

Czy są to osoby mające wpływ na branżę, lojalni klienci lub potencjalni nowi potencjalni klienci? Wiedza na ten temat ujawnia, z kim najbardziej rezonują twoje treści, pomagając ci w celowaniu i kształtowaniu przyszłych treści w celu uzyskania lepszych wyników KPI.

4. Etykiety i wzmianki

Kiedy ludzie oznaczają lub wzmiankują Twoją markę w mediach społecznościowych, omawiają ją lub odnoszą się do niej w swoich postach lub komentarzach.

Powiedzmy, że ktoś oznaczy Twoją markę na udostępnianym zdjęciu lub wzmiankuje ją w tweecie lub komentarzu. Każda wzmianka wzmacnia przekaz, pokazując, kto mówi, gdzie i co trafia do odbiorców.

To jak pętla sprzężenia zwrotnego na żywo, dająca wgląd w to, jak bardzo Twoja marka pobudza naturalne rozmowy, pomagając mierzyć świadomość i sentyment do marki.

Mnóstwo wzmianek, szczególnie tych pozytywnych, sygnalizuje, że twoja zawartość rezonuje. Jeśli influencerzy mówią o tobie, autorytet twojej marki rośnie. Nie należy jednak lekceważyć negatywnych wzmianek. Są one szansą na poprawę i zdobycie zaufania.

5. Polecenia

Odwiedzający witrynę, którzy trafiają na nią, klikając link z innej witryny, platformy mediów społecznościowych lub dowolnego źródła online poza główną wyszukiwarką, to osoby polecone. Ruch z odesłań uzyskuje się, gdy użytkownicy są przekierowywani do Twojej witryny z innej witryny za pośrednictwem klikalnego łącza.

Monitorując ruch z odesłań, zrozumiesz, jak dobrze działa Twój marketing, partnerstwa, linki zwrotne i ogólna obecność w Internecie. Podczas śledzenia odesłań należy skupić się na dwóch podstawowych wskaźnikach: zaangażowaniu i konwersji.

Do zrobienia wglądu w interakcje użytkowników z zawartością, użyj Google Analytics do śledzenia ruchu na stronie i zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym, np. skąd przychodzą i co robią. Sprawdź Facebook, Twitter Analytics i Instagram Insights pod kątem zaangażowania w mediach społecznościowych.

Używaj unikalnych połączeń śledzenia dla każdej zawartości lub kampanii skierowań, aby dokładnie mierzyć ich wydajność. Regularnie przeglądaj dane dotyczące skierowań, aby zidentyfikować trendy, zrozumieć, co działa i dostosować strategię dotyczącą zawartości.

KPI do zarządzania zaangażowaniem w content marketingu

Budowanie angażujących i trwałych powiązań między marką a jej zwolennikami jest kolejnym krokiem w strategii content marketingu content marketing plan .

Jak zmierzyć zaangażowanie obserwujących w przekaz marki? W dzisiejszych czasach ludzie mają mniejszą uwagę, co sprawia, że tworzenie zawartości wartej zaangażowania jest koniecznością.

Właśnie dlatego analiza tego, jak ludzie angażują się w Twoją markę, jest niezbędna poprzez prowadzenie kampanii zaangażowania i obserwowanie następujących wskaźników KPI:

6. Czas na stronie

Google Analytics ujawnia czas, jaki każdy odwiedzający spędza na Twojej stronie internetowej. Jest to wyraźny sygnał, w jaki sposób Twoja zawartość trafia do odbiorców.

Jeśli użytkownicy spędzają dużo czasu nad treścią, to dobry znak - jest ona ekscytująca i pouczająca. Nie stresuj się, jeśli współczynnik odrzuceń jest wysoki; przyjrzyj się bliżej poszczególnym stronom, aby zrozumieć, co się dzieje.

Jeśli odwiedzający spędzają niewiele czasu na stronach produktów, może to oznaczać płynną nawigację. Jednak w przypadku dłuższej zawartości warto rozważyć dodanie przyciągających uwagę haczyków lub poprawę czytelności, aby utrzymać ich zaangażowanie.

Załóżmy, że masz ogromny wpis na blogu o objętości 6000 słów na temat oprogramowanie do cyklu pracy nad zawartością . Otrzymuje on 100 000 widoków miesięcznie, ale ludzie zatrzymują się na nim średnio na 20 do 25 sekund. W przypadku długich postów liczby te wskazują, że zawartość nie utrzymuje zainteresowania odbiorców tematem lub stylem pisania.

Śledzenie czasu spędzonego nad zawartością pomaga ulepszyć strategię i krok po kroku budować głębszą więź z marką.

7. Średni czas trwania sesji

Średni czas trwania sesji informuje o tym, ile czasu użytkownicy spędzają na stronie internetowej, aplikacji mobilnej lub platformie podczas jednej sesji. Aby go obliczyć, należy podzielić całkowitą liczbę sesji w danym okresie przez czas trwania wszystkich sesji.

Dłuższe średnie czasy wskazują, że odbiorcy są zainteresowani i uważają zawartość za wartościową, co pomaga budować lojalność wobec marki, zaufanie i głębsze relacje z klientami.

Śledzenie punktów porzucenia w dłuższej zawartości. Czy istnieją określone sekcje, które tracą odsetki odbiorców? Wykorzystaj te informacje, aby dostosować swoje podejście i zaktualizować zawartość o bardziej angażujące materiały.

8. Współczynniki klikalności (CTR)

Współczynniki klikalności śledzą liczbę kliknięć określonego linku w porównaniu do całkowitej liczby wyświetleń, podkreślając różnicę między widokami a rzeczywistymi kliknięciami. Wyższe wskaźniki CTR zwiększają zaangażowanie marki, generowanie potencjalnych klientów lub sprzedaż.

Niski CTR nie jest jednak końcem świata. Przyjrzyj się bliżej kontekstowi. Czy wezwania do zrobienia czegoś wymagają lepszej pozycji lub większej przejrzystości?

Wykorzystaj dane CTR, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy - eksperymentuj z testami A/B różnych wezwań do działania i formatów, aby poprawić poziom zaangażowania.

9. Zapisy do newslettera

Gdy ktoś zapisuje się do newslettera, chce dowiedzieć się więcej o Twojej firmie. Oznacza to również, że ufa Twojej marce. Zwiększenie listy subskrybentów wskazuje, że Twoja obecna strategia rozwoju biznesu działa.

Śledzenie liczby rejestracji w kampaniach, mediach społecznościowych lub stronach internetowych z pulpitu sterowania dostarczaniem wiadomości e-mail. Analizuj tematy i platformy oraz dane demograficzne i odsetki tych rejestracji, aby zrozumieć idealną grupę odbiorców i odpowiednio dostosować zawartość.

10. Komentarze

Komentarze to małe, ale wnikliwe rozmowy, które wywołuje zawartość - im bardziej znaczące i pozytywne komentarze, tym lepiej dla marki.

Monitoruj całkowitą liczbę komentarzy na różnych platformach i rodzajach zawartości. Wysoka liczba komentarzy wskazuje na zaangażowanie, podczas gdy niska liczba komentarzy może sygnalizować brak zainteresowania. Zidentyfikuj powtarzające się tematy, pytania i prośby w komentarzach, aby uzyskać głębszy wgląd.

Ujawnia to luki w strategii dotyczącej zawartości i możliwości bezpośredniego zaspokojenia potrzeb odbiorców. Wykorzystaj te dane, aby udoskonalić przyszłe tematy, odpowiedzieć na obawy i spersonalizować unikalną propozycję wartości (UVP) swojej marki.

KPI, aby zwiększyć generowanie leadów i sprzedaż dzięki content marketingowi

Kampanie generowania leadów są kluczowe, ponieważ przynoszą potencjalne perspektywy sprzedaży do biznesu. Oto kilka kluczowych wskaźników wydajności content marketingu, które należy monitorować podczas kampanii leadowych:

11. Koszt pozyskania klienta (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) obejmuje cały marketing - nie tylko zawartość - w celu pozyskania nowych klientów. Pokazuje, ile trzeba zainwestować, aby konsekwentnie pozyskiwać nowych klientów.

Najpierw należy zrozumieć równanie CAC. Oblicz CAC, dzieląc koszty marketingu i sprzedaży przez liczbę nowych klientów pozyskanych w ustalonym okresie.

Aby obliczyć koszt pozyskania klienta (CAC), należy wziąć pod uwagę koszty marketingu i sprzedaży, w tym wysiłki marketingowe, promocje, kampanie i działania sprzedażowe. Ustaw konkretne ramy czasowe dla swoich obliczeń.

Następnie podlicz liczbę pozyskanych nowych klientów. Przypisz koszty połączone z pozyskaniem klientów, takie jak reklama, oprogramowanie do content marketingu i wynagrodzenia zespołu. Wybierz formułę (zazwyczaj całkowite koszty pozyskania podzielone przez nowych klientów) do obliczania CAC.

Śledzenie CAC dla różnych formatów zawartości, kanałów i kampanii. Zidentyfikuj najbardziej opłacalne źródła nowych klientów, aby dowiedzieć się, która zawartość rezonuje z celami i napędza konwersje.

12. Liczba subskrybentów

Subskrybenci chętnie zapisują się, aby regularnie otrzymywać od ciebie aktualizacje, biuletyny lub zawartość.

Aktywnie otrzymują informacje o nowościach, ofertach lub aktualizacjach, podając swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub preferowane kanały komunikacji.

Śledzenie pozyskiwania subskrybentów z różnych kanałów (organicznych, płatnych, poleconych) i rodzajów zawartości (posty na blogu, e-maile, media społecznościowe). Zidentyfikuj okresy gwałtownego wzrostu lub nieoczekiwanych spadków, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje wysiłki generowały leady i co działa na odbiorców.

13. Odpowiedzi na formularze

Wypełnianie formularzy wskazuje na aktywne zaangażowanie potencjalnych leadów i pełni funkcję kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w kampaniach content marketingowych. Wzmacniają one strategię zawartości i zbierają informacje o potencjalnym kliencie.

Monitoruj odsetek użytkowników, którzy rozpoczynają i zakończyli formularze. Niski wskaźnik zakończonych odpowiedzi wskazuje, że pytania wymagają jaśniejszej, odpowiedniej zawartości lub lepszego projektu formularza. Analizuj, które formularze osiągają najlepsze wyniki, aby zrozumieć, jaka zawartość zachęca do zaangażowania i gromadzenia cennych danych.

Przyjrzyj się odpowiedziom, aby przeanalizować typowe odpowiedzi, powtarzające się tematy i wzorce. Do zrobienia tego ujawni wartości odbiorców, punkty bólu i oczekiwania dotyczące zawartości.

14. Koszt za lead (CPL)

Koszt za lead (CPL) pokazuje, która zawartość działa lepiej i na jakiej platformie. Należy podzielić całkowite wydatki marketingowe (data powstania, dystrybucja, promocja) przez liczbę leadów wygenerowanych w danym okresie.

Śledzenie każdego CPL w różnych formatach zawartości, kanałach i kampaniach. Porównaj CPL ze wskaźnikami takimi jak współczynniki klikalności i konwersji, aby zidentyfikować wąskie gardła w lejku.

W oparciu o te spostrzeżenia, zoptymalizuj swoją strategię generowania leadów: inwestuj więcej w wysokiej jakości zawartość, udoskonalaj obszary o niskiej wydajności i nadaj priorytet formatom, które skutecznie konwertują.

15. Współczynniki konwersji

Określ współczynniki konwersji na podstawie liczby osób pozytywnie reagujących na Twoje kampanie.

Jak różne formaty (blogi, ebooki, webinary) przekształcają członków odbiorców w określone działania (zakupy, pobrania, rejestracje), aby określić, który typ zawartości ma największą "siłę przyciągania"

Śledzenie konwersji ujawnia, ilu poleconych staje się niestandardowymi klientami. Śledzenie liczby osób, które trafiają na twoją stronę lub platformę ze źródła polecającego i ile z nich podejmuje pożądane działania (np. dokonuje zakupu lub zapisuje się do newslettera).

Segmentuj te dane odbiorców w oparciu o dane demograficzne, odsetki i sceny podróży. Przeanalizuj współczynniki konwersji dla każdego segmentu, aby zrozumieć, która zawartość rezonuje z każdym z nich i udoskonal swój cel, aby uzyskać optymalne wyniki.

Rola wskaźników KPI w utrzymaniu klienta poprzez content marketing Forbes twierdzi że inwestowanie w utrzymanie obecnych klientów jest pięciokrotnie tańsze niż pozyskiwanie nowych. Poniższe wskaźniki KPI pokazują prawdziwe znaczenie kampanii retencyjnej:

16. Współczynnik utrzymania klientów (CRR)

Odsetek użytkowników, którzy przestają robić interesy z Twoją firmą po pierwszym zakupie definiuje CRR.

Oszacuj churn, dzieląc liczbę klientów utraconych w danym okresie przez całkowitą liczbę klientów na początku tego okresu. Ujawnia to tempo, w jakim zawartość nie angażuje istniejących klientów.

Przeanalizuj zachowanie klientów przed i po rezygnacji. Zidentyfikuj wzorce konsumpcji zawartości, poziomy zaangażowania i ostatnie interakcje, aby rozszyfrować, gdzie zawartość nie spełnia potrzeb klientów.

Wykorzystaj spostrzeżenia dotyczące rezygnacji, aby dostosować zawartość do obecnych klientów. Odnieś się do ich bolączek za pomocą odpowiednich tematów, formatów i wezwań do działania.

17. Niestandardowa wartość życiowa klienta (CLV)

Customer Lifetime Value to wartość niestandardowa kPI marketingu zawartości który oblicza całkowity przychód, jaki powinieneś oczekiwać od jednego klienta przez cały okres współpracy.

Aby obliczyć CLV, szacuje się przychód od klienta, mnożąc jego średnią wartość zakupu przez średnią liczbę zakupów w ciągu roku, a następnie mnożąc to przez średni czas pozostawania klientem.

18. Rozszerzenie MRR (miesięczny przychód cykliczny)

Rozszerzenie MRR od istniejących klientów odnosi się do dodatkowych pieniędzy, które produkt zarabia na upsellach, cross-sellach i dodatkach.

Przyjrzyj się dodatkowym miesięcznym przychodom generowanym przez istniejących klientów poprzez upsells, cross-sells i dodatki, aby dowiedzieć się, kto jest zaangażowany w Twoją markę i otwarty na lojalność.

Zidentyfikuj, co wyzwala w klientach chęć wydawania więcej. Czy są to oferty ekskluzywnej zawartości, spersonalizowane rekomendacje czy strategiczne modele cenowe? Uzyskane w ten sposób spostrzeżenia pomogą Tobie i Twojemu zespołowi powtórzyć sukces i ukierunkować wysiłki w zakresie upsellingu.

19. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) to wskaźnik KPI, który mierzy lojalność i satysfakcję docelowych odbiorców. Zazwyczaj wykorzystuje on skalę do pomiaru ich reakcji.

Zapytaj swoich odbiorców: "W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że polecisz naszą zawartość innym?" Proste i bezpośrednie, ujawnia, w jaki sposób zawartość rezonuje i napędza lojalność.

Na podstawie odpowiedzi pogrupuj niestandardowych odbiorców w trzy grupy: Promotorzy (9-10 punktów), Pasywni (7-8 punktów) i Krytycy (0-6 punktów). Oblicz NPS, odejmując krytyków od promotorów. Wynikowy wynik procentowy może mieć zakres od -100 do +100, wskazując na sentyment i lojalność klientów wobec marki.

Śledzenie wskaźnika NPS dla różnych typów zawartości, platform i grup demograficznych. Zidentyfikuj pełnych pasji promotorów i sfrustrowanych krytyków, ponieważ ci pierwsi potwierdzają twoje wysiłki, a drudzy wskazują na ślepy sport.

Zajmij się niezbędnymi kwestiami w oparciu o informacje zwrotne i dostosuj swoją strategię dotyczącą zawartości.

20. Wskaźnik powtórnych zakupów

Ten wskaźnik KPI oblicza odsetek powtórnych zakupów od klientów w stosunku do ogólnej liczby klientów. Wskaźnik ten w szerokim ujęciu wskazuje na commit klienta i mierzy jego utrzymanie.

Podziel liczbę klientów, którzy dokonują ponownych zakupów w określonych ramach czasowych przez całkowitą liczbę klientów. Ujawnia to odsetek klientów, których zawartość z powodzeniem przekształca się w długoterminowych nabywców.

Śledź zachowania związane z ponownymi zakupami w różnych typach zawartości, kanałach i kampaniach. Wybierz tematy, formaty i oferty, które najbardziej przemawiają do niestandardowych klientów, aby dowiedzieć się, jaka zawartość sprzyja lojalności i napędza ciągłe zaangażowanie.

Jak śledzić kluczowe wskaźniki efektywności content marketingu?

Pamiętaj, że same dane nie są skarbem - jakość odkrytych spostrzeżeń ma kluczowe znaczenie. Zanurz się więc głębiej i dokładnie przeanalizuj swoje spostrzeżenia.

ClickUp

zmienia sposób śledzenia wskaźników KPI związanych z marketingiem zawartości. Przenosi Cię z rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i odizolowanych narzędzi do ujednoliconego, zorientowanego na działanie centrum dowodzenia.

Jako narzędzie typu "wszystko w jednym

oprogramowanie do zarządzania projektami

które sprzyja pracy zespołowej,

ClickUp

umożliwia tworzenie pomysłów, śledzenie wskaźników KPI, organizowanie i współpracę nad zadaniami marketingowymi.

Poznaj zaawansowane funkcje, takie jak cele, tablice i dokumenty. Dzięki dostosowywanym polom, pulpitom, raportowaniu i gotowym szablonom śledzenia KPI, ClickUp umożliwia skuteczne monitorowanie KPI w zakresie content marketingu.

Cele ClickUp

Ustaw swoje cele i osiągaj je dzięki ClickUp

Cele ClickUp

to potężne narzędzie do monitorowania wskaźników KPI. Rozpocznij od ustawienia "Celu" Wyraźnie zdefiniuj dokładny rezultat, jakiego oczekujesz od tego celu, upewniając się, że jest on zgodny z kryteriami SMART: Konkretny, Mierzalny, Osiągalny, Istotny i Określony w czasie.

Określ wskaźniki, które najlepiej zmierzą twój postęp w realizacji celu. Upewnij się, że wskaźniki są konkretne i wykonalne,

dostarczając wyczyszczonych informacji

na temat wydajności.

Dla każdego wskaźnika KPI utwórz cel w ramach swoich celów. Określ pożądany poziom osiągnięcia dla każdej metryki w ramach czasowych celu. ClickUp umożliwia ustawienie różnych typów celów.

Możesz niestandardowo wybrać metryki do śledzenia tych celów:

Liczba: Stwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi

Stwórz zakres liczb i śledź wzrosty lub spadki między nimi Prawda/Fałsz: Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój cel jako zakończony

Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój cel jako zakończony Waluta: Ustaw cel w formie pieniężnej i śledź wszelkie wzrosty lub spadki

Ustaw cel w formie pieniężnej i śledź wszelkie wzrosty lub spadki Zadanie: Śledzenie zakończenia pojedynczego zadania lub całej listy

ClickUp oferuje różne sposoby śledzenia postępów w realizacji celów. Użyj pasków postępu, aby wizualnie przedstawić procent ukończenia każdego celu. Przeglądaj wykresy i grafy, aby wizualizować trendy i wydajność w czasie.

Użyj funkcji

Pulpity ClickUp

aby połączyć różne cele i cele w jeden przegląd.

Błyskawicznie znajduj potrzebne dane za pomocą widżetów w ClickUp Dashboards

Regularnie sprawdzaj swoje postępy i analizuj dane zebrane na podstawie wskaźników KPI. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i odpowiednio dostosuj swoje strategie.

The

ClickUp Raportowanie

funkcje dostarczają cennych informacji, które pomagają w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Uzyskaj lepszy wgląd w wydajność zespołu dzięki raportom ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem, przydzielając mu zadania za pomocą aplikacji

Zadania ClickUp

i śledź postępy w realizacji udostępnianych celów. Wybierz z naszej biblioteki ponad 1000

szablonów strategicznych planów marketingowych

aby podzielić swoje budżety, cele i inne kluczowe wskaźniki KPI dotyczące zawartości w jednym miejscu.

Organizuj swoją pracę, zarządzaj projektami i automatyzuj powtarzające się zadania dzięki ClickUp

Zarejestruj się za darmo już dziś i popraw wydajność swojego zespołu i śledź cele!