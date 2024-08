10 Oprogramowanie Content Workflow dla zespołów marketingowych w 2024 roku

Zespoły zajmujące się zawartością wiedzą, jak cenna jest ona, jeśli chodzi o napędzanie ruchu, zwiększanie niestandardowego zaangażowania i budowanie marki.

Ale jak najlepiej wydajność zawartości to twardy orzech do zgryzienia. Nie tylko musisz wymyślić sprytne sposoby na pokonanie konkurencji, ale także musisz zarządzać całym procesem produkcji cyklem pracy nad tworzeniem zawartości od pomysłu do promocji.

Lista rzeczy do zrobienia jest przepełniona takimi sprawami, jak burza mózgów w poszukiwaniu pomysłów na newsletter, przydzielanie zadań niezależnym autorom i planowanie zawartości do publikacji. Przy tak wielu różnych elementach zawartości w pracach jednocześnie i zaangażowaniu kilku członków zespołu, łatwo jest upuścić piłkę lub przegapić ważny termin.

Ale nie musi tak być. 👀

Narzędzia do cyklu pracy nad zawartością zapewniają narzędzia potrzebne do tworzenia, planowania i zarządzania treścią na każdej scenie. Poniżej opowiemy więcej o tym, czego należy szukać w tych narzędziach i wyróżnimy 10 naszych ulubionych opcji wsparcia procesu tworzenia zawartości.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi cyklu pracy nad zawartością?

Liczba dostępnych narzędzi jest nieskończona. Jednak znalezienie odpowiedniego może być różnicą między powolnym, nieadekwatnym oprogramowaniem a osiągnięciem szczytowej wydajności dzięki konfigurowalnej opcji. ✨

Skutecznie skaluj proces produkcji zawartości za pomocą tego niestandardowego szablonu w ClickUp

Oto, czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy z zawartością:

Automatyzacja cyklu pracy dla powtarzalnych zadań : W zakresienarzędzia do usprawniania procesówautomatyzacja przyspiesza cykl pracy, minimalizuje ryzyko błędów i skraca czas potrzebny na zaplanowanie zadań dla zespołu

W zakresienarzędzia do usprawniania procesówautomatyzacja przyspiesza cykl pracy, minimalizuje ryzyko błędów i skraca czas potrzebny na zaplanowanie zadań dla zespołu Narzędzia do współpracy: Komentarze, czaty i synergiczne obszary robocze umożliwiają pracę z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zwiększają widoczność pracy każdego z nich

Komentarze, czaty i synergiczne obszary robocze umożliwiają pracę z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zwiększają widoczność pracy każdego z nich Dostosowywane szablony : Wykonuj lepszą pracę w o połowę krótszym czasie dzięki szablonom do wszystkich rodzajów zawartości - od biuletynów e-mail i postów w mediach społecznościowych po briefy i przewodniki po stylu

Wykonuj lepszą pracę w o połowę krótszym czasie dzięki szablonom do wszystkich rodzajów zawartości - od biuletynów e-mail i postów w mediach społecznościowych po briefy i przewodniki po stylu Integracje: Płynna praca z ulubionymi narzędziami dzięki integracji oprogramowania do cyklu pracy z aplikacjami do przesyłania wiadomości, śledzenia czasu i zarządzania zadaniami

Płynna praca z ulubionymi narzędziami dzięki integracji oprogramowania do cyklu pracy z aplikacjami do przesyłania wiadomości, śledzenia czasu i zarządzania zadaniami Wsparcie w zakresie danych dotyczących powstania zawartości: Wybierz oprogramowanie, które obejmujenarzędzia do pisania i funkcje edycji, aby z łatwością poprawić każdy element

10 najlepszych programów do obsługi cyklu pracy nad zawartością w 2024 roku

Od aplikacje do tworzenia zawartości i narzędzia do pisania tekstów technicznych od pełnowymiarowego oprogramowania do obiegu zawartości, istnieje narzędzie, które usprawni twoje procesy. Tutaj znajdziesz 10 najlepszych narzędzi do usprawnienia pracy zarządzanie cyklem pracy dla zespołu zajmującego się zawartością. 🤩

Połącz niestandardowe etykiety i widok kalendarza, aby zwizualizować swój plan zawartości

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami które sprawia, że wszystko, od pisania zawartości po planowanie i rozkładanie obciążeń pracą, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. To narzędzie do zarządzania projektami oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i niestandardowe możliwości, aby usprawnić każdy proces zarówno dla menedżerów zawartości, jak i menedżerów projektów. 🌻

Obsługa wielokanałowego tworzenia zawartości dzięki ClickUp marketing funkcje. Korzystaj z wbudowanych dokumentów i komponentów do współpracy, aby przeprowadzać burze mózgów na temat pomysłów na nowe kampanie lub budować bazę danych zasad dotyczących zawartości. Twórz mapy drogowe projektów z zadaniami podzielonymi dla każdego członka zespołu i korzystaj z różnych widoków, aby być na bieżąco z postępami.

Zbuduj wizualny system zarządzania cyklem pracy z Widok kalendarza w ClickUp . Widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne dzielą plan zawartości i jasno pokazują, gdzie znajduje się każdy projekt. Twórz niestandardowe pola i etykiety, takie jak redagowanie, edytowanie, publikowanie i promowanie, aby podzielić proces tworzenia zawartości na segmenty.

Dodatkowo, tworzenie nowych kampanii zajmuje kilka minut, a nie godzin, dzięki funkcji ClickUp AI i konfigurowalne szablony zawartości. AI asystent pisania generuje pomysły, edytuje i podsumowuje notatki w celu udostępniania ich zespołowi. Szablony takie jak Szablon kalendarza zawartości ClickUp pozwala planować, kiedy i w jaki sposób będziesz tworzyć zawartość.

ClickUp najlepsze funkcje

Tysiące szablonów, w tymszablony mediów społecznościowych iszablony kalendarza zawartościumożliwiają tworzenie i wstępne planowanie zawartości w o połowę krótszym czasie

Konfigurowalne uprawnienia umożliwiają udostępnianie dokumentów freelancerom i członkom zespołu, dzięki czemu każdy ma dostęp do potrzebnych informacji, a nie tych, których nie potrzebuje

Integracja z uzupełniającymi narzędziami do obiegu zawartości, takimi jak Slack, Google Drive i HubSpot, usprawnia zarządzanie zawartością

Wiele widoków, w tym tablice Kanban i wykresy Gantta, zwiększają widoczność kalendarza zawartości, cyklu pracy i harmonogramu publikacji, aby uniknąć wąskich gardeł

Funkcje zarządzania zadaniami, takie jak automatyzacje, listy kontrolne i osie czasu, utrzymują zespół na dobrej drodze do powodzenia

Limity ClickUp

Choć ClickUp ma przyjazny dla użytkownika interfejs, wykorzystanie pełnej funkcji narzędzia może zająć trochę czasu

Niektóre funkcje, takie jak narzędzia AI, są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Narrato

przez Narrato Narrato to oparty na AI system zarządzania przepływem pracy nad zawartością, zaprojektowany w celu przyspieszenia pisania i publikowania treści, nawet na dużą skalę. Kluczowe funkcje, które pokochają twórcy treści, obejmują wbudowany kalendarz, narzędzia do planowania i pomoce w zakresie wydajności. Oprogramowanie zawiera również generator obrazów i możliwość publikowania bezpośrednio z platformy.

Najlepsze funkcje Narrato

Korzystaj z asystenta pisania AI, aby usprawnić planowanie zawartości, generując pomysły na nowe treści

Funkcja generatora briefów zawartości jest zintegrowana z ChatGPT, aby dać ci więcej pomysłów na badanie słów kluczowych i tego, co mówi konkurencja

Ulepsz strategię zawartości dzięki wbudowanym rekomendacjom SEO, konspektom i przewodnikom stylistycznym

Funkcja kalendarza zawartości pozwala być na bieżąco i nie przegapić żadnego terminu

Limity Narrato

Chociaż możesz publikować z poziomu platformy, musisz użyć innego narzędzia, aby zaplanować posty w mediach społecznościowych

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma była bardziej konfigurowalna

Ceny Narrato

Pro: $52/miesiąc za obszar roboczy

$52/miesiąc za obszar roboczy Business: $100/miesiąc za obszar roboczy

$100/miesiąc za obszar roboczy Niestandardowy: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Narrato oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

4,7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

3. Kissflow

przez Kissflow Kissflow to narzędzie do zarządzania biznesem, które upraszcza cykl pracy bez konieczności kodowania. Wizualne cykle pracy zapewniają wgląd w to, gdzie są projekty i co będzie następne. Oferuje integrację z dziesiątkami narzędzi i funkcje raportowania w celu śledzenia wskaźników marketingowych. 📈

Najlepsze funkcje Kissflow

Prosty interfejs bez kodowania pozwala stworzyć niestandardowy obszar roboczy, który ma dla Ciebie sens

Funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwia korzystanie z formularzy i natychmiastowe tworzenie zadań w celu łatwego budowania cykli pracy

Wizualne cykle pracy pozwalają szybko dostrzec wąskie gardła, aby zoptymalizować procesy i uniknąć niepowodzeń

Dynamiczny routing umożliwia natychmiastowe przypisywanie zadań do właściwego członka zespołu, oszczędzając czas i wysiłek związany z zarządzaniem zespołem

Limity Kissflow

Mimo że jest to narzędzie bez kodu, nadal trzeba się go nauczyć

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie więcej integracji z systemami zarządzania zawartością i CRM

Ceny Kissflow

Podstawowy: Zaczyna się od $1,500/miesiąc

Zaczyna się od $1,500/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 30 recenzji)

4. Hemingway

przez Hemingway Chcesz tworzyć wysokiej jakości zawartość, która spełnia międzynarodowe standardy pisania i stylu? Hemingway zrobi to za ciebie, analizując to, co napisałeś i podkreślając błędy dla czytelności.

Hemingway najlepsze funkcje

Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia prostotę, dzięki czemu małe firmy i duże korporacje zatrudniające nowych pracowników mogą łatwo wdrożyć członków zespołu bez poświęcania dużej ilości czasu lub wysiłku na szkolenie

Kodowanie kolorami rozbija typowe błędy, w tym zdania, które są trudne do odczytania, użycie strony biernej i prostsze alternatywy

Funkcja liczenia słów ułatwia tworzenie szerszego zakresu zawartości, niezależnie od tego, czy są to długie posty na blogu, czy posty w mediach społecznościowych, które mają limit znaków

Wersja internetowa jest Free lub można pobrać płatną aplikację komputerową

Limity Hemingwaya

Informacje zwrotne w wersji barebone czasami zawierają błędy, więc nadal musisz kierować się własnym osądem podczas akceptowania zmian

Aplikacja nie jest przeznaczona do wyłapywania błędów ortograficznych lub gramatycznych, więc będziesz potrzebować do tego innego narzędzia

Hemingway ceny

Free online tool

Aplikacja komputerowa: $19.99 jednorazowa opłata

Hemingway oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

5. CoSchedule

przez CoSchedule CoSchedule oferuje pakiet produktów marketingowych w celu usprawnienia strategii marketingu zawartości i budowania lepszych cykli pracy. The system marketingu zawartości wspiera kalendarze do różnych zastosowań, w tym kalendarz zawartości i kalendarz społecznościowy. Narzędzia wsparcia zostały również zaprojektowane w celu uproszczenia szkolenia i ułatwienia stania się lepszym marketerem zawartości.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Funkcje kalendarza dostosowują cały zespół, niezależnie od tego, czy pracują z freelancerami, czy po stronie wydawniczej, aby uzyskać zawartość na żywo

Actionable Marketing Institute oferuje sesje szkoleniowe, które trwają 30 minut lub krócej, aby szybko poprawić swoje umiejętności

Headline Studio ocenia nagłówki i oferuje sugestie dotyczące tworzenia skuteczniejszej zawartości dla wyszukiwarek i czytelników

Różne widoki, w tym tablica Kanban, ułatwiają śledzenie zawartości, niezależnie od tego, czy jest ona przygotowywana, pisana, edytowana czy publikowana

Limity CoSchedule

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest wysoka, szczególnie jeśli chce się korzystać ze wszystkich funkcji

Chociaż można go używać do publikowania w mediach społecznościowych, niektóre osoby zgłaszały błędy

Cennik CoSchedule

Darmowy kalendarz: Free Forever

Free Forever Kalendarz społecznościowy: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Kalendarz z zawartością: Zadzwoń po wycenę

Zadzwoń po wycenę Pakiet marketingowy: zadzwoń w celu ustalenia ceny

CoSchedule oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

6. GatherContent

przez GatherContent Wyeliminuj chaos i skaluj produkcję zawartości dzięki GatherContent. Ta zawartość i oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy pozwala tworzyć lepsze procesy, dopasowywać pracowników do ich zadań oraz upraszczać dane powstania i optymalizacji zawartości. 👨🏽‍💻

Najlepsze funkcje GatherContent

Promocja pracy zespołowej dzięki funkcjom współpracy, takim jak edycja w czasie rzeczywistym i burza mózgów

Uproszczenie baza danych zawartości zarządzając arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami w jednej wygodnej przestrzeni dzięki Content Hub

Szablonyprzyspieszenie danych powstania zawartości i zapewniają spójność wszystkich elementów

Integracje i niestandardowe API umożliwiają połączenie ulubionych aplikacji i szybsze publikowanie zawartości

Limity GatherContent

Standardowe ustawienie powiadomień e-mail może być przytłaczające dla niektórych użytkowników, ale można je zmienić w swoim profilu

Ponieważ narzędzie jest wysoce konfigurowalne, istnieje krzywa uczenia się i będziesz musiał przeszkolić nowych użytkowników

Ceny GatherContent

Start: 99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Skala: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Transform: $799/miesiąc, rozliczane rocznie

$799/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

GatherContent oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

7. Teams

przez Teams Teamly wykracza poza zarządzanie cyklem pracy nad zawartością i jest oprogramowaniem zaprojektowanym do zarządzania każdym aspektem pracy zdalnych zespołów. Z przypadkami użycia od zespołów politycznych i prawnych po agencje marketingowe, został zaprojektowany w celu poprawy komunikacji, zarządzania zadaniami, listy płac i śledzenia czasu.

Teams najlepsze funkcje

Natychmiastowy czat pozwala komunikować się w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, bez względu na to, gdzie się znajdują

Tablice Kanban umożliwiają wizualizację cyklu pracy nad zawartością, w tym ważnych terminów, typów treści icele projektu* Nagrywanie zrzutów ekranu w celu szkolenia, udostępniania pomysłów i wyjaśniania procesów, które można ponownie wykorzystać dla nowych pracowników lub w celu ustanowienia regularnych procedur

Śledzenie obciążenia pracą za pomocą funkcji śledzenia czasu i uproszczenie listy płac dla członków zespołu otrzymujących wynagrodzenie i freelancerów, takich jak pisarze i redaktorzy

Teams limity

Ograniczone integracje mogą utrudniać płynną pracę, jeśli masz duży stos technologii

Niektórzy użytkownicy życzą sobie bardziej niestandardowego wyglądu pulpitu

Cennik Teams

Free Always

Starter: $47/miesiąc

$47/miesiąc Business: $97/miesiąc

Teams oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (3+ recenzji)

4.8/5 (3+ recenzji) Capterra: N/A

8. Nintex

przez Nintex Nintex pozwala uprościć procesy biznesowe i tworzyć niestandardowe cykle pracy dla zawartości bez konieczności pisania kodu. W przypadku projektów marketingowych można go używać do tworzenia kalendarzy redakcyjnych, usprawniania współpracy zespołowej i generowania danych z kampanii marketingowych.

Najlepsze funkcje Nintex

Narzędzie Process Discovery analizuje istniejące procedury i wskazuje obszary wymagające poprawy

Menedżer procesów umożliwia dokumentowanie procesów tworzenia zawartości, edycji i publikowania

Zautomatyzowane procesy (Robotic Process Automatyzacja) błyskawicznie automatyzują powtarzalne zadania, pozwalając skupić się na innych inicjatywach

Wbudowane funkcje podpisu elektronicznego ułatwiają wdrażanie freelancerów do danych powstania zawartości

Limity Nintex

Plany cenowe są drogie, co ogranicza to narzędzie do firm z większymi budżetami na oprogramowanie do cyklu pracy

Integracje mogłyby być ulepszone i łatwiejsze w nawigacji

Cennik Nintex

Pro: $25,000/rok

$25,000/rok Premium: 50 000 USD/rok

50 000 USD/rok Niestandardowy: Spersonalizowany cennik

Oceny i recenzje Nintex

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

4,2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

9. ProcessMaker

przez ProcessMaker ProcessMaker to platforma automatyzacji oparta na AI. Narzędzie jest aktualizowane co kwartał, dzięki czemu jest najnowocześniejszą opcją dla firm, które chcą narzędzia, które rozwija się wraz z nimi. 💪

Najlepsze funkcje ProcessMaker

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP) analizuje procesy i informacje i może generować kluczowe wnioski lub pomysły na ulepszenia

Zaawansowana automatyzacja pozwala zespołowi skupić się na najważniejszych zadaniach i skraca czas poświęcany na prace porządkowe

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do śledzenia metryk dla wszystkich swoich wysiłków marketingowych

Funkcje niskokodowe zwiększają możliwości niestandardowe i pozwalają na szybsze skalowanie procesów

Limity ProcessMaker

Chociaż jest to bardziej wszechstronne narzędzie, jest również droższe niż inne narzędzia na tej liście

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie większego wsparcia technicznego, zwłaszcza dla początkujących użytkowników

Ceny ProcessMaker

Platforma: $1,475/miesiąc

$1,475/miesiąc Pro: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise+: Kontakt w sprawie wyceny

ProcessMaker oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Planable

przez Możliwość planowania Planable to narzędzie do wizualnego obiegu zawartości, które umożliwia tworzenie, planowanie i widok elementów tak, jak wyglądają w naturze. Zaprojektowane w celu uproszczenia danych powstania, koncentruje się na zawartości, a nie na zarządzaniu projektami i planowaniu, które mogą być chmurą kreatywności.

Najlepsze funkcje Planable

Twórz zawartość bezpośrednio w narzędziu, aby zobaczyć, jak wygląda na każdym kanale, niezależnie od tego, czy są to media społecznościowe, czy strona internetowanewsletter e-mail* Kontekstowe komentarze usprawniają współpracę bez konieczności korzystania z narzędzia do przesyłania wiadomości

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i proste zatwierdzenia przyspieszają przepływ zawartości bez blokad

Cztery różne widoki - w tym Kalendarz, Lista, Siatka i Kanał - pozwalają wizualizować zawartość w sposób, który ma dla Ciebie największy sens

Planowalne limity

Narzędzie nie integruje się ze wszystkimi platformami mediów społecznościowych

Zaprojektowany z myślą o szybkości, nie jest najlepszym narzędziem do budowania ogólnej zawartości lub strategii marketingowej

Planable pricing

Free: Limit 50 postów ogółem

Limit 50 postów ogółem Podstawowy: $11/użytkownika

$11/użytkownika Pro: 22$/użytkownika

22$/użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Planowane oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

Stwórz lepszy cykl pracy z zawartością dzięki ClickUp

Od narzędzi programistycznych po szablony przepływu pracy - te 10 platform pomaga usprawnić cykl pracy w zakresie content marketingu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do generowania nowych pomysłów na zawartość, czy też takiego, które pomaga w zarządzaniu zadaniami, na tej liście znajdziesz coś dla siebie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć lepsze cykle pracy nad zawartością. Automatyzacja zadań przyspiesza tworzenie zawartości i zapewnia, że każdy członek zespołu wie, nad czym ma pracować. Funkcje marketingowe, takie jak mapy drogowe zawartości, uprawnienia i sugestie treści AI, pozwalają zespołowi wykonywać najlepszą pracę każdego dnia. 🙌