10 najlepszych programów do tworzenia map myśli dla komputerów Mac w 2024 roku (bezpłatne i płatne)

Rozumiemy to: Ogromny cyfrowy wszechświat może czasami wydawać się labiryntem. Ale jeśli chodzi o opracowywanie strategii lub planowanie kolejnego dużego projektu, nie powinieneś zmagać się z niekompatybilnymi narzędziami lub niezgrabnymi interfejsami.

Wyobraź sobie narzędzie zwiększające wydajność, które jest rozszerzeniem Twojego kreatywnego geniuszu. Takie, które odzwierciedla intuicyjną konstrukcję i łatwość obsługi, jaką uwielbiają użytkownicy komputerów Mac. A co jeśli powiemy ci, że znaleźliśmy nie jedno, ale 10 takich narzędzi? map myśli ping dla komputerów Mac? Niezależnie od tego, czy jesteś samotnym myślicielem, który chce nakreślić powieść, czy też częścią dynamicznego zespołu orkiestrującego złożone projekty, mamy coś dla Ciebie.

A wisienka na torcie? Mamy zarówno darmowe oprogramowanie do tworzenia map myśli, jak i płatne opcje na każdą kieszeń. Przejdźmy więc do tego razem i omówmy najlepsze oprogramowanie do tworzenia map myśli w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia map myśli dla komputerów Mac?

Nie chodzi tylko o błyszczące funkcje. Zastanówmy się, co tak naprawdę sprawia, że najlepszy oprogramowanie do tworzenia map myśli .

Intuicyjny interfejs: Twoje oprogramowanie powinno być intuicyjne i nie powinno stanowić wyzwania, aby rozpocząć pracę z mapą myśli

Twoje oprogramowanie powinno być intuicyjne i nie powinno stanowić wyzwania, aby rozpocząć pracę z mapą myśli Kompatybilność z komputerami Mac: To coś więcej niż tylko kompatybilność, szukaj najlepszego oprogramowania do tworzenia map myśli, które jest zgodne z elegancką estetyką i łatwą funkcją komputerów Mac

To coś więcej niż tylko kompatybilność, szukaj najlepszego oprogramowania do tworzenia map myśli, które jest zgodne z elegancką estetyką i łatwą funkcją komputerów Mac Możliwości współpracy : Szukaj aplikacji do tworzenia map myśli z możliwością dodawania, edytowania i komentowania w czasie rzeczywistym przez wszystkich członków zespołu

Szukaj aplikacji do tworzenia map myśli z możliwością dodawania, edytowania i komentowania w czasie rzeczywistym przez wszystkich członków zespołu Wszechstronność: Niezależnie od tego, czy przełączasz się między wizualnymi mapami i listami, czy też integrujesz się z innymi aplikacjami, powinna ona dostosowywać się do twoich potrzeb

Niezależnie od tego, czy przełączasz się między wizualnymi mapami i listami, czy też integrujesz się z innymi aplikacjami, powinna ona dostosowywać się do twoich potrzeb Efektywność kosztowa: Twój wybór powinien oferować wartość, ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do zrobienia pracy bez kompromisów

10 najlepszych aplikacji do tworzenia map myśli w 2024 roku

W porządku, położyliśmy podwaliny. Wiesz, czego szukać w najlepszym oprogramowaniu do tworzenia map myśli i jesteś gotowy do tworzenia nieograniczonych map myśli.

Od samotnych myślicieli po tętniące życiem zespoły, od kreatywnych rewolucjonistów po strategicznych mastermindów - oto nasza lista najlepszych narzędzi do tworzenia map myśli dostosowanych do komputerów Mac. Niech rozpocznie się eksploracja!

W ClickUp możesz z łatwością i pewnością siebie rysować mapy myśli, schematy blokowe lub diagramy UML

ClickUp to platforma wydajności z aplikacjami internetowymi, mobilnymi i komputerowymi zaprojektowanymi w celu usprawnienia pracy w jednym centralnym hubie.

Więcej niż tylko zarządzanie projektami, Mapy myśli ClickUp to sanktuarium dla myślicieli, planistów i innowatorów. Dzięki prostej funkcji przeciągania i upuszczania, tworzenie mapy myśli przypomina malowanie na pustym płótnie. Możesz płynnie tworzyć zadania, podzadania i zależności, przekształcając główną ideę w elementy, które można wykorzystać w praktyce.

Ale być może ukoronowaniem chwały użytkowników komputerów Mac jest commit ClickUp do płynnego doświadczenia użytkownika!

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie map myśli z szablonami map myśli, które pomogą ci zmaksymalizować proces burzy mózgów (SprawdźTablica z pustą mapą myśli ClickUp aby rozpocząć)

Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą widoku czatu w aplikacji i prowadź dyskusje w ramach zadań

Konfigurowalne zadania i podzadania z automatyzacją

ClickUp AI do podsumowywania komentarzy, szkicowania zawartości i generowania elementów działań

Udostępniane nagrania ekranu, które można przekształcić bezpośrednio w zadanie

Over1 000 integracji z innymi narzędziami roboczymi, w tym Zoom, Slack, obszarem roboczym Google, Microsoft Office i innymi

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma ze względu na dużą liczbę funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Visio

przez Visio Krok w świat Visio, potęgi Microsoft 365 w zakresie tworzenia diagramów i grafiki wektorowej. Szczególnie korzystne dla profesjonalistów z branży IT i sektora biznesowego, oprogramowanie Visio do tworzenia map myśli pozwala na skomplikowane tworzenie szczegółów i zaawansowane modelowanie.

Użytkownicy komputerów Mac, którzy szukają narzędzia łączącego szczegółowe diagramy z mapami myśli, uznają wszechstronne funkcje Visio za idealne rozwiązanie. Zanurz się i pozwól swoim wizjom ożyć!

Najlepsze funkcje Visio

Oferuje szeroki zakres symboli w różnych kategoriach dla różnorodnych potrzeb tworzenia diagramów

Przyjazny dla użytkownika z wieloma intuicyjnymi funkcjami

Dostępne są liczne zasoby online zapewniające pomoc i naukę

Limity Visio

Formatowanie staje się uciążliwe w przypadku dużych projektów, co utrudnia ich widok w całości

Oferuje mniej integracji w porównaniu doAlternatywy dla Visio i inne narzędzia do tworzenia map myśli

Ceny Visio

Visio Plan 1: $5/użytkownika miesięcznie

$5/użytkownika miesięcznie Visio Plan 2: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Zakup jednorazowy Standard: $309.99

$309.99 Zakup jednorazowy Professional: $579.99

Visio oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (450 recenzji)

4,2/5 (450 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

3. MindManager

przez MindManager Witamy w MindManager, internetowym oprogramowaniu do tworzenia map myśli, w którym strukturyzowanie myśli staje się formularzem sztuki. Szczególnie lubiane przez strategów i planistów, narzędzie do tworzenia map myśli zapewnia przejrzystość złożonych pomysłów.

Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantem tworzącym mapę podróży klienta, czy studentem rozbijanie skomplikowanych koncepcji mindManager for Mac oferuje dynamiczną przestrzeń do myślenia, planowania i tworzenia.

Najlepsze funkcje MindManager

Możliwość rozpoczęcia pracy od zera lub skorzystania z ponad 25 szablonów map myśli

Funkcja wykresu Gantta do wizualizacji osi czasu projektu

Rozszerzone funkcje dzięki dodatkowi MAP 3, takie jak obliczenia algebraiczne

Współedytowanie iwspółpraca w czasie rzeczywistym* Wszechstronność dzięki różnymwykresy organizacyjne, schematów blokowych i map koncepcyjnych

Limity programu MindManager

Nie oferuje wersji Free, w przeciwieństwie do innych programów do tworzenia map myśli

Choć istnieją funkcje wykresów Gantta, są one nieco ograniczone

Ograniczony wybór obrazów i ikon

Ceny MindManager

Essentials: $99/rok

$99/rok Professional: $169/rok

$169/rok Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

MindManager oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

4,5/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

4. Miro

przez Miro Przywitaj się z Miro, wirtualną tablicą wspierającą współpracę burza mózgów . Teams - zwłaszcza te pracujące zdalnie - będą uwielbiać nieograniczone płótno, które oferuje oprogramowanie do tworzenia map myśli Miro.

Projektanci, programiści i facylitatorzy uznają interaktywne i angażujące funkcje map myśli Miro za przełom w warsztatach, sesjach i planowaniu sprintów.

Najlepsze funkcje Miro

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniają bezpieczeństwo danych

Dostawca wzbogacającego, opartego na współpracy doświadczenia

Nieskończona tablica ułatwia rozbudowaną burzę mózgów

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Asana i Slack

Limity Miro

Limit opcji edycji dla niektórych narzędzi obecnych w innych aplikacjachAlternatywy dla Miro* Użytkownicy raportują, że czasami trudno jest zmodyfikować układ tablicy

Ograniczone możliwości trybu prezentacji

Ceny Miro

Plan Free

Plan Teams: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Business Plan: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania niestandardowych cen

Miro oceny i recenzje

G2: 4..8/5 (ponad 4 900 recenzji)

4..8/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

5. Creately

przez Creately Zanurz się w Creately, gdzie wizualizacja danych spotkanie ze współpracą. Creately jest dobrodziejstwem dla profesjonalistów z różnych sektorów poszukujących przyjaznego dla użytkownika oprogramowania do tworzenia map myśli.

Dzięki mnogości szablonów i opcji projektowania, użytkownicy komputerów Mac mogą szybko przejść od pomysłu do pięknie zwizualizowanej mapy myśli. To raj dla tych, którzy kochają prostotę połączoną z głębią.

Najlepsze funkcje Creately

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do tworzenia map myśli z doskonałymi narzędziami do współpracy

Natychmiastowa widoczność zmian zachęca do natychmiastowej informacji zwrotnej

Bogate ustawienie funkcji nawet w wersji Free

Możliwość połączenia plików, notatek i innych danych z elementami wizualnymi

Limity Creately

Sporadyczne opóźnienia obserwowane przez użytkowników w przypadku niektórych funkcji

Błędy w formacie tekstu

Idealne wyrównanie układu na mapie myśli może stanowić wyzwanie dla użytkowników

Ceny Creately

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

$89/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników) Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.4/5 (825+ recenzji)

4.4/5 (825+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

6. Lucidspark

przez Lucidspark Odkryj Lucidspark, a cyfrowa tablica która dodaje iskry do sesji burzy mózgów. Startupy i kreatywne zespoły będą szczególnie zadowolone z płynnego przepływu pomysłów w tym oprogramowaniu do tworzenia map myśli.

Użytkownicy komputerów Mac mogą wspólnie szkicować, bazgrać i tworzyć mapy pomysłów w czasie rzeczywistym, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie na sesje wymagające synergii zespołu i spontanicznej kreatywności.

Najlepsze funkcje LucidSpark

Unikalne tablice Breakout dla zróżnicowanego myślenia

Wbudowany timer do sesji ograniczonych czasowo

Centralizacja uwagi dzięki funkcji Focus

Grupowanie pomysłów dla lepszej przejrzystości

Limity LucidSpark

Użytkownicy raportują, że niektóre szablony mogą być trudne w użyciu

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Ceny LucidSpark

Free

Indywidualny: Zaczyna się od $7.95/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $7.95/miesiąc za użytkownika Teams: Od $9/miesiąc za użytkownika

Od $9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

LucidSpark oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2200 recenzji)

4,5/5 (ponad 2200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 350 recenzji)

7. Ayoa

przez Ayoa Przedstawiamy Ayoa, gdzie wydajność spotyka się z kreatywnością. Idealna dla freelancerów i innowatorów, Ayoa oferuje żywe i kolorowe podejście do tworzenia map myśli na komputerze Mac.

Jeśli jesteś kimś, kto lubi odrobinę koloru podczas kreślenia swoich myśli, żywy interfejs Ayoa będzie zachwycającym płótnem dla twojego kreatywnego geniuszu.

Najlepsze funkcje Ayoa

Współpracujące tablice do wspólnego tworzenia pomysłów z członkami Teams lub współpracownikami

Współpraca w czasie rzeczywistym i funkcje czatu

Wiele widoków dla zadań w celu dostosowania do preferencji użytkownika

Limity Ayoa

Interfejs może wydawać się zagracony dla niektórych użytkowników

Użytkownicy zgłaszają, że mapa myśli może być powolna, a czasami dochodzi do nagłego wyłączenia

Ceny Ayoa

Mapy myśli: Od 10 USD/użytkownika miesięcznie

Od 10 USD/użytkownika miesięcznie Zadanie: Od 10 USD za użytkownika miesięcznie

Od 10 USD za użytkownika miesięcznie Ultimate: Począwszy od $13 za użytkownika/miesiąc

Ayoa oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4.3/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

8. Kapryśny

przez Kapryśny Urzekaj się urokiem Whimsical, narzędzia, które naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Projektanci i myśliciele wizualni będą szczególnie zadowoleni z jego przejrzystego, intuicyjnego interfejsu.

Dla użytkowników komputerów Mac, którzy chcą mieszanki szkieletów, schematów blokowych i map myśli, Whimsical obiecuje wspaniałe i wydajne doświadczenie.

Najlepsze funkcje Whimsical

Bogactwo gotowych ikon dla lepszej wizualizacji diagramów

Umożliwia łatwe tworzenie szkieletów dla projektów produktów

Kompleksowa platforma do burzy mózgów, schematów blokowych i szkieletów

Konfigurowalne szablony przyspieszają proces tworzenia danych

Kapryśne limity

W tym oprogramowaniu do tworzenia map myśli brakuje funkcji zarządzania projektami

Brak możliwości tworzenia niestandardowych kolorów

Ceny Whimsical

Starter: Free

Free Pro: 12$/miesiąc za redaktora

12$/miesiąc za redaktora Organizacja: 20$/miesiąc za redaktora

Whimsical oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50 recenzji) Bonus: Sprawdź nasze Miro vs Whimsical porównanie.

9. Cacoo

przez Cacoo Krok do królestwa Cacoo, gdzie tworzenie diagramów jest zarówno sztuką, jak i nauką. Teams pracujący nad rozwojem produktu i projektowaniem systemu znajdą w Cacoo szczególnie korzystne funkcje map myśli.

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i zestawowi narzędzi do tworzenia diagramów, użytkownicy komputerów Mac mogą z łatwością współtworzyć, iterować i wizualizować złożone systemy.

Najlepsze funkcje Cacoo

Wsparcie dla edycji na żywo przez wielu użytkowników w ramach tego samego diagramu

Zintegrowane wideo i czat dla lepszej współpracy między Teamsami

Ponad 100 szablonów i kształtów dla różnych potrzeb

Funkcja Dynamic Charts do automatycznego tworzenia wykresów wizualnych

Funkcja darmowego oprogramowania do tworzenia map myśli

Limity Cacoo

Brak wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wymaga płatnego planu

Ceny Cacoo

**Free

Pro: $6/miesiąc dla jednego użytkownika

$6/miesiąc dla jednego użytkownika Teams: $6/użytkownika miesięcznie dla maksymalnie 1000 użytkowników

$6/użytkownika miesięcznie dla maksymalnie 1000 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Cacoo oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

4.4/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 opinii)

10. XMind

przez XMind Na koniec warto zapoznać się z XMind, weteranem w świecie map myśli. Faworyzowany przez naukowców, badaczy i myślicieli, XMind oferuje zestaw narzędzi, które zaspokajają głębokie nurkowania i ekspansywne procesy myślowe.

Użytkownicy komputerów Mac docenią jego ustrukturyzowane podejście do organizowania pomysłów, co czyni go doskonałym wyborem do dogłębnych projektów i badań.

Najlepsze funkcje XMind

Wiele opcji strukturyzacji map myśli

Szybki i responsywny interfejs użytkownika

Dostępny jest tryb Zen do tworzenia map myśli bez rozpraszania uwagi

Kolorowanie wielu branch dla rozróżnienia węzłów

Limity XMind

Użytkownicy zgłaszają, że duże mapy myśli mogą mieć opóźnienia w ładowaniu

Nie jest dostępna wersja Free, w przeciwieństwie do innychAlternatywy dla XMind* Nieoptymalny dla zwinnych lubteamów scrumowych ze względu na brak narzędzi do zarządzania projektami

Ceny XMind

5,99 USD/miesiąc

59,99 USD/rok

Oceny i recenzje XMind

G2: 4.4/5 (45+ recenzji)

4.4/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy Xmind !

Dlaczego ClickUp wyróżnia się w świecie map myśli dla użytkowników komputerów Mac

W erze, w której króluje współpraca, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze oprogramowanie do tworzenia map myśli dla wydajności indywidualnej i zespołowej.

Niezależnie od tego, czy jesteś wizualnym myślicielem, czy entuzjastą list, ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków do zarządzania pracą. Zacznij od mapy myśli, aby przeprowadzić burzę mózgów, a następnie stwórz listy projektów i dokumenty, aby przekształcić swoją wizję w rzeczywistość!