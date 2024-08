Wybór stosu technologicznego: Przykłady dla zespołów programistycznych w 2024 roku

W miarę rozwoju firmy stare systemy mogą obsługiwać tylko dzisiejsze potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i mogą nie działać dobrze z nowymi aplikacjami. Będą one często ulegać awariom, narażać dane na ryzyko i utrudniać korzystanie z nowoczesnych technologii.

Dział IT będzie poświęcał więcej czasu na naprawę tych przestarzałych systemów, z czego wynika wolniejsza praca, mniejsza wydajność i wyższe koszty utrzymania.

Rozwiązanie? Zmodernizuj swój stos technologiczny, znajdując odpowiednie narzędzia dla swojego biznesu.

Jednak znalezienie odpowiedniej kombinacji języków programowania, frameworków i narzędzi wymaga czasu i wysiłku. Chodzi o zrównoważenie nowych trendów technologicznych ze stabilnymi narzędziami, które pasują do potrzeb projektu, mogą się rozwijać w miarę jego rozwoju i pozostać w użyciu przez długi czas.

Skupimy się na krytycznych aspektach wyboru odpowiedniego stosu technologicznego dla twojego projektu i zaoferujemy praktyczne porady, które przeprowadzą cię przez ten kluczowy proces decyzyjny. Zaczynajmy.

Czym jest stos technologiczny?

Stos technologiczny to połączenie języków programowania, frameworków, narzędzi i technologii wykorzystywanych do tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych.

Obejmuje zarówno aspekty front-end (to, co widzisz), jak i back-end (za kulisami), takie jak interfejs, serwer, baza danych i inne. Jest to blok konstrukcyjny dla każdego produktu cyfrowego lub aplikacji.

Technologie wybierane do stosu technologicznego zależą od unikalnych wymagań i celów projektu, a także preferencji zespołów produktowych.

Dlaczego audyt stosu technologicznego jest ważny?

Przeprowadzanie audytów stosu technologicznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajnego działania rozwiązań. Chodzi o utrzymanie najwyższej wydajności ustawienia.

Audyt ustawień technicznych upraszcza i porządkuje narzędzia cyfrowe i tworzenie stron internetowych.

Proces audytu dokładnie sprawdza ustawienia oprogramowania organizacji, obejmując wszystko, od oprogramowania i narzędzi po serwery i powiązane części.

Audyt stosu technologicznego pomaga ocenić wydajność, bezpieczeństwo i efektywność obecnego i przyszłego stosu technologicznego zespołu.

Kiedy należy przeprowadzić audyt stosu technologicznego?

Idealny czas na przeprowadzenie audytu stosu technologicznego będzie zależał od konkretnych potrzeb organizacji, ale oto kilka czynników, o których należy pamiętać.

Scenariusz 1: Stoisz przed integracja techniczna przeszkody, powodujące silosy danych

Oprogramowanie używane w ramach działu może dobrze ze sobą współpracować. Jednak oprogramowanie może wymagać bardziej efektywnej integracji podczas udostępniania informacji innym zespołom, takim jak zespoły sprzedaży lub obsługi klienta.

Współpraca między zespołami czasami tworzy silosy danych, które ukrywają informacje przed innymi zespołami lub działami, prowadząc do barier komunikacyjnych i nieefektywności.

Aby temu zapobiec, należy przeprowadzić audyt stosu technologicznego i korzystać ze zintegrowanego oprogramowania w celu lepszej współpracy w firmie.

Scenariusz 2: Nie ufasz już dokładności swoich danych

Przeprowadź audyt swojego stosu technologicznego, gdy zauważysz problemy z automatyzacją procesów i zwątpisz w dokładność swoich danych.

Załóżmy, że Twoja firma e-commerce potrzebuje pomocy z niedopasowanymi listami zapasów i produktów na stronie internetowej. Irytuje to niestandardowych klientów i obciąża zespół niekończącymi się ręcznymi poprawkami.

W takich przypadkach audyt wskaże wady oprogramowania, dzięki czemu będzie można je naprawić.

Scenariusz 3: Marnujesz zasoby na niechciane aplikacje

Być może nadszedł czas na audyt techniczny, jeśli inwestujesz w nieużywane oprogramowanie lub nie w pełni wykorzystujesz aplikację. Może to pomóc w optymalizacji alokacji zasobów i usprawnić swój stos technologiczny.

Jak przeprowadzić audyt stosu technologicznego swojego teamu?

Audyt stosu technologicznego jest skomplikowany, ale pokonaj te wyzwania dzięki jasnemu podejściu i dużemu wysiłkowi zespołowemu.

Przyjrzyjmy się krokom, jakie należy podjąć, aby indywidualnie przeprowadzić audyt stosu technologicznego swojego zespołu.

1. Zdefiniuj cele audytu stosu technologicznego

Nakreśl cele audytu stosu technologicznego, upewniając się, że są one zgodne z celami Twojej firmy. Może to wymagać udziału różnych działów i interesariuszy.

Użyj ClickUp Chat aby zebrać wszystkie rozmowy pod jednym dachem, tak aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości, reakcje i konsoliduj ważne rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp ClickUp

2. Oceń swoje zapasy

Sporządź kompleksową listę aplikacji, narzędzi i technologii swojego zespołu i skategoryzuj je jako krytyczne, niezbędne lub opcjonalne.

Użyj Widok tabeli ClickUp'a aby zebrać te informacje, wyszczególniając funkcje, przeznaczenie i liczbę użytkowników każdego oprogramowania.

3. Zbierz opinie swojego zespołu

Zbieraj opinie od członków zespołu, aby zrozumieć ich doświadczenia, bolączki i nieefektywności związane z istniejącym stosem technologicznym. Szablon Start Stop Continue firmy ClickUp pomaga zespołowi sprawdzić, jakie narzędzia muszą rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować w sekcjach oznaczonych kolorami.

4. Ocena wydajności i kosztów

Oceń, czy każda technologia spełnia swój zamierzony cel. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie kosztów związanych z każdym narzędziem technicznym i zidentyfikowanie obszarów, w których można zmniejszyć lub przenieść zasoby.

5. Wprowadzanie zmian i monitorowanie

Korzystając z informacji zebranych przez zespół, należy wdrożyć zalecane zmiany i ustalić priorytety działań zgodnie z celami audytu. Zmiany te będą obejmować usunięcie zbędnego oprogramowania, ulepszenie środków bezpieczeństwa, realokację zasobów itp.

Wraz z wdrażaniem zmian, monitoruj ich wpływ, aby upewnić się, że uzyskasz pożądane wyniki.

Rodzaje narzędzi Tech Stack z przykładami

Skategoryzuj stosy technologiczne ogólnie jako narzędzia front-end i back-end. Stos technologiczny front-end zajmuje się projektowaniem interfejsu użytkownika i doświadczeniami po stronie klienta, podczas gdy stos technologiczny back-end koncentruje się na logice po stronie serwera, administrowaniu bazą danych i powiązanych funkcjach.

Narzędzia te współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksowe doświadczenie internetowe i powodzenie aplikacji internetowej.

Przyjrzyjmy się szczegółom stosów technologicznych Front-end i Back-end.

1. Stos technologiczny Front-end

Stos technologiczny Front-end odnosi się do części wizualnej, z którą użytkownicy wchodzą w interakcję. Obejmuje on poniższe elementy.

HTML (HyperText Markup Language): Strukturyzuje zawartość strony, taką jak sekcje, wypunktowania i tabele

Strukturyzuje zawartość strony, taką jak sekcje, wypunktowania i tabele CSS (Cascading Style Sheets): Zarządza stylizacją i prezentacją zawartości, umożliwiając takie funkcje jak strony internetowe z kolorowymi motywami

Zarządza stylizacją i prezentacją zawartości, umożliwiając takie funkcje jak strony internetowe z kolorowymi motywami JavaScript: Tworzy interaktywne i dynamiczne elementy strony

Istnieją różne frameworki frontendowe, takie jak React, Angular i Vue.js, które pomagają usprawnić pracę rozwój produktu i poprawić wrażenia użytkownika

2. Stos technologii back-end

Back-end tech stack odnosi się do strony serwera ustawienia technologicznego, obsługa rozwoju komponentów zaplecza dla aplikacji internetowych. Obejmuje ona następujące elementy.

Język programowania: Języki backendowe, takie jak Python, Ruby, Java i Węzeł.js do pisania kodu po stronie serwera

Języki backendowe, takie jak Python, Ruby, Java i Węzeł.js do pisania kodu po stronie serwera Bazy danych: Narzędzia takie jak MySQL i NoSQL używane do przechowywania danych i zarządzania nimi

Narzędzia takie jak MySQL i NoSQL używane do przechowywania danych i zarządzania nimi Frameworki: Struktury dlatworzenia aplikacji, takie jak Ruby on Rails, Express.js, Django i Laravel, aby uniknąć rozpoczynania od zera

Struktury dlatworzenia aplikacji, takie jak Ruby on Rails, Express.js, Django i Laravel, aby uniknąć rozpoczynania od zera Serwery internetowe: Serwery zaplecza, takie jak Apache, Google Cloud i Nginx, które zarządzają i realizują żądania klientów

3. Nowoczesny stos technologiczny

Nowoczesny stos technologiczny to ustawienie aktualnych technologii i narzędzi do tworzenia oprogramowania o wysokiej wydajności. Obejmuje on skalowalne, wysokowydajne technologie dla wydajny cykl pracy .

Oto kilka przykładów nowoczesnych stosów technologicznych:

Stos MERN (MongoDB, Express.js, React, Węzeł.js) Front-end: React tworzy dynamiczne, jednostronicowe aplikacje internetowe i skupia się na elastyczności

React tworzy dynamiczne, jednostronicowe aplikacje internetowe i skupia się na elastyczności Back-end: Node.js z Express.js oferuje API i logikę po stronie serwera

Node.js z Express.js oferuje API i logikę po stronie serwera Baza danych: MongoDB przechowuje dane aplikacji

MongoDB przechowuje dane aplikacji Dodatkowe narzędzie: Redux do zarządzania stanem StosMEAN(MongoDB, Express.js, Angular, węzeł.js) Front-end: Angular to popularny framework front-endowy do tworzenia aplikacji internetowych. Ten framework ma bardziej stromą krzywą uczenia się z potężnymi funkcjami

Angular to popularny framework front-endowy do tworzenia aplikacji internetowych. Ten framework ma bardziej stromą krzywą uczenia się z potężnymi funkcjami Back-end: Węzeł Express.js zapewnia integrację API i logikę po stronie serwera

Węzeł Express.js zapewnia integrację API i logikę po stronie serwera Baza danych: MongoDB przechowuje dane aplikacji

MongoDB przechowuje dane aplikacji Dodatkowe narzędzie: Redux do zarządzania stanem Stos LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) System operacyjny: Linux jest używany jako system operacyjny serwera

Linux jest używany jako system operacyjny serwera Serwer WWW: Apache serwuje zawartość stron internetowych i zarządza żądaniami

Apache serwuje zawartość stron internetowych i zarządza żądaniami Baza danych: MySQL przechowuje dane

MySQL przechowuje dane Back-end: Python jest językiem programowania służącym do kodowania Stos Ruby on Rails (RoR) Back-end: Język programowania Ruby, znany z czytelnej składni i przyjaznego dla programistów języka

Język programowania Ruby, znany z czytelnej składni i przyjaznego dla programistów języka Serwer WWW: Rails, framework aplikacji internetowych, dostawca narzędzi ułatwiających tworzenie stron internetowych

Rails, framework aplikacji internetowych, dostawca narzędzi ułatwiających tworzenie stron internetowych Front-end: RoR używa HTML do strukturyzowania zawartości strony internetowej

RoR używa HTML do strukturyzowania zawartości strony internetowej Baza danych: PostgreSQL jest powszechnie używaną bazą danych do przechowywania danych

Więcej przykładów narzędzi stosu technologicznego

Oto kilka narzędzi i przykładów dla funkcji marketingowych, reklamowych, sprzedażowych, e-commerce lub usługowych Twojej firmy.

1. Stos narzędzi marketingowych

Twój stos marketingowy powinien idealnie mieć zakres funkcji, które pomogą Ci promować swoje produkty i usługi. Mogą one obejmować:

Oprogramowanie do automatyzacji marketingu

Użyj ClickUp aby zarządzać swoim produktem. Uzyskaj dostęp do następujących funkcji Zarządzanie projektami ClickUp jako oprogramowanie do automatyzacji:

ClickUp AI : Narzędzia AI do szybkiego śledzenia planów marketingowych i generowania pomysłów na produkty, mapy drogowe i strategie marketingowe

ClickUp Agile Cykl pracy : Adaptzwinne cykle pracy do kampanii marketingowych i twórz zautomatyzowane zadania dla swoich inicjatyw marketingowych z elementami wizualnymi

Automatyzacja ClickUp : Planowanie kampanii w mediach społecznościowych i automatyzacja danych powstania zadań do testów A/B

System zarządzania zawartością

WordPress i Drupal to dwa narzędzia do tworzenia i zarządzania zawartością strony internetowej.

WordPress: Jest to najczęściej używany CMS na świecie, znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i elastyczności. Początkowo zaprojektowany do blogowania, WordPress stał się wszechstronną platformą odpowiednią dla różnych typów stron internetowych.

Jest to najczęściej używany CMS na świecie, znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i elastyczności. Początkowo zaprojektowany do blogowania, WordPress stał się wszechstronną platformą odpowiednią dla różnych typów stron internetowych. Drupal: Drupal to solidny CMS znany ze swojej skalowalności i bezpieczeństwa. Jest wysoce konfigurowalny i preferowany w przypadku złożonych stron internetowych na poziomie Enterprise, wymagających zaawansowanych funkcji. Chociaż Drupal ma bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do WordPressa, oferuje większą elastyczność i kontrolę nad strukturą strony, dzięki czemu nadaje się do dużych projektów o specyficznych wymaganiach.

Analytics

Google Analytics to solidne narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które zapewnia kompleksowy wgląd w ruch na stronie i zachowanie użytkowników. Oferuje wiele funkcji, które pozwalają właścicielom witryn i marketerom zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z ich witrynami.

2. Stos technologii usług

Idealne narzędzie Service Tech Stack płynnie rozwiązuje problemy techniczne, angażuje niestandardowych klientów, ulepsza w oparciu o informacje zwrotne i zapewnia wszystkie usługi technologiczne.

Oto kilka różnych stosów technologicznych dla usług:

Zarządzanie zgłoszeniami

Rejestruj, śledź i efektywnie zarządzaj zgłoszeniami obsługi klienta za pomocą narzędzi takich jak ClickUp i Zendesk. Zadania ClickUp pomaga zarządzać biletami poprzez niestandardowe zadania reprezentujące bilety.

Oprogramowanie Help Desk

Usprawnij interakcje z klientami dzięki narzędziom z funkcjami takimi jak rozwiązywanie zgłoszeń, baza wiedzy integracja i raportowanie wielokanałowe, na przykład Freshdesk.

Oprogramowanie do czatu na żywo

Narzędzia takie jak Intercom zapewniają obsługę klienta w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu, umożliwiając szybkie rozwiązywanie problemów i spersonalizowane interakcje.

Zarządzanie bazą wiedzy

Zbuduj i utrzymuj kompleksową bazę wiedzy, aby umożliwić klientom samoobsługę. ClickUp i Help Scout to przykłady takich narzędzi. Stwórz dedykowaną przestrzeń w ClickUp Docs do przechowywania i organizowania artykułów bazy wiedzy.

przez Dokument ClickUp

Oprogramowanie do ankiet

Zbieraj opinie i spostrzeżenia klientów za pomocą ankiet, aby poprawić jakość usług dzięki narzędziom takim jak ClickUp i SurveyMonkey. Wykorzystaj ClickUp Formularze do tworzenia ankiet do zbierania opinii klientów.

Tworzenie niestandardowego pola wyboru w istniejącym formularzu Formularz ClickUp

3. stos technologii eCommerce

Oto narzędzia dla stosu technologicznego e-commerce, które pomagają w zarządzanie listą produktów i bezpieczne przetwarzanie płatności. Niektóre programy do rozważenia obejmują:

Online Catalog Software

Twórz i zarządzaj rozszerzonymi katalogami produktów online za pomocą oprogramowania takiego jak Magento.

E-commerce-ready CMS

Zintegruj narzędzia CMS, takie jak WooCommerce, z systemem zarządzania treścią, aby uzyskać spójne dane powstania i listy produktów.

Oprogramowanie do przetwarzania płatności

Zabezpiecz przetwarzanie płatności online, aby płynnie obsługiwać transakcje w różnych trybach. Przykłady takich narzędzi obejmują Stripe.

Zarządzanie zapasami

Zarządzaj zapasami, zamówieniami i usługami wysyłkowymi za pomocą scentralizowanych platform, takich jak ClickUp i Shopify. Użyj Pola niestandardowe ClickUp do śledzenia poziomów zapasów i Automatyzacja zadań za pomocą ClickUp do uzupełniania zapasów, gdy ilości osiągną minimalny poziom.

4. Stos technologii sprzedaży

Wyposaż swój zespół sprzedaży w następujące oprogramowanie w stosie technologii sprzedaży:

Zarządzanie relacjami z klientami [CRM]

Zarządzanie interakcjami z klientami, potencjalnymi klientami i szansami dzięki scentralizowanemu narzędziu, takiemu jak Salesforce.

Business VoIP

Usprawnij system komunikacji do wykonywania połączeń, śledzenia interakcji i rejestrowania szczegółów połączeń w CRM za pomocą narzędzi takich jak RingCentral i Skype.

Oprogramowanie do zarządzania danymi

Gromadzenie dokładnych i aktualnych danych potencjalnych klientów, które pomagają w generowaniu leadów i celowym docieraniu do nich. Przykłady systemów zarządzania bazami danych obejmują Zoominfo i MongoDB.

Narzędzia wspierające sprzedaż

Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej, w tym sekwencji e-maili, działań następczych i innych codziennych zadań. Pomaga w tym oprogramowanie takie jak Outreach i ClickUp.

Jak wybrać narzędzia dla swojego stosu technologicznego?

Wybór odpowiednich narzędzi do stosu rozwiązań może mieć ogromny wpływ na rozwój produktu , jakość i przyszłe powodzenie firmy. Jest to wybór, który wymaga starannego planu, znajomości celów produktu i zrozumienia celów firmy.

Oto kilka krytycznych czynników, które decydują o wyborze narzędzi w stosie oprogramowania:

Wymagania projektu: Wybrane narzędzia muszą spełniać konkretne potrzeby projektu

Wybrane narzędzia muszą spełniać konkretne potrzeby projektu Wielkość projektu: Wybierz narzędzia dla swojego stosu technologicznego w oparciu o wielkość projektu - mniej narzędzi dla małych projektów i skalowalne, zintegrowane aplikacje dla większych

Wybierz narzędzia dla swojego stosu technologicznego w oparciu o wielkość projektu - mniej narzędzi dla małych projektów i skalowalne, zintegrowane aplikacje dla większych Kompatybilność: Upewnij się, że narzędzia płynnie integrują się z istniejącym ekosystemem technologicznym

Upewnij się, że narzędzia płynnie integrują się z istniejącym ekosystemem technologicznym Koszt: Sprawdź, czy wybrane narzędzia mieszczą się w twoim budżecie

Sprawdź, czy wybrane narzędzia mieszczą się w twoim budżecie Czas wprowadzenia produktu na rynek: W celu szybszego dostarczenia produktu, warto rozważyć wybór przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które wymagają mniej kodowania

W celu szybszego dostarczenia produktu, warto rozważyć wybór przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które wymagają mniej kodowania Bezpieczeństwo: Priorytetem są narzędzia z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, które chronią cenne dane przed naruszeniem

Kroki wyboru narzędzi dla Twojego stosu technologicznego

Mając na uwadze powyższe czynniki, przyjrzyjmy się krokom wyboru odpowiednich narzędzi dla stosu technologicznego:

Krok 1: Audyt istniejącego stosu technologicznego

Audyt stosu technologicznego daje wgląd w obecnie używane narzędzia.

Określ luki i punkty bólu związane z istniejącymi narzędziami i wyróżnij oprogramowanie, które jest zgodne z wymaganiami projektu.

Krok 2: Ponowna ocena wymagań projektu

Ponowna ocena celów i założeń projektu na podstawie audytu

Krok 3: Zbadaj nowe narzędzia, które spełniają Twoje potrzeby

Zidentyfikuj nowe narzędzia, które usuwają luki i niedociągnięcia istniejących narzędzi. Poszukaj oprogramowania z większą liczbą funkcji, lepszą wydajnością i bezpieczeństwem.

Krok 4: Sprawdź kompatybilność i wydajność

Upewnij się, że nowe narzędzia dobrze komponują się z istniejącym systemem i płynnie integrują się z innym oprogramowaniem i aplikacjami.

Przetestuj wydajność i wykonalność wybranych narzędzi w rzeczywistych scenariuszach, korzystając w miarę możliwości z wersji próbnych.

Krok 5: Analiza kosztów

Przeprowadzenie dokładnej analizę kosztów i korzyści -Należy uwzględnić opłaty licencyjne, koszty utrzymania i wszelkie dodatkowe wydatki związane z narzędziami.

Krok 6: Zmierz wpływ na biznes

Oceń wpływ przyjętych rozwiązań narzędzi na Twój Business i wybierz narzędzia, które przyniosą Ci najwyższy zwrot z inwestycji.

Zbierz informacje zwrotne od swoich menedżerów Teams na temat wszelkich pozytywnych zmian, które mogli zaobserwować po wdrożeniu nowego stosu technologicznego.

Jeśli narzędzie nie zapewnia długoterminowych korzyści, należy rozważyć zaprzestanie jego używania i ponowne przeanalizowanie procesu wyboru.

Dodatkowe uwagi

Budowanie stosu technologicznego jest procesem ciągłym, a narzędzia mogą być dodawane lub usuwane w miarę upływu czasu

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swój stos technologiczny w oparciu o zmieniające się potrzeby i technologie

Mastering Your Tech Stack Journey

W miarę rozwoju Business stare systemy nie nadążają za potrzebami bezpieczeństwa i obsługą nowych aplikacji internetowych, co prowadzi do awarii, zagrożeń dla danych i dodatkowej pracy dla teamów IT, spowalniając wydajność i zwiększając wydatki na utrzymanie.

Modernizacja stosu technologicznego pomaga, ale dobranie idealnej kombinacji języków, frameworków i narzędzi jest trudne. Chodzi o połączenie nowych trendów ze stabilnymi rozwiązaniami, które pasują do zmieniających się potrzeb projektu, skalowalności i długoterminowego znaczenia.

ClickUp pomaga rozwiązać większość problemów związanych z zarządzaniem stosem technologicznym, oferując szeroki wachlarz narzędzi dostosowanych do potrzeb Twojego biznesu.

Zarządzanie projektami ClickUp oferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybkie planowanie marketingowe i generowanie pomysłów na produkty, mapy drogowe i strategie, wraz ze zwinnymi cyklami pracy i automatyzacją planowania kampanii w mediach społecznościowych i tworzenia zadań do testów A/B.

Zacznij już dziś i do zrobienia wszystkiego z ClickUp za darmo !