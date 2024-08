Jak zbudować efektywny Teams w mojej pracy?

Jeśli kiedykolwiek będziesz miał szczęście w zatrudnianiu ludzi, upewnij się, że zatrudniasz ludzi, których nie tylko możesz nauczyć, ale upewnij się, że zatrudniasz ludzi, którzy również nauczą cię różnych rzeczy

Jeff Bezos, globalny potentat biznesowy i dyrektor generalny Amazon

Podobnie jak Bezos, każdy lider ma swoją idealną wersję tego, jak powinien wyglądać jego wymarzony Teams. Niektórzy szukają technicznych kotletów, niektórzy uważają, że umiejętności miękkie mają większą wagę, niektórzy priorytetowo traktują formalne wykształcenie, niektórzy szukają kandydatów, z którymi łatwo się pracuje, podczas gdy inni wolą ludzi, którzy kwestionują status quo - parametry są subiektywne.

Po znalezieniu odpowiedniej osoby (osób) dla swojej organizacji, musisz dołożyć wszelkich starań, aby pomóc im zasymilować się z zespołem i zatrzymać ich na dłuższą metę.

Czym jest Teams Building?

Team building jest istotną częścią powodzenia firmy. **Odnosi się do tworzenia spójnej grupy, w której poszczególne osoby współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych celów

Jego głównym celem jest poprawa wydajności zespołu, zwiększenie morale i promowanie pozytywnego środowiska pracy:

Ułatwiasz komunikację iwspółpracę w miejscu pracy* Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Budowanie zaufania i wzajemnego szacunku wśród członków Teams

Wyjaśnienie ról i obowiązków

Poczucie przynależności do zespołu

Stworzenie powodzenia zespołu w dużej mierze zależy od systemu zatrudniania, wewnętrznej kultury zespołu, przywództwa i zarządzania zespołem proces. Ale zgadnij co? Istnieje zabawna strona strategii - ćwiczenia budowania zespołu.

Od prostych lodołamaczy do bardziej złożonych zadań rozwiązywania problemów, ćwiczenia budowania zespołu mogą być różnego rodzaju:

Łamacze lodów pomagają członkom zespołu zapoznać się ze sobą (i poczuć się komfortowo). Na przykład gra w Two Truths and a Lie lub Human Bingo

pomagają członkom zespołu zapoznać się ze sobą (i poczuć się komfortowo). Na przykład gra w Two Truths and a Lie lub Human Bingo Ćwiczenia zaufania budujące pewność siebie, zaufanie i koleżeństwo wśród członków zespołu. Aktywności takie jak Human Knot lub Trust Fall są tego rodzaju

budujące pewność siebie, zaufanie i koleżeństwo wśród członków zespołu. Aktywności takie jak Human Knot lub Trust Fall są tego rodzaju Wyzwania polegające na rozwiązywaniu problemów , które wymagają od członków zespołu działania jako jednostka. Na przykład wyzwania typu Escape Room lub Scavenger Hunt

, które wymagają od członków zespołu działania jako jednostka. Na przykład wyzwania typu Escape Room lub Scavenger Hunt Kreatywne zajęcia , które pozwolą przełamać monotonię codziennego harmonogramu i pozwolą na przepływ kreatywnych soków. Na przykład organizowanie warsztatów artystycznych lub lekcji gotowania

, które pozwolą przełamać monotonię codziennego harmonogramu i pozwolą na przepływ kreatywnych soków. Na przykład organizowanie warsztatów artystycznych lub lekcji gotowania Ćwiczenia komunikacyjne w celu poprawy umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Niektóre popularne przykłady to rysowanie od tyłu do tyłu lub wyzwanie z opaską na oczach

Zależnie od ustawienia pracy (hybrydowa, zdalna lub na miejscu), możesz zorganizować zabawy integracyjne w pomieszczeniach, na świeżym powietrzu lub w wersji wirtualnej.

Przeczytaj również:_ Jak skutecznie ustawić cele Teams: Przykłady i strategie

Korzyści z budowania Teams

Jako menedżer, lider zespołu lub specjalista ds. zasobów ludzkich możesz wywrzeć trwały wpływ na kulturę pracy, organizując działania związane z budowaniem zespołu.

Oto niektóre z ich zalet:

Wzmocnienie relacji : Zajęcia z budowania zespołu pomagają członkom zespołu połączyć się na poziomie osobistym, dzięki czemu czują się bardziej komfortowo pracując razem

: Zajęcia z budowania zespołu pomagają członkom zespołu połączyć się na poziomie osobistym, dzięki czemu czują się bardziej komfortowo pracując razem Ułatwiają lepszą komunikację : Ćwiczenia w nieformalnych ustawieniach poprawiają sposób, w jaki członkowie zespołu wymieniają się pomysłami i informacjami zwrotnymi w pracy

: Ćwiczenia w nieformalnych ustawieniach poprawiają sposób, w jaki członkowie zespołu wymieniają się pomysłami i informacjami zwrotnymi w pracy Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów : Wspólna praca nad wyzwaniami doskonali umiejętności zespołu w zakresie radzenia sobie ze złożonymi problemami w pracy

: Wspólna praca nad wyzwaniami doskonali umiejętności zespołu w zakresie radzenia sobie ze złożonymi problemami w pracy Promocja empatii : Wydarzenie budujące zespół (na przykład odwrócenie ról) pomaga uczestnikom spojrzeć na sprawy z perspektywy innych, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem

: Wydarzenie budujące zespół (na przykład odwrócenie ról) pomaga uczestnikom spojrzeć na sprawy z perspektywy innych, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem Zwiększenie jedności zespołu: Wspólne doświadczenia budują silną więź między członkami zespołu, ułatwiając współpracę nad projektami i rozwiązywanie konfliktów z szacunkiem

Jak zbudować efektywny Teams

Oto przewodnik krok po kroku, jak stworzyć zespół, który trzyma się razem na dobre i na złe:

1. Dostosuj swój zespół do jasno określonego celu

Zgodnie z Badanie McKinsey większość (82%) pracowników uważa, że posiadanie celu jest ważne, a 72% uważa, że cel powinien mieć większą wagę niż zyski.

Oto mapa drogowa umożliwiająca połączenie wyników zespołu z szerszymi celami organizacyjnymi:

Zdefiniuj wizję i cele: Wyraź wizję i cele zespołu i regularnie je komunikuj. Możesz na przykład rozpocząć comiesięczne spotkania zespołu od przypomnienia misji organizacji i powodów, dla których robicie to, co robicie

Wyraź wizję i cele zespołu i regularnie je komunikuj. Możesz na przykład rozpocząć comiesięczne spotkania zespołu od przypomnienia misji organizacji i powodów, dla których robicie to, co robicie Ustawienie celów SMART: Stwórz konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele, które będą zgodne z misją zespołu

Stwórz konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele, które będą zgodne z misją zespołu Połącz zadania z misją: Pokaż, w jaki sposób poszczególne zadania i projekty przyczyniają się do realizacji szerszej misji lub celu

Narzędzie do zarządzania projektami i celami takie jak ClickUp **Poza utrzymaniem porządku w zadaniach, narzędzie to ustanawia wyraźne powiązanie między indywidualnymi wysiłkami a wynikami projektu. Narzędzie to pomaga pracownikom wyobrazić sobie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji całego planu.

Zrozummy to na przykładzie.

Załóżmy, że prowadzisz firmę SaaS, a twoją misją jest zwiększenie świadomości marki i zwiększenie zaangażowania poprzez wysokiej jakości zawartość. Twoim celem SMART może być zwiększenie ruchu organicznego na blogu o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Teraz możesz użyć Cele ClickUp aby podzielić cel na mniejsze cele, takie jak badanie słów kluczowych, analiza konkurencji, tworzenie briefów zawartości, pisanie blogów, edycja, publikacja i dystrybucja w kanałach społecznościowych. Dodaj osoby przypisane dla celów. Wszystkie osoby przypisane mogą śledzić swój postęp za pomocą wskaźnika wizualnego.

Ustaw cele, podziel je na cele i pozwól pracownikom być na bieżąco z ich postępami dzięki ClickUp Goals

2. Wybierz odpowiednich ludzi

Weź pod uwagę te trzy czynniki, aby wybrać odpowiednie ustawienie ludzi do swojego zespołu:

Umiejętności i wiedza specjalistyczna

Wyraźnie określ umiejętności techniczne lub zawodowe, które są niezbywalne u potencjalnego członka zespołu. Następnie oceń kandydatów na podstawie tych kryteriów.

Na przykład, jeśli potrzebujesz grafika, idealnie byłoby szukać kogoś z mocnym portfolio, biegłością w oprogramowaniu do projektowania i dobrym zrozumieniem brandingu i estetyki.

Postawa i temperament

Umiejętności można nabyć, ale postawa i temperament są często cechami wrodzonymi. Poszukaj osób, które współpracują, są otwarte na informacje zwrotne i potrafią się dostosować. Te cechy zapewniają, że członkowie twojego zespołu dobrze ze sobą współpracują, konstruktywnie radzą sobie z krytyką i dostosowują się do zmian lub nieoczekiwanych wyzwań.

Podczas procesu rekrutacji możesz zadawać pytania behawioralne, aby ocenić te cechy. **Można na przykład zapytać kandydata, jak radził sobie w określonych sytuacjach, np: "Opowiedz mi o sytuacji, w której pracowałeś z członkiem zespołu, który nie wnosił efektywnego wkładu. Jak poradziłeś sobie z tą sytuacją i jaki był jej rezultat?"

Dopasowanie kulturowe

Przeanalizuj, w jakim stopniu wartości, przekonania i zachowania kandydata są zgodne z Twoimi kulturą zespołu . Jest to ważne, ponieważ dopasowanie kulturowe może mieć ogromny wpływ na satysfakcję z pracy, wydajność i ogólną spójność zespołu.

**Na przykład, jeśli twoja firma kładzie nacisk na innowacje i ciągłe doskonalenie, będziesz potrzebować członków zespołu, którzy są ciekawi, proaktywni i czują się komfortowo ze zmianami.

Różnorodność

Różnorodność umiejętności, środowisk i perspektyw jest wyznacznikiem dobrze zaokrąglonego zespołu. Zróżnicowany zespół wnosi różne punkty widzenia i doświadczenia, promuje kreatywność myślenia i oferuje nieszablonowe rozwiązania krytycznych problemów.

Aby stworzyć prawdziwy tygiel, należy uwzględnić osoby z różnych grup demograficznych, kultur, środowisk edukacyjnych i doświadczeń zawodowych.

3. Oferowanie przestrzeni do współpracy

Fundamentem silnego teamu jest to, jak skutecznie członkowie zespołu wymieniają się pomysłami, rozwiązują konflikty i łączą wysiłki, aby stworzyć coś znaczącego.

Jako menedżer, musisz zaoferować obszar roboczy do współpracy, który jednoczy zespoły wielofunkcyjne. Jest to szczególnie pomocne w przypadku zespołów hybrydowych i zdalnych, w których odległość fizyczna może powodować rozłączenie.

Wbudowane funkcje ClickUp umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, komunikacja asynchroniczna , udostępnianie informacji zwrotnych i centralizacja istotnych informacji o projekcie niwelują potencjalne luki komunikacyjne i pomagają budować zwycięski zespół.

Oto jak Twój zespół może korzystać z funkcji współpracy ClickUp:

Pracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, udostępniaj/otrzymuj informacje zwrotne asynchronicznie za pomocą komentarzy, przypisuj elementy działań, zamieniaj teksty w zadania, które można śledzić, i stwórz scentralizowany hub informacyjny (do przechowywania map drogowych projektów, firmowych wiki i baz wiedzy) dziękiClickUp Dokumenty

Pracuj z członkami zespołu zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym dzięki ClickUp Docs

Pomiń niepotrzebne rozmowy i długie wątki komentarzy, które tylko wprowadzają więcej zamieszania. Stwórz krótkie nagranie ekranu używającClickUp Clip**Nagraj lektora i udostępniaj go członkom zespołu

Dostarczaj/proś o konkretne informacje zwrotne, otrzymuj automatyczne transkrypcje notatek głosowych i szybciej wyjaśniaj wątpliwości dzięki ClickUp Clips

Wyczyszczone i szybkie informacje zwrotne na temat projektu obrazów dziękiClickUp's Proofing funkcja dodawania, przypisywania i rozwiązywania komentarzy do dowolnego pliku PNG, GIF, JPEG, WEBP, wideo lub PDF

Dostarcz wyraźne opinie na temat zdjęć dzięki funkcji weryfikacji ClickUp

Po przesłaniu pliku jako załącznika do zadania, kliknij plik, aby go otworzyć. W prawym górnym rogu wybierz opcję "Dodaj komentarze" Następnie możesz kliknąć w dowolnym miejscu załącznika, aby dodać komentarz. Funkcja ta pomaga wyeliminować nieporozumienia podczas przekazywania opinii na temat projektu w ClickUp

Burza mózgów, planowanie projektów, mapa etapów projektu, rysowanie diagramów i swobodny przepływ pomysłów na interaktywnym płótnie dziękiTablice ClickUp

Współpracuj nad pomysłami, korzystając z wirtualnej tablicy ClickUp Whiteboard

Organizuj pomysły i zadania w nieliniowym formacie, wizualizuj relacje między koncepcjami, rozkładaj projekty na poszczególne zadania i podzadania oraz twórz hierarchiczne struktury za pomocąMapy myśli ClickUpidealne do ćwiczeń z zakresu budowania zespołu

Rozwijaj złożone pomysły/projekty i nadaj im odpowiednią strukturę dzięki mapom myśli ClickUp

Bonus:_ 16 najlepszych programów do cyfrowej tablicy, które wspomagają współpracę w Teams Oprócz tych narzędzi, możesz uzyskać dostęp do ogromnej biblioteki szablonów ClickUp. Możesz niestandardowo dostosować gotowe ramy, aby uprościć komunikację i zarządzanie zespołem:

ClickUp's Team Communication and Meeting Matrix szablon

Zorganizuj harmonogramy spotkań, cele i kanały komunikacji na ujednoliconej platformie dzięki szablonowi ClickUp do komunikacji w zespole i matrycy spotkań

Śledź, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania, ustaw kanały komunikacji (takie jak wirtualne spotkania, e-mail lub współpraca za pomocą Tablicy), planuj spotkania i nakreślaj cele spotkań za pomocą szablonu ClickUp Szablon komunikacji w zespole i matryca spotkań ClickUp. Pomaga:

Zoptymalizować sposób, w jaki członkowie teamu dzielą się informacjami między sobą

między sobą Ustanowić standardowe procedury dla regularnych odpraw

dla regularnych odpraw Priorytetyzować istotne zadania poprzez ustawienie celów komunikacyjnych

Jest to pomocne dla średnich i dużych teamów, gdzie trudno jest monitorować wiele kanałów komunikacji, interesariuszy i konkurujące ze sobą priorytety z jednego punktu kontaktu.

Szablon planu zarządzania zespołem w ClickUp

Uzyskaj szczegółowy przegląd wszystkich zadań i operacji w swoim cyklu pracy dzięki szablonowi planu zarządzania zespołem ClickUp

Zaprojektowany dla zespołów o różnych funkcjach, Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp pomaga śledzić bieżące zadania w różnych działach i sprawdzać ich postęp w czasie rzeczywistym.

Oto, jak możesz w pełni wykorzystać tę strukturę:

Przydzielaj zadania członkom teamu

członkom teamu ustawienie szacowanego czasu dla każdego zadania, przypisanie terminów i oznaczenie priorytetów

dla każdego zadania, przypisanie terminów i oznaczenie priorytetów Prowadzenie rejestru ogólnych wyników zespołu, osiągnięć, bieżących problemów i postępów w realizacji commitów

ogólnych wyników zespołu, osiągnięć, bieżących problemów i postępów w realizacji commitów Uzyskanie jasności na temat potencjalnych przeszkód i natychmiastowe zajęcie się nimi

Bonus: 25 przykładów map myśli na 2024 rok

4. Szybkie reagowanie na wyzwania

Każdy zespół staje w pewnym momencie w obliczu wyzwań, ale sposób radzenia sobie z nimi może mieć ogromne znaczenie. Stwórz środowisko pracy, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo rozwiązując problemy i pokonując przeszkody. Zachęcaj do otwartej komunikacji, aby móc rozwiązywać problemy, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Na przykład, jeśli członek zespołu zmaga się z nakładającymi się obowiązkami, możesz przydzielić mu dodatkowe zasoby. W ten sposób zdejmiesz z nich część zadań i dotrzymasz terminów.

Gdy pojawią się konflikty lub problemy, ustaw prosty proces ich rozwiązywania. Może to być tak proste, jak możliwość zgłaszania obaw za pośrednictwem bezpośredniej informacji zwrotnej do menedżera / lidera teamu lub regularne spotkania (codzienne / cotygodniowe standupy) w celu omówienia przeszkód.

5. Dbaj o dobre samopoczucie swoich pracowników

Chcesz zbudować spójny zespół, który jest odporny i zmotywowany do podjęcia każdego wyzwania

Aby dać im tę siłę, musisz nadać priorytet dobremu samopoczuciu każdego członka zespołu:

Zachęcaj do regularnych przerw , aby zapobiec wypaleniu zawodowemu i problemom zdrowotnym

, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu i problemom zdrowotnym oferować odpowiednie płatne urlopy , aby zachęcać do odpoczynku i regeneracji sił

, aby zachęcać do odpoczynku i regeneracji sił Zapewnić dostęp do programów wsparcia , takich jak usługi doradcze, programy odnowy biologicznej lub szkolenia mindfulness i pomóc im zadbać o swoje zdrowie psychiczne

, takich jak usługi doradcze, programy odnowy biologicznej lub szkolenia mindfulness i pomóc im zadbać o swoje zdrowie psychiczne Ustalenie realistycznych oczekiwań i umożliwienie elastycznych harmonogramów pracy (o ile to możliwe) w celu promowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Najlepsze praktyki budowania zespołu

Oto kilka sposobów, w jakie możesz przyczynić się do efektywnego budowania Teams:

1. Doceniaj wysiłki i osiągnięcia

Według SurveyMonkey, 82% pracowników uważa uznanie za ważny element szczęścia w pracy. Uznanie ciężkiej pracy zwiększa morale, motywuje członków zespołu, poprawia wskaźniki retencji i wzmacnia zespół

Oto jak możesz wdrożyć tę praktykę w swoim miejscu pracy:

Celebrowanie kamieni milowych: Może to być tak proste, jak okrzyk podczas spotkań, premie pieniężne lub wielkie przyjęcie z okazji osiągnięcia kamienia milowego w projekcie

Może to być tak proste, jak okrzyk podczas spotkań, premie pieniężne lub wielkie przyjęcie z okazji osiągnięcia kamienia milowego w projekcie Programy uznaniowe: Ustanowienie programów takich jak "Pracownik Miesiąca" lub "Nagrody dla Graczy Teams" w celu formalnego uznania wyjątkowych wysiłków. Korzystaj z narzędzi uznawania pracowników, aby usprawnić proces identyfikowania i doceniania członków zespołu

Na przykład, Zappos, filia Amazon, znana z niestandardowej obsługi klienta, posiada opanował rozpoznawanie peer-to-peer . W ramach programu Zollar członkowie zespołu Zappos zarabiają wirtualne pieniądze poprzez wolontariat, które mogą wykorzystać na zakup elementów w sklepie Zollar Store.

2. Tworzenie poczucia przynależności Badania BetterUp wykazały, że przynależność do miejsca pracy prowadzi do 56% wzrostu wydajności pracy i zmniejsza ryzyko rotacji o 50%.

Tak więc, gdy członkowie Teams czują, że są ważną częścią organizacji i że ich wkład ma znaczenie, czują się szczęśliwsi, bardziej zaangażowani w swoją rolę i mniej skłonni do odejścia.

Oto kilka wskazówek, jak stworzyć zżytą społeczność w miejscu pracy:

Kultura integracyjna: Stwórz środowisko integracyjne - organizuj działania budujące zespół, takie jak warsztaty grupowe, lunche zespołowe, a nawet krótkie wycieczki i zachęcaj wszystkich do udziału w nich

Stwórz środowisko integracyjne - organizuj działania budujące zespół, takie jak warsztaty grupowe, lunche zespołowe, a nawet krótkie wycieczki i zachęcaj wszystkich do udziału w nich Proces wdrażania: Zaprojektuj proces wdrażania, który pomoże nowym pracownikom płynnie się zintegrować i poczuć się mile widzianymi. **Możesz na przykład wyznaczyć mentora lub kumpla, który ułatwi im wdrożenie się w miejsce pracy i rolę w ciągu pierwszych kilku tygodni

Zaprojektuj proces wdrażania, który pomoże nowym pracownikom płynnie się zintegrować i poczuć się mile widzianymi. **Możesz na przykład wyznaczyć mentora lub kumpla, który ułatwi im wdrożenie się w miejsce pracy i rolę w ciągu pierwszych kilku tygodni Otwarta komunikacja: Ustawienie przejrzystegostrategie komunikacji aby członkowie Teams mogli bez wahania wyrażać swoje pomysły i obawy. Używajnarzędzi do zdalnej współpracy do przeprowadzania ankiet, planowania regularnych sesji nadrabiania zaległości lub dostarczania informacji zwrotnych / omawiania problemów w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie

3. Identyfikacja mocnych stron każdego członka zespołu

Przydzielając role i obowiązki, weź pod uwagę mocne strony swoich pracowników. Wykorzystanie ich mocnych stron pozwoli im doskonalić posiadane umiejętności, zwiększy ich pewność siebie i poprawi wydajność zespołu.

Oto jak można wdrożyć tę praktykę:

Ocena mocnych stron: Użyj narzędzi takich jak npClifton StrengthsFinder (przemianowany na StrengthsFinder 2.0) lub DISC, aby zidentyfikować mocne strony i preferencje członków zespołu Inwentaryzacja umiejętności: Stwórz inwentaryzację umiejętności lub matrycę, aby stworzyć mapę mocnych stron każdego członka zespołu i tego, w jaki sposób są one zgodne z potrzebami projektu Wykorzystanie mocnych stron: Przydziel zadania w oparciu o indywidualne mocne strony. **Na przykład, osoba silna w komunikacji może prowadzić prezentacje dla klientów, podczas gdy osoba zorientowana na szczegóły może zająć się planowaniem projektu Spotkania "jeden na jeden": Regularne spotkania "jeden na jeden" w celu omówienia celów zawodowych i tego, jak można pomóc pracownikom w wykorzystaniu ich mocnych stron (np. oferując szkolenia, narzędzia lub wskazówki)

4. Inwestuj w rozwój zawodowy swoich Teamsów

Zainteresuj się nauką i rozwojem swoich pracowników.

Według Raport LinkedIn na temat uczenia się w miejscu pracy w 2024 r firmy o silnej kulturze uczenia się doświadczają wyższej retencji (57%) niż firmy o umiarkowanej kulturze uczenia się (27%)

Oto jak stworzyć silną praktykę L&D:

Stwórz plan rozwoju: Pomóż członkom zespołu w ustawieniu osobistych celów rozwojowych i umiejętności/zasobów, których potrzebują, aby je osiągnąć

Pomóż członkom zespołu w ustawieniu osobistych celów rozwojowych i umiejętności/zasobów, których potrzebują, aby je osiągnąć Oferuj szkolenia i edukację: Organizuj wewnętrzne warsztaty na odpowiednie tematy, a także zachęcaj członków zespołu do udziału w zewnętrznych kursach lub certyfikacjach. Przydzielanie czasu na rozwój zawodowy w godzinach rozliczeniowych, aby zachęcić do nauki

Przeczytaj także:_ 10 aplikacji i oprogramowania do budowania zespołów dla zdalnych Teams w 2024 roku

Przykłady popularnych aktywności teambuildingowych w mojej pracy

Zapoznajmy się z kilkoma kreatywnymi działaniami z zakresu team buildingu, które pomogą członkom zespołu dobrze się poznać i sprawią, że praca będzie przyjemnością!

1. Wirtualny pokój ucieczki

Cele: Poprawa współpraca Teams umiejętności rozwiązywania problemów i komunikacji między członkami Teams.

Ustawienia: Skorzystaj z platformy internetowej oferującej wirtualne pokoje ucieczki (np. The Escape Game) lub stwórz spersonalizowany pokój za pomocą interaktywnych platform do tworzenia mediów (np. ThingLink).

Jak grać:

1. Grupa uczestników (najlepiej 4-6 członków na zespół)

2. Przedstaw scenariusz lub temat wirtualnego pokoju ucieczki (np. rozwiązanie zagadki lub ucieczka z nawiedzonego domu)

3. Zapewnienie dostępu do wirtualnego pokoju lub udostępnianie dokumentów zawierających wskazówki, zagadki i wyzwania

4. Członkowie Teams muszą współpracować, aby rozwiązać zagadki, znaleźć ukryte wskazówki i zakończyć zadania w określonym czasie (zazwyczaj 30-60 minut)

5. Zachęcaj ich do skutecznej komunikacji, przydzielania ról (np. osoby sporządzającej notatki i rozwiązującej zagadki) oraz współpracy w celu osiągnięcia postępów w trakcie wyzwań

6. Organizuj dyskusje i podsumowania po zakończeniu gry, aby omówić strategie, dynamikę grupy i indywidualny wkład

2. Dwie prawdy i kłamstwo

Cele: Budowanie relacji, zachęcanie członków zespołu do rozmowy, przełamywanie lodów i zwiększanie zaangażowania pracowników.

Ustawienie: Zbierz wszystkich uczestników w wirtualnej sali spotkań lub przestrzeni fizycznej i poproś każdego z nich o wymyślenie dwóch prawd i jednego kłamstwa na swój temat.

Jak grać:

1. Wyjaśnij zasady - każdy uczestnik na zmianę udostępnia swoje trzy stwierdzenia (w dowolnej kolejności)

2. Po udostępnianiu trzech stwierdzeń przez każdego członka, reszta zespołu dyskutuje i zgaduje, które stwierdzenie jest kłamstwem

3. Gdy wszyscy zgadną, uczestnik ujawnia kłamstwo i udostępnia prawdę kryjącą się za każdym stwierdzeniem.

4. Zamieniajcie się rolami, dopóki wszyscy uczestnicy nie udostępnią

3. Polowanie na zwierzynę

Cel: Promocja pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywności.

Ustawienia:

Przygotuj listę elementów lub zadań do znalezienia lub zakończenia - bądź kreatywny!

Określ granice lub obszar, w którym odbędzie się polowanie na padlinożerców

Jak grać:

1. Podziel uczestników na Teams składające się z 3-5 członków

2. Rozdaj każdemu zespołowi listę poszukiwaczy skarbów

3. Ustaw limit czasu dla Teams na zakończenie polowania (zazwyczaj 30-60 minut)

4. Członkowie drużyny muszą współpracować, aby znaleźć elementy lub zakończyć zadania z listy

5. Teams mogą korzystać z narzędzi komunikacyjnych (takich jak krótkofalówki lub aplikacje do przesyłania wiadomości) do koordynowania i raportowania postępów

6. Po upływie limitu czasu zbierz wszystkie Teams i przejrzyj ich wyniki. Przyznaj punkty na podstawie największej liczby zakończonych zadań lub znalezionych elementów

4. Wszyscy związani

Cel: Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i przywództwa poprzez fizyczne rozwiązywanie problemów.

Ustawienie:

Zbierz członków zespołu w fizycznej lokalizacji

Podziel ich na małe grupy składające się z 2-4 osób

Jak grać:

1. Zwiąż ręce członków drużyny ze sobą za pomocą ciągu

2. Wyznacz im cel do osiągnięcia, utrzymując ich fizyczne połączenie. Może to być zakończenie gry planszowej lub układanki albo wykonanie zadań, takich jak zrobienie kanapki lub zawiązanie butów

3. Teams, który zakończy zadanie w najkrótszym czasie wygrywa

5. Pokaz talentów

Cel: Zachęcanie do kreatywności i wyrażania siebie oraz odkrywanie ukrytych talentów.

Ustawienie:

Ustalenie czasu i miejsca (wirtualnego lub fizycznego) pokazu talentów

Zaproszenie uczestników do przygotowania występów do zaprezentowania

Jak grać:

1. Poproś każdego członka teamu o zaprezentowanie swojego talentu. Może to być taniec, śpiew, malarstwo, pisanie wierszy, opowiadanie historii, rapowanie i wiele innych

2. Możesz także przekształcić wydarzenie w przyjazną rywalizację i zaprosić sędziów do oceny występów

3. Wręcz nagrody lub pamiątki każdemu uczestnikowi

💡 Pro tip: Następnym razem, gdy będziesz organizować gry integracyjne (wirtualne lub osobiste), użyj Oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami ClickUp . Ułatw wszystko, od planu i współpracy po realizację, i zdejmij dodatkowe obciążenia z barków!

Zacznij budować swój zespół A dzięki ClickUp

Twoja sieć to Twoja wartość netto, a Twój Teams to Twoja siła. Twoja sieć lub połączenia mogą przynieść Ci leady, ale Twój zespół pielęgnuje i utrzymuje te leady dzięki wysokiej jakości produktom. Mądrą decyzją biznesową jest więc zainwestowanie czasu, wysiłku i zasobów w budowanie zespołu.

I zgadnij co? Budowanie silnej dynamiki zespołu jest łatwiejsze, gdy masz odpowiednią technologię w swoim stosie.

Dzięki kompleksowej platformie do zarządzania projektami i pracą, takiej jak ClickUp, możesz wzmocnić swoich członków zespołu, aby mogli współpracować w sposób, w jaki chcą, dzielić się pomysłami, śledzić postępy, skupiać się na rozwoju osobistym i wiele więcej.

Stwórz zespół swoich marzeń- zacznij korzystać z ClickUp już dziś !