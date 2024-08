Kompletny przewodnik po spotkaniach Scrum

Rozważasz adopcję psa? scrum proces spotkania?

Ale może nie masz pewności, jak najlepiej je przeprowadzić.

The Raport Digital.ai o stanie Agile wykazał, że 81% specjalistów ds. technologii twierdzi, że ich organizacja stosuje jakąś formę scruma. I z Raportowanie Broadcom pokazujący, że zespoły pracujące metodą Full Scrum uzyskują o 250% lepszą ocenę jakości niż zespoły, które nie wykonują żadnych szacunków, jest oczywiste, dlaczego jest to jedna z najpopularniejszych metod szacowania zwinnych praktyk .

Tak więc, jeśli próbujesz wsiąść do pociągu scrumowego, nie winimy Cię. Oto, co musisz wiedzieć, aby zacząć.

Czym są spotkania Scrum?

Spotkania Scrumowe utrzymują interesariuszy, kierownictwo i Teams w zgodzie poprzez zwięzłą komunikację i szybkie działanie planowanie strategiczne -wszystko po to, aby projekty posuwały się naprzód. Istnieje pięć rodzajów spotkań scrumowych:

Codzienny scrum / Standup

Planowanie sprintu

Dopracowywanie rejestru produktowego

Przeglądy sprintów

Retrospektywy sprintów

Zauważysz, że każde spotkanie ma swój cel bezpośrednio w nazwie. Planowanie sprintu służy do planowania sprintu. Retrospektywy są retrospektywami.

Jest to zamierzone.

Ponieważ spotkania scrumowe są trochę anty-spotkaniami. Nie są to sesje nadrabiania zaległości, burze mózgów ani długie wykłady dyrektora generalnego. Nie są to niepotrzebne przerwy w pracy nad produktem.

Ten proces jest taktyczny, zaplanowany we właściwym czasie i zaprojektowany tak, aby Teams byli na tej samej stronie, aby uniknąć błędów w komunikacji (wszystko to ma na celu zapewnienie, że projekty nie trafią na niepotrzebne wąskie gardła).

**CZYM JEST SCRUM? Scrum jest zwinne zarządzanie projektami ramy, w których chodzi o jasne cele, współpracę, odpowiedzialność i dostarczanie przyrostowej wartości. Rozbija duże, złożone projekty na łatwiejsze w zarządzaniu części i tworzy elastyczność, której Teams potrzebują, aby obracać się, gdy sytuacja zmienia się w trakcie projektu. Termin ten wywodzi się z rugby scrummages: gry, w której team zbiera się blisko siebie, głową w dół, aby zdobyć piłkę.

Kto powinien uczestniczyć w spotkaniach scrumowych?

Większość spotkań Scrum jest przeznaczona dla zespołu deweloperskiego, Scrum Mastera i właściciela produktu - choć są pewne wyjątki. Właściciel produktu może na przykład nie uczestniczyć w retrospektywach. Dodatkowi interesariusze mogą dołączyć do spotkania przeglądowego Scruma.

Najlepiej byłoby, gdyby cały zespół scrumowy liczył maksymalnie 10 członków. Jeśli zespół scrumowy jest większy, przywództwo często dzieli go na mniejsze grupy pracujące nad wspólnym celem.

5 spotkań Scrum, o których musisz wiedzieć

1. Codzienne spotkania scrum

Jednym z najpopularniejszych rodzajów spotkań scrumowych - zgodnie ze wzmiankowanym wcześniej raportem State of Agile Report - jest codzienny standup, zwany też czasem codziennym spotkaniem scrumowym. Powinno być to błyskawiczne spojrzenie na cele, postępy i potencjalne problemy. Każda osoba w pokoju powinna być w stanie odpowiedzieć na trzy pytania:

**Co udało ci się wczoraj osiągnąć? **Co planujesz zrobić dzisiaj? **Czy na horyzoncie są jakieś przeszkody?

Termin stand-up pojawił się, ponieważ tego typu spotkania scrumowe mają być krótkie, więc wiele Teams prowadziło je na stojąco - dla tych, którzy byli w stanie - aby nikt nie czuł się zbyt komfortowo. Teraz, gdy wiele Teamsów pracuje zdalnie, rzadziej spotykamy się na stojąco, ale celem spotkania nadal powinno być maksymalne skrócenie czasu jego trwania.

2. Planowanie sprintu scrum

Cel spotkania planowanie sprintu scrum jest określenie co chcesz osiągnąć w następnym sprincie i jak to osiągniesz. Spotkanie dotyczące planowania sprintu trwa zazwyczaj około jednej godziny na każdy tydzień nadchodzącego sprintu (np. jeśli sprint trwa dwa tygodnie, spotkanie trwa dwie godziny lub krócej).

Istnieją jednak sposoby na ich skrócenie - dobre planowanie wstępne i odpowiednie narzędzia do śledzenia sprintów . Te rodzaje spotkań pomagają podzielić problemy na bardziej strawne sekcje, dzięki czemu widok listy w ClickUp jest tak wszechstronny.

Twórz sprinty trwające od tygodnia do miesiąca dzięki podejściu Agile w ClickUp

3. Dopracowywanie rejestru produktu

Pomiędzy spotkaniami sprint backlog i refinement, poproś zespół scrumowy o przyjrzenie się backlogowi sprintu, dodanie szczegółów i notatek dotyczących priorytetów i zależności. Spośród różnych typów spotkań scrumowych, ten zależy od organizacji zespołu.

W przeciwnym razie, jeśli backlog sprintu nie będzie uporządkowany, właściciele produktu i scrum master nie będą mieli z czego korzystać przy planowaniu kolejnego sprintu.

Uzyskaj zakończony widok backlogów i sprintów w widoku tablicy ClickUp

4. Przegląd sprintu

Pod koniec każdego sprintu nadchodzi czas, aby Teams zaprezentowali swoją pracę właścicielowi produktu (i czasami innym interesariuszom).

Cele: informacja zwrotna.

Potraktuj to spotkanie zarówno jako demonstrację, jak i okazję dla interesariuszy do zadawania pytań i przekazywania opinii. Opinie te są następnie dodawane do zaległości do rozważenia w przyszłości.

5. Retrospektywa sprintu

Innym zalecanym przez scrum spotkaniem na koniec sprintu jest retrospektywa. Tym razem jednak interesariuszy zwykle nie ma w pokoju.

To tylko same Teams omawiają, co poszło dobrze, co nie poszło dobrze, czego się nauczyli i jak rzeczy powinny się zmienić w nadchodzących sprintach.

Zalecamy również retrospektywy na koniec projektów na większą skalę - i te retrospektywy powinny obejmować szerszy zakres uczestników. Kierownictwo, marketing i inni interesariusze mogą dołączyć, aby ocenić wkład każdego zespołu w komunikację, koordynację i GTM.

Sprawdź te_ wydrukuj szablony retrospektywne !

NIE POMIJAJ RETROSPEKTYWY Badania pokazują, że wydajność zespołu wzrasta aż o 20% gdy w grę wchodzą efektywne retrospektywy.

Korzyści ze spotkań Scrumowych

1. Ułatwienie zarządzania skomplikowanymi projektami

W spotkaniach Scrum chodzi o dwie rzeczy: komunikację i strategię. Bez względu na rodzaj spotkania, celem zawsze powinno być zebranie wszystkich na tej samej stronie na temat celów, statusu i problemów, które wymagają rozwiązania.

Otwarta komunikacja jest tym, co sprawia, że Teams konsekwentnie posuwają się naprzód (utrzymując wysoką prędkość) w kierunku wspólnych celów.

Bez strategicznych punktów kontaktowych, których dostawcą są spotkania scrumowe, znacznie łatwiej jest zarządzanie projektami scrum zejść z torów. Co gorsza, gdy zespół lub członek zespołu zejdzie z toru bez spotkań w celu sprawdzenia, może zejść dość daleko na złą ścieżkę - tracąc zarówno czas, jak i pieniądze oraz wypaczając statystyki prędkości na następne spotkanie dotyczące planu sprintu.

2. Wyniki są zawsze najważniejsze

Te strategiczne punkty styku powinny zawsze przypomnieć teamom, nad czym pracują. Bez względu na to, jak daleko jesteśmy w chwastach projektu, to przypomnienie jest tym, co nas ugruntowuje i przesuwa nas w kierunku wyników, do których dążymy.

3. Wyższa satysfakcja niestandardowych klientów

Lepsze wyniki, szybsza dostawa i szczęśliwsze zespoły oznaczają ostatecznie lepsze doświadczenia klientów i wyższą ocenę satysfakcji. Zachowanie spójności jest kluczem do zadowolenia klientów, ponieważ jednocześnie buduje większe zaufanie.

4. Niższe koszty!

Każdy rodzaj spotkania scrumowego przynosi firmie korzyści finansowe: Retrospektywy zwiększają wydajność Teams w czasie. Spotkania przeglądowe pomagają nam szybko uwzględnić informacje zwrotne.

Codzienne standupy utrzymują projekty na czas i w ramach budżetu (lub przynajmniej informują nas, kiedy coś idzie nie tak, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić). A spotkanie dotyczące planowania sprintu wiąże wszystko, co robimy, z celami biznesowymi i realnymi korzyściami finansowymi.

5. Pozostań w połączeniu

Szóstą zasadą manifestu agile jest to, że spotkania twarzą w twarz są najlepszym sposobem na przekazywanie informacji do agile teams . Dlatego właśnie te spotkania są tak ważne dla zwinnych organizacji.

52% pracowników stwierdziło, że czuje się odłączeni od swoich Teamów w pewnym momencie w ciągu ostatniego roku, nadszedł czas, aby wrócić do dobrze prowadzonych, strategicznych spotkań scrumowych, które utrzymują zespoły w zgodzie w zakresie wszystkiego, od backlogu, przez sprinty, po codzienne zadania.

Jak przeprowadzić skuteczne spotkanie scrumowe

Jak więc upewnić się, że spotkania scrumowe osiągną swoje cele? Oto cztery wskazówki od ekspertów:

1. Ustaw godziny i trzymaj się ich

Spotkania Scrum są ważne. Dostosowują one Teams do tego, co musi zostać zrobione, przez kogo i kiedy. Pozwalają wszystkim na regularne połączenia i współpracę. I ustalają priorytety strategii.

Wciąż jednak są to spotkania, a praca jest do zrobienia, więc powinny być wystarczająco długie, aby były skuteczne i wystarczająco krótkie, aby utrzymać uwagę.

Innymi słowy: jeśli mówisz, że spotkanie potrwa godzinę, trzymaj się godziny lub mniej.

2. Zacznij od priorytetu pierwszego

Jeśli jest jedna rzecz, którą Teams powinien wynieść ze spotkania, to co to jest? Niezależnie od odpowiedzi, to właśnie od tego powinieneś zacząć i na tym zakończyć. Nie pozwól, aby nadmiar informacji wyparł priorytety.

**CO JEŚLI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN PRIORYTET? Rozumiemy to. W złożonych organizacjach istnieje wiele elementów walczących o miejsce na liście priorytetów. Ale prawda jest taka, że jeśli chcesz mieć wydajne teamy, nie możesz dać im nieuporządkowanych list priorytetów i oczekiwać, że wszystko zostanie zrobione. Do kierowników projektów i liderów należy zebranie się i uporządkowanie priorytetów, zanim trafią one do zespołów.

3. Daj zespołom wybór... ale nie za dużo

Potrzebujesz, aby Teams podejmował decyzje podczas spotkania scrumowego? Daj im opcje... ale nie za dużo. Badania sugerują, że zbyt wiele opcji może być paraliżujących . Dlatego też liderzy powinni pracować nad udoskonaleniem wyborów dokonywanych przez Teams przed przedstawieniem ważnych decyzji na spotkaniu.

4. Używaj właściwych narzędzi Tablice Scrum , planowanie sprintu,

Wykresy Gantta narzędzia do śledzenia... Spotkania Scrum są bardziej efektywne dzięki narzędziom, które pomagają śledzić i udostępniać informacje w czasie rzeczywistym. Od Trello po ClickUp (oczywiście), masz wiele opcji, aby utrzymać Teams na tej samej stronie i prezentować informacje w pomocny, wizualnie odsetki sposób.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania, śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

FREE YOUR TEAMS UP TO FOCUS ON THE WORK (UWOLNIJ SWOJE ZESPOŁY I SKUP SIĘ NA PRACY) Świetne narzędzie nie tylko pomaga nadążyć za codzienną pracą zespołu... może również znacznie skrócić spotkania, pozwalając wszystkim skupić się na wykonywanej pracy. Jak mówi Alaina Maracotta z Vida Health mówi o ClickUp: "To fenomenalne zobaczyć, ile czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam niewiele ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu na skupienie się na ważniejszych priorytetach marketingowych"

Rozpoczęcie pracy ze spotkaniami Scrum

Rozumiesz już, czym są spotkania scrumowe, jak działają i jakie najlepsze praktyki powinieneś mieć na uwadze..

Teraz, jeśli nie jesteś jeszcze w pełni Scrum, jak do tego dojść?

Odpowiedź - podobnie jak w przypadku większości dużych zmian w firmie - zazwyczaj wymaga zmiany sposobu myślenia, procesu i narzędzi.

1. Zaangażowanie Teams w Tablicę

Bez pełnego udziału teamów, spotkania te nie będą tak efektywne, jak mogłyby być. Dlatego właśnie potrzebne jest ich poparcie. Wyjaśnij zespołom, w jaki sposób ta nowa struktura im pomoże - skrócenie spotkań, uwolnienie ich kreatywnego czasu itp.

Im lepiej ludzie widzą cel końcowy (dla siebie, swoich teamów i biznesu), tym bardziej prawdopodobne jest, że pójdą na całość z każdą zmianą, w tym ze scrumem

Przechowuj i kategoryzuj podobne cele w folderach celów w ClickUp

2. Wprowadź niezbędne zmiany w procesie

Przyjrzyj się istniejącym procesom w swojej firmie, mając na uwadze scrum. Co należy zmienić? Czy Teams muszą aktualizować swoje postępy w narzędziach przed spotkaniem? Czy kierownictwo powinno przygotowywać się do spotkań w nowy sposób?

Czy kierownicy projektów i scrum master powinni wyczyścić backlog przed spotkaniem? Im jaśniej i szybciej zakomunikujesz wszelkie niezbędne zmiany w procesach, tym łatwiejsze będzie przejście na scrum.

Pozwoli to również całemu zespołowi scrumowemu na szybkie działanie, co udowodni zespołom, że złożone obietnice (na przykład dotyczące uwolnienia czasu i kreatywności) są aktualne.

3. Wybierz narzędzia, które cię wesprą

Czy obecne narzędzia stanowią wsparcie dla nowego sposobu pracy, czy też hamują jego rozwój? Zamiast zaczynać od narzędzi i próbować wcisnąć w nie nowe procesy, zacznij od zastanowienia się nad tym, do zrobienia czego potrzebujesz narzędzi, aby cię wesprzeć - a następnie wybierz narzędzia, które cię wspierają narzędzia scrum w oparciu o te kryteria.

Rozumiemy, że zmiana narzędzi może wydawać się dużym wyzwaniem, ale wiemy również, że bez odpowiednich narzędzi, dobrze zaplanowane zmiany w kierunku zwinnych praktyk mogą utknąć. Ustal więc priorytety swoich potrzeb i nie popadaj w błąd utopionych kosztów i pozostań przy starych, bezużytecznych już narzędziach.

**CHWILA... CO TO JEST BŁĄD UTOPIONYCH KOSZTÓW? Błąd utopionych kosztów mówi nam, że ludzie są bardziej skłonni do dokonywania złych wyborów, gdy już "utopili koszty" w tych wyborach. To właśnie dlatego ludzie pozostają w relacjach, które już im nie służą ("ale ja już włożyłem w to dwa lata!") lub nadal przeznaczają pieniądze na projekty, które wyraźnie wypadły z torów ("ale my już wydaliśmy 100 tysięcy dolarów na tę funkcję!"). Może to również prowadzić do korzystania z nieprzydatnych narzędzi, ponieważ "już wydałeś pieniądze"

Eksperci twierdzą, że przy podejmowaniu decyzji należy ignorować koszty utopione i skupiać się na kosztach przyszłych działań. Czy jutro będzie Cię to kosztować więcej czy mniej, jeśli porzucisz stare narzędzie i wybierzesz to, które lepiej pasuje do Twojego biznesu?

Przydatne szablony spotkań Scrum

Według niedawnej ankiety przeprowadzonej wśród klientów, szablony ClickUp znajdują się w pierwszej trójce najbardziej wartościowych funkcji, jakie oferujemy. Szczerze mówiąc, nie jesteśmy zaskoczeni. Posiadanie świetnego szablonu zdejmuje z nas presję.

Wiesz dokładnie, jakich informacji potrzebujesz i jak je zaprezentować - nie jest wymagane dogłębne badanie najlepszych praktyk. Oto dwa przykłady szablony scrum do rozpocząć nową praktykę :

1. Szablon spotkania Scrum w ClickUp

Szablon ClickUp Scrum Meeting Template znacznie ułatwia komunikację w zespole i widoczność w projektach

Zaprojektowany, aby usprawnić codzienne standupy, Szablon spotkania Scrum firmy ClickUp pomaga zespołom skupić się na tym, co zostało zrobione, co należy zrobić i jakie potencjalne blokady pojawiają się na horyzoncie. Pobierz ten szablon

2. Szablon do zarządzania Agile Scrum w ClickUp

Stwórz szczegółowy backlog za pomocą tego prostego szablonu Agile Scrum i rozpocznij pracę natychmiast

Świetny do wykorzystania podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu, retrospektyw, przycinania backlogu i nie tylko. Szablon Agile Scrum Management firmy ClickUp zawiera również dokument "jak zacząć", który pomoże scrum masterowi w niestandardowym przygotowaniu spotkań. Żaden członek Teams nie powinien być pozostawiony sam sobie! Pobierz ten szablon

Rozpocznij z ClickUp

Jeśli jesteś gotowy, aby zacząć, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym scrum masterem, ClickUp oferuje mnóstwo szablonów i funkcji zwinnych, które pomogą Ci sprawnie przeprowadzić spotkania scrumowe. A nasz plan Forever Free jest (zgadłeś) darmowy na zawsze. Wypróbuj nas już dziś .