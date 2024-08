Dostosuj swoich interesariuszy za pomocą 10 najlepszych narzędzi do planowania PI

Bez wysiłku komunikacja w zespole komunikacja, udostępnianie wspólnej wizji i koordynacja zespołu to powszechnie akceptowane praktyki zwinne, ale nie są one łatwe do przyjęcia. Żeglowanie po wzburzonych wodach projektu może stać się coraz trudniejsze, zwłaszcza gdy zajmujesz się projektami na dużą skalę plany wydań i nie są w stanie uzyskać międzyfunkcyjne Teams aby spotkać się i omówić postępy i zaległości.

Na szczęście, Teams podążający za współczesnym Scaled Agile w celu strategicznego posuwania się naprzód Framework (SAFe) może polegać na planowaniu przyrostu programu (PI). Planowanie PI jest jak długoterminowe wydarzenie sprintu, które ma na celu usunięcie silosów departamentalnych i wyrównanie teamów w ramach Agile Release Train (ART). 🚂 Wydarzenie planowania PI są łatwiejsze do przeprowadzenia dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. W tym kompleksowym przewodniku zawęzimy zawiłości związane z PI narzędzia do planowania i zapoznanie się z 10 najlepszymi opcjami produktów, aby szybko śledzić swoje procesy decyzyjne . Czytaj dalej!

Co to jest oprogramowanie do planowania PI?

Planowanie PI to wspólne wydarzenie odbywające się co 8-12 tygodni, które gromadzi wszystkich członków zwinnego zespołu w celu planowania i ustalania priorytetów prac dotyczących zbliżającego się przyrostu programu dla Agile Release Train. Jest ono przeprowadzane przez Scrum Master i zazwyczaj składa się z dwóch całodniowych spotkań twarzą w twarz spotkania zespołu .

Oprogramowanie do planowania PI to narzędzie zwinne które sprawia, że spotkania PI są łatwiejsze do zorganizowania i bardziej usprawnione. Może pomóc przygotować się zarówno do wirtualnych, jak i fizycznych spotkań, oferując funkcje usprawniające strategie komunikacji między interesariuszami a firmą oraz ustawienie wspólnie uzgodnionych celów PI i wskaźniki powodzenia dla każdego działu lub cokolwiek, czego potrzebują Twoje Teams.

Głównym celem narzędzia jest scentralizowanie procesu rewizji starych celów, tworzenia nowych, definiowania odpowiedzialności i wkładu oraz ustawienia priorytetów, aby pomóc biznesowi skalować się wyżej. 🌻

Czego należy szukać w narzędziach do planowania PI?

Oto kilka funkcji i możliwości, które należy rozważyć przed zainwestowaniem w narzędzie do planowania PI:

Przyjazność dla użytkownika: Oferuje przyjazny interfejs dla użytkowników z różnych działów, niezależnie od ich wiedzy technicznej Opcje współpracy: Wsparcie dla funkcjiwspółpracę w czasie rzeczywistym z funkcjami takimi jaktablice cyfrowe, współredagowanie, wątki dyskusyjne i wzmianki Planowanie zależności: Zapewnia wydajność zespołów międzyfunkcyjnych, pomagając w zakresiemapowanie zależności i umożliwiapłynny przepływ pracy w zwinnym środowisku podczas wydarzenia związanego z planowaniem PI Raportowanie: Zdolność do generowania raportów i analiz, które pomagają zespołom monitorować postępy poprzezkluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i identyfikować obszary wymagające poprawy podczas ceremonii planowania PI Integracje: Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami już używanymi przez zespół, npJira, Azure DevOps,Confluenceoraz Slack , usprawnia dyskusje Przejrzystość: Promocja widoczności od początku do końca bez zakłócania ustalonych procesów, co pozwala Teamsom działać w ramach tej samej wizji, celów, oś czasu irezultaty poznanie celów PI

10 najlepszych narzędzi do planowania PI dla wsparcia kolejnej fazy projektu!

Zbadaliśmy zarówno początkujące, jak i zaawansowane narzędzia do planowania PI i wybraliśmy 10 solidnych opcji. Nasza wyselekcjonowana przez ekspertów lista zawiera wyraziste recenzje i oceny, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru! 😇

Przeprowadzaj planowanie PI za pomocą ClickUp, aby utrzymać zgodność teamów co do planów produktowych i cieszyć się pełną widocznością tego, kto co robi

ClickUp jest wszechstronnym narzędzie do zarządzania projektami które wspiera metodologię rozwoju Agile i posiada cały zestaw wszechstronnych funkcji, które sprawiają, że wydarzenia związane z planowaniem PI są powodzenie. Pakiet Agile firmy ClickUp to całościowe, kompleksowe rozwiązanie dla zwinnych teamów dowolnej wielkości, dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak raportowanie sprintów, pulpity w czasie rzeczywistym , Tablice Kanban do śledzenia cykli przyrostowych i zarządzania obciążeniem zespołu.

ClickUp umożliwia ustawienie ponad 15 widoków w celu wsparcia inicjatyw planowania PI dla całego cyklu życia produktu, od pomysłu do wydania. Aby dać ci przedsmak, możesz użyć funkcji Widok kalendarza aby zaplanować spotkania PI zgodnie z dostępnością Teams lub wskoczyć na stronę Widok obciążenia pracą do zależności planu i cykle pracy dla następnej fazy rozwoju.

Zwiększ wydajność sesji PI dzięki bogatym funkcjom współpracy ClickUp, wspierającym komunikację w czasie rzeczywistym i asynchroniczną. Etykieta dla członków z innych działów i przejrzysta wątki komentarzy budowanie skumulowanych i dobrze skoordynowanych planów dla każdego sprintu. 🏃

Potrzebujesz scentralizowanego narzędzia do burzy mózgów podczas wydarzeń PI? Wykorzystaj Tablice ClickUp ! Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść", Canva wspiera przepływ pomysłów od wielu członków zespołu w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy rozkładasz złożone projekty, czy mapowanie procesów .

Aby zaoszczędzić czas podczas długotrwałych wydarzeń PI, użyj funkcji Szablon ClickUp PI Planning ! Pomaga użytkownikom wizualizować ich oświadczenia wizji natychmiast, umożliwiając wyrównanie wysiłków. Na głównej Tablicy dostępne są zdefiniowane tablice dyskusyjne, a mianowicie Teams, Program, Agenda i ROAM (skrót od resolved, owned, accepted, or mitigated risks), umożliwiające elastyczne planowanie.

Podczas planowania i ograniczania ryzyka podczas wydarzenia PI, użyj tego szablonu, aby wspierać kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów oraz obserwować ewolucję backlogu w czasie rzeczywistym

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Bogactwo opcji niestandardowych może stanowić krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Aplikacji mobilnej może brakować płynności wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Rally by Broadcom

Via: Broadcom Oprogramowanie Rally firmy Broadcom, wcześniej znane jako CA Agile Central, to oparte na chmurze zwinne zarządzanie projektami narzędzie ułatwiające niezakłócony cykl pracy. Platforma oferuje spójne rozwiązanie do synchronizacji w czasie rzeczywistym zadań związanych z planowaniem PI w wielu teamach.

Korzystając ze strony planowania obciążenia, można łatwo tworzyć scenariusze "co jeśli ", a nawet zarządzać wszelkimi powiązanymi przeszkodami poprzez monitorowanie ryzyka w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu PI, Rally zapewnia jasny i całościowy widok wszelkich pozostałych zaległości.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz płynnie korzystać z jego różnorodnych funkcji, aby stworzyć środowisko pracy, które ma zalety osobistych spotkań, wspierając poczucie wspólnoty nawet w ustawieniach dystrybucji. 💛

Najlepsze funkcje Rally

Wsparcie dla planowania PI w przedsiębiorstwie

Analiza scenariuszy "co jeśli

Kompleksowy widok backlogu

Przegląd ryzyka programu w czasie rzeczywistym

Kamienie milowe w ramach Rally do śledzenia zakresu prac lub tego, czego zespoły potrzebują, aby odnieść sukces w skalowanym podejściu zwinnym

Limity Rally

Rozbudowane funkcje i konfigurowalne opcje mogą być przytłaczające dla wydarzenia związanego z planowaniem PI

Jego cena może być czynnikiem limitującym dla mniejszych Business z ograniczeniami budżetowymi

Cennik Rally

Nie ujawniono publicznie - skontaktuj się z Broadcom, aby uzyskać dokładne ceny

Oceny i recenzje Rally

G2: 3.9/5 (ponad 160 recenzji)

3.9/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

3. PIPlanning

Via: PIPlanning PIPlanning.io, czyli PIPlanning, oferuje usprawnioną usługę do przeprowadzania planów PI wydarzeń zdalnie . Narzędzie to jest dostosowane do współpracy w ramach SAFe i jest szczególnie korzystne dla Inżynierów Zespołów Systemowych (STE) i Inżynierów Release Train (RTE), umożliwiając im prowadzenie działań bez zakłóceń logistycznych.

Platforma RTE Cockpit upraszcza przygotowania do każdego wydarzenia związanego z planowaniem PI dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. To przyjazne dla użytkownika podejście pozwala Teams efektywnie zarządzać swoimi zadaniami podczas przerw i zapewnia, że wszyscy uczestnicy są dobrze przygotowani.

Dzięki funkcji Pointer można łatwo wyróżnić poszczególne elementy podczas spotkań online i pomóc współpracownikom znaleźć kontekst. Platformę można również zintegrować z wieloma narzędziami ALM (Application Lifecycle Management), takimi jak Jira i Microsoft Azure.

Najlepsze funkcje PIPlanning

Narzędzie skoncentrowane na SAF

Intuicyjny interfejs użytkownika zapewniający powodzenie wydarzeń związanych z planowaniem PI

Kokpit RTE do ustrukturyzowanego planowania

Oferuje płynną integrację

Alokacja obciążeń w celu utrzymania zrównoważonego stosunku między nowymi funkcjami a długiem technicznym

Limity PIPlanning

Brak darmowego planu lub wersji próbnej

Dostępne tylko jako rozwiązanie oparte na chmurze, co może nie być idealne dla teamów wymagających wersji lokalnej

Ceny PIPlanning

Standard: $875/użytkownika rocznie

$875/użytkownika rocznie Premium: $1,050/użytkownika rocznie

$1,050/użytkownika rocznie Enterprise: $1,400/użytkownika rocznie

PIPlanning oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

4. Kendis

Via: Kendis Kendis oferuje holistyczne rozwiązanie spełniające wymagania w zakresie planowania i śledzenia, oferując wirtualną przestrzeń, w której wielofunkcyjne Teams mogą płynnie współpracować nad inicjatywami planowania PI.

Dzięki wykorzystaniu automatyzacji Spostrzeżenia oparte na AI można śledzić i zarządzać zależnościami, monitorować zmiany w cele projektu i uchwycić potencjalne ryzyko. Dzięki Scrum OF Scrums można łatwo rejestrować wszystkie poprzednie dyskusje, a także dodawać najważniejsze punkty i działania, aby powrócić do nich podczas przyszłych spotkań.

Jedną z wyróżniających się funkcji Kendis jest niestandardowa obsługa klienta. Według powszechnych opinii, zespół wsparcia jest w stanie natychmiast zrozumieć twoje obawy, prowadząc cię przez cały proces, aż do momentu, gdy twoje problemy zostaną rozwiązane w zadowalający sposób.

Najlepsze funkcje Kendis

Usprawnia wizualizację zależności między zespołami dzięki powiadomieniom z obsługą AI

Funkcja Scrum OF Scrums strategicznie organizuje przeszłe i nadchodzące sesje

Konfigurowalne monitorowanie osi czasu zgodnie z danymi kamieni milowych

Efektywne śledzenie wielu wydań jednocześnie

Natychmiastowa integracja z Atlassian Jira i Microsoft Azure DevOps

Limity Kendis

Przydałoby się więcej integracji dla procesu planowania i dopasowania do potrzeb różnych Teams

Interfejs wymaga modernizacji w celu ułatwienia nawigacji

Ceny Kendis

Chmura podstawowa (Amazon AWS): $8/użytkownika miesięcznie

$8/użytkownika miesięcznie Chmura Premium (Amazon AWS): $14/użytkownika miesięcznie

$14/użytkownika miesięcznie Enterprise PRO (Self-Hosted): $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Platforma Enterprise (w chmurze i na własnym hostingu): 23 USD/użytkownika miesięcznie

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Kendis oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (poniżej 10 recenzji)

4.2/5 (poniżej 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (poniżej 10 recenzji)

5. Planview

Via: Planview Pakiet AgilePlace firmy Planview ulepsza Metodologie Agile i Lean oferując szyk funkcji, które umożliwiają efektywne planowanie, realizację, monitorowanie i budżetowanie projektów. Pozwala na szybkie skalowanie przy jednoczesnym zachowaniu silnych wielofunkcyjnej współpracy .

Planview łączy płynnie różne elementy dostawy, integrując całe spektrum od planowania do doskonalenia w celu zapewnienia kompleksowego widoku krajobrazu technologicznego.

Dzięki ponad 60 gotowym integracjom bez użycia kodu, możesz łatwo połączyć się z najpopularniejszymi rozwiązaniami agile, DevOps i zarządzanie pracą zespołową narzędzia. Podobnie jak ClickUp, jest to kolejna platforma na naszej liście, która korzysta z płócien i wirtualne tablice aby pomóc Teams w burzy mózgów na temat planowania przyrostowego.

Najlepsze funkcje Planview

Oferuje ujednolicony i praktyczny widok dla procesu planowania PI

Płynna agregacjacelów i kluczowych wyników (OKR) dla faz

Udostępnianie metryk dla zoptymalizowanej dostawy

Wbudowane narzędzia do współpracy, takie jak tablice

ponad 60 integracji

Limity Planview

Konfiguracje zarządzania budżetem mogą stanowić wyzwanie

Pulpity raportowania mogą do zrobienia lepiej z bogatszymi spostrzeżeniami

Ceny Planview

Nie ujawniono publicznie - skontaktuj się z Planview, aby uzyskać dokładne ceny

Oceny i recenzje Planview

G2: 4.1/5 (ponad 350 recenzji)

4.1/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

6. Miro

Via: Miro Miro oferuje zarówno zespołom na miejscu, jak i zdalnym wydajne i skuteczne ramy planowania projektów. Platforma twierdzi, że pozwala zaoszczędzić do siedmiu godzin na każdej sesji planowania! ⏲️

Miro oferuje scentralizowaną przestrzeń do udostępniania wizji i utrzymywania zgodności między interesariuszami. Można wizualizować wszystkie zależności dla następnego cyklu rozwoju i poprosić o informację zwrotną na temat szacowanych oś czasu. Istnieje możliwość włączenia Trybu prywatnego w celu przechwytywania opinii z większą dyskrecją.

Szablon planowania PI Miro zapewnia zespołom ustrukturyzowane środki do śledzenia kamieni milowych i iteracji, oferując kompleksowy przegląd funkcji, zależności i kluczowych wskaźników. Jego ROAM Tablica pozwala zespołom proaktywnie identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na ich plany. Z kolei Tablica Teams zapewnia, że każdy zespół ma dobrze zdefiniowaną mapę drogową dla przyszłych iteracji, zadań i celów.

Najlepsze funkcje Miro

Kompleksowe rozwiązanie agile do planowania PI

Dostawca płynnej współpracy asynchronicznej

Uznaniowe przechwytywanie informacji zwrotnych

Gotowe do użycia schematy blokowe i mapy podróży do planowania przyrostów

Elastyczna i dynamiczna tablica Kanban zakończona zintegrowanymi kartami i tabelami Jira

Limity Miro

Raportowanie spadku wydajności w przypadku korzystania z aplikacji przez kilku członków

Może nie być przyjazny dla początkujących

Ceny Miro

Free Forever

Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (5,000+ recenzji)

4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

7. Figma

Via: Figma Figma to kompleksowe rozwiązanie platforma projektowa ale oferuje FigJam jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia tablic na spotkania zespołu i wyrównane dyskusje. W ramach FigJam znajdziesz dedykowany szablon PI Planning do nakreślania agend, zwinnych planów działania i planów działania.

Szablonu można użyć do usprawnienia synchronizacji zadań w wielu Teams, ułatwiając płynne połączenie w fazie planowania.

Służy on jako tablica planowania, na której różne działy spotykają się, aby realizować projekty z jednolitym podejściem. Teams mogą komunikować się i przekazywać informacje zwrotne za pomocą znaczków, emotek, reakcji i przybijania piątki. ✋

Wydajny system powiadomień Figma utrzymuje wszystkie interesariuszy projektu dobrze poinformowani o postępach i rozwoju planu PI. Użytkownicy mogą z łatwością ustawić realistyczne osie czasu wysyłki, aby rozpocząć projekty na mocnych podstawach i utrzymać wszystko na właściwej trajektorii.

Najlepsze funkcje Figma

Tablica interaktywna z FigJam

Dedykowany szablon do planowania PI

Wsparcie dla różnych interakcji online, takich jakspotkania inauguracyjne i stand-upy

Możliwość przypisywania zadań, ustalania priorytetów i śledzenia statusów

Limity Figma

Ceny mogą okazać się kosztowne dla startupów

Interfejs użytkownika Figma może być trudny do opanowania na początku

Cennik Figma (FigJam)

Free Forever

Profesjonalista: $3/miesiąc za redaktora

$3/miesiąc za redaktora Organizacja: $5/miesiąc za redaktora

$5/miesiąc za redaktora Enterprise: $5/miesiąc za redaktora

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

4.7/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (650+ recenzji)

8. Mural

Via: Mural Mural oferuje online PI Planning Tablica jako centralny punkt do współpracy w zakresie strategii i dostosowania między Teams, niezależnie od ich lokalizacji. W rzeczywistości narzędzie to zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych pracowników zgodnie z przepisami RODO i CCPA.

Platforma jest również wyposażona we wstępnie zaprojektowane Szablon planowania PI który jest łatwo dostępny i może być niestandardowy w ciągu kilku minut, pomagając organizacjom efektywnie zarządzać, oceniać i ustalać priorytety informacji zwrotnych i elementy działań przy użyciu kolorowych kodów i etykiet.

Ponadto, Facilitation Superpowers Mural zapewnia funkcje takie jak timery, anonimowe głosowanie i tryb prywatny, aby zapewnić zespołom koncentrację i wydajność podczas sesji planowania.

Najlepsze funkcje Mural

Zgodność z przepisami RODO i CCPA

Podręczna tablica planowania PI i szablon

Narzędzia ułatwiające prowadzenie warsztatów i spotkań

Zwiększa współpracę i kreatywność dzięki Mural AI i Microsoft 365 Copilot

Limity Mural

Funkcja głosowania może być czasami dysfunkcyjna

Brak opcji tworzenia diagramów może ograniczać niektóre Teams

Ceny murali

Free Forever

Teams+: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Business: $17.99/miesiąc za użytkownika

$17.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Mural oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,350+ recenzji)

4.6/5 (1,350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (115+ opinii)

9. Digital.ai Agility (dawniej VersionOne)

Via: Digital.AI Digital.ai Agility, wcześniej znane jako VersionOne, to internetowe narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga programistom, testerom i innym zainteresowanym stronom zarządzać, śledzić i organizować wysiłki związane z testowaniem oprogramowania.

Platforma posiada dedykowane cyfrowe pokoje planowania PI, które łączą wizję, priorytety zespołu, cele i elementy pracy w ujednoliconą przestrzeń w celu usprawnienia dyskusji na temat przyrostów. Użytkownicy mają dostęp do tych funkcji bezpośrednio ze swoich przeglądarek.

Digital.ai Agility wypełnia lukę między strategią biznesową a realizacją zespołu, jednocząc wszystkie poziomy organizacyjne, od portfolio po poszczególne zespoły. Sprzyja to komunikacji, współpracy i widoczności. Narzędzie pomaga również Teams zarządzać ryzykiem i pozyskiwać dane za pomocą niestandardowych analiz.

Najlepsze funkcje Digital.ai Agility

Kompatybilność z różnymi przeglądarkami, takimi jak Firefox i Chrome

Wsparcie dla kompleksowego zarządzania projektami

Zgodność z metodologiami takimi jakScrum i Kanban* Oferuje pokoje planowania PI, zarządzanie ryzykiem i niestandardowe analizy

Integruje się z narzędziami programistycznymi

Digital.ai Agility Limity

Trudny proces początkowego ustawienia w porównaniu do bardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi

Może być trudny w użyciu do danych powstania przypadków testowych

Ceny Digital.ai Agility

Free Plan: $0

$0 Enterprise: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Ultimate: $39/miesiąc na użytkownika

Digital.ai Agility oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (ponad 60 recenzji)

10. Stormboard

Via: Stormboard Stormboard oferuje dwukierunkowe backlogi, które znacznie skracają czas trwania sesji planowania PI. Dzięki Agile PI Planning Integration firmy Stormboard całą sesję można ujednolicić w jednej przestrzeni, eliminując potrzebę ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami lub fizycznymi tablicami.

Co więcej, nie ma potrzeby rozpoczynania od zera, jeśli chodzi o opracowywanie wysokiej klasy sesji planowania, ponieważ Stormboard oferuje szyk wbudowanych szablonów, które pozwalają na utrzymanie Zwinny sposób myślenia .

Szablony te obejmują takie aspekty jak mapy myśli, retrospektywy, planowanie sprintów, wymiarowanie problemów, tablica ryzyk/ROAM, tablica programów/zależności i wiele innych. Cyfrowa tablica wyświetla również spostrzeżenia, które pomagają w szybkim podejmowaniu lepszych decyzji.

Najlepsze funkcje Stormboard

Oparte na danych rozwiązanie tablicy cyfrowej

Oferuje liczne opcje integracji

Dostawca bezproblemowych dwukierunkowych integracji na żywo

Automatyczna synchronizacja z narzędziami takimi jak Azure DevOps

Limity Stormboard

Może potencjalnie spowolnić urządzenie

Szablony można ulepszyć pod względem stylistycznym

Ceny Stormboard

Personal: Free

Free Business: $8.33/miesiąc za użytkownika

$8.33/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Stormboard oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

4,4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 35 recenzji)

Korzyści z używania narzędzi do planowania PI

Omówione przez nas narzędzia do planowania PI są przeznaczone głównie dla zwinnych teamów, które mają wiele na głowie podczas całego cyklu rozwoju. Korzyści płynące z tych rozwiązań są zarówno namacalne, jak i niematerialne.

Wśród bardziej namacalnych korzyści wyróżniają się następujące:

Komunikacja twarzą w twarz pomiędzy wszystkimi członkami Teams i interesariuszami

Planowanie iszablony oceny ryzyka aby zapobiec przerwom w projekcie

Dobrze rozwinięta sieć społecznościowa do komunikowania potrzeb Agile Release Train

Zorganizowane i dobrze zarządzane zaległości

Poza tymi korzyściami, narzędzia do planowania PI odgrywają ogromną rolę w poprawie przejrzystości wśród Teams, utrzymując krystalicznie czyste uzasadnienie decyzji i oferując widoczność celów w czasie rzeczywistym, co sprzyja motywacji. 🕺

Planowanie PI to rzecz ClickUp!

Jeśli inwestujesz w narzędzie do planowania PI, lepiej wybrać kompleksowe rozwiązania zwinne, takie jak ClickUp, które mogą pomóc poza spotkaniami i sesjami planowania. Od centralizacji dokumentacji po mikrozarządzanie cyklami przyrostowymi, platforma ma Twoje wsparcie!

