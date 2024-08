Zwinne planowanie wydań 101: Wykorzystaj zalety wydań przyrostowych

Każdy produkt zaczyna się od planu. W idealnym świecie można go realizować od początku do końca. W rzeczywistości czasami pojedynczy problem może zakłócić cały harmonogram, wpłynąć na terminy i zmienić dynamikę zespołu.

Zwinne planowanie wydań może utorować drogę do sukcesu zespołu. Dzieli ono projekt wydania produktu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części (iteracje i sprinty), koncentrując się na ciągłym postępie i korektach.

W tym artykule omówimy, jak zorganizować przyszłe wydania i zasugerujemy sposoby usprawnienia procesu rozwoju.

Czym jest zwinne planowanie wydań?

Zwinne planowanie wydań to metoda zarządzania projektami która koncentruje się na przyrostowych wydaniach produktów zamiast na głównych.

Cofnijmy się o krok i wyjaśnijmy "zwinną" część tego terminu. Jest to jedna z najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami oparta na podstawowych zasadach, takich jak elastyczność, zdolność adaptacji i współpraca.

Zwinność polega na podzieleniu projektu na kilka faz. Ukończenie projektu krok po kroku pomaga "słuchać" rynku, zbierać opinie klientów i odpowiednio się do nich dostosowywać. Metoda zwinna daje możliwość reagowania na potencjalne zmiany bez konieczności ponownego przemyślenia długoterminowych planów.

Zwinne planowanie wydań polega na podzieleniu zwinnego cyklu rozwoju na wiele etapów (wydań). Każde wydanie opiera się na informacjach zwrotnych z poprzedniego, co pozwala określić kierunek projektu i wprowadzić odpowiednie zmiany w celu dostarczenia funkcjonalnego produktu. Zwinne planowanie wydań jest popularne w tworzeniu oprogramowania, ponieważ jest to podejście skoncentrowane na kliencie, które umożliwia dostosowanie się do zmieniających się wymagań. Wdrożenie go może pomóc w utrzymaniu proces rozwoju produktu na właściwej drodze i upewnij się, że to, co robi Twój zespół, jest zgodne z tym, co chcą zobaczyć docelowi klienci.

Planowanie wydań Scrum

Niektórzy ludzie odnoszą się do zwinnego planowania wydań jako planowania wydań scrum, co może wywołać zamieszanie - czy zwinny scrum, czy scrum jest zwinny ? Czy te dwa terminy można stosować zamiennie?

Scrum należy do zwinnych metod pracy i wprowadza strukturę do projektu. Pozwala zespołom dzielić pracę na fazy zwane sprintami, definiować role i organizować pracę w celu łatwego śledzenia postępów.

Mówiąc najprościej, Scrum stanowi sposób na wdrożenie filozofii agile.

Dlaczego zwinne planowanie wydań jest ważne?

Coraz więcej zespołów przechodzi na agile, ponieważ dostrzegają znaczenie i korzyści płynące z tej metodologii. Wyjaśnijmy, co sprawia, że zwinne planowanie wydań jest tak cenne w dzisiejszym krajobrazie zarządzania projektami.

Elastyczność

Sztywne, długoterminowe plany bez żadnej swobody mogą wpływać na jakość produktu końcowego, ponieważ nie uwzględniają stale zmieniających się potrzeb rynku. Zwinny plan wydań to przede wszystkim elastyczność. Pozwala on tobie i twojemu zespołowi szybko dostosować się do nowych wymagań i dostarczyć dokładnie to, czego oczekują i chcą klienci, bez ryzyka, że tygodnie i miesiące pracy pójdą na marne.

Mniej stresu i wypalenia zawodowego

Ponieważ zwinne planowanie wydań polega na podzieleniu projektu na liczne iteracje, członkowie zespołu cieszą się łatwiejszym do zarządzania obciążeniem pracą i częstymi informacjami zwrotnymi. Jakość jest priorytetem, więc ludzie nie czują presji, by przesłać swoją pracę "na wczoraj"

Lepsza współpraca w zespole

Krótkie i częste spotkania czynią cuda dla współpracy zespołowej i sprawiają, że pracownicy czują się docenieni i włączeni w codzienne działania. Co ważniejsze, spotkania te zapewniają, że wszyscy rozumieją swoje obowiązki i zapobiegają nieporozumieniom lub błędnej komunikacji.

Jak wdrożyć zwinne planowanie wydań

Zespół programistów powinien korzystać ze specjalistycznych narzędzi, aby włączyć najlepsze praktyki metody Agile do swoich codziennych działań. Przeprowadzimy Cię przez proces przyjmowania zwinne zarządzanie projektami przy użyciu jednego z najlepszych dostępnych narzędzi - ClickUp .

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami i produktywności, która pozwala utrzymać zespół na tej samej stronie, tworzyć, organizować i zarządzać sprintami, optymalizować przepływy pracy oraz zarządzanie wydaniami jak profesjonalista!

Wykorzystaj różne funkcje ClickUp i wykonaj poniższe kroki, aby w pełni wykorzystać zwinne planowanie wydań.

Pulpity nawigacyjne w ClickUp 3.0 dają zwinnym kierownikom projektów szybki wgląd w pozostałe zadania i priorytety zespołu na dany tydzień, a także szczegółowe wykresy spalania i wypalania

Krok 1: Określ wizję projektu i zdefiniuj wyniki

Zanim przejdziesz do zwinnego planowania wydań, musisz mieć wizję produktu i przełożyć ją na jasne i przejrzyste cele wydania.

Wizja odzwierciedla sposób, w jaki postrzegasz swój produkt i powinna być zgodna z Twoimi oczekiwaniami mapa drogowa produktu . Powinna ona uwzględniać potrzeby i wymagania klientów oraz aktualną ofertę na rynku. Twoja wizja zamienia się w wyniki, w których określasz priorytety wydania. Zwinne zarządzanie projektami w ClickUp może pomóc z łatwością wykonać wszystkie powyższe czynności. Pakiet ten obraca się wokół zwinnych przepływów pracy i zapewnia więcej niż wystarczającą przestrzeń do dyskusji i definiowania wizji produktu, biorąc pod uwagę potrzeby rynku i dostępność zespołu.

Użycie Tablice ClickUp (cyfrowe płótno ClickUp) do burzy mózgów, ustalania priorytetów i przekształcania pomysłów w zadania.

Przekształcaj swoje pomysły w zadania za pomocą funkcji ClickUp Whiteboard

Krok 2: Dopracuj zaległości

Teraz, gdy już zdefiniowałeś wyniki, nadszedł czas, aby przejrzeć swoje backlog produktu i ustalanie priorytetów zadań . Najważniejszymi funkcjami produktu należy zająć się w pierwszej kolejności, podczas gdy te mniej istotne są na końcu.

Punktem wyjścia jest minimalny opłacalny produkt, tj. produkt z wystarczającą liczbą funkcji, aby przyciągnąć klientów. Po otrzymaniu opinii klientów, dodasz dodatkowe funkcje, aby produkt był bardziej funkcjonalny i wartościowy.

Jest to również etap, na którym tworzy się opowieści dla użytkowników. Opisują one funkcje produktu z punktu widzenia użytkownika końcowego i podkreślają ich wartość. Historyjki użytkownika pozwalają zespołowi skupić się na kliencie i zapobiegają pracy nad funkcjami, które nie przyniosą korzyści.

Funkcje ClickUp Agile sprawiają, że wykonanie tych czynności jest dziecinnie proste. Użyj funkcji Widok listy aby zdefiniować wszystkie funkcje, które powinien posiadać produkt i określić ich priorytet. Przełącz na Tablica Kanban aby zobaczyć funkcje z zaległości produktu sklasyfikowane według ich statusu.

Użyj Pola niestandardowe ClickUp i formuły, aby wyszczególnić każdą funkcję, dodać odpowiednich członków zespołu do Workspace i usprawnić współpracę. Biblioteka ClickUp zawierająca ponad 1000 szablonów jest doskonałym punktem wyjścia, jeśli chcesz ułatwić zarządzanie backlogami produktu i definiowanie historyjek użytkownika. Szablony mają gotowe sekcje, które służą jako wytyczne i zapewniają, że żadne ważne informacje nie zostaną pominięte.

Użyj ClickUp, aby utworzyć widok listy zaległości zawierający pola niestandardowe, takie jak Priorytet, ARR i inne

Krok 3: Zorganizuj spotkanie dotyczące planowania wydania i ustal cel

Po dopracowaniu backlogu, nadszedł czas, aby ustawić jasny cel planowania wydania w oparciu o historie użytkowników. W tym celu należy zorganizować spotkanie z interesariuszami. W razie potrzeby ty i twój zespół możecie zmienić początkowy plan, aby upewnić się, że cel jest logiczny i realistyczny.

Podczas spotkania należy przejrzeć i omówić mapę drogową i architekturę produktu, podzielić pracę na sprinty oraz oszacować prędkość i harmonogram (w oparciu o poprzednie projekty), aby zdefiniować cel rozkład pracy i zakres wydania.

Funkcją, która okaże się nieoceniona podczas planowania sprintu jest ClickUp Sprints . Użyj go, aby ustawić daty sprintów, przypisać punkty, ustalić priorytety, zarządzać obciążeniami i zautomatyzować niedokończoną pracę. Duplikuj widok sprintu i twórz sprinty automatycznie, aby zaoszczędzić czas.

Szablony ClickUp mogą również przydać się do tworzenia i zarządzania sprintami. Nasze najlepsze propozycje to Szablon ClickUp Sprints oraz Szablon ClickUp Simple Sprints .

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektowe, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć przepływ pracy

Kolejną funkcją ClickUp, która może pomóc na tym etapie jest procesu zarządzania wydaniami jest Dokumenty ClickUp -unikalna platforma do zarządzania dokumentami. To tutaj możesz tworzyć, edytować, udostępniać i zapisywać wszystkie dokumenty związane ze zwinnym planowaniem wydań.

Utwórz ClickUp Doc na spotkanie dotyczące planowania wydania, dodaj interesariuszy i szczegółowo przejrzyj plan, aby sprawdzić, czy i jak można go ulepszyć. Dzięki opcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym i pozostawianie komentarzy, Twój zespół może płynnie współpracować, nawet jeśli nie jesteście w tym samym miejscu.

ClickUp Docs zawiera dodatkową opcję, która ułatwi ci pracę na wiele sposobów ClickUp AI to solidny asystent pisania. Może pomóc w tworzeniu agend spotkań, podsumowaniu notatek ze spotkania dotyczącego planowania wydania, burzy mózgów, a to tylko wierzchołek góry lodowej!

ClickUp AI może wspierać zwinne przepływy pracy pomagając w ustaleniu harmonogramy projektów angażowanie klientów w procesy i wdrażanie ich opinii, co czyni go kolejną doskonałą bronią w zwinnym arsenale. ⚔️

Krok 4: Uzupełnij kalendarz wydań produktu

Przejrzyj swoje sprinty i iteracje, upewnij się, że mają optymalną długość i w razie potrzeby wprowadź poprawki. Nie zapominaj, na czym polega zwinność - na wprowadzaniu zmian w miarę postępów, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i wymagań rynku.

Ustal, co działa, a co nie dzięki retrospektywy sprintu i śledzić zwinne metryki do monitorowania i aktualizowania planów na bieżąco.

Wyzwania związane ze zwinnym planowaniem wydań

Zwinne planowanie wydań poprawia koncentrację zespołu i zapewnia zgodność produktu z potrzebami klienta, zmniejszając ryzyko marnowania czasu na bezużyteczne funkcje. Jednakże, podobnie jak inne metody zarządzania projektami, zwinne planowanie wydań nie jest idealne. Istnieje kilka potencjalnych wyzwań, których należy być świadomym, aby złagodzić je po drodze.

Zaczynanie bez wcześniejszego doświadczenia

Zwinne planowanie wydań staje się łatwiejsze w miarę postępów, ponieważ możesz polegać na swoim poprzednim doświadczeniu, aby określić obciążenie pracą, z jakim zespół może sobie poradzić w określonym czasie. Bez tej korzyści z perspektywy czasu nie możesz wiedzieć na pewno, jak długo potrwa sprint lub iteracja, więc być może będziesz musiał uciekać się do prób i błędów i często dostosowywać swoje plany.

Niepewność

Ponieważ zwinne planowanie wydań obraca się wokół dostosowywania się do potrzeb rynku, nigdy nie wiadomo, co czeka za rogiem. Nic nie jest pewne, a planowanie niepewności jest co najmniej trudne. Musisz być gotowy na zmianę swojego planu gry, kiedy najmniej się tego spodziewasz, a ten element zaskoczenia nie każdemu przypadnie do gustu. ☕

Brak koncentracji

Tak, zwinne planowanie wydań powinno zwiększyć koncentrację zespołu. Ale, jak na ironię, może również ją zmniejszyć. Częste zmiany i zmieniające się priorytety mogą wpływać na koncentrację i wydajność zespołu.

Utrzymywanie komunikacji

Komunikacja ma kluczowe znaczenie w zwinnym planowaniu wydań. Jeśli pracownik nie jest na bieżąco z najnowszymi zmianami, nie będzie dążył do tych samych celów, co wpłynie na wysiłek całego zespołu. Właśnie dlatego częste spotkania są integralną częścią utrzymywania zwinnych przepływów pracy.

Przykłady i szablony zwinnego planowania wydań

Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie zwinnego planowania wydań niż przykład z życia wzięty. Załóżmy, że Twój zespół chce wdrożyć nową platformę do strumieniowego przesyłania multimediów przy użyciu zwinnego zarządzania projektami.

Jak widzieliśmy, pierwszym punktem programu jest określenie wizji i wyników projektu. Na przykład, chcesz, aby platforma była przyjazna dla użytkownika i oferowała wyjątkowe wrażenia podczas oglądania dzięki treściom w ponad 20 językach oraz szerokiej gamie programów telewizyjnych i filmów. Korzystając z ClickUp Agile, utworzysz rejestr produktu, w którym uwzględnisz historie użytkowników i zadania, takie jak "Ustaw proces rejestracji", "Dodaj CC", "Konfiguruj przyciski przewijania do tyłu i przeskakiwania do przodu" oraz "Dodaj nowe tytuły do biblioteki"

Następnie należy doprecyzować zaległości i uporządkować elementy w oparciu o ich priorytet. Zorganizujesz spotkanie dotyczące planowania wydania, aby omówić, na czym skupisz się w pierwszej kolejności i ustalić swój główny cel - stworzenie przyjaznej dla użytkownika platformy do strumieniowego przesyłania multimediów w ciągu sześciu miesięcy.

Będziesz sporządzać notatki za pomocą ClickUp Docs i ClickUp AI. Wykorzystasz również ClickUp Sprints, aby podzielić swoją pracę na sprinty, ustalić daty i przypisać punkty. Na przykład, podzielisz zadanie "Ustaw proces rejestracji" na sprinty takie jak "Zaprojektuj stronę rejestracji", "Ustaw bazę danych" i "Rozwój back-endu"

Użyj widoku ClickUp Board, aby ocenić i ustalić priorytety zaległości za pomocą pól niestandardowych i formuł

Uzupełnisz kalendarz wydania produktu i wprawisz swój plan w ruch. Następnie będziesz organizować regularne spotkania, aby śledzić sukces ukończonej pracy. Na przykład możesz zauważyć, że projekt strony rejestracyjnej mógłby zostać ulepszony, więc odpowiednio dostosujesz swoje plany. Po pewnym czasie zauważysz, że potrzeby rynku ewoluowały - ludzie chcą częściej słuchać podcastów. Rozważysz więc dodanie tej funkcji do swojej platformy, aby przyciągnąć więcej użytkowników i utrzymać ich zadowolenie.

Szablony ClickUp mogą ułatwić ci pracę

Od ClickUp Agile po ClickUp Docs z solidnym asystentem pisania AI, ClickUp oferuje funkcje, które usprawniają zwinne planowanie wydań. Biblioteka szablonów platformy zasługuje na wyróżnienie - zawiera opcje zaprojektowane specjalnie dla zwinnych zespołów, zwiększając ich wydajność i oszczędzając czas.

Sprawdźmy dwa szablony ClickUp, z których powinieneś skorzystać, jeśli chcesz opanować zwinne planowanie wydań.

1. Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp

ClickUp Agile Project Management Template wspiera zwinne przepływy pracy i utrzymuje zespół na tej samej stronie

Czy prowadzisz firmę niezwiązaną z oprogramowaniem? projekt deweloperski i chcesz wdrożyć metodyki zwinne? The Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem!

Szablon ten oferuje doskonałe podstawy do wdrażania metodologii takich jak Scrum i Kanban dzięki pięciu sekcjom:

Backlog: Zbieraj żądania za pomocą formularza ClickUp i automatycznie przesyłaj informacje do listy, na której możesz nadawać priorytety pozycjom zaległości Ceremonie Agile: Zarządzaj ceremoniami, takimi jak retrospektywy, codzienne stand-upy i przeglądy sprintu Tablica Kanban: Zamień swoje zadania w karty i sortuj je według statusu, aby śledzić przepływ pracy Konfigurowanie sprintów: Tworzenie folderów sprintów, dodawanie zadań do sprintów, szacowanie pracy i łatwe zarządzanie zasobami

Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, ten również wspiera współpracę zespołową i oferuje elastyczność. Możesz dostosować go do dynamiki swojego zespołu i konkretnych metod, które wykorzystujesz do wykonania pracy. 💪

2. Szablon planowania wydania ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Release Planning Template, aby z łatwością zaplanować i zarządzać wydaniem nowego oprogramowania

Wymyślenie odpowiednich strategii wydania nowego oprogramowania może być wyzwaniem, jeśli nie masz do dyspozycji odpowiednich narzędzi. Szablon Szablon planowania wydania ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby zarządzać swoim produktem i definiuj strategie wydania przy minimalnych komplikacjach.

Dzięki temu szablonowi możesz zaplanować swoje zadania, pozostać zorganizowanym i dotrzymywać terminów, a także śledzić postępy w czasie, aby sprawdzić, czy jest miejsce na ulepszenia. 😍

Jest to szablon folderu z trzema komponentami - funkcjami, celami wydania i notatkami dotyczącymi wydania.

Sekcja Features oferuje dwa widoki. Pierwszy z nich (Release Goals) pozwala nakreślić zaległości produktu, fazę iteracji i kluczowe wpływy, podczas gdy druga opcja (Iteration Board) wyświetla zadania jako karty posortowane według iteracji.

Sekcja Release Goals ma pięć widoków - harmonogram wydania, plan wydania, tablica priorytetów, plan funkcji i oś czasu rozwoju. Używaj ich do organizowania, podsumowywania i zarządzania zadaniami, śledzenia zależności i tworzenia logicznych harmonogramów.

Sekcja Release Notes to ClickUp Doc, w którym można dołączyć dodatkowe zasoby lub podać więcej szczegółów na temat premiery produktu.

Zwinne planowanie wydań: Małe kroki w kierunku dużych celów

Zwinne planowanie wydań pomaga dostosować się do potrzeb klienta i stworzyć funkcjonalny produkt bez zbędnych funkcji. Metodologia ta oferuje elastyczność i ceni pracę zespołową oraz komunikację.

Jest to również filozofia stojąca za ClickUp! Nic dziwnego, że platforma jest wyposażona w liczne opcje, które wspierają zwinne przepływy pracy i sprawiają, że zwinne plany wydań są dziecinnie proste, od ClickUp Agile i ClickUp Sprints po setki szablonów, które ułatwiają pracę. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij wdrażać zwinne planowanie wydań już dziś! 🥰