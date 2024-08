10 darmowych szablonów do planowania PI

Wdrożenie zwinnych praktyk w skali całego przedsiębiorstwa wymaga dyscypliny. Za każdym razem, gdy próbujesz zsynchronizować interesariuszy, łatwo jest zgubić się w wirze zaległości programowych pochodzących od menedżerów, programistów i dedykowanych zespołów projektowych. Planowanie przyrostu programu (PI) to ceremonia (wydarzenie), która umożliwia rozproszonym i zdalnym zespołom zwinnym skalowanie w bardziej zorganizowanym środowisku. Koncentruje się ono na ustalaniu priorytetów celów i ustalaniu jasnych rezultatów do osiągnięcia dostosować całą organizację w kierunku wspólnego celu.

Szablony planowania PI to przepustka za kulisy do udanej zwinnej transformacji który ułatwia prowadzenie efektywnych sesji PI dla skalowane zwinnie framework. Dzięki przejrzystym strukturom, intuicyjnemu dostosowywaniu i funkcjom współpracy, szablony te zmieniają planowanie przyrostu programu w formę sztuki!

Co to jest szablon planowania PI?

Program Increment to podstawowa ceremonia w ramach Scaled Agile Framework (SAFe) pomaga zespołom skutecznie planować i realizować kolejne działania, zarówno osobiście, jak i zdalnie. Wymaga to interakcji ponad rozproszone procesy i zaległości z wieloma interesariuszami, dlatego szablon planowania PI staje się cennym zasobem dla tych sesji.

Szablon ten jest wizualnym narzędziem do usprawnić komunikację w ramach projektu i współpracę, dając zespołom poczucie przejrzystości i wspólnej wizji. Zazwyczaj zawiera różne sekcje, takie jak cele, funkcje, ryzyko, zależności i harmonogramy, aby poprowadzić uczestników przez proces planowania PI.

Zarys szablonu planowania PI musi zostać przygotowany przed inicjatywą planowania, odzwierciedlając podstawowe elementy, takie jak funkcje priorytetowe, własność wydarzeń oraz role i obowiązki. Chodzi o to, aby ten sam dokument mógł być wykorzystywany do sprawnego przeprowadzania sesji spotkań (trwających 1-2 dni) i rejestrowania wyników działania -wszystkie zmierzają w kierunku skalowalnej struktury zwinnej.

Co składa się na dobry szablon planowania PI?

Dobry szablon planowania PI powinien mieć następujące kluczowe cechy, aby dostosować zespoły do wspólnej wizji:

Struktura zgodna ze standardem SEFA: Szablon powinien zapewniać przejrzysty format podSAFe frameworkz dobrze zdefiniowanymi i konfigurowalnymi sekcjami dla celów, funkcji,agendy spotkańi harmonogramy Reprezentacja wizualna: Należy uwzględnić elementy wizualne, takie jak wykresy, tabele i diagramy, aby złożone informacje były bardziej zrozumiałe w kontekście biznesowym Funkcje współpracy: Powinien obsługiwaćwspółpracę międzyfunkcyjnąumożliwiając wielu członkom zespołu wnoszenie wkładu i edytowanie w czasie rzeczywistym, zarówno osobiście, jak i zdalnie Mechanizmy ustalania priorytetów: Poszukaj narzędzi takich jak kodowanie kolorami i etykietowanie doustalania priorytetów pracy elementy, kluczowe dla wydajnegoalokacji zasobów i maksymalizacji dostarczanej wartości Zarządzanie ryzykiem i zależnościami: Dobry szablon powinien odnosić się do ryzyka i zależności, pomagając zwinnym zespołom identyfikować i łagodzić potencjalne wąskie gardła, które mogą prowadzić do zakłóceń w dostawie Odpowiedzialność: Szablon powinien jasno definiować role i obowiązki w ramach procesu planowania PI, dzięki czemu będzie jasne, kto jest odpowiedzialny za co podczas ceremonii planowania PI

Płynne sesje z podziałem na etapy dzięki tym 10 wyjątkowym szablonom planowania PI

Odkryj nasz wybór 10 DARMOWYCH szablonów planowania PI dostępnych w obu wersjach ClickUp i PowerPoint, przygotowując Cię na zwinny sukces dzięki wspólnym wysiłkom zespołu. ✊

1. Szablon planowania ClickUp PI

Podczas planowania i ograniczania ryzyka przez zespół, skorzystaj z tego szablonu, aby wspierać kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów oraz obserwować rozwój zaległości w czasie rzeczywistym

Wyobraź sobie układ, w którym wszystkie aspekty postępów zespołu, w tym wydajność, obciążenie pracą, zaległości i ryzyko, są na wyciągnięcie ręki, przedstawione w jasny i zrozumiały sposób. Szablon Szablon planowania ClickUp PI sprawia, że jest to możliwe!

Jest to szablon, który pomoże Ci uruchomić usprawnione wydarzenie związane z planowaniem Program Increment. Dzięki wbudowanym wskazówkom krok po kroku, możesz płynnie organizować projekty, sprinty i harmonogramy wydań w mgnieniu oka!

Szablon umożliwia korzystanie z tablicy Whiteboard do mapowania dyskusji na czterech głównych tablicach, z których każda jest dostosowana do zapewnienia dobrze zorganizowanych sesji burzy mózgów:

Tablica zespołów: Zanurz się w szczegółach każdego zespołu, ich iteracjach, zadaniach i celach Program Board: Uzyskaj całościowy wgląd w funkcje, zależności i kamienie milowe, koncentrując się na zgodności z nadrzędnymi celamicelami programu3. Tablica programu: Trzymaj się harmonogramu dzięki dedykowanemu miejscu na agendę i informacje o prezenterach ROAM Board: Zanurz się głęboko w potencjalne blokady i przeszkody, kategoryzując ryzyko jako:

R rozwiązane

rozwiązane O posiadane

posiadane **zaakceptowane

**rozwiązane

Podczas gdy Twój zespół wspólnie decyduje o strategiach łagodzenia skutków podczas sesji, będziesz świadkiem dynamicznej ewolucji zaległości, z karteczkami samoprzylepnymi reprezentującymi zidentyfikowane ryzyka które można dostosowywać w czasie rzeczywistym. Zintegruj zadania i dokumenty na żywo bezpośrednio z tablicą Whiteboard i używaj ClickUp Dashboards aby je monitorować.

Z Statusy niestandardowe , Pola niestandardowe oraz Widoki ClickUp ten szablon umożliwia dostosowanie planowania PI do konkretnych potrzeb. Śledź sprint i postępy projektu, kategoryzuj zadania za pomocą niestandardowych atrybutów i wizualizuj cele bez wysiłku.

2. Szablon planowania sprintu ClickUp Agile

Dostosuj szablon Agile Sprint Planning firmy ClickUp, który zawiera różne statusy zadań, widoki i nie tylko

Jeśli Twój zespół ma tendencję do tracenia orientacji i koncentracji podczas aktywnych sesji PI, szablon Szablon planowania sprintu ClickUp Agile zmienia zasady gry. Dzięki niemu możesz prowadzić spotkania poświęcone rozwiązywaniu problemów z pewnością siebie, wiedząc, że Twoje dyskusje będą na temat, cele zostaną osiągnięte, a czas wszystkich będzie szanowany. Twoje spotkania będą przebiegać jak w zegarku, a Twój zespół będzie Ci za to wdzięczny! ⏰

Planuj, śledź postępy i zarządzaj zasobami podczas planowania sprintu, korzystając z szablonu Agile Sprint Planning Template. Ustal oczekiwania, biorąc pod uwagę możliwości zespołu. Podczas Retrospektywy Sprintu przeanalizuj z zespołem scrumowym rozbieżności między szacunkami a rzeczywistymi godzinami pracy.

Szablon Planowania Sprintu ClickUp zapewnia zespołom możliwość:

Łatwo planować sprinty, bez względu na złożoność projektu

Wizualizować zależności i zadania w przejrzystym widoku osi czasu

Śledzić postępy na wszystkich etapach planowania sprintu

Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczym projektem, czy całym portfolio, ten szablon pomoże Ci planować mądrzej i wykonywać szybciej!

3. Szablon tablicy przyrostów programu ClickUp

Skorzystaj z szablonu tablicy przyrostów programu ClickUp, aby stworzyć wizualną oś czasu i zmapować przepływy pracy

Szablon Szablon tablicy przyrostów programu ClickUp służy jako szyna prowadząca dla Agile Release Train (ART), zapewniając, że każdy członek zespołu jest na pokładzie, poruszając się w doskonałej harmonii. Podobnie jak tory są fundamentem funkcjonującego systemu kolejowego, ten szablon przygotowuje scenę dla Twojego zespołu zwinnej podróży . 🚂

Gotowy widok Whiteboard, zaprojektowany z myślą o współpracy, umożliwia kierownikom projektów ułatwianie sesji burzy mózgów i przechwytywanie pomysłów od wszystkich zainteresowanych stron. Jest to idealna przestrzeń do przekształcania innowacyjnych pomysłów w praktyczne plany.

Ale to, co naprawdę wyróżnia ten szablon, to jego przejrzystość wizualna. Umożliwia on wprowadzanie działań za pomocą karteczek samoprzylepnych, a kolorowa legenda pomaga w ich kategoryzowaniu i organizowaniu. Wyszczególnij zadania wraz z kamieniami milowymi, oferując szybki przegląd obowiązków zespołu.

Funkcja Connectors pozwala wyróżnić połączenia między różnymi elementami, jeszcze bardziej ułatwiając zrozumienie relacji przyczyniających się do procesu przyrostu i szerszych celów.

Teraz, aby użyć tego szablonu: Zacznij od zdefiniowania Faz programu, a następnie przejdź do Graczy zespołowych, którymi mogą być działy lub dedykowane zespoły. Przypisz im ich Możliwości i Obciążenie, zapewniając zrównoważony rozkład obciążenia pracą.

4. Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp

Korzystanie z szablonu planu wdrożenia projektu ClickUp pomaga w określeniu zakresu projektu, ustaleniu jasnych harmonogramów, nakreśleniu rezultatów i nie tylko, przyczyniając się do skutecznej realizacji projektu

Wprowadź swój projekt w życie dzięki temu szablonowi Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp ! Zapewnia dobrze opracowaną mapę drogową, która pomaga nakreślić zakres projektu, terminy i kluczowe produkty. 🎬

Aby upewnić się, że sesja PI przebiega zgodnie z harmonogramem, szablon ten pomaga w nadzorowaniu krytycznych czynników, takich jak alokacja zasobów, zarządzanie budżetem i synchronizacja osi czasu.

Załóżmy, że prowadzisz rozwój oprogramowania projekt. W widoku listy projektów szablonu można wyświetlić listę zadań programistycznych, takich jak kodowanie, testowanie i dokumentacja. Przydziel członków zespołu, ustal terminy i użyj Pól niestandardowych, aby wskazać status każdego zadania - W Rozwoju, Ukończone lub Wymaga przeglądu.

Widok Gantt zapewnia wizualną oś czasu. Na przykład, jeśli kodowanie musi zostać wykonane przed testowaniem, widok ten pomaga zobaczyć sekwencję zadań i terminów. W ten sposób, jeśli kodowanie zostanie opóźnione, można szybko zidentyfikować jego wpływ na testowanie i odpowiednio dostosować plan.

Widok Lista faz projektu grupuje zadania według faz (takich jak rozwój, zapewnienie jakości i wydanie) wraz z terminami. Możesz natychmiast zauważyć, które zadania zbliżają się do terminów, zapewniając terminowy postęp w każdej fazie.

Chcesz odpowiedzialnie przydzielać budżety? Skorzystaj z Tabeli kosztów projektu, aby wprowadzić koszty, takie jak licencje na oprogramowanie, narzędzia programistyczne i wynagrodzenia. Wreszcie, Dokument zasobów szablonu zawiera niezbędne materiały referencyjne, takie jak wytyczne dotyczące kodowania i najlepsze praktyki.

5. Szablon zarządzania programem ClickUp

Szablon zarządzania programem ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój program odniósł sukces!

Spraw, aby Twoje wydarzenie związane z planowaniem PI polegało na utrzymywaniu projektów na właściwym torze, rozwiązywaniu problemów i szybkim zarządzaniu ryzykiem. Dzięki szablonowi Szablon zarządzania programem ClickUp , będziesz mieć wszechstronne narzędzie, które upraszcza zwinne zarządzanie programem zarządzanie projektami . 🎯

Ten szablon wprowadza strukturalną hierarchię, aby dostosować program do jego nadrzędnych celów. Otrzymujesz trzy sekcje do zorganizowania swojego projektu, jak opisano w poniższej tabeli:

Szablony ClickUp oferują Funkcje oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania projektami . Na przykład, jeśli sesje PI są zwykle długie i pełne informacji, możesz użyć ClickUp AI do podsumowywania notatek ze spotkań i tworzenia elementów działań z aktualizacji zadań!

6. Szablon matrycy zasobów projektu ClickUp

Skutecznie zaplanuj swoje zasoby za pomocą tego szablonu matrycy i określ oczekiwany całkowity koszt dostępnych zasobów

Planowanie zasobów i żmudne obliczanie liczb prawie zawsze zajmują centralne miejsce, gdy skalujesz swój zwinny program. Szablon Szablon matrycy zasobów projektu ClickUp to Twój niezawodny pomocnik, jeśli chcesz żonglować kosztami i możliwościami z niezwykłą precyzją. 🔢

Ten szablon jest jak matematyczny asystent, który poprowadzi cię przez skomplikowane obliczenia, mówiąc dokładnie, gdzie wprowadzić liczby, a następnie magicznie je obliczając, aby wygenerować ostateczne wyniki za pomocą pól formuły. Domyślnie obsługuje pięć rodzajów zasobów:

Człowiek Sprzęt Obiekt (obejmuje biura, fabryki lub dowolną lokalizację związaną z projektem) Oprogramowanie Materiały

Korzystanie z szablonu w różnych działach nie wymaga wysiłku! Wszystko zaczyna się od przesłania przez zespół lub kluczowy personel projektu Formularza wprowadzania zasobów. Formularz ten gromadzi istotne informacje o potrzebnych zasobach, a dane te płynnie przepływają do Listy zasobów zorganizowanej według typu zasobu. Tutaj możesz określić status każdego zasobu, niezależnie od tego, czy jest on w procesie STARTED, PLANNED na przyszłość, czy tymczasowo ON HOLD.

Jedną z godnych uwagi funkcji jest widok Status Board, który zapewnia szybki przegląd całej puli zasobów. Aby dokładniej przyjrzeć się harmonogramom zamówień, możesz polegać na widoku osi czasu. Najprostszy sposób na dostosowanie harmonogramów? Wystarczy kliknąć, przeciągnąć i dostosować - to takie proste!

Wreszcie, jeśli chodzi o kwestie finansowe, przejdź do widoku Tabela kosztów. Oferuje on finansowy pulpit nawigacyjny, podsumowujący koszty dla każdego zasobu posortowanego według działów, dając pełną kontrolę nad budżetem projektu - idealny dla rady planowania PI lub strategii. 💵

7. Szablon planu pracy projektu ClickUp

Ten szablon jest przepustką do usprawnionego planowania i zarządzania projektami, umożliwiając śledzenie godzin pracy, ustalanie priorytetów i dostosowywanie harmonogramu projektu

Szablon Szablon planu pracy projektu ClickUp może pomóc w planowaniu PI na każdym etapie projektu. Umożliwia śledzenie planowanych i rzeczywistych godzin pracy, ustalanie priorytetów działań i płynne dostosowywanie harmonogramu projektu do przyszłych sprintów.

Dzięki inspirowanemu sygnalizacją świetlną RAG (Red, Amber, Green) Status, szablon służy jako osobisty cheerleader zespołu, machając flagami, aby zasygnalizować, czy poruszasz się płynnie, napotykasz drobne blokady drogowe, czy też stoisz w obliczu poważnych objazdów. 🚦

To szablon zarządzania projektem usprawnia pracę od początku do końca. Ty lub członkowie Twojego zespołu ds. planowania wydarzeń PI mogą dodawać zadania za pomocą Formularza przesyłania zadań. Przesłane zadania są następnie uporządkowane na liście wszystkich działań, posortowanej według faz projektu.

Edytuj pola niestandardowe, aby ustawić atrybuty zadania, takie jak priorytety, postęp, opóźnienia i wysiłek. Widok Status Board oferuje szybki i przejrzysty przegląd statusów zadań, dzięki czemu aktualizacje są dziecinnie proste.

Aby zobaczyć oś czasu realizacji z lotu ptaka, przejdź do sekcji Project Timeline view do liniowego nadzorowania zadań, gdzie każdy element wskazuje planowaną inwestycję czasową. Możesz szybko zmienić harmonogram lub dostosować czas trwania zadań nawet po zakończeniu spotkań.

Dostępny w szablonie widok Gantt projektu zapewnia szczegółowy przegląd projektu wykres, umożliwiający definiowanie relacji między zadaniami i śledzenie kamieni milowych od planowania wstępnego do postprodukcji.

8. Szablon śledzenia programu ClickUp

Łączy zespoły, procesy i bogactwo wiedzy w jednym miejscu, zamieniając śledzenie projektów w płynne doświadczenie

Tak jak niezawodny GPS upraszcza skomplikowane trasy, tak Szablon ClickUp Program Tracker usprawnia podróż przez planowanie PI. Łączy zespoły, procesy i skarbnicę wiedzy w ramach jednej platformy, dzięki czemu śledzenie projektów jest dziecinnie proste.

Bez względu na to, jak długo trwa Twój program, ten szablon sprawdzi się podczas sesji planowania PI, budżetowania i finansów jak profesjonalista. Dzięki możliwości dostosowania widoków można monitorować przepływy pracy przed i po planowaniu oraz opracowywać strategie oparte na danych.

Lista projektów to narzędzie do definiowania i oceny działań programowych - sortowania zadań według pilności lub dowolnego innego parametru.

Sztywne harmonogramy są zmorą zwinnego sukcesu. Na szczęście, dzięki widokowi osi czasu w tym szablonie, który można przeciągać i upuszczać, można w mgnieniu oka wprowadzać zmiany. A jeśli chodzi o zrozumienie dostępności zespołu, widok obciążenia pracą służy jako intuicyjny kompas.

Dzięki Polom niestandardowym, takim jak rozwijana lista Faza projektu, możesz łatwo śledzić każdy etap, podczas gdy Macierz wpływu-wysiłku umożliwia inteligentne kategoryzowanie zadań związanych z planowaniem po projekcie:

Quick Wins: High Impact, Low Effort 🏆

High Impact, Low Effort 🏆 Duże projekty: Duży wpływ, duży wysiłek 💰

Duży wpływ, duży wysiłek 💰 Wypełnianie zadań: Niski wpływ, niski wysiłek 🤷

Niski wpływ, niski wysiłek 🤷 Zadania bez zysku: Niski wpływ, wysoki wysiłek ❌

9. Szablon PowerPoint do planowania projektu PI autorstwa Slidegeeks

Znajdziesz tu 27 slajdów przemyślanie zaprojektowanych z atrakcyjnymi wizualizacjami, które będą rezonować z odbiorcami

Szablon PowerPoint PI Project Planning od Slidegeeks zawiera wstępnie zaprojektowane slajdy, skrupulatnie opracowane z przykładową treścią i wciągającą grafiką, gotowe do tchnięcia życia w prezentacje planowania PI.

Ten pakiet to potęga 27 slajdów, z których każdy został zaprojektowany z bogatą grafiką, ikonami i układami, dzięki czemu Twoja wiadomość będzie rezonować z odbiorcami. Porusza różne tematy, umożliwiając prowadzenie skutecznych sesji burzy mózgów, badanie różnych aspektów projektu i znaczące angażowanie uczestników. 🗣️

To, co wyróżnia ten szablon, to jego przyjazny dla użytkownika charakter. Zawiera jasne instrukcje dotyczące dostosowywania i restrukturyzacji prezentacji. Masz swobodę dostosowywania wszystkiego, od kolorów i formatów po projekty, tak aby idealnie pasowały do Twojej wizji.

10. Szablon planowania przyrostu programu autorstwa SketchBubble

Znajdziesz tu 27 slajdów przemyślanie zaprojektowanych z atrakcyjnymi wizualizacjami, które będą rezonować z odbiorcami

Chcesz ułatwić angażujące dyskusje twarzą w twarz ze swoim zespołem? Szablon planowania PI przyrostu programu autorstwa SketchBubble może się przydać!

Szablon ten zawiera osiem pięknych slajdów - wszystkie zaprojektowane tak, aby pomóc ci określić i zarządzać zależnościami między zespołami oraz promować współpracę, wspierając synergię między Agile Release Trains (ART). 🗨️

Wszechstronność tego szablonu pozwala dostosować jego zawartość do własnych potrzeb. Jest kompatybilny z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft PowerPoint, Google Slides i Apple Keynote, i oferuje wybór dwóch ciekawych motywów: Niebieski i Wielokolorowy. Ponadto można bez wysiłku manipulować i ponownie wykorzystywać każdy element wizualny, ponieważ jest on HD i oparty na wektorach.

Dostosuj zwinny rozwój i cele biznesowe za pomocą ClickUp

Te 10 szablonów do planowania PI ma wiele do zaoferowania pod względem projektu i funkcjonalności. Ale jeśli naprawdę chcesz pożegnać się z chaosem i powitać nową jasność dla swojego projektu, zalecamy zarejestrowanie się w ClickUp .

To darmowe narzędzie do zarządzania projektami ma skarbnicę szablonów aby pomóc zwinnym zespołom w przekształcaniu celów, współpracy i pokonywaniu przedsięwzięć związanych z planowaniem PI z pewnością i łatwością. 🤸