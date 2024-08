10 darmowych szablonów przeglądów projektów dla wyrównania zespołu

Stworzenie jasnego, zwięzłego planu projektu jest często pierwszym krokiem w zarządzaniu projektami, niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem tygodniowym czy rocznym.

Kierownicy projektów są właścicielami krytycznych zadań, takich jak definiowanie zakresu projektu, celów, budżetów, harmonogramów, alokacji zasobów i ogólnej zarządzanie zadaniami .

Rdzeniem wszystkich tych krytycznych zadań jest budowanie planu projektu. Dobry plan projektu to długa droga do zapewnienia, że projekt będzie przebiegał bez niepotrzebnych wąskich gardeł i zakłóceń.

Bez względu na to, jak bardzo jesteś zorganizowany, zawsze istnieje szansa, że pominiesz jakiś element na swojej liście zakupów. Podobnie jest w przypadku tworzenia planu projektu.

Przy tak wielu ruchomych częściach, pominiesz kilka elementów podczas tworzenia planu projektu od podstaw. W tym miejscu przydają się szablony przeglądów projektów.

**Co to jest szablon przeglądu projektu?

Szablon przeglądu projektu to wstępnie zaprojektowany, konfigurowalny dokument zawierający wszystkie istotne informacje o projekcie. Obejmuje to zakres i cele, role interesariuszy, oś czasu, harmonogramy, budżety, ryzyka, rezultaty i zależności.

Oczywiście wymagania każdego projektu są wyjątkowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę mostu, czy planowanie wejścia na rynek aplikacji, skrupulatnie opracowany plan projektu zapewnia, że te unikalne czynniki są zawsze w zasięgu wzroku.

Szablony te pomagają połączyć plan w systematyczny, uporządkowany sposób

Szablonplan projektu lub przegląd będzie ostatecznie punktem odniesienia dla wszystkich zaangażowanych. W ten sposób można upewnić się, że wszyscy interesariusze udostępniają wspólne zrozumienie planu projektu zakresu projektu, wykonanie i krytyczne kamienie milowe

Jeśli projekt zboczy z kursu, dobry plan projektu pomoże mu wrócić na właściwe tory

**Co składa się na dobry szablon przeglądu projektu?

Istnieją dwa główne atrybuty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonu przeglądu projektu - możliwość niestandardowego dostosowania i kompleksowość szablonu. Szablon musi zawierać wszystkie istotne aspekty planu projektu. Powinien też być wystarczająco konfigurowalny, aby spełnić Twoje unikalne wymagania.

Istnieje wiele szablonów planów projektów ale wybierz dobrze zaprojektowany, przyjazny dla użytkownika szablon. Szablony te powinny być wyposażone w funkcje integracji, wersjonowania i współpracy.

Większość szablonów będzie posiadać wersje tych komponentów zależnie od ich formatu i przeznaczenia:

Tytuł i cele projektu

Zakres projektu i oś czasu

Interesariusze

Kluczowe rezultaty

Harmonogram etapów

Lista zadań

Wyszczególnione koszty i budżet

Alokacja zasobów

Ocena ryzyka

Dokumentacja wsparcia

Parametry kontroli jakości

Plan komunikacji

Śledzenie postępów i statusy

10 szablonów przeglądów projektów za darmo

Zebraliśmy listę, która może posłużyć do różnych projektów. Oto najpopularniejsze darmowe szablony przeglądów projektów, które pomogą ci rozpocząć planowanie projektu.

1. Szablon konspektu projektu ClickUp

Opracuj kompleksowy plan projektu i utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki szablonowi ClickUp Project Outline Template

Szablon Szablon konspektu projektu ClickUp oferuje skuteczny sposób na planowanie i organizowanie projektów za pomocą serii kroków. Pomaga szybko rozpocząć planowanie i sporządzić listę wszystkich wymaganych elementów. Podczas podejmowania jakiegokolwiek projektu, widoczność jest kluczową kwestią; ten format został zaprojektowany, aby temu zaradzić.

Szablon umożliwia tworzenie zadań, przypisywanie ich do odpowiednich interesariuszy i tworzenie niestandardowych statusów dla tych zadań

Można również tworzyć niestandardowe pola do kategoryzacji i dodawać atrybuty w celu wizualizacji postępu projektu na każdej scenie

Interesariusze mogą dodawać etykiety priorytetów, zostawiać komentarze i ustawiać jasne terminy

Dzięki temu Teams może planować swoje zadania i sprawnie poruszać się po projekcie. Co więcej, ClickUp oferuje liczne widoki, takie jak listy, wykresy Gantta, kalendarze i widoki obciążenia pracą.

Zalecamy korzystanie z tego szablonu w przypadku projektów z wieloma poziomami zadań i podzadań.

2. Szablon do planowania projektów ClickUp

Szablon do planowania projektów ClickUp pozwala zarządzać komunikacją, postępem i realizacją, aby osiągnąć wyznaczone cele

Szablon Szablon do planowania projektów ClickUp pozwala poruszać się po zawiłościach związanych z planowaniem projektów. Możesz zachować śledzenie wszystkich planów projektu w jednym miejscu - bez względu na wielkość projektu.

Na przykład widok Kanban w szablonie umożliwia wielu użytkownikom niestandardowe zadania i aktualizowanie ich postępów. Ten planer może zastąpić codzienne rozmowy stand-up i zaoszczędzić czas zespołu dzięki przejrzystemu widokowi statusu zadań i poczynionych postępów.

Dzięki niestandardowej kontroli dostępu kluczowi interesariusze mogą pozostać na bieżąco, być informowani o zmianach i ściśle współpracować.

Wspaniałą rzeczą w tym planerze jest to, że rozkłada złożoność dużych projektów na łatwe do zarządzania i osiągalne cele. Oddelegowane obowiązki zapewniają strukturę zespołowi i sprawiają, że projekt jest mniej przytłaczający.

3. Szablon planu projektu ClickUp

Zaplanuj swój projekt z pewnością siebie i upewnij się, że wszystko jest zorganizowane i na dobrej drodze przez cały czas

Szablon Szablon planu projektu ClickUp pomaga stworzyć plan projektu wystarczająco szczegółowy dla złożonych projektów. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli zarządzasz wieloma powiązanymi ze sobą projektami wymagającymi szczegółowego planu i struktury. Szablon ten pozwala stworzyć szczegółową oś czasu projektu, wraz z jasnymi kamieniami milowymi i celami.

Nieplanowane zależności mogą wykoleić projekt. Szablon ten umożliwia tworzenie map wszystkich zależności, aby uniknąć wąskich gardeł. Możesz także ustawić priorytety, monitorować codzienny postęp i mieć widok z lotu ptaka na wszystkie swoje zadania.

Za każdym razem, gdy masz spotkanie rozpoczynające projekt użyj tego szablonu, aby nakreślić zakres, wymagania i zależności, abyś mógł uwzględnić te szczegóły na osi czasu projektu.

4. Szablon przeglądu firmy ClickUp

Zapewnia Teams pojedynczy hub wszystkich inicjatyw, dostępny w każdej chwili za pomocą szablonu ClickUp Company Overview Template

Szablon Szablon przeglądu firmy ClickUp to doskonała opcja do stworzenia kompleksowego przeglądu organizacji, który może być wykorzystywany przez wewnętrzne lub zewnętrzne Teams. Twój Business często ma wiele trwających projektów, które ostatecznie zbiegają się w kierunku długoterminowego celu.

W przypadku szybko rozwijającej się organizacji, teamom łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz z powodu wewnętrznych silosów i braku widoczności dla innych działów.

Szablon przeglądu firmy zapewnia zespołom widoczność tego, w jaki sposób ich cele wiążą się z celami organizacyjnymi. Dodatkowo, liderom łatwiej jest uzyskać kompleksowy przegląd wszystkich map drogowych projektów w jednym miejscu, aby zapewnić ścisłe dopasowanie między zespołami i brak powielania wysiłków.

5. Szablon dokumentacji projektu ClickUp

Z łatwością dokumentuj szczegóły projektu, od planu po wykonanie i dostawę, dzięki szablonowi dokumentacji projektu ClickUp

Dokumentacja jest niezbędna w całym projekcie. Pomaga zespołom śledzić najważniejsze informacje, niezależnie od tego, czy są to cele i zadania, decyzje podjęte na spotkaniach, czy zmiany strategii w trakcie projektu. Ważne jest, aby wszystko to było udokumentowane.

Idealnie byłoby, gdyby dokumentacja projektu obejmowała ponad całą oś czasu projektu dostępna w jednej lokalizacji.

The Szablon dokumentacji projektu ClickUp oferuje właśnie to.

Twój zespół może uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów wymaganych dla projektu, przeglądać je i przeglądać. Dzięki przejrzystej strukturze szablon ten skraca czas tworzenia dokumentacji, zapewniając scentralizowaną platformę dla interesariuszy i innych działów w celu lepszej współpracy.

Nigdy nie zgubisz ważnego pliku lub rozmowy dzięki temu szablonowi.

6. Szablon podsumowania programu ClickUp

Informuj swój zespół o ważnych szczegółach bez konieczności czytania dłuższego dokumentu

Przy tak wielu ruchomych częściach projektu, potrzebujesz szybkiego sposobu na podsumowanie postępów i utrzymanie synchronizacji zespołu.

The Szablon podsumowujący program ClickUp to dobre narzędzie do tworzenia wysokiego poziomu przeglądu programu dla interesariuszy. Pomaga wizualizować ogólny obraz za pomocą intuicyjnych wykresów i grafów. I dotrzymać terminów dzięki przypomnieniom i alertom.

Szablon ten pozwala usprawnić operacje dzięki kolorowym etykietom, etykietom i kategoriom. W przypadku zespołów zajmujących się wieloma projektami szablon ten upraszcza uzyskanie pojedynczego widoku wszystkich bieżących działań we wszystkich projektach.

Jednocześnie można uzyskać szybki podgląd każdego projektu i jego postępu na pulpicie.

7. Szablon Tablicy Zakresu Projektu ClickUp

Wizualnie zbuduj jasną ścieżkę do powodzenia projektu od rozpoczęcia do dostarczenia

Kiedy rozpoczynasz projekt, ideacja i plan to zazwyczaj dwie pierwsze sceny. Stanowią one formularz fundamentu projektu.

Duża część planu obejmuje ustawienie zakresu projektu. Zakres projektu napędza narrację do planowania projektu.

Dlatego tak ważne jest posiadanie szablon, który ustawi wyraźny zakres dla projektu.

Szablon Szablon Tablicy Zakresu Projektu ClickUp zapewnia wizualny i oparty na współpracy sposób tworzenia pomysłów i ustawienia osi czasu. Dzięki temu szablonowi możesz swobodnie tworzyć pomysły, jednocześnie zachowując strukturę. Możesz łatwo ustawić zakres projektu podzielony na mniejsze cele i zadania.

Połącz ten szablon z Tablice ClickUp do napędzania procesu planowania i tworzenia pomysłów.

Uzgodnij dokładny zakres i udostępniaj go interesariuszom i członkom zespołu, aby wszyscy mogli się do niego odwoływać przez cały czas, aby pozostać na tej samej stronie.

8. Szablon osi czasu projektu Excel by Vertex42

przez Vertex42

Chociaż arkusze kalkulacyjne nie są najbardziej przyjazne dla użytkownika ani intuicyjne, są de facto wykorzystywane do planowania projektów. Szablon osi czasu projektu Excel autorstwa Vertex42 to prosty sposób na stworzenie osi czasu projektu w arkuszu kalkulacyjnym.

Szablon zawiera sekcje dla zadań, dat rozpoczęcia, dat końcowych, czasów trwania i zależności. Wykorzystuje technikę wykresu słupkowego do przedstawienia kamieni milowych i postępów. Ponieważ szablon znajduje się w arkuszu kalkulacyjnym, jest on dostępny dla wszystkich członków teamu i interesariuszy - co sprzyja efektywnej współpracy.

9. Szablon przeglądu osi czasu projektu autorstwa OfficeTimeline

przez OfficeTimeline

Szablon przeglądu osi czasu projektu zapewnia wizualny przegląd osi czasu i celów projektu. Zawiera funkcje takie jak kodowanie kolorami, grupowanie zadań i zależności. Pomaga skutecznie komunikować wartość projektu liderom, interesariuszom i członkom zespołu.

Szablon ten można wykorzystać jako część elevator pitch kierownictwu wyższego szczebla. Podkreśla kluczowe filary projektu, takie jak cele, zależności i potencjalne zagrożenia.

Z biegiem czasu podsumowanie projektu posłuży również jako dokumentacja do analizy retrospektywnej.

10. Szablon prezentacji PowerPoint Przegląd projektu autorstwa SlideEgg

przez SlideEgg

Prezentacja to atrakcyjny wizualnie sposób na przedstawienie pomysłu na projekt. Doskonałym przykładem skuteczności prezentacji jest pitch deck. O jej powodzeniu świadczą miliardy dolarów zebranych inwestycji.

Szablon SlideEgg PowerPoint Overview Presentation to dobry punkt wyjścia do stworzenia prezentacji PowerPoint na temat swojego projektu.

Ten szablon planu projektu zawiera slajdy przedstawiające projekt i omawiające jego cele, rezultaty i oś czasu. Dzięki solidnej prezentacji z przeglądem projektu, będziesz mieć pewność w propozycja projektu spotkanie mające na celu przedstawienie wartości projektu.

Zanim powiesz "tak "

Szablony planów projektów są niezbędne w zarządzaniu projektami. Dobry szablon jest jasny, zwięzły, elastyczny i regularnie aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian.

Dobrą praktyką jest zintegrowanie szablonów przeglądów projektów z szablonem oprogramowaniem do zarządzania projektami . Ułatwia to aktualizację i udostępnianie informacji, a szablon jest dostosowany do postępów zespołu.

Zastanów się nad najważniejszymi potrzebami przed wybraniem jednego z nich i pozwól swojemu zespołowi rozpocząć podróż po projekcie z zakończoną jasnością. 🎉