10 Oprogramowanie do tworzenia wykresów PERT dla projektów w 2024 r

Oprogramowanie do tworzenia diagramów jest niezbędne, jeśli ty lub twój zespół polegacie na narzędziach takich jak Wykres PERT do zarządzania projektami i śledzenia ich postępów. Te wysoce wizualne diagramy cyklu pracy sprawiają, że ocenę projektu i analiza to pestka. 🍃 Szablony wykresów PERT i oprogramowanie zostały zaprojektowane, aby pomóc w szybszym tworzeniu diagramów, dzięki czemu projekty będą realizowane tak szybko, jak to możliwe. Zaoszczędzą one cenny czas zespołu, pomogą uniknąć wąskich gardeł lub niepowodzeń i zmaksymalizują wydajność od początku do końca. Ale jak znaleźć najlepsze narzędzie do zrobienia wykresu PERT dla swojego projektu? Tu właśnie wkraczamy my.

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi funkcjami każdego wykresu PERT i do szczegółowego porównania 10 najlepszych programów do zarządzania projektami.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia wykresów PERT?

Wykresy PERT, czyli diagramy Project Evaluation Review Technique, wizualnie przedstawiają oś czasu projektu. Dzielą one złożone projekty na poszczególne zadania, ułatwiając planowanie i zarządzanie projektami.

Kluczem jest znalezienie idealnego narzędzia do zarządzania projektami, które jest kompatybilne z diagramami PERT - niezależnie od tego, czy Twój zespół używa ich jako technika wizualizacji w fazie burzy mózgów lub od początku do końca jako mapa drogowa.

Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu lub narzędzia wykresu PERT dla swoich projektów:

Różne narzędzia do zarządzania projektami inarzędzia doskonalenia procesów dla lepszego planowania i analizy projektów

Przyjazne dla budżetu w celu oszczędzania zasobów projektu

Kompatybilność z innymi urządzeniami

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Konfigurowalne szablony wykresów PERT przyspieszające proces ustawień

Harmonogram projektu, kamienie milowe i funkcje śledzenia zadań, aby utrzymać wszystko na czas i w ramach budżetu

Funkcje komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym pomagające członkom zespołupracować razem szybciej ## 10 najlepszych programów do tworzenia wykresów PERT w 2024 roku

Przeszukując dziesiątki narzędzi do wizualizacji danych nie jest częścią usprawnionego cyklu pracy. Zwłaszcza, gdy istotne zadania projektu wzywają do działania.

Zrobiliśmy to za Ciebie i zawęziliśmy listę do 10 najlepszych narzędzi do tworzenia wykresów PERT na rynku. Wystarczy porównać ich kluczowe funkcje, limity, ceny i recenzje, aby wybrać najlepsze narzędzie dla swoich potrzeb.

Rysuj połączenia między dowolnymi kształtami lub mediami na Tablicy, aby utworzyć schemat blokowy w ClickUp

ClickUp to najlepsze oprogramowanie typu "wszystko w jednym" zapewniające wydajność, zaprojektowane w celu połączenia pracy w różnych aplikacjach w jedną dynamiczną platformę. Dzięki ponad 15 elastycznym widokom, konfigurowalnym pulpitom, dokumentom i nie tylko wbudowanym bezpośrednio w narzędzie, jest to idealne rozwiązanie dla zespołów zarządzających złożonymi projektami w różnych branżach.

ClickUp ułatwia tworzenie wykresu PERT z setkami bogatych funkcji zarządzania projektami i wieloma sposobami wizualizacji osi czasu projektu. Użyj Tablic ClickUp, aby zbudować swój diagram wraz z zespołem bez nakładania się, a następnie przekonwertuj dowolny obiekt na swojej tablicy bezpośrednio na zadanie, które można wykonać, aby ustawić swoje pomysły w ruchu.

Jesteś większym fanem map myśli? Nie ma problemu. Mapy myśli ClickUp umożliwiają rysowanie relacji między zadaniami i pomysłami w celu budowania koncepcji w ciągu kilku sekund.

Ponadto ClickUp oferuje rozszerzoną bibliotekę szablonów dla każdego przypadku użycia - w tym szablony schematów blokowych , szablony mapy witryny oraz Szablon wykresu PERT ClickUp . Jest wszechstronny, konfigurowalny, a co najważniejsze, jest zakończony.

ClickUp najlepsze funkcje

Integracja z ponad 1000 innych aplikacji narzędzia do zarządzania projektami takimi jak Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive i GitHub

Ponad 100 gotowych rozwiązańAutomatyzacja do generowania zależności między zadaniami, zakończenia rutynowych zadań i wyeliminowania zbędnej pracy

Ponad 1000 szablonów dla wszystkiego, od wykresów PERT po prosty wykres Gantta

Wiele widoków pozwala śledzić ramy czasowe projektu, postępy w realizacji poszczególnych zadań, wydajność członków zespołu i nie tylko

Niestandardowe pulpity i opcje udostępniania dla interesariuszy, członków zespołu, kierowników projektów i innych ważnych stron

Limity ClickUp

Opanowanie zaawansowanych funkcji ClickUp może wymagać nieco nauki

ClickUp AI nie jest dostępny dla użytkowników Free Forever Plan, ale dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Edraw Max

przez Edraw Max Edraw Max to narzędzie do tworzenia diagramów od Wondershare. Oprogramowanie to ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądającego wykresu PERT, diagramu sieciowego, schematu blokowego lub prezentacji Business.

Generator wykresów PERT w Edraw Max wykorzystuje technologię ścieżka krytyczna (CPM), aby pomóc w zarządzaniu każdym aspektem projektu. Wykorzystaj ją do planowania zadań, monitorowania projektów, zapobiegania wąskim gardłom i utrzymywania zespołu zgodnie z harmonogramem.

Edraw Max najlepsze funkcje

Ponad 200 rodzajów szablonów dla wykresów PERT, tablic Kanban, wykresów Gantta, diagramów sieciowych, wykresów struktury podziału pracy, diagramów rozwoju oprogramowania, wykresów słupkowych i innych

Zgodność z systemami Windows, macOS, Linux i większością przeglądarek

Spraw, by wykresy PERT były atrakcyjne wizualnie, tworząc wektory SVG, wstawiając obrazy PNG lub JPG i używając węzłów oznaczonych kolorami

Śledzenie postępów projektu, aktualizowanie szacowanych czasów, zarządzanie współzależnościami zadań i sprawne prowadzenie projektu od początku do końca

Limity Edraw Max

Niektóre recenzje wspominają o niemożności wdrożenia Edraw Max na wielu komputerach w ramach indywidualnej subskrypcji

Niektórzy użytkownicy mają trudności ze skalowaniem obrazów i ikon

Ceny Edraw Max

Indywidualna subskrypcja: $99/rok

$99/rok Indywidualny plan dożywotni: $198 jednorazowej opłaty

$198 jednorazowej opłaty Indywidualny dożywotni plan pakietowy: 245 USD jednorazowej opłaty

245 USD jednorazowej opłaty Subskrypcja Teams: $119/rok za użytkownika

$119/rok za użytkownika Business: Kontakt w sprawie ceny

Edraw Max oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

3. Creately

przez Creately Creately jest wizualnym oprogramowanie do współpracy które dobrze sprawdza się przy tworzeniu wykresów PERT. Sprawne przejście przez ideację, scenę planu, wykonanie, dostawę i przegląd przy użyciu różnych ram i szablonów na platformie.

Teams mogą używać Creately do burzy mózgów, zarządzania projektami, przechwytywania wiedzy, śledzenia dat końcowych i tworzenia wizualnych ram dla złożonych dokumentów.

Najlepsze funkcje Creately

Setki szablonów zapewniają wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania projektami, w tym pomocnePrzykłady wykresów PERT ułatwiające rozpoczęcie pracy

Integracje z Slack, Confluence i Google Drive pomagają scentralizować pracę

Inteligentna wizualna kanwa zapewnia konfigurowalną przestrzeń dla teamów do dzielenia się pomysłami i wiedzą z kreatywną swobodą

Zaawansowane funkcje umożliwiają ustawienie szacowanego czasu i terminów, przydzielanie zasobów i śledzenie zestawów umiejętności

Limity Creately

Niektóre recenzje wspominają o problemach z obrazami i dokumentami, które nie zapisują się poprawnie lub znikają z folderów

Free Plan nie zapewnia dostępu do zaawansowanych funkcji i jest ograniczony do 5 GB przestrzeni dyskowej

Ceny Creately

**Free

Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: 149 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

149 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.4/5 (ponad 900 recenzji)

4.4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 opinii)

4. SmartDraw

przez SmartDraw SmartDraw to narzędzie do tworzenia diagramów dla dużych projektów z funkcjami na poziomie Enterprise. Pełni funkcję szablonów, narzędzi i symboli dla wykresów PERT, map procesów, planów cyklu pracy i innych.

Teams mogą używać SmartDraw do śledzenia postępów projektu i generowania diagramów z istniejących danych, oszczędzając czas i pieniądze w dłuższej perspektywie. Mnóstwo fantastycznych możliwości Alternatywy dla SmartDraw istnieją dla tych, którzy już wypróbowali ten. 👀

SmartDraw najlepsze funkcje

Podstawowy kreator wykresów PERT pełni funkcję szablonu z datą rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz kilkoma zadaniami projektu pomiędzy nimi

Ponad 1000 szablonów wykresów dla branż z zakresu od marketingu po inżynierię

Integracja z pakietem Microsoft Office, obszarem roboczym Google i nie tylko

Funkcje importu i eksportu z Visio

Limity SmartDraw

Recenzje użytkowników donoszą o częstych awariach, w wyniku których tracona jest moja praca

Recenzje wzmiankują o niestandardowych kolorach, obramowaniach i innych narzędziach wizualnych w celu ulepszenia podstawowego szablonu PERT

Ceny SmartDraw

Indywidualnie: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Teams: $8.25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

$8.25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Strona: $2,995/rok za Enterprise

SmartDraw oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

5. MindOnMap

przez MindOnMap MindOnMap to proste narzędzie do tworzenia map myśli z wbudowanym narzędziem do tworzenia wykresów PERT. Zostało zaprojektowane, aby inspirować kreatywność i ożywiać profesjonalne i osobiste pomysły dzięki prostym wizualizacjom i platformie opartej na przeglądarce.

MindOnMap umożliwia również udostępnianie zakończonych wykresów PERT współpracownikom i członkom zespołu, przydzielanie zadań i śledzenie złożonych projektów w uproszczonej, kreatywnej przestrzeni.

Najlepsze funkcje MindOnMap

Eksportowanie wykresów PERT jako plików PDF, PNG, JPG i SVG w celu łatwiejszego udostępniania ich zespołowi i interesariuszom

Funkcja historii zapisuje wcześniej utworzone wykresy PERT do wglądu

Używanie zaokrąglonych i prostokątnych kształtów węzłów wykresów PERT oraz niestandardowych kształtów MindOnMap dla dodatkowej różnorodności

Połącz kamienie milowe za pomocą różnych strzałek z konfigurowalnym tekstem, aby opisać każde zadanie i podzadanie

Limity MindOnMap

Wersja Free ma ograniczony dostęp do funkcji i znaków wodnych na wszystkich eksportowanych plikach

Trudno jest ocenić typowe doświadczenia użytkowników ze względu na brak recenzji na popularnych platformach

Ceny MindOnMap

**Free

Miesięcznie: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Roczny: $120/rok na użytkownika

MindOnMap oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

przez Miro Miro to cyfrowy obszar roboczy z szablonem diagramu PERT dla dużych teamów i projektów. Połącz członków swojego zespołu na wizualnej platformie, która oferuje dostęp do kreatywnych narzędzi programistycznych zaprojektowane w celu przyspieszenia czasu do zakończenia.

Użyj Miro, aby zoptymalizować zarządzanie projektami, wspierać kulturę zorientowaną na klienta i utrzymywać wzajemną przestrzeń w zespole. Dla tych, którzy już wypróbowali to rozwiązanie, istnieje wiele Alternatywy dla Miro do wyboru również. ✨

Miro najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym i odręczne wprowadzanie danych na tablicach upraszczają burzę mózgów ze zdalnymi członkami zespołu

Użyj szablonu diagramu PERT, aby zidentyfikować zadania, sporządzić listę zależności, zdefiniować kamienie milowe projektu i określić ścieżkę krytyczną

Eksperymentuj z innymi szablonami, aby korzystać z różnych funkcji, takich jak dokumentacja przepływu i mapy myśli

Uzyskaj dostęp do zestawu innowacyjnych funkcji, w tym narzędzi do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym, ułatwiania warsztatów i tworzenia diagramów

Limity Miro

Free Plan jest ograniczony do trzech edytowalnych tablic i nie ma dostępu do większości funkcji Miro

Recenzje kierowników projektów i liderów zespołów wzmiankują o problemach związanych z brakiem integracji z narzędziami Microsoft i Google

Ceny Miro

**Free

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 5,100 recenzji)

4.8/5 (ponad 5,100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ opinii)

7. Figma

przez Figma Figma to oparta na chmurze platforma dla zespołów zajmujących się rozwojem i projektowaniem produktów. Umożliwia zarządzającym projektami udostępnianie prototypów i pomaga teamom tworzyć, testować i wykańczać swoje produkty tak szybko, jak to możliwe.

Przykładowy wykres PERT firmy Figma to prosty szablon, który pomaga stworzyć mapę trajektorii projektu przy użyciu przestrzeni wizualnej. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby utrzymać wydajny cykl pracy z doskonałą widocznością od początku do końca.

Najlepsze funkcje Figma

Naucz się tworzyć wykresy PERT, korzystając z dołączonego do szablonu przewodnika Figma krok po kroku

Poprawa funkcji dzięki wtyczkom niestandardowym dla Ciebie i Twojego zespołu

Teams programistów mogą korzystać z funkcji prototypowania, aby symulować przepływ aplikacji i ulepszać swoje projekty

Ulepsz zarządzanie projektami dzięki kolorowemu harmonogramowi projektu, wygodnym widżetom i niestandardowym dodatkom

Limity Figma

Wersja Free jest ograniczona do trzech plików Figma i nie ma dostępu do wielu zaawansowanych funkcji i szablonów

Opinie użytkowników donoszą o stromej krzywej uczenia się podczas zapoznawania się z narzędziami Figma i braku niektórych istotnych funkcji

Ceny Figma

Starter: Free forever

Free forever Profesjonalista: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Organizacja: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Enterprise: $75/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

4.7/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

8. Nulab Cacoo

przez Nulab Cacoo Cacoo firmy Nulab to oprogramowanie do tworzenia diagramów idealne dla tworzenia wykresów PERT, schematów blokowych, map myśli, wireframes i nie tylko. Jest przeznaczony do burzy mózgów i współpracy, umożliwiając udostępnianie planów i harmonogramów członkom zespołu w czasie rzeczywistym.

Cacoo pełni funkcję biblioteki szablonów zawierającej wszystko, od szablonów PERT po diagramy inżynierii oprogramowania. Dzięki temu wszystkie projekty są uporządkowane i można je śledzić na bieżąco.

Nulab Cacoo najlepsze funkcje

Funkcje wideo i czatu w aplikacji umożliwiają połączenie ze zdalnymi członkami zespołu w celu bezpośredniej współpracy

Umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną edycję tego samego wykresu PERT w celu współpracy w czasie rzeczywistym

Widok historii zmian umożliwiający śledzenie zmian i rozwoju wykresu PERT w całym cyklu życia projektu

Integracja Cacoo z innymi narzędziami Nulab, Backlog, Typetalk i Nulab Pass

Limity Nulab Cacoo

Opinie użytkowników donoszą o opóźnieniach podczas tworzenia diagramów wizualnych i wykresów PERT, co spowalnia pracę zdalnych zespołów

W planie Free brakuje dostępu do kilku zaawansowanych funkcji i jest on ograniczony do sześciu arkuszy

Ceny Nulab Cacoo

**Free

Pro: $6/miesiąc za jednego użytkownika

$6/miesiąc za jednego użytkownika Teams: $6/miesiąc za użytkownika

Nulab Cacoo oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (150+ recenzji)

4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ opinii)

9. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart jest wizualna platforma współpracy do tworzenia wykresów PERT, tablic, diagramów i schematów organizacyjnych. Użyj szablonu PERT lub prześlij istniejący plik CSV, aby zaimportować istniejące dane w celu przyspieszenia procesu.

Teams mogą współpracować za pośrednictwem platformy Lucidchart i śledzić złożone projekty każdej wielkości z dostosowywanym dostępem tylko do widoku i do edycji. Jeśli jesteś ciekawy, jak wypada w zestawieniu, porównaj Lucidchart vs. Visio i zobacz, które narzędzie do tworzenia diagramów jest lepsze. 🎂

Lucidchart najlepsze funkcje

Użyj generatora wykresów PERT do współpracy i wizualizacji z całym zespołem w czasie rzeczywistym

Importowanie istniejących danych wykresu PERT z Microsoft Excel w celu skuteczniejszej oceny i planowania projektów

Niestandardowe szablony i kształty do wykorzystania na wszystkich przyszłych wykresach PERT i zapisywanie ulubionych na pasku narzędzi

Wizualizacja struktury organizacyjnej i procesów zespołu w celu optymalizacji cyklu pracy i szybszego kończenia projektów

Limity Lucidchart

Niektóre opinie użytkowników wskazują na stromą krzywą uczenia się i brak samouczków

Free Plan jest ograniczony do wyboru podstawowych funkcji i maksymalnie trzech dokumentów

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc za jednego użytkownika

$7.95/miesiąc za jednego użytkownika Teams: $9/miesiąc za jednego użytkownika

$9/miesiąc za jednego użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,5/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,900+ opinii)

10. Visual Paradigm

przez Wizualny paradygmat Visual Paradigm to platforma prezentacyjna z narzędziem online do tworzenia wykresów PERT. Za jego pomocą można planować datę rozpoczęcia i zakończenia projektu, identyfikować zależności, planować zadania i koordynować działania projektowe.

Dzięki narzędziom stworzonym dla zespołów programistycznych, Visual Paradigm może pomóc przekształcić pomysły w dokładne projekty zbudowane zgodnie z wymaganiami. Mimo to członkowie zespołu na wszystkich poziomach umiejętności mogą tworzyć kształty i łączniki za pomocą jednego kliknięcia i korzystać z prowadnicy wyrównania w celu uzyskania precyzyjnej pozycji.

Najlepsze funkcje Visual Paradigm

Członkowie Teams mogą jednocześnie edytować wykresy PERT i inne diagramy w celu zapewnienia płynnej współpracy

Tworzenie niestandardowych kształtów i szablonów poprzez przesyłanie obrazów SVG, JPG i PNG do wykorzystania w projekcie wykresu PERT

Drukowanie diagramów lub eksportowanie ich do obrazów, aby ułatwić udostępnianie swojej pracy innym

Integracja z aplikacjami Microsoft Office i możliwość importowania szablonów Visio przyspiesza cykl pracy

Limity Visual Paradigm

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o zakłóceniach w cyklu pracy wynikających z braku funkcji współpracy

Wersja Free nie ma dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak kreator wykresów procesów i jest ograniczona do jednego użytkownika

Ceny Visual Paradigm

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Advance: $11/miesiąc na użytkownika

$11/miesiąc na użytkownika Combo: $20/miesiąc na użytkownika

Visual Paradigm oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

4.3/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

Od planu do realizacji

Oprogramowanie do tworzenia wykresów PERT jest niezbędne do efektywnego zarządzania projektami, ich planowania i realizacji. Intuicyjne szablony ułatwiają dzielenie złożonych projektów na łatwe do zarządzania części, przydzielanie zasobów i wizualizację osi czasu projektu.

Gdyby tego było mało, szablon lub narzędzie wykresu PERT może pomóc teamom w efektywnej współpracy, śledzeniu postępów i identyfikowaniu potencjalnych wąskich gardeł.

Dzięki ClickUp możesz z łatwością stworzyć dowolny typ diagramu przepływu pracy i uzyskać dostęp do setek innych narzędzi do zarządzania projektami, które pomogą Ci wizualizować i śledzić postępy projektu.

Po co czekać? Przenieś zarządzanie projektami na wyższy poziom. Zarejestruj się w ClickUp już dziś -it's Free! 🌻