10 najlepszych narzędzi do tworzenia wykresów zależności w 2024 roku

Jak wie każdy doświadczony kierownik projektu oprogramowania, projekt nie jest tylko projektem. Powodzenie wymaga ciężkiej pracy i skupienia, ale wymaga również spojrzenia z szerszej perspektywy. Właśnie dlatego tak wielu kierowników projektów korzysta z diagramów zależności, aby łatwo tworzyć mapy zależności oprogramowania.

Diagram zależności jest technicznie modelem matematycznym, ale jest także niezbędnym narzędziem dla zespołów inżynierów oprogramowania - zwłaszcza zespołów z dużymi bazami kodu. Wykresy zależności wizualizują różne zależności w projekcie oprogramowania. Pomaga to inżynierom zrozumieć wpływ zmian przed ich wprowadzeniem i zidentyfikować uciążliwe wąskie gardła, zanim będzie za późno.

Nie trzeba też ręcznie tworzyć wykresu zależności. Oprogramowanie do tworzenia wykresów zależności łatwo integruje się z danymi, dzięki czemu można szybciej projektować lepszy kod. ⌛

W tym przewodniku dowiesz się, jak znaleźć wysokiej jakości narzędzie do tworzenia wykresów zależności, a także 10 naszych ulubionych opcji do pracy w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia grafów zależności?

Java, Python, JavaScript i PHP są niezbędne do pracy, ale bądźmy szczerzy: Nowoczesne ekosystemy oprogramowania są skomplikowane. A jeśli masz do czynienia ze starszą wersją kodu lub dużymi bazami kodu, potrzebujesz narzędzia, które wykorzystuje wydajne algorytmy do generowania tych wykresów.

GitHub i inne platformy open-source oferują wiele opcji, ale naszym zdaniem narzędzia z tymi funkcjami są najlepszym wyborem:

Directed graphs : Same linie niewiele ci pomogą. Potrzebujesz grafu zależności z skierowanymi krawędziami (lub strzałkami), aby pokazać, który moduł zależy od innego

Same linie niewiele ci pomogą. Potrzebujesz grafu zależności z skierowanymi krawędziami (lub strzałkami), aby pokazać, który moduł zależy od innego API i szablony : Poszukaj narzędzi do tworzenia grafów zależności, które są dostarczane z API. Ułatwia to generowanie wykresów na potrzeby testowania, wdrażania i pull requestów. Szablony są również pomocne, ponieważ zapewniają gotową strukturę wykresu, która oszczędza czas bez uszczerbku dla stylu

Poszukaj narzędzi do tworzenia grafów zależności, które są dostarczane z API. Ułatwia to generowanie wykresów na potrzeby testowania, wdrażania i pull requestów. Szablony są również pomocne, ponieważ zapewniają gotową strukturę wykresu, która oszczędza czas bez uszczerbku dla stylu Menedżer pakietów : Wybierz oprogramowanie do tworzenia grafów zależności, które jest kompatybilne z istniejącym menedżerem pakietów. Ułatwia to wyodrębnianie zależności bezpośrednio z plików konfiguracyjnych

Wybierz oprogramowanie do tworzenia grafów zależności, które jest kompatybilne z istniejącym menedżerem pakietów. Ułatwia to wyodrębnianie zależności bezpośrednio z plików konfiguracyjnych Prosty interfejs użytkownika: Wykresy zależności jak wykresy Gantta powinny być łatwe w nawigacji. Poszukaj narzędzi, które oferują wersje próbne Free, abyś mógł je wypróbować przed zakupem. Co najmniej, powinieneś mieć możliwość dwukrotnego kliknięcia węzła, aby rozwinąć lub zminimalizować zależności. Funkcje wyszukiwania i filtrowania są również przydatne do szybkiej lokalizacji określonych węzłów

Wykresy zależności jak wykresy Gantta powinny być łatwe w nawigacji. Poszukaj narzędzi, które oferują wersje próbne Free, abyś mógł je wypróbować przed zakupem. Co najmniej, powinieneś mieć możliwość dwukrotnego kliknięcia węzła, aby rozwinąć lub zminimalizować zależności. Funkcje wyszukiwania i filtrowania są również przydatne do szybkiej lokalizacji określonych węzłów Wiele formatów eksportu: Rozwój oprogramowania wymaga elastyczności, więc wybierz narzędzie, które obsługuje formaty takie jak JSON lub Graphviz. W ten sposób możesz łatwo wyeksportować swój zestaw danych do innych aplikacji lub udostępniać go swojemu zespołowi

10 najlepszych narzędzi do tworzenia grafów zależności w 2024 roku

Wąskie gardła to nic przyjemnego. Na szczęście staranny plan eliminuje większość opóźnień i problemów. Wygeneruj wykresy zależności na początku każdego projektu, aby wyjaśnić swój cykl pracy i być o krok do przodu.

Free to choose your faves, but in our opinion, these are the 10 best dependency graph tools of 2024. 🏆

Użyj map myśli ClickUp, aby pokazać wszystkie zależności w zespole programistów

Nie chodzi o to, że sami sobie przyprawiamy rogi, ale ClickUp to kompleksowe, internetowe oprogramowanie do tworzenia wykresów zależności, którego programiści używają do budowania doskonałej bazy danych. Łatwo połącz zadania, dokumenty i zależności, aby zebrać wszystko w jednym miejscu. Z Zależności ClickUp , tworzysz jasną kolejność operacji, dzięki czemu wszyscy wiedzą, w jakiej kolejności należy zakończyć zadania.

Nie dotyczy to tylko rozwoju oprogramowania. W ClickUp możesz tworzyć zależności dla samych projektów, łącząc klientów z określonymi zadaniami lub zleceniami. Użyj funkcji Widok wykresu Gantta w ClickUp do zarządzania osią czasu projektu lub użyj Mapy myśli ClickUp do burzy mózgów przed rozpoczęciem projektu. ✨

Zgadza się: Możesz używać tego samego systemu dla osób zajmujących się programowaniem, marketingiem, HR, obsługą klienta i nie tylko. W ClickUp jest wystarczająco dużo funkcji specyficznych dla danego stanowiska, aby każdy był zadowolony.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp integruje się z GitHub, Zendesk, Figma i ponad 1000 innych narzędzi zewnętrznych

Użyj gotowegoSzablon mapy zależności ClickUp aby rozpocząć tworzenie wykresów zależności

Tworzenie relacji zależności dla oczekujących, bloków lub połączonych zadań

Szybkie tworzenie zależności za pomocą poleceń / Slash

Limity ClickUp

Niektóre funkcje ClickUp są dostępne tylko dla płatnych poziomów

Niektóre widoki ClickUp są dostępne na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 opinii)

4,7/5 (ponad 8 300 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Kapryśny

Via Kapryśny Whimsical łączy tworzenie diagramów i tablic w jednym oprogramowaniu. Jest to pomocne narzędzie nie tylko do burzy mózgów, ale także do udostępniania pomysłów zespołowi i ich realizacji.

Użyj Narzędzie schematu blokowego do tworzenia wspaniałych wykresów zależności metodą "przeciągnij i upuść". Whimsical umożliwia współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym w celu tworzenia wyczyszczonych, kolorowych grafik, dzięki którym wszyscy są na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje Whimsical

Whimsical zawieraOprogramowanie do wykresów Gantta,szkielety, notatki samoprzylepne, mapy myśli i dokumenty w usłudze subskrypcji

Whimsical zawiera mnóstwo szablonów

AI text-to-flowchart poważnie przyspiesza proces tworzenia wykresów

Limity Whimsical

Whimsical to ogólne oprogramowanie do tworzenia wykresów, więc może być konieczne ręczne zaimportowanie danych w celu stworzenia mapy projektów oprogramowania

Ceny Whimsical

**Free

Pro: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Organizacja: $20/miesiąc za użytkownika

Whimsical oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

3. XMind

Via XMind XMind to mapa myśli i aplikacja do burzy mózgów która istnieje od 2006 roku. To oprogramowanie do tworzenia wykresów zależności rejestruje pomysły za pomocą gotowych szablonów, które nazywa Structures, aby ożywić swoje pomysły. Pluck a Structure umożliwia tworzenie wykresów typu rybia ość, schematów organizacyjnych, tabel drzew i wielu innych.

Podoba nam się również to, że XMind umożliwia dodawanie własnych motywów kolorystycznych. Jeśli udostępniasz grafikę innym osobom, funkcja niestandardowa ułatwia dodanie marki firmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Należy pamiętać, że jest to narzędzie bardziej ukierunkowane na marketing. Jako zespół programistów może być konieczne ręczne podłączenie danych w celu prawidłowego wyświetlania zależności. 👀

Najlepsze funkcje XMind

Śledzenie zadań to funkcja w wersji beta do zarządzania zadaniami w mapach myśli

Tryb Pitch do projektowania przyciągających wzrok prezentacji

Inteligentny motyw kolorystyczny nadaje wykresom spójny wygląd

Limity XMind

XMind koncentruje się w dużej mierze na marketingowej i brandingowej stronie grafiki, a w mniejszym stopniu na integracji danych dla zespołów programistycznych

Roczna subskrypcja pozwala zaoszczędzić tylko $$$a rocznie, co nie jest dużym rabatem

Ceny XMind

Roczna: $59.99

$59.99 Miesięcznie: $5.99

Oceny i recenzje XMind

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji) **Sprawdź te alternatywy Xmind !

4. EdrawMind

Via EdrawMind EdrawMind to przede wszystkim rozwiązanie do wizualizacji pomysłów, ale można go używać jako narzędzia do tworzenia wykresów zależności. Teamsy nietechniczne również używają go do tworzenia konspektów, mapy myśli i burza mózgów.

Uwielbiamy to, że EdrawMind integruje AI we wszystkich swoich narzędziach. Znacznie przyspiesza to czas poświęcony na formatowanie i tworzenie zawartości. Wystarczy wprowadzić kilka wytycznych, a AI wypluje mapę myśli, z którą można pracować.

EdrawMind ma inny rodzaj struktury cenowej. Dożywotni plan daje dostęp do dożywotnich aktualizacji i priorytetowe wsparcie . Jeśli uaktualnisz do planu Bundle, otrzymasz również dostęp do EdrawMax i EdrawProj, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć wszystkie narzędzia Edraw.

Najlepsze funkcje map myśli Edraw

Mapy myśli oparte na AI umożliwiają tworzenie map myśli jednym kliknięciem

Eksportowanie map myśli i konspektów w celu tworzenia pięknych slajdów prezentacji

Udostępnianie map myśli współpracownikom w celu wyrównania obciążenia pracą

Ograniczenia map myśli Edraw

Edraw jest przede wszystkim narzędziem do tworzenia map myśli, więc będzie wymagać ręcznego wprowadzania wykresów zależności

Ceny map myśli Edraw

Subskrypcja: $59/rok

$59/rok Lifetime Plan: $118

$118 Lifetime Bundle Plan: $245

Edraw mapy myśli oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (190+ recenzji)

5. MindMeister

Via MindMeisterMindMeister to narzędzie do wizualizacji pomysłów i współpracy, zarządzanie zadaniami a nawet prezentacje.

Czy czerpiesz pomysły z wielu źródeł? MindMeister umożliwia dodawanie połączonych linków, załączników i osadzonej zawartości do każdej grafiki ze źródeł takich jak YouTube i Google Drive.

Jeśli potrzebujesz aplikacji do zarządzania zadaniami i notatek, lepiej kupić pakiet MindMeister, aby uzyskać dostęp do wszystkich produktów MindMeister w tym samym pakiecie.

Najlepsze funkcje MindMeister

Osadzanie multimediów na wykresach w celu zwiększenia kontekstu

Tworzenie mieszanych układów map za pomocą kilku kliknięć

MindMeister jest w pełni zgodny z RODO

Limity MindMeister

MindMeister lepiej nadaje się do burzy mózgów i agregacji pomysłów niż do tworzenia wykresów zależności oprogramowania

Ceny MindMeister

Basic: Free

Free Personal: $5.99/miesiąc za użytkownika

$5.99/miesiąc za użytkownika Pro: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Business: $14.99/miesiąc na użytkownika

MindMeister oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 270 recenzji)

6. Creately

Via Creately Creately to oparte na danych oprogramowanie do tworzenia wykresów zależności, które pozwala na połączenie projektów i teamów. Posiada rozwiązania graficzne dostosowane do oprogramowania i IT, a także produktu, marketingu, HR i sprzedaży. 👨🏽‍💼

Dla twórców oprogramowania Creately oferuje studio wizualne, w którym można budować architekturę przed kodowaniem. Pomaga nawet w implementacji i identyfikowalności po uruchomieniu.

Najlepsze funkcje Creately

Creately dopasowuje grafikę do celów i kluczowych wyników (OKR)

Tworzenie niestandardowej bazy danych do wizualizacji danych dla wielu Teams i przypadków użycia na tej samej platformie

Przechwytywanie wiedzy organizacyjnej za pomocą wiki Creately

Korzystaj z gotowych szablonów Creately do analiz SWOT, map myśli, diagramów architektury chmury, makiet i innych

Połącz Creately z GitHub, Jira, Asana lub Confluence

Limity Creately

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Creately jest trudny w użyciu, jeśli pracujesz z dużymi płótnami

Inni użytkownicy zgłaszają opóźnienia i niską wydajność podczas pracy z dużą ilością danych

Ceny Creately

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

$89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.4/5 (860+ recenzji)

4.4/5 (860+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 opinii)

7. InVision

Via InVision InVision to narzędzie typu tablica do współpracy w czasie rzeczywistym. Choć niekoniecznie posiada funkcje dostosowane do zrobienia oprogramowania, InVision zawiera narzędzia, które usprawniają proces rozwoju .

Zbuduj najpierw swoje doświadczenie UI/UX na wykresie, a następnie udostępniaj je innym interesariuszom, aby uzyskać wkład przed napisaniem pojedynczej linii kodu. Zmniejsza to liczbę poprawek po zbudowaniu rozwiązania.

Aha, i jeśli korzystasz już z innego rozwiązania oprogramowanie do tablic i chcesz się przesiąść, masz szczęście. Narzędzie importera InVision umożliwia przenoszenie tablic z narzędzi takich jak Miro czy Mural do InVision.

Najlepsze funkcje InVision

Gotowe szablony InVision pozwalają zaoszczędzić czas

InVision Freehand dostosowuje cykl pracy do procesów biznesowych

Zintegruj InVision ztworzenia map myśli za pomocą Dokumentów Google, Zoom, Webex, Jira, Asana i nie tylko

InVision AI generuje zawartość i ramy graficzne w zaledwie kilka sekund

Limity InVision

InVision nie zawiera funkcji dostosowanych do tworzenia oprogramowania

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że chcieliby, aby InVision było zintegrowane z szerszą gamą oprogramowania, takiego jak Notion

Ceny InVision

**Free

Pro: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (670+ recenzji)

4.4/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (730+ opinii)

8. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart to aplikacja do tworzenia diagramów służąca do wizualizacji systemów i architektury. Dzięki integracji z rozwiązaniami takimi jak Confluence, Lucidchart jest popularnym oprogramowaniem do tworzenia grafów zależności dla programistów.

Oprogramowanie to służy do wizualizacji przepływu danych w firmie, systemach i procesach. Lucidchart pobiera dane na żywo, aby pokazać, w jaki sposób zmiany będą miały wpływ na cały system.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Lucidchart integruje się z innymi produktami Lucid z pakietu Lucid Visual Collaboration Suite

Integracja Lucidchart z Atlassian, Microsoft, Slack i obszarem roboczym Google

Automatyczna wizualizacja tworzy wizualizacje z danych w czasie rzeczywistym

Osadzanie Lucidchart w Confluence w celu odniesienia do diagramów architektury chmury

Limity Lucidchart

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Lucidchart jest trudny w użyciu

Lucidchart nie pozwala na importowanie własnych kształtów lub typów wykresów

Ceny Lucidchart

**Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,940+ opinii)

Check out these Lucidchart alternatywy !

9. Rozumny

Via Mindly Mindly to narzędzie do przechwytywania i organizowania pomysłów. Jest to w zasadzie narzędzie do tworzenia map myśli i burzy mózgów. Narzędzie to jest dostosowane bardziej do osób kreatywnych, więc nie będzie miało specjalnych funkcji dla programistów.

Jeśli jednak pracujesz z zespołem zajmującym się front-endem, Mindly jest pomocnym narzędziem do przechowywania wszystkich pomysłów. 💡

Podoba nam się, że Mindly jest przede wszystkim mobilny, więc jest dostępny na Androida i iOS - a nawet MacOS - więc jest idealny dla osób korzystających z różnych platform, które potrzebują synchronizacji między urządzeniami.

Oczywiście, ma limit funkcji, ale większość z nich jest dostępna za darmo. Nawet do zrobienia aktualizacji, to 7 dolarów za nieograniczony dostęp do wszystkiego. To całkiem przyjazne dla budżetu, prawda?

Najlepsze funkcje Mindly

Mindly jest dostępne na iOS, Androida i Maca

Nakreśl swoje pomysły w nieliniowy sposób

Uproszczenie map myśli dzięki minimalistycznemu interfejsowi użytkownika Mindly

Limity Mindly

Mindly jest ładne, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, które oferują inne narzędzia do tworzenia wykresów zależności

Ceny Mindly

Free

6,99$ za wszystkie funkcje

Oceny i recenzje Mindly

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 5/5 (1 opinia)

10. ConceptDraw

Via ConceptDraw ConceptDraw jest częścią pakietu ConceptDraw Office Suite, który zapewnia menedżerom kompleksową pomoc w zakresie dokumentacji biznesowej. Ci ludzie mają tysiące szablonów i setki szablonów - plus dodatki - do usprawnić cykl pracy .

Funkcja Live Objects jest szczególnie przydatna dla teamów programistycznych. Live Objects pobiera dane zewnętrzne, aby zapewnić widok na żywo, w jaki sposób zmiany wpłyną na bieżące cykle pracy. Można jej używać do wskaźników KPI wydajności, ale świetnie sprawdza się także w przypadku zależności.

Najlepsze funkcje ConceptDraw

Korzystaj z setek szablonów i wstępnie zaprojektowanej zawartości ConceptDraw, aby przyspieszyć tworzenie diagramów

Rysowanie własnych, niestandardowych szablonów odręcznych, aby stworzyć naprawdę unikalny diagram dla swojego biznesu

Importowanie i eksportowanie formatów plików Visio

Limity ConceptDraw

ConceptDraw nie oferuje wersji Free ani Freemium

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs jest zbyt zajęty lub trudny w nawigacji

Ceny ConceptDraw

Diagram 16: 199 dolarów

199 dolarów ConceptDraw Office 9: 299 dolarów

ConceptDraw oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

Rysowanie wykresów zależności w mgnieniu oka dzięki ClickUp

Oprogramowanie do tworzenia wykresów zależności ułatwia ich tworzenie. Odpowiednie narzędzie do tworzenia wykresów zależności zmniejsza obciążenie pracą projektanta graficznego i daje możliwość tworzenia oszałamiających wykresów, które sprawią, że Twój zespół będzie na tej samej stronie.

Ale zgadnij co? Nie musisz kupować wymyślnego narzędzia graficznego. Wystarczy skorzystać z ClickUp: Dajemy ci dostęp do znacznie więcej niż szablonów graficznych (chociaż nasze są całkiem świetne). 🤩

ClickUp zapewnia dostęp do Dokumentów, Tablic, czatów zespołowych, dokumentacji, a nawet narzędzia AI na tej samej platformie. Oszczędzaj godziny każdego tygodnia, planując i kończąc wszystkie zadania związane z projektem w tym samym miejscu.

Ale nie wierz nam na słowo. ClickUp jest Free Forever, bez konieczności posiadania karty kredytowej. Zarejestruj się w ClickUp już teraz.