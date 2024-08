10 alternatywnych wykresów Gantta do zarządzania pracą i zwiększania sukcesu projektu

Wykresy Gantta to potężne narzędzia wizualne do zilustrowania harmonogramu projektu, ale czy są one uniwersalne dla każdego projektu? Krótka odpowiedź brzmi: nie, a to świetna wiadomość dla kierowników projektów!

Mamy alternatywy dla wykresów Gantta, które są równie skuteczne, ale mniej skomplikowane w zarządzaniu projektami. ⭐️

Jako kierownik projektu potrzebujesz odpowiednich narzędzi do koordynowania i organizowania harmonogramu, procesów i zasobów projektu. W tym artykule omówimy dziesięć niesamowitych alternatyw wykresu Gantta do zarządzania projektami, aby uzyskać pożądany rezultat!

Czym są wykresy Gantta?

W ClickUp's Przewodnik po wykresach Gantta szczegółowo przyjrzeliśmy się tworzenie i odczytywanie wykresów Gantta -popularne narzędzie do zarządzania projektami, pokazujące zadania lub wydarzenia względem czasu.

Po tym, jak Henry Gantt po raz pierwszy wprowadził tę koncepcję, była ona używana do ciężkich projektów budowlanych takich jak budowa zapory Hoovera w Stanach Zjednoczonych. Dziś to narzędzie pracy zostało zaadoptowane do wszelkiego rodzaju systemów zarządzania projektami, m.in Scrum i Agile .

Wykres Gantta to skumulowany wykres słupkowy przedstawiający harmonogramy projektów i wiele teamów

Sześć głównych elementów tradycyjnego wykresu Gantta

Kamienie milowe: symbolizują daty kluczowe dla terminowego zakończenia projektu i jego powodzenia Strzałki/Linie: wskazują, które zadania blokują i czekają na inne (tzwzależności) Line marker: określa bieżącą datę, aby zobaczyć na pierwszy rzut oka, ile pracy pozostało do zrobienia Poziome paski: reprezentują okres realizacji poszczególnych zadań projektu Lewy pasek boczny: lista wszystkich zadań związanych z projektem Skala czasowa: pokazuje kategorie dat (dni, tygodnie, miesiące)

Zasadniczo, wykresy Gantta pokazują wszystkie zadania, które muszą zostać zrobione i jak odnoszą się one do siebie w danym okresie czasu. Oto zalety korzystania z Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta :

✅ Profesjonaliści od wykresów Gantta

Wykresy Gantta zapewniają widok całego projektu z lotu ptaka . Zobacz, gdzie wszystko pasuje i zidentyfikuj problemy bez przełączania się między wieloma zakładkami lub stronami

. Zobacz, gdzie wszystko pasuje i zidentyfikuj problemy bez przełączania się między wieloma zakładkami lub stronami Wykresy Gantta wyróżniają się zależności i ścieżka krytyczna Podejmowanie szybkich działań w przypadku wstrzymanych zadań i zasobów, aby powstrzymać je przed powodowaniem dalszych problemów

zależności i ścieżka krytyczna Podejmowanie szybkich działań w przypadku wstrzymanych zadań i zasobów, aby powstrzymać je przed powodowaniem dalszych problemów Wykresy Gantta pomagają zrozumieć wiele harmonogramów . Łatwe znajdowanie wolnych miejsc w harmonogramieoś czasu projektu aby zaplanować dodatkowe działania

. Łatwe znajdowanie wolnych miejsc w harmonogramieoś czasu projektu aby zaplanować dodatkowe działania Wykresy Gantta są wizualną techniką zarządzania projektami. Zarządzaj projektami w wizualny sposób, który jest łatwy do zrozumienia

Z drugiej strony, wykresy Gantta mogą szybko skomplikować projekt dla zespołu, a oto dlaczego:

❌ Wady wykresów Gantta

Współpraca z Teamsami w celu stworzenia wykresu Gantta może być trudna dla początkujących użytkowników . Wykresy Gantta mogą szybko stać się pracochłonne, powodując większy stres związany z planem i zabierając czas na samą pracę nad projektem

. Wykresy Gantta mogą szybko stać się pracochłonne, powodując większy stres związany z planem i zabierając czas na samą pracę nad projektem Poziome paski na wykresie Gantta mogą być mylące . Każdy pasek na wykresie Gantta wskazuje okres czasu zadania. Nie pokazuje on liczby godzin potrzebnych do zakończenia zadania

. Każdy pasek na wykresie Gantta wskazuje okres czasu zadania. Nie pokazuje on liczby godzin potrzebnych do zakończenia zadania **Z czasem wykresy Gantta mogą stać się trudne w utrzymaniu. Zakres projektu może ulec zmianie lub mogą zostać dodane nowe zadania, co utrudnia ich śledzenie i rejestrowanie

Drukowanie wykresu Gantta na pojedynczej kartce papieru pozbawia go sensu. Z perspektywy interesariuszy, nie chcieliby oni wytężać wzroku, aby zobaczyć wskaźnik daty na wykresie Gantta

Dystrybucja telewizyjna NBCUniversal przez GIPHY Każdy projekt ma swoje unikalne wymagania, zakres, zasoby, budżet i cele. Oto jednak trzy istotne oznaki, że potrzebujesz alternatywy dla wykresu Gantta:

🪧 Brak członka zespołu, który byłby właścicielem i opiekunem wykresu Gantta od początku do końca projektu

brak dodatkowego czasu na edukację zespołu w zakresie korzystania z wykresów Gantta

🪧 Brak pewności co do kolejności zadań i kamieni milowych

Chociaż są to wyraźne sygnały, że wykres Gantta nie zapewni ci powodzenia, nie wszystko jest stracone! Niektóre alternatywy będą lepiej służyć twojemu zespołowi i projektowi (bez zamieszania i komplikacji, które mogą wynikać z wykresów Gantta).

10 alternatyw dla wykresu Gantta

1. Listy

Listy przechwytują elementy do zrobienia dla projektu

Listy są zazwyczaj pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy! Są wszechstronne i mogą być tak szczegółowe, jak to konieczne, aby stworzyć strukturę podziału pracy . Zwłaszcza gdy priorytety zadań zmuszają Teams do dostosowania się (a zdarza się to prawie codziennie), listy można szybko zmienić, aby odzwierciedlały najbardziej krytyczne informacje potrzebne do śledzenia.

Mimo to, podobnie jak wykresy Gantta, listy nie są uniwersalnym narzędziem do zarządzania projektami. Na przykład, jeśli wiesz, że będziesz musiał śledzić zależności dla swojego projektu, listy nie sprawią, że będzie to jasne dla docelowych odbiorców.

👉 Aby dowiedzieć się więcej o listach, zapoznaj się z naszym artykułem Jak stworzyć plan projektu w 5 krokach artykuł!

2. Tablice

Tablice ilustrują pomysły i plany projektów

Tablice są doskonałym narzędziem do przeprowadzania sesji burzy mózgów w celu szybszego dostosowania teamów do zrobienia czegoś. Wewnątrz biura fizyczna tablica może sprzyjać szybkiemu rozwiązywaniu problemów między osobami skupionymi wokół tablicy.

nawet gdy Teams przenoszą się do zdalnych lub hybrydowych środowisk pracy, tablice odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o współpracę. Pojawienie się rozwiązań opartych na tablicach do współpracy wypełniło lukę w sposobie, w jaki rozproszone Teams przeprowadzają burze mózgów i wyczarowują pomysły. Z_ globalny rynek tablic interaktywnych oczekuje się, że do 2025 r. osiągnie 2,31 mld USD, jasne jest, jak popularne są te narzędzia

- Zeb Evans cEO ClickUp

dowiedz się, jak szybciej połączyć pomysły z cyklem pracy dzięki Tablice ClickUp !

3. Tablice Kanban

Tablice Kanban przedstawiają wizualny potok pozwalający na śledzenie zadań

A Tablica Kanban to narzędzie do wizualizacji cyklu pracy najlepsze dla projektów, które niekoniecznie wymagają ustalania priorytetów lub strategii zależności. Zamiast tego, tablice Kanban pomagają ograniczyć pracę w toku według statusu przepływu pracy. Karta (reprezentująca zadanie) porusza się po każdej kolumnie (reprezentującej status przepływu pracy) od lewej do prawej, aż do zrobienia. Tablice Kanban są elastyczne w zarządzaniu tego typu projektami:

Wykonywanie zleceń konserwacyjnych

Tworzenie zawartości mediów społecznościowych

Zarządzanie lejkiem sprzedaży

Przeprowadzanie rozmów z kandydatami

Śledzenie stanów magazynowych

więcej inspiracji można znaleźć na naszej stronie Przykłady tablic Kanban artykuł i dowiedz się więcej o różnicach między Kanban i wykresy Gantta .

4. Osie czasu

Osie czasu rejestrują wszystkie zadania w kolejności sekwencyjnej

Osie czasu i wykresy Gantta mogą wyglądać podobnie, ale główna różnica polega na tym, że wykres Gantta wyświetla szczegółową sekwencję zadań i ich zależności na dwuwymiarowym wykresie. A oś czasu zarządzania projektami pokazuje chronologiczną kolejność zadań i ich terminów na liniowej linii!

Ostatecznie, decyzja o użyciu wykresu Gantta lub osi czasu sprowadza się do tego, co chcesz przekazać swoim odbiorcom. Na przykład, jeśli zamierzasz pokazać krótki przegląd cyklu życia projektu, wystarczy oś czasu. Z drugiej strony, oś czasu przyniesie więcej pytań niż odpowiedzi, jeśli trzeba będzie określić zależności między zadaniami i złożoność projektu.

uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Wykresy Gantta a osie czasu !

5. Mapy myśli (lub diagramy sieci projektów)

Mapy myśli lub diagramy sieci projektów pomagają wizualizować myśli i gromadzić wiedzę

Kolejną alternatywą dla wykresu Gantta na naszej liście jest narzędzie zwane mapami myśli, które są idealne do wizualnej burzy mózgów. W centrum mapy myśli zazwyczaj znajduje się centralna idea lub pytanie. Linie są rysowane od środka na zewnątrz, aby połączyć powiązane pomysły. Z tych pomysłów rysowane są linie, aby powiązać nowy poziom pomysłów i tak dalej.

Mapy myśli nie są zwykle używane poza wstępna burza mózgów dzięki czemu każdy może swobodnie generować pomysły, nie martwiąc się o to, że zostaną one zapięte na ostatni guzik. Możesz zacząć od kartki papieru i ołówka lub użyć oprogramowania, aby wyrównać poziom swoich map myśli.

Oto kilka zasobów map myśli z przykładami, które można zobaczyć w akcji!

6. Tablice Scrum

Tablice scrumowe ustalają priorytety natychmiastowych problemów do rozwiązania

A Tablica Scrum (lub Tablica Sprintu) jest wizualną reprezentacją pracy do zrobienia w pojedynczym Sprincie. Sprint to iteracja podzielona na przedziały czasowe, podczas której zespół zakończy określoną część projektu. Tablice Scrum wyposażają Teams poprzez:

Zapewnienie, że wszyscy pracują nad danym zadaniem projektu

Identyfikację zadań, które muszą zostać zakończone

Śledzenie postępów aktywnego Sprintu

Tablice Scrum poprawiają wydajność i komunikację w zespole, ale ta alternatywa w postaci wykresu Gantta może być trudna do przyjęcia i powodzenia dla zespołów, które nie są zwinne. Bez Scrum master lub znajomości zwinnego zarządzania projektami, istnieje szansa, że tablice Scrum przyniosą więcej szkody niż pożytku dla twojego projektu.

dowiedz się, jak zbudować i używać tablicy Scrum z najlepszym przewodnikiem ClickUp!

7. Dokumenty

Dokumenty organizują informacje o projekcie od planu do zakończenia

Dokumenty są najprostszą alternatywą dla wykresów Gantta. Dokumenty pomagają uporządkować role i obowiązki, notatki budżetowe zakres prac plan komunikacji, karta, notatki ze spotkań i inne. Kierownicy projektów mogą być tak opisowi, jak jest to potrzebne z dokumentami, ostatecznie budując bibliotekę niezbędnych dokumentów zarządzania projektami.

Jednak wadą korzystania z dokumentów do zarządzania projektami jest to, że elementy działań lub zadania mogą szybko się zgubić lub zostać zapomniane, jeśli zostaną ukryte w dokumencie.

odkryj najlepsze alternatywy dla Dokumentów Google dla zaawansowanych opcji współpracy!

8. Pulpity

Pulpity dają przegląd ważnych wskaźników na wysokim poziomie

Pulpity łączą różne źródła informacji, metryki, i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w jeden widok. Mogą łączyć tekst i wizualne widżety - wykresy kołowe, posortowane listy, wykresy słupkowe - aby zapewnić zespołom dane w czasie rzeczywistym i podejmować świadome decyzje dotyczące projektów. Z czasem można tworzyć lepsze wersje tego samego pulpitu przy minimalnym wysiłku, ponieważ zmieniają się wskaźniki KPI lub zmieniają się członkowie zespołu.

👉 Postępuj zgodnie z naszym 5 krokowym przewodnikiem tworzenia potężne pulpity nawigacyjne !

9. Tabele

Tabele są wysoce zorganizowanymi i oznaczonymi kolorami narzędziami do tworzenia projektów

Przeszliśmy długą drogę od podstawowych arkuszy kalkulacyjnych Excel. Tabele w nowoczesnych oprogramowanie do zarządzania projektami są teraz wyposażone w zaawansowane funkcje, dzięki czemu są łatwiejsze (i estetyczne!) dla tych, którzy preferują zarządzanie w stylu arkusza kalkulacyjnego. W połączeniu z mocą szablonów, Teams mogą natychmiast przesłać informacje do narzędzia i stworzyć kompleksowy harmonogram projektu.

Słabość korzystania z tabel jest widoczna, gdy projekty są duże, złożone i wymagają tworzenia skomplikowanych formuł do współpracy cross-functional teams . Nie będzie to jednak problemem, jeśli wiesz, że masz zasoby, aby przydzielić wszystkie prace związane z wprowadzaniem danych!

10. Kalendarze

Kalendarze wyświetlają daty i godziny planowane dla każdego zadania

Kalendarze mają i zawsze będą miały znaczenie. Każdy zna kalendarz, ponieważ można go używać zarówno do celów ogólnych, jak i do zarządzania projektami. Mając przed sobą kalendarz, możemy planować i organizować wokół innych kluczowych terminów i wydarzeń, aby uniknąć nadmiernego angażowania zasobów.

Ta alternatywa wykresu Gantta jest na tyle wszechstronna, że może być używana na różne sposoby: planowanie, alokacja zasobów, zadania i szablony bazowe. Najlepiej sprawdza się jednak w przypadku prostych projektów bez zależności między zadaniami i widoku statusów/spotkań kontrolnych.

👉 Dowiedz się, w jaki sposób kalendarz projektu może wesprzeć Twój projekt !

To wszystko! Dziesięć alternatywnych wykresów Gantta, które zapewnią Tobie i Twojemu zespołowi elastyczność w tworzeniu struktury różnych projektów. 🛠 🚀

Jak wybrać alternatywę dla wykresu Gantta

Masz już koncepcję i jesteś gotowy do zrobienia wszystkiego. Do zrobienia listy? Narysować schemat blokowy? Zorganizować oś czasu? Które narzędzie wyświetli dane projektu najdokładniej i najbardziej przekonująco?

Oto kilka scenariuszy, które pomogą zawęzić dostępne opcje:

💭 teams jest w początkowej fazie planowania

🤝 Projekt ma zależności zadań, kamienie milowe i zespoły międzyfunkcyjne

🤹‍♀️ Zespół żongluje wieloma projektami jednocześnie

✅ Mapy myśli schematy blokowe kalendarze ❌ Tablice Kanban pulpity nawigacyjne tabele ✅ Tablice Scrum pulpity schematy blokowe ❌ Tablice kalendarze osie czasu ✅ Tablice Kanban tablice Scrum pulpity nawigacyjne

tablice ❌ Mapy myśli osie czasu

💰 interesariusze chcą widzieć zakres projektu, koszty i zarządzanie zasobami

🤖 teams ma umiarkowane lub zaawansowane doświadczenie _z oprogramowaniem do zarządzania projektami

⚡️ teams preferuje mniejszą strukturę dla lepszej współpracy

pulpity nawigacyjne schematy blokowe dokumenty ❌ Tablice ❌ Mapy myśli osie czasu

tablice Kanban tablice Scrum pulpity nawigacyjne schematy blokowe tabele

tablice ✅ Mapy myśli schematy blokowe

tablice Scrum dokumenty osie czasu

Powyższe przykłady potwierdzają, że wybór nie jest decyzją dekoracyjną, ani osobistą. Załóżmy, że narzędzie do zarządzania projektami nie pomaga docelowym odbiorcom w utrzymaniu i proaktywnym podejmowaniu działań. W takim przypadku prawdopodobnie będziesz miał trudny start.

Chociaż, kto powiedział, że musisz używać tylko jednego narzędzia? 🤓

Używaj jednego lub wielu narzędzi do zarządzania projektami w ClickUp za darmo

Nasze Teams w ClickUp i Użytkownicy ClickUp na całym świecie preferują organizowanie swoich projektów pod różnymi kątami:

Zobacz jak praca jest dystrybuowana pomiędzy członkami zespołu w widoku Box lub Workload

Analizować grupy informacji w widoku Tabeli lub Pulpitu

Wizualizować zadania w widoku Listy lub Kalendarza

Tworzyć wiki ibriefy projektów za pomocą Dokumentów* Zarządzanie czasem w widoku Gantt

Dzięki zróżnicowanemu zestawowi narzędzi do zarządzania projektami w naszej platformie wydajności, Ty i Twój zespół będziecie mieć wszystko, czego potrzebujecie na wyciągnięcie ręki. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo już dziś! ⚡️