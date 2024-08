Trello vs Jira: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze w 2024 roku?

Przy pracy zdalnej i hybrydowej zespoły mogą być rozproszone po całym świecie. Platformy do zarządzania projektami, pierwotnie będące domeną zespołów programistycznych, są niemal nieodzowne, aby utrzymać zdalne zespoły na tej samej stronie zarządzanie zadaniami .

Trello i Jira, dwa popularne oprogramowanie do zarządzania projektami są własnością australijskiej firmy Atlassian. Te dwie platformy oferują różne funkcje, pomimo wspólnej firmy macierzystej.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom Trello i Jira, aby dowiedzieć się, która platforma jest odpowiednia dla Twojego zespołu.

Czym jest Trello?

Via Trello Trello to internetowe narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc osobom i zespołom organizować i śledzić zadania. Menedżerowie projektów mogą tworzyć tablice w tym oprogramowaniu do zarządzania projektami dla projektów lub inicjatyw.

W ramach tych tablic mogą tworzyć listy rzeczy do zrobienia, aby organizować zadania w etapy lub kategorie, z których każda jest reprezentowana przez konfigurowalną kartę. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia członkom zespołu szybkie przenoszenie kart lub zadań między listami i aktualizowanie postępów na poszczególnych etapach rozwoju produktu .

Platforma zachęca do współpracy, a zapraszanie członków zespołu, przydzielanie zadań i przekazywanie aktualizacji za pomocą komentarzy i załączników jest łatwe. Trello płynnie integruje się z innymi popularnymi narzędziami do automatyzować przepływy pracy .

Funkcje Trello

Trello oferuje przydatne narzędzia dla zespołów do planowania i śledzenia złożonych projektów. Aby rzucić nieco światła na debatę na temat oprogramowania Trello vs. Jira, oto kilka najlepszych funkcji Trello, które pomogą Ci określić, czy jest to odpowiednia opcja dla Ciebie.

1. Różne widoki

Przez Trello

Trello umożliwia wyświetlanie projektów na wiele sposobów: jako tablice, osie czasu, kalendarze, mapy lub obszary robocze. Ta różnorodność daje świeże spojrzenie na projekty i pomaga zidentyfikować możliwości i wąskie gardła.

Wysoce wizualny interfejs pozwala zobaczyć status projektów na pierwszy rzut oka i wyjaśnia nawet najbardziej złożone zadania.

2. Dobra personalizacja

Przez Trello

Trello oferuje szablony planów projektów aby pomóc w szybkim rozpoczęciu projektu, od wdrażania nowych pracowników po inżynierię oprogramowania. Szablony są świetnym sposobem na rozpoczęcie pracy, ale można dostosować prawie wszystko w oprogramowaniu do zarządzania projektami, co daje kontrolę nad wyglądem i działaniem oraz pozwala dopasować Trello do rzeczywistego przepływu pracy.

Takie dostosowanie sprawia, że Trello jest elastyczne i łatwe w użyciu do wszystkiego, od projektów osobistych po współpracę zespołową i złożone inicjatywy korporacyjne.

3. Współpraca

Przez Trello

Współpraca jest podstawą Trello, który umożliwia zapraszanie członków do projektów, przypisywanie zadań projektowych i angażowanie się w dyskusje na temat postępów. Współpracujący charakter platformy sprawia, że zarządzanie projektami jest bardziej przejrzyste, a członkowie zespołu są odpowiedzialni za swoje zadania.

Zachęca również do komunikacji, zwłaszcza dzięki funkcjom komentarzy i załączników.

Ceny Trello

Wersja darmowa: do dziesięciu tablic

do dziesięciu tablic Wersja standardowa: $5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie), w przeciwnym razie $6

$5/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie), w przeciwnym razie $6 Wersja Premium: 10$/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie), w przeciwnym razie 12,50$

10$/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie), w przeciwnym razie 12,50$ Wersja Trello Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Co to jest Jira?

Via Jira Początkowo stworzona dla zwinnych zespołów programistycznych, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju, rozszerzona funkcjonalność Jira jest obecnie popularna w zarządzaniu projektami w wielu branżach, nie tylko dla programistów.

Oferuje ona konfigurowalne bilety do zarządzania zadaniami i działa jako scentralizowana przestrzeń do przypisywania obowiązków i śledzenia postępów. Jira oferuje doskonałe opcje integracji z aplikacjami innych firm w celu automatyzacji procesów, w tym synchronizację danych i codzienne podsumowania Slack.

Dodatkowo, Jira koncentruje się na zwinnych metodach zarządzania projektami udostępniając zespołom takie funkcje jak tablice, zaległości, scrumy i planowanie sprintów - prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój zespół działał sprawnie w procesie tworzenia oprogramowania i każdym innym rodzaju projektu. Zespoły mogą dostosować swój przepływ pracy, aby odzwierciedlał ich rzeczywiste procesy i rutyny.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne upraszczają raportowanie i informacje analityczne, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby pomóc kierownikom projektów monitorować wydajność zespołu i identyfikować problemy.

Funkcje Jira

Porównując Trello i Jira, ta druga może być skutecznym i wszechstronnym narzędziem dla zespołów stosujących zwinne metodologie zarządzania. Możesz zapoznać się z następującymi kluczowymi funkcjami.

1. Wsparcie zwinnego zarządzania projektami

przez Jira

Jira ma wbudowaną obsługę szybkich zmian metod zarządzania zespołem . Scrum i Tablica Kanban dają zwinnym zespołom kompleksowy wgląd w zadania, umożliwiając ich efektywne planowanie i ustalanie priorytetów.

Backlogi, sprinty i swimlany promują współpracę zespołu, aby pomóc im szybko dostarczać wartość przy użyciu zwinnych metodologii.

2. Solidne śledzenie zgłoszeń

Zgłoszenia stanowią rdzeń platformy Jira. Pozwalają użytkownikom rejestrować zadania i zarządzać nimi, a także śledzić błędy i historie użytkowników. Można dostosowywać pola, śledzić status projektu i przypisywać zadania w ramach ticketów.

Przez Jira

Scentralizowany platforma zarządza wszystkimi biletami dając zespołom biznesowym przegląd przydzielonych zadań. Personalizacja jest również dostępna dla śledzenia biletów, dzięki czemu można utworzyć proces spełniający wymagania zespołu.

3. Rozbudowane opcje integracji

Jira integruje się z wieloma popularnymi aplikacjami i programami, a kilka świetnych wtyczek rozszerza jej funkcjonalność. Atlassian Marketplace to doskonałe źródło narzędzi do zarządzania testami, planowania zasobów i nie tylko.

Narzędzia te można wykorzystać do dostosowania platformy i umożliwienia zespołom korzystania z Jira podczas pracy w preferowanych programach.

Ceny Jira

Wersja darmowa: do 10 użytkowników

do 10 użytkowników Wersja standardowa: $7,75/miesiąc za użytkownika

$7,75/miesiąc za użytkownika Wersja premium: $15.25/miesiąc za użytkownika

$15.25/miesiąc za użytkownika Wersja Enterprise tier: Kontakt w sprawie wyceny

Trello vs. Jira: Porównanie funkcji

Trello i Jira są popularne narzędzia do zarządzania projektami z różnymi funkcjami skierowanymi do różnych odbiorców. Oba oferują świetne funkcje bezpłatne i funkcje warstwy premium. Porównajmy je, aby odkryć, które z nich może mieć przewagę w optymalizacji postępów następnego projektu.

Organizacja oparta na tablicy

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia szybkie wizualne aktualizacje postępów w projekcie i umożliwia powiększanie zadań każdego projektu. Trello i Jira oferują tę funkcję, ale jedna z nich może być bardziej odpowiednia w zależności od metodologii zarządzania projektami.

Tablice Trello mają przewagę pod względem wizualizacji i łatwości obsługi. Posiada intuicyjny interfejs, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą zacząć korzystać z platformy w ciągu kilku minut. Zapewnia mnóstwo informacji o złożonych projektach na pierwszy rzut oka. Interfejs "przeciągnij i upuść" jest przyjazny dla użytkownika, umożliwiając szybkie aktualizowanie zadań na tablicy Trello.

Przez Trello

Trello to narzędzie do zarządzania projektami ogólnego użytku, które dostosowuje się do różnych potrzeb. Doskonale nadaje się dla użytkowników nietechnicznych, którzy potrzebują wygodnego systemu zarządzania zadaniami do przydzielania zadań zespołom. Może obsłużyć wszystko, od tego, kto ma odebrać śniadanie w Bagel Friday, po synchronizację projektów w całej firmie. Jednak organizacja oparta na tablicy nie ma prawdziwego wsparcia dla zwinności.

Jira oferuje funkcjonalny interfejs ze stromą krzywą uczenia się podczas korzystania z zaawansowanych funkcji platformy. Pełne wykorzystanie możliwości Jira wymaga znacznie więcej czasu i wysiłku niż Trello.

Jeśli jednak żyjesz i oddychasz ticketingiem, warto dowiedzieć się o wszystkim, co zarządzanie pracą Jira może zrobić dla twojego zespołu. Jira działa zgodnie z metodologią agile, więc od samego początku ustawia organizację opartą na tablicach dla przepływu pracy.

Funkcje zarządzania projektami dla zespołów Uptempo są niezrównane, z wbudowanymi scrumami i tablicami Kanban, które pomagają w realizacji kolejnego sprintu.

Współpraca zespołu

Szukając dobrego oprogramowania do zarządzania projektami, współpraca powinna być najwyższym priorytetem. Łatwa współpraca pozwala zespołom pracować razem bez względu na to, gdzie się znajdują, pomaga projektom pozostać na właściwym kursie i pozwala uniknąć nieporozumień.

Więc jeśli chodzi o Trello vs. Jira, która platforma jest lepsza dla zarządzania zespołem i współpraca? To jest remis. Trello i Jira świetnie nadają się do współpracy i dyskusji zespołowych, umożliwiając komentarze i załączniki w celu koordynacji i odpowiedzialności.

Trello pozwala na współpracę w czasie rzeczywistym z trwającymi dyskusjami na temat tablic, projektów lub zadań. Zawiera doskonały system powiadomień informujący członków o aktualizacjach i zmianach w projektach, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.

Przez Jira

Jira oferuje wiele z tych funkcji. Członkowie zespołu mogą dodawać komentarze, załączniki i wzmianki do zgłoszeń. Możesz nawet oznaczać członków zespołu w komentarzach, aby upewnić się, że niczego nie przegapią. Platforma integruje się ze Slack i Microsoft Teams, dzięki czemu można prowadzić dyskusje na preferowanej przez zespół platformie.

Funkcje Jira i Trello tworzą przejrzyste środowisko pracy, które zwiększa poczucie pracy zespołowej.

Integracja i rozbudowa

Oprogramowanie do zarządzania projektami będzie tym bardziej wartościowe, im lepiej zintegruje się z obecnym stosem technologii. Integracje usprawniają przepływy pracy zespołów i ograniczają czasochłonną pracę, dzięki czemu mogą one skupić się na zarządzaniu zadaniami.

Jira i Trello integrują się z innymi popularnymi aplikacjami i platformami, ale czy któraś z nich ma przewagę?

Trello integruje się z wieloma aplikacjami innych firm, w tym Google Drive, Dropbox i Slack. Współpracuje również z platformami do automatyzacji, takimi jak Zapier, dzięki czemu użytkownicy mogą automatyzować powtarzalne zadania i tworzyć konfigurowalne przepływy pracy. Gdy wykorzystasz rozległą moc ekosystemu Trello, pokochasz możliwość automatyzacji procesów i wykonywania większej liczby zadań.

Jira potrafi to i jeszcze więcej. Jira narzędzia integracyjne , otrzymujesz bardziej rozbudowany wachlarz opcji, pozwalający użytkownikom zautomatyzować testowanie i wdrażanie.

Jedną z idealnych funkcji jest to, że użytkownicy Jira mogą również pobierać wtyczki za pośrednictwem Atlassian Marketplace, aby rozszerzyć platformę. Narzędzia te mogą zwiększyć możliwości Jira i dać zespołowi przewagę.

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Trello vs. Jira

Wizualizuj zadania, projekty i przepływy pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

W debacie Trello vs Jira jest jeszcze jeden konkurent, którego warto rozważyć: ClickUp .

ClickUp to potężna platforma do zarządzania projektami i produktywności, która pomaga zespołom biznesowym organizować, zarządzać i współpracować nad zadaniami. ClickUp umożliwia tworzenie zadań, ustalanie terminów, przypisywanie obowiązków i śledzenie postępów w celu zwiększenia wydajności zarządzania projektami.

Platforma ClickUp jest niezwykle wszechstronna. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, właścicielem małej firmy, czy globalnym zespołem programistów, ma narzędzia, których potrzebujesz.

Zespoły mogą wizualizować projekty za pomocą list, tablic i osi czasu projektu podczas gdy funkcje takie jak komentowanie i załączanie plików promują lepszą komunikację i współpracę.

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety w niestandardowej osi czasu projektu za pomocą widoku osi czasu w ClickUp

ClickUp jest wysoce konfigurowalny, więc możesz zmieniać pola, tagi i szablony, aby dostosować je do swoich potrzeb. Pozwala również na stworzenie przepływu pracy specyficznego dla Twojej branży lub organizacji, aby wszyscy byli na bieżąco.

Dzięki wielu opcjom integracji, ClickUp może usprawnić przepływ pracy i zintegrować się z preferowanym ekosystemem technologicznym bez utraty wydajności. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami, które odróżniają je od Trello i Jira.

Potężne funkcje AI stworzone dla konkretnych zespołów

Doskonałe narzędzia ClickUp do zarządzania projektami to dopiero początek. Obejmują one również integrację sztucznej inteligencji, która obiecuje zwiększyć produktywność i usprawnić niestandardowe przepływy pracy, aby zmaksymalizować możliwości zespołu.

To, co wcześniej zajmowało godziny, teraz jest wykonywane w kilka sekund, nawet w przypadku czasochłonnych zadań administracyjnych. Sztuczna inteligencja ClickUp są specjalnie zaprojektowane.

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny ręcznej pracy dzięki podpowiedziom generowanym przez sztuczną inteligencję w ClickUp

Setki podpowiedzi obejmują wiele działów i każdą rolę w zespole, w tym sprzedaż, marketing, obsługę klienta i programistów. Kliknij rolę, wybierz zadanie i podaj ClickUp kilka szczegółów.

Narzędzia do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji wygenerują konspekty i posty na blogu oraz plany uruchomienia w ciągu kilku sekund, usprawniając planowanie kalendarza redakcyjnego i nie tylko. Sztuczna inteligencja ClickUp może nawet podsumować długie dokumenty lub notatki ze spotkań lub utworzyć elementy akcji z treści.

Skorzystaj z tych funkcji, aby pomóc w burzy mózgów, czyniąc platformę częścią procesu współpracy. ClickUp sprawi, że Twój zespół zrobi więcej w krótszym czasie, dzięki czemu będzie mógł skupić się mniej na przygotowaniach, a bardziej na wykonywaniu zadań.

Twoje kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami

Chcesz zobaczyć, jak potężne narzędzia do zarządzania projektami ClickUp mogą pomóc w śledzeniu projektów i zwiększeniu produktywności Twojego zespołu? Niezależnie od tego, czy pracujesz nad rozwojem oprogramowania, planowaniem wydarzeń, czy też potrzebujesz osobistego menedżera projektów, ClickUp sprawia, że łatwo jest zrobić więcej.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i skorzystaj z jego darmowej wersji, aby uzyskać kompleksową produktywność i zarządzanie projektami.