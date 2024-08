10 najlepszych alternatyw ProofHub do płynnego zarządzania projektami i zespołami

ProofHub to doskonałe narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia różnych aspektów zarządzania projektami i zespołami. Posiada wiele funkcji, które ułatwiają współpracę, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów.

Jednak, jak każde oprogramowanie, ProofHub nie jest pozbawiony wad. Jego interfejs jest nieco przestarzały, a możliwości integracji i automatyzacji pozostawiają wiele do życzenia.

Na szczęście istnieje wiele godnych uwagi rozwiązań do zarządzania projektami i zespołami, które mogą lepiej spełniać twoje wymagania. Jednak przy tak wielu opcjach i każdej z nich twierdzącej, że jest najlepsza, dokonanie właściwego wyboru nie jest spacerkiem po parku.

Dlatego zrobiliśmy to za ciebie i zbadaliśmy dziesiątki rozwiązań do zarządzania zespołami i projektami narzędzi do zarządzania projektami skupiając się na ich kluczowych funkcjach, opiniach użytkowników i opcjach cenowych. Wynikiem jest ta wygodna lista najlepszych 10 alternatyw ProofHub, aby przejąć kontrolę nad swoimi projektami!

Co to jest ProofHub?

Via: ProofHub ProofHub umożliwia teamom współpracę, komunikację i zarządzanie projektami i zadaniami wydajnie - wszystko w jednym scentralizowanym hubie.

Platforma oferuje szereg narzędzi, od wielu widoków projektów i codziennych agend, aby utrzymać powtarzające się śledzenie zadań na miejscu, po natywne opcje śledzenia czasu, gotowe szablony i wygodny system zarządzania plikami. 🛠️

Jak każda wysokiej jakości platforma do zarządzania projektami, ProofHub ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym z różnymi opcjami, takimi jak dyskusje w wątkach, narzędzia do sprawdzania i zatwierdzania, ogłoszenia i natywna funkcja czatu.

Czego należy szukać w alternatywach dla ProofHub?

Integracje, automatyzacja i łatwość obsługi wydają się być słabymi punktami ProofHub. Dlatego też upewnij się, że Twoja alternatywa wyróżnia się w tych obszarach, jednocześnie co najmniej dorównując funkcji ProofHub w innych działach, takich jak zarządzanie zadaniami optymalizacja cyklu pracy i udostępnianie plików.

Oto niektóre z cech i funkcji, o których należy pamiętać:

Intuicyjny interfejs: Byłoby miło, gdyby aplikacja była łatwa w nawigacji bez rozszerzenia lub wcześniejszego doświadczenia z podobnymi narzędziami Integracje: Twoja alternatywa dla ProofHub powinna łączyć się, natywnie lub za pośrednictwem API, z praktycznie każdą inną aplikacją, z której regularnie korzystasz. Zwróć szczególną uwagę na integracje z komunikacją,śledzenie czasuorazNarzędzia CRM3. Automatyzacja: Narzędzie powinno być w stanie usprawnić powtarzalne lub rutynowe zadania poprzez automatyzację, uwalniając czas na działania, które przynoszą większą wartość Efektywne zarządzanie zadaniami: Upewnij się, że platforma umożliwia przypisywanie, organizowanie, śledzenie i współpracę nad zadaniami w celu usprawnienia cyklu pracy Gotowe szablony: Aplikacja powinna być wyposażona we wstępnie zaprojektowane szablony, aby przyspieszyć ustawienia i planowanie projektów Współpraca: Priorytetem powinny być narzędzia, które usprawniają współpracę w zespole, wspierając płynną komunikację i udostępnianie pomysłów Funkcje AI: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami nie jest najmocniejszą stroną ProofHub, więc sprawdź, czy alternatywa oferujePomoc opartą na AI ## 10 najlepszych alternatyw ProofHub do wykorzystania w 2024 roku i później

Przeszukaliśmy rynek, aby ręcznie wybrać najlepsze alternatywy ProofHub - upewniając się, że nie tylko spełniają one wyżej wymienione cechy, ale także oferują kilka unikalnych funkcji.

Gotowy na podniesienie poziomu zarządzania projektami? Zanurzmy się! 🥳

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

ClickUp jest kompleksowa platforma do zarządzania projektami zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania zadaniami, śledzenia postępów i współpracę zespołową . Wykracza poza tradycyjne rozwiązania i oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji i AI, aby zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć ogólną wydajność zespołów każdej wielkości. 💥

ClickUp oferuje potężne możliwości dzięki swoim Pakiet funkcji do zarządzania projektami obejmujący wiodące w branży rozwiązania do organizowania, ustalania priorytetów i monitorowania pracy do perfekcji. Obejmują one 15+ widoków do wyświetlania zadań i projektów w dowolny sposób.

Współpraca w czasie rzeczywistym to miejsce, w którym ClickUp naprawdę błyszczy, dzięki różnym opcjom zaprojektowanym, aby przynieść międzyfunkcyjnych Teams bliżej osiągnięcia swoich celów projektu .

Z Tablice ClickUp , możesz przeprowadzać burze mózgów, ustawiać priorytety i przydzielać zadania na nieskończonym obszarze współpracy. Jeśli nie chcesz budować Tablicy od podstaw, skorzystaj z niektórych z nich Ponad 1000 gotowych szablonów ClickUp dla każdego możliwego przypadku użycia.

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad briefem projektu, SOP czy mapa drogowa produktu , Dokumenty ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem! Współpracujący redaktor tekstu i system zarządzania dokumentami platformy pozwala utrzymać cały zespół na tej samej stronie, i to dosłownie. 📃

The Komentarze ClickUp funkcja ta idzie o krok dalej, umożliwiając dyskusje i opinie w czasie rzeczywistym bezpośrednio w ramach zadań. Nigdy nie przegapisz ważnych aktualizacji, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji podczas realizacji zadań cele komunikacyjne .

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Wreszcie, Pulpity ClickUp służą jako centra dowodzenia dla operacji Twojego zespołu. Wszystko, co musisz zrobić, to nawigować po stronie konfigurowalne karty i voila! Możesz bez wysiłku śledzić zadania, monitorować postępy i oceniać wydajność zespołu, ułatwiając współpracę i zwiększając wydajność zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Najwyższej klasy zarządzanie zadaniami dzięki niestandardowym polom i statusom

ponad 15 widoków ClickUp umożliwiających spojrzenie na pracę z różnych perspektyw

Automatyzacja ClickUp iClickUp AI aby zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak Tablica, Dokumenty, Mapy myśli itp.

Ustawienie i śledzenie celów aby utrzymać koncentrację i motywację Teamsów

Pulpity ClickUp do monitorowania każdego aspektu pracy zespołu

Integracje z ponad 1000 aplikacji innych firm i narzędziami zwiększającymi wydajność

ponad 1 000 gotowych szablonów

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp offline do projektów i zadań w podróży

Limity ClickUp

Ze względu na mnogość funkcji, nowi użytkownicy potrzebują czasu na zapoznanie się z aplikacją

Zmiany w jednym widoku nie zawsze są odzwierciedlane w innych widokach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się zzespół sprzedaży aby uzyskać plan cenowy dostosowany do Twoich potrzeb

: Skontaktuj się zzespół sprzedaży aby uzyskać plan cenowy dostosowany do Twoich potrzeb ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

2. Monday.com

Via: Monday.com Uwielbiany za przyjazny dla użytkownika interfejs i solidne opcje niestandardowe, Monday.com jest doskonałym, zorientowanym na klienta rozwiązaniem do zarządzania projektami z funkcjami, które zwiększają współpracę i wydajność zespołu.

Jedną z jego najmocniejszych stron są dostosowywane cykle pracy i pulpity, zapewniające zespołom rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Kwartalna mapa drogowa zapewnia monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym, a widoki Kanban i Gantt oferują elastyczność w organizowaniu i wizualizacji zadań.

Wreszcie, platforma sandbox environment oferuje Teams wyjątkową przestrzeń do eksperymentowania i kreatywnego wkładu. Jest ono również połączone z szablonami kodowanymi kolorami, aby zwiększyć przejrzystość i prostotę wizualną.

Monday.com najlepsze funkcje

Konfigurowalne cykle pracy i pulpity nawigacyjne

Płynne śledzenie zadań

Zarządzanie projektami w stylu wykresów Kanban i Gantt

Szablony oznaczone kolorami dla lepszej widoczności i prostoty

Środowisko sandbox do promocji współpracy w zespole

Limity Monday.com

Niektóre integracje i automatyzacje mogą być trudne w nawigacji

Słabe opcje personalizacji pulpitu

Ceny Monday.com

**Free

Podstawowy: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Standard: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Pro: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opinii)

3. Confluence

Via: Atlassian Confluence firmy Atlassian to potężna aplikacja do zarządzania projektami, która usprawnia komunikację i zwiększa wydajność zespołu oraz zarządzanie cyklem pracy. Umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym oraz szybkie udostępnianie i udoskonalanie pomysłów. Stąd też często nazywana jest _Wikipedią zarządzania firmą

Konfigurowalne szablony platformy i zaawansowana funkcja wyszukiwania ułatwiają szybkie przeszukiwanie informacji, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco informowani i dostosowują się do potrzeb cele zarządzania projektami . 🎯

Podczas gdy Confluence może nie dorównywać szerokością dedykowanemu narzędzi do zarządzania projektami clickUp i Monday.com, jego integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Jira i Trello, zapewnia spójne zarządzanie projektami, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla teamów dowolnej wielkości.

Najlepsze funkcje Confluence

Wydajna obsługa dużej ilości dokumentacji

Tworzenie, edycja i współpraca w zespole w czasie rzeczywistym

Integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Jira i Suite

Kontrola uprawnień zapewniająca prywatność danych zespołu

Łatwa zmiana kolejności i tworzenie hierarchii stron

Limity Confluence

Śledzenie utworzonych przestrzeni może być trudne

Słaba integracja z narzędziami innych firm

Ceny Confluence

**Free

Standard: $6.05/miesiąc za użytkownika

$6.05/miesiąc za użytkownika Premium: $11.55/miesiąc za użytkownika

$11.55/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,1/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

4. Basecamp

Via: Basecamp Wykorzystywany przez ponad 75 000 organizacji i agencje marketingowe basecamp posiada wszystkie narzędzia potrzebne do usprawnienia zarządzania projektami. Posiada funkcje, takie jak listy do zrobienia, udostępnianie plików i współpraca nad dokumentami które pomagają zespołom w organizacji i śledzeniu postępów. ✅

Basecamp oferuje scentralizowany pulpit, w którym członkowie zespołu mogą łatwo uzyskać dostęp do aktualizacji projektu i terminów. Dzięki funkcji czatu grupowego, członkowie zespołu mogą komunikować się w czasie rzeczywistym i omawiać szczegóły projektu bez konieczności korzystania z zewnętrznych platform komunikacyjnych.

Dodatkowo, użytkownicy Basecamp mogą skonfigurować automatyczne odprawy i raportowanie postępów, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i są odpowiedzialni za swoje zadania.

Najlepsze funkcje Basecamp

Efektywna komunikacja w zespole

Automatyczne meldunki i raportowanie postępu prac

Scentralizowany pulpit ułatwiający koordynację pracy zespołu

Intuicyjny interfejs

Wbudowane narzędzia do współpracy umożliwiające udostępnianie plików i zarządzanie dokumentami

Limity Basecamp

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Czasami zawiesza się chatbot lub tablica wiadomości

Cennik Basecamp

Basic: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro Unlimited: $299/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników (rozliczane rocznie)

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,1/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

5. Nuclino

Via: Nuclino Nuclino to kolejne intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami, które służy jako kolektywny mózg Twojej organizacji. Usprawnia cykl pracy zespołu, organizując dokumenty i wiedzę, zarządzając zadaniami oraz wizualizując i manipulując danymi. 🧠

Charakterystyczną funkcją Nuclino jest możliwość wizualizacji struktur projektów za pomocą różnych trybów, takich jak tryby wykresów, tabele, listy lub tablice ogólne. Pozwala to Teams wybrać najbardziej odpowiedni format do zrozumienia i prezentacji hierarchii projektu.

Najlepsze funkcje Nuclino

Funkcje współpracy, zarządzania dokumentami i zadaniami

Wizualizacja struktur projektów

Łatwe dodawanie i organizowanie pulpitów dzięki unikalnym szablonom

Umożliwia użytkownikom śledzenie zmian, przywracanie poprzednich wersji i ulepszanie istniejących

Integracje znarzędziami zwiększającymi wydajność jak Airtable

Limity Nuclino

Ograniczone integracje i funkcje widżetów

Opcje formatu nie są zbyt dobre

Ceny Nuclino

**Free

Standard: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Nuclino oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

4,7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

6. Asana

Via: Asana Od tworzenia i przypisywania zadań po ustawienie terminów i oś czasu projektu asana jest dostawcą kompleksowej platformy do efektywnego zarządzania projektami. Biorąc pod uwagę jej wszechstronność, nic dziwnego, że stała się narzędziem wybieranym przez ponad 135 000 użytkowników na całym świecie. 🌎

Oprócz ułatwiania zarządzania zadaniami, Asana usprawnia współpracę w zespole poprzez czat i udostępnianie plików, aby zapewnić płynną komunikację. Dostarcza również konfigurowalne szablony projektów i zautomatyzowane kampanie - pozwalające Teams na usprawnienie cyklu pracy i zwiększenie wydajności.

Jednak to, co naprawdę wyróżnia Asanę na tle innych aplikacji to jej konkurentów są jego spersonalizowane funkcje. Szczegółowe śledzenie zadań zapewnia zespołom szczegółowy wgląd, a kolorowe etykiety zapewniają wizualne wskazówki ułatwiające organizację i ustalanie priorytetów - podnosząc komfort zarządzania projektami dla małych zespołów.

Najlepsze funkcje Asany

Automatyzacja kampanii w celu usprawnienia cyklu pracy

Szczegółowe śledzenie, aby upewnić się, że zadania zostały zakończone na czas

Listy do zrobienia z terminami i przypomnieniami

Kolorowe etykiety i etykiety

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive i Slack

Limity Asany

Ograniczona hierarchia zadań

Złożone ustawienia dla zaawansowanej automatyzacji

Ceny Asany

**Free

Starter: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise i Enterprise+: Skontaktuj się w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 12 000 recenzji)

7. Zoho Projects

Via: Zoho Zoho Projects usprawnia zarządzanie projektami dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, takim jak Wykresy Gantta które wizualizują oś czasu projektu i zależności między zadaniami. Umożliwia również komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Teams poprzez czat i udostępnianie dokumentów.

Głównymi zaletami platformy są gotowe szablony które pozwalają użytkownikom tworzyć ustandaryzowane struktury i cykle pracy dla różnych zadań i projektów. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia spójność i efektywność w dążeniu do celów zespołu.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Konfigurowalne szablony projektów i zadań

Wygodne oddelegowane zadania i zadania zespołowe

Zaawansowana analityka i raportowanie

Narzędzia do współpracy, takie jak czat, fora i udostępnianie dokumentów

Integracja z innymi aplikacjami Zoho w celu optymalizacji cyklu pracy

Limity Zoho Projects

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Uciążliwe ustawienia szablonów projektów

Cennik Zoho Projects

**Free

Premium: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Enterprise: $9/miesiąc na użytkownika

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

8. Teamwork.com

Via: Teamwork.com Teamwork.com pozostaje wierny swojej nazwie, wspierając bezproblemową współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcjom takim jak udostępnianie plików i czaty w czasie rzeczywistym, członkowie zespołu mogą efektywnie współpracować niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej.

Funkcja kamieni milowych umożliwia zespołom ustawienie celów, śledzenie postępów i udostępnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym. Funkcja ta tworzy dynamiczne środowisko, w którym wszyscy, w tym klienci, mogą przekazywać informacje zwrotne, sugestie i konkretne wskazówki wymagania dotyczące projektu poprzez formularze rekrutacyjne.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Proste widoki list, tabel i Kanban do elastycznego zarządzania zadaniami

Szablony dziennika czasu pracy z dokładnym śledzeniem i raportowaniem

Integracja z Dropbox dla efektywnego udostępniania plików i zarządzania dokumentami

Kamienie milowe do ustawienia celów zespołu i śledzenia postępów

Formularze do zbierania wniosków, opinii i informacji od klientów i członków zespołu

Limity Teamwork.com

Złożony interfejs dla nowych użytkowników

Kontrola administratora w klastrach

Cennik Teamwork.com

**Free

Starter: $5.99/miesiąc za użytkownika

$5.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Grow: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teamwork.com oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Trello

Via: Trello Trello firmy Atlassian to jedno z najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania projektami, które nadaje priorytet organizacji i upraszcza zarządzanie zadaniami. Platforma ta wykorzystuje funkcje takie jak komentarze, załączniki i listy kontrolne, aby usprawnić komunikację i koordynację między członkami zespołu.

Siła Trello tkwi w intuicyjnym interfejsie opartym na tablicach Kanban, które zapewniają wizualną reprezentację zadań i ich postępów. Członkowie Teams mogą łatwo śledzić i zmieniać status każdego zadania za pomocą prostego edytora przeciągnij i upuść

Najlepsze funkcje Trello

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Wykorzystuje tablice Kanban z edytorem "przeciągnij i upuść", aby uprościć i zorganizować projekty

Komentarze, załączniki i terminy usprawniają współpracę w zespole

Wbudowane szablony przyspieszające ustawienia projektu dla nowych użytkowników

ponad 100 integracji z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Limity Trello

Ograniczone możliwości śledzenia projektów w porównaniu z niektórymiAlternatywy dla Trello* Brak wbudowanych funkcji, takich jak widoki wykresów Gantta lub zarządzanie zasobami

Cennik Trello

Free

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

10. Wrike

Via: Wrike Wrike to aplikacja do zarządzania zadaniami i planowania, która pomaga Teams współpracować i pozostać zorganizowanym. Może pochwalić się solidnym pulpit projektu do śledzenia postępów, przydzielania zasobów i gromadzenia wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu.

Platforma Szablon OKR ułatwia rejestrowanie celów i formułowanie optymalnych strategii powodzenia, a jego schemat blokowy umożliwia wizualizację cyklu pracy i dostrzeżenie obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze funkcje Wrike

Solidne funkcje zarządzania zadaniami i tworzenia harmonogramów

Pulpity projektów do wizualizacji cykli pracy i wskaźników wydajności

Wyświetlanie schematów blokowych dla łatwej wizualizacji przepływu pracy

Szablon tygodniowej listy do zrobienia

Szablon OKR do rejestrowania celów

Limity Wrike

Ograniczone opcje niestandardowe dla cykli pracy w projektach

Brak zaawansowanych funkcji raportowania i analizy

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise i Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

Podbij swoje projekty i zwiększ wydajność dzięki najlepszej alternatywie ProofHub

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie; to mocarz zarządzania projektami, który pozwala całym teamom pracować razem i robić więcej w krótszym czasie - wszystko w ramach jednej platformy. Od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu do alokację zasobów i współpracy zespołowej, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla każdego aspektu zarządzania projektami.

Dzięki tej platformie nie tylko zarządzasz projektami, ale także przekształcasz cykl pracy swojego zespołu i zwiększasz wydajność. Dlaczego więc nie wypróbować ClickUp już dziś ? ⏭️